De 9 bästa Intercom-alternativen för AI-kundservice 2025

Inget företag kan vara framgångsrikt utan snabb och effektiv kundservice. Och om du letar efter kundserviceprogramvara är chansen stor att du förr eller senare stöter på Intercom.

Det finns en anledning till det. Intercom är en ledande plattform för kundengagemang, delvis på grund av dess grundläggande och avancerade funktioner, varav många nu är AI-drivna. Men det är inte bara fördelar, eftersom användarna ofta klagar över den branta inlärningskurvan och Intercoms dyra – för att inte tala om komplicerade – prisnivåer.

Om du börjar leta efter alternativ till Intercom har vi goda nyheter: det finns många alternativ som kan förbättra din kundsupport, så länge du vet var du ska leta. Vi hjälper dig att komma igång med denna lista över de bästa alternativen till Intercom. Var och en har sina unika fördelar, och alla hjälper dig att skapa effektiva kundupplevelser som driver tillväxt i ditt företag.

Vad ska du leta efter i kundsupportalternativ till Intercom?

Låt oss börja med en förtydligande: det finns inget universellt svar när det gäller det bästa Intercom-alternativet. Istället finns det flera alternativ till Intercom, som alla har sina egna unika fördelar och kundhanteringsfunktioner.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

De bästa Intercom-alternativen tenderar dock att ha några gemensamma funktioner:

Användarvänlighet: Alla Alla verktyg för utmärkt kundservice måste vara lätta att använda, så att dina supportmedarbetare kan fokusera all sin uppmärksamhet på att optimera kundinteraktionerna.

Omfattande kundspårning: Ju bättre du kan Ju bättre du kan spåra dina kunder , desto mer informerade kan dina kundsupportteam vara när de hanterar varje ärende och serviceförfrågan.

Interna kommunikationsalternativ: Teamkommunikation är en grundläggande förutsättning för kvalitativ kundservice. Ju enklare det är för dina kundtjänstmedarbetare att samarbeta, desto bättre blir resultatet.

Biljettalternativ: Alla kundtjänstplattformar måste göra det enkelt för ditt team att spåra kundsupportbiljetter för tillförlitlig och snabb hantering av Alla kundtjänstplattformar måste göra det enkelt för ditt team att spåra kundsupportbiljetter för tillförlitlig och snabb hantering av kundfeedback.

Integration med sociala medier: Från verktyg för övervakning av sociala medier till ett Från verktyg för övervakning av sociala medier till ett ärendehanteringssystem som omfattar meddelanden på sociala medier – modern kundtjänstprogramvara måste ta hänsyn till alla kanaler.

AI-funktioner: Från livechatt till ticket routing – alla Intercom-alternativ bör hjälpa supportagenter från små företag till stora team att effektivisera sitt arbete med hjälp av AI.

De 9 bästa Intercom-alternativen att använda

Intercom kan vara för dyrt eller för svårt att lära sig, eller så kanske du bara vill hålla dina alternativ öppna. Från livechattprogramvara till försäljnings- och marknadsföringsautomatisering – använd den här listan för att börja din sökning efter det bästa Intercom-alternativet som passar din specifika situation och dina affärsbehov.

1. Help Scout

Via Help Scout

Help Scout listas ofta som en av de bästa helpdesk-programvarulösningarna och ett alternativ till kundtjänstprogramvara som Freshdesk, och prioriterar kundengagemang. Men dess verkliga plats som det bästa Intercom-alternativet på denna lista beror på dess AI-funktioner, som kan hjälpa till med allt från att kondensera långa e-postmeddelanden till mer dynamiska svar och andra automatiseringsfunktioner.

Help Scouts bästa funktioner

En delad inkorg gör det enkelt för supportagenter att samarbeta kring kundfrågor och förfrågningar.

Kunskapsbasen integreras direkt i livechattfunktionen, vilket påskyndar svaren och minskar belastningen på livechattagenterna.

Integration med verktyg för automatisering av e-postmarknadsföring som MailChimp och Campaign Monitor kan göra uppföljningar enklare och mer intuitiva.

Beacon help widget erbjuder funktioner som meddelanden i appen och chattstöd.

Begränsningar för Help Scout

Ingen chatbot-funktionalitet i dess livechatt-widget

Obegränsad chattlogg och fullt stöd för sociala medier är endast tillgängligt i den dyraste planen.

