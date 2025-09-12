WhatsApp Business-marknadsföring: Hur man når och konverterar kunder

Världen blir allt mer bullrig, där alla vill ha en del av dina kunders uppmärksamhet. För att göra saken ännu värre minskar uppmärksamhetsspannet snabbare än du kan föreställa dig.

Om din varumärkes största utmaning är att synas för dina kunder kan WhatsApp-marknadsföring för företag hjälpa dig att nå fram.

Med 98 % öppningsfrekvens och blixtsnabba svarstider erbjuder den något som e-post och sociala medier inte kan: uppmärksamhet, omedelbarhet och intimitet.

I den här guiden delar vi med oss av allt du behöver veta om hur du använder WhatsApp-marknadsföring för ditt företag. Bonus: vi visar dig också hur ClickUp hjälper dig att samordna hela ditt WhatsApp-marknadsföringsflöde på ett och samma ställe.

Vad är WhatsApp Business-marknadsföring?

WhatsApp Business-marknadsföring innebär att du använder WhatsApp för att marknadsföra dina produkter, prata direkt med kunderna och öka försäljningen genom personlig, ömsesidig kommunikation.

Denna form av konversationsmarknadsföring låter dig skicka marknadsföringsmeddelanden som specialerbjudanden, produktlanseringar, påminnelser om övergivna kundvagnar, orderuppdateringar och hjälpsamma tips eller guider.

Småföretag använder vanligtvis den kostnadsfria WhatsApp Business-appen, medan större varumärken använder WhatsApp Business Platform (API) för att automatisera och skala upp sin marknadsföring.

Kom ihåg: Enligt WhatsApps affärspolicy och handelspolicy får du endast skicka marknadsförings- eller reklammeddelanden till personer som har valt att delta, dvs. gett dig uttryckligt tillstånd att kontakta dem via WhatsApp.

🚨 Obs: WhatsApp-företagskonton och personliga konton har olika syften. Personliga WhatsApp är utformat för daglig privat meddelandehantering mellan vänner och familj. WhatsApp Business är däremot särskilt utformat för kommersiell kommunikation. Det har funktioner som företagsprofiler, snabbsvar, etiketter och kataloger. Dessutom omfattas det av WhatsApps policy för företagskommunikation.

Varför använda WhatsApp för marknadsföring?

Till att börja med har WhatsApp nästan 3 miljarder månatliga användare i 180 länder och 60 språk. Men det verkliga värdet går utöver bara räckvidden.

Här är varför WhatsApp Business förtjänar en plats i din marknadsföringsstrategi:

Högt engagemang: WhatsApp-meddelanden har en WhatsApp-meddelanden har en öppningsfrekvens på 98 % , jämfört med genomsnittet på 20 % för e-post. Ännu bättre är att 90 % läses inom 3 minuter. Denna omedelbarhet är guld värd för flash-försäljningar och påminnelser om evenemang.

Rika multimedia- och interaktiva funktioner: WhatsApp stöder produktbilder, videor, PDF-filer, ljudmeddelanden och klistermärken. Med WhatsApp Business API kan du också lägga till knappar för att göra meddelanden interaktiva, till exempel ”Ja/Nej”-enkäter eller länkar för att köpa med ett tryck.

Realtids kommunikation i båda riktningarna: Kommunikation via WhatsApp påskyndar försäljningen och eliminerar friktion. Om någon till exempel ser din produkt och frågar: ”Finns den i storlek M i blått?”, kan ett snabbt svar omvandla intresset till ett köp på plats.

Hög tillit och säkerhet: WhatsApp-marknadsföringsmeddelanden är krypterade från ändpunkt till ändpunkt och kopplade till riktiga telefonnummer. Dessutom ger verifierade företagsmärken ytterligare en dimension av trovärdighet.

Kostnadseffektiv marknadsföring: WhatsApp Business-appen är gratis, och även API-kostnaderna är lägre än för SMS eller betalda annonser. Dina marknadsföringsmeddelanden behöver inte dyra kreativa lösningar eller annonsplatser.

Passar in i en omnikanalstrategi: Du kan använda e-post för detaljerade uppdateringar, sociala medier för att attrahera leads och sedan bjuda in dem på WhatsApp för snabba, personliga uppföljningar. Många CRM-system integrerar också WhatsApp, så att du kan hantera chattar tillsammans med e-post på ett och samma ställe.

👀 Visste du att? WhatsApp skapades ursprungligen för att visa statusuppdateringar som ”på jobbet” eller ”batteriet svagt”. Meddelandefunktionen lades till senare, men blev snabbt den viktigaste funktionen.

