De 15 bästa alternativen till Skype for Business 2025

Skype for Business, som en gång var ett populärt val, har svårt att hänga med i dagens snabba, hybridbaserade och distansbaserade arbetsmiljöer.

Till skillnad från Skype kombinerar många populära verktyg nu videosamtal med avancerad projektledning, dokumentdelning och funktioner för samarbete i realtid. Microsoft har fasat ut Skype for Business till förmån för Microsoft Teams, vilket har lett till färre uppdateringar och en minskad roll på marknaden.

Men det är inte lätt att hitta rätt alternativ till Skype for Business.

Mitt team och jag har testat otaliga kommunikationsverktyg och valt ut de viktigaste: en bra plattform måste ha smidig videokonferens, skärmdelning, snabbmeddelanden samt förstklassig säkerhet och flexibilitet.

Oavsett om du leder ett stort team eller ett litet företag finns det alternativ som kan öka produktiviteten, stärka kommunikationen och tillgodose dina säkerhetsbehov.

Läs vidare för att upptäcka dem!

Vad ska du leta efter i alternativ till Skype for Business?

När du väljer ett alternativ till Skype for Business handlar det inte längre bara om videosamtal och snabbmeddelanden – det är grundläggande funktioner för teamchattapplikationer.

Det som verkligen är viktigt är att hitta en plattform som stöder samarbete, integreras sömlöst med andra verktyg och säkerställer säker kommunikation över hela linjen. Flexibilitet är också viktigt. Företagsanvändarnas team kan bestå av en blandning av kontorsanställda och distansarbetare, så de behöver något som fungerar lika bra på olika enheter och platser.

Några viktiga funktioner som jag alltid letar efter:

Externa integrationsfunktioner: Anslutning till externa verktyg, som projektledningsappar, för att göra mitt arbetsflöde mer effektivt och samarbetsinriktat.

Kalendersynkroniseringsfunktioner: Förenklad schemaläggning av möten och påminnelser utan onödiga e-postkedjor.

Resurser för möteshantering: Inbyggda verktyg för anteckningar och transkription som håller alla uppdaterade om åtgärder och förbättrar kommunikationen.

Dataskydd: Kraftfulla funktioner för dataskydd, såsom end-to-end-kryptering och anpassningsbara åtkomstkontroller.

Att välja det bästa alternativet till Skype for Business bör förbättra – inte komplicera – ditt teams arbetsflöde. Tänk på dessa faktorer så är du på rätt väg.

De 15 bästa alternativen till Skype for Business

När du överväger alternativ till Skype for Business är det viktigt att fokusera på specifika funktioner baserat på dina kommunikationsbehov. Oavsett om du letar efter förbättrade samarbetsverktyg, bättre integration med annan programvara eller mer flexibla prismodeller, kommer minst ett av dessa 15 alternativ sannolikt att passa dig perfekt. Varje verktyg har unika styrkor, och jag har upptäckt att det finns något här för alla typer av team.

1. ClickUp (bäst för asynkron kommunikation i arbetet)

Håll möten, samarbeta enkelt och skapa arbetsflöden med Håll möten, samarbeta enkelt och skapa arbetsflöden med ClickUp

ClickUp är det mest omfattande alternativet till Skype for Business som jag har hittat, särskilt när det gäller distansarbete. ClickUp har smidig och enkel samverkan som sin raison d'être och gör det superenkelt för team att genomföra online-möten och synkronisera sina arbetsflöden.

ClickUp Meetings är perfekt för att schemalägga, genomföra och hantera diskussioner, både virtuella och personliga. Med ClickUp Meetings kan du:

Strukturera din agenda som en checklista och markera varje punkt som "klar" när den är avklarad.

Gör utförliga och detaljerade anteckningar för varje möte

Tilldela åtgärdspunkter till teammedlemmar direkt via kommentarer

Tilldela uppgifter som kräver åtgärder till teammedlemmar via ClickUp Assigned Comments.

