De 11 bästa Lindy AI-alternativen för automatisering av arbetsflöden och uppgifter

En full inkorg, spridda kalenderposter och ett CRM-system som inte uppdateras automatiskt – det är de vardagliga hinder som Lindy AI försöker lösa. Det brister dock i djupare funktioner för teamsamarbete, delning av sammanhang mellan arbetsflöden och enhetlig rapportering.

Detta leder till AI-spridning: ett växande kaos där man måste jonglera med dussintals AI-verktyg som inte kommunicerar med varandra och saknar ett gemensamt minne av ditt tidigare arbete. För produktivitetsfokuserade yrkesverksamma, entreprenörer och team som vill ha mer än bara ytlig automatisering är det dags att se bortom verktyg som fungerar enskilt. I det här blogginlägget har vi handplockat 11 Lindy AI-alternativ som anpassar sig efter din process. Låt oss sätta igång! 💪

Lindy AI-alternativ i korthet

Här är en jämförelse mellan de bästa Lindy AI-alternativen.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Arbetshantering och produktivitet med projektuppföljning och kontextuell AITeamstorlek: Perfekt för startups och företag som vill centralisera arbetet och automatisera uppdateringar Anpassade och enkla automatiseringar av uppgifter, AI-drivet innehåll, integrationsmöjligheter mellan olika verktyg, kalenderhantering och visuell automatisering av arbetsflöden. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. Relay. app Automatisera arbetsflöden med flera steg i olika apparTeamstorlek: Perfekt för drift-, HR-, försäljnings- och marknadsföringsteam Plattform utan kod, samarbetsgodkännanden, Slack/e-postutlösare, smart förgreningslogik Gratis; från 27 $/månad per användare Bardeen AI-driven webbläsarautomatisering för repetitiva uppgifter Teamstorlek: Perfekt för rekryterings-, drifts- och säljteam Automatisering med ett klick, AI-skrapning, kontextuella arbetsflöden, Chrome-baserade triggers Från 129 $/månad Gumloop Skapa interaktiva, AI-drivna arbetsflöden från grunden Teamstorlek: Perfekt för små företag som behöver flexibla, interaktiva arbetsflöden Visuell arbetsflödesbyggare, GPT-4-integrationer, flöden för leadgenerering, Zapier-kompatibel komplex arbetsflödesautomatisering Gratis; från 97 $/månad per användare Zapier Anslut tusentals appar utan kodningTeamstorlek: Perfekt för små och medelstora företag och egenföretagare Flerstegs-Zaps, villkorlig logik, inbyggda verktyg för fördröjning/formatering Gratis; från 29,99 $/månad Make. com Visuell skriptning och komplexa dataflödenTeamstorlek: Idealisk för tekniska användare och team som behöver logikintensiva arbetsflöden Dra-och-släpp-gränssnitt, modulär datakartläggning, loggar för realtidsutförande Gratis; från 10,59 $/månad per användare n8n Öppen källkod, flexibel automatisering för utvecklareTeamstorlek: Perfekt för teknikteam och interna utvecklare Självhostad alternativ, anpassade kodnoder, API-integrationer Anpassad prissättning Beam AI AI-arbetsflödesbyggare för nystartade företag och snabbväxande teamTeamstorlek: Perfekt för nystartade företag och växande företag som behöver smarta interna processer Automatiskt genererade flöden, naturligt språk, fördefinierade GPT-mallar Anpassad prissättning Automation Anywhere Robotiserad processautomation (RPA) i företagsklass Teamstorlek: Idealisk för stora företag och IT-team AI-dokumenthantering, bemannade/obemannade bots, processupptäckt Anpassad prissättning Microsoft Power Automate Automatisera Microsoft-ekosystemet och merTeamstorlek: Perfekt för små team och organisationer som redan använder Microsoft-ekosystemet PowerApps-integration, automatisering av skrivbordet, arbetsflödesmallar Gratis; från 15 USD/månad per användare Motion Automatisera scheman och prioritera djuparbeteTeamstorlek: Perfekt för upptagna yrkesverksamma, grundare och medelstora företag AI-kalenderassistent, smart mötesbokning, optimering av fokuseringstid Från 19 $/månad per användare

Varför välja Lindy AI-alternativ?

