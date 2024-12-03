Whatsapp Business och Personal: vilket meddelandeverktyg ska du välja?

WhatsApp lanserades 2009 och snart använde alla, från gymnasieelever till globala startup-team, appen för att skicka meddelanden.

Med all denna uppmärksamhet blev det tydligt att WhatsApp hade en verklig potential för kundkommunikation. Enter WhatsApp Business – en version som är speciellt utformad för, du gissade rätt, affärsinteraktioner.

Men den viktiga frågan kvarstår: Är WhatsApp bättre lämpad för privat bruk, eller kan den vara lika effektiv för företag? Är WhatsApp Business och WhatsApp Personal verkligen samma sak, eller är de två plattformarna fundamentalt olika?

Låt oss gå igenom skillnaderna och ta reda på vilken som passar dina behov bäst. 💡

Introduktion till WhatsApp

I juni 2024 gjorde allas favoritskådespelare från Modern Family en överraskande comeback – denna gång i en WhatsApp-reklam!

Varför, undrar du? För att visa kraften i WhatsApps gruppchattfunktion.

Med karaktärernas klassiska egenheter och ett träffande manus lovade WhatsApp tittarna en smidig meddelandeupplevelse. Men hur bra är WhatsApp för daglig användning?

Översikt över WhatsApp

Det är ingen överraskning – WhatsApp är världens mest använda mobilapp för meddelanden.

Med 2 miljarder aktiva användare världen över är det tydligt att WhatsApp har träffat rätt hos människor överallt.

Så, vad är fördelen?

Förutom att det är säkert och fungerar smidigt på både iOS och Android är det dessutom gratis att använda.

Även om nästan alla har hört talas om WhatsApp är det många som inte känner till dess företagsanpassade motsvarighet: WhatsApp Business.

WhatsApp Business växer fram

Innan vi går in på detaljerna i WhatsApp-alternativen, låt oss göra en snabb genomgång:

WhatsApp Messenger

WhatsApp Business

WhatsApp Business API

Var och en har ett unikt syfte, anpassat efter olika meddelandebehov.

Som Mark Zuckerberg sa i en intervju med Reuters: ”Verkligheten är att affärsmeddelanden troligen kommer att bli nästa stora pelare i vår verksamhet när vi arbetar för att tjäna mer pengar på WhatsApp och Messenger. ”

Och han hade rätt!

Faktum är att mer än 40 miljoner människor bläddrar i en WhatsApp Business-katalog varje månad – en imponerande bedrift för något som började som en enkel meddelandeapp.

🌟 Rolig fakta: Efter att ha blivit avvisad av Facebook 2009 gav WhatsApps medgrundare Brian Acton inte upp. Istället byggde han WhatsApp – bara för att Facebook skulle köpa det för 19 miljarder dollar 2014.

Utforska WhatsApp Personal

WhatsApp Personal är allas favoritapp för meddelanden, och det finns en anledning till det. Låt oss utforska varför.

Personal WhatsApp Grundläggande funktioner

Precis som alla andra bra meddelandeplattformar är WhatsApp Personal fullspäckad med viktiga funktioner som har gjort den till en favorit över hela världen. Dessa kärnfunktioner inkluderar:

End-to-end-kryptering : Meddelanden, samtal och media skyddas så att endast du och mottagaren kan läsa dem. Inte ens WhatsApp själv kan kika in – lika säkert som ett bankvalv.

Röst- och videosamtal: Du kan ringa gratis röst- och videosamtal, inklusive gruppsamtal för upp till åtta personer. Perfekt för virtuella familjesammankomster eller informella träffar.

via WhatsApp

Röstmeddelanden : För dem som hellre pratar än skriver gör röstmeddelanden livet enklare. Spela bara in och skicka – mottagaren kan höra varje nyans i din berättelse.

Dokumentdelning : Slipp krånglet med e-post! Skicka PDF-filer, kalkylblad och presentationer direkt via WhatsApp. För ärligt talat, ibland vill man bara inte starta upp en annan app.

Delning av foton och videor : Dela foton och videor utan kvalitetsproblem. Skarpa bilder utan pixelering – en fotografs dröm.

Åtkomst via dator: WhatsApp är tillgängligt på din Mac eller PC. För att det är så mycket trevligare att skriva på ett fullstort tangentbord.

via WhatsApp

Sändningsmeddelanden : Skicka ett meddelande till flera personer samtidigt med WhatsApps sändningsfunktion. Det är VIP-rummet för textmeddelanden.

