De 10 bästa gruppchattapparna för företag 2025

Snabb kommunikation mellan teammedlemmarna är avgörande för att hålla igång ett projekt. Förr var det vanligt att kollegor kommunicerade inom teamet via e-post. Med tiden har projektkommunikation via otympliga e-posttrådar praktiskt taget blivit ett minne blott.

Dagens digitala arbetsplats gynnar meddelandeappar och chattverktyg för smidigt och effektivt teamsamarbete. Naturligtvis är de också perfekta för att skicka kattbilder till dina kollegor! ?

Mitt team och jag har ägnat mycket tid åt att utvärdera de mest populära teamchattapparna på marknaden. Baserat på deras funktioner och användarupplevelser har vi sammanställt denna lista över de tio bästa teamchattapparna som du kan välja mellan.

Låt oss sätta igång! ?

Vad ska du leta efter i chattappar för team?

Teamchattappar är navet för alla aktiviteter på arbetsplatsen. Här är några av de parametrar du kan använda för att utvärdera chattappar:

Instant messaging: Det här är en självklarhet. En teamchattapp är avsedd att möjliggöra direktkommunikation i realtid mellan enskilda användare och grupper.

Gruppchatt: Du bör kunna skapa grupper för att kommunicera och dela filer med flera teammedlemmar samtidigt.

Meddelanden: Teamchattappen ska omedelbart meddela användarna om nya meddelanden och aktiviteter så att de kan svara utan dröjsmål.

Fildelning: En app för teammeddelanden eller chattplattform måste erbjuda ett snabbt och effektivt sätt att dela filer – dokument, bilder och mer – för att få snabb feedback och hålla igång arbetet.

Dedikerade appar för olika plattformar: Användarna ska kunna komma åt meddelandeappen från webben, datorn och mobilappar på Windows/Mac och Android/iOS.

Användarvänligt gränssnitt: Chattappens gränssnitt bör vara tillräckligt intuitivt för att användarna ska kunna navigera i appens funktioner utan att behöva genomgå någon utbildning.

Integrationer: Din teamchattapp bör vara väl integrerad med de verktyg du använder i ditt dagliga arbete, såsom CRM, kalender, videokonferenslösning etc.

Nu när du vet vad du ska leta efter i en teamchattapp för ditt företag kan vi gå vidare till våra tio bästa rekommendationer.

De 10 bästa chattapparna för team att använda

1. ClickUp (Bästa verktyget för samarbete och projektledning)

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUps teamchattapp och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för teamkommunikation, samarbete och projektledning.

Många chattappar för team erbjuder grundläggande meddelandefunktioner, men brister i områden som projektledning och uppgiftshantering. För att förstå ett chattmeddelande i sitt projektkontext tvingas teamen jonglera med flera verktyg, vilket leder till fragmenterade konversationer och minskad produktivitet.

Med ett allt-i-ett-verktyg som ClickUp kan ditt team dock effektivisera kommunikation, samarbete och projektledning på en enda plattform, vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

Med ClickUp Chat kan du centralisera och kontextualisera team- och projektrelaterade diskussioner, vilket gör det till en helhetslösning för kommunikation och samarbete. Du kan lägga till filer, uppgifter, videor, bilder, ljudklipp och mycket mer i chattvyn och se till att ditt budskap hörs högt och tydligt.

På så sätt minskar du kontextväxlingar, ökar produktiviteten och effektiviserar arbetet.

Inom en ClickUp-uppgift kan du enkelt skapa och organisera detaljerade checklistor med grupper av uppgifter som även kan tilldelas andra användare.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-drivna assistent, förvandlar din arbetsplats till en sökbar kunskapsbas. Få snabba svar om uppgifter, dokument och annan projektrelaterad information utan att lämna din chatt. Det sparar tid genom att automatisera repetitiva uppgifter som att skapa projektsammanfattningar, uppdateringar om framsteg och statusrapporter, så att du kan fokusera på det arbete som verkligen är viktigt.

