Hur blir man CRM-chef?

En kundrelationschef (CRM) är en värdefull tillgång för alla företag. De bidrar till att främja kundlojalitet och tillväxt.

Dessutom tjänar en CRM-chef i USA i genomsnitt 117 500 dollar per år, eller nästan 59,49 dollar per timme, vilket gör rollen ganska lukrativ.

Som CRM-chef måste du utveckla en blandning av emotionell intelligens, strategisk insikt, kreativt tänkande och en fullständig, holistisk förståelse för ditt företags data och erbjudanden.

Om det du har läst hittills väcker ditt intresse kan en karriär som CRM vara rätt val för dig.

I följande avsnitt går vi igenom hur du blir CRM-chef, inklusive de olika färdigheter och verktyg som behövs för att hantera kundrelationer.

Vad gör en CRM-chef?

En CRM-chef implementerar och optimerar strategier för kundrelationer för att anpassa dem efter kundernas behov. Målet med CRM är att leda företaget mot maximal kundnöjdhet, öka kundlojaliteten, hålla koll på kundernas problem och utforma sätt att lösa dem.

En CRM-chef analyserar kundernas beteendemönster och förstår den affärsmässiga sidan av kundservice. De utformar processer för att identifiera leads och guida potentiella kunder genom kundresan.

CRM-chefer studerar också kundbeteende och data från marknadsföringsteam för att hjälpa till att skapa riktade och personaliserade marknadsföringsinsatser. Eftersom CRM-system fungerar tvärfunktionellt får du värdefull kunskap om kunderna som hjälper säljteamet att fokusera på potentiella kunder och öka konverteringsgraden.

Vikten av en CRM-chef

CRM-chefer arbetar som samarbetspartners för kundupplevelsen. De samlar in kundfeedback och dataanalyser och samarbetar med försäljnings- och marknadsavdelningarna för att utveckla strategier för kundlojalitet och konvertering.

En CRM-chefs dagliga arbetsuppgifter Skapa system för att bygga en kundcentrerad organisation och fortsätt att förbättra dem.

Spåra kundproblem som lyfts fram av CRM-systemet och lös dem eller vidarebefordra dem till rätt team.

Analysera kundresor för försäljningsmöjligheter och strategier för kundrelationer

Övervaka kundinteraktioner mellan olika avdelningar, till exempel kundtjänstteam, för att säkerställa maximal kundnöjdhet.

Hitta och implementera kostnadseffektiva kommunikationskanaler med kunderna

De långsiktiga arbetsuppgifterna för en CRM-chef

Samarbeta med sälj- och marknadsföringschefer för att förbättra CRM-plattformen och dess integrationer.

Utbilda sälj-, marknadsförings- och kundtjänstteamet i CRM-programvaran och se till att de använder CRM-programvaran för att maximera kundnöjdheten.

Utveckla, implementera och finjustera CRM-arbetsflöden, processer och implementationer.

Analysera kunddata från CRM-programvara för att skapa nya strategier för att förbättra kundnöjdheten.

CRM-chefen analyserar marknadstrender, företagsstorlek, försäljningsstil och CRM-lösningar och skapar personliga strategier utifrån ditt företags kundbas.

Hur blir man CRM-chef?

Här är en översikt över vägen till att bli CRM-chef:

1. Lär dig grunderna i CRM

32 % av småföretagen har svårt att hitta CRM-kompetens.

När du lär dig grunderna i att använda anpassningsbar CRM-programvara – vanligtvis de vanligaste verktygen som ClickUp, Hubspot, Salesforce och Microsoft Dynamics 365 – kommer du att vara bättre rustad för att hantera kundrelationer från början.

Det här är de färdigheter som HR-chefer letar efter när de anställer en CRM-chef.