Tvåstegsverifiering: Lägg till ett extra säkerhetslager för att hålla nyfikna ögon borta. Ett måste för alla som tar sin dataskydd på allvar.

WhatsApp har höjt ribban med några riktigt smarta funktioner. Låt oss dyka in i några av de coolaste nyheterna:

Redigering av meddelanden : Har du någonsin tryckt på skicka för snabbt? Nu har du upp till 15 minuter på dig att redigera ditt meddelande, vilket sparar dig från stavfel eller "oops"-ögonblick.

Tyst läge för okända samtal : Trött på spam-samtal? Nu kan du stänga av samtal från nummer som inte finns i dina kontakter för en lugnare upplevelse.

Chatlåset : Lägg till ett extra lager av sekretess för specifika chattar med fingeravtrycks- eller lösenordsskydd, så att vissa konversationer förblir privata.

Personliga chattbakgrunder : Anpassa individuella chattbakgrunder för att snabbt kunna skilja mellan konversationer och lägga till en personlig touch.

AI-genererade klistermärken: Beskriv din idé så skapar WhatsApps AI anpassade klistermärken som ger dina chattar mer uttrycksfullhet.

via WhatsApp

Fästa meddelanden i grupper : Håll viktig information högst upp i gruppchattar med fästa meddelanden, så att alla kan hålla sig uppdaterade.

Meta AI-röstchatt: Har du händerna upptagna och kan inte skriva? Du kan skicka röstmeddelanden till Meta AI på WhatsApp.

Användningsfall för WhatsApp Personal

Ta Emma, som planerar en överraskningsfest för sin bästa vän. Så här hjälper WhatsApp Personal henne att hålla koll på allt:

Hantera sekretess : Hon ställer in sina sekretessinställningar för att begränsa vem som kan se hennes statusuppdateringar (inga festspoilers tillåtna).

Evenemangspåminnelser med fästa meddelanden : Emma fäster festadressen och temat högst upp i gruppchatten så att ingen glömmer de viktiga detaljerna.

Skicka vägbeskrivningar med liveposition : För att ingen ska gå vilse delar Emma sin liveposition med gästerna när de är på väg till evenemangsplatsen.

AI-klistermärken för att vinna : Emma skapar några anpassade AI-klistermärken, inklusive en "Party Time!"-banner och roliga emoji-ansikten för att göra chatten mer spännande.

Skärmdelning i videosamtal : Emma delar sin skärm under ett videosamtal för att visa den layout hon har planerat för dekorationer och sittplatser.

Låsa gruppchatten : Hon låser gruppchatten för att hålla alla festplaner privata – inga spoilers för någon som inte är inbjuden.

Reagera på svar med hjälp av omröstningar: Istället för att hennes inbjudna gäster svarar med en flod av meddelanden (vilket vi alla vet snabbt blir kaotiskt), skapar Emma en omröstning i gruppchatten så att alla kan svara och rösta på alternativ som mat, klädkod och aktiviteter.

via WhatsApp

Försvinnande meddelanden för uppstädning: Efter festen ställer Emma in försvinnande meddelanden i gruppen så att allas foton och uppdateringar inte skräpar ner chatten för alltid.

💡 Proffstips: Förbättra gruppsamordningen med ”Schemalagda gruppssamtal”. Planera samtal i förväg med schemalagda påminnelser så att alla håller sig synkroniserade.

Fördelar med WhatsApp Personal

WhatsApp erbjuder en rad fördelar, vilket gör det till en av de mest populära meddelandeplattformarna globalt:

Global räckvidd : Med över 2 miljarder användare i 180 länder finns WhatsApp överallt. Adjö, internationella SMS-avgifter!

Tillgänglighet på flera plattformar : WhatsApp fungerar smidigt på Android, iOS och till och med stationära datorer, så du kan alltid hålla kontakten oavsett vilken enhet du använder.

Reklamfri : Till skillnad från de flesta appar är WhatsApp fortfarande helt reklamfri, så att du kan njuta av meddelanden utan distraktioner.

Kostnadseffektivt : WhatsApp är gratis för textmeddelanden, röstsamtal och videosamtal, vilket sparar kostnader för internationell kommunikation.

