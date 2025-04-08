10 exempel på effektiva marknadsföringsplaner

Basebollspelaren Yogi Berra sa en gång: ”Om du inte vet vart du är på väg, hamnar du någon annanstans.” Att ha en riktig ledstjärna att navigera efter är lika viktigt för en idrottsman som för ett företag.

När du vet vilka mål du har är det dags att göra en plan för att uppnå dem. Dagens affärsteam gör en rad olika planer inom projektledning, teknisk arkitektur, talanghantering och mycket mer.

I det här blogginlägget utforskar vi en av de viktigaste affärsplanerna för marknadsframgång: marknadsföringsplanen.

Vad är en marknadsföringsplan?

En marknadsföringsplan är ett operativt dokument som beskriver dina mål, strategier, taktiker, aktiviteter och mätbara resultat.

En bra marknadsföringsplan är:

Tillräckligt detaljerad för att vara tydlig, överväldigande detaljerad för att distraheras av

Enkelt språk och presentation

Målinriktad med tydliga åtgärder för att uppnå uppsatta mål

Praktisk med milstolpar och kontrollpunkter

Delarna i en marknadsföringsplan

En bra marknadsföringsplan innehåller vanligtvis sju viktiga element:

Marknadsundersökning : Undersök marknadens storlek, branschstandarder, marknadsdynamik, konkurrens och produkter.

Målgrupp : Analysera kundbasen, inklusive ålder, kön, språk, intressen, preferenser, beteenden och livsskede.

Mål : Sätt upp mätbara marknadsföringsmål som stämmer överens med affärsmålen kring varumärkeskännedom, leadgenerering, konvertering, engagemang och förespråkande.

Marknadsföringsstrategi : Utveckla rätt mix av marknadsföringskanaler, kampanjer och mätvärden

Budget : Fördela resurser för varje marknadsföringsaktivitet och placera befintliga budgetar i kanaler som ger maximal avkastning på investeringen.

Varumärkesbudskap : Skapa intelligent, välgrundat innehåll som bygger en solid relation med potentiella kunder och konsekvent återspeglar organisationens filosofi.

Övervakning och utvärdering: Testa och analysera marknadsföringsstrategierna för att identifiera vilka som fungerar och justera planen därefter.

10 exempel på effektiva marknadsföringsplaner

Precis som ingen människa är en ö, är ingen idé det heller. Varje idé är en förbättring (direkt eller indirekt) av något som redan finns. Varje idé du har är inspirerad av något annat. Dina egna idéer kommer också att inspirera någon annan.

Låt oss därför titta på hur några av de mest framgångsrika företagen utformar sina marknadsföringsplaner och lära oss ett och annat av dem.

1. Besök Baton Rouge: Plan för turistmarknadsföring

År 2019 satte den amerikanska staden Louisiana upp målet att ”öka antalet besökare till och kännedomen om Greater Baton Rouge-området”. För att uppnå detta mål samarbetade de med Simpleview, ett företag som arbetar med marknadsföring av turism.

Simpleviews marknadsföringsplan omfattar kvalitativ och kvantitativ forskning, konkreta råd och rekommendationer. Några av de mest framträdande elementen i denna plan är:

Sammanhanget kring tidigare turistantal och planer

SWOT-analys

Profil för målgrupper

Mål, strategier och motsvarande taktik

Slutsatser

Som marknadsförare kan du lära dig flera saker av denna marknadsföringsplan. Främst:

Omfattande: Inkludera forskning och analys för att visa förståelse innan du ger rekommendationer.

Ramverk: SWOT-analys, målgruppspersonlighet och målsättning.

Planering med omvänd pyramid: Börja med affärsmålet, dela sedan upp det i 360-graders strategier och praktiska taktiker för att skapa en enkel men kraftfull process.

Aktivitetskalender: Ett preliminärt schema över evenemang för att genomföra den plan som diskuteras.

2. Safe Haven Family Shelter: Marknadsföringsplan för varumärket

Safe Haven Shelter är en ideell organisation som arbetar med bostäder. De hade fyra specifika mål:

Mål I: Bygga upp auktoritet inom branschen

Mål II: Bygga varumärkeskännedom

Mål III: Bygg upp varumärkeslojalitet hos etablerade målgrupper

Mål IV: Skapa varumärken för evenemang och insamlingskampanjer

För att uppnå dessa mål har de tagit fram en marknadsföringsplan som delar upp målen i delmål, med specifika åtgärder för varje delmål. Dessutom innehåller planen information om målgruppen, viktiga teman och budskap samt mätetal.

