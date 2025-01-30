De 10 bästa AI-kommunikationsverktygen 2025

Det populära ordspråket ”kommunikation är nyckeln” är idag mer sant än någonsin. Världen förändras i snabb takt och vi kämpar för att hänga med, samtidigt som vi måste hålla ihop våra team.

Idag är det viktigt att ha system som håller teammedlemmar, kunder och intressenter informerade om allt som är viktigt när det är viktigt. Det är därför jag tycker att AI-verktyg är så användbara.

Många av oss har lärt oss att använda AI i vardagen för att öka produktiviteten och förenkla rutinmässiga aktiviteter. Men hur är det med kommunikationen på jobbet?

AI på arbetsplatsen kan ge oöverträffad effektivitet när det gäller att schemalägga möten, dela uppdateringar, sammanfatta konversationer, svara på frågor och samla in feedback. Samtidigt ger det dig värdefulla insikter om hur du kan optimera din kommunikation och förbättra medarbetarnas engagemang.

Jag har sammanställt några av de bästa AI-kommunikationsverktygen som finns tillgängliga idag för dig att välja mellan. Jag har sammanställt denna lista med hjälp av teamet här på ClickUp, och jag hoppas att du kommer att finna den användbar.

Varje organisation har sina egna behov, och du vill säkerställa att det verktyg du väljer integreras smidigt i ditt befintliga arbetsflöde. Här är några funktioner att tänka på när du jämför olika alternativ:

Användarvänlighet: Hur enkelt är det att installera verktyget, konfigurera det efter dina behov och komma igång? Det ideala AI-drivna kommunikationsverktyget bör vara utformat på ett sådant sätt att alla i ditt team kan lära sig det utan någon särskild utbildning.

Skalbarhet: När dina team växer och fler avdelningar kommer in i bilden bör särskilt din När dina team växer och fler avdelningar kommer in i bilden bör särskilt din interna AI-kommunikationsprogramvara kunna växa med dig och samtidigt fortsätta att leverera förstklassiga resultat.

Utbildningsstöd: Du vill se till att det finns utbildningsresurser för dem som fortfarande behöver dem. Leta efter AI-kommunikationsverktyg som har kunskapsbaser och chatt-/telefonsupport för tips om hur du kan utnyttja funktionerna på bästa sätt.

Integrationsalternativ: Målet är att skapa ett enhetligt arbetsflöde där alla komponenter kan kommunicera med varandra. Välj ett alternativ som har API:er eller plugins som kan synkroniseras med ditt e-postsystem, projektlednings-/CRM-plattformar, HR-dashboard och så vidare.

Säkerhet och integritet: Överväg ett verktyg som har robusta krypteringsfunktioner för att skydda dina data och som också uppfyller branschspecifika standarder som HIPAA eller GDPR.

Interaktioner i realtid och/eller på flera språk: Om du erbjuder chattstöd i realtid eller om du har kontakt med kunder från olika platser, bör du välja ett AI-kommunikationsverktyg som kan undanröja språkbarriärer.

Läs också: Hur man använder AI-verktyg för att maximera produktiviteten

1. ClickUp (bäst för AI-driven kommunikation)

ClickUp är en robust plattform för produktivitet och teamsamarbete som erbjuder omfattande funktioner för projektledning och kommunikation. ClickUp Chat View, till exempel, ger teamen ett smidigt sätt att kommunicera och hantera delade uppgifter från början till slut.

Jag kan bädda in länkar, kalkylblad, videor och mycket mer i chatten så att mitt team kan komma åt dem för snabb referens. Med @mention-funktionen kan jag tagga specifika teammedlemmar i konversationer, så att de hålls informerade om uppdateringar och förändringar när de inträffar.

Teamkommunikation på ett enkelt sätt med ClickUp Chat Views Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta utan ansträngning.

ClickUp gör det också möjligt att formatera alla meddelanden med avancerad redigering. Detta innebär att man använder kodblock, punktlistor och banners för att kommunicera arbetsdetaljer på ett tydligt sätt.

Om jag behöver ett enkelt sätt att visa mina teammedlemmar exakt vad jag pratar om är ClickUp Clips det rätta valet. Denna skärminspelningsfunktion gör att jag kan spela in min skärm och dela videon med mina teammedlemmar som en offentlig länk och till och med ladda ner videofilen.

