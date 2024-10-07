De 15 bästa chattplattformarna för 2025

Tänk dig att du går på en fest där varje grupp talar ett annat språk – sälj- och marknadsföringsteamen i ett hörn, kundsupporten i ett annat och vännerna som pratar i andra änden av rummet.

Dagens chattplattformar känns som den festen.

Det finns en plattform för varje ändamål, och det är svårt att veta vilken man ska använda när.

Efter att ha utforskat de flesta av dem har jag sammanställt en lista över de bästa chattplattformarna för alla typer av konversationer – oavsett om du är på jobbet, umgås med vänner eller hanterar kundfrågor.

Vad ska du leta efter i chattplattformar?

Enligt Forbes uppger nästan 50 % av alla anställda att dålig kommunikation hämmar deras produktivitet.

För att få ut mesta möjliga av din chattplattform finns här några funktioner som du kan ha i åtanke när du implementerar din nästa lösning.

Omnikanalsupport : Leta efter chattplattformar som integrerar flera kommunikationskanaler – e-post, livechatt, sociala medier och SMS.

Anpassningsbara chattwidgets : Din chattplattform bör matcha ditt varumärke – anpassningsbara chattwidgets och andra funktioner hjälper dig att skapa en personlig upplevelse.

Automatisering och chattbottar : Att automatisera repetitiva uppgifter som att svara på vanliga frågor eller vidarebefordra meddelanden sparar tid och förbättrar teamets produktivitet.

CRM-integration : En väl integrerad chattplattform hjälper till att centralisera kundinformation, vilket gör det enklare att spåra interaktioner, övervaka ärendets framsteg och bygga starkare relationer.

Övervakning i realtid: Att kunna övervaka besökarnas beteende och analysera chattar i realtid förbättrar kundnöjdheten och ger insikter om kundernas preferenser.

De 15 bästa chattplattformarna

Nu när vi vet vilka funktioner vi bör tänka på när vi väljer chattplattformar för snabbmeddelanden, ska jag dela med mig av min lista över de bästa alternativen:

1. ClickUp (bästa verktyget för samarbete och projektledning)

Vi har alla varit där – spridda uppgifter, förlorade konversationer och filer som verkar försvinna i det digitala tomrummet. Att leta efter dem känns som att ge sig in i ett kaninhål, bara för att dyka upp igen flera timmar senare med ingenting annat än frustration att visa upp.

ClickUp är motgiftet mot detta kaos.

ClickUp är utformat för team av alla storlekar (ja, även de som befinner sig på olika kontinenter) och skapar ordning i kaoset med anpassningsbara funktioner som förbättrar teamsamarbetet, sparar tid och håller alla synkroniserade – bokstavligen.

Behöver du samla alla spridda konversationer på ett ställe? Använd ClickUp Chat View, där alla dina viktiga diskussioner äntligen samlas på ett och samma ställe. Chatta med ditt team direkt i relevanta uppgifter eller dokument så att alla har sammanhanget!

Med tilldelade kommentarer i ClickUp förvandlas kommentarer och feedback till spårbara uppgifter som inte går förlorade. Och det är bara början.

ClickUps bästa funktioner

Flera integrationer : Samla allt på ett ställe utan att behöva byta mellan olika appar. Med över : Samla allt på ett ställe utan att behöva byta mellan olika appar. Med över 1 000 integrationer med arbetsverktyg som Slack, Zoom, Google Workspace och Microsoft Office – alla dina favoritverktyg på arbetsplatsen är välkomna här.

Målspårning : Håll ditt team fokuserat på OKR (mål och nyckeltal) med : Håll ditt team fokuserat på OKR (mål och nyckeltal) med ClickUp Goals . Du kan sätta upp, spåra och nå mål samtidigt som du håller koll på framstegen i realtid, oavsett om du når marknadsföringsmål eller lanserar en ny produkt.

Tilldelade kommentarer: Se till att ingen feedback går förlorad i översättningen med : Se till att ingen feedback går förlorad i översättningen med ClickUp Tilldelade kommentarer i dokument, uppgifter och whiteboards. Har du en specifik kommentar till Sarah på marknadsavdelningen om den nya annonstexten? Bara @nämn henne i dokumentet, så är det klart – omedelbar kommunikation

Samarbeta effektivt med ditt team med hjälp av ClickUp för att skapa dokument, tilldela uppgifter och övervaka projektets framsteg

Dokumentredigering i realtid : Utnyttja realtidssamarbetet i : Utnyttja realtidssamarbetet i ClickUp Docs för att redigera dokument samtidigt med flera teammedlemmar utan att behöva oroa dig för versionshantering. Inget mer "Vem har redigerat det här?"