Hög öppningsfrekvens : WhatsApp-meddelanden öppnas och läses oftare, vilket gör det till ett förstahandsval för viktiga uppdateringar och kundengagemang.

End-to-end-kryptering : Sekretess är högsta prioritet, med robusta säkerhetsfunktioner som skyddar konversationerna.

Sändningslistor och grupper : Hantera enkelt flera konversationer, oavsett om det gäller affärsuppdateringar eller sociala sammankomster.

Dela din position i realtid : Perfekt för att spåra möten eller säkerställa dina nära och käras säkerhet.

Användarvänligt: Gränssnittet är enkelt och utformat för alla åldrar, vilket gör det tillgängligt och intuitivt.

Begränsningar i WhatsApp Personal

WhatsApp är fantastiskt, men det finns några begränsningar som är värda att notera:

Internetberoende : Utan internetåtkomst är WhatsApp oanvändbart, till skillnad från vanliga SMS.

Risk för avstängning av konto : Brott mot WhatsApps policyer kan leda till avstängning av kontot, vilket är ett problem för företag som är beroende av tjänsten.

Påverkan på den mentala hälsan : Pressen att alltid vara tillgänglig kan leda till stress och ”notifikationsutmattning”.

Lagringsutnyttjande : Frekvent delning av media kan snabbt ta upp lagringsutrymme, vilket kräver regelbundna rensningar.

Kundsupport: Kundsupporten för enskilda användare kan vara begränsad och långsam.

Utforska alternativ: De bästa alternativen till WhatsApp för bättre kommunikation

Fördjupa dig i WhatsApp Business

56 % av marknadsförarna håller med om att meddelanden i affärssammanhang hjälper kunderna att känna sig mer kopplade till företagen. Låt oss utforska de viktigaste funktionerna i WhatsApp Business och se om det är rätt val för dig.

🧠 Visste du att människor kollar sina telefoner upp till 58 gånger om dagen? För Android-användare innebär det cirka 38 minuter per dag enbart på WhatsApp – vilket skapar en utmärkt möjlighet för varumärken att engagera kunder på en pålitlig plattform.

WhatsApp Business – viktigaste funktionerna

WhatsApp Business-profil : Visa upp ditt företag med en profil som innehåller din logotyp, företagsbeskrivning, öppettider och länk till webbplatsen, och skapa en minibutik direkt i WhatsApp.

Välkomstmeddelanden: Skicka automatiskt ett personligt välkomstmeddelande till nya kunder för att få igång konversationerna på rätt sätt.

via WhatsApp

Snabbsvar : Spara tid med anpassningsbara snabbsvar på vanliga frågor, så att du kan svara snabbare med bara ett tryck.

Frånvaromeddelanden: Ställ in automatiska svar utanför kontorstid för att informera kunderna om när du är tillbaka, så att de håller sig uppdaterade.

via WhatsApp

Etiketter : Organisera och kategorisera konversationer med etiketter för att snabbt hitta och svara på viktiga meddelanden.

Metaverifierad badge : Skapa trovärdighet med en verifieringsbadge som hjälper kunderna att identifiera ditt officiella konto och ökar förtroendet.

Katalog och varukorg: Visa dina produkter och tjänster i en katalog och låt kunderna lägga till artiklar i en varukorg för enkel navigering och beställning.

via WhatsApp

Broadcast-meddelanden : Nå flera kunder samtidigt genom att skicka broadcast-meddelanden till din kontaktlista för meddelanden eller kampanjer.

Annonser som klickas på i WhatsApp: Dra nya kunder från Facebook- och Instagram-annonser direkt till en WhatsApp-chatt och skapa en smidig ingång för konversationer.

via WhatsApp

Call-to-action-knappar på sociala medier: Lägg till knappen "Skicka meddelande" på dina Facebook- och Instagram-profiler för att guida potentiella kunder att starta en chatt med dig direkt.

Bästa praxis för WhatsApp Business

Ange tydliga öppettider : Låt kunderna veta när du är tillgänglig och använd frånvaromeddelanden utanför öppettiderna för att upprätthålla en konsekvent kommunikation.

Använd snabbsvar för vanliga frågor : Ställ in snabbsvar för vanliga frågor för att spara tid och effektivisera kundinteraktioner.

