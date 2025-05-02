De 13 bästa alternativen till Motion-appen 2025

Vill du öka din produktivitet i år? Motion har varit ett populärt val för många, men uppgifts- och kalenderhanteringen har utvecklats dramatiskt under det senaste decenniet.

De senaste alternativen till Motion erbjuder bättre anpassningsmöjligheter, mer intelligent AI och mer intuitiva gränssnitt. Oavsett om du är frustrerad över Motions begränsningar eller nyfiken på vad som finns på marknaden, har denna sammanställning allt du behöver.

Från kraftfulla allt-i-ett-produktivitetssviter till specialiserade fokusverktyg – dessa 13 Motion-alternativ representerar vad som finns tillgängligt just nu.

Är du redo att upptäcka alternativ som kan förändra ditt arbetsflöde i år? Låt oss dyka in! 👀

Vad är Motion-appen?

Motion är en AI-driven produktivitetsapp som hjälper till med schemaläggning, uppgiftshantering och projektplanering.

Den organiserar automatiskt uppgifter, prioriterar dem utifrån deadlines och justerar scheman efter behov. Appen integrerar även kalendrar, samarbetsverktyg och appar för uppgiftsschemaläggning, vilket skapar en centraliserad plats för ditt arbete.

Motions AI-drivna tillvägagångssätt syftar till att minska manuell planering och hålla arbetsflödena på rätt spår.

🧠 Kul fakta: Ordet ”kalender” kommer från det latinska ordet calendae, som syftade på den första dagen i månaden i den romerska kalendern. Det var också dagen då skulder och räntebetalningar förföll!

Varför välja Motion-alternativ?

Vi har tittat på recensioner av Motion för att se vad användarna gillar och vilka utmaningar de möter. Många uppskattar den AI-drivna schemaläggningen, men vissa tycker att den inte alltid passar deras arbetsflöde.

Här är några skäl till varför du kanske överväger ett alternativ till Motion:

Enklare gränssnitt: Vissa användare tycker att designen är rörig och skulle föredra ett enklare, mer intuitivt layout för att hantera uppgifter och scheman.

Bättre AI-noggrannhet: Även om automatisering är en viktig funktion, rapporterar vissa att Motions AI inte alltid prioriterar uppgifter på det sätt de förväntar sig, vilket leder till schemaläggningskonflikter.

Mer flexibilitet: Motions Motions AI-kalender strukturerar automatiskt din dag, men användare med oförutsägbara scheman har svårt att göra snabba justeringar.

Bättre samarbetsverktyg: Motion stöder teamarbete, men andra plattformar erbjuder mer avancerade funktioner för teamkommunikation och projektuppföljning.

Mer responsiv kundsupport: Vissa användare nämner att det är svårt att nå supporten när de behöver hjälp, och att de främst förlitar sig på AI-chattbottar istället för live-support.

Förbättrade sekretessinställningar: Eftersom Motion kräver åtkomst till personliga kalendrar och kontakter kan användare som är måna om dataintegriteten föredra alternativ med strängare säkerhetsinställningar.

Färre tekniska problem: Enstaka tekniska problem och prestandaförsämringar har rapporterats, vilket kan vara frustrerande när man förlitar sig på Enstaka tekniska problem och prestandaförsämringar har rapporterats, vilket kan vara frustrerande när man förlitar sig på appen för sin dagliga planering.

📮 ClickUp Insight: Produktiviteten är inte densamma under hela veckan, och alla har sina egna utmaningar. För 35 % av människor är måndagen den svåraste dagen att få saker gjorda. Ytterligare 11 % säger att tisdagen är den mest utmanande, medan 7 % känner att deras produktivitet sjunker mest på onsdagen. ClickUp gör det enklare att hantera dessa fluktuationer med en mer flexibel approach. Medan Motion förlitar sig på AI för att planera din dag, ger ClickUp dig full kontroll med anpassningsbara uppgiftsvyer, tidsspårning, automatisering och mallar för att-göra-listor. Du kan planera, justera efter behov och arbeta på ett sätt som passar din energinivå.

Motion-alternativ i korthet

Här är en tabell som kort jämför varje alternativ till Motion. 👇

Verktyg Användningsfall Bäst för Priser ClickUp Projekt- och uppgiftsplanering Hantera arbete, kalenderhändelser och AI-anteckningar Gratis plan för alltid tillgänglig, anpassningsbara betalda planer för företag Akiflow Plattformsoberoende synkronisering av uppgifter Organisera spridda uppgifter i ett schema 7 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 34 $/månad Återta Skydda din fokuseringstid Blockera tid för koncentrerat arbete automatiskt Gratis plan tillgänglig, betalda planer från 10 $/månad per användare Sunsama Dagliga och veckovisa planeringsritualer Håll dig konsekvent med noggrann uppgiftsgranskning 14 dagars gratis provperiod; månadsabonnemang från 20 $/månad Asana Strukturerade arbetsflöden för team Spåra mål och uppgifter mellan team Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 13,49 $/månad per användare. Notion Anpassning av arbetsytan Skapa dokument, databaser och scheman Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 12 $/månad per användare Calendly Extern mötesplanering Låt andra boka tid utifrån dina regler Gratis plan tillgänglig; kostar från 12 $/månad per användare. Wrike Översikt över hela avdelningen Hantera projekt och arbetsbelastningar på hög nivå 14 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 10 $/månad per användare. Todoist Lättviktig personlig uppgiftshantering Skapa snabba att göra-listor på olika enheter Gratis plan tillgänglig; Gratis planer börjar på 2,50 $/månad per användare. Trello Visuell projektledning Använd tavlor för att hantera teamets arbetsflöden Gratis plan tillgänglig, betalda planer börjar på 5 $/månad per användare. TickTick Spåra personliga uppgifter och vanor Kombinera listor, vanor och kalendervyer Årsabonnemang: 35,99 $/år Rutin Kalenderförstaproduktivitet Planera uppgifter med minimal användargränssnitt och flöde Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 12 $/månad per användare. nTask Enkel uppgifts- och ärendehantering Hantera lätta teamprojekt på ett kostnadseffektivt sätt 7 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 4 $/månad per användare.

