Bästa programvaran för affärskommunikation för effektiv meddelandehantering 2025

Begreppen "samarbete" och "engagemang" har fått en ny innebörd i och med att distansarbete och hybridarbete har blivit norm. Människor träffas inte längre fysiskt för att driva affärsmål, utan gör det i digitala utrymmen.

Du behöver kommunikations- och samarbetsverktyg för att uppmuntra öppen kommunikation och främja en stark känsla av lagarbete. Programvara för företagskommunikation är en centraliserad plats för samarbete med tillgång till digitala verktyg för videomöten, förbättrad fildelning på ett ställe eller möjlighet till 1:1-interaktioner via personliga och privata kanaler.

Att välja rätt programvara för företagskommunikation är utmanande men avgörande. I det här inlägget jämförs de ledande plattformarna och verktygen för företagskommunikation och deras olika funktioner, begränsningar och övergripande fördelar utvärderas.

Vad ska du leta efter i plattformar för företagskommunikation?

Videosamtal och skärmdelning: Förutom vanliga textmeddelanden (chatt) bör du leta efter en plattform för teamkommunikation som erbjuder videokonferenser och skärmdelning. För team som arbetar på distans, till exempel marknadsföring och försäljning, som behöver gå igenom rapporter under virtuella möten, främjar dessa funktioner effektiv kommunikation.

Projektledning: Projektledningsverktyg integrerade med kommunikationsverktyg säkerställer att inget faller mellan stolarna, att alla känner till teamets uppgifter, mål och tidsplaner, och gör det möjligt för chefer att övervaka framstegen från en enda instrumentpanel.

Säker fildelning: Hitta ett verktyg för teamsamarbete som stöder fildelning för att underlätta arbetet med distans- och hybridteam. Alla har tillgång till samma dokument, SOP:er och policyer i ett centraliserat bibliotek, vilket sparar tid för att söka efter relevanta mappar när det behövs. För branscher som kräver säkerhet på företagsnivå är säker fildelning på kommunikationsplattformen avgörande.

Ljudkonferenser: De bästa verktygen för företagskommunikation erbjuder ljudkonferenser via direkta röst- och ljudsamtal. När dina teammedlemmar behöver klargöra något eller snabbt följa upp en konversation kan de bjuda in teammedlemmar till ett ljudsamtal direkt från sin stationära eller mobila applikation utan att behöva konfigurera en extern kommunikationslinje.

Företagets intranät: Ett socialt intranät är en central portal där alla kan kommunicera med varandra. Från att dela företagsövergripande uppdateringar till att hålla ditt team igång med enskilda projekt, det effektiviserar teamkommunikationen.

Integrationer: En utmärkt programvara för företagskommunikation integreras med tredjepartsapplikationer som dina avdelningar använder, inklusive teknikstacken för försäljning, marknadsföring, CRM och redovisning.

Användarvänligt gränssnitt: Välj en kommunikationsplattform med ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt som alla teammedlemmar enkelt kan navigera i, vilket främjar en helhetslösning.

De 12 bästa programvarorna för affärskommunikation för ökad effektivitet

1. ClickUp

Samla konversationer och projekt på ett smidigt sätt med ClickUp Chat

Om du är trött på att jonglera med flera projektlednings- och kommunikationsplattformar kan du använda ClickUp för teamarbete. ClickUps samarbetsverktyg och funktioner samlar intern och extern teamkommunikation under ett och samma tak.

Till exempel håller realtids- och asynkrona samarbetsfunktioner som ClickUp Chat alla uppdaterade med snabbmeddelanden samt ljud- och videosamtal. Samtidigt låter Clip by ClickUp dig spela in snabba videomeddelanden inom plattformen.

Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm och enkelt dela information med ditt team.

Enhetlig kommunikation undviker silos och hjälper team att snabbt hitta lösningar på sina flaskhalsar. Den integrerade AI:n tillhandahåller snabbt sammanfattningar, transkriptioner och översättningar och identifierar nästa steg för dig.

ClickUps instrumentpaneler ger en översikt över uppdateringar av arbetsflöden, ändringar i projektstatus och uppgiftsfördelning. Oavsett om du använder samarbetsverktyg för internt bruk eller kundkommunikation, kan du med ClickUp skapa delbara länkar och hantera behörigheter.