Marknadsför din WhatsApp-kanal : Använd QR-koder, korta länkar och knappar för sociala medier för att informera kunderna om att de kan nå dig på WhatsApp.

Utnyttja Meta-verifierad-märket: Skaffa märket för att öka förtroendet, vilket är särskilt användbart i branscher där äkthet är avgörande.

Läs också: De 10 bästa meddelandeapparna för företag 2024

Användningsfall för WhatsApp Business

Bank Mandiri (bank): Bank Mandiri använder WhatsApp Business för att återengagera kunder genom automatiska aviseringar om kreditkortsverifieringar och erbjudanden om avbetalningar. Plattformen ökade : Bank Mandiri använder WhatsApp Business för att återengagera kunder genom automatiska aviseringar om kreditkortsverifieringar och erbjudanden om avbetalningar. Plattformen ökade nettomarginalintäkterna med 42 % och svarsfrekvensen för kreditkortsverifieringar med 56 %, vilket gjorde WhatsApp till bankens främsta kanal för konverteringar och överträffade SMS, telesälj och webbplatsen.

via WhatsApp

Max Life Insurance (försäkring): För att nå ut till kunder i hela Indien samarbetade Max Life Insurance med Haptik för att implementera WhatsApp Business Platforms språkstöd, vilket gör det möjligt att erbjuda tjänster på sju regionala språk. Med två enkla klick kan kunderna välja sitt önskade språk, vilket har lett till en : För att nå ut till kunder i hela Indien samarbetade Max Life Insurance med Haptik för att implementera WhatsApp Business Platforms språkstöd, vilket gör det möjligt att erbjuda tjänster på sju regionala språk. Med två enkla klick kan kunderna välja sitt önskade språk, vilket har lett till en 40-procentig fullföljandegrad för kundinteraktioner på det valda språket.

Mercedes-Benz Turkiet (bilindustri): Mercedes-Benz Turkiet integrerade WhatsApp Business Platform för att marknadsföra kommersiella skåpbilar, generera leads och engagera kunder direkt. Genom hybridkampanjer som kombinerade WhatsApp och traditionella kanaler uppnådde de en på 63 % : Mercedes-Benz Turkiet integrerade WhatsApp Business Platform för att marknadsföra kommersiella skåpbilar, generera leads och engagera kunder direkt. Genom hybridkampanjer som kombinerade WhatsApp och traditionella kanaler uppnådde de en ökning i köpintention och en försäljningsökning på 93 %, samtidigt som kostnaden per kvalificerad lead minskade med 78 %.

Lenovo (teknik): Lenovo Indonesien lanserade WhatsApp Flows för att effektivisera bokningen av servicetider, vilket ledde till en 8,2 gånger högre konverteringsgrad jämfört med deras webbplats och en : Lenovo Indonesien lanserade WhatsApp Flows för att effektivisera bokningen av servicetider, vilket ledde till en 8,2 gånger högre konverteringsgrad jämfört med deras webbplats och en 44,5 % ökning av engagemanget på WhatsApp. Denna smidiga självbetjäningskanal gör det möjligt för kunderna att boka, omboka eller avboka tider helt och hållet inom WhatsApp.

via WhatsApp

Fördelar med WhatsApp Business

Förbättrad kundengagemang : Med meddelandekanaler kan företag hålla kontakten under hela kundresan. Med snabba svarstider och automatisering kan företag interagera med kunderna på deras villkor.

Höga öppningsfrekvenser : WhatsApp har en imponerande : WhatsApp har en imponerande öppningsfrekvens på 98 % för affärsmeddelanden , vilket överträffar andra kanaler.

Kundnöjdhet : Genom att möta kunderna där de känner sig mest bekväma ökar WhatsApp Business kundnöjdheten och lojaliteten.

Kostnadseffektiv kommunikation : Automatisering och snabba svar minskar driftskostnaderna samtidigt som effektiviteten ökar.

Intäktsökning: WhatsApp Business förbättrar konverteringsgraden, och studier visar att livechattar kan ha en positiv inverkan på försäljningen och kundlojaliteten.

Läs också: De 15 bästa chattplattformarna för 2024

Begränsningar i WhatsApp Business

Begränsad meddelandekvot : Utan verifiering är antalet meddelanden begränsat till 5 000 per månad, vilket kan vara begränsande för större företag.