Om du är ute efter mer avancerad anpassning eller tvärfunktionellt samarbete i stor skala kan Lindy AI-alternativ passa dig bättre. Här är några skäl till varför du bör överväga dessa verktyg:

Höga användningskostnader: Den användningsbaserade prissättningen leder till oväntat höga räkningar, särskilt för team som experimenterar med eller skalar upp automatiseringar.

Begränsad anpassning: Erbjuder färre konfigurationsalternativ jämfört med mer flexibla plattformar som ClickUp eller Make.com.

Komplex onboarding: Arbetsflödesinställningarna kan vara förvirrande, med otydliga triggers, begränsad dokumentation och en brant inlärningskurva för icke-tekniska användare.

Klumpig användargränssnitt: Användargränssnittet saknar finess och konsekvens, vilket gör det svårt att felsöka automatiseringar eller spåra uppgiftsstatus i realtid.

Krävande integrationsbehörigheter: Kräver omfattande åtkomst till plattformar som Google Workspace, vilket kan medföra säkerhets- eller integritetsrisker.

Svag filhantering: Lindy AI respekterar eventuellt inte anpassade mappvägar vid uppladdning till Google Drive, vilket kan orsaka problem med dataorganisationen.

Ingen offlinefunktion: Förlitar sig helt på en internetanslutning, vilket begränsar användbarheten i miljöer med låg bandbredd.

Inkonsekvent chattvisibilitet: Vissa användare upplever att kundsupportinteraktioner eller interna uppdateringar av uppgifter inte syns i realtid under automatiserade chattar.

🧠 Rolig fakta: AI:s rötter går tillbaka till 1930-talet. Det började med Alan Turing, en brittisk logiker, som ställde frågan: "Kan maskiner tänka?", vilket ledde till det berömda Turingtestet, ett koncept som format dagens AI.

De bästa Lindy AI-alternativen

Här är de 11 bästa Lindy AI-alternativen för att öka produktiviteten.

1. ClickUp (Bäst för arbetshantering och produktivitet med projektuppföljning och kontextuell AI)

Utforska ClickUp Autopilot Agents för att få mer gjort

ClickUps AI-drivna projektledning sätter ditt arbete på autopilot, så att du och ditt team kan fokusera på det viktiga. Det innebär att du inte längre behöver hoppa mellan flera AI-verktyg—onödig AI-spridning. Kontextuell AI är inbyggd i alla funktioner – uppgifter, dokument, chatt, instrumentpaneler och rapportering. Låt oss se hur.

Skapa anpassade autopilotagenter baserade på ditt arbetsflöde

För att stödja smidiga arbetsflöden hanterar ClickUp Autopilot Agents repetitiva uppgifter bakom kulisserna. De körs tyst i bakgrunden, så att du och ditt team kan fokusera på det arbete som är viktigt. Du kan enkelt skapa och anpassa en AI-agent med ClickUps Custom AI Agents.

Om kundernas feedback till exempel innehåller "långsam leverans" kan du ställa in AI:n så att den märker detta, tilldelar det till Ops och flaggar sentimentet.

Skapa agentiska arbetsflöden och effektivisera verksamheten med ClickUp Autopilot Agents

ClickUp erbjuder omfattande förkonfigurerade agenter för olika användningsfall.

Till exempel: Daily Report Agent skickar automatiska veckovisa uppdateringar till intressenter baserat på liveprojektdata.

Team Standup Agent samlar in asynkrona uppdateringar från teammedlemmarna och sammanfattar dem, vilket ersätter långa statusmöten.

Auto-Answers Agent svarar på vanliga frågor i svarar på vanliga frågor i ClickUp Chat , så att du slipper svara på samma sak två gånger. Lär dig hur du konfigurerar din första AI-agent:

Ställ in anpassade automatiseringar med triggers

Till skillnad från traditionella verktyg som kräver att man bygger flöden eller logikkartor, låter ClickUp Automations dig automatisera ditt arbetsflöde med en enkel "om detta, då det" -regel.