De bästa Motion-alternativen att använda

Om Motions sätt att schemalägga känns mer som ett hinder än en hjälp, kan det vara dags att byta. Här är några av de bästa alternativen som låter dig vara produktiv på ditt sätt. 📝

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projektledning med kalenderintegration)

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det samlar viktiga verktyg som kalendrar, uppgiftshantering och schemaläggningsfunktioner, vilket gör det till ett starkt alternativ till Motion för team och individer som söker mer flexibilitet.

Det är inte lätt att hålla koll på scheman, särskilt när möten, deadlines och prioriteringar förändras under dagen.

ClickUp-kalender

Schemalägg automatiskt fokuseringstid för prioriterade uppgifter i ClickUp-kalendern.

ClickUp Calendar justerar automatiskt uppgiftsblocken utifrån vad som är viktigast.

Anta att en marknadsföringschef planerar att ägna två timmar åt att finslipa en reklamkampanj, men att ett strategimöte med ledningen i sista minuten läggs till. ClickUp flyttar den intensiva arbetssessionen till en senare tidpunkt och säkerställer samtidigt att det finns tillräckligt med tid för fokusering innan den slutliga deadline. På så sätt faller ingenting bort och brådskande uppgifter tar inte över hela dagen.

ClickUp AI Notetaker

Få automatiska mötesprotokoll och åtgärdspunkter med ClickUps AI Notetaker.

Möten genererar massor av åtgärder, men att hålla reda på dem manuellt är en mardröm. ClickUp AI Notetaker spelar in samtal, transkriberar diskussioner och skapar automatiskt uppgifter baserat på vad som sägs. Till exempel deltar en produktchef i ett sprintplaneringsmöte där utvecklare åtar sig att leverera en ny funktion.

Möteshanteringsprogramvaran registrerar diskussionen, sammanfattar viktiga punkter som funktionskrav och testdeadlines och tilldelar uppföljningsuppgifter till ingenjörerna.

ClickUp Tasks

Organisera arbetet effektivt med ClickUp Tasks

Att hantera projekt över flera team innebär idag att man ständigt måste kontrollera status, följa upp och uppdatera deadlines. ClickUp Tasks effektiviserar allt genom att se till att arbetet går framåt.

Ett designteam håller till exempel på att slutföra UI-element för lanseringen av en mobilapp. Huvuddesignern markerar wireframes som färdiga, vilket utlöser en automatisk uppdatering som meddelar utvecklingsteamet att de kan börja koda. Om utvecklarna stöter på ett problem loggar de en blockerare, som varnar projektledaren och justerar tidsplanen därefter.

ClickUp Brain

Börja använda ClickUp Brain Få omedelbara projektsammanfattningar och insikter med ClickUp Brain.

Även med en gedigen projektplan kan det vara frustrerande att hitta de senaste uppdateringarna. ClickUp Brain fungerar som en AI-driven assistent som ger omedelbara svar. Anta att en driftschef förbereder sig för ett ledningsmöte och behöver en snabb översikt över avdelningens framsteg.

AI genererar en sammanfattning i realtid som belyser slutförda milstolpar, utestående uppgifter och eventuella riskprojekt som behöver uppmärksammas.

Allt presenteras på några sekunder, utan att du behöver leta manuellt.

ClickUp erbjuder även schemamallar som hjälper team och individer att hålla ordning utan att behöva ställa in allt från grunden.

ClickUp Calendar Planner Template erbjuder till exempel ett strukturerat sätt att hantera möten, deadlines och dagliga uppgifter. Anpassa den för att planera ett innehållskalender, hålla koll på kundmöten eller organisera en tidsplan för produktlansering – allt utan att behöva bygga upp ett system från grunden.

ClickUps bästa funktioner

Jämför teamets scheman: Se allas tillgänglighet på ett ställe för att schemalägga möten och deadlines utan ändlösa meddelanden fram och tillbaka.

Bläddra igenom din kalender utan begränsningar: Navigera enkelt i långsiktiga projektplaner med oändlig horisontell bläddring, så att allt syns i en vy.

Dela kalendrar på ett säkert sätt: Skicka en offentlig eller privat länk till kollegor, kunder eller intressenter så att alla är synkroniserade utan manuella uppdateringar.

Spåra och hantera uppgifter visuellt: Dra och släpp för att justera uppgiftslängd och beroenden, och gör snabba ändringar för att hålla projekten på rätt spår.

Synkronisera dina kalendrar och mötesappar: Anslut externa schemaläggningsappar som Google Kalender och Anslut externa schemaläggningsappar som Google Kalender och onlineverktyg för möten , såsom Zoom och Microsoft Teams, för att hantera alla evenemang och uppgifter på ett och samma ställe.

Låt AI optimera din schemaläggning: Använd ClickUp Brain för att automatiskt prioritera och schemalägga uppgifter baserat på deadlines, beroenden och arbetsbelastning.

