De 10 bästa AI-rekryteringsverktygen för rekryteringsteam 2025

Rekryteringsverktyg med artificiell intelligens (AI) kan hjälpa dig att effektivisera din rekryteringsprocess och snabbt hitta de bästa kandidaterna. Dessa rekryteringsverktyg använder avancerad maskininlärning och AI för att hitta de mest lämpliga kandidaterna för dina jobbkrav.

En AI-plattform som passar dina behov hjälper dig att uppnå betydligt bättre resultat i din rekrytering. Denna guide hjälper dig att avgöra vad du ska leta efter i en AI-rekryteringsplattform och visar dig några av de bästa alternativen på marknaden.

Din rekryteringsprocess kan dra stor nytta av AI-teknik. Intresserade kandidater kommer att stämma bättre överens med dina jobbeskrivningar, och du kan effektivisera många andra rekryteringsprocesser. Men alla AI-rekryteringsplattformar är inte lika bra. Tänk på följande faktorer när du väljer en:

Noggrannhet och matchningskvalitet : AI-baserade rekryteringsplattformar syftar till att hitta de mest kvalificerade kandidaterna. Leta efter verktyg som har hög noggrannhet när det gäller att matcha kandidatprofiler med jobbeskrivningar.

Flexibilitet : Varje företag har en unik rekryteringsprocess. Ditt AI-baserade rekryteringsverktyg bör vara tillräckligt flexibelt för att matcha kandidater med dina kriterier och samtidigt passa in i ditt arbetsflöde.

Dataintegration : Ditt befintliga system för hantering av jobbsökande (ATS), jobbportaler och sociala medieplattformar är viktiga datakällor i rekryteringsprocessen. De verktyg du väljer bör kunna integreras med dessa.

Minskad partiskhet : Det är lättare att anställa mångfaldigt om rekryteringsprogramvaran ger insyn i hur den minimerar partiskhet.

Skalbarhet : Även om ditt företag är litet vill du säkert att det ska växa. De bästa AI-rekryteringsverktygen kan hantera stora rekryteringsvolymer.

Kandidatengagemang : Många AI-rekryteringsprogram har avancerade funktioner för hantering av kandidatrelationer, såsom automatiserad schemaläggning av intervjuer, vilket underlättar varje fas i rekryteringsprocessen.

Analys och rapportering: Detaljerade data gör det enklare att följa dina framgångar och styra affärsbeslut. Leta efter AI-baserad rekryteringsprogramvara med djupgående talanganalys.

De 10 bästa AI-rekryteringsprogrammen att använda 2024

Även om det är ett relativt nytt område finns det ett växande antal AI-rekryteringsverktyg som lovar att hjälpa dig med kandidatmatchning och talangförvärv. För att hjälpa dig att hitta programvara som passar din rekryteringsprocess har vi sammanställt en lista över några av de bästa AI-rekryteringsverktygen på marknaden.

Håll koll på rekryteringsuppgifterna med påminnelser, enkel organisering och onboarding-support genom ClickUps AI-baserade verktyg.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för projektledning och samarbete. Du kan anpassa ClickUps AI-funktioner efter jobbet och snabba upp många dagliga uppgifter, så att du kan utföra dem på några sekunder istället för minuter. ClickUps AI-förslag för rekryterare gör det enkelt för din personalavdelning att hitta rätt ord för att beskriva tjänster och interagera med potentiella sökande.

Tack vare ClickUps dokumentlagring kan du spara alla konversationer du har med dina kandidater, från den första rekryteringen till den dag de går i pension, på en bekväm och lättillgänglig plats. Om du behöver något som ClickUps AI inte kan hjälpa dig med finns det gratis HR-mallar tillgängliga för att ytterligare förbättra effektiviteten.

ClickUps omfattande funktioner stöder dess primära mål för uppgiftshantering och samarbete, vilket gör det till en utmärkt HR-mjukvarulösning för team som vill minimera beroendet av flera olika mjukvaruprodukter.