Integrerad chattfunktion: Ha omedelbara konversationer i realtid direkt i uppgifter, dokument och projekt med : Ha omedelbara konversationer i realtid direkt i uppgifter, dokument och projekt med ClickUp Chat . För de där oändliga e-posttrådarna hörde till förra decenniet!

Använd ClickUp Chat för att dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta på ett och samma ställe

Spela in och dela instruktioner: Spela in din skärm, ta videoklipp och skicka detaljerade instruktioner till ditt team med Spela in din skärm, ta videoklipp och skicka detaljerade instruktioner till ditt team med ClickUp Clips , den ultimata funktionen för de där stunderna när du inte kan förklara något via chatt. Tro mig, det är den perfekta lösningen för att undvika missförstånd.

Över 1000 mallar att välja mellan: Kom igång snabbt med färdiga Kom igång snabbt med färdiga ClickUp-mallar för allt från kundonboarding till internationellt samarbete. Behöver du snabbt sätta upp en marknadsföringskampanj? Det finns en mall för det. Har du ett internationellt team som hanterar en produktlansering? Det finns en mall för det också.

Läs också: Utnyttja teamchattetikett på jobbet för optimal samverkan

Lägg till feedback direkt i dina ClickUp Clips med kommentarer i videon

Här är Alfred Titus, administrativ supportchef på Brighten A Soul Foundation, som sammanfattar upplevelsen av ClickUp på ett perfekt sätt:

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på uppgiftslistorna och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

För alla organisationer som kämpar med att hantera sina projekt kan ClickUp hjälpa till med uppgiftsamarbete. Med denna programvara kan användarna hålla koll på uppgiftslistorna och arbeta med uppgifterna inom den angivna tiden. Den hjälper också projektledningen att följa projektens övergripande framsteg för att säkerställa att deadlines hålls.

Begränsningar med ClickUp

Med så många funktioner har ClickUp en viss inlärningskurva. Men det bästa är att introduktionsprocessen är smidig, och när du väl har fått kläm på det kommer du att vara ostoppbar. 🏃🏻‍♂️

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Läs också: De 10 bästa gruppchattapparna för företag

2. Slack (bäst för teamkommunikation och integrering av arbetsflöden)

via Slack

Precis som ClickUp är Slack en produktiv chattapp som ger företag en central plats för allt från diskussioner till samarbete.

En av fördelarna med att använda Slack är dess över 2 600 integrationer (ja, verkligen).

Om du börjar använda denna chattplattform är den sannolikt kompatibel med alla affärsappar som du redan använder.

Slacks styrka inom projektledning ligger i dess förmåga att lagra och organisera all kommunikation – för alltid (eller nästan). Oavsett om det är en enskild chatt, en gruppchatt eller till och med meddelanden som utbyts under Slack Huddles (deras funktion för snabba ljud- och videosamtal) finns allt samlat på ett ställe för enkel åtkomst.

Slacks bästa funktioner

Här är några av de funktioner som jag tycker är mycket användbara för ett högpresterande team som mitt (och förmodligen även ditt):

Organiserade konversationer : Håll konversationerna organiserade med trådade kommentarer. Perfekt när du behöver pinga någon mitt i en diskussion.

Omedelbar kontakt : Använd Slack Huddles för spontana röst- eller videomöten, vilket minskar behovet av externa appar som Zoom eller Teams.

Dela filer enkelt : Dela dokument enkelt via Google Workspace eller ditt favoritverktyg för fildelning med dra-och-släpp-fildelning.

Samarbeta visuellt: Brainstorma och samarbeta med ditt team med Canvases, ett inbyggt whiteboardverktyg. Tänk på det som Slacks version av kreativ, interaktiv planering.

Slacks begränsningar

Dyrt : Slack kan bli dyrt, särskilt jämfört med andra livechattappar eller plattformar.

Begränsad gratisplan : Du är begränsad till 90 dagars meddelandehistorik i gratisplanen.

Betalt abonnemang krävs : För att få tillgång till äldre meddelandehistorik behöver du ett betalt abonnemang.

Oordnad sidofält : När konversationerna hopar sig kan det vänstra sidofältet kännas oorganiserat.

Avancerad sökkomplexitet: Slacks avancerade sökfunktion är kraftfull, men kan vara svår att bemästra.

Läs också: De 10 bästa konkurrenterna till Slack

Priser för Slack

Gratis plan

Pro-plan : 7,25 dollar per användare och månad

Business+ : 12,50 dollar per användare och månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Slack

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

3. Intercom (bäst för kundengagemang och personliga meddelanden)

via Intercom

Är "dra och släpp" din uppfattning om avancerad kodning? Då är det dags att hälsa på Intercom, din nya bästa vän.