ClickUp är en plattform för företagskommunikation som kombinerar chatt med uppgiftshantering och samarbete. Detta gör det möjligt att skapa en samarbetsinriktad arbetsmiljö, vilket leder till ökad produktivitet, moral, kreativitet och laganda.

ClickUps viktigaste funktioner

Begränsningar i ClickUp

ClickUps stora utbud av funktioner och alternativ kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per medlem och månad

Företag: 12 dollar per medlem och månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är ett omfattande kommunikationsprogram för företag som är utvecklat för anställda på plats, distansanställda, hybridanställda eller affärsresenärer. Oavsett var du befinner dig kan du hålla kontakten och följa dina projekt med hjälp av webb- och mobilapplikationer.

Det enkla gränssnittet är inte särskilt bra när det gäller design och anpassning, men användarvänligheten kompenserar för det. Microsoft Teams är ett effektivt kommunikationsprogram för team om du redan använder Microsoft Workspace-produkter.

Viktiga funktioner i Microsoft Teams

med andra Microsoft-verktyg som Planner och To Do. Skapa, tilldela och spåra uppgifter direkt i plattformen, vilket underlättar kommunikation och samarbete. Öka produktiviteten med inbyggd uppgiftshantering med andra Microsoft-verktyg som Planner och To Do. Skapa, tilldela och spåra uppgifter direkt i plattformen, vilket underlättar kommunikation och samarbete.

Dela dokument och kalendrar för att utnyttja tvärfunktionellt teamarbete och skapa en sammankopplad arbetsstyrka för dina distansarbetande team.

Identifiera gruppmeddelanden och individuella meddelanden med unika meddelandemarkörer som omedelbart visar vem meddelandet är till för, så att du kan hålla koll på det som är viktigast.

Begränsningar i Microsoft Teams

Det finns en begränsning på antalet kanaler och grupper du kan gå med i.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9000 recensioner)

3. Chanty

via Chanty

Chanty har ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt att lära sig och använda alla funktioner, inklusive snabbmeddelanden, fildelning och uppgiftshantering.

Chanty integreras med de viktigaste tredjepartsapplikationerna som används av företag, såsom Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack, etc. Med ett gratisabonnemang är Chanty ett bra kommunikationsverktyg för små team och nystartade företag med begränsad budget.

Chantys viktigaste funktioner

Chantys ”Teambook” är en sökbar hubb som centraliserar dina konversationer, fästa meddelanden och filer.

Främja dynamiska brainstorming-sessioner och driv på teamets samordning med gruppkonferenser

Dela skärmar med anteckningar i realtid för online-möten med Chantys videokonferenser

Skapa uppgifter från meddelanden

Begränsningar för Chanty

Kräver integration med tredjepartsappar för avancerade funktioner för videochatt och projektledning.

Användare har rapporterat att videosamtal kan vara buggiga.

Priser för Chanty

Gratis plan

Affärsplan: 4 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (30+ recensioner)

4. ProofHub

via ProofHub

ProofHub är ett projektledningsverktyg som gör det möjligt för team att tilldela uppgifter, hantera teamroller, centralisera produktdiskussioner, hantera företagsprojekt och samarbeta med tvärfunktionella team.

Även om det främst möjliggör samarbete i realtid, använder flera marknadsförings- och apputvecklingsbyråer ProofHub som en plattform för tvåvägskommunikation mellan sina interna team och kunder.

ProofHubs viktigaste funktioner

Skapa uppgifter och uppgiftslistor, tilldela dem till teammedlemmar och lägg till start- och slutdatum för att säkerställa att uppgifterna slutförs i tid.

Förenkla kommunikationen med chatt och meddelanden i appen

Håll projekten på rätt spår med insiktsfulla rapporter som avslöjar flaskhalsar, identifierar förbättringsområden och utvecklar effektiva strategier för att arbeta med maximal effektivitet.

Samarbeta med kreativa tillgångar i realtid eller asynkront med hjälp av chattfunktionen.

ProofHubs begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter begränsar användningen av flera verktyg från en enhetlig arbetsplats.

Vissa användare kan inledningsvis ha svårt att förstå och utnyttja ProofHubs omfattande funktioner och möjligheter.

