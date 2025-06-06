De 10 bästa gratisapparna för digital planering 2026

Det är början på veckan och det är dags att skriva ner de tre viktigaste uppgifterna för dagen, ställa in påminnelser samt gå igenom och redigera förra veckans anteckningar.

Men vänta lite.

Ska du göra det i Google Docs? Den nya planeringsappen som din vän tipsade dig om? Eller ska du hålla det enkelt och hålla dig till anteckningsappen på din telefon?

Du har säkert hamnat i den här situationen mer än en gång om du inte har lyckats hitta en digital planeringsapp.

Visst, nästan alla dagliga planeringsverktyg där ute klarar de flesta grundläggande uppgifterna. Men få förenar och centraliserar i stort sett alla dina planeringsbehov på en enda plattform.

För att hjälpa dig i din jakt på den bästa digitala planeringsappen har vi sammanställt en lista nedan med alla alternativ som är värda att överväga.

Låt oss dyka in i detaljerna.

Vad bör du leta efter i en app för digital planering?

En av de viktigaste egenskaperna hos en planeringsapp är användarvänligheten. Det är svårt nog att hålla fast vid ett digitalt planeringsverktyg på lång sikt – gör det inte svårare för dig själv genom att försöka integrera en digital planeringsapp som är stel och klumpig i ditt dagliga liv.

En bra digital planeringsapp gör det enkelt att samla alla dina uppgifter på ett ställe. Det är därför alltid en bra idé att kolla vilka andra appar du redan använder (tänk på Gmail eller Slack) så att den smidigt kan integreras med ditt befintliga arbetsflöde.

Även om det är en smaksak, gäller att ju fler integrationer och funktioner en digital planeringsapp har, desto bättre. Varför? Det är ett av de bästa sätten att minska antalet appar du ofta måste använda för att hantera dokument, hålla koll på fakturor, påminnelser eller till och med framstegen i dina projekt. 📚

De 10 bästa apparna för digital planering 2025

Som digital planerare kan du se ClickUp som ett allt-i-ett-verktyg som tar hand om allt från de enklaste till de mest komplexa planeringsbehoven för både team och individer. Ja, den har massor av funktioner och är extremt anpassningsbar – perfekt för den digitala planeraren som är mycket noga med hur hen spårar och hanterar sitt arbete (eller sitt privatliv). 📖

ClickUps bästa funktioner

ClickUps kalendervy : Ordna dina uppgifter systematiskt, planera deadlines och skapa en dynamisk kalender som gör det möjligt för ditt team att följa framstegen och hålla sig samordnade.

Automatiseringar : Hantera rutinuppgifter som snabbt blir repetitiva med ClickUps avancerade automatiseringsfunktioner. Det är ett utmärkt sätt att frigöra mentalt utrymme och planera mer effektivt. Med automatiseringsutlösare och villkor kan du automatisera uppgiftsskapande, ändringar av ansvariga, påminnelser och uppgiftsprioritering, för att nämna några exempel

Anpassning: De bästa De bästa dagliga planeringsapparna är flexibla – på så sätt slipper du hantera rigida fält som inte är relevanta för dina behov. ClickUp är byggt kring anpassning, vilket innebär att du bör ta dig tid att bekanta dig med hur sidor, mappar, vyer och uppgifter fungerar för att skapa ett arbetsflöde som är skräddarsytt för dig

Mallar: Vem älskar inte mallar? ClickUp erbjuder sina användare hundratals mallar som täcker alla möjliga behov, såsom resursplanering och evenemangsplanering .

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare nämner dess begränsade kalkylbladsverktyg och komplexa formler

Alla vyer är inte tillgängliga på mobilen (ännu!)

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

Capterra : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

2. Google Kalender

Exempel på en tredagarsvy i Google Kalender

Du känner säkert till Google Kalender som en av de ursprungliga plattformarna för digital planering. Dess schemaläggningsfunktioner gör det enkelt att ta sig igenom arbetsdagen utan att möten, arbetstid eller egen tid krockar.

