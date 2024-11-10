10 olika typer av marknadsföring för att marknadsföra ditt varumärke

Visste du att Josiah Wedgwood, en entreprenör från slutet av 1700-talet, är allmänt känd som pionjären inom modern marknadsföring? För sitt keramikföretag använde han direktreklam, gratis leverans, köp ett få ett gratis-erbjudanden osv.

Under de senaste århundradena har dock definitionen av ”modernt” förändrats dramatiskt. Saker som var unika och innovativa för tio år sedan är redan passé. Det som var modernt igår kommer sannolikt att vara traditionellt eller till och med föråldrat imorgon.

Därför är det viktigt att förstå vilka typer av marknadsföring som står till ditt förfogande. Idag ska vi utforska spektrumet.

Traditionell marknadsföring

Traditionell marknadsföring avser strategier, metoder och tekniker som länge använts av organisationer som en del av deras marknadsföringsaktiviteter. Traditionell marknadsföring används vanligtvis som motsats till digital marknadsföring, som anses vara modern.

Några av de vanligaste traditionella marknadsföringsstrategierna är:

Tryckt reklam : Placera kampanjer och annonser i tidningar, tidskrifter, journaler etc.

TV-reklam : Videoreklam och underhållande utbildningsprogram på TV

Utomhusreklam : Skyltar, affischer, banderoller etc.

Evenemang : Partnerskap, sponsring och displayannonsering vid branschevenemang

Direktmarknadsföring: Reklammejl, kataloger, telefonsamtal etc.

Digital marknadsföring

Digital marknadsföring avser taktiker som använder internetbaserade onlinekanaler, såsom sökmotorer, sociala medier, mobila enheter etc. Digital marknadsföring har öppnat upp en rad möjligheter för varumärken.

🎯 Räckvidd: Över 90 % av amerikanerna äger en smartphone, och 15 % av vuxna i USA använder internet uteslutande från den enheten. En vanlig dag tillbringar kunderna 6,5 timmar online. Om ett varumärke behöver nå tillräckligt många människor är internet rätt plats att vara på.

🎯 Låga inträdesbarriärer: Vem som helst kan starta en digital marknadsföringskampanj med så lite som 100 dollar. Detta jämnar ut spelplanen för enskilda entreprenörer och småföretag.

🎯 Effektivitet: Onlinemarknadsföring genererar stora mängder data som varumärken kan använda för att skapa, övervaka och optimera sina kampanjer. Detta gör marknadsföringen mer kostnadseffektiv och ger högre avkastning på investeringen.

🎯 Anpassning: Till skillnad från tryckta medier, television eller skyltar kan onlineannonser anpassas efter tittarens intressen.

🎯 Målgruppsanpassning: Med digital marknadsföring kan du segmentera målgrupper mer detaljerat. Retargeting kan vara kontextuell och aktuell, vilket gör den till en effektiv marknadsföringsstrategi.

🎯 Anpassningsförmåga: Om en kampanj inte fungerar, ändra parametrarna direkt. Den kostar pengar; pausa den med ett klick på en knapp. En händelse i verkliga livet gör den irrelevant; avsluta kampanjen.

🎯 Sammansatt effekt: Marknadsföringskampanjer i sociala medier skapar ett flywheel-effekt, som ökar räckvidden och bygger på mun till mun-metoden. Detta skapar både trovärdighet och synlighet.

Det är därför inte konstigt att digital marknadsföring har vuxit exponentiellt sedan internet uppstod i början av 1990-talet. Och den utvecklas också snabbt.

Varumärken hittar helt nya sätt att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Momentmarknadsföring, närhetsmarknadsföring och livevideoshopping är bara några av de nya trenderna. Låt oss titta närmare på några av dem.

Typer av digital marknadsföring

Beroende på vilken kanal du använder, vilken taktik du provar och vilket budskap du delar finns det dussintals typer av digital marknadsföring. Låt oss diskutera de mest effektiva, populära eller intressanta här.

1. Innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring avser skapande, publicering och distribution av innehåll via egna, betalda och förtjänade kanaler. Det är grunden för all digital marknadsföring. Det är också valutan i inbound-marknadsföringsaktiviteter. Så du måste se till att det ger resultat.