Inga tredjepartsintegrationer : WhatsApp Business saknar API-stöd, vilket begränsar integrationen med andra applikationer och minskar effektiviteten i arbetsflödet.

Begränsad automatisering : Automatiseringsalternativen i WhatsApp Business är grundläggande jämfört med WhatsApp Business API, som erbjuder mer avancerade chattbottar och meddelanderouting.

Begränsad enhetsanvändning : WhatsApp Business stöder endast två enheter, vilket begränsar antalet agenter som kan hantera kundkonversationer.

Katalogbegränsningar : Katalogfunktionen är begränsad i omfattning, vilket innebär att kunderna måste besöka din webbplats eller e-handelsplattform för att se fler alternativ.

Avsaknad av grön bock: Utan verifiering saknar WhatsApp Business-konton den gröna bocken, vilket kan påverka kundernas förtroende på grund av ökad medvetenhet om nätfiske.

💡 Proffstips: Om ditt team når WhatsApp Business meddelandegräns eller har svårt att hålla ordning på kundkonversationerna, överväg WhatsApp Business API. Utan enhetsbegränsningar och med avancerad automatisering är det utformat för större team som behöver hantera stora meddelandemängder.

WhatsApp Business API

WhatsApp Business API skiljer sig från WhatsApp Business-appen.

Den är utvecklad för medelstora och stora företag och öppnar dörrar till avancerade marknadsföringsverktyg och smidiga integrationer som är utformade för att hantera kundengagemang i stor skala.

Till skillnad från Business-appen har API:et inget inbyggt gränssnitt – istället ansluts det direkt till frontenden på alla integrerade plattformar via en Meta-affärspartner.

Denna konfiguration gör det möjligt för dig att integrera WhatsApps räckvidd och kraft direkt i dina befintliga system.

Är du nyfiken? Här är mer information:

Kom i kontakt med kunderna, var de än befinner sig : Möt kunderna där de redan är aktiva på WhatsApp – en bekant och bekväm plats för interaktion.

Tvåvägskommunikation: Främja interaktiva marknadsförings-, försäljnings- och supportupplevelser och guida kunderna genom hela resan.

via WhatsApp

Minnesvärda interaktioner: Använd rich media, dynamiska produktlistor och interaktiva CTA:er för att leverera engagerande, unika upplevelser i stor skala.

Läs också: Hur man använder olika typer av kommunikationskanaler

Skalning av marknadsföringsinsatser med WhatsApp Business API

Här är några populära användningsfall som illustrerar hur företag använder API:et för att driva tillväxt och förbättra kundupplevelsen:

Meddelanden : Håll kunderna informerade med aktuella uppdateringar som orderbekräftelser, spårning av leveranser eller påminnelser om bokade tider.

Personliga kampanjer : Öka möjligheterna till merförsäljning, hantera övergivna kundvagnar och skicka hyperrelevanta erbjudanden för att maximera avkastningen på marknadsföringen.

Handel : Låt kunderna bläddra, ställa frågor och lägga order direkt i WhatsApp, vilket skapar en smidig shoppingupplevelse.

Kundtjänst: Automatisera rutinfrågor med konversationsflöden och vidarebefordra kunder till liveagenter endast när det behövs, vilket minskar supportkostnaderna.

via WhatsApp

Verifieringar : Förenkla kontoautentisering med säkra engångslösenord eller multifaktorautentisering.

Anpassade flöden: Skapa dina egna unika konversationsupplevelser för att öka engagemanget och lojaliteten.

📌Exempel: Zendesk migrerade från en lokal API till Cloud API på WhatsApp Business, vilket eliminerade 100 % av aktiveringskostnaderna och minskade teknikertiden med 90 %. Med Cloud API fördubblade Zendesk sin meddelandeutmatningshastighet, vilket förbättrade ticketlösningen och ökade efterfrågan på WhatsApp bland kunderna.

Integrera ClickUp med WhatsApp Business API

ClickUp är synonymt med projektledning.

Genom att kombinera ClickUps mångsidiga automatiserings- och integrationsfunktioner med WhatsApp Business API öppnas nya dörrar för automatisering av uppgifter och skalning av kommunikation inom försäljning, marknadsföring och kundservice.

Så här får du ut mesta möjliga av denna kraftfulla kombination:

Försäljning och prospektering : För säljteam hjälper denna integration till att automatisera uppgifter i ClickUp när en ny lead identifieras på plattformar som LinkedIn. Meddelanden kan sedan skickas via WhatsApp när en affär utvecklas, vilket gör att säljare kan svara snabbare och förbättra leadkonverteringen.

