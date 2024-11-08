Hur man använder konversationsmarknadsföring för maximala fördelar

I en värld där inkorgarna översvämmas av billiga e-postmeddelanden och direktmeddelanden med säljargument söker många kunder efter något annat – en genuin konversation med ett varumärke och dess representanter utan pressen att fatta ett omedelbart beslut.

Det är här konversationsmarknadsföring kommer in. Den introducerar den mänskliga touchen i marknadsföringen och ersätter robotliknande säljargument med äkta kommunikation, utan förbehåll.

Konversationsmarknadsföring fokuserar på att skapa en mänsklig kontakt, vilket gör den till en särskilt effektiv marknadskommunikationsstrategi för att bygga kundlojalitet och öka försäljningen.

Tänk på e-postmeddelanden som dina kunder vill läsa, annonser som de vill se till slut och långa texter som håller deras uppmärksamhet till slutet.

Allt detta är möjligt tack vare praktiska konversationsmarknadsföringsstrategier. Med rätt meddelandeappar har du verktygen för att engagera fler potentiella kunder, skapa äkta relationer och omvandla leads till lojala kunder.

Vad är konversationsmarknadsföring?

Konversationsmarknadsföring är en ny, dialogdriven metod för att interagera med kunder. Genom att kombinera automatiserade kommunikationskanaler med strategiska mänskliga kontaktpunkter kan marknadsförare skapa ”kontinuerliga konversationsloopar” – pågående dialoger som utvecklas med varje interaktion för att förbättra kundupplevelsen.

Varför behöver du konversationsmarknadsföring?

Sälj- och marknadsföringspersonal är ständigt under press att sticka ut och väcka uppmärksamhet. Med allt brus kan det kännas nästan omöjligt att leverera en personlig upplevelse.

Det är därför konversationsmarknadsföring har blivit en självklar lösning för företag som vill skala upp sin personliga kundkontakt. Med hjälp av chatbots, livechatt och anpassade meddelanden kan varumärken interagera med kunderna direkt och tillgodose deras behov oavsett var de befinner sig i köpprocessen.

I stället för att låta kunderna vänta i flera dagar på svar eller lämna dem i ovisshet efter att de fyllt i formulär, säkerställer denna strategi att varje interaktion känns direkt, omedelbar och genuint mänsklig.

Cirka 79 % av företagen rapporterar att integreringen av konversationsmarknadsföringsbots har förbättrat kundlojaliteten, ökat försäljningen och genererat högre intäkter – en vinst för både kunder och företag.

Nu när du har en god förståelse för konversationsmarknadsföring och dess fördelar, låt oss diskutera de viktigaste komponenterna som gör denna metod effektiv.

Viktiga element i konversationsmarknadsföring

För att skapa en framgångsrik konversationsmarknadsföringsstrategi måste du kombinera flera olika element för att engagera din målgrupp. Varje element bidrar till att ditt varumärke kan erbjuda en personlig och intuitiv upplevelse.

Konversationer sker i kundens takt

Konversationsmarknadsföring möter kunderna på deras villkor. Istället för att förvänta sig att kunderna ska interagera endast under fastställda tider, gör denna strategi det möjligt för kunderna att starta och avsluta konversationer när de vill.

Realtidsstöd är utmärkt, men det är också bra att ha flexibiliteten att svara när man själv vill – särskilt när en hektisk dag innebär att man måste avbryta och återuppta konversationer senare.

Konversationer kan skalas smidigt

Eftersom interaktioner sker i kundens takt behöver företag ett skalbart sätt att tillgodose allas behov. AI-verktyg för kundservice är till stor hjälp här, eftersom de hanterar rutinfrågor och erbjuder omedelbar support när det inte finns någon representant tillgänglig för livechatt.

Chatbots kan guida kunder och erbjuda lösningar utan att ersätta mänsklig interaktion. Denna flexibilitet gör kundupplevelsen positiv och engagerande.