Slutsatser

Detaljnivå: Safe Havens marknadsföringsplan börjar med de stora målen, men går sedan in på detaljerade uppgifter om åtgärder, mätvärden och ansvariga intressenter. Detta hjälper till att koppla den övergripande planen till konkreta åtgärder.

Transparens: Denna plan är en fortsättning på föregående års plan och accepterar öppet förseningar och störningar i vissa kampanjer.

Riktlinjer: ”Berätta Safe Havens historia på ett sätt som kopplar den till de större problem som samhället står inför. Världen behöver förändras; vilken roll spelar Safe Haven för att forma den förändringen?”

Detta citat styr marknadsföringsplanen och håller alla intressenter fokuserade på att berätta den historien.

3. University of Illinois: Marknadsföringsplan för antagning

University of Illinois ville öka antalet antagna till sina grundutbildningar 2021. För att uppnå detta mål skapade antagningsavdelningen en detaljerad marknadsföringsplan.

Marknadsföringsplanen för University of Illinois innehåller:

Kontext, forskning och viktiga insikter

Målgruppens personlighet och beteendemässiga influenser

Marknadsföringsprogram för innehåll, digitala medier, direktreklam, broschyrer, e-post, evenemang, sociala medier, sms och slutligen webbplatsen

Slutsatser

Insikter: Planen innehåller ett detaljerat avsnitt som fastställer sammanhanget, inklusive målgruppens persona och olika steg i antagningsprocessen. Den ger en unik inblick i kundbeteendet, vilket är grundläggande för att utforma en effektiv strategi.

Full funnel-plan: Denna plan beskriver vilken typ av budskap man får beroende på i vilket skede av funneln man befinner sig.

Del av kapitlet om beslutsforskning i University of Illinois marknadsföringsplan

4. Coca-Colas svar på pandemin

Ungefär tre månader in i den globala pandemin som förändrade livet som vi kände det, började Coca-Cola omvandla sig för den nya världen.

Denna sammanfattning av ett föredrag av finansdirektör John Murphy är inte en marknadsföringsplan i ordets rätta bemärkelse, men den ger en bra inblick i kriskommunikation och företagsledning.

Coca-Cola lovar att:

Eliminera underpresterande ”zombie”-varumärken

Konsolidera erbjudandet till en mindre, mer relevant portfölj

Prioritera hygien genom beröringsfria lösningar och kanaler utanför hemmet

Fokusera på de mest sålda produkterna för att behålla konsumenternas uppmärksamhet

Omdesigna förpackningar för att skapa ändamålsenliga produkter för onlineförsäljning

Slutsatser

Proaktivitet: Coca-Cola erkänner pandemins inverkan och kommunicerar proaktivt med aktieägarna om sin strategi.

Förväntningar: ”Vissa marknader kommer att uppvisa en V-formad återhämtning, medan andra marknader kommer att uppvisa en U- eller L-formad återhämtning. Jag tror att det är för tidigt att säga hur dessa olika former kommer att se ut.”

Detta skapar realistiska förväntningar hos läsaren.

Fokus: Istället för att diskutera detaljerna kring utmaningar eller minskade intäkter fokuserar Coca-Cola på möjligheter, och varumärket griper tag i dem med båda händerna. Detta försäkrar aktieägarna om att de tillsammans kommer att gå stärkta ur krisen.

5. OpenOffice: Strategisk marknadsföringsplan

Innan vi går in på detaljerna bör vi nämna att denna plan är 20 år gammal. Det ger faktiskt några unika perspektiv som marknadsförare kan dra nytta av i sina planer.

Denna strategiska marknadsföringsplan från OpenOffice innehåller:

Analys av samhälle, marknad, produkt och konkurrens

Marknadssegmentering

SWOT-analys

Förslag och idéer kring gemenskap, produkt, pris, distribution och marknadsföring

Slutsatser

Gemenskap: ”Tidigare versioner har haft begränsad spridning inom OpenOffice.org Marketing Project; denna version inleder samrådsprocessen med hela OpenOffice.org-gemenskapen, med målet att lämna in ett formellt förslag till gemenskapsrådet i slutet av 2004.”