Oavsett om det gäller att klargöra oklarheter eller uppdatera projekt- eller uppgiftsstatus – affärskommunikation har aldrig varit enklare.

Inom en ClickUp-uppgift kan du enkelt dela din skärm och spela in den för att kommunicera med andra användare snabbare utan att behöva hoppa till andra skärminspelningsverktyg.

Dessutom kan ClickUp Brain transkribera varje klipp, inklusive tidsstämplar och utdrag. Transkriptionerna kan vidare konverteras till sammanfattningar eller att göra-listor för åtgärder.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som fallstudier.

📮ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden dagligen. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat och ClickUp Assigned Comments, är dina konversationer alltid kopplade till rätt uppgifter, vilket förbättrar synligheten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

ClickUps bästa funktioner

Främja samarbete och håll alla ansvariga genom att tilldela uppgifter, ange deadlines och dela filer i ClickUp Tasks.

Se till att alla är på samma sida och vidta åtgärder med @mentions och uppgiftskommentarer; tagga teammedlemmar direkt i uppgifter och kommentarer, dela uppdateringar och uppmana till åtgärder.

Använd ClickUp Whiteboards för brainstorming-sessioner, medan ClickUp Docs kan användas för att lagra idéer och SOP:er, skapa kommunikationsplaner via anpassningsbara mallar och mycket mer.

Effektivisera din e-post genom att integrera Google Workspace, Outlook och Google Kalender med ClickUp så att du kan skicka och ta emot e-post direkt från dina uppgifter, utan att behöva växla mellan olika appar.

Automatisera utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta mötesanteckningar och konversationstrådar, skriv mötesdagordningar och skapa detaljerade produktbeskrivningar med ClickUp Brain.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp Brain ingår inte i Free Forever-planen, men en begränsad gratis provperiod kommer snart.

Eftersom ClickUp har många funktioner kan det vara svårt att lära sig för den som är nybörjare på produktivitetsprogramvara.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 100 recensioner)

2. Otter. ai (Bäst för noggrann transkription av talade ord och mötesintegration)

via Otter

Otter. ai är en avancerad transkriptionstjänst som använder artificiell intelligens för att omvandla talade ord till text med hög precision. Oavsett om det är ett teammöte, en föreläsning eller en intervju, fångar den upp allt i realtid.

En av mina favoritfunktioner i Otter.ai är dess förmåga att automatiskt ansluta sig till möten i Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. Det innebär att det kan spela in detaljerade transkriptioner utan någon extra ansträngning från din sida, känna igen olika talare och märka dem därefter för att undvika förvirring.

Du kan exportera transkriptioner i olika format, inklusive textfiler, PDF-filer och SRT (för undertexter).

Otter. ai bästa funktioner

Kondensera och transkribera 1 timmes långa virtuella möten till en 30 sekunders sammanfattning

Dela transkriptioner med teammedlemmar, lägg till kommentarer och markera viktiga avsnitt direkt från plattformen.

Registrera och tilldela automatiskt åtgärdspunkter från möten, inklusive diskussionssammanhang, så att du slipper skriva e-postmeddelanden.

Otter. ai begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder ett begränsat antal transkriptionsminuter, vilket kan vara begränsande för team som planerar att använda AI-kommunikationsverktyg i stor utsträckning.

Applikationen är något känslig och kan krascha, särskilt när du försöker använda funktionen för automatisk korrigering.

Otter. ai-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 16,99 dollar per användare

Företag: 30 dollar per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

3. Jasper. ai (Bäst för att generera högkvalitativt skriftligt innehåll med AI)

via Jasper AI

Jasper. ai är en AI-driven skrivassistent som hjälper till att generera högkvalitativ text baserat på de uppgifter och uppmaningar som ges.

Det jag tyckte var särskilt värdefullt med Jasper.ai var att det kunde föreslå nyckelord, rubriker och andra element för att förbättra SEO-prestandan för det genererade innehållet.

Verktyget är intuitivt och lätt att använda och erbjuder över 50 mallar för kommunikationsplaner och anpassningsalternativ som passar olika skrivuppgifter. Du kan använda Jasper för att utforma e-postkampanjer, utveckla produktbeskrivningar och skapa kreativa berättelser.