ClickUps bästa funktioner

Projektspecifika chattkanaler: Delta i realtidsdiskussioner med ditt team om uppgifter och projektuppdateringar genom att skapa dedikerade kanaler för varje projekt med hjälp av ClickUp Chat View.

Kontextuell kommunikation: Nämn uppgifter eller bifoga dokument direkt i chatten för att ge kontext till dina konversationer. Denna funktion säkerställer att alla är på samma sida utan att behöva lämna chatten för mer information.

Realtidsmeddelanden: Håll konversationen igång utan att lämna ClickUp. Med chattvyn kan du diskutera uppgifter och uppdateringar direkt.

Uppgiftshantering: Dela upp större projektmål i hanterbara uppgifter och deluppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, ange förfallodatum, lägg till ljud- och videofiler och uppdatera uppgiftsstatusen för att hålla koll på projektets framsteg med Dela upp större projektmål i hanterbara uppgifter och deluppgifter, tilldela dem till teammedlemmar, ange förfallodatum, lägg till ljud- och videofiler och uppdatera uppgiftsstatusen för att hålla koll på projektets framsteg med ClickUp Tasks

Skapa uppgifter i chatten: Omvandla snabbt idéer från chatten till uppgifter med bara några klick.

Skapa projekt med hierarkiska uppgifter, deluppgifter och checklistor för att följa projektets framsteg och övervaka teamets arbetsbelastning med ClickUp Tasks.

Dokumenthantering: Skapa och dela välstrukturerade dokument med Skapa och dela välstrukturerade dokument med ClickUp Docs för att samla och organisera ditt teams idéer så att de blir lättillgängliga.

Samarbeta på dina ClickUp Docs i realtid eller asynkront med skrivindikationer och kommentarer.

Digitala whiteboards: Bjud in teammedlemmar via chatten för brainstorming och visuellt samarbete med Bjud in teammedlemmar via chatten för brainstorming och visuellt samarbete med ClickUp Whiteboards . Börja samarbeta med ditt team på en tom duk, skapa mindmaps och arbetsflöden, gör anteckningar och lägg till kommentarer för att iterera och utveckla idéer.

Samarbeta visuellt och brainstorma med ClickUp Whiteboards

Skärminspelning: Spela in korta genomgångsvideor eller kommunicera dina idéer och instruktioner till ditt team via video med Spela in korta genomgångsvideor eller kommunicera dina idéer och instruktioner till ditt team via video med ClickUp Clips . Dela dessa klipp via chatten.

Ha asynkrona videosamtal med ClickUp Clips för smidig teamchatt

Effektiva aviseringar: Anpassa Anpassa aviseringarna för att hålla dig uppdaterad om det som är viktigast. Med ClickUp kan du finjustera vilka aviseringar du får, så att du inte blir överväldigad av chattmeddelanden samtidigt som du fortfarande håller dig uppdaterad.

Begränsningar med ClickUp

Alla ClickUps avancerade funktioner är inte tillgängliga i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisinformation

ClickUp Brain: Finns som tillägg till alla betalda abonnemang för 7 dollar per användare och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Slack (Bästa verktyget för snabbmeddelanden och samarbete)

via Slack

Slack är en mycket populär chattapp som integreras med över 2000 verktyg och passar perfekt in i alla organisationers teknikstack.

Slacks användarvänliga mobilapp erbjuder avancerade funktioner så att du och ditt team kan fortsätta arbetsdiskussioner var som helst och när som helst. Du kan effektivisera teamkommunikationen genom att skapa dedikerade kanaler (som börjar med "#") för specifika ämnen, diskussioner eller syften.

Slacks bästa funktioner

Skapa offentliga eller privata kanaler. Du kan lägga till utvalda teammedlemmar i en kanal för att ha fokuserade diskussioner kring ett projekt eller initiativ.