Om du vill lära dig hur man blir CRM-chef måste du också bygga upp en solid kunskapsbas om grundläggande CRM-koncept inom försäljnings- och marknadsföringsprocesser, till exempel:

Kundlivscykelhantering: Förstå de olika stadier som en kund går igenom, från första kontakten till efter köpet, och lär dig att optimera kundresan och öka kundnöjdheten i varje steg.

Kundsegmentering: Lär dig hur du delar in kunder i grupper baserat på deras viktigaste egenskaper för att kunna leverera mer personliga och riktade marknadsföringsbudskap och Lär dig hur du delar in kunder i grupper baserat på deras viktigaste egenskaper för att kunna leverera mer personliga och riktade marknadsföringsbudskap och CRM-kampanjer.

Datahantering: Lär dig att samla in, lagra och analysera data så att du kan fatta välgrundade beslut.

Många CRM-chefer går gratis och betalda kurser om olika CRM-system och -koncept på onlineplattformar som Coursera, LinkedIn Learning och Udemy.

2. Utveckla viktiga CRM-färdigheter

En CRM-chef behöver en blandning av kreativa och analytiska färdigheter. Kreativt tänkande gör det möjligt för dig att utforma engagerande kundupplevelser, medan analytiska färdigheter kan hjälpa dig att tolka data korrekt och fatta välgrundade beslut.

Dessutom måste du utveckla starka kommunikationsfärdigheter eftersom du kommer att interagera (mycket) med flera team, kunder och intressenter för att säkerställa att alla är samordnade och arbetar mot gemensamma mål.

Förbättra dina problemlösningsfärdigheter för att snabbt kunna hantera kundernas problem och utveckla innovativa lösningar som effektiviserar försäljnings- och marknadsföringsprocesserna.

Här är en lista över viktiga CRM-färdigheter som du behöver för att bli CRM-chef.

Tekniska färdigheter Användning av färdigheter Kunskaper i CRM-programvara Kunskap om CRM-komponenter som leadgenerering och -hantering, pipelinehantering, affärsrapportering och analys samt integrationer med tredjepartsprogram. Dataanalys Samla in, lagra och analysera data för att fatta välgrundade beslut Automatisering För redundanta, organiserade och tidskrävande uppgifter och ökad effektivitet Kundsegmentering Att dela in kunder i meningsfulla grupper för riktad marknadsföring och kommunikation Projektledningsfärdigheter Kombinera CRM och projektledning för att hantera dina uppgifter och kundrelationer via en central plattform.

Kreativa färdigheter Användning av färdigheter Design av kundupplevelser Skapa engagerande och personliga kundupplevelser för att underlätta kundlojalitet och konvertering Problemlösning Att utveckla innovativa lösningar för att lösa problem

Ledningsfärdigheter Användning av färdigheter Ledningsfärdigheter Samordning med flera avdelningar och ledare för att uppnå CRM-mål Teamsamarbete Att arbeta effektivt med andra avdelningar för att implementera tvärfunktionella strategier som maximerar kundvärdet.

Interpersonella färdigheter Användning av färdigheter Kommunikation För att förmedla information till teammedlemmar, intressenter, företagsledningen och kunder Empati För att förstå kundernas känslor och perspektiv

Exempel: Hur dina kreativa och analytiska färdigheter som CRM-chef kommer till nytta i ett verkligt scenario Tänk dig att du är CRM-chef på ett detaljhandelsföretag och har märkt att kundengagemanget har minskat. Du bestämmer dig för att utforma ett (eller förbättra det befintliga) lojalitetsprogram med personliga belöningar för att förbättra kundrelationerna och uppfylla kundernas förväntningar. Sedan bestämmer du dig för att automatisera ditt CRM-arbetsflöde och använda dina analytiska färdigheter för att spåra engagemangsmätvärden och köpmönster för att förfina programmet. Nästa steg i ett sådant scenario skulle vara att använda CRM-marknadsföringsprogramvara för att lansera multikanalmarknadsföringskampanjer för målgrupper med lägst engagemang.