ClickUps bästa funktioner

Projektledning, uppgiftshantering och samarbete på en och samma plattform

Anpassningsbara arbetsflöden och vyer

Robusta integrationer med andra appar

Över 15 projektvyer, inklusive kalendrar, Gantt-diagram, tidslinjer och mycket mer

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av omfattande funktioner

Vissa funktioner saknas i mobilappen

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Turing

Via Turing

Turing är ett av de bästa AI-baserade rekryteringsverktygen för att hitta mjukvaruutvecklare. Denna AI-baserade rekryteringsplattform förbättrar anställningsprocessen. Den använder maskininlärning och naturlig språkbehandling för att söka igenom jobbportaler och kandidaters CV:n för att hitta de bästa kandidaterna för specifika jobbkrav.

Programvaran använder AI-teknik för att på ett intelligent sätt tolka kandidatdata för att hitta den perfekta matchningen till en jobbeskrivning. Detta ger rekryteringschefer och rekryteringsteam de bästa kandidaterna att välja mellan, vilket sparar tid i deras rekryteringsarbete.

Verktyget fokuserar endast på mjukvaruutvecklare och relaterad teknisk kompetens. Om det passar dina behov kommer plattformen att erbjuda dig en stor pool av potentiella kandidater.

Turing bästa funktioner

Global talangpool med förhandsgranskade ingenjörer

Snabb och flexibel rekrytering

Hanteringsverktyg, såsom Turing Manager Bot

Betala endast för resultat

Turing-begränsningar

Begränsat till rekrytering av mjukvaruutvecklare

Dyrt jämfört med intern rekrytering

Kvaliteten på talangerna kan variera

Turing-prissättning

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Turing-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (17 recensioner)

3. Findem

Via Findem

Findem AI-baserad rekryteringsprogramvara fokuserar på att modernisera processen för att hitta talanger. Den använder avancerad AI för att ge rekryteringsteam överlägsna möjligheter att hitta och sålla kandidater.

Med Findem kan rekryteringschefer enkelt identifiera relevanta kandidater för lediga tjänster. Plattformens AI-verktyg söker automatiskt igenom karriärsajter och jobbportaler och hittar kandidatprofiler som matchar jobbkraven.

Findems konversationsbaserade AI är mer än bara ett avancerat verktyg för att söka kandidater. Det interagerar med potentiella jobbsökande och skapar en kraftfull upplevelse för kandidaterna. Denna funktion effektiviserar hela rekryteringsprocessen, vilket ger rekryteringscheferna mer tid att använda på ett bättre sätt.

Hitta de bästa funktionerna

AI-driven talangsökning och utgående rekrytering

Detaljerade kandidatprofiler och aktivitetsuppföljning

Automatiserad intervjuschemaläggning och e-postsekvensering

Chrome-tillägg för rekrytering på LinkedIn

Findems begränsningar

Omfattande förkonfiguration

Brant inlärningskurva

Begränsade integrationer

Findems prissättning

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Findem-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (11 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10 recensioner)

4. Talenture

Via Talenture RS från Platina Software

Talenture RS från Platina Software är en dynamisk AI-rekryteringsplattform som lägger tonvikt på kontakt med jobbsökande och schemaläggning av intervjuer. Dess naturliga språkbearbetningsfunktioner gör det möjligt att tolka och matcha jobbkrav med kvalificerade kandidater från olika jobbportaler och karriärwebbplatser, vilket ger rekryteringsteamen endast de bästa talangerna som motsvarar deras behov.

AI-tekniken i Talenture förbättrar rekryteringen ytterligare genom att automatisera tråkiga uppgifter för rekryteringsteam, såsom att hitta och gallra bland kandidater.

De intelligenta verktygen för kandidathantering i plattformen kan använda AI-detektorverktyg för att kontrollera när två profiler från olika tavlor är samma person, vilket eliminerar dubbla poster. Det innehåller också funktioner som hjälper dig att vårda relationer med potentiella anställda, vilket hjälper dig att vinna över dem i konkurrensen.