Priser för Help Scout

Standard: 20 $/användare per månad

Plus: 40 $/användare per månad

Pro: 60 $/användare per månad

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

2. HubSpot Service Hub

Via HubSpot Service Hub

HubSpot är en jätte inom automatisering av e-postmarknadsföring och har även gjort sig ett namn inom kundsupport. Särskilt för befintliga HubSpot-användare som redan är bekanta med funktioner som AI-verktyg för CRM kan Service Hub vara ett utmärkt Intercom-alternativ för livechattprogramvara, AI-aktiverade chatbots, ett helpdesk-ärendesystem och mycket mer.

HubSpot Service Hubs bästa funktioner

Omfattande kunskapsbasfunktion för att bygga upp ett bibliotek med svar för din livechatt och supportagenter.

Inbyggd VoIP-programvara för att samla all försäljning och kundsupport – inklusive ditt callcenter – på ett och samma ställe.

Detaljerad rapporteringspanel för att granska prestanda från webbplatsbesökare till chattkonversationer

En omnikanalstrategi för kundservice med stöd för alla större kanaler

Begränsningar för HubSpot Service Hub

För full funktionalitet krävs prenumerationer på flera andra verktyg, inklusive HubSpot CRM.

Anpassningsmöjligheterna kan vara begränsade för dess meddelandeplattform och andra kommunikationskanaler.

Priser för HubSpot Service Hub

Startpaket: 20 dollar per månad

Professionell: 500 dollar per månad

Enterprise: 1 200 dollar per månad

HubSpot Service Hub betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 150 recensioner)

3. HelpCrunch

Via HelpCrunch

HelpCrunch erbjuder gratis migreringstjänster för användare av konkurrenternas produkter och är ett annat populärt alternativ till Intercom. Dess helpdesk-ärendesystem, i kombination med en flerkanalig strategi som gör det till en av de mest omfattande kundserviceplattformarna på marknaden, gör det till ett särskilt populärt val för att maximera kundnöjdhet och engagemang.

HelpCrunch bästa funktioner

Avancerade, dynamiskt genererade kundprofiler som registrerar och lagrar användarvägar, köphistorik, tidigare kontaktpunkter och mycket mer.

En intuitiv chattwidget som kan anpassas för att matcha ditt varumärke och supportteam.

Integrerad automatisering av e-postmarknadsföring som kan anpassas utifrån användarnas beteende, plats och mer.

En delad inkorg, chattranskriptioner och instrumentpaneler gör det enkelt för team att samarbeta.

Begränsningar för HelpCrunch

AI-funktionaliteten är fortfarande under utveckling, och vissa användare har rapporterat buggar i supportplattformen.

Ingen analys av webbplatsbesökare eller produkter, vilket innebär att onlineföretag måste vända sig någon annanstans för att få tillgång till denna värdefulla data.

Priser för HelpCrunch

Grundläggande: 12 $/månad per agent

Pro: 20 $/månad per agent

Enterprise: 495 $/månad för obegränsat antal användare

HelpCrunch-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 180 recensioner)

4. LiveChat

Via LiveChat

Namnet kanske inte avslöjar det, men LiveChat är en omfattande plattform för kundkommunikation. Ja, du får en djupgående livechattfunktion som kommer med massor av integrationer, från Squarespace till WhatsApp. Men dess avancerade funktioner inkluderar också möjligheten att skicka och ta emot riktade meddelanden till alla dina kunder, från webbplatsbesökare till textmeddelanden.

LiveChats bästa funktioner

Avancerade AI-funktioner som kan automatisera kundsupporten utan att kompromissa med kvaliteten.

Branschledande livechattwidget med avancerade anpassningsalternativ som agentprofiler, kunddatarapporter och mycket mer.

Automatiserat ärendehanteringssystem som spårar kundförfrågningar och tilldelar uppgifter till kundsupportagenter för lämpliga svar.

En 14-dagars provperiod gör det möjligt för företag att utforska även avancerade funktioner gratis.

Begränsningar för LiveChat

Relativt dyrt jämfört med andra Intercom-alternativ med tanke på dess funktionsuppsättning.

Systemet kan ibland vara långsamt, vilket fördröjer svarstiderna på livechattmeddelanden.

Priser för livechatt

Startpaket: 20 $/månad per användare

Team: 41 $/månad per användare

Företag: 59 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

LiveChat-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

5. Olark

Via Olark

En annan livechattfokuserad programvara, Olark, utmärker sig inom sitt kärnområde. En snygg chattwidget levereras med automatiska chattutskrifter och obegränsad chattlogg för senare referens. Det ingår även möjligheten att omvandla rådata till användbar analys, vilket i hög grad bidrar till att optimera din kundservice.