Skapa din egen ClickUp-automatisering med hjälp av triggers, villkor och åtgärder

Du kan antingen skapa egna triggers eller välja bland över 100 färdiga automatiseringsmallar för att: Tilldela uppgifter automatiskt när statusen ändras

Skicka aviseringar om försenat arbete

Aktivera återkommande checklistor baserade på datum eller slutförda uppgifter.

Omvandla idéer till uppgifter direkt

Det bästa är att du kan be ClickUp Brain att ställa in en automatisering åt dig med naturliga språkprompter som "Påminn mig om att skicka ett personligt uppföljningsmeddelande till designteamet varje tisdag kl. 15.00."

Vad är ClickUp Brain, undrar du? ClickUp Brain är din AI-drivna produktivitetspartner, utformad för att omvandla dina idéer till genomförbara uppgifter.

Låt oss säga att du förbereder dig för en ny podcastserie. Du vill inte slösa tid på att planera varje steg. Så du skriver: ”Lansera ny podcastserie: boka gäster, skriv episodöversikter, spela in intron, tilldela Rachel, första avsnittet ska vara klart den 10 september. ”

När uppgiftstråden är full av kommentarer och uppdateringar sammanfattar ClickUp Brains AI Project Manager omedelbart konversationen och fångar upp beslut, väntande åtgärder och viktiga punkter.

🎥 Titta: ClickUp erbjuder AI som integreras med alla delar av ditt arbete

Du kan spara allt i ClickUp Docs, som är kopplat till relaterade projekt och uppgifter, så att ingenting går förlorat. Du kan också automatiskt publicera sammanfattningar av samtal i teamchatten, så att alla hålls uppdaterade, även om de missade mötet.

ClickUps bästa funktioner

Organisera tidslinjer: Hantera arbetet med Hantera arbetet med ClickUp Tasks för att tilldela, spåra och visualisera arbetet.

Spåra framsteg mot mätbara resultat: Anpassa ditt dagliga arbete efter företagets mål med hjälp av Anpassa ditt dagliga arbete efter företagets mål med hjälp av ClickUp Goals för att sätta upp mål och mäta framgång i realtid.

Samarbeta med dokumentation: Arbeta tillsammans i Arbeta tillsammans i ClickUp Docs för att skriva anteckningar, skapa wikis och länka dokument direkt till uppgifter och mål.

Brainstorma idéer visuellt: Använd Använd ClickUp Whiteboards för att omvandla idéer till planer och koppla dem direkt till uppgifter i din arbetsyta.

Hitta vad som helst på några sekunder: Sök i hela ditt arbetsområde med Sök i hela ditt arbetsområde med ClickUp Enterprise Search för snabb dataextraktion från uppgifter, dokument, kommentarer och anslutna verktyg.

Håll koll på möten: ClickUps AI Notetaker kopplar dina möten direkt till din arbetsyta och sammanfattar åtgärder för dig.

Begränsningar för ClickUp

Det kan kännas överväldigande för nya användare på grund av det stora utbudet av avancerade funktioner och anpassningsalternativ.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

ClickUp är utan tvekan det mest flexibla och kraftfulla projektledningsverktyget jag har arbetat med. Som grundare av WRKSTN hjälper jag byråer och kreativa team att effektivisera sin verksamhet – och ClickUp är centralt för det. Möjligheten att anpassa allt från uppgiftstyper till automatiseringar, i kombination med verktyg som dashboards, formulär och nu ClickUp Brain, innebär att jag kan bygga skalbara, effektiva system för alla arbetsflöden. Dessutom älskar jag hur snabbt plattformen fortsätter att utvecklas.

ClickUp är utan tvekan det mest flexibla och kraftfulla projektledningsverktyget jag har arbetat med. Som grundare av WRKSTN hjälper jag byråer och kreativa team att effektivisera sin verksamhet – och ClickUp är centralt för det. Möjligheten att anpassa allt från uppgiftstyper till automatiseringar, i kombination med verktyg som dashboards, formulär och nu ClickUp Brain, innebär att jag kan bygga skalbara, effektiva system för alla arbetsflöden. Dessutom älskar jag hur snabbt plattformen fortsätter att utvecklas.

