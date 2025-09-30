Gratis mall för arbetsomfång för Google Docs

Missförstånd om arbetsomfånget är ett av de snabbaste sätten att få ett projekt att gå snett. Kanske förväntade sig kunden tre revideringar, men ditt team budgeterade för en. Projektledarens vardag kan då se ut så här:

En mall för arbetsomfång löser dessa problem innan de uppstår. Den fungerar som ett levande dokument som är enkelt att redigera, dela och anpassa för alla projekt.

I den här guiden utforskar vi några kostnadsfria mallar för arbetsomfång i Google Docs som du kan börja använda direkt. Om du letar efter ett mer sammankopplat och anpassningsbart alternativ kan du överväga att utforska ClickUp-mallar som kan integreras direkt i dina projekt.

Vad kännetecknar en bra mall för arbetsomfång i Google Docs?

Här är några saker att tänka på när du använder en mall för arbetsbeskrivning (SOW) i Google Docs:

Definierar projektmål och leverabler: Anger exakt vad projektet ska uppnå och vilka resultat som förväntas.

Fastställer projektets tidsplaner: Lägger till milstolpar och förfallodatum för att följa framstegen

Tilldelar roller och ansvar: Klargör ägarskap och Klargör ägarskap och projektroller för varje uppgift eller leverans

Översikt över budgetdetaljer: Fördelar beräknade kostnader och resurser för ökad transparens.

Listar acceptanskriterier: Fastställer hur framgång ska mätas och godkännas.

Strukturerar innehållet med avsnitt: Använder rubriker, tabeller eller listor för tydlighet och navigering.

Spårar versionshistorik: Övervaka dokumentändringar och upprätthåll ansvarsskyldighet

Mallar för arbetsomfång i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla mallar för arbetsomfång som listas i bloggen:

Mallar för arbetsomfång i Google Docs

Här är några av de bästa redigerbara SOW-mallarna som passar dina projektkrav. 🚀

1. Mall för arbetsomfång från HubSpot

via Hubspot

Det här är en färdig dokumentmall som fångar alla viktiga detaljer i ett projekt innan det påbörjas. Den täcker projektets grunder och beskriver exakt vad som ska levereras.

Du börjar med att lägga till grundläggande projektinformation, såsom titel, plats, leveransmetoder och ansvariga parter. Beskriv sedan omfattningen i enkla termer, följt av en uppdelning av leverabler.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Innehåller ett särskilt utrymme för undantag, vilket förhindrar att arbetsomfånget kryper.

Organiserar milstolpar tillsammans med leveransdatum

Innehåller en detaljerad kostnadsdel för arbetskraft, material eller andra projektutgifter.

Utnyttjar åtkomst i Microsoft Word, PDF och Google Docs för flexibilitet vid redigering och delning.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam och kundservicebyråer som behöver fastställa leveranser, undantag och kostnader i förväg för att undvika missförstånd.

💡 Proffstips: Innan du går vidare till genomförandet är det viktigt att samordna ditt team och din kund genom att säkerställa ett formellt godkännande av din arbetsbeskrivning. Denna baslinje omfattar tre komponenter: omfattningsbeskrivningen, arbetsfördelningsstrukturen ( WBS) och WBS-ordlistan. Tillsammans definierar dessa projektmål, leverabler, undantag, resurser, tidsplaner och mer.

2. Mall för projektets arbetsomfång från Template. Net

Denna mall är utformad för snabb anpassning samtidigt som alla viktiga projektdetaljer behålls i ett överskådligt, utskrivbart format. Den öppnas med utrymme för ditt företagslogotyp och en projekttitel så att du kan anpassa den till din varumärkesstil redan från början.

Dessutom gör den användarvänliga designen på mallen för projektomfattning att team snabbt kan anpassa avsnitt som mål, omfattning och leverabler, vilket bidrar till tydlighet och samordning från start till slut.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Definiera projektmål, leverabler och tidsplaner från början

Minimera omfattningskrypning genom att fastställa gränser och förväntningar i förväg.