Innehållsmarknadsföringsaktiviteter

Som en del av dina insatser inom innehållsmarknadsföring skulle du:

Publicera innehåll på sociala medier för att öka varumärkeskännedomen

Lägg upp resurser på din webbplats som gated content som människor kan ladda ner genom att ange sin e-postadress (som registreras som en lead).

Genomför webbseminarier för att utbilda din målgrupp och engagera dem genom försäljningstratten.

Exempel på innehållsmarknadsföring

Spotify Wrapped 2023 [Källa: Spotify ]

Varje år skapar Spotify Wrapped extraordinärt innehåll utifrån de data de har om kundernas lyssningsvanor. Det sammanfattar kundernas mest populära artister, album, låtar och poddar för att ge dem en inblick i det gångna året. Detta väcker en känsla av nostalgi och är tillräckligt intressant för att de ska vilja dela det.

Bästa praxis för innehållsmarknadsföring

Gör det intressant: Internet är överflödigt med innehåll. För att sticka ut måste du göra ditt innehåll intressant. Nischa dig på dina kunders intressen och erbjud dem något meningsfullt.

Anpassa det: Generiskt innehåll finns det gott om. Anpassa ditt innehåll efter kundens behov, intressen och preferenser, vid rätt tidpunkt.

Sammanställ kunskap: Utbilda kunden genom olika former och typer av innehåll om ditt expertområde. Använd repetition och upprepning med försiktighet.

Erbjud värde: Sälj inte direkt. Erbjud först värde. Utbilda läsaren. Ge dem verktyg etc. innan du marknadsför din produkt.

2. Sökmotoroptimering (SEO)

SEO är en metod för att skapa och optimera innehåll för att rankas högre i sökmotorernas resultatlistor (SERP).

SEO-aktiviteter

En typisk SEO-metod innefattar:

Forskning : Förstå vilka sökord dina kunder söker efter, deras mönster och behov.

Innehållsstrategi : Skapa en kalender med ämnen och idéer som kan publiceras konsekvent under en längre period.

Innehållsoptimering : Skapa innehåll som uppfyller bästa praxis för SEO när det gäller användning av nyckelord, struktur, interna länkar etc.

Länkar : Utbyta länkar med välrenommerade webbplatser för att bygga trovärdighet.

Teknisk SEO: Konfigurera webbplatsen så att den blir attraktiv och lätt att indexera för sökrobotar.

SEO-exempel

Alla organisationer arbetar med SEO i varierande grad av framgång. Det finns olika exempel över hela spektrumet. Inom marknadsföringsvärlden är HubSpot känt för att vara ett av de bästa.

När det gäller shopping toppar Amazon de flesta listor. För det mesta av utbildningsinnehållet ligger Wikipedia i topp. Och för alla varumärkesrelaterade söktermer rankas motsvarande varumärkeswebbplats högre än alla andra.

Bästa praxis för SEO

Gör en grundlig sökordsanalys och begränsa ditt område till de sökord som är mest relevanta för ditt varumärke.

Skapa innehåll för läsaren och optimera det för sökrobotar, inte tvärtom.

Var konsekvent – även dina högst rankade artiklar kan hamna längre ner i SERP om du inte är konsekvent.

Fokusera också på struktur, informationshierarki, rubriker, länkar osv.

3. Sökmotormarknadsföring (SEM)

Sökmotormarknadsföring innebär att du betalar för att placera annonser högst upp i SERP. Det är en viktig taktik för utgående marknadsföring.

SEM-aktiviteter

SEM, även känt som pay-per-click (PPC), är processen att bjuda på relevanta sökord så att varumärken kan möta kunden precis när de letar efter något.

Den största anledningen till att SEM fungerar är att varumärken ser ett direkt samband mellan marknadsföringsaktiviteter och försäljning.

Om du till exempel betalar 1 dollar per klick och 1 av 100 konverterar till en betalande kund, är din anskaffningskostnad 100 dollar. Om du säljer en produkt för 1000 dollar är detta en utmärkt avkastning på investeringen.