H&M:s chatbot integrerad i deras kundtjänstwebbplats

H&M använder till exempel en chatbot för att hjälpa kunderna med orderuppföljning, produktsökningar och returer, vilket säkerställer en smidig shoppingupplevelse.

Konversationer hjälper dig att få insikt genom sammanhanget

Vi vet alla hur konversationer utan sammanhang känns. Klumpiga och repetitiva. Med konversationsmarknadsföring har varje interaktion en bakgrundshistoria, och tillgång till kunddata hjälper konversationerna att flyta naturligt.

Anta att en kund kontaktade dig igår med en fråga om en produkt och nu frågar om returprocessen. Ett kontextuellt system innebär att supportteam eller bots kan ta vid från den senaste interaktionen, vilket sparar kunderna från att behöva upprepa detaljer och gör upplevelsen mer personlig.

Genom att använda ett CRM-system och spåra interaktioner över olika kontaktpunkter säkerställer du att sammanhanget följer med från en chatt till nästa. Kundupplevelsen förbättras när varje interaktion baseras på tidigare konversationer, produktintressen eller surfvanor, vilket effektiviserar svaren och stärker förtroendet för varumärket.

Konversationer sker på de kanaler som kunderna föredrar

Konversationsmarknadsföring möter kunderna på de plattformar de använder mest, oavsett om det är chattappar som Facebook Messenger, webbchatt eller till och med SMS. Genom att göra kundtjänsten tillgänglig via deras föredragna kanaler låter du kunderna interagera där de känner sig mest bekväma.

Dagens konsumenter är vana vid att få tillgång till information snabbt och enkelt, så om ett snabbt chattmeddelande eller en chatbot kan lösa ett problem, borde de inte behöva vänta i evigheter i telefonkö till ett 1-800-nummer för att få svar.

Hur man implementerar en konversationsmarknadsföringsstrategi

Att skapa meningsfulla konversationer – antingen med säljare eller chatbots – kan omvandla besökare till kunder snabbare än traditionell marknadsföring. Faktum är att kunderna är 63 % mer benägna att återvända till din webbplats efter en engagerande chatt.

Att integrera konversationsmarknadsföring i dina försäljningsprocesser och kundresan kan dock kräva en del planering.

För att konversationsmarknadsföring ska fungera smidigt måste du skapa en användarcentrerad upplevelse istället för att bara marknadsföra produkter. Dina sälj-, service- och marknadsföringsteam måste prioritera att bygga relationer framför transaktioner.

Ta en titt på denna steg-för-steg-guide som hjälper dig att göra din digitala marknadsföringsstrategi mer konversationsinriktad.

Steg 1: Identifiera först dina mål och mätvärden

Innan du börjar bygga upp en konversationsstrategi bör du fundera över vad framgång innebär för dig.

Vill du öka försäljningen med personliga produktrekommendationer via Facebook Messenger?

Eller kanske är du mer fokuserad på att öka kundnöjdheten och bryr dig om höga konversationsbetyg?

Här är några mått som kan hjälpa dig att mäta effektiviteten i din konversationsmarknadsföring: Försäljning och leadgenerering : Genererade leads, konverteringsfrekvenser eller genomsnittligt ordervärde

Engagemang : Svarstider, antal interaktioner eller utbytta meddelanden

Medvetenhet : Räckvidd, visningar eller klickfrekvens

Kundlojalitet och kundnöjdhet: Retentionsgrader, kundlivstidsvärde, CSAT- eller NPS-poäng

Steg 2: Definiera dina viktigaste budskap

Nyckeln till konversationsmarknadsföring är tydlig kommunikation, så det är avgörande att definiera dina budskap.

Föreställ dig att du är kunden och fundera på vad som skulle fånga din uppmärksamhet – en tidsbegränsad rabatt? En inbjudan att låsa upp gratis innehåll i utbyte mot en e-postadress?