Förbättrar ansvarsskyldigheten med tydligt definierade roller och ansvarsområden.

Skriv ut mallen för referens på plats eller för att introducera kunder.

📌 Perfekt för: Små företag och byråer som söker ett utskriftsbart dokument med företagslogotyp för snabb granskning och godkännande av kunder.

3. Mall för IT-arbetsomfattning från Template. Net

Denna SOW-mall från Template.net är utformad för att samla de tekniska och administrativa detaljerna i ett IT-projekt i ett strukturerat dokument. Den inleds med ett avsnitt om definitioner av termer för att klargöra det tekniska språket i förväg och säkerställa att alla är överens om terminologin.

Du kan redigera den med Microsoft Word, Google Docs eller Apple Pages och anpassa den med dina egna projektledningsdata innan du delar eller skriver ut den.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Organisera detaljer med strukturerade områden för projektnamn, översikt, omfattning, tidsplan och hantering.

Registrera entreprenörens och vittnenas namn i särskilda fält för formella avtal.

Anpassa layouten så att den passar alla IT-projekt, från infrastrukturuppgraderingar till mjukvaruimplementering.

Skriv ut och dela mallen enkelt, så att den passar både digitala och personliga arbetsflöden.

📌 Perfekt för: IT-avdelningar och entreprenörer som hanterar tekniska projekt som kräver tydliga definitioner, efterlevnad och formella avtal.

4. Mall för professionell arbetsbeskrivning från GooDocs

via GooDocs

Istället för att sammanställa avtal från grunden kan du med den här mallen organisera alla arbetsdetaljer i ett enda dokument. Du kan skapa en tydlig arbetsplan med hjälp av den inbyggda veckoplaneringen. Ange sedan ersättning i särskilda avsnitt för lön, betalningsfrekvens, utgifter, ledighetspolicy och övertidsersättning.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Ange kostnadstäckning, ledighetsrättigheter och övertidsersättning i särskilda avsnitt.

Anpassa varje avsnitt så att det passar just ditt projekt eller dina anställningsvillkor.

Använd den som arbetsavtal och referensdokument för kontinuerlig tydlighet.

📌 Perfekt för: HR-chefer och arbetsgivare som behöver kontraktsliknande dokumentation med arbetsscheman, betalningsstrukturer och policyinformation.

🧠 Rolig fakta: Termen ”Work Breakdown Structure” (arbetsfördelningsstruktur) uttalas ofta som ”webs”, vilket får det att låta lika sammanlänkat som de projekt det organiserar.

5. Mall för projektbeskrivning från ManyRequests

via ManyRequests

Denna mall från ManyRequests säkerställer att alla, från kunder till teammedlemmar, vet exakt vad som ingår i ditt arbetsomfång (och vad som inte ingår).

Det fungerar som ett verktyg för samordning, godkännanden och skydd mot missförstånd. Med denna mall för projektbeskrivning sparar du tid, håller projekten på rätt spår och bygger ett starkare förtroende hos kunderna.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Fyll i omfattning, leverabler och tidsplaner med färdiga avsnitt.

Redigera betalningsvillkor och faktureringsuppgifter för tydliga avtal om arvoden.

Definiera kommunikationsfrekvens och feedbackkanaler

Effektivisera godkännanden genom att möjliggöra digital delning, kundgodkännanden och revisionsspårning.

📌 Perfekt för: Tjänstebaserade team och frilansare som vill sammanställa arbetsomfång, milstolpar och betalningsvillkor i ett dokument som visas för kunden.

6. Mallar för entreprenörers arbetsomfång från WordLayouts

via WordLayouts

Denna mall guidar entreprenörer genom alla detaljer som behövs för att tydligt definiera och kommunicera projektets omfattning. Den omfattar allt från projektets bakgrund och mål till platser, detaljerade inkluderingar och exkluderingar, milstolpar och acceptanskriterier.