Jasper bästa funktioner

Ladda upp briefen för din kommande marknadsföringskampanj och få en komplett uppsättning resurser (bloggar, texter för sociala medier, innehåll för landningssidor) för att komma igång.

Förvandla allt du kan tänka dig till unika AI-foton och bilder på några sekunder

Organisera ditt innehåll, din ton och din kunskapsbank så att ditt team håller sig till varumärket. Säkra det med behörigheter på företagsnivå.

Jasper-begränsningar

Vi har upptäckt att det har svårt med komplexa uppmaningar, och resultatet kan innehålla betydande felaktigheter och inkonsekvenser.

Användare har rapporterat att de blivit frustrerade när de försökt kontakta Jasper Support, eftersom det första svaret kommer från en bot och meddelanden om avregistrering eller återbetalning inte besvaras omedelbart.

Priser för Jasper

Skapare: 49 dollar per månad per plats

Pro: 69 dollar per månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

4. Synthesia. io (Bäst för att skapa videor av professionell kvalitet med AI-avatarer)

via Synthesia

Synthesia. io är en AI-driven plattform som gör det möjligt för dig att skapa professionella videor i stor skala utan några kunskaper om videoproduktion.

Jag kunde helt enkelt skriva in eller ladda upp mitt manus, välja en avatar, röst och varumärkesfärger, och Synthesia.io genererade en polerad video som såg ut som om den hade skapats i en professionell studio.

Med tanke på hur populärt videomarknadsföring har blivit på senare tid förenklar Synthesia.io:s AI-videoplattform processen och sparar tid och pengar åt dig.

Läs mer: De 10 bästa Synthesia AI-alternativen att prova

Synthesias bästa funktioner

Engagera dina tittare med över 160 AI-avatarer och gör dina videor mer inkluderande och mångsidiga.

Skapa videor på över 130 språk utan att behöva anlita modersmålstalare eller röstskådespelare; du kan till och med klona din egen röst.

Bädda in skapade videor i ett författarverktyg, LMS, LXP och mer; dela dem med ditt team för att få omedelbar feedback.

Synthesias begränsningar

Kunderna har upplevt kundsupporten som ohjälpsam och avvisande Prismodellen är oöverkomlig, med en kostnad på 89 dollar för bara 30 minuters video, och priserna stiger till över 2000 dollar för ett företagsabonnemang

Priser för Synthesia

Gratis: 0 dollar

Startpaket: 29 dollar per månad

Skapare: 89 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. ChatGPT (Bäst för mångsidig naturlig språkbehandling och konversation)

via ChatGPT

ChatGPT är förmodligen ett av de mest omtalade AI-kommunikationsverktygen. Det är utvecklat av OpenAI och är en AI-driven konversationsagent som kan generera människoliknande text baserat på de uppmaningar den får.

Det jag tyckte var mest anmärkningsvärt med ChatGPT är att det kan hjälpa till med olika uppgifter, från att svara på frågor och förklara begrepp till att generera kreativt innehåll, såsom landningssidor, företagsbrev och e-postmeddelanden till kunder.

Detta kan avsevärt minska den tid och energi du annars skulle lägga på research och copywriting. ChatGPT:s betalda version erbjuder också kompletterande verktyg som DALL-E och Sora AI för att skapa bilder respektive producera videor.

ChatGPT:s bästa funktioner

Brainstorma idéer, skriv poesi, skapa berättelser eller utveckla videomanus för effektiv och skräddarsydd kommunikation.

Anpassa interaktionerna efter dina preferenser, så att verktyget ger svar som passar din stil och ditt sammanhang.

Rollspelsituationer som kundservice, jobbintervjuer eller förhandlingar, förbered dig för verkliga händelser med övning och feedback i en trygg miljö.

Begränsningar för ChatGPT

Ibland har ChatGPT svårt att hålla sig till ämnet när det svarar på frågor, vilket resulterar i svar som inte helt uppfyller användarnas förväntningar.

Nyanserna i mänskliga känslor och subtiliteterna i personliga erfarenheter kan ibland gå förlorade eller missförstås.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 dollar per månad

Team: 30 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

6. Grammarly (Bäst för att förbättra skrivkvaliteten med förslag på grammatik och stil)

via Grammarly

Grammarly är en AI-driven skrivassistent som hjälper dig att förbättra ditt skrivande genom att ge förslag på grammatik, stavning, interpunktion, stil och ton – som alla kan accepteras eller avvisas med ett klick.