Begränsningar för ClickUp

En brant inlärningskurva för nya användare på grund av det stora antalet funktioner och anpassningsalternativ.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Jag måste säga att jag verkligen gillar kalendern. Gränssnittet är riktigt snyggt och AI gör den ännu bättre. Tidigare kunde man inte göra så mycket med Brain i kalendervyn. Automatisk schemaläggning? Jag är med.

Jag måste säga att jag verkligen gillar kalendern. Gränssnittet är riktigt snyggt och AI gör den ännu bättre. Tidigare kunde man inte göra så mycket med Brain i kalendervyn. Automatisk schemaläggning? Jag är med.

🔍 Visste du att? År 46 f.Kr. kallades för ”förvirringens år” eftersom Julius Caesar lade till 90 extra dagar för att övergå från den gamla romerska kalendern till den julianska kalendern. Det var det längsta året som någonsin registrerats i historien!

2. Akiflow (Bäst för att samordna uppgiftshantering mellan olika plattformar)

via Akiflow

Det digitala kaoset får struktur i Akiflow, som samlar uppgifter från Gmail, Slack, Notion och dussintals andra plattformar i ett enhetligt arbetsutrymme. Det rena, minimalistiska gränssnittet ökar produktiviteten, medan intuitiva kortkommandon snabbar upp ditt arbetsflöde.

Akiflows mest värdefulla funktion är den smidiga integrationen mellan kalender och uppgifter. Med ett enkelt drag förvandlas att göra-listor till konkreta tidsblock i din schemaläggning, vilket skapar en visuell översikt över din dag. För yrkesverksamma som navigerar mellan flera kommunikationskanaler erbjuder Akiflow en välkommen enkelhet.

Akiflows bästa funktioner

Fånga flyktiga tankar och omvandla dem till genomförbara åtgärder genom sofistikerad naturlig språkbehandling (NLP).

Återta produktiva timmar med AI-driven tidsblockering som automatiskt schemalägger viktigt arbete när din energi stämmer överens med uppgifternas krav.

Planera och prioritera dagliga uppgifter med funktionen för daglig planering för att organisera veckoscheman och effektivisera arbetsflöden.

Få mötesaviseringar i realtid så att du kan hålla koll på alla samtal utan att missa viktiga uppdateringar.

Akiflow-begränsningar

Plattformen saknar inbyggda alternativ för att schemalägga regelbundna pauser eller driftstopp.

Begränsade anpassningsmöjligheter för vyer och layouter

Akiflow fokuserar mer på personlig produktivitet och erbjuder färre funktioner för teamsamarbete.

Akiflow-priser

Gratis provperiod

Pro Monthly: 34 $/månad

Pro Yearly: 19 $/månad (faktureras årligen)

Akiflow-betyg och recensioner

G2: 5/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Akiflow?

En recension på Reddit uttrycker det så här:

Tidsluckorna är fantastiska, till exempel. Jag älskar att kunna ha tidsramar där jag kan lägga in flera planerade uppgifter, och dessa ramar kan återkomma. […] Jag skulle också ha svårt att klara mig utan ramen Upcoming, som gör det möjligt att schemalägga uppgifter och projekt för kommande veckor eller månader, istället för att ha alla staplade i mappar och vänta på att schemaläggas. […] Ritualerna och statistikspårningen är också fantastiska, och jag älskar verkligen att kunna markera ett mål för dagen eller veckan.

Tidsluckorna är fantastiska, till exempel. Jag älskar att kunna ha tidsramar där jag kan lägga in flera planerade uppgifter, och dessa ramar kan återkomma. […] Jag skulle också ha svårt att klara mig utan ramen Upcoming, som gör det möjligt att schemalägga uppgifter och projekt för kommande veckor eller månader, istället för att ha alla staplade i mappar och vänta på att schemaläggas. […] Ritualerna och statistikspårningen är också fantastiska, och jag älskar verkligen att kunna markera ett mål för dagen eller veckan.

🧠 Kul fakta: Den etiopiska kalendern ligger ungefär sju år efter den gregorianska kalendern eftersom den följer en annan beräkning av Kristi födelse. Etiopierna firade början av 2000-talet den 11 september 2007!

3. Reclaim (Bäst för att skydda fokuseringstiden i fullspäckade scheman)

via Reclaim

Reclaim utmärker sig som en kalenderassistent som aktivt skyddar din kalender mot överbelastning av möten. Detta intelligenta verktyg analyserar dina kalenderrutiner och reserverar automatiskt fokusblock innan din dag fragmenteras i oändliga diskussioner.

Den anpassar sig efter ändrade möten och omplanerar omedelbart viktigt arbete istället för att låta det försvinna helt. Många användare berömmer funktionen för att spåra vanor för att skapa konsekvens i personliga rutiner som träning eller läsning.

Återfå de bästa funktionerna

Håll produktiviteten uppe med automatiska fokusperioder som integreras direkt med Google Kalender.

Skapa hållbara personliga och professionella vanor med smarta spårningsverktyg som uppmuntrar till konsekvens utan att öka administrationskostnaderna.

Lägg till buffertperioder mellan möten och uppgifter för att skydda din koncentration och undvika utmattning från tät schemaläggning.

Synkronisera med Slack för att uppdatera din status automatiskt, så att ditt team vet när du är i möten eller fokuserad på arbetet.

Återta begränsningarna

Det saknas en mobilversion, vilket begränsar tillgängligheten för användare som hanterar scheman på resande fot.

