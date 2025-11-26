Över 15 exempel på reklamkampanjer som fungerade

Ibland genomför du en "perfekt" kampanj, eller så tror du i alla fall. Den har humor, en catchy punchline och rätt mängd försäljningsinformation. Den får några klick, men inga konverteringar. Och som marknadsförare vet vi att det som räknas i slutändan är att bidra till intäkterna.

Vi har alla varit där, och det är frustrerande. Bra design och smart copy är inte tillräckligt om kärnidén inte går hem.

För att skapa något som fastnar behöver du exempel som har väckt uppmärksamhet. Därför går vi i det här blogginlägget igenom över 15 exempel på reklamkampanjer.

Vad gör en reklamkampanj framgångsrik?

Baserat på branschundersökningar och framgångsrika kampanjer är här de viktigaste ingredienserna som konsekvent driver framstående reklam:

Klargör dina mål: Definiera dina Definiera dina marknadsföringsmål , oavsett om det handlar om fler klick, registreringar eller köp, och mät framstegen med fokuserade KPI:er.

Djupgående insikt om målgruppen: Lär känna dina köpares motivation, problem och beteende för att skräddarsy en kommunikation som verkligen når fram.

Kreativa och minnesvärda budskap: Var djärv, originell och emotionellt engagerande för att säkerställa högkvalitativ kreativitet och maximal effekt.

Syftesanpassade bilder och format: Anpassa bilderna till din plattform (t.ex. Reel, OOH, story) för att göra ditt innehåll omisskännligt.

Stark uppmaning till handling och erbjudande: Använd en tydlig uppmaning till handling och en känsla av brådska, till exempel ”Begränsad tid”, för att driva på handling.

Kontinuerlig mätning och optimering: Spåra prestanda i realtid, kör A/B-tester och iterera snabbt i din Spåra prestanda i realtid, kör A/B-tester och iterera snabbt i din marknadsföringsplaneringsprogramvara.

🧠 Rolig fakta: Ordet " reklam " har funnits sedan åtminstone 1426 och har rötter i både franska (advertissement) och italienska (avvertimento). Ursprungligen betydde det en varning eller ett meddelande, långt innan det blev flashiga skyltar och popup-fönster.

Över 15 exempel på framstående reklamkampanjer

Låt oss ta en titt på över 15 framstående reklamkampanjer som hjälper dig att ta fram en strategi för hantering av marknadsföringskampanjer.

1. ClickUp | Kampanj för återgång till arbetet

När B2B-varumärken spelar säkert börjar allt se likadant ut: modeord, bloggformat och stela stockfoton från kontoret. ClickUp bestämde sig för att vända på steken med sin kampanj ”Return to Work” och göra företagsprogramvaran mer mänsklig.

Denna multivideokampanj, som lanserades i augusti 2021, fokuserade inte på produktens funktioner. Istället berättade den roliga, relaterbara historier från arbetsplatsen: pinsamma möten, överanvända facktermer och förvirring efter pandemin. Den fick miljontals visningar, väckte diskussioner och fick marknadsförare att ompröva hur B2B-innehåll kan se ut.

2. Michael Cera och CeraVes kampanj ”Is He CeraVe?”

via Yellow Chili

Kan du föreställa dig Michael Cera vandra genom New York med en CeraVe-fuktighetskräm i handen? Ja, det var en udda slump att ett varumärke och en kändis hade samma namn.

CeraVe utnyttjade förvirringen med en mock-luxury-annons i 90-talsstil och en mikrosajt med namnet ”I am CeraVe ”. Denna lekfulla stunt var en teaser för deras första Super Bowl-reklam, som blandade dermatologisk auktoritet med popkulturens charm. Det skapade organisk buzz och gjorde hudvård till något roligt och relaterbart för ett varumärke som vanligtvis är kliniskt.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

via e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (ett företag som säljer vatten på burk) samarbetade med e. l. f. Cosmetics för att ta fram en överdriven serie med corpse paint, där de infogade gotiska metal-motiv i skönhetsprodukter.