När jag använde det upptäckte jag att Grammarly föreslog alternativa ord och fraser för att öka ordförrådet och undvika upprepningar, vilket gjorde mitt skrivande mer varierat och intressant.

I premiumversionen får du tillgång till mer avancerade funktioner som plagieringsdetektering och genrespecifika kontroller av skrivstil.

Grammarlys bästa funktioner

Skapa felfritt innehåll med omedelbar stavnings- och grammatikontroll

Tillämpa gemensamma riktlinjer för att hjälpa teamen att framstå som enhetliga genom att uppmuntra ett språk och en ton som är unika för ditt varumärke (affärsplan krävs).

Skriv med din egen röst med hjälp av generativ AI med anpassningsbara profilalternativ för tonfall, formalitet och professionell relevans.

Skapa text snabbt med hjälp av fördefinierade AI-prompter

Grammarlys begränsningar

Dess förslag fångar ofta inte essensen av stilen eller betydelsen när man skriver reklamtexter eller använder slanguttryck.

Det tenderar att infoga rekommenderade ord eller ersättningar mellan igenkända ord, vilket kan vara frustrerande.

Grammarlys priser

Gratis: 0 dollar per månad

Premium: 29,85 dollar per månad

Företag: 25 dollar per månad per medlem

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

7. TryEllie (Bäst för att automatisera e-postsvar med AI-genererade svar)

via TryEllie

TryEllie, även känt som Ellie, är en AI-driven e-postassistent som använder GPT-4-teknik för att generera smarta och kontextuellt relevanta e-postsvar som efterliknar användarens skrivstil. Detta är ett bra verktyg för att lära sig hur man använder AI i e-post.

Även om det inte skriver kallmail kan det vara till hjälp för att automatisera repetitiva e-postuppgifter, såsom hantering av kundsupportfrågor, schemaläggning av möten och uppföljning av pågående konversationer.

Ellie integreras med Gmail och Fastmail via Chrome- och Firefox-tillägg. Det är utan tvekan ett enkelt verktyg, men det prioriterar användarnas integritet och lagrar eller delar inte användardata.

Prova Ellies bästa funktioner

Automatiska utkast till e-postsvar baserade på konversationens sammanhang och dina tidigare e-postmönster

Tilldela verktyget specifika roller (t.ex. projektledare, kundtjänstrepresentant eller HR-koordinator) så att det kan anpassas till olika e-postscenarier.

Skriv svar på flera språk och tillgodose olika användares behov

Begränsningar för TryEllie

Det stöder inte andra e-posttjänster än Gmail och Fastmail.

Antalet svar som Ellie kan generera per dag är begränsat beroende på abonnemangsplanen, vilket kan vara begränsande för användare med hög e-posttrafik.

Priser för TryEllie

Grundläggande: 0 dollar

Casual: 19 dollar per månad

Företag: 39 dollar per månad per plats

Professional: 79 dollar per månad per licens

TryEllie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Yatter AI (Bäst för att förbättra WhatsApp- och Telegram-kommunikation med AI i realtid)

via Yatter

Yatter AI är en innovativ chatbot som förbättrar kommunikationen och produktiviteten på WhatsApp och Telegram. Den använder partiell streaming för att leverera meddelanden i realtidssegment som liknar stycken. Det innebar att jag kunde se delar av texten när de genererades istället för att vänta på att hela meddelandet skulle levereras på en gång.

Dessutom låter Yatter AI dig skapa mallar för dina återkommande uppgifter, så att du sparar mycket tid på lång sikt.

Assistenten stöder flera språk, vilket gör den tillgänglig och inkluderande för användare över hela världen. Du kan också överväga Yatter AI om du letar efter alternativ till Pumble.

Yatter AI:s bästa funktioner

Låt Yatter konvertera röstanteckningar till text och ge snabba och korrekta svar på dina muntliga frågor.

Extrahera information från PDF-filer med dess PDF-läsare

Utnyttja funktionerna i ChatGPT-4o, Google Gemini och Groq Llama 3 för snabbare svar och smartare interaktioner.

Håll dig uppdaterad om väderförändringar med realtidsväderrapporter, inklusive molntäcke, luftfuktighet, sikt och UV-index.