Användare som söker fler konfigurationsalternativ utöver kalenderfunktioner kan uppleva Reclaim AI som begränsande.

Analysfunktionerna saknar djup jämfört med dedikerade verktyg för tidrapportering.

Återta prissättningen

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning (faktureras årligen)

Återta betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Reclaim?

Enligt en G2-recensent:

Det är superenkelt att använda och integreras bra med min kalender. Tidigare använde jag Motion, som jag gillade, men det var inte särskilt intuitivt. Funktionen för vanor är min favorit. På några minuter kunde jag lägga in detaljer om alla mina mest vardagliga men regelbundna uppgifter, och Reclaim placerar dem bokstavligen perfekt i mitt schema. Det var väldigt enkelt att installera. Det hanterar också mina uppgifter på ett mycket smidigt sätt.

Det är superenkelt att använda och integreras bra med min kalender. Tidigare använde jag Motion, som jag gillade, men det var inte särskilt intuitivt. Funktionen för vanor är min favorit. På några minuter kunde jag lägga in detaljer om alla mina mest vardagliga men regelbundna uppgifter, och Reclaim placerar dem bokstavligen perfekt i mitt schema. Det var väldigt enkelt att installera. Det hanterar också mina uppgifter på ett mycket smidigt sätt.

🔍 Visste du att? Vissa kulturer mätte tidigare tiden med hjälp av en lunisolarkalender, där månaderna följde månens cykler men justerades för att passa solåret. Det är därför många traditionella helgdagar, som det kinesiska nyåret, ändrar datum varje år.

4. Sunsama (Bäst för daglig planering med medveten produktivitet)

via Sunsama

Sunsama kombinerar uppgiftshantering och kalenderfunktioner samtidigt som det uppmuntrar till realistisk planering genom dagliga uppgiftsgränser.

Morgonplaneringen hjälper dig att välja rimliga arbetsbelastningar och förhindrar det vanliga misstaget att ta på sig för mycket. Sunsama integrerar uppgifter från Trello, Asana, GitHub och mer, och visar dem tillsammans med kalenderhändelser för fullständig översikt.

Användarna uppskattar det rena gränssnittet, som minskar digitalt brus och hjälper dem att hålla fokus på aktuella prioriteringar. Dessutom skapar reflektionsfrågorna i slutet av dagen naturliga arbetsgränser och förbättrar planeringens noggrannhet över tid.

Sunsamas bästa funktioner

Följ projektets framsteg visuellt med en Kanban-liknande organisation som smidigt kopplas till dina kalenderåtaganden.

Konvertera e-postmeddelanden till uppgifter direkt från din inkorg genom att vidarebefordra dem till unika adresser som tillhandahålls av Sunsama.

Använd timeboxing-tekniker för att tilldela specifika tidsintervall för uppgifter, vilket främjar fokuserade arbetspass och effektiv tidshantering.

Synkronisera kalendrar med plattformar som Google Kalender och Outlook för att se möten och uppgifter på ett ställe och undvika dubbelbokningar.

Sunsamas begränsningar

Mobilappen är fortfarande i betaversion och saknar funktioner som iOS-widgets och kompatibilitet med Apple Watch.

Sunsama är kanske inte lämpligt för hantering av komplexa affärsmodeller eller storskaliga projekt.

Saknar avancerade rapporteringsfunktioner som vissa teamledare behöver.

Sunsama-priser

14 dagars gratis provperiod

Månadsabonnemang: 20 $/månad

Årsabonnemang: 16 $/månad (faktureras årligen)

Sunsama-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (25 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sunsama?

En Reddit-användare uttrycker det så här:

Sunsama har en bättre planeringsprocess (särskilt veckomål kopplade till uppgifter – fantastiskt) och en mycket bättre integrationsprocess. Inget kan mäta sig med det. AI är också mycket bättre. Jag älskar deras automatiska förslag på varaktighet. Nackdel: Sunsama är kanban-hela-tiden, så du måste gilla det utseendet! Ibland gör det att listorna känns väldigt långa, men deras iOS-app är bättre på det sättet.

Sunsama har en bättre planeringsprocess (särskilt veckomål kopplade till uppgifter – fantastiskt) och en mycket bättre integrationsprocess. Inget kan mäta sig med det. AI är också mycket bättre. Jag älskar deras automatiska förslag på varaktighet. Nackdel: Sunsama är kanban-hela tiden, så du måste gilla det utseendet! Ibland gör det att listorna känns väldigt långa, men deras iOS-app är bättre på det sättet.

🧠 Kul fakta: De gamla romarna hade ursprungligen en 10-månaderskalender, vilket är anledningen till att september, oktober, november och december har namn som betyder 7:e, 8:e, 9:e och 10:e, även om de nu är den 9:e till 12:e månaden!

5. Asana (bäst för teamsamarbete i komplexa projekt)

via Asana

Asana gör komplexa teamprojekt hanterbara genom flexibla arbetsflöden och visualiseringsalternativ. Plattformen erbjuder flera projektvyer – listor, tavlor, tidslinjer, kalendrar – så att teamen kan byta perspektiv utifrån sina behov.

Uppgiftsberoenden säkerställer korrekt arbetssekvensering medan automatiseringar hanterar rutinmässiga uppdateringar och aviseringar. Asana utmärker sig särskilt för tvärfunktionella team genom sin arbetsbelastningsvy, som förhindrar utbrändhet genom att markera teammedlemmar som har för många åtaganden.