Hur man använder WhatsApp för marknadsföring: strategier och exempel från verkligheten

Från att få dina första anmälningar till att automatisera personligt anpassat innehåll – här är hur du använder WhatsApp Business-plattformen i din marknadsföringsstrategi som ett proffs. Vi har också inkluderat konkreta exempel på framgångsrika WhatsApp-marknadsföringskampanjer för att inspirera dig.

1. Skapa opt-in-listor

Till skillnad från passiva kanaler som Instagram eller TV tvingar WhatsApps meddelandeapp dig att förtjäna uppmärksamhet. Ditt varumärke kan inte bara sända till vilken WhatsApp-användare som helst; du behöver tillstånd. Opt-in är obligatoriskt.

Eftersom alla prenumeranter på WhatsApp uttryckligen har bett om att få höra från dig är detta en av de mest avsiktliga listorna med hög signalstyrka som du kan skapa. I en värld som rör sig bort från tredjepartsdata är denna typ av direkt, samtyckesbaserad åtkomst en guldgruva för marknadsföring.

Här är några sätt att skapa dina opt-in-listor för kundengagemang:

Uppmaningar efter köp: Lägg till en kryssruta vid kassan där du frågar om kunderna vill ha orderuppdateringar eller tidig tillgång via WhatsApp.

Popup-fönster på webbplatsen: Erbjud en lockvara, till exempel en rabatt eller en gratis guide, i utbyte mot att kunden väljer att prenumerera på WhatsApp.

Instagram/Meta CTA: Använd story highlights eller biolänkar för att driva trafik till ett WhatsApp-registreringsformulär eller en klicka-för-att-chatta-länk.

QR-koder: Använd QR-koder i butiken eller på förpackningarna som länkar direkt till ditt WhatsApp-opt-in-flöde.

Anmälan till evenemang eller webbinarier: Be användarna att välja att få påminnelser eller bonusinnehåll via ditt WhatsApp Business-konto när de registrerar sig.

Ange alltid vad användarna kan förvänta sig av ditt varumärke. I det här fallet delar varumärket uppdateringar via meddelandeappen.

📚 Läs mer: Hur du använder WhatsApp för CRM i företaget för att effektivisera verksamheten

2. Anpassa kampanjer

Med tanke på att WhatsApp har en öppningsfrekvens på över 98 % (jämfört med bara 20 % för e-post ) är det mer troligt att dina kunder klickar på ditt WhatsApp-meddelande och läser det.

Men den typen av tillgång innebär högre insatser. Ribban för relevans är mycket högre.

Börja med att segmentera din lista över prenumeranter i mindre grupper baserat på kunddemografi, köphistorik, intressen, plats eller datum för senaste interaktion.

Använd sedan funktionen Etiketter för att märka varje kontakt med kategorier, till exempel ”Ny kund”, ”VIP” eller ”Säsongsköpare”. Du kan också tilldela olika färger till etiketterna för att skilja dem åt visuellt.

Förenkla chattadministrationen med funktionen WhatsApp Business Label.

Baserat på dessa etiketter kan du anpassa dina WhatsApp-marknadsföringskampanjer på ett mer effektivt sätt:

Skräddarsy produktförslag baserat på köphistorik

Skicka födelsedagserbjudanden eller påminnelser om förnyelse kopplade till senaste köp

Geografiskt riktade meddelanden baserade på leveransmöjligheter eller lokala kampanjer.

Skapa taggar i ditt CRM-system för olika kundtyper (t.ex. högvärdiga kunder, kunder som ofta returnerar varor, kupongälskare) och koppla dem till kampanjflöden.

👀 Exempel Mode- och livsstilsåterförsäljaren 6thStreet införde WhatsApp Business Platform för att förbättra det minskande engagemanget på traditionella marknadsföringskanaler som e-post, push-meddelanden och SMS. Varumärket skickade följande meddelanden till användare som valt att prenumerera: Personligt välkomstmeddelande till nya användare

Personliga produktrekommendationer för att hålla kunderna engagerade

Kampanjmeddelanden som skickas till specifika kunder baserat på aktualitet, frekvens och monetärt värde.

Meddelanden om övergivna kundvagnar

Uppföljningsmeddelanden skickas inom 24 timmar efter köpet.

Pågående kampanjer, inklusive försäljningsmeddelanden Resultat: 10 gånger högre konverteringsgrad för nya kunder jämfört med andra kanaler

6 gånger högre konverteringsgrad för övergivna kundvagnar jämfört med e-post och push-meddelanden

💡 Proffstips: CRM-mallarna i ClickUp ger dig ett färdigt ramverk för att hantera varje steg i din relation, från den första anmälan till uppföljningar efter köpet. Istället för att manuellt skapa påminnelser om varukorgen, leveransuppdateringar eller omdömesförfrågningar, hjälper mallarna dig att standardisera och automatisera dessa återkommande arbetsflöden.