Intercoms kodfria anpassningsfunktioner gör det möjligt även för de minst tekniskt kunniga att skapa effektiva arbetsflöden. Det använder funktioner som anpassade objekt för att skapa datastrukturer som är skräddarsydda efter ditt företags behov.

Intercoms bästa funktioner

Automatisering av arbetsflöden : Spara tid och öka produktiviteten genom att automatisera repetitiva uppgifter med minimal manuell inmatning.

Data och analys : Få värdefull insikt i kundbeteende och interaktionsmönster för att fatta smartare affärsbeslut.

Chatbot : Använd chattwidgeten för kommunikation i realtid med webbplatsbesökare, ge omedelbar support och förbättra kundtjänstens effektivitet.

Tredjepartsintegrationer : Anslut smidigt till en mängd olika appar för att göra dina arbetsflöden ännu smidigare.

Anpassade objekt : Skräddarsy dina datastrukturer för att möta specifika affärsbehov

Anpassning utan kod: Skapa anpassade arbetsflöden utan att behöva hjälp av en teknikguru.

Intercoms begränsningar

Höga priser : Intercoms abonnemang kan vara dyra för småföretag eller nystartade företag med begränsad budget. Du måste väga dess funktioner mot dina behov.

E-postanpassning : Vissa användare tycker att Intercoms e-postautomatisering är tillräcklig, medan andra anser att den saknar flexibilitet och djup.

Komplexitet : Routing- och automatiseringsprocesserna för supportärenden kan kännas som att försöka lösa en Rubiks kub – det är möjligt, men det krävs tålamod.

Överväldigande användargränssnitt : Användargränssnittet kan verka lite skrämmande vid första anblicken, med en inlärningskurva som kan bromsa nya användare.

Problem med kundsupport: Ironiskt nog har vissa användare rapporterat långsamma svar eller ohjälpsamma agenter när de sökt support från Intercoms eget team.

Priser för Intercom

Essential : 39 dollar per plats/månad

Avancerad : 99 $ per plats/månad

Expert: 139 USD per plats/månad

Intercom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,5/5

4. Tidio (bäst för livechatt och automatisering av chattbotar)

via Tidio

Tidio kombinerar livechattprogramvara och chattbottar i en elegant plattform som hjälper dig att interagera med kunder, hantera frågor och öka försäljningen – oavsett om du pratar med kunder i realtid eller låter chattbottar hantera vanliga frågor.

Dessutom integreras Tidio sömlöst med Facebook Messenger, Instagram och e-post, vilket samlar alla dina kommunikationskanaler under ett och samma tak.

Tidio bästa funktioner

Enhetlig kommunikation : Håll koll på interaktioner via livechatt, Messenger och e-post – allt från en enda sida.

Chatt i realtid : Interagera direkt med besökare via anpassningsbara chattwidgets, vilket ökar kundnöjdheten och förbättrar svarstiden.

Chatbots : Automatisera vanliga kundfrågor med ett stort urval av chatbots som du kan anpassa för att hantera allt från produktrekommendationer till supportfrågor.

Djupgående integrationer : Integrera Tidio med de största e-handels- och försäljningsplattformarna, vilket gör det till ett mångsidigt chattverktyg för ditt team.

Mobil- och datorappar: Missa aldrig något – svara kunderna var du än befinner dig, oavsett om du använder din telefon eller dator.

Tidio-begränsningar

Begränsat stöd för sociala plattformar : Tidio fungerar utmärkt med Messenger och Instagram, men integreras inte med WhatsApp eller X (tidigare Twitter), så du går miste om dessa snabba anslutningar.

Fördröjningar i aviseringar : Användare har rapporterat att Tidio kan vara långsamt med att meddela dem om nya chattar, vilket inte är idealiskt när snabbhet är viktigt.

Problem med en enda flik : Om du hanterar flera e-handelssajter samlar Tidio alla dina meddelanden i en enda flik. Det låter praktiskt tills det blir lite för trångt.

Dyrt vid skalning : Grundpaketet är prisvärt, men kostnaderna kan snabbt stiga med varje ny användare eller när dina hanterade konversationer överskrider paketets gräns.

Problem med multitasking : Operatörerna kan inte hantera flera chattfönster utan att missa meddelanden – vilket är olyckligt för en plattform som bygger på kommunikation.

Språkstöd: Tidio erbjuder inte omfattande flerspråkigt stöd, vilket kan vara ett hinder för globala företag.

Tidio-priser

Gratis plan

Startpaket : 29 $/månad/100 konversationer

Tillväxtplan : 59 $/månad/2000 konversationer

Tidio+ plan: 749 $/månad

Tidio-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

5. LiveChat (bäst för kundservice och säljstöd i realtid)

via LiveChat

Tänk dig följande: Du driver en webbutik och hanterar kundfrågor om leveranser, returer och kampanjer.