Börja med ett enkelt, övertygande budskap och fokusera på en huvudpunkt. Du kan inleda med ett inbjudande välkomstmeddelande och sedan låta konversationen flyta naturligt över till andra områden, såsom kundfeedback eller produktförslag.

Kom bara ihåg att hålla det kort och relevant.

Steg 3: Bestäm vilka kommunikationskanaler du ska använda

För att komma igång med konversationsmarknadsföring, fokusera på kanaler som din webbplats, meddelandeappar och sociala plattformar. Överväg dessa alternativ:

Automatisera Facebook Live Chat med bots

Lägg till en livechatt-widget på din webbplats

Integrera en Instagram-chatbot

Skapa en WhatsApp for Business-chatbot

Alla kanaler fungerar dock inte på samma sätt.

Om du planerar att föreslå produkter kan en chattplattform som Facebook Messenger vara idealisk. Men om ditt mål är att svara på kundfrågor kan en chatbot på din webbplats vara bättre lämpad för FAQ-support.

AI-marknadsföringsverktyg, som chatbots och förberedda svar, gör det möjligt för dig att engagera hundratals kunder på ett smidigt sätt. Att använda dessa verktyg effektivt kräver dock en viss erfarenhet.

Det är värt att öva på olika scenarier för att hantera vanliga kundfrågor, särskilt eftersom vissa kan känna sig frustrerade om deras chatbot-upplevelse inte blir som förväntat.

Du kan till och med ställa in mobilaviseringar för alla interaktioner som kräver en liveagent. Att utbilda ditt team i verktygen och vanliga scenarier kommer att göra stor skillnad för hur smidig upplevelsen känns för kunderna.

Steg 5: Utforma och testa dina chatbots innan du lanserar dem

En effektiv chatbot ska göra det möjligt för kunderna att interagera lika naturligt som med en person, vilket skapar en responsiv, personlig och tillgänglig upplevelse dygnet runt. När chatbots är väl utformade kan de öka försäljningen med upp till 67 %.

För att komma igång kan du överväga att utforma flödesscheman för chattbottar som erbjuder flera val för konversationsvägar. Många verktyg har visuella byggare och till och med färdiga chattbotmallar, vilket gör det enkelt att skapa rätt struktur för smidiga och meningsfulla interaktioner.

Steg 6: Spåra resultat och optimera konversationsflöden

När din strategi är på plats, håll ett öga på resultaten. Detta är enkelt om du har fastställt tydliga mått. Om resultatet inte är som du önskar kan du analysera bortfallsfrekvensen för varje chatbot-meddelande.

Dessa data kommer att avslöja om ett visst budskap kan avskräcka kunder eller om deras intressen håller på att förändras.

Insider-tips: Hur ClickUps chatbot och konversations-AI förbättrar uppgiftshantering och teamsamarbete

Även om marknadsförare idag har fler kanaler än någonsin för att nå kunder, har det blivit allt svårare att nå fram med sitt budskap. Den genomsnittliga personen möter tusentals marknadsföringsbudskap varje dag, men engagemanget fortsätter att minska.

Men konversationsmarknadsföring är inte bara ytterligare en kanal. Det förändrar fundamentalt hur varumärken och kunder interagerar.

För att få ut det mesta av konversationsmarknadsföring behöver du rätt verktyg för marknadsföringsprojektledning. Tänk om vi berättade att det finns ett verktyg som hanterar de flesta av dina behov och håller allt organiserat?

Ja, det verktyget är ClickUp, utvecklat för marknadsföringsteam.

ClickUp för marknadsföringsteam fungerar som en enda källa till information för alla dina konversationsmarknadsföringsstrategier

Så här kan ClickUp hjälpa dig att skapa, implementera, övervaka och förbättra din konversationsmarknadsföringsstrategi och dina kampanjer:

Integrera uppgiftshantering med AI-drivna konversationsfunktioner

Med över 1 000 ClickUp-integrationer, inklusive chatbots och automatiseringsverktyg som Zapier, ChatGPT och DALL-E, kan du automatisera uppgiftshanteringen baserat på kundinteraktioner.