3. Skicka ut produktlanseringar

När du annonserar en produkt på sociala medier konkurrerar den med algoritmer, memes och annonser. Men på WhatsApp visas den bredvid en väns meddelande, vilket innebär mer uppmärksamhet och snabbare åtgärder.

Med funktionen Broadcast i WhatsApp Business-appen kan du leverera produktlanseringen direkt till användarens chatt.

Här är vad du bör inkludera i ditt kundmeddelande vid lanseringen:

Ett kort, slagkraftigt meddelande: ”Vi har precis släppt något nytt 👀”

En tydlig uppmaning till handling: ”Klicka här för att vara först i kön” eller ”Svara JA för en förhandsvisning”

En bild eller video: Visuella element ökar alltid antalet klick.

Exklusivitet: ”Endast tillgängligt för vår WhatsApp-familj under de närmaste 24 timmarna”

En förhandsvisning: ”🤫 I morgon kl. 10 – något nytt kommer till [ditt varumärke]! Gör dig redo…”

💡 Proffstips: Kombinera etiketter med sändningslistor för att skicka personliga meddelanden till specifika kundgrupper. Om en etikett till exempel säger: Första köpet: Skicka ett tackmeddelande och en rabatt för att uppmuntra till en andra beställning.

Frequent shoppers: Belöna lojalitet med tidig tillgång eller VIP-erbjudanden

4. Automatisera uppföljningar och vårda sekvenser

Över 74 % av konsumenterna har avstått från köp bara för att de kände sig överväldigade. Det är inte konstigt. Dina konsumenter bombarderas med meddelanden, annonser, distraktioner, påståenden och brus.

Men den goda nyheten är att WhatsApp-meddelanden hjälper dig att tränga igenom bruset. Och du kan automatisera denna process med hjälp av ClickUps CRM-programvara. Tänk hyperpersonalisering i stor skala. Så här gör du:

Påminnelser om övergivna kundvagnar: Om en kund lämnar varor i sin kundvagn, skicka ett WhatsApp-meddelande inom en viss tid. Använd ClickUp CRM för att märka leadets status och ställa in automatiseringsregler för tidsbaserade påminnelser, anpassade efter produktkategori eller kundvagnens värde.

Leveransuppdateringar: När en beställning har skickats eller är på väg för leverans, håll kunden informerad. För att göra detta, anslut ditt orderhanteringssystem till ClickUp CRM.

Begäran om recensioner: Efter leveransen kan ClickUp automatiskt tilldela en uppgift att skicka en recensionsförfrågan via WhatsApp. När recensionen har skickats in kan du skicka ett tackmeddelande med en kupong för nästa köp.

Lead nurturing-sekvenser: Använd ClickUp CRM för att segmentera och tagga varma leads, och skapa sedan en serie WhatsApp-meddelanden som informerar dina leads.

Smarta autosvar: Använd WhatsApps funktion för frånvaromeddelanden för Använd WhatsApps funktion för frånvaromeddelanden för automatiska svar utanför kontorstid och hänvisa användarna till din FAQ eller chatbot. ClickUp kan spåra dessa autosvar och skapa uppföljningsuppgifter när ett manuellt svar behövs. Ställ in ClickUp Automations för att ändra en uppgiftsstatus och utlösa en påminnelse när det är dags att manuellt skicka nästa meddelande.

Titta på den här videon för att lära dig hur ClickUp Automations gör affärsprocesser mer effektiva!

💡 Proffstips: Be ClickUps Autopilot Agents att köra dagliga eller veckovisa kontroller i ditt arbetsområde och flagga förseningar. En agent kan till exempel kontrollera vilka kontakter som inte har fått någon uppföljning efter att deras varukorg har övergivits, eller vilka kundrecensionsförfrågningar som inte har fått något svar. Den lägger automatiskt till en kommentar, uppdaterar ett anpassat fält eller omfördelar uppgiften till rätt teammedlem, så att ditt team vet exakt vad som behöver göras. Få sammanhang från uppgifter och dokument med ClickUp Autopilot Agents

5. Engagera kunder med innehållsmarknadsföring via WhatsApp

Du behöver inte vänta på att kunden kontaktar dig innan du interagerar med dem med hjälp av användbart innehåll. Skapa ett arbetsflöde där du interagerar med kunden genom förskrivet innehåll så snart de registrerar sig på din plattform.

Tänk på guider för specifika funktioner, en blogg som svarar på vanliga frågor eller snabba produkttips som skickas ut på specifika dagar i veckan.