Med LiveChat kan du se vad en kund skriver innan de ens trycker på skicka!

Kombinera det med fördefinierade svar och rikt innehåll (du kan till och med lägga till roliga GIF-bilder och bilder), så kommer din kundservice garanterat att få fantastiska recensioner.

LiveChats bästa funktioner

Förhandsgranska meddelanden : Få ett försprång på kundernas frågor genom att se vad de skriver innan de trycker på "skicka".

Anpassningsbara chattwidgets : Skräddarsy dina chattverktyg så att de matchar din webbplats tema och varumärke.

Förberedda svar : Spara tid med förberedda svar på vanliga frågor – för ingen gillar att skriva samma svar 50 gånger om dagen.

AI-drivna funktioner : Automatisera meddelanden, minska svarstiden och förbättra kundinteraktionerna utan att lyfta ett finger.

Rika meddelanden : Skicka bilder, videor och till och med produktkort direkt i chatten för en mer interaktiv upplevelse.

Fildelning och chattarkiv: Dela viktiga dokument i realtid och spara alla konversationer för att enkelt kunna komma åt dem senare.

Begränsningar för LiveChat

Fördröjning : Ibland kan chattmeddelanden fördröjas, vilket kan orsaka små förseningar i konversationerna – vilket kan vara irriterande när snabbhet är viktigt.

Ingen automatisk stavningskontroll: Agenterna kan missa enstaka stavfel, eftersom det inte finns någon automatisk stavningskontroll.

Priser för LiveChat

Starter : 20 $/månad per användare

Team : 41 $/månad per användare

Företag : 59 $/månad per användare

Enterprise: Anpassat pris

LiveChat-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,6/5

6. Zendesk (bäst för omfattande kundsupport och ärendehantering)

via Zendesk

Oavsett om du är ett litet företag eller ett globalt företag har Zendesk chattplattform något för alla.

Du kan hantera e-post, livechattar, supportärenden och till och med hjälpa till med introduktionen av nya medarbetare.

Min favoritdel är Zendesks ärendehanteringssystem, som samlar förfrågningar från e-post, chatt, röstmeddelanden och sociala medier i ett överskådligt paket.

Zendesks bästa funktioner

Ärendesystem : Omvandla förfrågningar från e-post, chatt, telefon och sociala medier till centraliserade supportärenden.

Livechatt och meddelanden : Chatta med kunder på din webbplats eller via meddelandeappar som WhatsApp Business och Facebook Messenger.

Kunskapsbas : Skapa och hantera ditt hjälpcenter med FAQ-artiklar, med stöd för över 40 språk för globala kunder.

Rapportering och analys : Få färdiga rapporter för att mäta teamets prestanda och spåra kundinteraktioner.

Communityforum : Skapa forum där kunderna kan interagera och hjälpa varandra att lösa problem, vilket minskar arbetsbelastningen för ditt supportteam.

Sälj-CRM : Öka säljproduktiviteten genom att centralisera kundinformation och förbättra : Öka säljproduktiviteten genom att centralisera kundinformation och förbättra kommunikationen med ditt säljteam.

Flerspråkig support: Erbjud kundsupport på flera språk så att ingen kund lämnas utanför.

Zendesk-begränsningar

Högt pris : Zendesks omfattande funktioner har sitt pris – särskilt för småföretag eller nystartade företag med begränsade budgetar.

Överväldigande gränssnitt : Med så många funktioner kan användargränssnittet kännas som en labyrint, och det finns en brant inlärningskurva.

Begränsad e-handelsintegration: Zendesk är inte lika mångsidigt med e-handelsplattformar som Shopify eller BigCommerce, vilket kan vara ett avgörande hinder för onlinebutiker.

Priser för Zendesk

Suite Team : 55 dollar per agent/månad

Suite Growth : 89 dollar per agent/månad

Suite Professional : 115 USD per agent/månad

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,4/5

7. HubSpot (bäst för CRM och marknadsföringsautomatisering med chatt)

via HubSpot

Hubspot är en populär chattplattform för företag av alla storlekar.

Det erbjuder verktyg för försäljning, marknadsföring och kundservice. Du kan lagra upp till en miljon kontakter utan utgångsdatum.

Detta är särskilt användbart för dem som hanterar hundratals röriga kalkylblad.

HubSpots bästa funktioner

CRM-databas : Lagra upp till 1 miljon kontakter och alla dina interaktioner på ett ställe, utan utgångsdatum.

Anpassade instrumentpaneler : Se din försäljningspipeline och analysera var du står med dina affärer.

