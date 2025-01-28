De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsverksamhet för team 2025

Programvara för marknadsföringsverksamhet kan förbättra ditt marknadsföringsteams effektivitet och hjälpa dig att fatta bättre beslut om hur du ska använda varje krona i din marknadsföringsbudget. Den bästa programvaran för marknadsföringsverksamhet blir en central knutpunkt för dina marknadsföringsinsatser och ger dig all information och alla verktyg du behöver för att skapa framgångsrika marknadsföringskampanjer.

Vilken programvara för marknadsföringsaktiviteter du väljer beror på ditt teams specifika behov och budget. Har du läst på om marknadsföringsstrategier och vill ha bättre alternativ för ditt marknadsföringsteam? Lär dig vad du ska leta efter och tio alternativ du bör kolla in 2024.

Vad ska du leta efter i programvara för marknadsföringsverksamhet?

När du letar efter programvara för marknadsföringsverksamhet bör du ta hänsyn till ditt marknadsföringsteams specifika behov och problem.

Har du svårt att hålla ordning på dina digitala tillgångar? Behöver du bättre dataspårning för produktmarknadsföring? Eller letar du efter sätt att effektivisera ditt marknadsföringsflöde?

Marknadsföring har ett brett spektrum och kan betyda olika saker för olika människor. Det handlar om att definiera dina mål och hitta rätt verktyg som hjälper dig att uppnå dessa mål.

Om du vet vad du behöver blir det mycket enklare att hitta rätt programvara för marknadsföringsaktiviteter. I allmänhet bör du leta efter programvara för marknadsföringsaktiviteter som erbjuder några av dessa kärnfunktioner:

Kampanjhantering: Den bästa programvaran för marknadsföringsaktiviteter hjälper dig att planera, genomföra och följa upp kampanjer på olika plattformar.

Robust analys: Marknadsföring lever och dör med data, så leta efter programvara för marknadsföringsverksamhet som erbjuder kraftfulla dataanalys- och rapporteringsfunktioner.

Integrationer och automatisering: Din programvara för marknadsföringsaktiviteter bör integreras med resten av din teknikstack så att du kan automatisera repetitiva uppgifter och prioritera övergripande Din programvara för marknadsföringsaktiviteter bör integreras med resten av din teknikstack så att du kan automatisera repetitiva uppgifter och prioritera övergripande processstandardisering.

Innehållshantering: Om du kan hantera ditt innehåll inom plattformen kan du effektivisera ditt arbetsflöde, inklusive skapande och godkännandeprocesser, slutföra uppgifter på din att göra-lista och publicera enligt datumen i din Om du kan hantera ditt innehåll inom plattformen kan du effektivisera ditt arbetsflöde, inklusive skapande och godkännandeprocesser, slutföra uppgifter på din att göra-lista och publicera enligt datumen i din marknadsföringskalender.

Samarbetsverktyg: Delade arbetsytor och kommunikationskanaler är utmärkta sätt att samarbeta med teammedlemmar, oavsett var de arbetar.

Och naturligtvis vill du se till att programvaran för marknadsföringsaktiviteter har ett intuitivt, lättanvänt gränssnitt så att du kan börja använda dess verktyg och funktioner så snart som möjligt. Den programvara du väljer bör också passa din budget. Kontrollera den totala driftskostnaden för programvaran och välj gratis provversioner när det är möjligt så att du kan testa funktionerna innan du bestämmer dig.

De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsverksamhet

Få tillgång till dina viktigaste mål och resultat (OKR) genom att skapa en detaljerad plan för hur ditt marknadsföringsteam ska uppnå mål, budgetar och mer.

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning kan göra ditt marknadsföringsteam mer effektivt och dina kampanjer mer verkningsfulla. Genom att använda ClickUp som programvara för marknadsföringsverksamhet kan du skapa en centraliserad hubb med anpassade arbetsytor för varje projekt, funktion och team.

Du kan fördela resurser, planera dina medieinköp, samarbeta kring innehållsskapande eller brainstorma nästa stora kampanj – allt på en enda intuitiv plattform.