3. Skaffa relevant erfarenhet

Börja med en nybörjarposition som CRM-koordinator eller säljare för att få praktisk erfarenhet som CRM-chef.

Sök praktikplatser där du kan arbeta med en erfaren CRM-chef. Det ger dig självförtroendet att hantera mer avancerade ansvarsområden i framtiden och utveckla djupare insikter om effektiv kundhantering och affärsframgång.

Att delta i onlineforum och communityn kan också hjälpa dig att öka dina CRM-kunskaper och ditt nätverk. Du hittar sådana communityn på LinkedIn, Reddit, Quora och Facebook.

Överväg att engagera dig i online-communityn för att öka dina CRM-kunskaper och nätverka med kollegor. Två sådana startgemenskaper är: LinkedIn-grupper som CRM Experts

Reddit-subreddits som r/CRM Visa upp dina projekt, prestationer och utmaningar, och sök råd och stöd från erfarna yrkesverksamma i dessa communityn.

4. Bygg upp ditt nätverk och din portfölj

Ett starkt nätverk kan avsevärt öka dina chanser att bli CRM-chef. Du kan be om rekommendationer och referenser från personer i din bransch, vilket gör att du sticker ut från konkurrenterna.

Delta i branschkonferenser, webbseminarier och nätverksevenemang för att bygga upp ett pålitligt nätverk.

Evenemang som Dreamforce (av Salesforce) eller CRM Evolution Conference erbjuder utmärkta möjligheter att lära sig om branschtrender, förstå CRM-chefers föränderliga roll och få insikter från ledande CRM-praktiker för professionell utveckling.

Du kan också bygga upp ett nätverk på sociala medier som LinkedIn och Twitter. Använd det som en möjlighet att dela med dig av din expertis, dina insikter och dina framgångar inom CRM för att väcka intresse hos rekryterare och kollegor i branschen.

De flesta CRM-chefer har en portföljwebbplats där de visar upp sina färdigheter, prestationer, fallstudier och resultat för att demonstrera sin expertis och påverkan. De lyfter ofta fram hur deras strategiska tänkande har förbättrat försäljningsprocesser, kundrelationer och kundlojalitet genom strategier som samarbetsinriktad CRM.

Om du just har börjat med CRM (customer relationship management) kan du överväga att skapa en webbplats på en sida för att visa upp dina praktikplatser eller projekt.

5. CRM-certifieringars roll

CRM-certifieringar hjälper dig att visa din expertis för potentiella arbetsgivare. Certifieringar validerar dina färdigheter och kunskaper, vilket gör dig till en mer attraktiv kandidat för CRM-chefstjänster.

Några populära CRM-certifieringar du kan ta för att bli CRM-chef:

Certifiering Beskrivning Hur får man dessa certifikat? Salesforce-certifierad administratör Visar din förmåga att konfigurera och hantera Salesforce, en av de mest använda CRM-plattformarna. Tillgänglig via Salesforces Trailhead-plattform. Microsoft-certifierad: Dynamics 365 Fundamentals Omfattar grunderna i Microsoft Dynamics 365, inklusive dess applikationer, molnkoncept och distribution. Erbjuds av Microsoft genom deras certifieringsprogram. Certifierad skolriskchef (CSRM) Framhäver din förmåga att identifiera, analysera och hantera risker, vilket är avgörande för att upprätthålla dataintegriteten och datasäkerheten. Det är viktigt för roller som kräver en god förståelse för riskhantering i CRM-sammanhang. Administreras av The National Alliance for Insurance Education and Research

6. Sök jobb som CRM-chef

via LinkedIn

Du kan hitta relevanta lediga tjänster som CRM-chef på jobbportalerna Indeed, Glassdoor och LinkedIn. På dessa portaler kan du filtrera tjänsterna efter plats, erfarenhetsnivå och andra kriterier. Du kan också ställa in jobbaviseringar för att hålla dig informerad om nya möjligheter som matchar dina önskemål.