Men med ökande konkurrens och låga inträdesbarriärer stiger kostnaden för SEM. Utan kvalificerade SEM-specialister kan du i slutändan få betala mer än du tänkt dig utan att få någon större avkastning.

Bonus: PPC-rapportmallar!

SEM-exempel

Sponsrade sökresultat för termen ”iPad mini” [Källa: Google ]

PPC är särskilt effektivt för e-handel eller SaaS-verktyg. Om en kund till exempel googlar "iPad Mini" kommer de att hitta annonser från olika säljare som konkurrerar om att visas högst upp på sidan.

SEM listas som "sponsrade" resultat och gör det möjligt för varumärken att på ett onaturligt sätt visas högst upp i SERP. Å andra sidan använder SaaS-verktyg SEM till sin fördel genom att registrera kunder för gratis provperioder eller demonstrationer vid rätt tidpunkt.

Bästa praxis för SEM

Kombinera SEO- och SEM-insatser för bättre resultat

Optimera landningssidor för att maximera konverteringarna

Lägg till negativa sökord för att undvika slöseri

Använd attraktiva CTA:er

Optimera regelbundet, gallra bort kampanjer som inte ger resultat och satsa extra på de som fungerar bra.

4. Marknadsföring i sociala medier

I grunden omfattar marknadsföring i sociala medier alla aktiviteter som varumärken genomför på plattformar som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok etc. Vanligtvis inkluderar detta följande.

Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier

Organiskt innehåll : Publicera regelbundet innehåll på plattformen, ofta genom att återanvända det från andra format.

Annonsering : Rikta dig till specifika målgrupper baserat på preferenser och användningsvanor på plattformen med dynamiska och anpassade annonser.

Liveevenemang : Liveevenemang online, såsom produktlanseringar, webbseminarier och Ask Me Anything (AMA) med kändisar.

Quiz och tävlingar : Kampanjtävlingar, giveaways och priser

Influencer-marknadsföring: Mer om det senare.

Exempel på marknadsföring i sociala medier

Duolingo-annonser på sociala medier [Källa: Instagram ]

Under de senaste åren har språkutbildningsappen Duolingo varit fantastisk i sina kampanjer på sociala medier. Duolingo satsar hårt på varumärkets community- och gamification-aspekter och publicerar regelbundet roliga inlägg på sociala medier. De har skapat en onlineidentitet som är charmig, minnesvärd och effektiv.

Bästa praxis för marknadsföring i sociala medier

Differentiera: Sociala medier är en plats där människor ofta scrollar utan att tänka efter. Skapa innehåll som sticker ut för att fånga användarnas uppmärksamhet.

Förkorta: Gör ditt innehåll lättsmält så att människor kan ta till sig det och gå vidare.

Återanvänd: När kunderna först ser ditt (kortfattade) innehåll är det troligt att de inte lägger särskilt stor uppmärksamhet på det. Återanvänd och upprepa ditt budskap så att de kan agera i tid.

Engagera: Involvera dina kunder aktivt. Nöj dig inte med att bara publicera innehåll som de kan se. Uppmuntra dem att gilla, dela, kommentera osv. för ett djupare engagemang.

5. E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är den digitala versionen av direktreklam. Enkelt uttryckt är det processen att använda e-postkanalen som en del av marknadsföringsstrategin. Innovativa marknadsförare har dock skapat en dynamisk och spännande metod för e-postmarknadsföring.

E-postmarknadsföring

Nyhetsbrev: Regelbundet utbildningsinnehåll som syftar till att locka och engagera läsaren i ämnen som intresserar dem. Det stora antalet Substacks är ett bevis på framgången med denna taktik.

E-postkampanjer: En serie e-postmeddelanden som är utformade för att uppnå ett specifikt mål. Till exempel skickar organisationer e-postkampanjer för onboarding när en kund registrerar sig för en produkt.

Reklammejl: Mejlen med information om försäljningar, kampanjer, sista minuten-erbjudanden etc. som syftar till att få kunden att agera omedelbart.

Exempel på e-postmarknadsföring

E-post från Grammarly vid uppsägning av prenumeration [Källa: Grammarly ]

Det viktigaste e-postmeddelandet är det du skickar när en kund säger upp sitt abonnemang. Detta exempel från Grammarly är känslomässigt men inte påträngande. Det försäkrar användaren om att han eller hon fortfarande har tillgång till tjänsten samtidigt som det subtilt uppmanar dem att prenumerera igen.