Den ovanliga kombinationen av heavy metal och hudvård genererade över 250 miljoner sociala intryck och otaliga reaktionsvideor, vilket gjorde båda varumärkena virala. Det sticker ut eftersom det bröt mot kategorinormerna och förstärkte varumärkets djärvhet utan traditionella annonsutgifter.

🔍 Visste du att? Principen om social bevisning, till exempel att visa recensioner eller popularitetsstatistik, kan öka konsumenternas förtroende och konverteringsgraden, särskilt på konkurrensutsatta marknader.

4. Chili's Big Smasher BurgerTime Game

via X

Chili's väckte starka nostalgikänslor med sin kampanj "Big Smasher BurgerTime", en lekfull variant på det klassiska arkadspelet BurgerTime från 1980-talet. I denna varumärkesversion blev spelarna Joe Chili Head och fick bekämpa fräcka snabbmatsmaskotar samtidigt som de byggde gigantiska Big Smasher-burgare i sex actionfyllda nivåer.

Men det handlade inte bara om lek och skoj. Kampanjen lyfte på ett smart sätt fram Chilis måltidserbjudande "3 For Me" för 10,99 dollar som ett budgetvänligt svar på de stigande priserna på snabbmat. Med över 8 000 timmars spelande på bara 20 dagar uppfyllde den alla kriterier för en marknadsföringskampanj och fick snabbmat att kännas som en fullfjädrad arkadupplevelse.

5. Grab Philippines | No Sweat Summer-kampanj

via Grab

Med tanke på hettan i Filippinerna lanserade Grab sin kampanj ”No Sweat Summer”. Den visade en svettig karaktär som räddades av GrabCars luftkonditionerade bilar och leveranser.

Det lekfulla budskapet gick hem, vilket resulterade i en ökning på nästan 30 % av GrabCar Saver-transaktionerna i kärnområdena. Det visade hur relevans, humor och lokal insikt kan leda till utmärkelser och verklig tillväxt.

🔍 Visste du att? Flockmentalitet är en av de mest kraftfulla drivkrafterna inom reklam. Människor är mer benägna att engagera sig när de ser andra göra samma sak.

6. Channel 4 | Vad ska man tänka på?

via Channel 4 på YouTube

Channel 4:s kampanj ”Considering What?” för Paralympiska spelen i Paris 2024 förändrade publikens syn på paralympiska idrottare. De marknadsförde dem som elitidrottare som står inför samma utmaningar som alla idrottare.

Den kritiserar nedlåtande beröm som "Hon är snabb... med tanke på." Idrottarna Aaron Phipps, Dame Sarah Storey och Emmanuel Oyinbo-Coker bidrar till att bryta ner sådana diskriminerande uppfattningar genom sina prestationer. Kampanjen har lanserats på flera plattformar och har fått bred uppskattning och en märkbar ökning av tittarsiffrorna.

7. LEGO | En episk berättelse skriven av barn

via BricksFanz

LEGO uppmanade barn att skriva berättelser som utspelar sig i LEGO City. De bästa berättelserna animerades till officiella videor, där barnens fantasi visades upp som ett verktyg för varumärkets berättande.

Föräldrar uppmuntrade sina barn att prioritera kreativitet, och kampanjen fördjupade engagemanget genom att omvandla användargenererat innehåll till polerad marknadsföring.

Tips: Du kan använda ClickUp Brain som ditt personliga AI-verktyg för reklamtexter för att omedelbart generera flera varianter av rubriker, slogans eller produktbeskrivningar.

8. Old Spice | Mannen din man kunde lukta som

via LinkedIn

Old Spices kampanj "The Man Your Man Could Smell Like" förändrade Old Spices image från ett gammaldags apoteksmärke till ett djärvt, humoristiskt och socialt medvetet varumärke. Med Isaiah Mustafa i huvudrollen som den smidiga, handdukklädda "Old Spice Man" riktade sig reklamen på ett smart sätt till kvinnor, som ofta köper skönhetsprodukter för män.