CRM : Använd : Använd ClickUp CRM för att organisera kundinteraktioner och enkelt spåra din försäljningspipeline. Automatisering kan skapa uppföljningsuppgifter och skicka påminnelser på WhatsApp för att säkerställa att säljarna snabbt engagerar kunderna.

Marknadsföringskampanjhantering : Effektivisera skapandet, spårningen och rapporteringen av kampanjer genom att hantera uppgifter i ClickUp och använda WhatsApp för att skicka omedelbara uppdateringar till intressenter och teammedlemmar, så att alla är synkroniserade.

Målspårning: Sätt upp mätbara försäljnings- eller marknadsföringsmål med : Sätt upp mätbara försäljnings- eller marknadsföringsmål med ClickUp Goals och spåra deras framsteg med anpassade fält och visuella vyer, och använd WhatsApp för att skicka statusuppdateringar eller fira milstolpar med teamet.

Priser för WhatsApp API och överväganden för företag

Priserna för WhatsApp Business API baseras på en konversationsbaserad modell, där avgiften beräknas per 24-timmarsperiod. Här är en översikt:

Typer av konversationer

Varje konversationstyp har ett annat syfte och en annan prisklass:

Marknadsföringskonversationer : Används för att marknadsföra produkter eller tjänster och är dyrare eftersom de är utformade för att öka kundengagemanget och försäljningen.

Praktiska konversationer : Transaktionsmeddelanden som orderbekräftelser eller leveransuppdateringar faller under denna kategori och är mer budgetvänliga än marknadsföringsmeddelanden.

Autentiseringskonversationer : För säker användarverifiering (tänk OTP) som ger en balans mellan säkerhet och prisvärdhet.

Servicekonversationer: Kundinitierade interaktioner kategoriseras som servicekonversationer, ett kostnadseffektivt val för support och förfrågningar.

Viktiga kostnadsfaktorer

Inledande av konversation : Kostnaderna varierar beroende på om det är företaget eller kunden som inleder konversationen.

Priser per land : Priserna varierar beroende på mottagarens land, så för en global publik bör du ta hänsyn till regionala kostnadsskillnader.

Sessionslängd: Alla utbyten inom ett 24-timmarsfönster räknas som en konversation, vilket håller priserna stabila för omfattande interaktioner.

Jämförelse mellan WhatsApp, WhatsApp Business och WhatsApp Business API

Den viktigaste skillnaden handlar om målgruppen: WhatsApp Messenger är för privat bruk, WhatsApp Business är för små och medelstora företag och WhatsApp Business API är för större företag med avancerade marknadsföringsbehov.

Här är en tabell för en snabb jämförelse:

Funktion WhatsApp Messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API Avsedd användning Personal Små och medelstora företag (SMB) Medelstora till stora företag Meddelanden 1:1-meddelanden Ad hoc-kundservice, småskalig marknadsföring Massmeddelandekampanjer, strategisk kundservice Åtkomst App, webbläsare App, webbläsare Kräver Solution Provider Interface Begränsning av enheter En användare, två enheter (telefon och dator) En användare, två enheter (telefon och dator) Obegränsat antal användare och enheter Verktyg för företag Ingen Företagsprofil, produktkatalog, begränsad sändning och automatiserade meddelanden Företagsprofil, produktkatalog, sändningsmeddelanden, automatiserade chattbottar Grön bockverifiering Ej tillgängligt Ej tillgängligt Tillgängligt för officiella konton Kontakter Källa Kontakter från telefonen Kontakter från telefonen Importerat från en opt-in-lista Prissättning Gratis Gratis Betald

Att göra rätt val

SMS är vårt huvudsakliga kommunikationssätt i denna era – och effektiv kommunikation kan öka produktiviteten med upp till 72 %.

Det är alltså viktigt att välja rätt plattform.

WhatsApp är utan tvekan en fantastisk meddelandeapp, men team behöver ofta ett separat projektledningsverktyg för att spåra, organisera och hålla konversationerna aktiva.

Men med ClickUp kan du lägga till allt på ett och samma ställe.