Uppgiftshantering : Hantera och schemalägg enkelt utåtriktade uppgifter, skicka e-postmeddelanden, ställ in påminnelser och missa aldrig en deadline.

E-postmarknadsföring : Använd dra-och-släpp-verktyg för att skapa personliga e-postmeddelanden eller välj bland färdiga mallar.

Gmail- och Outlook-integrationer : Synkronisera ditt CRM-system med din inkorg, logga e-postmeddelanden och spåra öppningar och klick i realtid.

Automatiseringsverktyg och arbetsflöden: Automatisera uppföljningar, skicka personliga meddelanden och engagera potentiella kunder utan att lyfta ett finger.

HubSpots begränsningar

Priserna stiger snabbt : HubSpots kostnadsfria plan är utmärkt för nybörjare, men när ditt företag växer stiger också priserna – snabbt.

Årskontrakt : När du väl har tecknat ett kontrakt finns det ingen enkel väg ut. HubSpot binder dig till årskontrakt utan möjlighet till förtida uppsägning.

A/B-testning är begränsad : Du måste betala för Professional-planen (800 USD/månad) för att få tillgång till A/B-testning.

Inte idealiskt som ett separat verktyg: HubSpot fungerar bäst när du använder det som en allt-i-ett-plattform. Om du vill kombinera olika verktyg är detta kanske inte rätt val för dig.

Hubspot-priser

Sales Hub : Från 20 $/månad för två användare

Marketing Hub : Från 20 $/månad för 1 000 leads

Service Hub : Från 20 USD/månad för två användare (inkluderar livechatt)

CRM Suite: Från 20 $/månad

Hubspot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5

Capterra: 4,5/5

8. Olark (Bäst för livechatt och kundservice för småföretag)

via Olark

Har du någonsin känt att du förlorar kunder bara för att de inte kunde hitta knappen "Kontakta oss" eller navigera i din hjälpsida?

Olarks smidiga livechattplattform kommer till undsättning.

Olark erbjuder anpassningsbara chattrutor och lättanvända funktioner som automatiserade chattverktyg, besökarspårning, chattöverföring och fildelning för både små och växande företag.

Olarks bästa funktioner

Anpassning av chattwidget : Anpassa din chattruta så att den matchar din webbplats utseende och känsla, eller gå ett steg längre med Non-Branded Chatbox PowerUp.

Avancerade chattverktyg : Effektivisera kommunikationen med fildelning, skrivbordsmeddelanden och chattöverföringar.

Chatanalys : Övervaka chattvolymen, lägg till anpassade taggar och få rapporter via e-post dagligen, veckovis eller månadsvis.

Automatiserade meddelanden : Engagera besökare proaktivt med automatiserade hälsningar, chattdirigering och förberedda svar för att spara tid för ditt team.

Riktad chatt: Nå rätt kund vid rätt tidpunkt med besökarspårning och chattutlösare.

Olark begränsningar

Begränsade integrationer : Olark kan anslutas till vissa CRM- och helpdeskverktyg, men har färre integrationer jämfört med andra livechattplattformar.

Grundläggande chattbox : Om du letar efter flashiga funktioner som emojis eller GIF:ar kan Olarks textchatt kännas lite enkel.

PowerUps kan bli dyra: Anpassade funktioner som Visitor Insights och Co-browsing kräver extra avgifter, vilket gör Olark dyrt för mindre företag.

Olark-priser

Standardplan : 29 $/månad per plats

Pro-plan: Anpassad prissättning

Olark-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,5/5

Läs också: Bästa interna kommunikationsprogramvaran för teammeddelanden 2024

9. Re:Amaze (Bäst för kundsupport via flera kanaler och integration med helpdesk)

Har du någonsin känt att du samtidigt försöker balansera en miljon kundsupportuppgifter? E-post, livechatt, sociala medier och kanske till och med en FAQ-sektion för kunder – det kan snabbt bli överväldigande.

Re:amazes anpassningsbara chattwidgets, CRM-integration och automatiserade arbetsflöden är, ja, ”fantastiska” för team!

Re:amaze bästa funktioner

Omnikanalsupport : Hantera supportärenden från livechatt, e-post, sociala medier, SMS, VOIP och till och med FAQ-kunskapsbaser på en enda plattform.

Automatiserade arbetsflöden : Snabba upp svarstiderna och förbättra produktiviteten genom att automatisera repetitiva uppgifter som sortering av ärenden och svar.

Anpassningsbara chattwidgets : Anpassa dina chattwidgets så att de matchar ditt varumärkes estetik och engagera dina kunder med stil.

Övervakning i realtid : Spåra besökare på din webbplats i realtid och initiera proaktiva chattar för att erbjuda support innan kunderna ens har bett om det.