Du får också robusta avsnitt för platser (primära och sekundära), betalningsvillkor, efterlevnadsprotokoll, bilagor och mycket mer.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Kartlägg primära och sekundära platser för att hantera logistiska och resursmässiga överväganden.

Dokumentera säkerhets- och miljöåtgärder för att uppfylla efterlevnadsstandarder

Skissa upp protokoll för kvalitetskontroll för att upprätthålla standarden på utförandet.

Lägg till bilagor eller stöddokument direkt i mallen för fullständig kontext.

📌 Perfekt för: Byggföretag eller entreprenörer och fältteam som måste specificera projektplatser, efterlevnadsåtgärder, tidsplaner och godkännandekriterier under hela projektets livscykel.

7. Mall för arbetsomfång för evenemang av WordLayouts

via WordLayouts

Denna mall från WordLayouts ger evenemangschefer ett strukturerat dokument för att fastställa alla evenemangsdetaljer innan genomförandet. Den har tydligt definierade avsnitt, såsom mål, evenemangsdetaljer, personal och ansvarsområden, utrustning och material med mera. Den hjälper evenemangsplanerare att på ett omfattande sätt beskriva evenemangets omfattning och säkerställa ömsesidig tydlighet med kunderna.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Definiera evenemangsmål med utrymme för att lista mätbara resultat som deltagarmål eller sponsringsåtaganden.

Skissa upp marknadsförings- och reklamstrategier med definierade kanaler, målgrupp och planerade aktiviteter.

Lägg till utvärderingsmetoder, processer för insamling av feedback och mått för att mäta evenemangets framgång.

Dokumentera potentiella risker med beredskapsplaner för varje scenario, från väderstörningar till leverantörsproblem.

📌 Perfekt för: Evenemangsplanerare och koordinatorer som hanterar logistikintensiva projekt där mål, kampanjer och risker måste dokumenteras.

🔍 Visste du att? Innan WBS blev populärt trodde man att de flesta projekt misslyckades i slutet. Men forskning på 1990-talet visade att projekt oftast misslyckas i början på grund av dålig planering och otydlig omfattning.

8. Mall för projektomfattning från Scribd

via Scribd

Denna Scribd-mall har en tydlig layout som klart definierar vad som behöver göras. Den börjar med utrymme för viktiga instruktioner och anteckningar från projektets startmöte, och övergår sedan till en strukturerad tabell som fångar upp de viktigaste detaljerna i ditt projekt.

De finns i redigerbara format som DOCX, PDF eller TXT och är tillräckligt flexibla för att passa in i ditt befintliga arbetsflöde. Du kan även importera dem till Google Docs eller dela dem med kollegor via Scribd.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Fyll i önskade resultat med mätbara mål för att styra förväntningarna på leveranser.

Definiera kommunikationsbehov, inklusive kanaler, frekvens och ansvariga parter.

Ange acceptanskriterier med specifika mått eller villkor för projektgodkännande.

Expandera avsnitt eller infoga rader för att anpassa mallen efter projektets storlek eller komplexitet.

📌 Perfekt för: Projektledare som föredrar en anpassningsbar struktur för att dokumentera omfattning, tidsplaner och kommunikationsförväntningar mellan team.

Begränsningar vid användning av arbetsomfångsmallar i Google Docs

Mallarna för arbetsomfång i Google Docs är praktiska och lättillgängliga. De har dock också vissa begränsningar som kan orsaka utmaningar i projektledningen:

Formateringsbegränsningar: Det saknar avancerade layoutverktyg jämfört med ordbehandlingsprogram för stationära datorer, vilket gör det svårt att skapa komplexa dokumentdesign.

Risk för säkerhetsöverträdelser: Delningsgränssnittet kan leda till oavsiktlig överexponering av känsliga dokument, vilket utsätter konfidentiella projektomfattningar för risk.

Svag tillämpning av mallar: Till skillnad från specialverktyg tillämpar Google Docs inte mallstandarder (t.ex. obligatoriska fält), vilket gör det svårt att upprätthålla konsekvens mellan flera dokument med olika omfattning.