Som en öppen källkodsprodukt som är starkt beroende av gemenskapen är denna marknadsföringsplan inkluderande och samarbetsinriktad – en strategi som kan inspirera andra liknande användargenererade eller gemenskapsbyggda produkter.

Disruption: Denna marknadsföringsplan innehåller ett avsnitt om disruptiva marknadsföringsidéer, bland annat att rikta sig till kunder som inte är attraktiva för konkurrenterna och att konkurrera mot ”icke-konsumtion”.

Planera för planen: Bilagan innehåller en beskrivning av den process som marknadsföringsteamet använde för att utforma denna plan.

Källa: OpenOffice

6. Lakeland, Tennessee marknadsföringsplan

Vanligtvis kretsar marknadsföringsplaner för städer kring turism. Den här planen för staden Lakeland i Tennessee är annorlunda, eftersom den syftar till att locka fler familjer att bosätta sig där och driva på tillväxten inom bostads- och kommersiella sektorer.

Denna marknadsföringsplan för Lakeland, Tennessee, omfattar:

Viktiga affärsmål och stödjande mål

Strategiska budskap: T.ex.: ”Lakeland är företagsvänligt och redo för ekonomisk tillväxt.”

Målgrupper, såsom fastighetsutvecklare, organisationer och privatpersoner

Distributionskanaler

Nyckeltal

Strategiska initiativ

Slutsatser

Utmaningar: ”Under många år har Lakeland valt att förbli en ”sovstad”, som erbjuder sina invånare låga eller inga fastighetsskatter, låg brottslighet och strikta riktlinjer för bebyggelse.”

Denna del av rapporten beskriver historiska utmaningar på ett ärligt och öppet sätt för att driva framtida förändringar.

Mätbara resultat: Lakeland i Tennessee kopplar sin marknadsföringsplan till direkta intäkter i form av fastighets- och försäljningsskatter. Den innehåller också mått på invånarnas nöjdhet för att säkerställa att även kvalitativa resultat uppnås.

7. Lush Cosmetics

Kosmetikaindustrin är extremt konkurrensutsatt, där varumärkesbyggande och marknadsföring spelar en avgörande roll. Lushs marknadsföringsplan är därför en intressant studie i kommunikation och varumärkeshantering.

Slutsatser

Fokus: Att använda BCG-matrisen är ett smart sätt att förstå värdet och potentialen hos varje produkt och prioritera marknadsföringsinsatserna.

Källa: Lush cosmetics

Värderingar: Att placera varumärkets vision, mission, syfte och värderingar i centrum för att skapa en direkt emotionell koppling till den potentiella kunden. Varumärket drar sig inte heller för att vara omstörtande och provocerande.

Verktyg och ramverk: Planen innehåller en värdematris, SWOT-analys, situationsanalys och andra liknande marknadsföringsramverk som vägledning för dokumentationen av planen.

Varumärkescentrerad strategi: Lushs marknadsföringsplan beskriver strategier, budskap och taktiker som är perfekt anpassade till det övergripande varumärkesmålet. Planen använder till exempel sloganen ”go natural” som följer det globala budskapet ”go naked”.

8. Bay Area Rapid Transit: Strategisk marknadsföringsplan

Kontoret för allmänna angelägenheter utarbetade 1988 en omfattande marknadsföringsplan för BART, Bay Area Rapid Transit-systemet.

Innan du avfärdar det som för gammalt, låt oss visa dig varför det fortfarande är relevant och inspirerande.

Obs: Mycket intressant information om kollektivtrafiken på 1980-talet, om du är historieintresserad!

Slutsatser

Långsiktig utsikt: Den första delen av planen sträcker sig över fem år och omfattar tjänsteplanering, prissättning, forskning och marknadsföringsaktiviteter.

Marknadsföringsfilosofi: ”Alla anställda på BART bör betraktas som marknadsförare”, står det i rapporten, som fastslår att marknadsföring inte bara är ett fåtal kampanjer utan också återspeglas i samtal och beteende.

Innehållsmarknadsföring: Planen lyder: ”Utveckla en BART-fältguide för lärare som tar med barn på utflykter som ett komplement till filmen och videon ”Mark Twain Going Places” – ett utmärkt exempel på relevant och engagerande innehållsmarknadsföring.

Trots att det har gått 35 år sedan denna plan skapades är den fortfarande ett utmärkt exempel på en marknadsföringsplan eftersom den har en stark grund. Den fokuserar på syftet och budskapet utan att tappa målen ur sikte.