ClickUp Chat: ett kraftfullt alternativ för företag

ClickUp har flyttat all kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp till ett och samma ställe. Så du vet var du ska gå för att hitta den information du behöver.

ClickUp har flyttat all kommunikation från olika kanaler som e-post, chattar och WhatsApp till ett och samma ställe. Så du vet var du ska gå för att hitta den information du behöver.

Tänk på ClickUp Chat – Everything App – som en plattform som samlar allt du behöver – från teamchattar till uppdateringar av uppgifter – i ett snyggt, organiserat utrymme som låter dig:

💬 Skicka meddelanden direkt: Med chatt i realtid kan du hoppa in i enskilda eller gruppkonversationer direkt i ClickUp Workspace.

Samarbeta effektivt, dela filer och skapa fokuserade diskussionskanaler för specifika projekt med ClickUp Chat.

📝 Tilldela uppgifter och kommentarer: Använd @mentions för att tilldela kommentarer eller meddela teammedlemmar och se till att arbetet flyter smidigt.

📂 Dela filer och hantera uppgifter: Koppla smidigt ihop chattar med uppgifter, dela dokument och tilldela åtgärder – allt från chattvyn.

🎬 ClickUp Clips: Hoppa över onödiga möten och skicka ett videoklipp med ClickUp Clips för att dela dina tankar visuellt.

Förenkla kommunikationen med ClickUp Clips

Det blir enklare att skapa en samarbetsatmosfär med verktyg som ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards och ClickUp Brain.

ClickUp Docs : ClickUp Docs är idealiskt för samarbete i realtid och erbjuder robusta formateringsalternativ, inbäddade medier och kommentarer, så att team kan utforma, dela och förfina idéer tillsammans.

ClickUp Whiteboards : För brainstorming och visuell planering gör : För brainstorming och visuell planering gör ClickUp Whiteboards det möjligt för team att interaktivt kartlägga idéer och strategier, vilket gör möten mer engagerande och produktiva.

ClickUp Automation s: Schemalägg påminnelser, skicka uppdateringar och hantera uppföljningar automatiskt med s: Schemalägg påminnelser, skicka uppdateringar och hantera uppföljningar automatiskt med ClickUp Automations , så att alla hålls informerade utan att behöva ständigt kolla in.

ClickUp AI-assistent: ClickUp Brain hjälper till att skapa tydliga, välformulerade meddelanden, vilket säkerställer att teamkommunikationen flyter smidigt och att alla är på samma sida – bokstavligen.

Automatisera och schemalägg meddelanden med ClickUp Brain

ClickUps mall för snabbmeddelanden

ClickUp Instant Message Template är utformad för att hjälpa dig att komma igång med teamkommunikation direkt.

Ladda ner den här mallen Förbättra din etikett för snabbmeddelanden med ClickUp Instant Message Template.

Skapa separata projekt för varje ämne och bjud in relevanta teammedlemmar för organiserade diskussioner.

För att hålla din arbetsyta snygg och prydlig kan du använda mallens sökfält för att snabbt hitta viktiga meddelanden och arkivera gamla. Aktivera också aviseringar för att hålla dig uppdaterad och se till att svaren kommer i rätt tid.

WhatsApp, vad händer härnäst? 360-graders kommunikation med ClickUp

Nu när du är bekant med WhatsApp-paketet – Personal, Business och API – låt oss se sanningen i ögonen: ditt team kommer inte att uppskatta att använda WhatsApp för kommunikation i arbetet.

Det är utmärkt för informella chattar, men för verkliga affärer kan det vara besvärligt. Ständiga pingar? Ja. Svårt att hålla reda på trådar? Absolut.

Och sedan finns det lagringsutrymmet som försvinner snabbare än en after work-happy hour. Det finns en anledning till att det finns särskild programvara för företagskommunikation!

Om du vill ha en plattform som låter ditt team koppla bort sig under middagen och hålla ordning på kontoret är ClickUp svaret. ClickUp samlar alla projektuppdateringar, uppgiftsuppföljning och teamkommunikation på ett och samma ställe.

Med ClickUps snabbmeddelanden, uppgiftsfördelning, whiteboards för brainstorming och till och med AI för att effektivisera arbetsflöden och kommunikation kan ditt team njuta av en perfekt arbetsmiljö som inte inkräktar på deras fritid.

Är du redo att göra ditt arbetsliv enklare? Registrera dig gratis på ClickUp!