När en kund ställer en fråga kan chattboten till exempel omedelbart registrera frågan och skapa en uppgift i ClickUp. Det innebär att teammedlemmarna kan lösa kundernas problem utan att manuellt behöva logga varje interaktion. Du får också data om kundinteraktioner direkt i ClickUp för analys, vilket gör den användbar.

Använd ClickUp Chat för att dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta på ett och samma ställe

Dessutom kan teamen med ClickUp Chat samarbeta smidigt på ett och samma ställe, utan att behöva växla mellan projektlednings- och kommunikationsverktyg. Du kan interagera enskilt med dina kollegor eller skapa grupper för att involvera fler personer i en konversation. Du kan till och med länka specifika diskussioner till relaterade konversationsmarknadsföringsstrategier eller kampanjuppgifter i ClickUp och vice versa, vilket gör att du kan behålla sammanhanget mellan flera konversationer.

Skapa och spåra uppgifter från meddelanden i ClickUp Chat med funktionen FollowUps.

SyncUps i chatten gör det enkelt att hoppa på ett ljud- eller videosamtal med dina teamkamrater, medan FollowUps låter dig skapa en uppgift från ett meddelande och tilldela den till den ansvariga personen.

Arbeta asynkront med ditt team, tilldela uppgifter och få uppdateringar med ClickUps tilldelade kommentarer.

Med tilldelade kommentarer i ClickUp omvandlas dina kommentarer och feedback på alla ClickUp-uppgifter till spårbara åtgärdspunkter, vilket eliminerar den fram- och återgång som är förknippad med andra plattformar. Denna funktion organiserar också diskussionstrådar om uppgifter för att minska informationskaoset och hålla allt relevant inom räckhåll.

Fallstudie: ClickUp 🤝 Cartoon Network Cartoon Networks snabbfotade team för sociala medier hade tidigare problem med komplicerade arbetsflöden mellan flera olika projektledningsverktyg. Att till exempel flytta ett inlägg till deras sociala mediekanaler varje dag krävde synkronisering och uppdatering i både deras uppgiftshanterings- och kalenderhanteringsverktyg, vilket tog mycket tid. Med ClickUp som enda informationskälla sparar de tid och ligger före i sitt publiceringsschema. De har faktiskt fördubblat sin produktion utan att öka teamets storlek.

Och det är bara början.

Marknadsföringsteam kan använda ClickUps AI-funktioner för att identifiera trender, såsom vanliga frågor eller vanliga problem, vilket gör det möjligt för dem att skräddarsy sina strategier. Genom att förstå vad som tilltalar kunderna kan teamen anpassa sina budskap och erbjudanden för bättre engagemang.

Få svar på alla dina frågor med ClickUp Brain

90 % av marknadsförare som använder AI ser det som framtiden för innehållsgenerering.

ClickUps AI-personliga assistent, ClickUp Brain, kan göra underverk för alla dina innehållsbehov och förbättra kundinteraktionerna, vilket gör den till ett av de bästa alternativen till ChatGPT.

Tänk dig att du frågar: ”Vad är det senaste om vår kampanj på sociala medier?” och får ett snabbt svar om hur projektet ligger till. ClickUp Brain kan till och med ge dig insidertips för att göra din konversationsmarknadsföring mer effektiv!

Det fungerar också som ett sammanfattningsverktyg för storskaliga projekt där snabba, koncisa uppdateringar behövs, till exempel inom kundsupport eller konsultverksamhet.

Skapa anpassade innehållsidéer genom att analysera målgruppens demografi, aktuella trender och marknadsföringsmål med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp Brain genererar automatiskt dagliga stand-ups och uppdateringar för alla projekt, vilket ger användarna en tydlig översikt över status, prioriteringar och deadlines. Det ger också uppdateringar i rätt tid så att ditt team kan hålla sig på rätt spår.