Även om Google Kalender är ganska enkel erbjuder den ändå några fantastiska planeringsfunktioner som fungerar för rätt användare eller som en integration för en app du redan använder. Den är lätt att använda som en app för daglig eller veckovis planering. Du kan också schemalägga händelser under hela året med dess användarvänliga gränssnitt.

Google Kalenders bästa funktioner

Automatiska påminnelser: Google Kalender ställer in automatiska påminnelser för kommande händelser och uppgifter så att användarna kan hålla koll på sin kalender

Agendavy: Google Kalender har en agendavy-funktion som gör det möjligt för användare att se kommande evenemang, uppgifter och anteckningar på ett ögonblick

Kalenderdelning: Google Kalender låter också användare dela sin kalender med andra så att uppgifter, händelser och anteckningar kan hanteras gemensamt

Mobilvänlig: Fungerar på iOS- och Android-enheter

Begränsningar i Google Kalender

Begränsat till främst schemaläggning och tidsblockering

Saknar de extra funktioner som gör den till en riktigt komplett planeringspanel

Priser för Google Kalender

Gratis

Betyg och recensioner för Google Kalender

Capterra : 4,8/6 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

3. Todoist

Hantera dina uppgifter och att-göra-listor med Todoist

Todoist är en digital planeringsapp som hjälper användare att hålla ordning och vara produktiva. Den har en rad funktioner och verktyg, såsom uppgifts- och grundläggande projektledning, att-göra-listor (även kallade to-do-listor ), påminnelser och aviseringar samt möjligheten att skapa anpassade filter.

Todoists bästa funktioner

Att-göra-listor: Denna funktion för att-göra-listor gör det möjligt för användare att dela upp sina uppgifter och mål i mindre, hanterbara listor, och den är tillgänglig på flera enheter för planering när du är på språng

Påminnelser och aviseringar: Appen har automatiska påminnelser och aviseringar som hjälper användarna att hålla koll och vara organiserade

Anpassade filter: Todoist har också en funktion för anpassade filter som gör det enkelt att söka och hitta uppgifter och data

Begränsningar i Todoist

Saknar avancerade funktioner (kan inte arkivera gamla listor)

Det kan vara svårt att dela dina att-göra-listor för samarbete online

Priser för Todoist

Gratis :

Pro : 4 $/månad, faktureras årligen

Företag: 6 $/månad, faktureras årligen

Todoist – betyg och recensioner

Capterra : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,4/6 (över 700 recensioner)

4. Notion

Anteckningar i Notion

Notion är användarvänligt och ett utmärkt val för personer som gillar att vara kreativa med sin digitala planerare genom att börja med ett tomt arbetsområde. Det erbjuder användbara verktyg och funktioner, inklusive uppgiftshantering, en kalendervy samt anpassningsbara rader och kolumner för uppgifter.

Dessutom kan användarna synkronisera sina data mellan flera enheter, dela sin planeringsinformation och integrera med andra applikationer för maximal produktivitet.

Notions bästa funktioner

Uppgiftshantering : Notion erbjuder användarna ett intuitivt system för att skapa, organisera och följa upp uppgifter

Nästlade och länkade databaser : Notions nästlade och länkade databaser gör det möjligt för användare att enkelt organisera och lagra sidor och relaterade uppgifter i ett format som är lätt att navigera i

Integrations- och inbäddningsfunktioner: Notion har även integrations- och inbäddningsfunktioner, vilket gör det möjligt för användare att koppla samman sina Notion-data med andra tjänster, såsom Gmail eller Slack, för ett bättre arbetsflöde. Dessutom kan du visuellt bädda in applikationer direkt på din instrumentpanel för enkel åtkomst

Begränsningar i Notion

Saknar för närvarande de robusta automatiserings- och påminnelsefunktionerna som andra digitala planeringsappar erbjuder

Funktionerna i mobilapparna är något begränsade jämfört med andra digitala planeringsverktyg

Vissa användare säger att de lägger lite mer tid på att komma över inlärningskurvan i början

Priser för Notion

Gratis

Plus : 8 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Företag : 15 $ per användare och månad, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta säljteamet

Betyg och recensioner för Notion

Capterra : 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

5. Asana

Via Asana

Om du gillar digitala planeringsappar som har mer av ett ramverk eller en projektledarapproach till arbetsflödet, då är Asana värt att överväga. Den erbjuder användarna ett brett utbud av funktioner, såsom klassisk programvara för uppgifts- och projektledning, en kalendervy, anpassade mallar, enkel integration med andra coola appar och massor av vyer.