👀 Exempel Det franska hudvårdsmärket Clarins genomförde en kampanj på National Lipstick Day med personliga WhatsApp-meddelanden till sina befintliga kunder. Kampanjen syftade till att främja en dialog med Clarins kunder som valt att delta. Kunderna fick välja vilken typ av läppstift de föredrog, sedan visades en video av deras val och de omdirigerades till varumärkets webbplats för personlig rådgivning om hur de kunde hitta rätt nyans för sig. Resultat: 4. 5 gånger högre öppningsfrekvens än e-post

7 gånger högre konverteringsgrad än e-post

Ditt varumärke kan också använda en liknande strategi. Men om du är småföretagare eller e-handelsentreprenör och har många bollar i luften kan det vara tidskrävande att skriva varje meddelande manuellt. Även om du har långa texter måste de ändå omarbetas till kortare format.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, hjälper dig att konvertera ditt innehåll till WhatsApp-kompatibla meddelanden.

Se till exempel hur ClickUp Brain skapar texter som du sedan kan finjustera och skicka.

Använd ClickUp Brain för att skapa användbart innehåll för WhatsApp-marknadsföring.

Du kan också använda ClickUp Brain för att sammanfatta återkommande frågor från WhatsApp-chattar, till exempel ”Är den här produkten säker för barn?” eller ”Vad gäller för returer?”. Omvandla dessa till återanvändbara meddelanden, vanliga frågor eller tips.

Dessutom hjälper Brain dig att omvandla text till bild.

✨ Prova denna uppmaning Uppgift 1: Skriv tre hudvårdstips för mina kunder med fet hud och ge förslag på vad de kan göra under sommaren för att hålla huden frisk. Uppgift 2: Kan du skapa ett inlägg på sociala medier med dessa tips för Instagram? Omvandla det till en bild i retrostil. Uppmana Brain att skapa bilder som kan åtfölja ditt WhatsApp-meddelande.

Bonus: Om du hanterar flera kampanjer, kanaler och personas bör du överväga att uppgradera till ClickUp Brain MAX. Till skillnad från vanliga AI-assistenter ansluter Brain MAX till alla dina verktyg, såsom Google Drive, OneDrive, SharePoint och mer. Hämta produktdokument, supportscript eller tidigare blogginlägg direkt och omvandla dem till WhatsApp-klara meddelanden utan att byta flik. Du kan till och med använda röstkommandon för att be Brain MAX att utarbeta eller uppdatera meddelandeseekvenser, sammanfatta långa dokument för drip-kampanjer eller hitta rätt resurser i ditt arbetsutrymme. För att lära dig mer om Brain MAX, titta på den här videon!

🧠 Kul fakta: I juni 2013 satte WhatsApp ett häpnadsväckande rekord genom att behandla 27 miljarder meddelanden på bara 24 timmar, varav cirka 10 miljarder inkommande och 17 miljarder utgående meddelanden.

WhatsApp Business-appen är den mest tillgängliga startpunkten. Den är gratis, enkel att installera och idealisk för enskilda företagare eller små team. Du kan skapa en företagsprofil, ställa in automatiska hälsningsfraser och organisera kontakter med etiketter.

Men när dina marknadsföringsbehov växer når denna grundläggande konfiguration ofta sina gränser. I detta scenario är här de bästa WhatsApp-marknadsföringsverktygen du bör överväga.

1. WhatsApp Business Platform (API)

Detta är ett gränssnitt som tillhandahålls av WhatsApp (Meta) och passar bäst för medelstora till stora företag. Marknadsförare kan använda det för att skicka och ta emot meddelanden programmatiskt och via tredjepartsleverantörer av affärslösningar (BSP).

Vad du kan göra:

Skicka meddelanden till registrerade användare på en gång

Automatisera arbetsflöden genom att trigga WhatsApp-meddelanden baserat på användarens åtgärder (t.ex. övergiven kundvagn, ifyllt formulär eller leveransstatus).

Hantera vanliga frågor, ta emot beställningar eller kvalificera leads med hjälp av chatbot-verktyg som är anslutna till API:et.

Använd förhandsgodkända mallar för utgående meddelanden som leveransuppdateringar, påminnelser om återengagemang eller påminnelser om möten.

Anslut till ditt CRM-system, din helpdesk eller din e-handelsplattform för smidig dataflöde och kontextrika svar.

Få tillgång till detaljerade mätvärden för leverans, öppnande och kundengagemang för att optimera dina kampanjer.

De flesta BSP-leverantörer tar betalt per meddelande eller en månadsavgift. Men kostnaden lönar sig i form av bättre räckvidd, högre svarsfrekvens och tidsbesparing. Om du vill ha den gröna verifieringsmarkeringen på ditt WhatsApp Business-konto är API:et dessutom det enda alternativet.