Talentures bästa funktioner

ATS, hantering av kundrelationer och automatisering av rekrytering i en och samma plattform

Intelligent matchning och rangordning av kandidater

Anpassningsbar karriärsida och ansökningsflöden

Robust analys och rapportering

Talentures begränsningar

Installation och konfiguration kan vara komplicerat

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt

Mobilfunktionerna är begränsade

Talenture-priser

Standard : 19 $/månad per användare

Professional : 29 $/månad per användare

Enterprise: 39 $/månad per användare

Talenture-betyg och recensioner

Inga recensioner

5. Fetcher

Via Fetcher

Fetcher är ett annat AI-baserat rekryteringsverktyg som förenklar processen för att hitta talanger. Med sina avancerade algoritmer för maskininlärning automatiserar det sökandet efter kandidater, vilket gör det till ett favoritverktyg bland rekryteringsbyråer. Plattformen identifierar passiva kandidater, vilket breddar urvalet av potentiella kandidater.

AI-verktygen analyserar kandidatdata och jobbeskrivningar för att hitta jobbsökande som passar perfekt för dina lediga tjänster. Det effektiviserar dessutom rekryteringsprocessen med automatiserade e-postmeddelanden för bättre talanghantering.

Programvarans robusta spårnings- och analysfunktioner ger dig insikt i alla aspekter av din rekryteringsprocess. Du kan effektivt mäta hur väl dina processer fungerar från början av din sökning till dess att du anställer en ny medarbetare.

Fetchers bästa funktioner

AI-sourcing för att identifiera och engagera passiva kandidater

Chatbots för screening och schemaläggning

Automatiserad återupptäckt av kandidater

Integration med ATS-system och HR-informationssystem (HRIS)

Fetcher-begränsningar

Begränsade möjligheter utöver sourcing

Problem med datakvalitet

Brant inlärningskurva

Priser för Fetcher

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Fetcher-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (14 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (21 recensioner)

6. Humanly

Via Humanly

Humanly strävar efter att differentiera sin AI-baserade rekryteringsupplevelse genom att lägga stor vikt vid kandidatscreening och engagemang med hjälp av kraftfull konversations-AI som interagerar med potentiella jobbsökande.

Precis som andra plattformar på listan går Humanly igenom kandidaters CV och jobbportaler för att hitta de mest relevanta kandidaterna för varje tjänst. Dess konversationsbaserade AI interagerar med kandidaten och ställer alla rätt frågor. Funktionen för att boka intervjuer förmedlar kvalificerade kandidater till dig och matchar dem till och med med din företags kultur.

Det går även bortom intervjun. Dess AI-assisterade antecknings- och uppföljningstjänster gör det till en idealisk assistent för rekrytering av stora volymer och analys av kandidater efter intervjun.

De bästa funktionerna för människor

Automatiserad kontakt med kandidater och schemaläggning

Chattintervjuer och intervjuer i realtid

AI-analys av videointervjuer

Integration i hela rekryteringsprocessen

Mänskliga begränsningar

Dyrt jämfört med andra verktyg

Tidskrävande installation och utbildning

Mänsklig prissättning

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Mänskliga betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (22 recensioner)

7. Manatal

Via Manatal

Manatal är en kraftfull rekryteringsprogramvara som använder maskininlärning för att omvandla kandidatdata till användbara insikter. Dess maskininlärningsalgoritmer gör det enkelt att identifiera de bästa talangerna som passar perfekt för dina jobbkrav. Manatals plattform fungerar i alla steg av rekryteringsprocessen, från kandidatsökning till urval.

De AI-baserade rekryteringsverktygen genomsöker jobbportaler för att hitta de mest kvalificerade jobbsökande för dina lediga tjänster. Du kan hitta information om dessa kandidater och varje steg i din rekryteringsprocess på en mycket intuitiv instrumentpanel.

Företaget lägger stor vikt vid användarvänlighet så att ditt rekryteringsteam kan börja arbeta med plattformen direkt och göra meningsfulla förändringar i rekryteringsprocessen. Dess helt anpassningsbara talangpipeline kan modifieras med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Manatals bästa funktioner

AI-sourcing, screening och intervjuer

Automatiserad interaktion via chatbot

Anpassningsbara rekryteringsflöden

Integration med stora jobbportaler och ATS-system

Manatals begränsningar

Brant inlärningskurva för konfiguration

Manatals prissättning

Professional : 15 USD/månad per användare

Enterprise : 35 $/månad per användare

Anpassa: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Manatal-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

8. TurboHire

Via TurboHire

TurboHire är ett av de bästa AI-baserade rekryteringsverktygen. Som namnet antyder syftar det till att påskynda rekryteringsprocessen. Med hjälp av AI och naturlig språkbehandling matchar TurboHire effektivt jobbannonser med lämpliga kandidater.