ClickUp erbjuder också en mängd olika mallar för att göra möten mer produktiva.

Ladda ner den här mallen Hantera möten effektivt med ClickUp-mötesmallen

ClickUp Meetings Template hjälper till exempel team att hantera dagordningspunkter, underlätta diskussioner i realtid och samla in insikter under och efter möten. Du kan använda den för att få tillgång till kommande möten och uppgifter i en samlad vy för att undvika planeringskonflikter.

Läs också: 10 mallar för enskilda möten för chefer

Användningen av ClickUps mall för mötesprotokoll har förändrat hur jag dokumenterar och delar mötesresultat.

Ladda ner den här mallen Få ett strukturerat format för mötesanteckningar med ClickUps mall för mötesprotokoll.

Denna mall gör det möjligt för mig att fånga viktiga detaljer, beslut och åtgärdspunkter i mötesanteckningar och tilldela varje uppgift till specifika teammedlemmar med deadlines.

Dessutom är ClickUp Clips ett otroligt enkelt sätt att spela in och dela videomeddelanden.

Kombinera chatt och samarbete, skapa åtgärdspunkter från meddelanden och använd AI för att sammanfatta och sätta samtal i sitt sammanhang – allt med ClickUp Chat.

ClickUp Chat erbjuder smidig kommunikation inom uppgifter och projekt, vilket gör det möjligt för team att samarbeta i realtid. Dess trådade konversationer, direktmeddelanden och fildelning håller diskussionerna organiserade och kontextdrivna.

Som en bonus kan ClickUp integreras med ett brett utbud av befintliga videoverktyg, såsom Slack, Zoom och Microsoft Teams.

ClickUps bästa funktioner

Meetings, Clips och Chat direkt i ClickUp. Kommunicera asynkront med verktyg somMeetings, Clips och Chat direkt i ClickUp.

Integrera med Slack, Zoom, Microsoft Teams och mer

Brainstorma tillsammans och förverkliga dina idéer med verktyg som pennor, klisterlappar, former och kopplingar i ClickUp Whiteboards.

Starta videosamtal direkt från uppgifter och projekt med hjälp av ClickUps Zoom-integration.

Automatisera uppgifter som att ta mötesanteckningar, transkribera videoinspelningar och skapa sammanfattningar med AI med hjälp av ClickUp Brain.

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan tycka att gränssnittet är överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Zoom (bäst för videokonferenser)

via Zoom

Zoom har nästan blivit synonymt med videokonferensplattformar. Det är ett populärt val för olika typer av möten – från teammöten till stora webbseminarier.

Zooms immersiva visningsfunktion skapar en virtuell miljö där deltagarna kan visas tillsammans i en gemensam bakgrund. Detta kan vara särskilt användbart under workshops eller utbildningar.

Personligen gillar jag funktionen för live-transkription, som ger undertexter i realtid som kan göra möten mer tillgängliga för icke-modersmålstalare och deltagare med hörselnedsättning.

Zoom bästa funktioner

Spela in möten i HD för enkel uppspelning av viktiga diskussioner och beslut.

Integrera Zoom med ClickUp och Slack för att schemalägga, hantera och delta i möten direkt från dina favoritplattformar.

Använd virtuella bakgrunder och filter för att upprätthålla ett professionellt utseende eller öka engagemanget under möten.

Zoom-begränsningar

Integritets- och säkerhetsfrågor som tagits upp av vissa användare

Begränsningen på 40 minuter för gruppmöten kan vara restriktiv.

Den kostnadsfria planen begränsar antalet deltagare.

Priser för Zoom

Gratis grundplan

Pro : 14,99 $/månad per användare

Business : 21,99 $/månad per användare

Business Plus: Kontakta oss för prisuppgifter

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

GetApp: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

3. Slack (bäst för teamsamarbete)

via Slack

När det gäller teamsamarbete sticker Slack ut eftersom det gör det möjligt för användare att skicka personliga meddelanden och gruppmeddelanden, hoppa på ljud- eller videosamtal, dela sina skärmar för bättre sammanhang och bifoga filer, länkar och multimediaelement till konversationer.