När dina marknadsföringsmål utvecklas kan du välja bland en rad specialiserade verktyg som är utformade för att komplettera WhatsApp Business-plattformen.

Verktygstyp Viktig fördel Perfekt för Brevo (Allt-i-ett) WhatsApp-, e-post- och SMS-kampanjer i kombination med automatisering och analys Företag som vill samordna sina meddelandekanaler och utöka sin räckvidd utan komplexa installationer. Respond.io ( Omnichannel CRM) Centraliserad meddelandehantering över WhatsApp, Messenger, IG och mer med automatiseringslogik Medelstora support- och säljteam som behöver en samlad bild av alla kundkonversationer Bird (MessageBird) Visuell kampanjbyggare + omnikanal-orkestrering Företag som driver multikanalkampanjer med avancerad meddelandelogik Gupshup (AI-driven API) AI-drivna mallar, chatbots och automatisering av kundresan Snabbt växande DTC-varumärken eller företag som behöver konversationsmarknadsföring i stor skala WANotifier (kampanjverktyg) Drip-marknadsföring, sändningar, inga API-markeringar, teaminkorg Små team som bedriver effektiv marknadsföring med minimal teknisk komplexitet Zixflow, Wati, Interakt (automatiseringsverktyg) Tratt-automatisering, taggar, vanliga frågor och bot-konfiguration Små till medelstora företag som skapar nurture flows, onboarding-serier och återkommande kampanjer ClickUp (kampanjhanteringslager) Centraliserad planering, skapande av tillgångar, teamsamarbete och spårning av arbetsflöden Marknadsföringsteam som hanterar WhatsApp-kampanjer i flera kanaler från början till slut – från idé till lansering

Juridiska överväganden för marknadsföring med WhatsApp Business Oavsett vilket verktyg du väljer för att marknadsföra ditt företag via WhatsApp finns det några viktiga juridiska riktlinjer som du måste följa: Få tillstånd först: Du måste få ett tydligt och aktivt samtycke från användarna innan du skickar meddelanden till dem. De måste frivilligt välja att delta.

Följ WhatsApps regler: Följ WhatsApps affärs- och handelspolicyer noggrant för att undvika att flaggas för spam, vilket kan leda till att ditt konto stängs av.

Följ sekretesslagar: Om du samlar in kunddata ska du följa dataskyddsbestämmelser som GDPR (EU), CCPA (Kalifornien) och PDPA.

Känn till reglerna för meddelanden: Oönskade reklammeddelanden betraktas som skräppost. Kunden måste kontakta dig först, eller så måste du använda förhandsgodkända mallar.

Skydda kunddata: Skydda användarinformation genom kryptering och säker lagring, och följ alla lokala lagar om datalagring.

Hur du mäter framgången för dina marknadsföringsinsatser med WhatsApp Business

Precis som med alla andra marknadsföringskampanjer måste du också spåra resultaten av dina WhatsApp Business-kampanjer för att utvärdera avkastningen på investeringen och, ännu viktigare, ta reda på vad som tilltalar dina kunder.

Du kan använda en kombination av kvantitativa och kvalitativa signaler för att göra detta. Här är några tips på vad du kan mäta.

Kvantitativa mått

Leveransgrad: Andelen meddelanden som levereras framgångsrikt. En konstant låg leveransgrad kan tyda på problem med din kontaktdatabas.

Blockerings- och avregistreringsfrekvens: Den frekvens med vilken användare blockerar ditt nummer eller avregistrerar sig. En ökning av denna mätvärde är en viktig indikator på att ditt innehåll eller din frekvens behöver justeras omedelbart.

Öppningsfrekvens: Andelen levererade meddelanden som mottagarna öppnar.

Klickfrekvens (CTR): För meddelanden som innehåller länkar mäter detta procentandelen användare som klickar på dem. Det är en direkt indikator på hur övertygande ditt meddelande är.

Svarsfrekvens: Andelen användare som svarar på ditt meddelande. Denna KPI är viktig för att mäta hur väl ditt meddelande leder till en tvåvägskommunikation.

Konverteringsfrekvens: Andelen användare som utför en önskad åtgärd (t.ex. slutför ett köp, bokar en demo, använder en kupongkod) efter att ha mottagit ditt meddelande.

Genererade leads: Det totala antalet nya potentiella kunder som identifierats genom konversationer och förfrågningar på WhatsApp.

Kostnad per konvertering/förvärv: En finansiell måttstock som delar den totala kampanjkostnaden med antalet framgångsrika konverteringar, vilket hjälper till att mäta ekonomisk effektivitet.

Kvalitativa indikatorer

Kvantitativa data visar vad som har hänt, men kvalitativ analys visar varför. Till exempel:

Utnyttja konversationer för att få insikter: Granska chattloggar systematiskt för att upptäcka återkommande kundfrågor, vanliga invändningar och organisk produktfeedback.