Asanas bästa funktioner

Automatisera rutinprocesser med regler som tilldelar uppgifter, skickar aviseringar och uppdaterar status utan manuella ingrepp.

Koppla det dagliga arbetet till större mål genom måluppföljning som visar hur enskilda uppgifter bidrar till strategiska prioriteringar.

Använd rapporteringsfunktionerna för att få insikt i projektets prestanda, följa framstegen och identifiera områden som kan förbättras.

Utnyttja AI-funktioner för att få realtidsinsikter om projektets framsteg och få praktiska rekommendationer.

Asanas begränsningar

Endast en användare kan tilldelas en uppgift åt gången, vilket kanske inte passar in i samarbetsorienterade arbetsflöden.

Det har begränsade tidsregistreringsfunktioner jämfört med dedikerade tidshanteringsverktyg.

Prestationsproblem uppstår ibland vid extremt stora projekt eller team.

Asanas priser

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Se vad denna Reddit-användare hade att säga:

Jag använder gratisversionen av ASANA för både affärs- och personlig planering. Den är utmärkt för komplexa marknadsföringskalendrar och för att se teamets uppgifter, men den har ingen timkalender för att planera dina dagar. Jag använder också Google Kalender för att lägga in händelser (semestrar, möten), men jag gillar den inte för daglig planering.

Jag använder gratisversionen av ASANA för både affärs- och personlig planering. Den är utmärkt för komplexa marknadsföringskalendrar och för att se teamets uppgifter, men den har ingen timkalender för att planera dina dagar. Jag använder också Google Kalender för att lägga in händelser (semestrar, möten), men jag gillar den inte för daglig planering.

🔍 Visste du att? Sovjetunionen experimenterade med olika kalendrar under 1900-talet, bland annat en femdagarsvecka (1929) och en sexdagarsvecka (1931) för att öka produktiviteten. Den traditionella sjudagarsveckan återinfördes 1940.

6. Notion (bäst för anpassningsbar arbetsytedesign)

via Notion

Notion bryter ner traditionella produktivitetsbarriärer med sin flexibla arbetsyta. Databasfunktionen förvandlar enkla listor till kraftfulla spårningssystem för projekt, vanor eller innehållskalendrar.

Notions mallar för innehållskalendrar påskyndar installationen och möjliggör samtidigt anpassning efter specifika behov. Team uppskattar särskilt kunskapshanteringsfunktionerna som skapar sökbara företagswikis.

AI-funktionerna hjälper dig att sammanfatta anteckningar, generera innehållsidéer och extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar, vilket ger organisationen ökad analytisk kraft.

Notions bästa funktioner

Skapa helt anpassade arbetsytor genom att kombinera text, uppgifter, databaser och media i valfri konfiguration som passar ditt sätt att tänka.

Skapa omfattande kunskapsbaser med inbäddade sidor, bakåtlänkar och kraftfull sökfunktion som gör företagsinformation omedelbart tillgänglig.

Kontrollera behörigheter på olika nivåer för att hålla känslig information privat samtidigt som du samarbetar effektivt.

Använd förloppsindikatorer, checklistor och påminnelser för att hålla koll på dina personliga mål och teamets mål.

Begränsningar i Notion

Den brantare inlärningskurvan kräver tid för att bemästra plattformens flexibilitet.

Mobilupplevelsen känns begränsad jämfört med desktopversionen.

Att utforma anpassade mallar kan vara komplicerat och tidskrävande, vilket kan vara en utmaning för användare som söker skräddarsydda lösningar.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (2 495+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Direkt från en recension på Capterra:

Sammantaget älskar jag det. Jag använder Notion nästan varje dag för både arbete och personliga projekt, och även efter flera månaders användning har jag fortfarande inte haft några problem. Det är en fantastisk applikation och en av mina personliga favoriter.

Sammantaget älskar jag det. Jag använder Notion nästan varje dag för både arbete och personliga projekt, och även efter flera månaders användning har jag fortfarande inte haft några problem. Det är en fantastisk applikation och en av mina personliga favoriter.

7. Calendly (bäst för att eliminera fram- och återgående schemaläggning)

via Calendly

Calendly eliminerar den eviga mejlväxlingen när du ska boka möten. Med detta enkla schemaläggningsverktyg kan du dela din tillgänglighet via enkla länkar som speglar din kalenderstatus i realtid.

Mottagarna väljer lämpliga tider utan att se hela din kalender, vilket bibehåller integriteten och samtidigt möjliggör effektivitet. Team uppskattar funktionen för rundgång som fördelar möten mellan teammedlemmarna baserat på tillgänglighet eller balanserad arbetsbelastning.

Dessutom genererar Calendly-integrationer automatiskt möteslänkar, vilket minskar behovet av manuell konfiguration.

Calendlys bästa funktioner

Håll automatiskt fast vid schemaläggningsgränser med buffertider, dagliga mötesgränser och tidszonsinformation som förhindrar bokningsfel.

Använd anpassade intagsformulär för att samla in viktig information från inbjudna deltagare före ett samtal, så att mötena blir mer produktiva.

Effektivisera olika typer av möten med hjälp av anpassningsbara mallar för intervjuer, säljsamtal eller teammöten med lämplig längd och frågor.

Minska antalet uteblivna deltagare med automatiska e-post- och SMS-påminnelser om kommande möten.

Begränsningar i Calendly

Det kan vara svårt att hantera komplexa schemaläggningsbehov, såsom att samordna möten med flera deltagare i olika tidszoner.