Lägg till nya medlemmar i diskussionen genom att nämna dem med "@" i ett svar, så får alla användare som deltar i en tråd ett meddelande om nya svar eller aktiviteter.

Dela bilder, videor, dokument och filförhandsvisningar i ett direktmeddelande eller en kanal via snabba uppladdningar och nedladdningar.

Starta direkt videomöten eller samlingar, eller skicka röstmeddelanden direkt från appen.

Slacks begränsningar

Slacks prisstruktur kan göra det oöverkomligt för små team. Den kostnadsfria versionen erbjuder begränsad meddelandehistorik och stöder färre integrationer.

Saknar avancerade funktioner för videokonferenser, såsom mötesplanering och anteckningar under mötet.

Priser för Slack

Gratis för alltid

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassade priser

Slack AI: Lägg till i valfri betald plan till en extra kostnad på 10 dollar per användare.

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (över 32 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

3. Microsoft Teams (Bästa plattformen för teamsamarbete och videokonferenser för företag)

via Microsoft

Microsoft Teams har visserligen ett gränssnitt för meddelanden, men det är främst utvecklat som ett verktyg för videokonferenser för stora team. Du kan schemalägga videomöten och delta i online-möten och videochattar från en webbläsare, en stationär applikation eller en mobilapp. Microsoft Teams erbjuder även liveanteckningar och undertexter för videokonferensmöten.

Teams är utvecklat för företagsmarknaden, levereras tillsammans med Office365 och fungerar sömlöst med det ekosystemet av applikationer.

Microsoft Teams bästa funktioner

Utbyta meddelanden med teammedlemmar via privata konversationer eller gruppchattar

Dela filer och länkar med användare eller grupper. En särskild flik för filer som är fastsatt högst upp i konversationen gör det enkelt att hitta dina filer.

Starta ljud- och videosamtal från en privat konversation, skapa omedelbara videokonferensmöten i en gruppchatt med upp till 300 deltagare eller schemalägg ett online-möte med hjälp av kalender- eller Outlook-integrationer.

Begränsningar i Microsoft Teams

Vissa användare kan tycka att det är svårt att integrera Teams i sin teknikstack om deras organisation inte använder Office365.

Den stöder inte avancerad uppgifts- och projektledning.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 400 recensioner)

4. Google Chat (bäst för användare av Google Workspace)

via Google Workspace

Google Chat är en enkel men funktionell chattapp som passar team som behöver funktioner för snabbmeddelanden och videokonferenser i realtid. Liksom de flesta andra chattappar kan du lägga till ljud- och videofiler och skapa "utrymmen" för diskussioner relaterade till team, ämnen eller projekt.

Den möjliggör både enskilda konversationer och stora gruppchattar med upp till 50 000 deltagare.

Google Chats bästa funktioner

Fungerar smidigt med övriga Google Workspace-appar: Gmail, Google Kalender, Google Drive osv.

Underlättar diskussioner i trådade trådar

Hjälper dig att hitta information i chattkonversationer med hjälp av sökverktyget.

Sammanfattar konversationer med Google Assistant

Begränsningar för Google Chat

Saknar avancerade chattfunktioner såsom möjligheten att kopiera länkar till specifika meddelanden.

Lagringsutrymmet är begränsat i lägre prisnivåer.

Priser för Google Chat

Google Workspace Essentials : Gratis för alltid

Google Workspace Business Starter : 7,20 $/månad per användare

Google Workspace Business Standard : 14,40 $/månad per användare

Google Workspace Business Plus: 21,60 $/månad per användare

Google Workspace Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Google Chat

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 300 recensioner)

Läs mer: De 10 bästa alternativen till Google Chat för att skala upp teamkommunikationen

5. Pumble (Bästa kostnadsfria Slack-alternativet för små och medelstora företag)

via Pumble

Pumble organiserar teamkommunikationen i kanaler för specifika team, projekt eller ämnen. Du kan hålla röst- eller videomöten 1:1 med användare eller stora grupper. Med obegränsad meddelandehistorik blir det enkelt att komma åt meddelanden och filer.