Asanas bästa funktioner

Anpassade fält: Organisera och sortera information som i ett kalkylblad med anpassade fält för enkelval, flerval, siffror och text

Formulär kopplade till projekt: Samla in exakt den information som behövs för varje uppgift genom att direkt koppla förfrågningsformulär till specifika projekt

Uppgiftsdeadlines: Se uppgifterna i en Asana-kalender och håll koll på läget, eller visa dem till och med i din arbetskalender

Enkel att-göra-lista: Lätt att skapa personliga eller gemensamma att-göra-listor

Asanas begränsningar

Asana erbjuder inte riktiga inbyggda funktioner för tidrapportering

Vissa säger att det inte är ett lika flexibelt verktyg jämfört med andra digitala planeringsverktyg på denna lista

Verktyg för anpassade fält kan kännas begränsade

Gratisversionen kan vara begränsad för en enkel daglig planerare

Priser för Asana

Grundläggande : Gratis

Premium : 10,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 24,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Asana

Capterra : 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

6. Mydailyplanners

Via MyDailyPlanners

Kombinera GoodNotes, Google och Apple Kalender så får du MyDailyPlanners. Denna dagliga planeringsapp har alternativ för att-göra-listor och erbjuder mallar för digitala planeringsverktyg komplett med länkar och påminnelseinställningar. Detta fungerar ungefär som bullet journals och mer som digitala planeringsverktyg som kan redigeras ”för hand”.

MyDailyPlanners bästa funktioner

Sidor med hyperlänkar: Organisera och hantera varje månad med länkade sidor som är lätta att navigera

Digitala klistermärken: Använd digitala klistermärken på dina månatliga planeringssidor, precis som i verkliga livet

Återanvändbara PDF-mallar: Återanvänd PDF-mallen om du behöver använda samma sida för ytterligare planering

Begränsningar i MyDailyPlanners

Inte så mycket en applikation som en mallbaserad digital planerare för en iPad eller surfplatta

Uppdateringar av mallarna för digitala planeringsverktyg kostar extra

Priser för MyDailyPlanners

Priserna på digitala planeringsverktyg och paket varierar mellan 15 och 20 dollar eller mer

Betyg och recensioner av MyDailyPlanners

Capterra : N/A

G2: N/A

7. Trello

Via Trello

Om du gillar Kanban-metoden behöver du inte leta längre än till Trello. Som digital planeringsapp är det ett mycket visuellt verktyg som använder kort för att planera uppgifter och projekt. Tagga användare, lägg till checklistor, länka filer och ställ in automatiska påminnelser för att hålla koll på alla dina uppgifter.

Trellos bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnitt: Trellos intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att flytta kort, listor eller tavlor och se hur olika projekt fortskrider

Uppladdning av bilder och filer: Trello låter användare se kommande uppgifter, ladda upp bilder och filer samt hålla koll på projektets deadlines

Flexibel organisering: Trello erbjuder ett lättanvänt organisationssystem med anpassningsbara etiketter, checklistor och uppgiftsfördelning, vilket fungerar utmärkt för dagliga uppgifter

Trellos begränsningar

Byggda kring en typ av ramverk för digitala planeringsverktyg

Det går inte att integrera eller bädda in andra appar som du redan använder

Det kan vara mycket arbete för en enkel att-göra-lista

Priser för Trello

Gratis

Standard : 5 $ per användare och månad, faktureras årligen

Premium : 10 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Enterprise: 17,50 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Trello

Capterra : 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

8. GoodNotes

Via Goo dNotes

GoodNotes är en lättanvänd iOS-app som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt ta anteckningar eller göra skisser. Den digitala planeringsappen har ett intuitivt gränssnitt som låter dig skapa, organisera och redigera dokument.