Slacks sökfunktion ger snabb åtkomst till tidigare konversationer och filer. Funktioner som emoji-reaktioner och trådade konversationer ger en mer organiserad och interaktiv kommunikation.

Slacks bästa funktioner

Anpassa aviseringar för att fokusera på viktiga uppdateringar

Dela filer enkelt i konversationer, så att teammedlemmarna kan samarbeta på dokument, bilder och presentationer utan att byta plattform.

Integrera Slack med ClickUp , Google Drive, Trello och Asana

Automatisera arbetsflöden med Workflow Builder

Slacks begränsningar

Den kostnadsfria planen begränsar åtkomsten till de senaste 10 000 meddelandena.

Utan korrekt hantering kan aviseringar bli överväldigande.

Nya användare kan behöva lite tid för att vänja sig vid inställningarna.

Priser för Slack

Gratisversion

Pro : 7,25 $/månad per användare

Business+ : 12,50 $/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 33 000 recensioner)

TrustRadius: 9/10 (över 8 000 recensioner)

Läs också: De 10 bästa konkurrenterna till Slack

4. Hive (Bäst för projektledning och kommunikation)

via Hive

Hive imponerade på mig med sin flexibla arbetsyta. Den låter mig anpassa min instrumentpanel för att lyfta fram specifika arbetsflöden, som kampanjtidslinjer eller prioriterade uppgifter, och till och med justera inställningarna för att visa exakt vad mitt team behöver ha i fokus.

Det erbjuder även trådade kommentarer och uppgiftsfördelning. Dess rapporteringsfunktioner ger värdefull insikt i teamets prestanda och projektets tidsplan. Dessa rapporter ger oss en mycket bättre kontroll över flaskhalsar och resursfördelning, vilket hjälper oss att hålla projekten på rätt spår med färre överraskningar längs vägen.

Hives bästa funktioner

Använd integrerade projektledningsverktyg som kombinerar uppgiftsfördelning, teamkommunikation och fildelning samtidigt som du ansluter till ofta använda verktyg som Slack, Google Drive och Zoom.

Samarbeta i realtid med teamen genom Hives delade inkorg och projektchatt.

Anpassa din arbetsyta med flexibla layouter, så att teamen kan växla mellan Kanban-tavlor, Gantt-diagram och andra vyer för att passa olika projektledningsstilar.

Spåra tiden effektivt med inbyggda timers och rapporteringsfunktioner.

Begränsningar i Hive

Gränssnittet kan vara lite överväldigande.

För mindre team kan priset vara något högre.

Hive-priser

Gratisversion (begränsade funktioner)

Starter : 1 $/månad per användare

Teams : 3 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hive-betyg och recensioner

Capterra: (över 200 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

5. Microsoft Teams (bäst för Office 365-integration)

via Microsoft

För organisationer som redan använder Office 365 känns Microsoft Teams som ett naturligt val. Integrationen är så tight att jag kan hoppa från en chatt till att redigera ett Excel-ark utan att byta fönster.

Jag uppskattar särskilt möjligheten att schemalägga och delta i möten direkt i Teams utan att behöva växla tillbaka till Outlook. Dokumenthanteringen är smidig – Word-, Excel- och PowerPoint-filer öppnas i appen och alla uppdateringar synkroniseras omedelbart för alla i teamet.

Teams har inbyggd multifaktorautentisering och avancerad kryptering, vilket är en lättnad när du hanterar känslig data.

Microsoft Teams bästa funktioner

Skapa dedikerade kanaler för varje projekt eller team för fokuserade diskussioner och enkel åtkomst till relevanta filer och resurser.

Håll videokonferenser med upp till 5 000 deltagare, med HD-video och skärmdelningsfunktioner.