ClickUp erbjuder mallar som hjälper dig att komma igång med dina marknadsföringsinsatser, skapa arbetsytor eller ger dig idéer om hur du kan bygga bättre sådana. Börja med mallen för strategisk marknadsföringsplan, som kan hjälpa dig att identifiera möjligheter på din marknad och skapa en genomförbar marknadsföringsplan för att ta tillvara på dem.

Vill du få ännu mer gjort på kortare tid? ClickUp AI kan hjälpa dig att skriva en marknadsföringsplan, utforma kampanjmejl och sammanfatta dina strategiska planeringsmöten på några sekunder. Det är ett utmärkt verktyg för marknadsföringsteam som vill arbeta smartare, inte hårdare, för att uppnå sina marknadsföringsmål.

ClickUps bästa funktioner

Gör det möjligt att skapa en central plattform för alla dina marknadsföringsbehov, så att du inte behöver jonglera med flera appar för att få jobbet gjort.

Gör resurshanteringen enkel, så att du kan tilldela uppgifter och använda verktyg för teamsamarbete för att arbeta tillsammans med dem.

Snabbare innehållsskapande med kreativt samarbete och ett effektivt sätt att gå igenom godkännandeprocessen.

AI-verktyg hjälper dig att utföra uppgifter på några sekunder istället för timmar, till exempel sammanfatta mötesanteckningar, skriva utkast till e-postmeddelanden och utforma kampanjstrategier.

Integreras med över tusen andra appar i din teknikstack, vilket gör marknadsföringsautomatisering till en barnlek.

Begränsningar med ClickUp

Nya användare kan uppleva att det tar tid att vänja sig vid gränssnittet och förstå alla alternativ som finns tillgängliga inom plattformen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per medlem och månad

Företag: 12 dollar per medlem och månad

Företag: Kontakta oss för prisinformation

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Happeo

Via Google Workspace Marketplace

Happeo är en intranätplattform skapad för Google Workspaces som samlar alla dina tekniska verktyg på ett och samma ställe. Med Happeo kan du skapa en enda källa till information för ditt marknadsföringsteam. Se till att alla är på samma sida med utmärkt dokumentdelning, hantering av varumärkesresurser och en plats för kunddata.

Happeos mål är att bryta ner datasilos för att skapa bättre samarbetsmöjligheter och samtidigt göra teamen mer effektiva och mindre beroende av e-postkommunikation.

Happeos bästa funktioner

Med den universella sökfunktionen kan du hitta allt, från kampanjdokument till marknadsföringsmaterial, oavsett var de är lagrade.

Det blir en kunskapsbas för marknadsföring där allt lagras och alla har tillgång till det de behöver.

Ansluter till alla dina befintliga marknadsföringsverktyg, inklusive ditt CRM-system och dina analysplattformar, för att ge en heltäckande bild av dina marknadsföringsdata.

Happeos begränsningar

Utvecklad exklusivt för Google Workspaces, så icke-Google-användare går miste om den.

Happeos prissättning

Kontakta oss för prisinformation

Happeo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (145+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (35+ recensioner)

3. Semrush

Via Semrush

Semrush är ett populärt program för marknadsföringshantering som började som allas favoritverktyg för sökordsanalys.

Semrush är en omfattande mjukvarulösning för marknadsföring med SEO, PPC-kampanjhantering, hantering av sociala medier och konkurrentanalys på en enda plattform. Den utmärker sig genom sina analysverktyg, som ger marknadsföringsteam den information de behöver för att fatta datadrivna beslut.

Semrushs bästa funktioner

Utmärkta analysfunktioner ger dig insikt i hur dina kampanjer presterar och vad dina konkurrenter gör bättre.

Hitta värdefulla sökord och använd dem i ditt innehållsskapande, SEO och andra marknadsföringsstrategier.

Planera enkelt inlägg på sociala medier och mycket mer med snabb kampanjanalys så att du kan reagera snabbare på trender.

Semrushs begränsningar

Det är ett av de dyrare programvarupaketen för marknadsföringsverksamhet på denna lista, vilket kan göra det oåtkomligt för småföretag.