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera och ge kommandon med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

2. Relay. app (Bäst för automatiserade arbetsflöden i flera steg mellan olika appar)

via Replay.app

Relay. app hjälper team att skapa arbetsflöden som kombinerar automatisering med smart mänsklig input. Den är utformad för att hantera uppföljningar av försäljningar, mötesreferat och anpassade uppgifter som konkurrentanalyser eller uppdateringar på sociala medier.

Alternativet till Lindy AI kombinerar flexibilitet med kontroll. Du kan skapa detaljerade, personaliserade arbetsflöden i över 100 populära verktyg, lägga till mänskliga kontrollpunkter där de behövs och utlösa åtgärder i realtid med hjälp av webhook-stöd.

Relay. appens bästa funktioner

Lägg till steg som kräver mänsklig inblandning, såsom godkännanden, datainmatning och slutförande av uppgifter, för att hålla människor involverade där det behövs.

Starta arbetsflöden direkt med Webhook Trigger för att ansluta valfritt system eller valfri app.

Anpassa HTTP-förfrågningar (Hypertext Standard Protocol) med full kontroll över metoder, rubriker och nyttolaster.

Använd inbyggda AI-steg som sammanfatta, extrahera eller översätta för att bearbeta innehåll i automatiserade flöden.

Begränsningar för Relay. app

Färre inbyggda integrationer jämfört med konkurrenter som Zapier eller Make

Det går inte att duplicera arbetsflöden mellan olika arbetsytor, vilket försvårar arbetet för konsulter och byråer.

Priser för Relay. app

Gratis

Professional: 27 $/månad per användare

Team: 98 $/månad (25 användare ingår)

Företag: Anpassad prissättning

Relay. appbetyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Relay.app?

Enligt en recension på G2:

Det jag gillar mest med Relay. app är att den håller alla på samma sida. Den är enkel, tydlig och hjälper verkligen till att driva saker framåt utan extra störningar.... En sak jag ogillar med Relay. app är att den kan kännas lite stel när en uppgift eller ett arbetsflöde kräver flexibilitet.

Det jag gillar mest med Relay. app är att den håller alla på samma sida. Den är enkel, tydlig och hjälper verkligen till att driva saker framåt utan extra störningar.... En sak jag ogillar med Relay. app är att den kan kännas lite stel när en uppgift eller ett arbetsflöde kräver flexibilitet.

3. Bardeen (Bäst för AI-drivna webbläsarautomatiseringar för repetitiva uppgifter)

via Bardeen

Bardeen hjälper marknadsföringsteam att utföra sitt arbete där de redan tillbringar mycket tid: i webbläsaren. Verktyget hanterar allt från leadgenerering och CRM-uppdateringar till anpassad marknadsföring och konkurrentanalys.

Det är utvecklat för att förstå verkliga GTM-arbetsflöden. Istället för att enbart förlita sig på API-baserade triggers som andra verktyg (t.ex. Zapier eller Make), kan Bardeen "se" och interagera direkt med webbsidor. Detta gör det möjligt att automatisera uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig interaktion, såsom att kopiera information från webbplatser, fylla i formulär eller navigera genom komplexa webbportaler.

Bardeens bästa funktioner

Använd Magic Box för att skapa automatiseringar genom att bara skriva in vad du vill ha.

Sammanfatta och sammanställ insikter med hjälp av Research Agent för smartare rapportering och analys.

Skapa meddelanden med Message Generator , som anpassar ton och innehåll för varje mottagare.

Aktivera dess fördefinierade "playbooks", som är återanvändbara automatiseringsmallar, med ett enda klick eller genväg.

Bardeens begränsningar

Ett kreditbaserat system kan bli kostsamt vid intensiv användning.

Vissa användare rapporterar hög CPU- och RAM-användning, särskilt när de kör webbläsarbaserade automatiseringar.

Bardeen-priser

Startpaket: 129 $/månad

Team: 500 $/månad (faktureras årligen)

Enterprise: 1 500 USD/månad (faktureras årligen)

Bardeen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Turingtestet föreställde sig ett spel där en människa interagerar med både en maskin och en annan människa via text. Om människor inte på ett tillförlitligt sätt kan avgöra vem som är vem, anses maskinen ha klarat testet.