Dess snabba monologer, absurda humor och surrealistiska övergångar i en tagning bröt mallen för traditionell reklam riktad till män. Det som verkligen stack ut var dock att Mustafa svarade direkt på fansens frågor i realtid via personliga YouTube-videor. Detta återupplivade varumärkesbilden med en oförglömlig replik: Titta på din man, nu tillbaka på mig.

9. Uber Eats | Få nästan vad som helst

via Uber Eats på YouTube

Uber Eats satsade på humor och öppenhet i sin kampanj "Get Almost, Almost Anything" och visade vad som skulle hända om de verkligen levererade "allt". I deras YouTube-videor råkar skådespelerskan Nicola Coughlan av misstag kalla på en friare från 1800-talet. Skådespelaren Tom Felton beställer "magi". Det visar varför "nästan" ofta räcker. Annonserna positionerade på ett smart sätt Uber Eats växande utbud (livsmedel, detaljhandel, alkohol och mer) samtidigt som de drev med kaoset i att leverera vad som helst.

🔍 Visste du att? Kreativitet inom reklam utvärderas ofta utifrån fem viktiga kriterier: symbolik, enkelhet, precision, unikhet och konstnärlighet. Dessa kriterier hjälper till att avgöra hur effektiv och originell en kreativ idé är.

10. British Airways | Windows-skyltar

via LBB

British Airways genomförde en utomhuskampanj kallad ”Windows” med närbilder av passagerare som tittade ut genom flygplansfönstren. Det fanns varken logotyp, slogan eller CTA. Annonserna vände på den vanliga resenarrativen och fokuserade på känslorna inne i planet snarare än utsikten utanför. Och eftersom BA anses vara ikoniskt kände folk igen varumärket direkt.

11. Telstra | Bättre på ett bättre nätverk

via Telstra på YouTube

Telstras kampanj "Better on a Better Network" visar Australiens mest utbyggda mobilnätverk i en udda serie med 26 stop-motion-filmer. Varje videoreklam fokuserar på en annan region och dess udda invånare. Från larvande tasmanska djävlar till tonåriga goth-kakaduor och maskulina akacieblommor – kampanjen omfamnar landets karaktärsrika hörn. Varje 15-sekundersspot levererar en kortfattad berättelse som förstärker Telstras täckning och positionerar det som en tråd som förbinder australierna.

🧠 Kul fakta: Emotionellt laddade annonser aktiverar fler delar av hjärnan, vilket leder till starkare minneskodning och högre annonsminne.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

via Volkswagen

Kampanjen "Think Small" från 1959 introducerade VW Beetle på en amerikansk marknad som var besatt av stora, flashiga bilar. Istället för att dölja Beetles storlek visade annonserna en liten bil omgiven av vitt utrymme, vilket framhävde dess bränsleeffektivitet, prisvärdhet och tillförlitlighet.

De kreativa cheferna Helmut Krone och Julian Koenig utnyttjade bilens upplevda svagheter (storlek och form) och förvandlade dem till försäljningsargument. De använde jordnära slogans som "Lemon" eller "Den är ful, men den tar dig dit du vill".

🔍 Visste du att? Företag genererar i genomsnitt 8 dollar i vinst för varje dollar som spenderas på Google Ads. Detta visar på kostnadseffektiviteten hos digital annonsering.

13. Dove’s Real Beauty Sketches

via Dove

Doves emotionella kampanj ”Real Beauty Sketches” lanserades 2013 som en kortfilm. Den handlade om en rättsmedicinsk tecknare som ritade kvinnor först utifrån deras egna beskrivningar av sig själva och sedan utifrån beskrivningar från främlingar. Resultaten visade att kvinnor tenderar att döma sig själva hårdare än andra gör.

Denna kontrast gav en kraftfull visuell representation av kampanjens kärnbudskap: skönhet definieras ofta av självuppfattning, inte verklighet. Videon vann Cannes Lions Grand Prix, vilket resulterade i en 6-procentig ökning av Doves försäljning.

🧠 Rolig fakta: I antiken och medeltiden existerade reklam i form av mun-till-mun-metoden. Det första steget mot modern reklam kom med utvecklingen av trycktekniken under 1400- och 1500-talen.