Bedöm kundernas inställning: Kategorisera tonen i inkommande meddelanden (positiv, negativ, neutral) för att få en uppfattning om hur ditt varumärke uppfattas och hur dina kampanjer tas emot.

Använd ClickUp för att samordna din WhatsApp-marknadsföring

Varje WhatsApp-meddelande du skickar har en bakgrundshistoria: Vem skrev det? Vem godkände det? Vilket segment är det avsett för? När ska det skickas ut?

ClickUps verktyg för marknadsföringsprojektledning håller alla dina WhatsApp-marknadsföringsinsatser organiserade och samlade på ett ställe. Vi tar exemplet med ett DTC-varumärke för hudvård för att visa hur det fungerar.

1. Planera och organisera kampanjer

Låt oss säga att du är marknadschef för ett hudvårdsmärke. Du lanserar ett nytt produktpaket för fet hud under den fuktiga säsongen. Du behöver skicka riktade WhatsApp-meddelanden till förstagångsköpare, befintliga användare av din oljekontrollerande ansiktsrengöring och inaktiva användare från förra kvartalet.

Skapa en lista med namnet Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp-kampanj i ditt ClickUp-arbetsutrymme. Detta är din centrala plats för att spåra alla marknadsföringsinsatser.

Lägg till en uppgift för varje viktigt steg i din kampanj i listan.

Spåra och hantera dina WhatsApp-kampanjuppgifter i en ClickUp-lista.

För varje uppgift, lägg till:

En kort beskrivning av uppgiftens mål, inklusive eventuella bifogade filer för bilden/videon som ska inkluderas etc.

Ett förfallodatum och en ansvarig person för att spåra ägarskap och deadlines

Anpassade fält för att organisera och filtrera uppgifter effektivt. Till exempel:

Fält Syfte Målgruppssegment Tagga uppgifter med segment som: Förstagångsköpare, inaktiva användare, tidigare köpare Meddelandetyp Sändning, kampanj, påminnelse, feedback eller övergiven kundvagn

Skapa varje uppgift och deluppgift med deadlines och anpassade fält.

Använd sedan deluppgifter för att dela upp varje uppgift i mindre, genomförbara steg. Detta gör det enklare att tilldela detaljerade ansvarsområden.

Uppgiften ”Skapa ett personligt meddelande” kan till exempel innebära att skriva ett meddelande till förstagångsköpare och granska och slutföra det tillsammans med juridikavdelningen.

På så sätt kan din copywriter, CRM-chef och compliance-teamet vara på samma sida.

Dela upp komplexa uppgifter i mindre, spårbara deluppgifter för bättre översikt.

Du behöver också en central plats för att definiera berättelsen, insikter om målgruppen och annan information. ClickUp Docs fungerar som din enda källa till sanning.

Lägg till exempel ut kampanjbeskrivningen här (bakgrunden till kampanjen). Lägg också till varumärkes- och juridiska riktlinjer så att det kreativa teamet vet vad som är tillåtet och vad som inte är det.

Skissa upp din kampanjbrief och samla denna information i ClickUp Docs.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chattar, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

2. Skapa en kalender för marknadsföringsinnehåll

Använd sedan ClickUp-kalendervyn för att visualisera tidslinjen för WhatsApp-kampanjen för ditt hudvårdspaket för monsunperioden. Du kan:

Se till att meddelandet till förstagångsköpare schemaläggs efter att paketet har lanserats.

Kontrollera att uppföljningarna på dag 3 och dag 7 inte kolliderar med andra kampanjutskick.

Håll koll på deadlines för godkännande av kreativt material så att du inte behöver stressa i sista minuten.

Om kalendervyn visar två kampanjer som infaller samma dag, eller en vecka utan några schemalagda händelser, kan du snabbt dra och släppa för att justera scheman innan de publiceras.

Visualisera WhatsApp-kampanjuppgifter och upprätthåll ett jämnt flöde av meddelanden via ClickUp Calendar View.

För att balansera din kalender kan du också använda olika färgkoder eller taggar för olika typer av meddelanden (kampanj vs. innehåll vs. uppföljning). Dela detta med ditt team eller dina chefer för att skapa transparens kring ”vad som ska skickas ut och när”.

👀 Visste du att? Enligt färgpsykologin drar rött naturligt till sig uppmärksamhet, vilket gör det idealiskt för att markera försenade kopieringsdeadlines, hinder för efterlevnad eller kritiska kampanjgodkännanden i din ClickUp-kalendervy. Grönt väcker en känsla av framsteg och fullbordande, vilket gör det perfekt för att märka färdiga meddelandekopior, designresurser eller schemalagda sändningar.