Få tillgång till inbyggd fildelning och lagring med OneDrive och SharePoint, vilket möjliggör smidigt samarbete, dokumentversionering och säker åtkomst mellan team och enheter.

Begränsningar i Microsoft Teams

Tillfälliga problem med ljudfördröjning under videosamtal

Priser för Microsoft Teams

Gratisversion (begränsade funktioner)

Microsoft 365 Essentials : 4 $/användare/månad

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Läs också: De 8 bästa alternativen och konkurrenterna till Microsoft Teams

6. Troop Messenger (bäst för säker meddelandehantering)

via Troop Messenger

För team som letar efter ett mycket säkert och användarvänligt kommunikationsverktyg imponerade Troop Messenger på mig med sin genomtänkta design och fokus på säkerhet. Det är enkelt att skapa kanaler och grupper. Fildelningen är också smidig; jag kan skicka bilder, PDF-filer och till och med stora videofiler utan att behöva några verktyg från tredje part.

Jag gillar dess självhostade distributioner; detta ger organisationer fullständig kontroll över sina data och efterlevnad av branschregler.

Plattformen innehåller även funktioner som närvarospårning och statusuppdateringar.

Troop Messengers bästa funktioner

Skydda alla meddelanden och filer med end-to-end-kryptering, så att endast avsedda mottagare kan komma åt din kommunikation.

Skicka självförstörande meddelanden som försvinner efter att de har lästs, vilket ger ett extra lager av integritet för konfidentiella diskussioner.

Skapa tillfälliga grupper för ad hoc-projekt, så att du kan samarbeta säkert med teammedlemmar utan permanent åtkomst.

Begränsningar för Troop Messenger

Färre integrationsalternativ jämfört med större plattformar

Vissa aspekter av gränssnittet känns mindre intuitiva.

Fördröjningar under högtrafik

Priser för Troop Messenger

Gratisversion (begränsade funktioner)

Premium : 2,5 $/månad per användare

Enterprise : 5 $/månad per användare

Superior: 9 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Troop Messenger

Trustpilot : 4,3/5 (10+ recensioner)

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

7. Chanty (Bäst för enkel teamkommunikation)

via Startup Stash

Chanty är ett överraskande intuitivt verktyg som förenklar teamkommunikationen. Dess fokus på användbarhet sticker verkligen ut. Redan från början organiserar funktionen "Teambook" alla filer, länkar och uppgifter på ett ställe, så att jag snabbt kan hitta dokument eller återvända till tidigare konversationer utan att behöva leta igenom oändliga chattråd.

Det möjliggör samarbete i realtid, så att teammedlemmarna kan redigera dokument samtidigt. Plattformen stöder också ljud- och videosamtal direkt i appen.

Chantys bästa funktioner

Hämta obegränsad meddelandehistorik för att snabbt hitta och referera till viktiga konversationer.

Tilldela och spåra uppgifter med hjälp av inbyggda verktyg för uppgiftshantering som låter dig ställa in deadlines, prioriteringar och statusuppdateringar.

Arbeta med ett strömlinjeformat användargränssnitt som minimerar distraktioner och maximerar produktiviteten med intuitiv navigering och enkel åtkomst till funktioner.

Dela filer enkelt med dra-och-släpp-funktionen, som möjliggör samarbete i realtid på dokument och media i chattrådar.

Begränsningar i Chanty

För mer komplexa projekt kan de inbyggda funktionerna för uppgiftshantering vara otillräckliga.

Färre prisplaner och alternativ jämfört med konkurrenterna

Begränsade integrationer från tredje part

Priser för Chanty

Gratisversion (begränsade funktioner)

Företag: 3 $/månad per användare

Chanty-betyg och recensioner

GetApp : 4,7/5 (över 30 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

8. GoTo Meeting (bäst för automatiserade mötesutskrifter)

via GoTo Meeting

GoTo Meeting har länge varit en populär videokonferenslösning bland yrkesverksamma som söker tillförlitlighet och användarvänlighet. Verktyget erbjuder unika funktioner som Smart Meeting Assistant, som ger tillgång till mötesinspelningar som fångar ljud, delat skärminnehåll, deltagarnas webbkameror och en skriftlig transkription via en webblänk. Användare kan söka i inspelningarna för att hitta viktiga insikter eller åtgärdspunkter för enkel uppföljning.