Verktyg för teamsamarbete : Tilldela uppgifter, lägg till interna anteckningar och samarbeta effektivt med ditt team kring kundförfrågningar.

Analys och rapportering : Mät prestanda, svarstider och kundnöjdhet med detaljerade rapporter.

Multimediasupport: Hantera enkelt bilagor, oavsett om det är bilder, videor eller filer.

Re:amaze begränsningar

Brantare inlärningskurva : Med så många funktioner kan det vara överväldigande för mindre team att komma igång.

Klumpig gränssnitt : Gränssnittet skulle kunna vara lite mer strömlinjeformat – enkla uppgifter kan ibland kräva för många klick.

Chatbottens begränsningar : Chatboten missar ibland kundens avsikt, vilket leder till felaktiga svar.

Ingen WhatsApp-integration : Trots sin mångsidighet stöder Re:amaze ännu inte WhatsApp.

Språkstöd: Re:amaze erbjuder inte inbyggt stöd för populära språk som spanska.

Re:amaze-priser

Basic : 29 $ per teammedlem/månad

Pro : 49 $ per teammedlem/månad

Plus: 69 $ per teammedlem/månad

Re:amaze betyg och recensioner

G2 : 4,6/5

Capterra: 4,8/5

10. LiveAgent (Bäst för allt-i-ett-helpdesk och livechattlösning)

via LiveAgent

Tänk om du kunde spåra och svara på kundförfrågningar över flera kanaler – utan att behöva anstränga dig?

Det är den fördelen du får när du börjar använda LiveAgent.

Förutom att centralisera din support låter LiveAgent dig övervaka besökarna på din webbplats i realtid.

LiveAgents bästa funktioner

Integrerade videosamtal : Chatta ansikte mot ansikte med kunder direkt från plattformen.

Ärendesystem : Omvandla kundförfrågningar från alla kanaler – e-post, sociala medier, livechatt och mer – till ärenden för enklare hantering.

Support via flera kanaler : Hantera kundförfrågningar via e-post, livechatt, telefon, videosamtal och till och med forum, allt på ett och samma ställe.

Webbplatsövervakning: Spåra hur besökare interagerar med din webbplats och erbjud personliga chatinbjudningar i realtid.

LiveAgents begränsningar

Begränsade integrationsmöjligheter : LiveAgent är utmärkt för kommunikationshantering, men skulle kunna behöva fler integrationsmöjligheter med andra affärsverktyg.

Inga AI-chattbottar: Till skillnad från vissa konkurrenter erbjuder LiveAgent inte AI-chattbottar för automatiserade svar, vilket kan fördröja svarstiderna för vanliga frågor.

Priser för LiveAgent

Gratis för alltid

Small Plan: 9 $/månad per användare.

Medium-abonnemang : 29 $/månad per användare.

Stor plan : 49 $/månad per användare.

Enterprise Plan: 69 $/månad per användare

LiveAgent-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

11. ClickDesk (bäst för livechatt och röstsupport)

Via ClickDesk

Har du någonsin önskat att du kunde chatta med dina kunder och samtidigt låta dem ringa upp dig – utan att lämna samma plattform?

Möt ClickDesk, den populära kombinationen av livechatt och röstsupport.

Jag provade det nyligen och gillade hur det kombinerade realtidskonversationer, röststöd och integration med sociala medier i en och samma plattform.

ClickDesks bästa funktioner

Livechatt och röstsupport: Hantera livechatt och röstsamtal med kunder direkt från plattformen och ge dem flera olika sätt att kontakta supporten.

Integration med sociala medier: Låt kunderna ansluta via Facebook och X (tidigare Twitter) för ännu mer flexibilitet i kommunikationen.

Analys i realtid: Övervaka chattens prestanda och besökarnas beteende med data i realtid för att förbättra din kundsupport och öka engagemanget.

Klicka-för-att-ringa-widget: Aktivera omedelbara röstsamtal via webbplatsen med bara ett klick, så att kunderna får omedelbar support utan att behöva lämna sidan.

Integration med tredjepartsappar: Integrera smidigt med CRM-system, e-postmarknadsföringsverktyg och helpdeskprogramvara för att effektivisera din kundhantering.

Begränsningar för ClickDesk

Grundläggande chatbot-funktioner : ClickDesk erbjuder begränsad automatisering med chatbots, vilket gör det mindre robust för att hantera vanliga frågor utan mänskliga agenter.

Inget stöd för videosamtal: ClickDesk erbjuder röstsamtal och livechatt, men saknar integrerade videosamtal, vilket kan vara en nackdel för team som behöver interagera med kunderna ansikte mot ansikte.