Få omedelbara svar på frågor, statusuppdateringar om uppgifter, påminnelser om deadlines, sammanfattningar av anteckningar och mycket mer

Har du ett möte med kort varsel? Arbeta smart och utnyttja ClickUp Brain för att skapa material inför mötet, såsom dagordningar, diskussionspunkter och presentationsmaterial.

ClickUp Brain granskar tidigare mötesanteckningar för att identifiera viktiga fokusområden, återkommande teman, olösta frågor och alla relevanta detaljer som bidragit till det aktuella mötet.

Skapa dagordningar inför möten med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp Brain svarar inte bara på frågor. Det samordnar aktivt arbetet genom att:

Kontextuell uppgiftsskapande : AI analyserar konversationer i ClickUp Chat och skapar automatiskt uppgifter från meddelanden, komplett med naturlig språkbehandling för att tilldela prioritetsnivåer.

Smart hantering av beroenden: Du kan använda ClickUp Brain för att automatiskt identifiera och föreslå uppgiftsberoenden baserat på konversationskontext och historiska mönster.

👀 Bonus: Upptäck användningsfall för ChatGPT för att få en bättre uppfattning om hur du kan maximera potentialen hos detta AI-verktyg för att förbättra dina strategier och arbetsflöden.

Alla dessa ClickUp-funktioner gör det möjligt för dig att skräddarsy dina marknadsföringsinteraktioner baserat på kundhistorik och projektkontext och enkelt genomföra konversationsmarknadsföringsidéer.

Exempel på konversationsmarknadsföring

Nu när du vet hur man bygger en effektiv konversationsmarknadsföringsstrategi, här är några exempel från verkligheten för extra inspiration.

Live support

Även om live support kanske inte verkar vara en marknadsföringsfunktion vid första anblicken, har den en betydande inverkan på kundernas upplevelse av ditt varumärke.

Gör dina kunder nöjda genom att erbjuda hjälplinjer dygnet runt eller skapa ett särskilt Twitter-konto för hjälpförfrågningar. Högkvalitativ kundservice ökar naturligtvis din försäljning.

via Nordstrom

📌 Exempel: Nordstroms Stylist Chat är ett utmärkt exempel på hur live-support kan förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen. Kunderna får tillgång till personliga stylister som ger rekommendationer i realtid anpassade efter deras smak, storlek och budget. Genom chatten får kunderna hjälp att sätta ihop outfits för specifika tillfällen, som bröllop eller jobbintervjuer. Stylister hjälper till att mixa och matcha artiklar från Nordstroms katalog och skapar en guidad shoppingupplevelse som gör stylingvalen enklare och roligare.

Upplevelser efter försäljningen

Även om dina produkter säljer som smör i solsken måste du fokusera på kommunikationen efter försäljningen.

En enkel men effektiv metod är att skicka uppföljningsmejl för att höra hur kunderna trivs med sina köp och om de har några frågor. Detta till synes småskaliga steg kan avsevärt öka återkommande affärer.

via Chewy på Twitter

📌 Exempel: Djuravdelningsföretaget Chewy skickar ibland handskrivna tackkort eller till och med personliga porträtt av husdjur till sina kunder. De erbjuder också proaktivt återbetalning för oöppnad djurmat och föreslår att den doneras till lokala djurhem. Dessa personliga detaljer överraskar och gläder, och visar att de bryr sig om husdjuren och inte bara om försäljningen.

E-postmarknadsföring

Istället för att bombardera kunderna med generiska nyhetsbrev som inte engagerar, fokusera på kreativitet och genuin interaktion för att främja varumärkeslojalitet.

Varför inte inkludera en snabb enkät i ditt e-postmeddelande där du ber om feedback på deras upplevelse? Du kan till och med använda enkla smileys för att mäta nöjdhetsnivån. Ju enklare du gör det för kunderna att svara, desto mer sannolikt är det att de engagerar sig.