Ibland kan synkroniseringsfördröjningar med primära kalendrar orsaka dubbelbokningar.

Priser för Calendly

Gratis

Standard: 12 $/månad per användare

Teams: 20 $/månad per användare

Enterprise: Från 15 000 USD/år (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Calendly

G2: 4,7/5 (2 290 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 940+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Calendly?

En recensent ger en användbar sammanfattning:

Calendly har verkligen effektiviserat vår schemaläggningsprocess. Det är fantastiskt att användare, kunder och potentiella kunder kan boka samtal med oss för allt från programvarudemonstrationer till teknisk support, utbildning och snabba uppdateringar. Att vi kan använda API:et med vårt CRM är ett stort plus, och att kunna synkronisera det med våra individuella kalendrar sparar mycket tid. Dessutom uppskattar vi verkligen de flerspråkiga evenemangssidorna!

Calendly har verkligen effektiviserat vår schemaläggningsprocess. Det är fantastiskt att användare, kunder och potentiella kunder kan boka samtal med oss för allt från programvarudemonstrationer till teknisk support, utbildning och snabba uppdateringar. Att vi kan använda API:et med vårt CRM-system är ett stort plus, och att kunna synkronisera det med våra individuella kalendrar sparar mycket tid. Dessutom uppskattar vi verkligen de flerspråkiga evenemangssidorna!

🧠 Rolig fakta: Den franska republikanska kalendern, som användes efter den franska revolutionen, delade upp året i 12 månader med 30 dagar vardera och hade ytterligare fem eller sex "kompletterande dagar" för att kompensera för skillnaden. Den övergavs 1806.

8. Wrike (bäst för att skala upp projektledning mellan avdelningar)

via Wrike

Wrike hanterar komplexa arbetsflöden i växande team med anpassningsbara projektstrukturer. Denna projektledningsprogramvara organiserar arbetet genom mappar, projekt och uppgifter som kan skalas från små team till företagsavdelningar.

Det utmärker sig inom resurshantering genom arbetsbelastningsvyer som visualiserar teamets kapacitet och förhindrar flaskhalsar. Korrektur- och godkännandefunktionerna effektiviserar kreativa arbetsflöden och möjliggör direkt feedback på dokument och bilder.

Många företagsteam uppskattar de omfattande rapporteringsfunktionerna som spårar framsteg i flera projekt och avdelningar.

Wrikes bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden för olika avdelningar med hjälp av förfrågningsformulär, automatiseringar och godkännandeprocesser som matchar specifika teambehov.

Sätt upp och följ upp mål och nyckeltal (OKR) för att säkerställa att projekt och dagliga uppgifter bidrar till större strategiska mål.

Logga tiden som läggs på uppgifter för att analysera teamets produktivitet, optimera resursfördelningen och förbättra framtida projektberäkningar.

Använd färdiga mallar för vanliga arbetsflöden, såsom onboarding, marknadsföringskampanjer eller produktlanseringar.

Wrike-begränsningar

Användare har rapporterat svårigheter med att anpassa instrumentpaneler och arbetsflöden efter sina specifika behov.

Applikationen saknar avancerade filterfunktioner i instrumentpanelen, vilket gör det svårt för användarna att bestämma vilken information som ska visas.

Det högre priset gör det otillgängligt för privatpersoner, mindre team och nystartade företag.

Wrike-priser

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (3 760+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2 785+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

En Capterra-användare sa följande:

Wrike har en unik förmåga att organisera arbetet på ett sätt som många andra projektledningssystem inte har. Det är en enkel del av plattformen, men det gör en enorm skillnad när du börjar integrera flera team från olika avdelningar. Det har också styrkor inom avdelningsöverskridande samarbete, arbete och fildelning.

Wrike har en unik förmåga att organisera arbetet på ett sätt som många andra projektledningssystem inte har. Det är en enkel del av plattformen, men det gör en enorm skillnad när du börjar integrera flera team från olika avdelningar. Det har också styrkor inom avdelningsöverskridande samarbete, arbete och fildelning.

9. Todoist (Bäst för enkel uppgiftshantering var som helst)

via Todoist

Todoist förenklar produktiviteten med fokuserad uppgiftshantering som fungerar på alla enheter. Detta strömlinjeformade verktyg registrerar snabbt uppgifter genom naturlig språkinmatning och ställer automatiskt in datum, prioriteringar och projekt.

Det utmärker sig särskilt för sin snabbtilläggsfunktion, som gör det möjligt att registrera uppgifter på några sekunder från vilken enhet som helst. Många långvariga användare uppskattar tillförlitligheten och de genomtänkta uppdateringarna som utökar funktionaliteten utan att göra upplevelsen rörig.

Todoists bästa funktioner

Organisera arbetet intuitivt med projekt och sektioner som kan skalas från personliga uppgifter till teamarbetsflöden utan onödig komplexitet.

Filtrera ditt fokus med hjälp av anpassningsbara vyer som visar exakt vad du behöver baserat på prioritet, datum eller projektkontext.

Följ framstegen visuellt med karmapoäng och produktivitetstrender som motiverar till konsekvent slutförande av uppgifter.

Kom åt dina uppgifter var som helst via inbyggda appar för alla plattformar och webbläsartillägg som integreras med e-post och webbplatser.

Todoists begränsningar

Vissa viktiga funktioner, såsom påminnelser och etiketter, är begränsade till premium användare, vilket begränsar den kostnadsfria versionens användbarhet.

Avsaknaden av en inbyggd kalendervy gör det nödvändigt att använda en extern kalenderapp.