3. Samarbeta och kommunicera

Istället för ändlösa e-posttrådar eller Slack-meddelanden kan du använda ClickUp Chat för att samla alla diskussioner som rör kampanjen på ett ställe. Det gör att du kan:

Kommunicera i realtid direkt i din arbetsyta med hjälp av grupp- eller individuella chattar, röstsamtal eller till och med videosamtal.

Håll konversationerna kopplade till specifika uppgifter så att alla kan se historiken och vet exakt vad det handlar om.

Snabba upp godkännanden och redigeringar, eftersom du kan diskutera, revidera och uppdatera i samma fönster.

Starta konversationer, dela uppdateringar och samla kampanjbeslut på ett ställe med ClickUp Chat.

Du kan bifoga bilder eller videor i chatten och tagga beslutsfattaren för att godkänna den slutliga versionen. Och när någon säger ”Vi behöver en uppföljning på dag 7”, kan du omedelbart skapa en ny uppgift från det chattmeddelandet.

Dessutom behöver dina teammedlemmar inte bläddra igenom över 60 meddelanden för att förstå besluten och vad som behöver göras. ClickUp Brain kan sammanfatta chattrådar till viktiga punkter.

🧠 Kul fakta: WhatsApp var den andra appen utanför Google som nådde 1 miljard installationer på Android under 2015.

📚 Läs mer: De bästa gruppchattapparna för företag

4. Spåra kampanjstatus, godkännanden och mätvärden

När dina uppgifter är på plats kan du ställa in ClickUp Custom Statuses för att återspegla varje steg i din kampanjarbetsflöde.

Exempel på flöde: Planering → Skapande av innehåll → Väntar på godkännande → Schemalagd → Skickad → Uppföljning schemalagd → Klar

Detta hjälper alla att veta exakt i vilket skede varje meddelande befinner sig i din marknadsföringskommunikationsstrategi. Om något fastnat i "Väntar på godkännande" kan en chef eller intressent hoppa in, granska texten och gå vidare.

Visualisera varje kampanjsteg, från planering till uppföljning, med funktionen ClickUp Custom Status.

Med tiden kan du använda ClickUp Dashboards för att samla in dessa data.

Låt oss säga att du spårar tre segment: Förstagångsköpare, användare av oljekontrollprodukter och inaktiva användare. Skapa en instrumentpanel med widgets som:

Uppgifter efter status : Visuell framsteg för varje segment – hur många kampanjer som är schemalagda, skickade eller väntar på godkännande.

Anpassad fältrapportering : Visa CTR eller användning av rabattkoder som loggats i uppgifter (använd nummerfält som "CTR %" eller "Inlösenantal").

Godkännanden väntar: En filtrerad uppgiftslista som visar alla meddelanden som fortfarande är fast i steget ”Väntar på granskning”.

Övervaka kampanjens framsteg för att upptäcka flaskhalsar via ClickUp Dashboards.

5. Spara tid med kampanjmallar

Trött på att skapa samma WhatsApp-marknadsföringskampanjer från grunden? Mallar för marknadsföringskampanjer kan hjälpa dig att slippa upprepa inställningar och hålla en konsekvent stil.

Med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer kan du till exempel planera, genomföra och övervaka din kampanj.

Få en gratis mall Planera dina lanseringskampanjer eller säsongsbetonade kampanjer på WhatsApp med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Dela upp kampanjen i enskilda uppgifter med marknadsföringsfasvyn och spåra deadlines med kalendervyn. Använd anpassade attribut, såsom slutgiltigt innehåll, utkast, referens, godkännande och tilldelat team, för att spara viktiga kampanjdetaljer.

Du kan också använda mallar för kommunikationsplaner för att rikta dig till specifika grupper med skräddarsydda meddelanden och förhindra meddeleströtthet eller överlappningar genom att schemalägga WhatsApp-meddelanden med rätt intervall.

Bästa praxis för marknadsföring med WhatsApp Business

Nu när du är övertygad om effektiviteten i WhatsApp Business-marknadsföring, här är några bästa praxis att följa.

1. Behandla WhatsApp som en relationskanal

Hård försäljning fungerar inte här, till skillnad från på sociala medier. Det innebär att:

Fokusera på värdebaserade meddelanden: utbilda, hjälp eller vägled

Använd ett konversationstonfall som speglar hur kunderna talar, inte varumärkets språk.

Ge svar innan de efterfrågas: proaktiva leveransuppdateringar, användningstips eller vanliga frågor efter köpet.

💡 Proffstips: Istället för att skicka ut en generisk rabatt, prova följande: ”Hej! Baserat på vad du köpte förra gången kanske du gillar denna lätta solkräm. Vill du prova den med 10 % rabatt?”