4. Gumloop (Bäst för interaktiva, AI-drivna arbetsflöden från grunden)

via Gumloop

Gumloop gör det enkelt att skapa och lansera anpassade automatiseringar av arbetsflöden utan att behöva anlita tekniker. Du kan automatisera allt i bara tre steg: dra, anslut och kör.

Det fungerar direkt med verktyg som ditt team redan använder, som Google Docs, Slack, Notion, CRM-verktyg och mycket mer. Du kan skrapa webbplatser, sortera och sammanfatta dokument och skicka resultaten dit de behövs.

Gumloops bästa funktioner

Aktivera arbetsflöden med inkommande e-postmeddelanden, Slack-meddelanden eller Webhooks.

Skapa SEO-verktyg som bloggutkastgeneratorer med hjälp av din egen logik.

Extrahera och sammanfatta dokument i stor skala med Document Summarizer workflow .

Sortera och dirigera filer med hjälp av innehållsmedvetna AI-drivna filter och mappar.

Gumloops begränsningar

Avancerade AI-samtal (t.ex. GPT-4o eller Claude 3. 5 Sonnet) kan kosta upp till 20 krediter vardera.

Ingen livechatt-funktion innebär att användarna måste förlita sig på e-post eller forum för att få hjälp.

Gumloop-priser

Gratis

Startpaket: 97 $/månad per användare

Pro: 244 $/månad per 10 användare

Företag: Anpassad prissättning

Gumloop-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: En robot vid namn Sophia blev 2017 världens första robotmedborgare i Saudiarabien. Hon kan le, rynka pannan och (på sätt och vis) dra ett skämt.

5. Zapier (bäst för att ansluta tredjepartsplattformar utan kodning)

via Zapier

Zapier tillhandahåller ett automatiseringsverktyg för att bygga hela system med hjälp av dra-och-släpp-logik, anpassade gränssnitt och återanvändbara mallar. Det är utformat för att stödja både personliga uppgifter och arbetsflöden i företagsstorlek.

Plattformen låter dig kombinera intelligenta agenter, använda filter för att styra logiken och formatera data efter behov. Du kan också hantera automatiseringar för projektledning med inbyggda verktyg som Tables, Canvas och Paths.

Zapier bästa funktioner

Kartlägg, dokumentera och optimera komplexa arbetsflöden visuellt med Canvas .

Skapa och hantera Zaps för att automatisera rutinuppgifter i tusentals appar utan tekniska kunskaper.

Skapa och kör funktioner för avancerade, kodbaserade automatiseringar med inbyggd hosting.

Lagra och hantera data direkt i Zapier Tables för ett smidigt flöde mellan automatiseringar.

Zapier-begränsningar

Komplexa arbetsflöden som involverar villkor, förgreningar eller avancerad automatisering kräver ofta workarounds eller anpassade skript, till skillnad från Zapier-alternativ.

Zap-fel är inte alltid tydliga, så felsökning kräver ofta att man gräver igenom loggar eller kontaktar supporten.

Zapier-priser

Gratis

Pro: 29,99 $/månad

Team: 103,50 $/månad per 25 användare

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

Här är en G2-recension om detta verktyg:

Zapier sparar mig timmar av manuellt arbete varje vecka. Jag använder det främst för CRM-integrationer – som att synkronisera leads mellan plattformar, automatiskt uppdatera kontaktuppgifter och trigga uppföljningar – och det körs pålitligt i bakgrunden... Vissa avancerade användningsfall kräver fortfarande workarounds eller anpassade webhooks, vilket kan bli lite tekniskt.

Zapier sparar mig timmar av manuellt arbete varje vecka. Jag använder det främst för CRM-integrationer – som att synkronisera leads mellan plattformar, automatiskt uppdatera kontaktuppgifter och trigga uppföljningar – och det körs pålitligt i bakgrunden... Vissa avancerade användningsfall kräver fortfarande workarounds eller anpassade webhooks, vilket kan bli lite tekniskt.

6. Make.com (Bäst för visuell skriptning och komplexa dataflöden)

via Make.com

Make.com hjälper dig att kartlägga hela din automatiseringsprocess med hjälp av ett visuellt gränssnitt som ger dig fullständig kontroll. Du kan utforma och automatisera komplexa arbetsflöden, omvandla data, utlösa åtgärder via webhooks och använda det som ett AI-samarbetsverktyg.