Förvirring kring dokumentversioner: Även om det finns en versionshistorik kan det vara besvärligt att jämföra versioner, spåra ändringar exakt eller återgå till ett specifikt godkänt utkast.

Formateringsproblem mellan plattformar: Import från eller export till format som MS Word kan förvränga layouter, vilket kan orsaka formateringsfel och radera strukturen.

💡 Proffstips: Använd WBS-regeln 8-80. Den säger att arbetspaket ska ta minst 8 timmar och högst 80 timmar att slutföra. Detta gör att projektuppgifterna blir hanterbara utan att bli överväldigande eller vaga.

Alternativ till mallar för arbetsomfång i Google Docs

När du vill ha live-arbetsflöden, djupgående anpassning och smidig samverkan i en enda AI-plattform för arbete, är ClickUp mycket mer än bara ett program för uppgiftshantering.

Det är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Dessutom erbjuder plattformen ett robust ekosystem med mallar (över 1000 mallar) som direkt kopplar samman alla delar av projektets livscykel.

Här är några av våra mest rekommenderade mallar för arbetsomfång i ClickUp.

1. ClickUp-mall för arbetsomfång

Hämta gratis mall Planera projektets olika faser och skissa upp uppgifter och tidsplaner med ClickUps mall för arbetsomfång.

Mallen för arbetsomfång i ClickUp beskriver projektets mål, gränser och leverabler i ett enda, välorganiserat dokument. Den är inbyggd i ClickUp Docs, så du kan uppdatera detaljer i realtid, länka dem direkt till uppgifter och se till att alla intressenter ser samma plan.

När du har definierat omfattningen kan du omedelbart koppla den till tidsplaner, uppgiftslistor och automatiska uppdateringar. På så sätt går arbetet framåt utan att du behöver kontrollera det hela tiden.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till anpassade fält från ClickUp för budgetar, godkännandepunkter eller resursallokeringar för att ge beslutsfattare fullständig insyn.

Växla mellan flera ClickUp-vyer som Gantt, Arbetsbelastning, Kalender eller Lista för att övervaka framstegen från olika vinklar.

Fånga och dela uppdateringar visuellt med inbyggda verktyg för skärminspelning och gemensam redigering.

📌 Perfekt för: Projektledare och kundorienterade team som behöver en tydlig översikt över ansvarsområden, leveranser och tidsplaner.

🚀 Fördel med ClickUp: Dessa mallar är de absolut bästa eftersom de fungerar bra med plattformens inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain. Med ClickUp Brains AI Writer for Work kan du på några sekunder skapa kompletta arbetsbeskrivningar med mål, leveranser och tidsplaner. Be ClickUp Brain att utarbeta kontextuella SOW:er eller annan dokumentation i valfri ton Här är några förslag du kan prova: Utarbeta ett arbetsomfång för ett nytt webbplatsdesignprojekt, inklusive mål, leveranser och milstolpar

Skapa en arbetsbeskrivning för installation av IT-infrastruktur som omfattar hårdvara, mjukvara och säkerhetsprotokoll

Skapa en arbetsbeskrivning för en marknadsföringskampanj med tidsplan, framgångsmått och viktiga ansvarsområden

2. ClickUp-mall för omfattningshanteringsplan

Hämta gratis mall Hantera ändringar i arbetsomfånget direkt med ClickUps mall för arbetsomfångshantering.

Mallen för omfattningshanteringsplan från ClickUp ger dig ett strukturerat sätt att definiera exakt vad som ingår (och inte ingår) i ditt projekt, så att allas förväntningar stämmer överens.

Det är utformat för aktiv övervakning av arbetsomfånget. Allteftersom projektets leverabler utvecklas kan du följa framstegen mot de ursprungliga kraven, markera ändringar för godkännande och omedelbart se hur justeringar påverkar tidsplaner eller budgetar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd anpassade fält för att logga detaljer relaterade till omfattningen, såsom ändringens ursprung, påverkan på deadlines och kostnadskonsekvenser.