Det saknas tidsregistreringsfunktioner för användare som behöver övervaka arbetstidens längd.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 2,5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 560 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Här är vad som gjorde skillnad för en användare:

För mig är Todoist som en livräddare. Det var enkelt att komma igång och hjälper verkligen till att organisera allt i tydliga att göra-listor, även för stora projekt med mitt team. Dessutom gör det det väldigt enkelt att ändra deadlines.

För mig är Todoist som en livräddare. Det var enkelt att komma igång och hjälper verkligen till att organisera allt i tydliga att göra-listor, även för stora projekt med mitt team. Dessutom gör det det väldigt enkelt att ändra deadlines.

10. Trello (bäst för visuellt teamsamarbete)

via Atlassian

Trello gör projektledning till en intuitiv visuell upplevelse genom sitt Kanban-tavlasystem. Detta lättillgängliga verktyg organiserar arbetet i kort som flyttas mellan anpassningsbara kolumner, vilket skapar en tydlig visualisering av arbetsflödet.

Dess enkelhet hjälper nya användare att omedelbart förstå konceptet samtidigt som de upptäcker djupet genom funktioner som checklistor, förfallodatum och automatisering. Många team uppskattar också flexibiliteten att skapa arbetsflöden för allt från innehållskalendrar till felspårning och anställningsprocesser, allt med samma välbekanta gränssnitt.

Trellos bästa funktioner

Utöka funktionaliteten med Power-ups som integrerar kalendervyer, tidrapportering, rapportering och dussintals andra specialiserade verktyg.

Automatisera rutinprocesser med Butler-regler som flyttar kort, delegerar arbete, lägger till etiketter och skapar uppföljningsuppgifter baserat på triggers.

Organisera komplex information med hjälp av kapslade checklistor, bilagor och anpassade fält som samlar allt på ett lättillgängligt ställe.

Anpassa dig till alla typer av teamprocesser genom att skapa specialiserade tavlor för sprintar, projektledningskalendrar , kundintroduktioner eller rekryteringsprocesser.

Trellos begränsningar

Plattformen erbjuder främst en Kanban-tavla, utan alternativa perspektiv som Gantt-diagram eller tidslinjevyer, vilket kan hindra en omfattande visualisering av projektet.

Styrelsestrukturen blir svårhanterlig för mycket stora eller komplexa projekt.

Trellos kostnadsfria plan begränsar arbetsytorna till maximalt 10 medarbetare, vilket kanske inte räcker för större team.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,5 $/månad per användare

Enterprise: 17,5 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (13 670+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 435+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En Redditor delade detta:

Jag tycker att Trello är användbart för att få en överblick över projekt, uppgifter etc. som jag arbetar med. Jag tror att styrkan med Trello är att det är väldigt enkelt (tavlor, listor, kort) och lätt att använda, så det kan tillämpas på nästan vad som helst där du behöver organisera information. Det passar inte perfekt till 100 %, men det är ofta ”tillräckligt bra” och mycket mindre komplicerat och dyrt än verktyg som är inriktade på mer begränsade lösningsområden.

Jag tycker att Trello är användbart för att få en överblick över projekt, uppgifter etc. som jag arbetar med. Jag tror att styrkan med Trello är att det är väldigt enkelt (tavlor, listor, kort) och lätt att använda, så det kan tillämpas på nästan vad som helst där du behöver organisera information. Det passar inte perfekt till 100 %, men det är ofta ”tillräckligt bra” och mycket mindre komplicerat och dyrt än verktyg som är inriktade på mer begränsade lösningsområden.

🔍 Visste du att? Vissa länder antog den gregorianska kalendern flera århundraden efter att den infördes 1582. Grekland var det sista europeiska landet som bytte, vilket skedde 1923!

11. TickTick (Bäst för att spåra vanor tillsammans med uppgiftshantering)

via TickTick

TickTick kombinerar omfattande uppgiftshantering med vanespårning i en fokuserad app. Detta mångsidiga verktyg erbjuder flera vyer, inklusive listor, tavlor och kalendrar, samtidigt som det lägger till unika funktioner som Pomodoro-timern för fokuserade arbetspass.

Funktionen för att spåra vanor hjälper dig att skapa konsekvens i dina dagliga rutiner och regelbundna uppgifter. Många användare uppskattar den genomtänkta designen, som rymmer omfattande funktionalitet i ett överskådligt gränssnitt.

TickTicks bästa funktioner

Registrera uppgifter direkt med hjälp av naturligt språk och röstkommandon som automatiskt anger datum och prioriteringar.

Visualisera din schemaläggning fullständigt med en integrerad kalendervy som visar både uppgifter och händelser i en tidslinje.

Spåra produktivitetstrender genom detaljerad statistik om slutförda uppgifter, fokusering och vanor.

Begränsningar för TickTick

Appens samarbetsfunktioner är fortfarande grundläggande jämfört med teamfokuserade plattformar.

Ibland kan synkroniseringsfördröjningar mellan enheter orsaka förvirring.

Det erbjuder begränsade anpassningsalternativ för vyer och arbetsflöden.

Priser för TickTick

Årsabonnemang: 35,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra:4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TickTick?

Här är vad en Reddit-användare hade att säga:

Jag har precis bytt till TickTick. Jag älskar det. Jag behövde något som kunde lägga till uppgifter med varaktighet, precis vad TickTick erbjuder. Prova det, du kommer inte bli besviken. Widgetarna på iOS-hemskärmen är också bra.