För att sticka ut från konkurrenterna bör du skräddarsy ditt CV och ditt personliga brev så att de framhäver din praktiska erfarenhet av CRM-system, din förståelse för viktiga CRM-strategier och eventuella specifika prestationer eller projekt du har genomfört.

Ett CRM-verktyg är det perfekta hjälpmedlet för en kundrelationschef, eftersom det ger en strukturerad ram för hantering av kundrelationer.

Som nybörjare i branschen vill du lära dig att använda en enkel och högfunktionell CRM-projektledningsplattform som ClickUp för att göra det tunga arbetet med att effektivisera dina leads, pipeline och kundhantering.

Låt oss se hur ClickUps CRM gör dig mer produktiv på jobbet och säkerställer konsekventa kundinteraktioner av hög kvalitet.

Skapa en centraliserad kunddatabas

Dina sälj- och marknadsföringsteam kan använda ClickUps CRM-system för att skapa en strukturerad databas där de kan lagra viktig kundinformation, såsom kontaktuppgifter, affärsstorlek, interaktioner och köphistorik.

Skapa en central kunddatabas och organisera konton i hierarkisk ordning med hjälp av mappar och listor i ClickUp

Alla team i organisationen har tillgång till denna centraliserade databas, som är organiserad i olika hierarkier med hjälp av mappar, undermappar och länkar. Till exempel kan säljteamet använda denna information för att hitta kunder, hantera pipelines och sätta upp processer.

💡Proffstips: Använd ClickUps kartvy för att kategorisera kunder efter geografiskt område. Denna funktion hjälper till att segmentera kunder när marknadsföringsteamet genomför riktade CRM-kampanjer. Säljteam använder den för att spåra leads och pipelines och hantera order.

Hantera din pipeline med CRM-mallar

Använd ClickUps enkla CRM-mall för att organisera kundkontaktinformation, spåra försäljningsframsteg och mål samt analysera kundfeedback.

Ladda ner den här mallen Spåra all din kundinformation på ett ställe med ClickUps enkla CRM-mall.

Denna mall sparar mycket tid eftersom den:

Fungerar som en enda källa till information för all din försäljnings- och kundinformation.

Eliminerar manuell datainmatning och effektiviserar försäljningsprocesser

Ger en omfattande översikt över kund- och pipeline-data

Visualiserar data för att identifiera kundinsikter

💡Proffstips: Konfigurera ClickUp Automations med anpassade åtgärder och triggers för att befria dina säljteam från repetitiva uppgifter. När din säljare till exempel matar in veckodata om nya leads – i samtal, avslutade affärer, inaktiva leads osv. – får du en månatlig automatiserad rapport om nya användare som kan behöva mer hjälp med onboarding och support.

Skapa redigerbara och samarbetsvänliga dokument

För dina teammedlemmar som behöver tillgång till presentationsdokument, SOP:er, kontrakt, förslag eller strategiska planer kan du använda ClickUp Docs som ett redigerbart och delbart dokument som de snabbt kan komma åt.

Använd ClickUp Docs för att skapa interaktiva dokument och dela dem med ditt team

Att ha alla relaterade dokument kopplade till specifika uppgifter på ett och samma ställe påskyndar mötesförberedelserna och ökar den totala produktiviteten.

Ditt team kan redigera detta samarbetsdokument, lägga till kalkylblad, presentationer och tabeller, bädda in videor och inkludera avancerad formatering för att göra det visuellt tilltalande.

Det bästa är att ClickUp Brain förbättrar denna integration genom att tillhandahålla AI-drivna insikter och automatisering.

💡Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain för att skriva utkast till kundmejl, ställa frågor om dokument, få omedelbara mötesreferat, skapa mötesdagordningar och till och med skapa presentationsöversikter.