Ställ in beroendevarningar så att ändringar i omfattningen inte stör din kritiska väg utan förvarning.

Organisera och hitta information om arbetsomfånget snabbare med taggning för leveranser.

📌 Perfekt för: Programchefer och PMO:er som hanterar komplexa projekt där ändringar i arbetsomfånget är vanliga och kräver strukturerad dokumentation och godkännande.

3. ClickUp Whiteboard-mall för arbetsomfång

Hämta gratis mall Samarbeta live för att hantera rörliga projektdelar med ClickUp Project Scope Whiteboard Template.

Planera ditt projekts omfattning visuellt med ClickUp Project Scope Whiteboard Template. Med den här mallen kan ditt team arbeta tillsammans i realtid på en delad digital tavla, lägga till idéer, organisera detaljer och dela upp stora mål i genomförbara delar.

Denna mall för arbetsomfånget är förberedd med särskilda avsnitt för antaganden, motiveringar, mål och leverabler, så att du kan gå direkt till planeringen utan att behöva börja från ett tomt blad.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Konvertera anteckningar på whiteboard direkt till spårbara uppgifter med ansvariga och deadlines.

Kategorisera detaljerna i arbetsomfånget med hjälp av anpassade fält för budgetar, beroenden eller godkännandekrav.

Håll tempot uppe med kommentarer som gör att teammedlemmarna snabbt kan ge sitt godkännande eller ta upp frågor.

Dela upp komplexa leveranser i underordnade deluppgifter och tilldela dem till flera ägare för gemensamt projektgenomförande.

📌 Perfekt för: Kreativa team och konsulter som föredrar att visuellt kartlägga arbetsomfånget i workshops eller kickoff-möten innan de fastställer detaljerna i uppgifterna.

📮 ClickUp Insight: 16 % av cheferna har svårt att integrera uppdateringar från flera verktyg i en sammanhängande vy. När uppdateringarna är spridda lägger du mer tid på att sammanställa information och mindre tid på att leda. Resultatet? Onödiga administrativa bördor, missade insikter och bristande samordning. Med ClickUps allt-i-ett-arbetsyta kan chefer centralisera uppgifter, dokument och uppdateringar, vilket minskar arbetsbördan och lyfter fram de insikter som är viktigast, precis när de behövs. 💫 Verkliga resultat: Samla 200 professionella medarbetare i ett enda ClickUp-arbetsutrymme med hjälp av anpassningsbara mallar och tidrapportering för att minska omkostnaderna och förbättra leveranstiderna på flera platser.

4. ClickUp-webbplatsens mall för arbetsomfång

Hämta gratis mall Uppskatta tidsramar, tilldela arbete och spåra framsteg med ClickUp-webbplatsens arbetsomfångsmall.

ClickUps mall för arbetsomfång för webbplatser ger teamen en tydlig färdplan för webbplatsprojekt. Den säkerställer att alla intressenter, inklusive designers, utvecklare och kunder, är överens om mål, leveranser, tidsplaner och uppgifter.

Det finns även inbyggda riktlinjer för svåra avsnitt, till exempel hur man formulerar ett syfte och en problemformulering eller fastställer tydliga undantag.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Design Draft, Client Review, Development, QA och Launch . Spåra varje fas av webbutvecklingen med ClickUp Custom Statuses , såsomoch

Logga projektspecifika detaljer som priser, undantag och lanseringsdatum med hjälp av anpassade fält för tydlig kundsynlighet.

Lagra alla kreativa tillgångar, wireframes och kontrakt på ett ställe med dokumentbaserade bilagor.

Automatisera statusuppdateringar, påminnelser om förfallodatum eller kundmeddelanden med ClickUp Automation

📌 Perfekt för: Webbdesignbyråer, frilansare och digitala marknadsföringsteam som behöver ställa tydliga förväntningar på kunderna när det gäller projektets olika faser, tidsplaner och undantag.