Pumbles användargränssnitt, funktioner och funktionalitet liknar Slacks. Så om ditt team behöver ett alternativ till Slack som hjälper dig att undvika höga användaravgifter utan att kompromissa med kommunikationsfunktionerna, behöver du inte leta längre än Pumble.

Pumbles bästa funktioner:

Få obegränsat antal användare och meddelandehistorik med planen ”Free Forever”.

Underlätta en smidig övergång för team med ett Slack-liknande, användarvänligt gränssnitt.

Skicka snabbmeddelanden privat eller till grupper, skapa meddelandetrådar och dela filer.

Pumbles begränsningar

Stödet för integrationer är begränsat på den lägre prisnivån.

Skärmdelning vid videosamtal stöds endast i betalda abonnemang.

Pumble-priser

Gratis för alltid

Pro: 2,99 $/månad per användare

Företag: 4,99 $/månad per användare

Företag: 7,99 $/månad per användare

Pumble-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Läs mer: 10 alternativ till Pumble för chatt och teamkommunikation 2024

6. Chanty (Bästa verktyget för meddelanden och uppgiftshantering)

via Chanty

Chanty är en plattform för teamchatt och kommunikation med inbyggda funktioner för uppgifts- och projektledning som skiljer den från de flesta andra verktyg på denna lista. Den kan användas för företagsövergripande meddelanden och privata meddelanden med schemalagda och försvinnande meddelanden.

Chantys bästa funktioner

Skapa och tilldela uppgifter från meddelanden, organisera dem på Kanban-tavlor, ange förfallodatum och få påminnelser om deadlines.

Diskutera uppdateringar med ditt team med hjälp av text- och röstmeddelanden

Ring ljud- och videosamtal och dela din skärm för snabbare samarbete.

Chantlys begränsningar

Det finns ingen kalendervy för att visualisera uppgifter på en tidslinje, så användarna måste manuellt söka igenom uppgifternas förfallodatum.

Den har ett begränsat antal inbyggda integrationer.

Priser för Chanty

Gratis för alltid

Företag: 4 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Twist (Bästa asynkrona kommunikationsverktyget för distansarbetande team)

via Twist

Twist är en app för teamkommunikation som är utvecklad för att göra distansarbetande team mer produktiva genom asynkrona konversationer. Istället för att publicera meddelanden direkt i kanaler skapar användarna eller bidrar till trådar inom en kanal på samma sätt som de skulle delta i ett forum. Gränssnittet är utformat för att minimera rörigheten så att inga konversationer går förlorade.

Twists bästa funktioner

Håll konversationerna fokuserade och organiserade med asynkrona trådar

Formatera dina textsvar med hjälp av meddelandeeditorn och reagera på meddelanden med emojis.

Skicka direktmeddelanden till teammedlemmar och ha privata 1:1-konversationer

Hitta information snabbt i olika trådar med hjälp av den kraftfulla sökfunktionen.

Twists begränsningar

Ingen kommunikation i realtid

Om ditt team är van vid snabbmeddelanden kan det vara svårare att anpassa sig till asynkrona trådade konversationer.

Begränsade inbyggda integrationer med programvara från tredje part

Priser för Twist

Gratis

Obegränsat: 8 $/månad per användare

Twist-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Flock (Bästa samarbetsplattformen för organisationer)

via Flock

Flock Team Messenger har alla viktiga funktioner du kan förvänta dig av en teamchattapp – konversationskanaler, videokonferenssamtal, fildelning etc.

Den hjälper också till att spåra uppgifter med anteckningar, påminnelser och att göra-listor. På grund av flera likheter i gränssnittet och navigeringen kan den vara ett utmärkt alternativ till Microsoft Teams.

Flock bästa funktioner

Effektivisera konversationerna med hela ditt team med hjälp av kanaler och skapa diskussionstrådar genom att svara på inlägg i en kanal.