Olarks bästa funktioner

Meddelandeautomatisering genom AI-funktioner, vilket effektiviserar kundinteraktioner

AI-drivna livechattöversättningar kan snabbt och effektivt ta din kundhantering internationellt.

Avancerad sökfunktion med hjälp av gamla livechattranskriptioner för framtida referens.

Användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att komma igång tack vare en minimal inlärningskurva.

Olark-begränsningar

Inget dedikerat ärendehanteringssystem, vilket begränsar dess möjligheter som helpdeskprogramvara och verkligt alternativ till Intercom.

Ingen mobilapp eller mobil meddelandeplattform som möjliggör kundtjänsthantering på språng.

Olark-priser

14 dagars gratis provperiod

Obegränsat: 29 $/månad per användare

Olark-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

6. Tidio

Via Tidio

När det gäller AI måste Tidio finnas med på alla listor över de bästa Intercom-alternativen. Det är ett verktyg som är utformat för att öka kundnöjdheten tack vare avancerade automatiseringsfunktioner som kombineras med mänsklig support för att optimera dina meddelanden i flera kanaler och i appar.

Tidio bästa funktioner

Robust livechatt-widget, inklusive integrationer med sociala medier för support via flera kanaler.

Omfattande malldatabas för allt från standardsvar till automatiserade e-postmeddelanden och andra kommunikationskanaler.

Användarvänligt ärendehanteringssystem som kan förvandla Tidio till en helpdesk-programvara som kan användas av småföretag.

Automatiserade kundnöjdhetsundersökningar hjälper företag att utvärdera sina insatser.

Tidio-begränsningar

Begränsad integration med andra kundsupportverktyg jämfört med andra Intercom-alternativ.

Även om den övergripande installationen är enkel kan det vara förvirrande att konfigurera chatboten och bygga upp dess svarsbibliotek.

Tidio-priser

Gratis

Startpaket: 29 $/månad

Communicator: 25 $/månad per användare

Chatbots: 29 $/månad

Tidio+: 394 $/månad

Tidio-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 800 recensioner)

7. Zendesk

Via Zendesk

Det kanske inte är det mest direkta alternativet till Intercom, men ingen lista över helpdesk-programvara kan vara komplett utan att åtminstone nämna Zendesk.

Det är framför allt ett ärendehanteringssystem med funktioner som automatiska svar, avancerad rapportering och automatisering av arbetsflöden, vilket gör det till ett attraktivt alternativ till Intercom.

Zendesks bästa funktioner

Automatiserad svarbot som effektiviserar meddelandeplattformen och hjälper agenterna att fokusera på mer komplexa frågor.

Avancerad kunskapsbasfunktion för att bygga ett självhjälpssystem för småföretag som hjälper deras användare.

Över 1 000 integrationer för att förvandla Zendesk till en omfattande plattform för att förbättra kundservicen.

Maskininlärningsbaserad chatbot som lär sig att förbättra sina svar över tid

Zendesk-begränsningar

Chatbot är krångligt att konfigurera och kan i början ge irrelevanta svar.

AI-funktionalitet är en betydande extra kostnad jämfört med andra alternativ till Intercom.

Priser för Zendesk

Suite Team: 55 $/månad per användare

Suite Growth: 89 $/månad per användare

Suite Professional: 115 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Avancerade AI-integrationer: 50 $/månad per användare

Zendesk-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 700 recensioner)

8. ClickDesk

Via ClickDesk

Med ClickDesk är livechatt bara början. Detta Intercom-alternativ gör det möjligt för dina agenter att video- och röstchatta med kunder, vilket förbättrar deras supportmöjligheter på mobila enheter, stationära datorer och andra kanaler som behövs.

ClickDesks bästa funktioner

Webbläsarbaserade video- och röstchattfunktioner, inklusive skärmdelning för agenter som vill förklara komplexa lösningar.

Integrationer med verktygsfält för sociala medier för att nå kunderna där de tillbringar sin tid

Strömlinjeformad inkorgspanel som gör det enkelt att visa, distribuera och hantera öppna frågor.

Inbyggd mobilapp för agenter att hantera kundsupportförfrågningar och livechattfrågor när de är på språng

Begränsningar för ClickDesk

Helpdesk-funktionerna och kunskapsbasfunktionerna är begränsade jämfört med andra gratis Intercom-alternativ på denna lista.

Hög inlärningskurva för småföretag som bara vill komma igång snabbt med sitt valda Intercom-alternativ.