Faktum är att BART fortfarande är en av de mest kreativa annonsörerna i USA idag och har vunnit flera priser. Nedan visas en annons från en kampanj i år.

Källa: Bart. gov

9. Northwest Territories marknadsföringsplan för turism

Northwest Territories Tourism (NWTT) är en ideell organisation och en marknadsföringsorganisation för resmål. De presenterar regelbundet sina marknadsföringsplaner för styrelsen, finansiärer och andra intressenter. Idag diskuterar vi planen för 2024.

NWTT: s marknadsföringsplan omfattar:

Översikt över marknadsföringsmiljön, inklusive bransch- och marknadstrender

Strategier för riskminimering

Strategiska prioriteringar och motsvarande aktiviteter

Slutsats

Riskplanering: Även om de flesta organisationer utför någon form av SWOT-analys är det sällsynt att man i en marknadsföringsplan fokuserar specifikt på risker. NWTT identifierar olika typer av risker och beskriver tydliga strategier för att övervinna dem.

Visualisering: NWTT kartlägger hela marknadsföringslandskapet för att underlätta förståelsen. Det klargör överlappande ansvarsområden och uppmuntrar teamen att samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Observera: Bilderna och infografiken är en stor inspiration om du vill övertyga dina chefer eller sponsorer att finansiera din plan.

10. Public Health England: Strategi för social marknadsföring

Public Health England (PHE) använder verktyg och tekniker från näringslivet och anpassar dem för allmännyttiga ändamål. På så sätt stöder man regeringens agenda, till exempel när det gäller barnfetma och psykisk hälsa.

Denna nya marknadsföringsstrategi hjälper till att integrera digital teknik och kampanjer för djupare engagemang och beteendeförändring. PHE:s marknadsföringsplan för sociala medier omfattar:

Definition av utmaningar och möjligheter

Insikter och lärdomar från tidigare kampanjer

Principer som styr marknadsföringsaktiviteter

Kampanjidéer och genomförandeplaner

Slutsats

Kumulativ tillväxt: Denna plan bygger på tidigare framgångar och prestationer för att styra framtida marknadsföringsinsatser. Till exempel satsar planen på att fördubbla partnerskapen för att öka räckvidden, vilket har fungerat mycket bra tidigare.

Fokus: PHE har till uppgift att åstadkomma beteendeförändringar, en nästan oöverstiglig utmaning. PHE övervinner detta genom att fokusera på kommunikation och utforma kampanjslogans som tilltalar de olika målgrupperna.

Digitala tillgångar: Förutom reklam och innehåll utvecklar PHE även mobilappar och digitala produkter som stöder beteendeförändringar. Till exempel ger Facebook-boten Breastfeeding Friend barnmorskoregistrerade svar till ammande mödrar dygnet runt!

Detta är bara de tio bästa planerna som vi kunde hitta på internet. Faktum är att många av dem tenderar att vara statliga organ och departement, eftersom de är skyldiga att publicera sina marknadsföringsplaner med jämna mellanrum.

Om du vill ha några fler exempel, här kommer några:

Ovanstående exempel visar på olika sätt att närma sig din marknadsföringsplan. Men om det finns en sak du absolut inte får missa, så är det data och analyser.

Typer av marknadsföringsplaner

Det finns dussintals olika typer av marknadsföringsplaner som teamen gör varje dag. Sociala medier-teamet kan göra en kalender för sina aktiviteter, analys-teamet kan skapa en instrumentpanel som spårar framgångsmätvärden och innehållsteamet kan ha ett schema för sin produktion.

1. Plan för innehållsmarknadsföring

En plan för innehållsmarknadsföring omfattar idéer, skapande, distribution, återanvändning och mätning av innehållsrelaterade insatser. En bra plan för innehållsmarknadsföring innehåller:

Ämnen/idéer som teamet kommer att skapa innehåll om

Det format i vilket innehållet ska skapas, till exempel blogginlägg, infografik, videor, poddar etc.

Kanalen där det kommer att publiceras, till exempel blogg, webbplats, sociala kanaler etc.

Förväntade mått för läsarantal, engagemang och konverteringar, i tillämpliga fall

Om du är ny på det här området kan du börja med någon av dessa anpassningsbara mallar för innehållskalender.