Bästa praxis för e-postmarknadsföring

Förfina dina ämnesrader : Var innovativ, experimentera och fokusera på ämnesraderna för att förbättra öppningsfrekvensen.

Inkludera flera länkar : Skapa möjligheter för läsaren att lära sig mer eller vidta åtgärder utifrån e-postmeddelandet.

Gör det responsivt : Gör det möjligt för människor att läsa dina e-postmeddelanden på sina mobiler utan att behöva kisa.

Gör det frivilligt: Gör länken för att avsluta prenumerationen tydligt synlig – du vill ändå inte hålla kvar en ointresserad användare.

6. Influencer-marknadsföring

En viktig del av marknadsföring i sociala medier är samarbeten med influencers. Varumärken väljer populära influencers inom sin bransch för att hjälpa dem att marknadsföra sina produkter.

Influencer-marknadsföringsaktiviteter

Kampanjer : Influencers som blir ambassadörer för varumärket

Recensioner : Influencers som publicerar recensioner av produkter som de har fått gratis från varumärket.

Samarbeten : Varumärken som skapar produkter med insikter och feedback från influencers

Sponsring : Varumärken som sponsrar specifika typer av videor/innehåll från influencers.

Demonstrationer: Makeupmärken gör detta ofta, de bjuder in influencers att testa produkten och visa hur man använder den.

Exempel på influencer-marknadsföring

Doves prisbelönta influencer-marknadsföringskampanj (Källa: Shorty Awards )

Dove använder regelbundet influencer-marknadsföring för att sprida sitt budskap om kroppslig självkänsla och inkludering. I olika kampanjer engagerar de över 1 000 influencers för att skapa en varaktig och kraftfull effekt.

Bästa praxis för influencer-marknadsföring

Välj noggrant: Undersök noggrant alla influencers du vill samarbeta med för att säkerställa att de passar in med ditt varumärkes värderingar.

Var strategisk: Bjud inte bara in influencers att skriva om ditt projekt. Gör det möjligt för dem att bli strategiska partners genom fortsatt samarbete.

Aktivera: Ge influencers alla resurser, såsom innehåll, meddelanden, manus, produktprover etc.

Mät: Räckvidden för influencer-marknadsföring kan vara lockande. Men mät noggrant avkastningen på din omsättning.

7. Affiliate-marknadsföring

Affiliate-marknadsföring innebär att du använder en tredje part eller en mellanhand för att marknadsföra dina produkter i utbyte mot en provision. Till exempel fungerar flera influencers även som affiliates, särskilt för digitala produkter och e-handelswebbplatser.

Affiliate-marknadsföringsaktiviteter

Registrera rätt typ av affiliate-partners med relevant målgrupp.

Utforma provisionsmekanismen

Ge dem de resurser de behöver

Skapa affiliate-länkar som dina partners kan använda

Ställ in automatisering och processer för att spåra affiliate-aktivitet i stor skala.

Exempel på affiliate-marknadsföring

Amazon.com har ett av världens största affiliateprogram. Influencers, privatpersoner, småföretag och YouTubers tjänar provision från Amazon för att rekommendera produkter.

Bästa praxis för affiliatemarknadsföring

Bygg relationer: Affiliates är också en sorts varumärkesambassadörer. De rekommenderar dina produkter till en publik som litar på dem. Bygg relationer med dina affiliates.

Skapa flerstegsprogram: Affiliates rekommenderar produkter för provision. Så, ge incitament till dem som rekommenderar mer. Erbjud högre provision till dem som uppnår bättre resultat.

Diversifiera: Det är bra att fokusera på din nisch, men diversifiera också dina affiliate-partnerskap. Bygg upp en grupp partners som täcker hela spektrumet av din kundbas.

8. Mobil marknadsföring

Mobil marknadsföring innebär att man använder mobiltelefonen som kanal för reklammeddelanden. Med smartphones är möjligheterna oändliga.

Mobil marknadsföring

SMS : Den mest grundläggande och populära formen av mobil marknadsföring – så gammal att den nästan anses traditionell.