Dess mest framstående funktion är Make Grid, en live-karta över alla dina automatiseringar. Du får realtidsinsikter om hur allt hänger ihop, var data flödar och vilka arbetsflöden som behöver uppmärksammas.

Make.com bästa funktioner

Kontrollera logik och flöde med villkorssatser och förgreningar med hjälp av Flow Control .

Omvandla indata direkt med hjälp av dra-och-släpp-funktioner för datahantering.

Aktivera scenarier externt via HTTP/Webhooks som ansluter till valfri offentlig API.

Tilldela roller och begränsningar med inbyggda åtkomstkontroller för bättre teamstyrning.

Begränsningar för Make.com

Felmeddelanden är ibland vaga eller alltför tekniska.

Arbetsflöden med många steg, routrar eller loopar kan sakta ner eller misslyckas oväntat.

Priser för Make.com

Gratis

Kärnfunktion: 10,59 $/månad per användare

Pro: 18,82 $/månad per användare

Team: 34,12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Make. com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Make.com?

Enligt en recension på Capterra:

Superenkelt att lära sig och mycket intuitivt att använda, även för personer utan teknisk bakgrund. Möjliggör ett mycket brett spektrum av automatiseringsanvändningsfall. …Operationsbaserad prissättning kan ha vissa nackdelar när användarna inte är ordentligt introducerade.

Superenkelt att lära sig och mycket intuitivt att använda, även för personer utan teknisk bakgrund. Möjliggör ett mycket brett spektrum av automatiseringsanvändningsfall. …Operationsbaserad prissättning kan ha vissa nackdelar när användarna inte är ordentligt introducerade.

7. N8n (Bäst för öppen källkod och flexibel automatisering för utvecklare)

via N8n

De flesta verktyg har svårt med logikintensiva arbetsflöden. De begränsar hur du kan förgrena, slå samman eller återanvända steg. n8n tar bort dessa begränsningar med dynamiska kontroller för filter, loopar, växlar och villkorlig dirigering, som alla är synliga i en överskådlig visuell redigerare.

Som en AI-arbetsflödesgenerator visar den resultat i realtid vid varje steg, så att du kan felsöka utan att köra hela flödet igen. Lägg till anpassad kod endast där det behövs och använd triggers, webhooks eller HTTP-noder för att ansluta vad som helst, även verktyg utan inbyggt stöd.

N8n:s bästa funktioner

Få tillgång till verktyg utan inbyggda integrationer med hjälp av curl eller befintliga inloggningsuppgifter.

Sammanfoga, dela upp, filtrera, deduplicera eller loopa med Transformers , med hjälp av smart logik och minimal ansträngning.

Skriv dynamisk logik med hjälp av uttryck och kodnoder, och lägg till anpassade transformationer i JavaScript eller Python.

Skapa app-händelser, webhooks, chattmeddelanden eller cron-jobb som passar din process.

Begränsningar för N8n

Även om det påstås vara kodfritt, behöver användarna ofta grundläggande kunskaper i JavaScript eller API-strukturer.

Att felsöka komplexa arbetsflöden är svårt och tidskrävande.

Priser för N8n

Anpassad prissättning

N8n-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

8. Beam AI (Bäst för nystartade företag som behöver en AI-arbetsflödesbyggare)

via Beam AI

Beam är ett AI-verktyg för kundtjänst- och ekonomiteam som automatiserar arbetsflöden med hjälp av självlärande agenter. Dessa agenter anpassar sig efter resultaten, tillämpar feedback och förfinar sitt arbete utan ständig övervakning.

Uppgifter som att granska löner, sålla CV eller hantera kundförfrågningar sköts autonomt och förfinas över tid. Varje agent fattar beslut i realtid med hjälp av Beams modellväxlingssystem.

De väljer rätt modell, utlöser steg baserat på sammanhanget och håller processerna igång utan fördröjningar.

Beam AI:s bästa funktioner

Välj den perfekta modellen för varje uppgift dynamiskt med ModelMesh .