14. Heineken | Tråkig telefon / Tråkigt läge

via Creativepool

Heinekens kampanj uppmuntrade människor att koppla bort sina smartphones och återansluta sig till det verkliga livet, särskilt vid livekonserter. I en uppseendeväckande aktivering använde varumärket på ett smart sätt infraröd teknik för att leverera dolda meddelanden som endast var synliga genom telefonkameror.

När konsertbesökarna höll upp sina telefoner för att filma, dök dessa osynliga meddelanden upp på deras skärmar. Som en del av den bredare plattformen Boring Phone, som erbjuder telefonbyte, kameraklistermärken och offline-skattjakter, främjar den digital detox.

🧠 Rolig fakta: En av de mest kända reklamaffischerna från första världskriget visar fältmarskalk Lord Kitchener som uppmanar människor att gå med i den brittiska armén. Den hade texten ”BRITONS: Lord Kitchener Wants You” och kom från en tidningsannonskampanj. Dess visuella attraktionskraft uppmärksammades av andra konstnärer i USA, som ersatte Kitcheners bild med Uncle Sam!

15. Starburst | Olika varje gång

via Muse by Clios

Efter 12 års tystnad återvände Starburst med kampanjen "Different Every Time". Det var en livfull, teknikdriven kampanj som hyllade godisets oändliga möjligheter. Med över 479 miljoner smakkombinationer i en 12-pack utnyttjade varumärket denna variation till sin fördel.

Kampanjen använder generativ AI för att skapa annonser som ständigt förändras. Från Snapchat AR-linser till Spotifys spellistor där du själv kan välja ditt äventyr, bjuds fansen in att uppleva Starburst genom personliga resor.

16. Coca-Cola | Dela en Coca-Cola

via Coca-Cola

Coca-Colas kampanj "Share a Coke" är en av de mest ikoniska marknadsföringskampanjerna i modern historia. Allt började med en djärv idé: att byta ut det klassiska Coca-Cola-logotypen mot människors förnamn. Från Australien till resten av världen pryddes flaskor och burkar med namn och smeknamn. Människor älskade spänningen i att upptäcka sina egna namn på hyllorna eller att köpa en flaska till någon de brydde sig om.

Företaget utnyttjade ögonblicket med interaktiva upplevelser. QR-koder på förpackningar och digitala verktyg gjorde det möjligt för människor att anpassa sina flaskor, skapa videor och memes och till och med dela minnen med Coca-Cola-tema online.

Vanliga kampanjtyper (och var du kan använda dem)

Kampanjtyper varierar beroende på mål, målgrupp och plattform. Var och en har ett unikt syfte och hjälper dig att nå ut till din målgrupp på ett effektivt sätt.

Här är några av de vanligaste typerna av marknadsföringskampanjer och var de är mest effektiva. 👇

Kampanjer för varumärkeskännedom: Syftar till att introducera eller förstärka ett varumärkes identitet. De är idealiska för plattformar med stor räckvidd som TV, YouTube och skyltar.

📌 Exempel: Apples kampanj Shot on iPhone visar kamerans kvalitet samtidigt som den subtilt förstärker varumärkets prestige genom användargenererat innehåll.

Produktlanseringskampanjer: Introducerar en ny produkt eller tjänst i integrerade medier för att snabbt skapa intresse.

📌 Exempel: Nike lanserade självknäppande skor med hjälp av teasers på sociala medier, samarbeten med influencers och PR-stunts för att skapa buzz.

Prestationsbaserade marknadsföringskampanjer: Driver specifika åtgärder som klick, registreringar eller köp, och fungerar bra på digitala plattformar som Google Ads, Meta eller e-post.

📌 Exempel: Chili's Big Smasher BurgerTime-kampanj marknadsförde sin måltidserbjudande för 10,99 dollar. Med över 8 000 timmars spelande på bara 20 dagar förvandlade kampanjen nöje till kundtrafik, vilket genererade verkliga köp samtidigt som det hela förblev lekfullt.