2. Segmentera din målgrupp

Alla kunder ska inte få samma meddelande. Beteende- och livscykelinriktning hjälper dig att lyckas med personaliseringen:

Tagga användare efter produktintresse, senaste köp, beteende i kundvagnen eller livstidsvärde i ditt CRM-system.

Använd WhatsApp Business-etiketter eller synkronisera med verktyg som ClickUp CRM för att trigga olika meddelandeflöden.

💡 Proffstips: Använd ClickUps anpassade fält för att tilldela segmenttyper och trigga specifika arbetsflöden för varje grupp.

3. Utforma minitrattar för meddelandeflöden

Tänk i sekvenser. Mikro-trattar kan guida användare från medvetenhet till handling. Till exempel:

Meddelande 1 (medvetenhet): Lyft fram problemet (t.ex. hudproblem under monsunen).

Meddelande 2 (övervägande): Informera med ett produkttips

Meddelande 3 (konvertering): Erbjud ett erbjudande

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att kartlägga denna logik och meddelandestruktur innan du ger uppdraget till ditt copywriting-/designteam.

4. Skala upp med automatisering

Kombinera automatiska svar i WhatsApp med reservalternativ, till exempel att hänvisa användarna till en mänsklig kontaktperson eller en hjälpsam FAQ.

Vad du inte ska göra: Skicka inte flera meddelanden i rad, stora mediefiler utan sammanhang eller misstänkta korta länkar. Undvik att skriva med versaler och överdrivet många emojis. Skicka aldrig något personligt som användarna inte har samtyckt till att ta emot.

💡 Proffstips: Använd färdiga mallar för de vanligaste kampanjerna, till exempel kommunikationsplanmallen från ClickUp eller ClickUp CRM-mallen för att automatisera informationsinsamlingen.

5. Ha en tydlig uppmaning till handling

Ditt meddelande bör ha ett tydligt mål, så att det blir enkelt för kunden att agera.

Använd WhatsApps snabbknappar för svar eller korta länkar till målsidor eller produktkataloger.

Undvik att skicka meddelanden som kräver för mycket scrollande, läsande eller beslutsfattande.

Exempel: ”Vill du prova paketet? Klicka här så reserverar vi ett åt dig.” Med en direkt svars knapp eller CTA-länk.

6. Gör det enkelt att välja bort

Inkludera alltid ett tydligt sätt för användarna att sluta ta emot meddelanden. En enkel rad som ”Svara STOP för att avsluta prenumerationen” räcker. Du kan också ibland påminna dem om att de kan avsluta prenumerationen när som helst.

💡 Proffstips: Ställ in en automatisering som utlöser en åtgärd om avregistreringsgraden överskrider en viss tröskel för en specifik meddelandetyp.

Utöka din verksamhet med WhatsApp-marknadsföring och ClickUp

WhatsApp Business-marknadsföring handlar om att möta kunderna i ett chattgränssnitt som de älskar och litar på. Men om du hanterar meddelanden, innehållsskapande och teamsamarbete via kalkylblad kommer du garanterat att bli galen.

ClickUp ger struktur och snabbhet åt din WhatsApp-marknadsföringsstrategi. Kalendervyn visar exakt vad som är planerat, medan ClickUp Chat låter ditt team samordna, dela feedback och godkänna innehåll på ett och samma ställe.

ClickUp Brain påskyndar planeringen och skapandet av innehåll för dina kampanjer, medan ClickUp Dashboards hjälper dig att spåra kampanjens framsteg, resultat och vad som behöver åtgärdas.

Är du redo att börja organisera din nästa WhatsApp-kampanj med större tydlighet?

Registrera dig på ClickUp för att komma igång.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Är WhatsApp-marknadsföring effektivt?

Ja. WhatsApp-marknadsföring har höga öppningsfrekvenser (ofta 80–90 %) och snabba svar eftersom den når användare där de redan chattar flera gånger om dagen.

2. Hur marknadsför jag mitt företag på WhatsApp?

Börja med att skapa ett WhatsApp Business-konto och koppla det till Meta Business Manager. Få opt-ins via din webbplats, annonser eller QR-koder. Segmentera sedan din målgrupp och skicka personliga meddelanden som erbjudanden, uppdateringar eller tips.

3. Kan man göra massmarknadsföring på WhatsApp?

Ja, men bara om användarna har valt att delta. Använd WhatsApp Business API för att hantera storskalig, kompatibel meddelandehantering.

4. Vad är skillnaden mellan WhatsApp och WhatsApp Business?

WhatsApp är avsett för personligt bruk. WhatsApp Business innehåller funktioner som företagsprofiler, snabbsvar, etiketter och automatisering för att underlätta kundkommunikationen.