Priser för ClickDesk

Gratis plan för upp till 10 användare

Lite: 14,99 $/månad

Pro: 24,99 $/månad

Enterprise: 39 $/månad

ClickDesk-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1+ recensioner)

Capterra: 3/5 (3+ recensioner)

9. Freshdesk

Via Freshdesk

Om du letar efter support för callcenter kan Freshdesk vara det bästa Intercome-alternativet för dig. Det inkluderar ett integrerat ärendehanteringssystem tillsammans med meddelandefunktioner och AI-aktiverad chatbot-support, samt möjligheten att omvandla kunddata till avancerade, användbara rapporter för att förbättra din kundservice över tid.

Freshdesks bästa funktioner

Avancerade callcenterfunktioner, inklusive möjligheten att effektivisera alla inkommande och utgående serviceanrop.

AI-automatiseringsfunktionerna inkluderar dynamisk ticket-dirigering och eskalering, chatbot-support och prediktiv rapportering.

Delat ägande av uppgifter och ärenden gör det möjligt för stora team att samarbeta kring serviceförfrågningar över olika kanaler.

Äkta omnikanalsupport gör Freshdesk till det mest omfattande Intercom-alternativet på denna lista.

Begränsningar för Freshdesk

Mycket komplex verktyg som kräver omfattande installation och onboarding för att vara effektivt.

Ingen centraliserad kunddatabas eller CRM skulle ge enkel insikt i interaktionshistoriken.

Priser för Freshdesk

Gratis

Tillväxt: 15 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per användare

Enterprise: 79 $/månad per användare

Freshdesk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Även om du hittar det bästa Intercom-alternativet för din situation behöver du fortfarande andra verktyg som är utformade för att hjälpa dig att optimera din kundservice. Här kan AI-drivna supportverktyg som ClickUp skapa en klar fördel jämfört med att försöka hantera hela din supportverksamhet med en enda plattform.

Hantera ditt småföretagsprojekt i varje steg med mallar, samarbetsfunktioner och över 15 projektvyer med ClickUp.

ClickUp är en kraftfull allt-i-ett-plattform för produktivitet som kundtjänstpersonal litar på tack vare dess omfattande uppsättning funktioner, användarvänlighet och inbyggda projektledningsverktyg.

Intercom-alternativ kan hjälpa till med kundrelationshantering, men med ClickUp kan du skapa en övergripande CRM-strategi som i slutändan styr dina dagliga beslut. Du kan faktiskt använda ClickUp CRM-funktionerna för att bygga en praktisk, omfattande databas med alla dina kunder.

Och det är innan vi ens börjar prata om ClickUp AI, en virtuell assistentprogramvara som drivs av artificiell intelligens och är speciellt skapad för att effektivisera ditt arbete. Från dokumentsammanfattningar till automatiserad uppgiftskapande och dynamisk kopieringsredigering hjälper ClickUp dig att bygga den backend du behöver för att optimera arbetet för dina supportagenter.

ClickUps bästa funktioner

En stor malldatabas, inklusive alternativ som mallar för kommunikationsplaner och kundsupport.

Skapa kunskapsbaser med ClickUp Docs , som kan kopplas direkt till dina uppgifter och arbetsflöden.

Omfattande AI-funktioner för att automatisera och förbättra ditt arbete och fokusera på mer strategiska uppgifter.

Obegränsad gratis provperiod i Free Forever-planen för att testa kärnfunktionerna så länge du behöver innan du bestämmer dig.

Begränsningar för ClickUp

Inget dedikerat Intercom-alternativ som är specifikt utformat för kundservice.

Den omfattande funktionsuppsättningen kan leda till en längre inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

Ta din kundrelationshantering till nästa nivå med ClickUp

Det kanske inte är ett direkt alternativ till Intercom, men ClickUp kan snabbt bli en viktig del av din samling av kundtjänstverktyg.

Det börjar med kundrelationshantering. Med rätt mallar kan du bygga upp din egen kunskapsbas, spåra kunddata och förbättra din kundsupport.

Men framför allt utmärker sig ClickUp som en gratis projektledningsprogramvara som är direkt kopplad till din kundsupport. Istället för att bara börja med en gratis provperiod som snabbt övergår till en månadsprenumeration, kommer denna kundsupportprogramvara aldrig att påverka din budget förrän du behöver den.

Och tack vare dess breda funktioner kan du självklart hantera dina försäljnings- och marknadsföringskampanjer parallellt med din kundservice.

Är du redo att komma igång? Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-konto idag för att ta din kundsupport till nästa nivå.