GoTo Meetings bästa funktioner

Prioritera säkerheten med end-to-end-kryptering, så att konfidentiella samtal förblir skyddade.

Hantera olika gruppstorlekar med lätthet

Använd interaktiva ritverktyg och intuitiv skärmdelning för att göra diskussionerna mer engagerande.

Gör det möjligt för mötesvärdar att låsa möten och förhindra att obehöriga deltagare ansluter sig.

Begränsningar för GoTo Meeting

Det enkla användargränssnittet kan kännas oinspirerande.

För att få tillgång till vissa funktioner kan det krävas dyrare abonnemang, vilket kan begränsa alternativen för mindre team eller nystartade företag.

Priser för GoTo Meeting

Professional : 12 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av GoTo Meeting

GetApp : 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Gartner: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

9. Cisco Webex Teams (bäst för företagslösningar)

via Cisco Webex

Cisco Webex Teams har imponerat på mig med sina omfattande funktioner som är skräddarsydda för företag på företagsnivå. En av dess viktigaste funktioner är den integrerade digitala whiteboardtavlan, som gör det möjligt för team att brainstorma och anteckna idéer effektivt under möten. Webex Assistant ökar produktiviteten genom att användarna kan schemalägga möten och ställa in påminnelser med röstkommandon.

Cisco Webex Teams bästa funktioner

Integrera med Cisco-hårdvara för att förbättra användarupplevelsen och möjliggöra smidig anslutning med enheter som Webex Room Kits och Cisco-telefoner.

Få insikter om mötesengagemang och produktivitet med analysverktyg som ger feedback om deltagarnas engagemang och mötets effektivitet.

Använd avancerade meddelandefunktioner som stöder trådade konversationer, vilket ger tydlig kontext i diskussioner och underlättar fildelning.

Använd AI-drivna samarbetsverktyg som ökar produktiviteten genom att tillhandahålla transkriptioner i realtid, intelligenta mötesreferat och smart schemaläggning.

Begränsningar för Cisco Webex Teams

Den initiala installationen, särskilt för säkerhetsfunktioner, kan vara komplicerad.

Dyrare än andra alternativ till Skype for Business

Vissa användare kan uppleva begränsningarna för filuppladdningars storlek som besvärliga.

Priser för Cisco Webex Teams

Gratisversion (begränsade funktioner)

Starter : 14,50 $/månad per användare

Plus : 25 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Cisco Webex betyg och recensioner

Gartner : 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Software Advice: 4,4/5 (över 7 000 recensioner)

10. Google Meet (bäst för smidig integration med Google Workspace)

via Google Workspace

Google Meet är, precis som andra Google-verktyg, ett pålitligt val för företagskommunikation, särskilt om du redan använder Google Workspace. Plattformens integration med Google Kalender och Gmail gör det enkelt att schemalägga och delta i möten. Med sitt fokus på säkerhet och användarvänlighet passar det bra för både informella möten och formella diskussioner.

De bästa funktionerna i Google Meet

Anpassa videobakgrunder eller använd visuella effekter under möten

Spela in möten enkelt för att återkomma till diskussioner. Inspelade sessioner sparas direkt på Google Drive.

Räck upp handen för att tala, så att moderatorerna kan hantera frågor under mötena. Detta gör diskussionerna mer organiserade och inkluderande.

Njut av avancerad brusreduceringsteknik som filtrerar bort bakgrundsljud under samtal.

Begränsningar i Google Meet

Möten är begränsade till 60 minuter vardera för gratisanvändare.