Kampanjer för social medvetenhet: Skapar medvetenhet kring sociala eller miljömässiga frågor, ofta genom PR, sociala medier och partnerskap med ideella organisationer.

📌 Exempel: ALS Ice Bucket Challenge, som spreds viralt över hela världen för att öka medvetenheten och samla in pengar till ALS genom sociala medier och kändisars deltagande.

Upplevelsebaserade kampanjer: Ger uppslukande, verkliga interaktioner, ofta förstärkta genom delning på sociala medier.

📌 Exempel: Lululemons kampanj Pride in the Park , där de skapade en uppslukande konstinstallation i Hudson River Park och anordnade yogapass för allmänheten, och uppmuntrade människor att dela sina upplevelser på Instagram med hashtaggen #ProudAndPresent.

Hur man planerar och följer upp framgångsrika reklamkampanjer

De bästa reklamkampanjerna ser enkla ut – fyndiga texter, fantastiska bilder, perfekt timing. Men bakom varje minnesvärd annons finns ett team som jonglerar med briefs, revideringar, godkännanden, mediascheman och ändringar i sista minuten.

Du förlorar alltså inte bara effektivitet – du riskerar också förseningar och missförstånd som kan förstöra även det starkaste konceptet.

ClickUp kopplar samman punkterna som världens första konvergerade AI-arbetsyta. Det fungerar som din centraliserade arbetsyta för planering, tilldelning, skrivande, granskning och spårning av varje detalj i din annonskampanjstrategi, allt drivet av AI.

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning eliminerar också arbetsflödet genom att samla kampanjens hela genomförande i ett enda arbetsutrymme. Ditt team ser 100 % av sammanhanget i varje steg – från den initiala briefen till den slutliga rapporteringen och uppföljningen. Kreativa team kan samarbeta kring tillgångar medan kundansvariga spårar godkännanden och medieteam planerar placeringar.

Låt oss gå igenom stegen för att planera en marknadsföringskampanj.

Steg 1: Brainstorma kampanjidéer med AI

Varje framgångsrik reklamkampanj börjar med en gnista: en idé, ett budskap eller ett visuellt koncept. Det är där dessa kampanjhanteringsverktyg kommer in.

Lägg till olika element i ClickUp Whiteboards för förbättrad brainstorming

Använd ClickUp Whiteboards för att kartlägga byggstenarna i din marknadsföringsplan:

Skapa en ny whiteboard från sidofältet → Klicka på + Ny whiteboard

Använd klisterlappar, pilar och former för att beskriva kampanjens mål, målgruppens problem, plattformsspecifika format (som Instagram Reels vs. YouTube Shorts) och reklamkrokar.

Samarbeta i realtid och låt hela teamet delta, lämna kommentarer eller flytta element.

🚀 Vänligt tips: Inuti Whiteboards kan ClickUp Brain generera idéer till kampanjteman baserat på en enkel uppmaning (t.ex. Ge mig fem vinklar för en sommarkampanj om hudvård) eller till och med föreslå visuella koncept eller hero-bilder som vägledning för ditt designteam.

Skriv och samarbeta med hjälp av mångsidiga dokument

När du har bestämt dig för kampanjens inriktning kan du gå vidare till ClickUp Docs + ClickUp Brain för att omvandla idéer till konkret innehåll och planer:

Skissa på kreativa briefs , skriv annonsmanus, skissa på ditt videostoryboard eller lista viktiga leverabler.

Tagga teammedlemmar för att få input eller tilldela sektioner som CTA:er eller varumärkesbudskap.

Lägg till kommentarer för feedback eller förtydliganden, så att allt finns samlat på ett ställe.

Om du har en åtgärdspost i ditt dokument markerar du bara avsnittet och tilldelar det till din copywriter eller designer med hjälp av ClickUp Assign Comments.

Låt oss säga att ditt team har avslutat en strategisession på Whiteboards för din nästa säsongskampanj. Öppna ett dokument och börja skapa den kreativa briefen direkt i det. Varumärkeschefen lägger till ton och positionering, copywritern skriver utkast till rubriker och manus, och designern listar viktiga leverabler.