2. Marknadsföringsplan för sociala medier

Till skillnad från en innehållsmarknadsföringsplan som bygger på ämnen och idéer handlar en marknadsföringsplan för sociala medier om att skapa innehåll som är lämpligt för specifika sociala kanaler. En robust marknadsföringsplan för sociala medier innehåller:

Strategier för betalda och organiska kampanjer

Plattformsspecifika innehållsidéer

Strategier för återanvändning av befintligt innehåll

Engagemang och prestationsmått

3. E-postmarknadsföringsplan

Om en marknadsföringsplan för sociala medier fokuserar på sociala kanaler, fokuserar e-postmarknadsföring på e-post. Denna plan innehåller de omfattande sätt på vilka din organisation skulle använda e-post för att uppnå sina marknadsföringsmål.

En e-postmarknadsföringsplan innehåller:

Typer av e-postmeddelanden, till exempel reklam, information eller nyhetsbrev

Databaser med potentiella kunder i olika stadier av försäljningsprocessen och de meddelanden de behöver få

Frekvens och tidpunkt för e-postleverans

Ton, stil och utformning av själva e-postmeddelandena

Mått på framgång och riktmärken

4. Marknadsföringsplan för sökmotoroptimering (SEO)

Detta är en specialiserad marknadsföringsplan som är utformad för att optimera rankningen av ditt innehåll på sökmotorernas resultatsidor, vilket i sin tur kommer att driva mer trafik till webbplatsen. SEO-marknadsföringsplaner inkluderar:

Sökordsanalys och potentiell synlighet

Taktik för optimering på sidan

Strategier för länkbyggande och andra tekniker för optimering utanför sidan

5. Traditionell marknadsföringsplan

Traditionell marknadsföringsplan avser i allmänhet icke-digitala reklamkanaler, såsom television, radio, tryckta medier och utomhusreklam. Denna marknadsföringsplan kompletterar den digitala marknadsföringsplanen och skapar en sammanhängande strategi för varumärket.

Särskilt i utvecklingsländer, där användarna i högre grad utsätts för traditionella medier för underhållning och information, spelar denna marknadsföringsplan en avgörande roll för framgång.

Traditionella marknadsföringsplaner omfattar:

Kanaler som valts för marknadsföring och reklam

Beräknade kostnader och budgetar för varje kanal

Kommunikation och budskap för varje kanal

Spårningsmekanismer, till exempel ett särskilt telefonnummer eller e-postadress för att utvärdera prestationen

6. Plan för tillväxtmarknadsföring

Growth marketing är vanligt bland startups och teknikföretag och utnyttjar data för att väcka intresse, frågor och engagemang för verksamheten. En typisk growth marketing-plan innehåller:

Full funnel-taktik från medvetenhet till förespråkande

KPI:er, såsom tillväxttakt, kundbehållning, kundomsättning, kundlivstidsvärde och nöjdhetsmått

Aktiviteter som driver tillväxt, såsom evenemang eller webbseminarier

Resurser för att genomföra kampanjer, såsom e-böcker, vitböcker, fallstudier etc.

7. Marknadsföringsplan för influencers

Traditionellt skulle detta kunna kallas en plan för varumärkesambassadörer som involverar kändisreklam. I sociala medier avser influencer-marknadsföringsplanen en organisations strategi att engagera populära onlinepersonligheter för att förklara, utbilda och marknadsföra sina produkter eller tjänster.

En bra influencer-marknadsföringsplan måste vara noggrann och genomtänkt. Här är vad det innebär.

Lista över influencers vars innehåll och filosofi stämmer överens med ditt varumärke

Processen att testa, använda och rekommendera din produkt

Ersättning och relaterad information till influencerens publik

Ramverk för att mäta avkastningen på influencer-marknadsföringsaktiviteter

8. Lansera marknadsföringsplanen

En bra produktlansering inspirerar potentiella användare att överväga, eller till och med prova, den nya produkten du erbjuder. För att uppnå detta kommer lanseringsmarknadsföringsplanen att omfatta:

Produktpositionering, med detaljer om hur den står sig i jämförelse med befintlig konkurrens

Utbildningsmaterial, såsom broschyrer, demonstrationer, vittnesmål från betatestare etc.

Marknadsföringsstrategi, inklusive prissättning, reklamkampanjer, partnerskap etc.