5. ClickUp-appen Mall för arbetsomfång

Hämta gratis mall Spela in snabba genomgångar av appflöden i ClickUp-appens mall för arbetsbeskrivning.

Skissa upp din apps vision, funktionalitet och utvecklingsplan med ClickUp App Scope Outline Template. Från kärnfunktioner till specialfall är den utformad för att fånga både helheten och de små detaljerna som ingenjörer, designers och kunder behöver för att hålla sig synkroniserade.

Det finns färdiga avsnitt för mål, funktionslistor, användarberättelser och resurskrav. Denna steg-för-steg-guide hjälper dig att dokumentera allt från tekniska specifikationer till tidsplaner för implementering.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra varje fas av apputvecklingen med anpassade statusar som Wireframing, Prototyp, Betatestning och Distribution .

Dokumentera tekniska krav, OS-kompatibilitet och API-integrationer med anpassade fält som skapats för att öka synligheten för tekniker.

Prioritera funktioner och sprintar med hjälp av dra-och-släpp-funktionen för att ordna uppgifter i ditt arbetsomfångsdokument.

Bifoga UI-mockups, arkitekturdiagram och kodsnuttar direkt i dokumentet med filinbäddning.

📌 Perfekt för: Produktchefer, mjukvaruutvecklare och startup-team som utvecklar appar som kräver definierade funktioner, plattformskrav och testfaser.

6. ClickUp-mall för arbetsbeskrivning

Hämta gratis mall Skapa ett kundklart dokument för arbetsomfång med ClickUps mall för arbetsbeskrivning.

Använd ClickUps mall för arbetsbeskrivning (SOW) för att skapa ett juridiskt bindande avtal mellan dig och dina kunder eller entreprenörer. Mallen innehåller korta beskrivningar av betalningsplaner, auktoriseringsklausuler, juridiska villkor och andra avtalsvillkor som skyddar båda parter.

Denna nybörjarvänliga mall säkerställer att både kunder och team har en gemensam förståelse från början.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Spåra skapandet och godkännandet av arbetsbeskrivningar med anpassade statusar som Utkast, Intern granskning, Kundgranskning och Undertecknat .

Använd anpassade fält för att logga kontraktsreferensnummer, betalningsbelopp och godkännandedatum för enkel spårning.

Lägg till valfria klausuler för dataskydd, immateriella rättigheter, efterlevnad av regler och uppsägningsvillkor.

Använd taggar för kontraktstyp, kundnamn eller projektkategori för att snabbt hitta relevanta avtal.

📌 Perfekt för: Byråer, konsulter och juridiska team som behöver ett kundinriktat avtal som täcker leveranser, betalningsvillkor och godkännanden.

🚀 Fördel med ClickUp: ClickUp Brain MAX är en AI-superapp för datorer som förstår ditt arbete. Den samlar dina uppgifter, dokument, möten och integrerade appar, som Google Drive, GitHub och SharePoint, på ett och samma ställe. Det innebär att du aldrig mer behöver förklara sammanhanget för din AI, utan den behandlar ditt arbete som en del av konversationen. ⭐️ Bonus: Utnyttja premium-AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini direkt från Brain MAX för att skapa SOW:er som är 100 % anpassade efter ditt arbete. ⭐️ ⭐️ Dubbel bonus: Använd din röst för att berätta för Brain MAX om viktiga klausuler eller undantag som du vill ha med i din SOW med Talk to Text. Du behöver inte skriva ett enda ord! Be ClickUp Brain MAX att hämta kontextuell information när du behöver det

7. ClickUp-mall för ändringsförslag

Hämta gratis mall Upptäck alla nödvändiga steg och resurser som krävs för en framgångsrik förändring med ClickUp-mallen för förändringsförslag.

När du behöver föreslå en förändring i din affärsverksamhet erbjuder ClickUp Change Proposal Template ett färdigt ramverk för att presentera den på ett tydligt och professionellt sätt.