Använd ClickUp Brain med ClickUp Docs för att finslipa och förfina dina idéer och ditt innehåll.

Du kan också använda ClickUp Brain i Docs för att:

Skapa flera olika rubrikvarianter, e-postämnen eller sociala bildtexter som är anpassade efter din ton.

Sammanfatta långa kampanjbeskrivningar i punktlistor för ledningens granskning.

Förbättra dina budskap genom att be ClickUp Brain att göra dina texter mer övertygande, koncisa eller anpassade efter en specifik personlighet.

Använd flera LLM-modeller, inklusive ChatGPT, Gemini, Claude och fler i Brain för forskning, redigering och mycket mer.

Få tillgång till ledande LLM:er på ett och samma ställe med ClickUp Brain, ClickUps AI-plattform.

Steg 2: Planera din kampanjtid

En kampanj utan tidsplan är bara en önskelista. Använd ClickUp Gantt View för att visuellt kartlägga beroenden. Detta hjälper till att förhindra flaskhalsar och håller dina deadlines realistiska.

Visa uppgifter, tidslinjer och beroenden mellan projekt med ClickUps Gantt-diagramvy.

Om du till exempel håller på att slutföra din kampanjplan för "Back-to-School" kan du använda ett Gantt-diagram för att schemalägga uppgifter, ställa in beroenden och visualisera din kritiska väg.

Om du föredrar listor kan du använda ClickUp List View för att hantera kampanjuppgifter med tydliga prioriteringar, ansvariga och förfallodatum, vilket är perfekt för innehållskalendrar, annonsvarianter eller kanalspecifika uppgifter.

ClickUp Brain fungerar som din strategiska assistent

Prova ClickUp Brain för att utforma hela din reklamkampanj.

Så här använder du AI i reklam när du planerar tidslinjer:

Lista leveranser för en ny produktlansering eller säsongskampanj (t.ex. Vad ska vi skapa för en Black Friday-kampanj?)

Skissa på exempel på tidsplaner för att få en flygande start på projektplaneringen.

Dela upp komplexa idéer i mindre uppgifter

Använd ClickUp Brain för att övervaka framsteg och tilldela uppgifter till teammedlemmar

Steg 3: Återanvänd kampanjarbetsflöden med mallar

Få en gratis mall Samla all kampanjplanering under ett tak med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Kör du liknande kampanjer för e-post, sociala medier eller betalda medier? Spara tid genom att använda ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer. Den har sju anpassade statusar, inklusive Blockerad, Avbruten, Slutförd, Klar och Pågående, som hjälper teamen att övervaka det exakta stadiet för varje kampanjuppgift.

Denna marknadsföringsplanmall innehåller också 11 anpassade fält, såsom Slutgiltigt innehåll, Utkast, Referens, Godkännande och Tilldelat team. Dessa gör det möjligt för dig att samla in viktig information om varje uppgift och tydligt visualisera kampanjens framsteg genom olika granskningsstadier.

⚡ Mallarkiv: ClickUp-reklammalen är det perfekta sättet att brainstorma idéer och strategier, prioritera uppgifter och övervaka prestationsmått. Reklammallen påskyndar planeringen och säkerställer att du når din målgrupp i tid.

Steg 5: Automatisera ditt arbetsflöde

Om du är trött på att jaga folk för uppdateringar kan du ställa in ClickUp Automations + AI Agents för att hantera påminnelser, automatiskt tilldela uppgifter när status ändras och meddela berörda parter när deras godkännande behövs.

Skapa anpassade automatiseringar i ClickUp som passar dina marknadsföringsflöden

Så här ställer du in en anpassad automatisering i ClickUp:

Klicka på knappen ⚙️ Automatisera (uppe till höger).

Välj eller ställ in en automatisering: När status är Behöver granskas , tilldela till kreativ chef När uppgiften är försenad, skicka en påminnelse till den tilldelade personen När en uppgift är markerad som Slutförd , flytta den till nästa fas

När statusen är Behöver granskas , tilldela till kreativ chef.

När uppgiften är försenad, skicka en påminnelse till den ansvarige.