ProofHub-priser

Essential: 50 $/månad

Ultimat kontroll: 99 $/månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (110+ recensioner)

5. Filestage

via Filestage

Filestage är en molnbaserad projektledningsplattform för kreativa byråer och projekt som arbetar med kundservice. Dess omfattande lista över filformat som stöds eliminerar konfigurationsproblem för byråer som arbetar med flera projekt.

Om du är projektledare på en marknadsföringsbyrå kan du med hjälp av samarbetsplattformar som Filestage dela feedback mellan alla avdelningar och leverera kampanjer snabbare med färre granskningsomgångar.

Den centraliserade arbetsytan automatiserar godkännandeprocessen och hjälper avdelningsöverskridande team med fildelning, feedbackuppföljning och dokumentsamarbete.

Med detta kommunikationsverktyg kan du arbeta med alla projekt från en enda plattform och bjuda in relevanta intressenter att granska ändringar genom anpassad åtkomstbehörighet.

Filestages viktigaste funktioner

Effektivisera din granskningsprocess genom att ladda upp filer, dela dem med interna och externa intressenter, ange förfallodatum och ta emot feedback direkt i filen.

Automatiserade granskningsflöden förenklar samarbetsprocessen och minskar avsevärt granskningstiden och antalet e-postmeddelanden fram och tillbaka för godkännanden.

Jämför enkelt olika versioner av filer och kreativa alster

Automatisera enkla dagliga uppgifter som att skicka påminnelser om förfallodatum

Filestages begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Det saknar viktiga funktioner som videokonferenser online och telefonsamtal i appen.

Stora videouppladdningar kan snabbt nå din datagräns, vilket kan kräva en uppgradering.

Filestage-priser

Gratis plan

Grundläggande: 129 $/månad

Professional: 369 $/månad

Företag: anpassad prissättning

Filestage-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

6. Troop Messenger

via TroopMessenger

Använd affärskommunikationsprogramvaran Troop Messenger för teamsamarbete via dess SaaS-leveransmodell, lokala servrar, chatt-API eller anpassade appar.

Troop Messenger är tillgängligt på flera plattformar (Windows, Mac, Linux, Android, iOS och webben) och används av försvars-, regerings- och federala myndigheter som kräver säkerhet i företagsklass för sina verktyg för företagskommunikation.

Det intuitiva gränssnittet och funktioner som massmeddelanden, ljud-/videokonferenser, fjärrskärmsdelning, fildelning och uppgiftshantering garanterar datasäkerhet under virtuell kommunikation.

Troop Messenger – viktigaste funktionerna

Initiera konfidentiella, självförstörande chattar med kollegor med "Burnout".

Med Troop Messengers Forkout kan du skicka ett enda meddelande eller en bilaga till många användare och grupper samtidigt.

Spela in dina arbetsuppdateringar i Troop Messengers ljudmeddelandefunktion och skicka dem i gruppchattar eller 1:1.

Begränsningar för Troop Messenger

Intuitiva och tidskrävande arbetsflöden eftersom massradering eller uppdatering av innehåll är en process i flera steg.

Priser för Troop Messenger

Premium: 2,5 dollar/månad per användare

Företag: 5 $/månad per användare

Superior: 9 $/månad per användare

TM Monitor: Tillgänglig mot en extra kostnad

Betyg och recensioner av Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

7. Dropbox

via Dropbox

Dokumentsamarbete är hörnstenen i moderna arbetsplatser, där team samarbetar i realtid, delar idéer och driver projekt framåt mot slutförandet, oavsett om de befinner sig på samma plats eller är geografiskt spridda.

Dropbox är en plattform för dokumentsamarbete och molnlagring som gör det möjligt för företag att säkra, lagra, dela och samarbeta kring filer i molnet.

Dropbox viktigaste funktioner

Lagra, redigera, dela, signera, spela in skärmbilder, kommentera och spåra engagemang från ett enda ställe.

Minska missförstånd och se till att alla har tillgång till de senaste versionerna med spårbara länkar.

Använd Dropbox Capture för att ge och ta emot feedback och förklara komplicerade ämnen med hjälp av skärminspelningar, voiceover och skärmdumpar.