Den innehåller särskilda avsnitt som sidan Ändringsfall för att förklara ”varför” och strukturerade utrymmen för tidsplaner, budgetar och undertecknare. Med den här mallen kan du se till att ditt förslag blir både övertygande och genomförbart.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till en tidsplan med milstolpar för att definiera schemat för förändringsimplementeringen.

Ange detaljerade krav i ett avsnitt om resurser för att specificera personal, verktyg eller finansiering som behövs.

Få formellt godkännande med signatursidan för godkännande av intressenter.

Använd kommentarer och @omnämnanden för att samarbeta i realtid med utkast till förslag.

📌 Perfekt för: Operationschefer och projektledare som behöver föreslå justeringar av resurser, tidsplaner eller omfattning i ett strukturerat format som är klart för godkännande.

8. ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

Hämta gratis mall Få en visuell layout för att organisera idéer och arbetsomfång med ClickUp Project Proposal Whiteboard Template.

Planera, strukturera och presentera din nästa projektpresentation med ClickUp Project Proposal Whiteboard Template. Denna mall är skapad i ClickUp Whiteboards för förslagsfasen, inte för projektplanering efter godkännande.

Det hjälper dig att omvandla råa idéer till en visuellt organiserad presentation som är lätt för beslutsfattare att förstå och godkänna. Med förkonfigurerade förslagsvisningar kan du samla in synpunkter från ditt team, förfina presentationen och slutföra ett tydligt, engagerande förslag som är klart att presenteras.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Lägg till förslagsspecifika detaljer som budgetberäkningar, förväntad avkastning och beslutsdeadlines med anpassade fält.

Växla mellan fördefinierade vyer som Projektförslagstavlan för snabbare installation och navigering.

Kartlägg förslagskomponenter visuellt samtidigt som du behåller relaterade anteckningar, diagram och länkar kopplade till varje element.

Använd prioritetsetiketter för att markera vilka delar av förslaget som måste slutföras först innan det skickas in.

📌 Perfekt för: Affärsutvecklingsteam, konsulter och frilansare som pitchar nya projekt och behöver presentera avkastning, tidsplaner och budgetar i ett professionellt format.

🚀 Fördel med ClickUp: ClickUp Brain omvandlar dina idéer till bilder genom att generera bilder direkt i Whiteboards med hjälp av enkla uppmaningar. Om du behöver snabba mockups, processdiagram eller kreativa tillgångar kan du förverkliga dem utan att byta verktyg. Skapa anpassade bilder för att stödja din planering med ClickUp Brain i ClickUp Whiteboards Du kan helt enkelt be den att "Skapa ett enkelt visuellt arbetsflöde med hjälp av projektfaser (upptäckt, planering, design, utveckling, testning och lansering)." På så sätt får din whiteboard omedelbart en tydlig visuell färdplan som är anpassad till det arbetsomfång du utarbetar.

9. ClickUp-mall för tjänsteavtal om arbetsomfång

Hämta gratis mall Skydda dina affärsrelationer med ClickUps mall för tjänsteavtal för arbetsomfattning.

Med ClickUps mall för tjänsteavtal för arbetsomfång kan du snabbt skapa ett professionellt, juridiskt bindande dokument som exakt beskriver vilka tjänster du kommer att leverera och hur betalningarna ska hanteras.

Denna dokumentmall innehåller strukturerade avsnitt för omfattning, leveranser, tidsplaner och betalningsvillkor, vilket gör det enkelt att formalisera avtal.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Fyll i avsnittet Betalningskrav för att dokumentera avgifter, scheman och godkända betalningsmetoder.

Märk avtal som Utkast, Under granskning, Slutfört eller Undertecknat för att direkt se var varje avtal befinner sig.

Använd kommentarer, reaktioner och aviseringar i dokumentet för att internt komma överens om kontraktsdetaljerna innan du skickar dem till kunden.