Jämfört med vissa andra plattformar erbjuder den färre anpassningsalternativ.

Priser för Google Meet

Gratisversion (begränsade funktioner)

Business Starter : 6 $/månad per användare

Business Standard : 12 USD/månad per användare

Business Plus : 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Google Meet

Gartner : 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Software Advice: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

11. Mattermost (Bäst för öppen källkodssamarbete)

via Mattermost

Mattermost är en communitydriven plattform som prioriterar användarengagemang och flexibilitet.

Stödet för markdown i appen är en trevlig detalj som gör att jag kan formatera mina uppgifter på ett överskådligt sätt, vilket bidrar till en tydlig kommunikation inom teamet.

För uppgiftshantering är Mattermests Kanban-inspirerade tavlor enkla men effektiva, och låter mig tilldela uppgifter, följa framsteg och hantera arbetsflöden inom samma app. Att Mattermost är öppen källkod är en annan stor fördel – det ger teamen fullständig kontroll över data och anpassningar, vilket är utmärkt för organisationer som är måna om integriteten.

Mattermosts bästa funktioner

Kontrollera din datasäkerhet med ett självhostat alternativ som garanterar fullständig hantering av känslig information.

Förbättra kommunikationen med hjälp av avancerade meddelandefunktioner som stöder trådade konversationer och fildelning.

Använd integrationer och anpassade plugins för att skräddarsy plattformen efter teamets unika arbetsflöde och verktyg.

Mattermosts begränsningar

Den initiala installationen kan vara utmanande för användare utan tekniska kunskaper.

Mobilappen kan vara långsammare och mindre responsiv än datorversionen.

Priser för Mattermost

Gratisversion (begränsade funktioner)

Professional : 10 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Mattermost-betyg och recensioner

TrustRadius : 8,5/10 (över 100 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

12. Rocket. Chat (Bäst för säker meddelandehantering och samarbete)

Rocket. Chat stöder flerkanalig kommunikation med både offentliga och privata kanaler, vilket gör att diskussionerna hålls ordentligt organiserade efter projekt eller team. Den inbyggda översättningsfunktionen är användbar för globala team som vårt, eftersom den möjliggör omedelbar kommunikation på flera språk.

Plattformen erbjuder även ett plugin för livechatt, som du kan använda för att ge kundsupport direkt via din webbplats.

Rocket. Chat bästa funktioner

Anpassa chattgränssnittet efter ditt teams önskemål – från att integrera ditt varumärke till att konfigurera behörigheter.

Få snabb tillgång till relevant information via en sökfunktion

Anpassa bots och integrationer så att de passar dina arbetsflöden.

Rocket. Chat-begränsningar

Alternativet med egen hosting kan vara svårt att konfigurera för vissa användare.

Supportresurserna kan vara mindre omfattande.

Det enkla gränssnittet kan kännas föråldrat för användare som är vana vid mer sofistikerade användargränssnitt.

Rocket. Chat-priser

Starter (begränsade funktioner)

Pro : 4 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner för Rocket Chat

Capterra : 4,3/5 (över 150 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

13. Viber (Bäst för personlig kommunikation och kommunikation inom småföretag)

via Viber

Viber fokuserar på personlig kommunikation och interaktioner mellan småföretag. Dess enkelhet och användarvänlighet möjliggör snabba meddelanden och samtal utan komplexiteten hos större plattformar. Jag uppskattar också dess smidiga funktion för fildelning.

Dess högkvalitativa röst- och videosamtal fungerar smidigt även på anslutningar med låg bandbredd, vilket är perfekt för teammedlemmar som arbetar på distans eller är på resande fot.

Viber bästa funktioner

Njut av kostnadseffektiv kommunikation genom gratis samtal och meddelanden.

Samarbeta effektivt med hjälp av gruppchattfunktionen

Synkronisera mellan flera enheter och växla mellan mobil och dator så att du inte missar några meddelanden.