Ring ljud- och videosamtal i privata konversationer eller i en kanal för gruppsamtal.

Dela filer säkert med användare eller team och få snabb åtkomst till alla filer som delas i ditt arbetsområde.

Flock-begränsningar

Vissa användare rapporterade att dålig bildkvalitet påverkade kommunikationen under viktiga möten.

Den kanske inte kan integreras med alla specifika verktyg eller applikationer som ditt team använder, vilket kräver manuella lösningar eller ytterligare steg.

Flock-priser

Gratis

Pro: 6 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Flock-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

9. Troop Messenger (Bästa kommunikationsappen för distansarbetande team)

via TroopMessenger

Troop Messenger är ett verktyg för samarbete och snabbmeddelanden som är utvecklat för team som söker en säker plattform för affärskommunikation och uppgiftshantering. Det underlättar teamkommunikation via chatt, röst- och videosamtal med skärmdelning. Troops unika försäljningsargument är säkerhet, så du kan till och med skicka konfidentiella meddelanden i ett privat chattfönster som självförstörs och inte lämnar någon chattlogg.

Troops bästa funktioner

Säkra dina arbetssamtal med end-to-end-kryptering

Skicka meddelanden och filer samtidigt till flera användare utan att skapa ytterligare kanaler.

Dela filer i 1:1-konversationer eller gruppchattar och se förhandsgranskningar av delade filer.

Troop Begränsningar

Mobilversionen kan vara långsammare än datorprogrammet.

Det finns inget gratisabonnemang; Troop erbjuder endast en sju dagars gratis provperiod.

Troop Prissättning

Premium: 2,50 $/månad per användare

Företag: 5 $/månad per användare

Superior: 9 $/månad per användare

Betyg och recensioner från användare

G2: 4,6/5 (70+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Zoho Cliq (Bästa appen för teamkommunikation för organisationer i Zoho-ekosystemet)

via Zoho

Cliq är en app för företagsmeddelanden från Zoho-paketet med applikationer. Det är en lättviktig, snabb teamchattprogramvara som integreras sömlöst med Zoho-paketet med företagsappar. Du kan omvandla viktiga konversationer från en kanal till ett privat direktmeddelande och vara värd för videoströmmar för att göra viktiga meddelanden eller vara värd för town hall-möten.

Zoho Cliqs bästa funktioner

Visa flera konversationer i ett enda fönster

Håll obegränsade ljud- och videosamtal med alternativ för skärmdelning

Dela filer med kanaler och ha trådade diskussioner via kommentarer

Zoho Cliqs begränsningar

Brist på alternativ för att anpassa aviseringar eller chattfönstrets layout

Inget stöd för att markera eller kommentera PDF-filer och bilder

Priser för Zoho Cliq

Gratis

Standard : 18 $/månad per användare

Professional: 2 $/månad per användare

Enterprise: 4 $/månad per användare

Zoho Cliq betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Använd ClickUp för effektiv teamkommunikation

Teamchattappar erbjuder många funktioner som kan effektivisera kommunikationen i din organisation: snabbmeddelanden, ljud- och videosamtal, fildelning etc. Men kommunikationen på arbetsplatsen kretsar ofta kring uppgifter och projekt. Om din teamchattapp inte stöder uppgiftshantering kommer ditt teams konversationer att spridas över flera olika verktyg.

Vi vet att det kan minska produktiviteten avsevärt att växla mellan flera appar. Och det är där ClickUp hjälper till som en allt-i-ett-lösning. Den kombinerar uppgifts- och projektledning, teamsamarbete och teamchatt i en enda plattform.

Ditt team kan komma igång med ClickUp redan idag. Uppgifter, sprintar, Kanban-tavlor, dokument, whiteboards och chatt i realtid finns tillgängliga i alla abonnemang, inklusive abonnemanget Free Forever.

Registrera dig gratis på ClickUp.