Den innehåller även ett virtuellt bibliotek som gör det möjligt för användare att enkelt lagra, hantera och komma åt sina anteckningar. Av de bästa digitala planeringsapparna är denna idealisk för mer visuella organisationsuppgifter.

GoodNotes bästa funktioner

Virtuellt bibliotek: Erbjuder ett välorganiserat virtuellt bibliotek för att lagra, hantera och komma åt användarnas anteckningar

Handskriftsigenkänning: Gör det möjligt för användare att skriva genom att helt enkelt skriva orden på sin enhet

Textigenkänning: Den digitala planeringsappen känner igen maskinskriven eller handskriven text och omvandlar den enkelt till ett redigerbart format

Begränsningar i GoodNotes

Endast tillgängligt för iOS-enheter (Android-enheter kan komma senare)

Brist på färdiga former i formverktyget

Avsaknaden av lagerfunktion gör ritfunktionen riktigt svår

Priser för GoodNotes

Gratis

Go Limitless: 8,99 $ engångsbetalning

Betyg och recensioner för GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (över 35 recensioner)

G2: 4,8/5 (29+ recensioner)

9. Any.do

Any.do har en lättanvänd kontrollpanel som låter dig skapa din dagliga planering när du är på språng. Av de bästa digitala planeringsapparna på denna lista är Any.do ganska enkel att använda för att lägga till anteckningar och bilagor till din lista. Du kan till och med färgkoda dina prioriteringar.

Det är en utmärkt planeringsapp för att skapa centraliserade uppgiftslistor som kan delas med ditt team eller för att skapa en enkel att-göra-lista.

Any.do:s bästa funktioner

Mobilvänlig kalender: Kalenderverktyg är extremt mobilvänliga och låter dig koppla ihop din Google Kalender

Förvandla e-postmeddelanden till uppgifter: När du har kopplat in din e-postleverantör är det enkelt att förvandla e-postmeddelanden till uppgifter så att du alltid kommer ihåg att svara

Synkronisera data enkelt: Skapat för planering på språng, det är enkelt att arbeta i appen och synkronisera data mellan alla dina enheter

Begränsningar i Any.do

Gratisversionen erbjuder endast begränsade funktioner

Integreras inte bra med andra arbetsappar

Priser för Any.do

Personligt : Gratis

Premium : 3 $ per månad, faktureras årligen

Teams: 5 dollar per månad och användare, faktureras årligen

Any.do – betyg och recensioner

Capterra : 4,5/5 (över 100 recensioner)

G2: 4/5 (över 150 recensioner)

10. Monday.com

Via Monday

Med Monday kan användare skapa projekt, samarbeta med teammedlemmar och följa framstegen på ett och samma ställe. Plattformen har ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt för uppgiftshantering, anpassade aviseringar för viktiga aktiviteter och kraftfulla automatiseringsfunktioner.

Monday integreras också med hundratals appar och tjänster för att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och få mer gjort.

Måndagens bästa funktioner

Obegränsat antal tavlor och dokument: Gratisversionen erbjuder användarna obegränsat antal instrumentpaneler och möjlighet att skapa dokument

Anpassningsbara arbetsflöden: Skapa smidiga arbetsflöden som tar uppgifter och projekt från väntande till slutförda på kortare tid

Verktyg för arbetsbelastningshantering: Hitta verktyg i instrumentpanelen för kundplanering, veckomål och OKR samt övergripande planering

Begränsningar i Monday

Gratisversionen kan kännas begränsande

Vissa anser att de bästa funktionerna är reserverade för betalande premium-användare

Vissa användare tycker inte att funktionerna är lika omfattande eller flexibla som hos andra alternativ till digitala planeringsappar

Generellt sett mer arbetshantering än digital planering

Priser för Monday

Grundläggande : Gratis

Standard : 8 $ per månad, faktureras årligen

Pro : 10 dollar per månad, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta säljteamet

Betyg och recensioner för Monday

Capterra : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