Så här genererar ClickUp Brain e-postmeddelanden som presenterar dina produkter för potentiella kunder

Anpassa CRM-systemet efter dina behov

I ClickUps CRM kan du anpassa lead-detaljer såsom fält, taggar och status. För att göra det mer anpassningsbart efter dina behov har ClickUp åtta fälttyper och fem vyer.

Spåra din pipeline och kundinteraktioner med anpassade fält i ClickUp CRM

ClickUp är det BÄSTA systemet för projektledning, instrumentpaneler, CRM och skalning som jag har stött på! Det har hjälpt mig att spara hundratals – tusentals timmar, prioritera och fokusera på att finjustera affärsutvecklingen i processer värda 500 000–miljoner dollar dagligen. Nu går vi över till att spåra konverteringar och resultat! ÄLSKAR ClickUp!

Låt oss gå igenom stegen för att skapa ett CRM i ClickUp:

Steg 1: Ladda ner ClickUps CRM-mall

Börja med att ladda ner ClickUps CRM-mall. Denna färdiga mall är perfekt för att hantera och analysera data på ett ställe, effektivisera kundkommunikationen och automatisera repetitiva uppgifter.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps CRM-mall för att vårda leads, spåra försäljning och övervaka kundnöjdhet.

Välj mellan mer än 15 ClickUp-vyer för att visualisera dina uppgifter och data.

Till exempel

Hantera din pipeline, spåra leads och bygg varaktiga kundrelationer med ClickUps CRM-mall

💡 Proffstips: Synkronisera din Google Kalender med ClickUp för att se ditt arbete i en enda vy och slippa byta mellan olika plattformar för att se vad som står på din agenda.

Steg 3: Skapa anpassade statusar för att skräddarsy varje arbetsflöde

Anpassa statusar så att de passar dina CRM-processer. Skapa till exempel statusar som ”Lead”, ”Kontaktad”, ”Förhandlar” och ”Avslutad” för att spåra varje kundinteraktion.

Steg 4: Samla in den viktigaste informationen för visning med anpassade fält

Med ClickUps anpassade fält kan du samla in viktig information som är specifik för dina CRM-behov. Lägg till fält som "kundvärde" för att prioritera högvärdiga kunder, "senast kontaktad" för att säkerställa att ingen kund glöms bort och "nästa uppföljning" för att komma ihåg när du ska kontakta kunden nästa gång.

Här vill du lägga till uppgiftsinformation i vyerna så att du inte behöver öppna och stänga enskilda uppgifter för att hitta information som förfallodatum, faktureringscykel, rabatter osv.

Lägg till anpassade fält i din ClickUp CRM-mall för att snabbt kunna se viktig information

Steg 5: Skapa uppgifter med dina data

Importera dina data till Clickup från en fil eller ditt projektledningsverktyg. Omvandla sedan dina data till uppgifter och tilldela dem till teammedlemmarna. Ange förfallodatum och lägg till detaljerade beskrivningar för att underlätta förståelsen.

Steg 6: Skapa sammanhållning i teamet med relationsdatabaser i CRM

Använd ClickUps relationsdatabas för att länka alla dina CRM-data. Med den här funktionen kan du koppla samman relaterad information, såsom kundprofiler, interaktionshistorik och försäljningsmöjligheter, och skapa en heltäckande bild av varje kund.

Utvecklas i din karriär som CRM-chef med ClickUp

Kom ihåg att de flesta CRM-chefer en gång var nybörjare som med tiden och genom praktisk erfarenhet har finslipat sina färdigheter.

Även om vägen till en CRM-roll kan verka överväldigande från utsidan, kan du växa, utvecklas och nå framgång när du väl har fått en nybörjarposition med rätt färdigheter och verktyg. som CRM-chef

Nyckeln är att bygga och upprätthålla solida relationer med dina kunder, sälj- och marknadsföringsteam samt intressenter. Du bör också effektivisera processerna för att samla in kundinformation med hjälp av ett CRM-system som ClickUp.

Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång med din resa mot att bli en framgångsrik CRM-chef.