Priser för ClickDesk

Lite-plan: Gratis

Pro-plan: 14,99 $/månad per agent

Plus-abonnemang: 24,99 $/månad per agent

Enterprise-plan: 39,99 $/månad per agent

ClickDesk-betyg och recensioner

G2: 3,8/5

Capterra: 3,4/5

12. Acquire (Bäst för kundsupport med samsurfning och videochatt)

Visste du att videosupport för kunder förväntas öka med 150 % under de kommande åren? Det är ju logiskt. Skulle du inte vilja kunna ringa ett snabbt videosamtal till en förvirrad kund eller dela skärmen för att lösa ett problem på några sekunder?

Acquire är en plattform som redan utnyttjar denna trend till fullo.

Dess livechatt med inbyggt stöd för video och VoIP gör den perfekt för kundservice i realtid och ansikte mot ansikte.

Få tillgång till de bästa funktionerna

Video- och VoIP-samtal : Håll enkelriktade eller dubbelriktade videosamtal och kommunicera med kunder via VoIP, allt inbyggt i plattformen – inga extra nedladdningar behövs.

Gemensam surfning och skärmdelning : Interagera direkt med kundens webbläsare och guida dem genom formulär, klick och beslut i realtid.

Enhetlig agentvy : Hantera alla dina kundkonversationer – från livechatt till chattbottar – i en enda instrumentpanel för smidig kundsupport.

Integration med kunskapsbas: Föreslå automatiskt hjälp artiklar under chattar, vilket minimerar behovet av en live agent.

Förvärva begränsningar

Inga verktyg för utgående marknadsföring : Acquire är utmärkt för livechatt, men saknar de funktioner för utgående marknadsföring som finns i andra chattplattformar.

Begränsade marknadsföringskanaler: Ingen integration med Facebook Messenger och grundläggande SMS-alternativ begränsar dess marknadsföringspotential.

Få prisuppgifter

Serviceplan : 500 USD/månad, plus 25 USD per agent/månad

Integrerad lösningsplan: 2 000 USD/månad, plus 45 USD per agent/månad

Få betyg och recensioner

G2 : 4,3/5

Capterra: Otillräckligt med recensioner

12. Facebook Messenger (bäst för kundkommunikation på sociala medier)

via Facebook

Låt oss vara ärliga: nästan alla finns redan på Facebook – 3 miljarder aktiva användare, för att vara exakt. Så varför inte använda Facebook Messenger som din kundsupportplattform?

Det är gratis, bekant och låter dig kommunicera med dina kunder där de känner sig mest bekväma.

Facebook Messengers bästa funktioner

Fildelning : Skicka enkelt filer, dokument och bilder under chattar, precis som du skulle göra via e-post – vilket gör kundkommunikationen snabbare och smidigare.

Röst- och videomeddelanden : Skicka snabba röst- eller videomeddelanden för en mer personlig touch när text inte räcker till.

Automatiserade bots : Konfigurera AI-drivna chattbots för att hantera vanliga kundfrågor, samla in feedback och till och med marknadsföra dina tjänster – perfekt för att avlasta ditt supportteam.

Gruppchattar : Samordna med team eller kunder i realtid genom att skapa gruppchattar – perfekt för projektbaserad kommunikation eller : Samordna med team eller kunder i realtid genom att skapa gruppchattar – perfekt för projektbaserad kommunikation eller kundsamarbete i realtid.

Platsdelning : Dela din plats i realtid, vilket är perfekt för företag som hanterar leveranser eller personliga tjänster.

Anpassade kontaktinställningar: Anpassa chattfärger för varje kund eller stäng av samtal när du behöver en paus.

Begränsningar i Facebook Messenger

Alla använder inte Facebook : Okej, i motsats till vad vi skrev i inledningen har vissa människor svurit bort sociala medier, så du kanske fortfarande behöver en reservplattform för livechatt.

Förväntningar på omedelbara svar: Kunderna förväntar sig att du svarar snabbt. Lyckligtvis kan du ställa in öppettider för att hantera deras förväntningar.

Priser för Facebook Messenger

Gratis plan

Betyg och recensioner för Facebook Messenger

G2 : 4,2/5

Capterra: 4,3/5

14. WhatsApp (Bäst för affärsmeddelanden och kundservice)

via WhatsApp

Jag använder WhatsApp, du använder WhatsApp, 50 miljoner företag använder WhatsApp.

Vänta, vad?

Ja, startups och företag över hela världen byter till WhatsApp för att kommunicera med sin målgrupp.

Vi vet alla hur det fungerar på ett personligt plan, men hur kan det hjälpa ett företag? Låt oss ta reda på det.