Begränsningar med Viber

Saknar integration med populära produktivitetsplattformar som Google Workspace, Slack eller Trello, vilket gör det mindre lämpligt för avancerade arbetsflöden.

Desktopversionen är visserligen funktionell, men har inte lika många funktioner som mobilappen.

Priser för Viber

Transaktionsbaserat : 0,002 dollar per meddelande

Kampanj: 0,002 dollar per meddelande

Viber-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 4 000 recensioner)

Software Advice: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

14. Wire (bäst för säker och privat meddelandehantering)

via Återställ integritet

Wire har imponerat på mig med sitt engagemang för säker och privat meddelandehantering.

End-to-end-kryptering ger trygghet och är ett säkert val för team som behöver sekretess.

Jag tycker också att användargränssnittet är rent och enkelt, vilket hjälper till att effektivisera kommunikationen utan distraktioner.

Wire bästa funktioner

Få åtkomst var som helst med Wire på olika enheter, inklusive iOS, Android, macOS, Windows och webbläsare.

Effektivisera samarbetet genom att dela dokument direkt i konversationerna.

Underlätta teamsamarbetet genom gruppchattar. Verktygets videokonferensfunktion kan hantera upp till 150 deltagare med hjälp av Messaging Layer Security (MLS).

Begränsningar för tråd

Färre integrationer

Kanske inte idealiskt för stora organisationer

Det är kanske inte lika utbrett som vissa konkurrenter

Wire-prissättning

Gratisversion (begränsade funktioner)

Enterprise : 8,29 $/användare/månad

Lokalt: Kontakta oss för prisuppgifter

Wire-betyg och recensioner

GetApp : 4,5/5 (över 60 recensioner)

Software Advice: 2,9/5 (över 700 recensioner)

15. Element (bäst för decentraliserad kommunikation)

via Element

Element är en välbalanserad kommunikationsplattform utformad för team som behöver flexibilitet i sitt samarbete. Plattformen erbjuder enkel inloggning (SSO) via SAML och OpenID Connect, vilket gör det enkelt att autentisera sig med befintliga identitetssystem. Dess lägre bandbreddsläge gör det möjligt för användare med begränsad internetuppkoppling att njuta av en smidig kommunikationsupplevelse.

Element bästa funktioner

Utnyttja decentraliserad arkitektur för att få fullständig kontroll över data och förbättra integriteten i kommunikationen.

Få tillgång till omfattande integrationer med populära produktivitetsverktyg som Google Drive, Trello och JIRA.

Anpassa användargränssnitten för att skräddarsy kommunikationsupplevelsen för ditt team.

Elementbegränsningar

Vissa användare kan initialt tycka att plattformen är svår att använda.

Kan sakna vissa avancerade funktioner jämfört med vanliga verktyg.

Det kan vara komplicerat att konfigurera integrationer

Elementprissättning

Gratisversion (begränsade funktioner)

Företag : 5 $/månad per användare

Enterprise: 10 USD/månad per användare

Elementbetyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 20 recensioner)

Apple: 3,3/5 (över 500 recensioner)

Optimera teamets engagemang genom att utvärdera alternativa plattformar

Sömlösa integrationer, förbättrad videokvalitet och användarvänliga gränssnitt är de viktigaste funktionerna som skiljer bra videokonferensplattformar från fantastiska.

Funktioner som realtidssamarbete och avancerade säkerhetsprotokoll är också viktiga. De säkerställer smidig och säker kommunikation hela tiden.

För att få ut det mesta av dina videosamarbeten måste din samarbetsplattform dock vara starkt integrerad med all annan programvara du använder. Och det är där ClickUp kommer in. Det erbjuder inte bara ett omfattande bibliotek med funktioner och mallar för alla typer av team, utan integreras också med andra verktyg som du kanske redan är bekant med.

Dessutom samlar det dina konversationer och dina projekt i ett enda gränssnitt.

Prova ClickUp idag och upplev glädjen med kommunikation utan kostnaderna för kontextbyte!