📌 Perfekt för: Tjänsteleverantörer och byråer som vill standardisera avtal med kunder och säkerställa tydlighet kring leveranser, betalningsplaner och villkor.

10. ClickUp-mall för projektleveranser

Hämta gratis mall Planera deadlines, ansvariga och förväntningar med ClickUp-mallen för projektleveranser.

Använd ClickUp-mallen för projektleveranser för att fastställa konkreta resultat i ditt projekt, till exempel de faktiska rapporter, designer, kampanjer eller prototyper som ditt team behöver leverera.

Det delar upp leverabler i faser, kopplar dem till tidsplaner och budgetar och skapar ansvarsskyldighet i hela teamet. Du kan bifoga krav, länka till stöddokument och till och med spåra kundens godkännanden direkt i mallen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Koppla leveranser till projektfaser med milstolpar och koppla resultat till viktiga kontrollpunkter så att framstegen överensstämmer med strategin.

Dokumentera ägarskap med flera ansvariga och tilldela delade leverabler mellan avdelningar.

Ställ in ClickUp Task Dependencies för att kartlägga vilka leverabler som inte kan gå vidare förrän andra är färdiga.

Använd ClickUp Gantt View för att se hur resultaten står sig mot varandra och enkelt ändra tidsplaner.

📌 Perfekt för: Tvärfunktionella team och avdelningschefer som behöver spåra ansvaret för viktiga resultat och anpassa leveranser till övergripande projektmilstolpar.

11. ClickUp-mall för arbetsplan

Hämta gratis mall Sätt upp realistiska mål för varje steg i ditt projekt med ClickUp-mallen för arbetsplanering.

Att planera arbetsplaner innebär att förstå hur uppgifterna utvecklas, vilken insats de kräver och hur förseningar påverkar helheten. ClickUp-mallen för arbetsplanering ger den tydligheten. Du kan kartlägga hela projektets livscykel, från start till avslut, samtidigt som du spårar planeringens hälsa, insats och timing i varje steg.

Det som gör det särskilt användbart är alla detaljer som finns inbyggda. Utöver start- och slutdatum kan du se hur mycket arbete varje uppgift kräver, spåra projektets omfattning och om milstolparna håller sig stabila eller glider.

🌟 Här är varför du kommer att gilla det:

Använd stadier som Avbruten, Klar, Pågår, Väntar och Att göra för att få en tydlig bild av var varje uppgift befinner sig.

Registrera attribut med anpassade statusar som Schema, insats, faktiskt startdatum, faktisk varaktighet i dagar och varaktighet i dagar för att analysera både planerad och faktisk framsteg.

Övervaka projektets hälsa med fältet Schema och få en färgkodad vy (grön, gul, röd) för att omedelbart se om uppgifterna ligger i linje med målen, är något försenade eller avsevärt försenade.

Betygsätt arbetsinsatsen från 1 till 5 för att balansera uppgifterna i teamet och förhindra flaskhalsar.

📌 Perfekt för: Teamledare och projektledare som vill övervaka scheman, upptäcka förseningar i tid och analysera arbetsbelastningen för bättre framtida planering.

Hör vad en ClickUp-användare har att säga:

ClickUps möjlighet att anpassa individuella arbetsflöden ger vårt team den flexibilitet som behövs för att effektivt definiera arbetsuppgifter och samtidigt ge ledningen och andra avdelningar en överblick över projektets framsteg.

Förvandla ditt projektomfång till en handlingsplan med ClickUp

Mallarna i Google Docs är en bra utgångspunkt, men de har sina begränsningar.

Med ClickUp blir ditt enkla arbetsomfång en del av ditt arbetsflöde. Du kan tilldela ansvar direkt från arbetsomfånget, ställa in förfallodatum som uppdateras automatiskt i alla vyer och använda anpassade fält för att fånga upp varje detalj.

Dessutom är mallarna utformade för team inom olika branscher, så du behöver aldrig börja om från början igen.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