📌 Exempel: Booking.com gör ett fantastiskt jobb med att få e-postmarknadsföring att kännas mer som en hjälpsam konversation än en säljpresentation. När någon bokar en resa skickar Booking.com personliga uppföljningar med tips om sevärdheter i närheten, transportalternativ och rekommendationer om lokala restauranger. I stället för ett enkelt "tack för din bokning" visar dessa e-postmeddelanden en djup förståelse för vad resenären faktiskt kan behöva, vilket skapar en mer engagerande och värdedriven interaktion.

Personalisering i kundinteraktioner

En av de mest effektiva tillämpningarna av konversationsmarknadsföring är personalisering. Det får kunderna att känna sig sedda, uppskattade och förstådda – egenskaper som är avgörande för att bygga förtroende och lojalitet.

Personliga konversationer känns mänskliga och tilltalande, vilket uppmuntrar kunderna att svara, ställa frågor och utforska vidare. Detta engagemang kan fördjupa deras relation till varumärket och öka sannolikheten för att de återvänder.

📌 Exempel: Sephora är mästare på att kombinera konversationsmarknadsföring med personalisering. De gör detta genom verktyg som Color IQ- och Skincare IQ-quiz, där användarna får svara på frågor om sin hudtyp, sina hudproblem och sina preferenser, för att sedan få produktrekommendationer baserade på svaren. Men Sephora nöjer sig inte med det – de har också varit pionjärer inom virtuell provningsteknik med sitt verktyg Virtual Artist. Det låter användarna ”prova” smink digitalt med hjälp av AR, så att de kan se hur olika nyanser ser ut på deras hud innan de köper något. Dessa taktiker fungerar inte bara för att de är interaktiva, utan också för att de eliminerar friktionen i beslutsprocessen, vilket gör shoppingen enklare, snabbare och mycket roligare.

Konversationsförsäljning via sociala medier

Undersökningar visar att 72 % av B2B-kunderna förväntar sig att företagen har en djup förståelse för deras behov och erbjuder personliga upplevelser. Sociala medier är ett utmärkt ställe att göra detta på, tack vare närheten och tillgängligheten till både kunden och varumärket.

📌 Exempel: Wendy's har bemästrat konsten att styra konversationer på sociala medier genom att använda en unik och fräck ton som aktivt engagerar följare. De svarar ofta på användarkommentarer och taggar med kvicka, varumärkesanpassade svar och ägnar sig åt lekfulla "roasts" av sina konkurrenter för att väcka större engagemang.

Fördelarna med konversationsmarknadsföring

När konversationsmarknadsföring genomförs på ett effektivt sätt kan det hjälpa företag att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad. Låt oss utforska några av dess viktigaste fördelar.

Förbättra leadgenereringen

Konversationsmarknadsföring låter dig samla in värdefull information och kvalificera leads i realtid genom att engagera besökare via chattmeddelanden i din butik eller på din webbplats. Detta är särskilt fördelaktigt för nya och anonyma användare.

Genom att erbjuda personlig support i realtid skapar du en inbjudande upplevelse som främjar ett djupare engagemang och ökar chanserna till konvertering.

Nå kunderna på deras föredragna kanaler

Kunderna gör 90 % av sin research online – ofta på plattformar som TikTok – innan de gör sina inköp i butiken.

De interagerar med olika kontaktpunkter under hela sin shoppingresa, så det är viktigt att uppfylla deras förväntningar och nå ut till dem var de än befinner sig.

Du kan engagera kunderna i deras föredragna miljöer genom att använda flera kanaler, såsom SMS, WhatsApp och meddelanden på webbplatsen.

Genom att anta en konversationsmarknadsföringsstrategi för flera plattformar kan varumärken förbättra kundupplevelsen. Kontextuella och relevanta konversationer hjälper till att bygga starkare relationer, öka kundnöjdheten och driva på fler konverteringar.