Synkronisera dina filer mellan olika enheter och dra nytta av automatiska säkerhetskopior

Begränsningar med Dropbox

Saknar realtidsmeddelanden mellan olika plattformar

När din lagringskvot är slut slutar Dropbox att synkronisera.

Begränsad lagringsutrymme för gratisanvändare

Priser för Dropbox

Grundläggande: Gratis

Plus: 11,99 $/månad

Essentials: 19,99 $/månad

Företag: 18 $/månad per användare

Business Plus: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dropbox

G2: 4,4/5 (över 28 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 600 recensioner)

8. RingEx (tidigare RingCentral MVP)

via RingCentral

RingEx, tidigare känt som RingCentral MVP, är en molnbaserad kommunikationstjänst som hjälper företag av alla storlekar att konsolidera och effektivisera sina teamkommunikationskanaler till en enda centraliserad plattform.

Denna programvara för företagskommunikation omfattar röstsamtal, videokonferenser, meddelanden och fax, vilket hjälper team att hålla kontakten och vara produktiva var de än befinner sig. Den inkluderar en AI-assistent som kan transkribera samtal och översätta chattar.

RingEx är ett bra val för företag som vill samla sina kundtjänsttjänster och programvara för företagskommunikation i samma AI-drivna gränssnitt.

RingEx viktigaste funktioner

Samla kommunikationen via flera kanaler, inklusive affärssamtal, SMS, fax och teammeddelanden på ett enda ställe.

Integrera flera kommunikations- och samarbetsverktyg, såsom projektledning, videokonferensverktyg och snabbmeddelandeappar, i en enda molnbaserad kommunikationsplattform.

Fatta välgrundade beslut om din teams kommunikationsinfrastruktur och resursfördelning med hjälp av omfattande visuella rapporter.

Spara tid med AI-stöd för mötesanteckningar och översättningar

RingEx begränsningar

Användarna kan inte anpassa hälsningsmeddelandet för konferenssamtal.

Det går inte att kombinera olika tjänsteplaner utifrån behoven hos olika team, anställda eller platser.

Inga moderatorverktyg för videosamtal och chattar

RingEx-priser

Core: 30 USD/månad per användare (upp till 100 användare)

Avancerad: 35 $/månad per användare (upp till 100 användare)

Ultra: 45 USD/månad per användare (upp till 100 användare)

Anpassad prissättning för 100+ användare på alla planer

RingEx-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1100 recensioner)

9. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är en meddelandeplattform som främjar kvalitativt teamarbete. Den är känd för sina enkla och användarvänliga verktyg.

Programvaran hjälper företag att kommunicera effektivt genom ämnessidor, ett anslagstavla för asynkrona diskussioner och "Pings" eller direktmeddelanden. Du kan anpassa inläggstyper, inkludera filer och välja vem du vill dela dem med.

Att-göra-listor och underlistor med kommentarer och aviseringar håller alla informerade om prioriteringar. Genom att spåra framstegen för att-göra-uppgifterna med Hill Charts säkerställs att alla intressenter har fullständig insyn i framsteg och flaskhalsar.

Basecamps viktigaste funktioner

Håll alla informerade och samordnade i realtid med dedikerade anslagstavlor för varje projekt.

Skapa tydliga att göra-listor, tilldela uppgifter med förfallodatum och följ framstegen visuellt med Hill Charts.

Organisera, lagra och dela filer, bilder och dokument för privata och offentliga kanaler

Skapa gruppchattar med ljud, video, emojis och @mentions med Campfire-funktionen.

Begränsningar med Basecamp

Viktiga projektledningsfunktioner som uppgiftsstatus saknas.

För grundläggande för att hantera komplexiteten och omfattande roadmap- och arbetsflödessystem i medelstora företag.

Ingen gratisplan

Priser för Basecamp

30 dagars gratis provperiod

Basecamp: 15 dollar/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 349 USD/månad per användare

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 400 recensioner)

10. Workvivo

via Workvivo

Utan en intern kommunikationsplattform för medarbetarna har teamen ingen insyn i andra affärsverksamheter och initiativ. Kommunikation med teamet är endast möjlig vid månatliga möten och via e-post.