När en uppgift är markerad som Slutförd flyttar du den till nästa fas.

När statusen är Behöver granskas , tilldela till kreativ chef.

När uppgiften är försenad, skicka en påminnelse till den ansvarige.

När en uppgift är markerad som Slutförd flyttar du den till nästa fas.

Utöver traditionella regelbaserade automatiseringar introducerar ClickUp AI Agents ett mer anpassningsbart och intelligent lager i ditt arbetsflöde.

Istället för att vänta på enkla triggers tolkar AI-agenter uppgiftskontexten, förstår avsikten och vidtar proaktiva åtgärder baserat på vad de hittar – oavsett om det handlar om att flagga saknade briefingsdetaljer, skapa checklistor, skriva om uppgiftsbeskrivningar enligt dina interna standarder eller automatiskt samordna arbetsflöden i flera steg.

De kan övervaka mönster, förutsäga förseningar, omfördela arbete, justera tidsplaner och kommunicera på ett naturligt språk med sammanfattningar eller uppdateringar som förmedlar en mänsklig touch. Kort sagt, medan automatiseringar hanterar det förutsägbara, hanterar AI-agenter det tvetydiga – vilket lyfter din arbetsplats från reaktiva triggers till genuint intelligent arbetsflödeshantering.

Steg 6: Övervaka kampanjresultaten med instrumentpaneler

Insyn i kampanjens resultat hjälper teamen att hålla sig samordnade och reagera snabbare på det som är viktigast.

Skapa en ClickUp-instrumentpanel för din annonskampanj som visar viktiga KPI:er, inklusive visningar, konverteringar, kreativ status, marknadsföringsbudget och mer. Lägg till kort som förloppsindikatorer för skapande av tillgångar, måluppföljning för teamets leveranser och diagram för plattformsspecifik prestanda.

Spåra dina marknadsföringsmått och ROI med ClickUp Dashboards

Så här skapar du en anpassad kampanjpanel:

Från sidofältet → Klicka på Dashboards → + Ny dashboard

Diagram över slutförda uppgifter: Spåra tillgångarnas framsteg Målspårare: Övervaka kreativa milstolpar Cirkel- eller stapeldiagram: Jämför annonsprestanda och Lägg till dessa kort:Spåra tillgångarnas framstegÖvervaka kreativa milstolparJämför annonsprestanda och marknadsförings-KPI:er

Diagram över slutförda uppgifter: Spåra tillgångarnas framsteg

Måluppföljare: Övervaka kreativa milstolpar

Cirkel- eller stapeldiagram: Jämför annonsprestanda och Jämför annonsprestanda och marknadsförings-KPI:er

Anslut relevanta listor eller mappar för att hämta data i realtid.

Diagram över slutförda uppgifter: Spåra tillgångarnas framsteg

Måluppföljare: Övervaka kreativa milstolpar

Cirkel- eller stapeldiagram: Jämför annonsprestanda och Jämför annonsprestanda och marknadsförings-KPI:er

Lärdomar från de bästa exemplen på marknadsföringskampanjer

Vill du att din nästa reklamkampanj ska bli en succé? Här är vad några av de bästa marknadsföringsstrategierna lär oss:

Satsa på överraskningar: Oväntade samarbeten (som corpse paint + hudvård) fångar snabbt uppmärksamheten.

Berätta en historia: Oavsett om det är LEGO-barnen eller Old Spices handdukskille, så fastnar historier i minnet.

Gör det interaktivt: Från spel till live-svar, låt din publik vara med och spela

Utnyttja kulturen: Utnyttja trender, nostalgi eller lokal humor för att skapa omedelbar igenkänning.

Håll det mänskligt: Humor, känslor och verkliga egenheter slår produktspecifikationer alla dagar i veckan.

Vänd på skriptet: Vänd på det vanliga budskapet eller lyft fram en ny synvinkel för att sticka ut.

Överdriv inte: Ibland säger subtilitet (som BA:s fönsterreklam) allt.

Låt användarna ta ledningen: Användargenererat innehåll = äkta engagemang och varumärkeslojalitet