WhatsApps bästa funktioner

Företagsprofil : Skapa ett professionellt ansikte för ditt företag genom att lägga till din företagsadress, webbplats och mer. En verifierad badge bredvid ditt namn hjälper till att bygga förtroende hos kunderna.

Snabbsvar : Spara tid genom att skapa förskrivna meddelanden för vanliga frågor. Tryck bara på "/" och välj snabbsvaret – du behöver inte skriva samma sak om och om igen!

Hälsnings- och frånvaromeddelanden : Hälsa kunderna automatiskt och skicka även frånvaromeddelanden när du är offline – för första intrycket är viktigt och ingen gillar att vänta.

Etiketter : Organisera kontakter och chattar med etiketter som "Ny kund" eller "VIP". Det gör det enkelt att snabbt sortera konversationer.

Kataloger och samlingar : Visa upp dina produkter i kataloger. Kunderna kan bläddra utan att lämna WhatsApp.

Interaktiva meddelanden: Lägg till knappar för snabba svar och uppmaningar till handling (CTA) för enkel navigering. Inget mer manuellt skrivande – bara klicka och kör!

WhatsApps begränsningar

Inget stöd för VoIP-nummer : Tyvärr stöder WhatsApp inte längre VoIP-nummer. Du behöver ett fysiskt SIM-kort.

Ett konto per enhet : Du kan bara använda ett konto per enhet åt gången, vilket kan begränsa räckvidden för större team.

Risk för överdriven kommunikation : Se upp så att du inte spammar kunderna med för många meddelanden – det kan snabbt bli irriterande!

Kopplat till Facebook: Eftersom WhatsApp ägs av Facebook kan detta vara ett avgörande hinder för dem som är skeptiska till den sociala mediejätten.

Priser för WhatsApp

Anpassad prissättning

WhatsApp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

Kolla in dessa WhatsApp-alternativ!

15. WeChat (bäst för global kommunikation och integration av mobila betalningar)

via WeChat

Över en miljard människor använder WeChat varje månad. Det är en kraftfull plattform för individuella och gruppmeddelanden, marknadsföringskampanjer och kundsupport.

Eftersom WeChat är baserat i Kina ska vi dock ta reda på hur det kommer att fungera för ditt utländska företag.

WeChats bästa funktioner

WeChat officiellt konto : Skapa en verifierad företagsprofil och interagera direkt med dina kunder. Det är som att ha en minisida inom WeChat. Du kan publicera artiklar, köra kampanjer och bygga upp ditt varumärkes trovärdighet.

WeChat-miniprogram : Skapa miniprogram för att interagera med din målgrupp utan att de behöver lämna appen. Tänk på dessa som appar inom WeChat-ekosystemet för allt från e-handel till kundservice.

WeChat-butiker : Skapa en onlinebutik direkt på WeChat! Dina kunder kan bläddra, köpa och till och med få kundsupport – allt på ett och samma ställe.

Betalningsintegration : Möjliggör smidiga transaktioner med onlinebetalningar via WeChat Pay.

WeChat CRM : Samla in data om kundernas interaktioner och beteenden. Du kan spåra när de pratar om ditt varumärke, erbjuda support och använda dessa insikter för att anpassa din marknadsföringsstrategi.

WeChat livestream och kanaler: Skapa korta videor och anordna live-shoppingevent för att engagera din publik.

WeChats begränsningar

Komplicerad installation : Det kan vara svårt att skapa ett officiellt WeChat-konto, särskilt för icke-kinesiska företag. Du måste gå igenom flera steg och betala en verifieringsavgift.

Kopplat till Kina : WeChat är dominerande i Kina, men om ditt företag är verksamt globalt behöver du andra plattformar för att nå internationella kunder.

Begränsad anpassning: Plattformen erbjuder kraftfulla verktyg, men anpassningsmöjligheterna för företag är något begränsade jämfört med fristående appar.

WeChat-priser

Utländska företag: Priserna börjar på 500 dollar, och det tillkommer en verifieringsavgift på 99 dollar per år.

ClickUp: Bra för chattar, ännu bättre för kommunikation

Låt oss återgå till det viktiga – att hitta en chattplattform som passar dina behov och ditt företags mål.

Med så många alternativ på marknaden, som alla påstår sig vara bäst på något sätt, sticker ClickUp ut av en enkel anledning – det ger dig exakt vad du behöver utan onödiga krusiduller. Varför slösa tid (och pengar) på funktioner du aldrig kommer att använda?

ClickUp är utformat för att ge dig den mest effektiva projektledningsupplevelsen och är fullspäckat med verktyg som gör ditt team och dina kunder nöjda.

Är du redo att underlätta dina arbetsflöden? Hoppa ombord och registrera dig för ClickUp gratis idag!