Begränsningar för Yatter AI

Användare har rapporterat att de fått fördröjda svar från kundsupporten även på de enklaste frågorna.

Funktioner för personalisering och kontextuell förståelse är endast tillgängliga i den betalda planen.

Priser för Yatter AI

Yatter Basic: Anpassad prissättning

Yatter Plus: Anpassad prissättning

Yatter AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Notta (Bäst för att skapa mötesreferat och åtgärdspunkter från ljudfiler)

Notta är en AI-driven transkriptionstjänst som omvandlar inspelat tal till text med imponerande noggrannhet. Det gör det enklare att granska, redigera och dela information från möten, föreläsningar och intervjuer.

Oavsett om jag ville ta igen ett inspelat webbinarium eller behövde en transkription av ett teammöte, levererade det högkvalitativ text snabbt och pålitligt. Det tog i genomsnitt 5 minuter att transkribera en timmes inspelning.

En av de mest framstående funktionerna i Notta är dess stöd för flera dialekter och språk, såsom japanska, engelska, kinesiska och vietnamesiska, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för att arbeta med globala team och hantera flerspråkiga projekt.

Notta bästa funktioner

Låt Notta automatiskt delta i schemalagda möten, så slipper du leta efter länkar eller ansluta manuellt.

Skapa korrekta mötesreferat med bara några få klick, få värdefulla insikter och fatta snabba beslut.

Exportera transkriptioner i TXT-, PDF-, DOCX- eller SRT-format och dela dem via e-post, länk eller appar som Salesforce, Notion och Zapier.

Inga begränsningar

Anteckningsfunktionen fångar inte alltid upp detaljer med samma djup som vissa konkurrerande teamkommunikationsappar , vilket kräver kompletterande anteckningar för att säkerställa att ingenting missas.

Användarna kan gruppera inspelningar i kategorier, men de kan inte hantera innehållet i undermappar eller organisera ytterligare inom kategorierna, vilket kräver extra arbete när man arbetar med ett stort ljudbibliotek.

Notta-priser

Gratis: 0 dollar

Pro: 14,99 dollar per månad

Företag: 27,99 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Notta-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Drift (bäst för en konversationsbaserad AI-driven chatbot)

via Drift

Sist på vår lista över AI-kommunikationsverktyg finns Drift. Drifts AI-drivna chatbot hjälper sälj- och marknadsföringsteam att generera leads, engagera webbplatsbesökare och erbjuda kunderna en personlig upplevelse. Chatboten kan hantera både marknadsföring och kundsupportfrågor och kan tränas på dina data för att känna igen återkommande besökare.

Den kan erbjuda personlig kundsupport, svara på försäljningsfrågor och leverera riktade meddelanden. Chattboten ger besökarna på din webbplats svar i realtid och hjälper till att vidarebefordra dem till rätt kundtjänstmedarbetare när det behövs.

Drift bästa funktioner

Engagera kunderna med AI-driven chatt i realtid och svara på vanliga frågor

Utöka kundsupporten genom personlig chattbaserad support utan att sätta press på supportteamet.

Generera leads och boka möten för säljteam med personliga interaktioner

Förbättra personaliseringen över tid, eftersom AI lär sig av varje kundinteraktion.

Begränsningar för Drift

Kostnaden kan vara ett hinder för många organisationer

Det krävs teknisk expertis för att konfigurera chatboten och integrera den med dina andra verktyg.

Drift-prissättning

Premium: från 2 500 dollar per månad, faktureras årligen

Avancerade och företagsplaner: Anpassade priser

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190+ recensioner)

Framväxten av AI-drivna verktyg har förändrat hur extern och intern kommunikation planeras och genomförs. Organisationer kan skapa kontakter snabbare och med fler människor än någonsin, vilket hjälper dem att nå sina affärsmål snabbare.

När du väljer från vår lista över AI-kommunikationsverktyg, tänk på vad varje alternativ erbjuder och hur det bäst kan integreras med din teknik och dina processer.

Och om du är övertygad om att du vill ha något mångsidigt men lättanvänt, då ska du vända dig till ClickUp. Håll dina kunder, klienter och intressenter engagerade med rätt funktioner till hands.

ClickUp ger dig en AI-driven kommunikations- och samarbetsplattform samt ett verktyg för uppgiftshantering, allt i en användarvänlig lösning.

Registrera dig gratis på ClickUp idag.