Integrera SOP:er för att utbilda agenter i dina befintliga processer och anslut till dina system på några minuter.

Övervaka prestanda i realtid med instrumentpaneler som visar agentaktivitet, felfrekvenser och arbetsflödesresultat.

Beam AI:s begränsningar

Användarna måste hantera sin egen vektorlagring, vilket kan öka komplexiteten i installationen.

Optimerad främst för standarddokument; stöder eventuellt inte komplexa eller nischade filtyper.

Priser för Beam AI

Anpassad prissättning

Beam AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? Den allra första AI-chattboten skapades 1966 av MIT-professorn Joseph Weizenbaum. Den fick namnet ELIZA och spelade rollen som psykoterapeut. Användarna skrev in sina tankar och Eliza svarade med hjälp av ett enkelt regelbaserat system som imiterade mänsklig konversation.

9. Automation Anywhere (Bäst för robotiserad processautomation (RPA) på företagsnivå)

via Automation Anywhere

Automation Anywhere kombinerar dokumenthantering, arbetsflödesdesign och systemintegration. Dess automatiseringsmotor förstår hur processer fungerar i verkliga miljöer, anpassar sig efter förändringar och ser till att utförandet är samstämmigt mellan olika avdelningar.

Denna programvara för automatisering av uppgifter ger teamen verktyg för att snabbt skapa, hantera och implementera automatiseringar, där allt körs i molnet. Dessutom får du en arbetsyta där du kan övervaka aktiviteter och justera strategier i realtid.

Automation Anywhere bästa funktioner

Skapa agenter med AI Agent Studio för att utforma och hantera anpassade uppgiftsutförare.

Identifiera brister med Process Discovery, upptäck ineffektiviteter och få datastödda förslag på vad som kan automatiseras.

Koppla samman arbetet med Automation Co-Pilot och lägg till automatiseringshjälp på skärmen i vardagliga appar.

Begränsningar för Automation Anywhere

Bots kan uppleva fördröjningar eller instabilitet när de hanterar komplexa processer.

Trots att det är low-code känns det ofta programmatiskt.

Priser för Automation Anywhere

Anpassad prissättning

Automation Anywhere – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (190+ recensioner)

🔍 Visste du att? Termen ”artificiell intelligens” myntades 1956 vid Dartmouth-konferensen av John McCarthy, vilket nu anses vara födelsen av AI som vetenskapligt område.

10. Microsoft Automate (bäst för Microsofts ekosystem)

via Microsoft Automate

Power Automate hjälper team att minska repetitiva arbetsuppgifter med en kombination av verktyg utan kod, uppgiftsutvinning och processflöden. Du kan utforma automatiseringar på ett enkelt språk, köra dem i moln- eller desktop-appar och hantera godkännanden, dokumentera uppgifter eller uppdatera data.

Detta AI-verktyg för automatisering låter dig automatisera enkla uppgifter eller flerstegsprocesser och ger vägledande insikter om vilka arbetsflöden du bör fokusera på härnäst.

Microsoft Automates bästa funktioner

Skapa och redigera arbetsflöden med naturliga språkprompter med hjälp av Microsoft 365 Copilot.

Identifiera ineffektiviteter och prioritera automatisering med process mining.

Automatisera åtgärder i Microsoft 365-appar som Excel, Teams och OneDrive

Konfigurera dokumenthantering och extrahera data med AI-byggaren

Begränsningar i Microsoft Automate

Tysta fel i komplexa arbetsflöden orsakar frustration

AI-funktioner kan överväldiga icke-tekniska användare på grund av överlappande verktyg.

Priser för Microsoft Automate

Gratis

Power Automate Premium: 15 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Power Automate Process: 150 USD/månad per bot (faktureras årligen)

Power Automate Hosted Process: 215 USD/månad per bot (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Microsoft Automate

G2: 4,4/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Automate?

En G2-recension delade med sig av följande insikt:

Det jag gillar med Power Automate är hur enkelt det är att konfigurera flöden mellan appar som jag använder dagligen, såsom Outlook, Teams och SharePoint... Ibland kan det vara lite knepigt att felsöka ett misslyckat flöde. Felmeddelandena kan vara vaga, och man måste ofta gräva igenom loggarna för att ta reda på vad som gick fel.