App-meddelanden : Moderna marknadsförare använder app-meddelanden på kreativa sätt för att attrahera och engagera användare.

Mobilannonsering : Betalda text- eller bildannonser på mobila enheter, appbutiker etc.

Närhetsmarknadsföring: Meddelanden när en användare passerar en viss plats, till exempel ett köpcentrum eller en butik.

Exempel på mobil marknadsföring

Push-meddelanden från Headspace [Källa: Headspace ]

Headspace skickar några av de mest genomtänkta och aktuella aviseringarna. De är utformade för att integrera mindfulness i vardagliga aktiviteter.

Bästa praxis för mobil marknadsföring

Skicka endast meddelanden till kunder som aktivt har valt att ta emot dem.

Kontrollera antalet meddelanden du skickar – du vill inte vara irriterande.

Håll meddelandena korta, koncisa och attraktiva

Ge mervärde; var informativ, pedagogisk, humoristisk eller bara en påminnelse.

Gör det enkelt att avsluta prenumerationen

9. Momentmarknadsföring

Som namnet antyder är momentmarknadsföring en carpe diem-strategi för marknadsföring. Varumärken över hela världen använder helgdagar, evenemang eller till och med händelser på sociala medier för att skapa ett marknadsföringsbudskap.

Starbucks design av julmuggar är ett av de mest populära exemplen på momentmarknadsföring. Flera varumärken genomför kampanjer inför fjärde juli, Thanksgiving, jul osv. Momentmarknadsföring är dock mycket mer spontant än så.

Oreos momentmarknadsföringsinlägg efter strömavbrottet under Super Bowl 2013 (Källa: Oreo på Twitter )

När det blev strömavbrott under Super Bowl 2013 utnyttjade det amerikanska kexmärket Oreo situationen. Inlägget på sociala medier spreds som en löpeld och genererade miljontals skratt över hela världen.

Bästa praxis för momentmarknadsföring

Välj rätt tillfälle (hoppa inte på allt)

Håll budskapet i linje med varumärket (motstå frestelsen att vara smart utan att ta hänsyn till varumärkets röst).

Var positiv (kritisera inte andra varumärken)

Gör det visuellt för större effekt (placera din slagkraftiga slogan på en snygg bakgrund)

10. Guerillamarknadsföring

Guerillamarknadsföring, som populariserades av Jay Conrad Levinson i hans bok med samma namn från 1984, innebär att man använder okonventionella metoder för att marknadsföra ett varumärke. Bra guerillamarknadsföring är chockerande, omvälvande och aggressiv.

Samsungs gerillakampanj mot Apple (Källa: Boomerang Agency )

Samsung genomför regelbundet kampanjer mot Apple och dess produkter. Den här gången valde de att gå en udda väg. Samsung gav invånarna i den nederländska staden Appel gratis Galaxy-telefoner och hävdade att Appel-samhället hade bytt till Samsung.

Denna kampanj fick i alla fall människor att vända sig om och lägga märke till den, vilket skapade buzz bland både Apple- och Samsung-anhängare.

Bästa praxis för gerillamarknadsföring

Var originell : Guerillamarknadsföring som är repetitiv och ooriginell kan vara irriterande för konsumenten och ha motsatt effekt.

Var kritisk : Dela din guerillamarknadsföringsidé med så många olika grupper av människor som möjligt och få feedback.

Var omnikanal: Publicera dina guerillamarknadsföringsaktiviteter online för att öka räckvidden.

Ovanstående är tio av de vanligaste typerna av marknadsföring, men det finns fler. Här är några marknadsföringstyper som kan passa in i någon av ovanstående kategorier eller stå för sig själva.

Videomarknadsföring: Använd video som primärt format och publicera på YouTube, Vimeo, Instagram Reels etc. för att marknadsföra produkter.

Konversationsmarknadsföring: Skapa livechatt eller chattbottar som kontaktpunkt med användaren för att rekommendera rätt produkter, ge förslag, svara på frågor osv.

Eventmarknadsföring: Delta i branschevenemang eller anordna egna konferenser för att engagera potentiella kunder. Detta är en populär metod inom B2B-branschen.