Jag har precis bytt till TickTick. Jag älskar det. Jag behövde något som kunde lägga till uppgifter med varaktighet, precis vad TickTick erbjuder. Prova det, du kommer inte bli besviken. Widgetarna på iOS-hemskärmen är också bra.

12. Routine (bäst för minimalistisk kalenderbaserad produktivitet)

via Routine

Routine fokuserar på att förenkla produktiviteten genom en kalenderbaserad strategi.

Dess tidsblockeringssystem hjälper dig att visualisera hur du spenderar din dag, medan dagplaneringen skapar realistiska scheman. Funktionen för daglig återställning uppmuntrar till regelbunden planering och reflektion, vilket skapar konsistens i produktivitetsvanor.

Routine anpassar sig efter din personliga produktivitetsstil och erbjuder anpassningsmöjligheter utan överväldigande komplexitet. Resultatet är en mer naturlig upplevelse som känns som en förlängning av ditt tankesätt snarare än ett stelt ramverk.

Routines bästa funktioner

Navigera snabbt med kortkommandon som minimerar musanvändningen och låter dig fokusera på planeringen istället för att hantera verktyget.

Minska beslutsutmattningen med hjälp av mallar för daglig planering som skapar konsekvens i din schemaläggning.

Håll fokus genom ett medvetet minimalistiskt gränssnitt som prioriterar aktuella uppgifter framför oändlig utforskning av funktioner.

Rutinmässiga begränsningar

Vissa användare har rapporterat att appen kan vara långsam att öppna.

Routines integrationer med projektledningsverktyg är för närvarande begränsade.

Inga samarbetsfunktioner för teamplanering eller delade kalendrar

Rutinpriser

Gratis

Professional: 12 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rutinmässiga betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Routine?

En recensent på G2 delade med sig av sin erfarenhet:

Routine är en fantastisk produktivitetsapp som hjälper mig att planera mina arbetsuppgifter varje dag. Den hjälper mig att skapa och upprätthålla min dagliga rutin. Routine har ett snyggt och visuellt tilltalande gränssnitt. Den är enkel att implementera och mycket användarvänlig.

Routine är en fantastisk produktivitetsapp som hjälper mig att planera mina arbetsuppgifter varje dag. Den hjälper mig att skapa och upprätthålla min dagliga rutin. Routine har ett snyggt och visuellt tilltalande gränssnitt. Den är enkel att implementera och mycket användarvänlig.

13. nTask (Bäst för budgetvänlig hantering av teamuppgifter)

via nTask

nTasks mångsidiga plattform kombinerar uppgiftshantering, tidshantering och teamkommunikation i ett gränssnitt som prioriterar tydlighet framför rörighet.

Det som utmärker nTask är dess balanserade förhållningssätt till struktur och flexibilitet. Plattformen erbjuder tillräcklig organisation för att hålla projekten på rätt spår samtidigt som den är anpassningsbar till olika arbetsstilar och projektkrav.

Växande team uppskattar balansen mellan funktionalitet och prisvärdhet som kan anpassas efter deras behov.

nTasks bästa funktioner

Hantera hela projekt genom integrerade moduler för uppgifter, problem, risker och tidrapporter utan att behöva jonglera mellan flera plattformar.

Visualisera projektets tidslinjer med interaktiva Gantt-diagram som visar beroenden, milstolpar och resursfördelning.

Dokumentera mötesresultat fullständigt med dedikerade verktyg för dagordningar, deltagare, beslut och tilldelning av åtgärdspunkter.

Spåra tiden automatiskt för specifika uppgifter och skapa detaljerade rapporter för fakturering eller produktivitetsanalys.

Begränsningar för nTask

Användare har rapporterat att mobilapplikationen är föråldrad och långsam.

Avsaknaden av funktioner som anpassningsbara fält, favoriter och fältaggregeringar begränsar användarnas möjligheter att anpassa plattformen efter sina specifika arbetsflödeskrav.

Rapporteringsfunktionerna saknar djup jämfört med projektledningsverktyg för företag.

Priser för nTask

Premium: 4 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

nTask-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,2/5 (105+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om nTask?

Enligt en recension på Capterra:

nTask är mycket billigare än vissa andra välkända projektledningsprogram, vilket gör det idealiskt för frilansare och småföretag med en blygsam budget. Min favoritfunktion i nTask är Boards – ett roligt, visuellt sätt att överblicka uppgiftsförloppet. Om du inte är ett stort företag med mycket komplexa rörliga delar kommer de flesta av oss att klara sig utmärkt med nTask!

nTask är mycket billigare än vissa andra välkända projektledningsprogram, vilket gör det idealiskt för frilansare och småföretag med en blygsam budget. Min favoritfunktion i nTask är Boards – ett roligt, visuellt sätt att överblicka uppgiftsförloppet. Om du inte är ett stort företag med mycket komplexa rörliga delar kommer de flesta av oss att klara sig utmärkt med nTask!

Använd det bästa alternativet till Motion: ClickUp

Produktivitetsverktyg ska göra din dag enklare, inte mer komplicerad. När uppgifterna hopar sig och prioriteringarna förändras behöver du ett system som hjälper dig att anpassa dig snabbt.

ClickUp samlar allt ditt arbete på ett ställe – dina uppgifter, kalender, möten och teamuppdateringar hålls sammankopplade.

Du kan planera din dag, avsätta tid för fokus, hantera skiftande deadlines och hålla allt igång utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Tydlighet, kontroll och momentum – allt på en och samma plattform.