Det jag gillar med Power Automate är hur enkelt det är att konfigurera flöden mellan appar som jag använder dagligen, såsom Outlook, Teams och SharePoint... Ibland kan det vara lite knepigt att felsöka ett misslyckat flöde. Felmeddelandena kan vara vaga, och man måste ofta gräva igenom loggarna för att ta reda på vad som gick fel.

11. Motion (Bäst för automatiserad schemaläggning och djupgående arbete)

via Motion

Istället för att jonglera med olika verktyg kan du med Motion tilldela roller till AI, till exempel projektledare, rekryterare eller assistent, och de sköter det med lite enkel konfiguration.

Detta Lindy AI-alternativ planerar din arbetsdag åt dig och använder AI för att placera uppgifter, möten och deadlines i din kalender baserat på prioritet och tillgänglighet. Det känner av när planer ändras, till exempel om möten drar ut på tiden eller om brådskande uppgifter dyker upp, och justerar omedelbart din schemaläggning så att du kan hålla dig uppdaterad.

Motion bästa funktioner

Anställ förutbildade AI-medarbetare som Dot (rekryterare), Millie (projektledare) och Suki (marknadsföringsassistent).

Skapa visuella färdplaner med hjälp av AI Gantt-diagram som uppdateras i takt med att arbetet förändras.

Analysera dina uppgifter, prioritera dem efter brådskandehet och deadlines och omplanera dem med AI-uppgiftshanteraren.

Rörelsebegränsningar

Gränssnittet för inmatning av uppgifter känns klumpigt, med begränsade alternativ för att omordna eller organisera projekt.

Frekventa fördröjningar och långsam prestanda, särskilt vid navigering eller uppdatering av uppgifter

Rörlig prissättning

AI Workplace: 19 $/månad per användare (faktureras årligen)

AI-anställda: 29 $/månad per användare (faktureras årligen)

AI Employees Light: 148 USD/månad per användare (inkluderar 3 platser)

AI Employees Standard: 446 dollar per månad per användare (inkluderar 25 platser)

AI Employees Plus: 894 USD/månad per användare (inkluderar 25 platser)

Företag: Anpassad prissättning

Rörelsebetyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Motion?

Här är en förstahandsuppfattning från en G2-recension:

Jag älskar AI-tidsfyllningarna. Om jag behöver avboka ett möte eller har lite ledig tid fyller det min tid med projekt/uppgifter som behöver göras... De enda nackdelarna är att allt måste vara korrekt inställt i projekt och mallar för att kunna användas. Att automatisera uppgifter och steg är enkelt, men det går inte att göra så komplexa saker som jag skulle vilja, till exempel att skriva variabler för namn eller automatiskt starta projekt utanför företaget istället för på privat nivå.

Jag älskar AI-tidsfyllningarna. Om jag behöver avboka ett möte eller har lite ledig tid fyller det min tid med projekt/uppgifter som behöver göras... De enda nackdelarna är att allt måste vara korrekt inställt i projekt och mallar för att kunna användas. Att automatisera uppgifter och steg är enkelt, men det går inte att göra så komplexa saker som jag skulle vilja, till exempel att skriva variabler för namn eller automatiskt starta projekt utanför företaget istället för på privat nivå.

🧠 Rolig fakta: AI-system har blivit bättre på mönsterigenkänning, naturlig språkbehandling och till och med på att slå människor i schack. Ett exempel är IBM:s Deep Blue som besegrade världsmästaren Garry Kasparov 1997.

Anpassa ditt AI-arbetsflöde med ClickUp

Funderar du fortfarande på dina alternativ? Om du letar efter en allt-i-ett-lösning som kombinerar uppgiftshantering, teamsamarbete och kraftfull AI kan ClickUp vara precis vad du behöver.

Med ClickUp Brain får du en AI-assistent som skriver, sammanfattar och svarar på frågor direkt där du arbetar.

Kombinera det med ClickUp Automations så kan du effektivisera repetitiva arbetsflöden i projekt, dokument, uppgifter och mer utan att någonsin lämna plattformen.

Så, vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp idag! ✅