Kontobaserad marknadsföring: Detta är en annan B2B-marknadsföringsteknik som innebär att man identifierar enskilda potentiella kunder och riktar aktiviteter mot dem. Om ett nytt fintech-företag till exempel identifierar Citibank som sin målgrupp, skulle de genomföra kampanjer för att attrahera olika intressenter från banken.

Stealth marketing: Produktplaceringar och andra diskreta marknadsföringstekniker.

Som du ser är världen din. Det finns dussintals marknadsföringstekniker som du kan använda för att marknadsföra ditt varumärke online. Effektiva marknadsföringsstrategier kombinerar dock dessa tekniker för att skapa större genomslagskraft. Så här gör du.

Kombinera marknadsföringsstrategier

Dagens affärsvärld är komplex. Kunderna föredrar numera självbetjäning. De gör sina egna marknadsundersökningar och följer varumärken på flera kanaler innan de tar kontakt.

Kunderna i generation Z är uppvuxna med internet. De påverkas starkt av digitala verktyg. De strävar efter att skapa en individuell identitet för sig själva. De tar sina frågor på allvar och förväntar sig att varumärken ska ha ett samvete.

För att attrahera, engagera och sälja till dessa kunder krävs mer än en typ av marknadsföring. Lösningen: en integrerad marknadsföringsplan.

Vad är en integrerad marknadsföringsplan?

En integrerad marknadsföringsplan kombinerar det bästa från olika marknadsföringskanaler, tekniker och budskap för att maximera måluppfyllelsen.

Hur skapar man en integrerad marknadsföringsplan?

Om du vill skapa en integrerad marknadsföringsplan finns här ett ramverk som drivs av ett omfattande projektledningsverktyg som ClickUp för marknadsföringsteam.

1. Definiera dina mål

Var tydlig med vad du vill uppnå med din integrerade marknadsföring. Är det medvetenhet, leadgenerering, försäljning eller något annat? Ställ in dina marknadsförings-OKR så att de är synliga och spårbara på en plats som ClickUp Goals.

Måluppföljning med ClickUp

Sätt upp numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål. Organisera dem i mappar för att se framstegsrapporter. Dela dem säkert med teamet med rätt åtkomstkontroll. Dela upp marknadsföringsmålen i uppgifter som varje teammedlem ska slutföra under året.

2. Välj dina kanaler

Det finns flera sociala medieplattformar, och nya dyker upp med några veckors mellanrum. Alla är inte rätt för dig.

Om du säljer en B2B-produkt kan det hända att du får större intresse på LinkedIn än på TikTok. Om du säljer skönhetsprodukter kan kanaler som Instagram eller YouTube vara mer relevanta. Välj därför den kombination av kanaler som passar ditt företags behov bäst.

Dela sedan upp dina affärsmål i kanalspecifika mål. Du kan till exempel använda influencer-marknadsföring för att skapa varumärkeskännedom om en ny produktlansering, samtidigt som du publicerar annonser på sociala medier för att öka försäljningen.

3. Planera dina aktiviteter

När du har fastställt vad du vill uppnå är det dags att planera hur du ska gå tillväga. Här är ett projektledningsverktyg oumbärligt. Om du är ny på detta område kan du titta på några exempel på marknadsföringsplaner i förväg för att få inspiration.

Skapa en projekthierarki: Organisera ditt arbete med ClickUp Tasks i projekt, uppgifter, deluppgifter, checklistor etc.

Brainstorma idéer: Samla ditt team för att brainstorma idéer till integrerade marknadsföringskampanjer. Till exempel kan dina team för sociala medier, influencer-marknadsföring och videomarknadsföring samarbeta för att utforma kampanjer som delar/återanvänder innehåll.

ClickUp Whiteboards för gemensam brainstorming

Använd ClickUp Whiteboards för att kartlägga dina idéer, koppla ihop dem och få godkännanden. När de har godkänts kan du skapa uppgifter direkt från whiteboardtavlan och sätta igång.

Planera ditt arbete: Ange start- och slutdatum för alla dina uppgifter för att skapa en marknadsföringsplan. Se till att dina integrerade kampanjer fungerar parallellt för att maximera effekten. Om du till exempel bedriver gerillamarknadsföring på fältet, se till att ditt onlineteam också är informerat.