Aktiviteter före lansering (undersökningar, förberedelser, utformning av värdeerbjudande), lansering (pressmeddelanden, annonser, evenemang) och aktiviteter efter lansering (dataanalys, optimeringar)

Hur man skapar en effektiv marknadsföringsplan

Beroende på mål, syften, omfattning, tidsplan och aktiviteter kan din marknadsföringsplaneringsprocess variera kraftigt. Här är de grundläggande stegen som hjälper dig att komma igång.

1. Välj ett planeringsverktyg

Det finns flera marknadsföringsplaneringsprogram på marknaden som kan hjälpa dig att planera och organisera dina aktiviteter. Välj det som bäst passar dina behov. Du kan till exempel helt enkelt öppna ett Google Doc-dokument och skriva ner dina planer.

Om du har en mogen marknadsföringspraxis kan du använda ett projektledningsprogram som ClickUp för att dokumentera planen, samarbeta med intressenter, schemalägga aktiviteter, skapa uppgifter, hantera prestanda och mycket mer.

Ett verktyg som ClickUp med en gratis mall för marknadsföringsplaner kan göra livet enklare varje gång du planerar.

ClickUp för marknadsföringsteam

2. Gör din research

En bra marknadsföringsplan bygger på grundlig research. Några av de vanligaste marknadsundersökningsmetoderna är:

SWOT-analys: Studie av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna mall för SWOT-analys av nya produkter från ClickUp är en utmärkt utgångspunkt.

Marknadssegmentering: Att organisera marknaden/målgruppen i grupper baserat på demografi, preferenser, beteenden etc. Segmentering hjälper till att planera och rikta marknadsföringskampanjer.

Prissättningsstrategier: Förstå marknaden, konkurrensen och kundens betalningsförmåga för att skapa rätt prissättningsstrategi.

3. Sätt upp mål

Grunden för alla bra marknadsföringsplaner är tydliga mål som fastställs i början. Se till att dina marknadsförings-KPI:er är:

SMART, dvs. specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet.

Tydlig och lättförståelig för alla teammedlemmar

Tillgänglig under hela den tid som marknadsföringsplanen gäller

I linje med affärsmålen

ClickUp Goals är utformat för att möjliggöra allt detta och mer därtill. Skapa mål för uppgifter/aktiviteter. Ställ in numeriska, monetära eller sant/falskt-mål. Låt framstegen rulla på och visualisera framstegsprocenten för flera mål i en vy.

Följ upp framstegen med ClickUp Goals

4. Skriv upp dina planer

Detta är planeringsdelen av din marknadsföringsplan. Gör en lista över alla marknadsföringsinitiativ du tänker genomföra för att nå dina mål. Inkludera:

Kampanjbudskap

Innehåll och andra tillgångar som du kommer att skapa (bra programvara för innehållsmarknadsföring kan vara till hjälp här)

Distributionskanaler

Intressenter och deras ansvar

Budgetar

Mätvärden för varje aktivitet

Planera sedan in dem i en tidsplan för att säkerställa att allt är rimligt genomförbart. Använd någon av ClickUps mallar för marknadsföringsplaner för att påskynda processen. Kom igång med ClickUps mall för marknadsföringsplan!

Få en gratis mall ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Bonus: Här är några marknadsföringsverktyg för småföretag som du kan använda för att göra upp dina planer.

5. Dokumentera detaljerna

Inkludera så mycket information som möjligt i din marknadsföringsplan så att alla vet vad som behöver göras när det är dags att sätta den i verket.

ClickUp Docs erbjuder en samarbetsvänlig och lättanvänd skrivplattform där du enkelt kan samla data, bilder, text och andra inbäddade element.

Redigera tillsammans i realtid. Lägg till markeringar, rubriker, checklistor och mer. När du är klar kan du skapa uppgifter direkt från dina ClickUp Docs för enklare hantering av marknadsföringsprojekt.

Kom igång ClickUp Docs för att skapa tydliga och effektiva marknadsföringsplaner

6. Skriv en sammanfattning

Alla behöver en tl;dr-version. Skriv därför en sammanfattning med de viktigaste punkterna från den längre marknadsföringsplanen. Om det känns för mycket kan du använda ClickUp Brain för att automatiskt skapa en sammanfattning och infoga den direkt i Docs. Et voilà!

7. Skapa instrumentpaneler

Baserat på dina mål och projekt kan du skapa dashboards för de mätvärden du behöver spåra. Du kan också använda ClickUp Dashboards för att spåra viktiga prestationsindikatorer, projektmätvärden och produktivitet i marknadsföringsteamen.