När AI-verktyget skannar publicerade jobb tolkar det på ett intelligent sätt kandidatprofilerna för att avgöra om de matchar jobbeskrivningen. Denna AI-drivna kandidatmatchning hjälper rekryteringsteamen att enkelt hitta de bästa talangerna på marknaden, vilket gör rekryteringsprocessen snabbare och effektivare.

TurboHire kan integreras med ATS (applicant tracking systems), vilket gör det till en heltäckande rekryteringslösning.

TurboHires bästa funktioner

AI-baserad granskning och gallring av CV

Automatiserad schemaläggning och förberedelse inför intervjuer

Insikter och analyser från intervjuer i realtid

Anpassningsbara poängkort och utvärderingar

Begränsningar för TurboHire

Fokuserar på rekrytering av stora volymer

Begränsade möjligheter för nischrekrytering

Höga priser för små team

TurboHire-priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

TurboHire-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (77 recensioner)

9. Eightfold

Via Eightfold

Eightfold är ett annat populärt AI-rekryteringsverktyg för talanghanteringsteam som vill använda AI för att hitta kandidater och förenkla urvalsprocessen. Det använder naturlig språkbehandling för att hitta kandidater till lediga tjänster.

Dess förmåga att matcha jobbtitlar och beskrivningar med kandidatprofiler kan hjälpa ditt rekryteringsteam att identifiera och engagera potentiella kandidater. Detta kan vara särskilt användbart för mångfaldsrekrytering när du letar efter kandidater med olika bakgrund och behöver utvidga din sökning bortom aktiva kandidater.

Detta AI-verktyg kan hjälpa till med personalhantering genom att integreras med ditt befintliga ATS, vilket gör att det kan samverka mer effektivt med dina rekryteringsprocesser så att kvalitativa kandidater inte faller mellan stolarna.

Eightfolds bästa funktioner

AI-driven talangsökning, matchning och analys

Insikter om mångfald, jämlikhet och inkludering

Integration med de största ATS- och HRIS-systemen

Åtta begränsningar

Högt pris för små och medelstora företag

Brant inlärningskurva för konfiguration

Eightfold-prissättning

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter.

Betyg och recensioner av Eightfold

G2 : 4,1/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (12 recensioner)

10. SeekOut

Via SeekOut

Detta är ett annat AI-rekryteringsprogram som många företag använder. Liksom de andra använder det AI för att matcha kandidater med lediga jobb i ditt företag.

SeekOut går utöver rekryteringsprocessen och erbjuder verktyg inte bara för talangförvärv utan också för talanghantering och analys. Funktionerna för medarbetarengagemang hjälper dig att attrahera, anställa och behålla kvalitativa kandidater.

SeekOuts bästa funktioner

AI-driven talangsökning och sourcing

Automatiserad kontakt med kandidater

Databerikning och analys

Integration med ATS, HRIS och andra verktyg

Begränsningar för SeekOut

Mindre problem med datakvaliteten vid sourcing

Begränsade möjligheter utöver sourcing

SeekOut-priser

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

SeekOut-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Effektiva rekryteringsmetoder minskar personalomsättningen, ökar produktiviteten och gör det enklare än någonsin att skapa engagerade team. Rätt AI-verktyg kan automatisera tråkiga uppgifter och hjälpa dig att sortera sökandes data för en komplett rekryteringshantering.

Anpassa dina jobbeskrivningar, anställningsprocesser och introduktionsprogram så att de blir smidiga och anpassningsbara med tusentals gratis mallar och verktyg i ClickUp. Registrera dig idag för att skapa ditt konto och stärka ditt företags rekryteringsprocesser!