ClickUp Gantt-diagramvy för att spåra samtidiga uppgifter

Det bästa sättet att göra detta är att använda ClickUps kalendervy eller Gantt-vy för att visualisera överlappande aktiviteter. Om du delar kreativa resurser som en copywriter eller en designer, markera dessa som beroenden. Länka olika uppgifter så att du kan få ett meddelande när något händer.

⚡️Mallarkiv: Du kan också använda någon av dessa marknadsföringskalendermallar för att komma igång.

Automatisera arbetsflöden: En integrerad marknadsföringsfunktion är till sin natur komplex. Låt oss ta ett enkelt exempel. På en mycket grundläggande nivå, om du publicerar två uppdateringar om dagen på tre sociala mediekanaler, behöver du 42 versioner av texten, 42 bilder (åtminstone i ändrad storlek), ett dussin länkar beroende på hur mycket du återanvänder, samt godkännanden.

För att inte tala om de obegränsade uppföljningar som social media-chefen måste göra för alla dessa aktiviteter. Eliminera dessa ineffektiviteter med effektiv automatisering.

Skapa ClickUp-formulär som samlar in kreativa briefs och automatiskt skapar uppgifter baserade på dem.

Tilldela automatiskt uppgiften tillbaka till social media-ansvarig när designen är klar.

Skapa ett arkiv med länkar, produktbeskrivningar, sidfotsmallar etc. för enkel åtkomst.

Integrera med populära appar som HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics etc. för att hantera tillgångar och prestanda inifrån ClickUp.

För att göra processen smidigare kan du prova ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer. Använd den för att samla alla dina innehållstillgångar, hantera publiceringar och spåra resultat.

Sätt ClickUp Brain i arbete med din integrerade marknadsföring direkt

Vad mer? Brainstorma idéer, skriv snabbare, kör stavningskontroller, skapa mallar och mycket mer med ClickUp Brain. Du kan också ställa frågor till ClickUp Brain om dina integrerade marknadsföringsprojekt och få svar direkt.

Om du är ny inom projektplanering kan du prova ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan. Denna nybörjarvänliga mall ger dig allt du behöver, från måluppföljning till uppgiftshantering, i en överskådlig vy.

4. Mät och förbättra

För att komplettera dina integrerade marknadsföringsinsatser bör du sätta upp övervakning och resultatuppföljning.

Skapa KPI-drivna rapporter med ClickUp Dashboards. Gå längre än bara dina projektledningsmått. Integrera olika marknadsföringsverktyg och skapa konsoliderade rapporter för alla dina insatser. Från resultatet av dina inlägg på sociala medier och KPI:er för innehållsmarknadsföring till försäljningskonverteringsgrader – få fullständig kontext direkt i ClickUp.

Konsoliderade marknadsföringsdashboards med ClickUp

Baserat på dessa mätvärden, genomför regelbundna utvärderingar med dina team. Gör justeringar och optimera kampanjer efter behov. Lägg till eller ta bort kanaler/taktiker efter behov och maximera resultaten.

Låter det enkelt? Vi trodde inte det.

Övervinna marknadsföringsutmaningar

Ingen har någonsin påstått att marknadsföring är enkelt. Faktum är att modern marknadsföring är ännu svårare, med tanke på alla dess otaliga rörliga delar. Om du känner dig fast, här är några vanliga utmaningar och sätt att övervinna dem.

Komplexitet

Den största marknadsföringsutmaningen idag är komplexiteten. En ny studie visar att marknadsförare använder upp till tio kanaler för att marknadsföra sina produkter. Mellan text, bilder, video, korta videoklipp, poddar, e-post och inlägg på sociala medier brottas de också med olika innehållsformat.

För att hantera en sådan komplexitet i stor skala krävs den bästa programvaran för marknadsföringsprojektledning. Välj en som är tillräckligt flexibel för att tillgodose dina behov. Till exempel hjälper anpassade fält i ClickUp teamen att spåra alla mätvärden de behöver.

Denna flexibilitet hjälper dig att hantera komplexitet på ett genomtänkt och hållbart sätt.