Anpassningsbara marknadsföringsdashboards på ClickUp

8. Utvärdera och optimera

När du genomför planen kommer du att stöta på nya lärdomar och insikter. Använd dem för att optimera planen. Om till exempel din sökmotorreklam ger bättre resultat än dina investeringar i sociala medier, omfördela budgeten.

Marknadsföringsplananalys och prestationsindikatorer

Om marknadsföring är ett kreativt arbete, är analys den del som säkerställer finansieringen. I huvudsak övervakar och mäter marknadsföringsanalysen effekten av marknadsföringsplaner så att teamen kan säkerställa maximal avkastning på investeringen.

Några av de vanligaste sätten som analysverktyg stärker marknadsföringsplaner är:

Noggrannhet

Med hjälp av data och insikter hjälper analysverktyg marknadsförare att skapa kampanjer som har störst chans att lyckas. Om du till exempel vet att de flesta förfrågningarna kommer från Instagram kan du investera i att skapa en Instagram-butik för försäljning på plattformen.

Mål

Analysverktyg hjälper till att identifiera den målmarknad som har störst värdepotential och rikta in sig på den på ett precist sätt.

Agilitet

Till skillnad från förr i tiden gör teamen inte längre femårsplaner. Precis som agila mjukvaruteam gör marknadsförare planer i små sprintar. Analysverktyg gör det möjligt att mäta resultaten för varje sprint och optimera därefter.

Prioritering

Facebook- eller Instagram-annonser? Sökannonser eller SEO? Skyltar eller Twitter-hashtaggar? Analysverktyg hjälper dig att prognostisera de potentiella resultaten av var och en av dessa och prioritera dem effektivt.

Mätning

Alla verktyg för onlinemarknadsföring erbjuder ett brett utbud av mätvärden. För att din plan ska bli meningsfull bör du fokusera på endast de som är viktiga. Vanligtvis kan detta inkludera något av följande.

Organisk och betald trafik

Kundanskaffningskostnader

Kundens livstidsvärde

Avkastning på investeringar

Break-even och andra kostnadsrelaterade mått

Siffror för marknadspenetration

Om du har läst så här långt är du förmodligen ivrig att skapa en bra marknadsföringsplan för dig själv. Innan vi avslutar för idag vill vi därför ge dig en enkel introduktion till hur du skapar din egen marknadsföringsplan.

Vanliga frågor om marknadsföringsplaner

1. Vad är en marknadsföringsplan?

En marknadsföringsplan är ett operativt dokument som beskriver dina mål, strategier, taktiker, aktiviteter och mätbara resultat.

Ta exemplet Visit Baton Rouge. Simpleviews marknadsföringsplan omfattar kvalitativ och kvantitativ forskning, konkreta råd och rekommendationer. Några av de mest framträdande elementen i denna plan är:

Sammanhanget kring tidigare turistantal och planer

SWOT-analys

Profil för målgrupper

Mål, strategier och motsvarande taktik

2. Vilka är de åtta stegen i en marknadsföringsplan?

Välj ett verktyg för marknadsplanering

Gör din research

Sätt upp mål

Gör en lista över dina planer

Dokumentera detaljerna

Skriv en sammanfattning

Skapa instrumentpaneler

Utvärdera och optimera

3. Hur skriver jag en marknadsföringsplan?

För att skriva en tydlig och omfattande marknadsföringsplan bör du inkludera följande element.

Marknadsundersökning : Undersök marknadens storlek, branschstandarder, marknadsdynamik, konkurrens och produkter.

Målgrupp : Analysera kundbasen, inklusive ålder, kön, språk, intressen, preferenser, beteenden och livsskede.

Mål : Sätt upp mätbara : Sätt upp mätbara marknadsföringsmål som stämmer överens med affärsmålen kring varumärkeskännedom, leadgenerering, konvertering, engagemang och förespråkande.

Marknadsföringsstrategi : Utveckla rätt mix av kanaler, kampanjer och mätvärden

Budget : Fördela resurser för varje marknadsföringsaktivitet och placera befintliga budgetar i kanaler som ger maximal avkastning på investeringen.

Varumärkesbudskap : Skapa intelligent, välgrundat innehåll som bygger en solid relation med potentiella kunder och konsekvent återspeglar organisationens filosofi.

Uppföljning och utvärdering: Testa och analysera marknadsföringsstrategierna för att identifiera vilka som fungerar och justera planen därefter.