Arbeta mer effektivt som ett team

Konversationsmarknadsföringschattbottar förenklar kommunikationsprocesserna och hjälper dig att automatisera svar och hantera kundförfrågningar på ett effektivt sätt.

Genom att träna chatbots att känna igen vanliga frågor och ge relevanta svar kan ditt team spara tid och resurser. De kan då fokusera på mer komplexa uppgifter, vilket i slutändan förbättrar produktiviteten och kundnöjdheten (och, för övrigt, även medarbetarnas nöjdhet!).

Påskynda försäljningsprocessen

Konversationsmarknadsföring integrerar också marknadsföring och försäljning på ett smidigt sätt. Denna synergi hjälper kunderna att snabbare ta sig igenom försäljningstratten.

Chatbots kan till exempel identifiera kvalificerade leads och antingen skicka dem direkt till säljare eller boka möten i realtid.

Få insikter om kundernas preferenser

Genom att föra direkta samtal med kunderna får du värdefull insikt i vad de gillar och ogillar.

Sådan kundfeedback är värdefull och kan utnyttjas för att förbättra produkter, förfina processer och förbättra den övergripande kundinteraktionen och innehållet.

Integrera konversationsmarknadsföring med andra strategier

För att maximera effekten av konversationsmarknadsföring är det viktigt att integrera den med andra marknadsföringsstrategier.

Denna strategi förbättrar inte bara kundengagemanget utan skapar också en smidig upplevelse över flera kontaktpunkter.

Omnikanalstrategin

Denna strategi säkerställer att kunderna får en enhetlig upplevelse i alla kanaler, såsom webbplatser, sociala medier och meddelandeappar.

Enligt en studie från Harvard Business Review behåller företag som implementerar en omnikanalstrategi i genomsnitt 89 % av sina kunder, jämfört med endast 33 % för företag med en svag omnikanalstrategi.

Genom att integrera verktyg som chatbots och konversations-AI i dessa kanaler kan företag upprätthålla kontinuiteten i kundinteraktionerna och ytterligare förbättra den totala upplevelsen. Denna integration möjliggör snabba och effektiva svar, vilket är avgörande för att minska väntetiderna och öka kundnöjdheten. ​

Skapa en enhetlig kundupplevelse

Genom att integrera konversationsmarknadsföring kan du skapa en enhetlig kundupplevelse, där varje interaktion bygger på den föregående.

En rapport från Salesforce visar att 70 % av konsumenterna anser att sammankopplade processer är mycket viktiga för att vinna deras förtroende.

Genom att använda konversationsmarknadsföringsverktyg på olika plattformar kan företag säkerställa att kunderna får personlig support och relevant information i varje steg av sin kundresa. Denna konsekvens förbättrar kundupplevelsen och leder till högre konverteringsgrader. Studier visar att varumärken med starkt kundengagemang kan uppnå en omsättningstillväxt som är upp till 5,5 gånger högre än sina konkurrenters.

Förvandla konversationer till konverteringar med ClickUp

Konversationsmarknadsföring fungerar i alla skeden av kundens onlineupplevelse.

Oavsett om en besökare bara utforskar ditt varumärke, en potentiell kund söker information om dina produkter eller en befintlig kund behöver support för sitt senaste köp, kan konversationsmarknadsföring hjälpa till att guida kunderna genom köpprocessen på ett mer effektivt sätt. Det är också ett effektivt sätt att bygga förtroende och stärka kundrelationshanteringen.

Ett verktyg som kan förbättra denna upplevelse avsevärt är ClickUp! Med ClickUp kan team spåra förfrågningar, svara snabbt och analysera kunddata på ett och samma ställe, vilket säkerställer smidig kommunikation. Dessutom hjälper ClickUps integrationer och AI-drivna automatiseringar till att effektivisera svaren och tilldela uppgifter baserat på kundinteraktioner, vilket ökar effektiviteten.

Med sådana möjligheter är potentialen att effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra kundrelationerna enorm.

Varför vänta? Prova ClickUp redan idag!