Bonusläsning: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

Hjärnfrysning

Marknadsföring är ett dagligt slit. Särskilt om du arbetar med marknadsföring i sociala medier måste du skapa innehåll varje dag, samtidigt som det måste vara unikt, kreativt och uppseendeväckande.

Gör det inte ensam. Använd ett AI-marknadsföringsverktyg som ClickUp Brain för att bryta isen. Be det att komma med idéer, göra research eller bara diskutera problem med dig.

Samarbete

Ett genomsnittligt marknadsföringsteam består av skribenter, designers, webbutvecklare, SEO-specialister, PPC-experter, videografer, redaktörer, analytiker, marknadsföringspersonal etc. Ofta är tre eller fler personer involverade i varje aktivitet.

Skapa ett omfattande samarbetsverktyg som de kan använda för att arbeta tillsammans. Ännu bättre är det om du kan integrera samarbetet i din projektledningsarbetsyta, som ClickUp Chat gör.

Organisera konversationer efter projekt. Tagga personer, uppgifter, dokument och chattar för att hålla allt i sitt sammanhang. Skapa uppgifter direkt från chattmeddelandet och sätt igång med arbetet. Förenkla samarbetet med ClickUp Chat.

Rapportering

Alla marknadsföringsteam använder ett antal analysverktyg. Som minimum har du webbplatsanalys, sociala medier, e-poststatistik, influencer-marknadsföring och kampanjhanteringsverktyg. Utmaningen är att dessa är helt olika och spridda överallt.

Konsolidera dem genom att länka alla dina integrerade marknadsföringsverktyg till ClickUp. Skapa anpassningsbara instrumentpaneler för att se de siffror som är viktiga för dig i realtid. Ställ in analysmallar för repeterbarhet och effektivitet.

Halkar efter

Varje dag händer något nytt i marknadsföringsvärlden. Framväxten av generativ AI har förändrat marknadsföringen på ett genomgripande sätt. Den förestående döden för cookies kan mycket väl innebära slutet för retargeting.

Nanoinfluencers (de med färre än 100 000 följare) öppnar upp outnyttjade marknader. Livevideoshopping växer dramatiskt i Asien och gör även intåg på de västerländska marknaderna. Immersiva upplevelser och virtuell verklighet kan mycket väl bli nästa stora grej.

Att hålla reda på allt detta kan vara en utmaning för marknadsförare. Den goda nyheten är att du inte behöver agera på allt omedelbart.

💡Håll dig informerad: Läs om vad som händer inom detta område. Prenumerera på branschnyhetsbrev eller tidskrifter.

💡Var vaksam: Den som är först har inte alltid fördelen. Vänta och se. Tänk dig om du hade ägnat veckor åt att skapa en Mastodon-strategi när det var på topp!

💡Var kreativ: Om du vill satsa på en ny plattform eller trend, var kreativ. Genomför en liten pilotkampanj. Tilldela din innovationsbudget till den. Satsa fullt ut först när du är säker på resultatet.

Bygg en solid integrerad marknadsföringsgrund med ClickUp

Marknadsföring är en värdefull och omfattande aktivitet. Marknadsföring är en av de fem största utgiftsposterna för de flesta organisationer idag. En bra kampanj kan öka försäljningen, som när Stanley Cup sålde slut efter att ha blivit viral på TikTok.

En dålig kampanj kan orsaka stor uppståndelse. Burger Kings tweet från 2021 med texten ”Kvinnor hör hemma i köket” är ett exempel på en misslyckad marknadsföringskampanj. Även om det var en provocerande kampanj på kvinnodagen med progressiva tweets, mottogs den inte väl. Varumärket var tvunget att ta bort tråden och be om ursäkt.

För att kunna göra sitt jobb rätt och konsekvent behöver varumärken en robust programvara för marknadsföringsverksamhet. ClickUp är utformat för att vara just det.

Med funktioner för uppgiftshantering, schemaläggning, kreativitet, tillgångshantering, automatisering, rapportering och integration är ClickUp det mest flexibla integrerade verktyget för marknadsföringshantering som finns.

Driv din marknadsföring effektivt. Prova ClickUp gratis idag.