Det är där en plattform för medarbetarupplevelser som Workvivo by Zoom gör det möjligt för alla att interagera enkelt. Den gör det möjligt för team att samarbeta, dela och stärka engagemanget i hela företaget, utan att vara beroende av e-post.

Workvivos viktigaste funktioner

Privata utrymmen för fördefinierade teammedlemmar fungerar som ett säkert sätt för teamet att samlas på distans.

Tagga relevanta personer, fira framgångar och visa upp medarbetarnas bidrag på Workvivo TV.

Engagera hela din personal med chatt och push-meddelanden

Workvivos begränsningar

Användarna kan inte anpassa aviseringarna, vilket leder till irrelevanta popup-fönster och informationsöverbelastning.

Högkvalitativ videouppspelning i mobilappen upplever störningar och fryser

Workvivo-priser

Anpassad prissättning

Workvivo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

11. Skype

via Skype

Skype är en molnbaserad kommunikationsplattform från Microsoft. Skype är en av pionjärerna inom onlinekommunikation och erbjuder robusta funktioner för videosamtal, meddelanden och fildelning. Det används i stor utsträckning av privatpersoner och företag för både informell och professionell kommunikation.

Med Skype kan team dela meddelanden och ringa video- och ljudsamtal med skärmdelning. Det går också att ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner, samt betala för internationella samtal.

Integrationen av Bing-chatboten i Skype ger dig en AI-chatbot inom din meddelandeplattform. Den kan sammanfatta och översätta dina röstsamtal, videosamtal och snabbmeddelanden i realtid.

Skypes viktigaste funktioner

Ring säkra ljud- och videosamtal från vilken enhet som helst

Spela in Skype-samtal med liveundertexter

Håll konferenssamtal med upp till 100 personer

Få rätt ton i dina meddelanden med Tone Selection i chatten

Gör teamkonferenser roligare med Snap-drivna AR-linser (augmented reality).

Skypes begränsningar

Användarna kan inte anpassa aviseringarna, vilket leder till irrelevanta popup-fönster och informationsöverbelastning.

Högkvalitativ videouppspelning i mobilappen upplever störningar och fryser

Skype-priser

Skye-to-Skype: Gratis

Kostnaderna för internationella samtal varierar beroende på destinationen.

Betyg och recensioner av Skype

G2: 4,3/5 (över 23 400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (490+ recensioner)

12. Zoom Workplace

Zoom Workplace är ett kraftfullt verktyg för videokonferenser som samlar möten, teamchatt och schemaläggning i en och samma app. Det är särskilt väl lämpat för hybrid- och distansarbetande personal och möjliggör smidig kommunikation och samarbete mellan team av alla storlekar.

Verktyg som Zoom AI Companion ökar produktiviteten genom att erbjuda mötesreferat, transkriptioner och åtgärdspunkter från dina Zoom-möten. Över 2 500 appintegrationer, inklusive Microsoft Teams, ClickUp och Salesforce, effektiviserar arbetsflöden och minskar behovet av att byta mellan olika appar.

Zoom Workplace – viktigaste funktionerna

Håll effektiva ljud- och videomöten med HD-ljud, brusreducering, bakgrunder, skärmdelning och teamchatt.

Spela in möten och dela inspelningar och transkriptioner med säkra länkar

Utnyttja det inbyggda molnbaserade VoIP-telefonsystemet för samtal, röstmeddelanden och SMS-meddelanden.

Samarbeta med hjälp av whiteboards, anteckningar och chattkanaler

Sammanfatta möten och slutsatser med AI Companion

Zoom Begränsningar på arbetsplatsen

Basic-planen tillåter endast möten på upp till 40 minuter.

AI Companion är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Inspelningsutskrifter är endast tillgängliga i Business-planen.

Priser för Zoom Workplace

Grundläggande: Gratis

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Zoom Workplace – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 55 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Öka effektiviteten med rätt programvara för företagskommunikation

Att välja en programvara för företagskommunikation som passar dina affärsbehov kommer att öka engagemanget, produktiviteten och den allmänna stämningen bland anställda och intressenter. Börja med att analysera läget för ditt företag och dina samarbetsverktyg.

Om du till exempel vill ha en enhetlig plattform för projektledning, kommunikation och uppgiftshantering, skulle ett projektledningsverktyg som ClickUp bäst tillgodose dina behov.