Semrush-priser

Pro: 129,95 dollar per månad

Guru: 249,95 dollar per månad

Företag: 499,95 dollar per månad

Rabatter tillgängliga vid årlig fakturering

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

4. Drift

Via Drift

Om du vill göra din marknadsföring mer personlig och automatisera kundupplevelsen bör du kolla in Drift. Drift är en plattform för konversationsbaserad marknadsföring och engagemang som använder AI-teknik för att skapa kontakt med webbplatsbesökare och potentiella kunder.

Drift kan hälsa kunderna med namn, leverera riktade meddelanden, erbjuda personlig support och förbättra kundinteraktionerna. Det erbjuder också detaljerad analys av kundbeteende så att du kan optimera dina marknadsföringsstrategier baserat på den feedbacken.

Drift bästa funktioner

AI-drivna chatbots ger webbplatsbesökare mer personlig hjälp, från att svara på frågor till att lösa problem utan att belasta ditt interna kundsupportteam.

Bättre leadgenerering med riktade meddelanden baserade på besökarnas beteende och intressen, samt möjligheten att snabbt boka möten med säljteamet.

Integreras med din programvara för kundrelationshantering, plattform för marknadsföringsautomatisering och andra verktyg i din teknikstack för att automatisera arbetsflöden, datainsamling och rapportering.

Begränsningar med Drift

Drift är ett utmärkt tillskott till dina marknadsföringsverktyg, men det har inte alla funktioner som en omfattande plattform för marknadsföringshantering har.

Drift-prissättning

Premium: från 2 500 dollar per månad, faktureras årligen

Avancerade och företagsplaner: Anpassade priser

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 190 recensioner)

5. Planable

Via Planable

Planable är en uppdatering av din gamla marknadsföringskalender. Denna visuella programvara för arbetsflödeshantering effektiviserar processen för att skapa och godkänna innehåll, vilket gör det enklare att snabbt få ut innehåll.

Marknadsföringsteam kan brainstorma, skapa, redigera och schemalägga skriftligt innehåll i flera kanaler, från dina inlägg på sociala medier till dina e-postmarknadsföringskampanjer.

Planables bästa funktioner

Få en heltäckande bild av ditt innehåll och se till att inget missas med den visuella innehållskalendern , som gör det enkelt att planera innehåll för alla dina marknadsföringskanaler på en enda tidslinje.

Utmärkta redigeringsverktyg gör det enkelt att planera, skapa och redigera innehåll direkt i plattformen med samarbete i realtid.

Publicera enkelt innehåll på alla dina kanaler direkt från Planable, automatisera mer av dina marknadsföringsaktiviteter och frigör tid.

Planables begränsningar

Du kommer att behöva använda andra plattformar för att spåra dina marknadsföringsaktiviteter tills rapportering och analys har utvecklats.

Planable-prissättning

Gratis plan tillgänglig

Grundläggande: 13 dollar per användare

Pro: 26 dollar per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rabatter tillgängliga vid årlig fakturering

Planable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (590+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

6. Unbounce

Via Unbounce

Unbounce använder AI-teknik för att hjälpa dig att skapa bättre landningssidor genom att ge dig personliga rekommendationer om hur du kan optimera din trafik och öka konverteringsgraden. Programmet har ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör att du kan skapa professionella landningssidor utan kod på bara några minuter.

Unbounce bästa funktioner

Drag-and-drop-byggaren är enkel och rolig att använda, och tillsammans med webbplatsens många mallar kan du skapa unika landningssidor på några minuter.

Utmärkta A/B-testfunktioner hjälper dig att testa landningssidor och säkerställa att du dirigerar webbplatstrafiken till de landningssidor som genererar flest konverteringar.

Massor av analyser som hjälper marknadsföringschefer och team att analysera dina data och förstå hur de kan användas för att skapa bättre landningssidor.

Begränsningar med Unbounce

Kundsupport kan ibland vara svårt att nå.

Priser för Unbounce

Lansering: 99 dollar per månad

Optimize: 145 dollar per månad

Accelerate: 240 dollar per månad

Concierge: från 625 dollar per månad

Rabatter tillgängliga vid årlig fakturering

Unbounce-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

7. Influitive

Via Influitive

Influitive hjälper dig att förvandla nöjda, lojala kunder till passionerade ambassadörer för ditt varumärke. Plattformen gör det möjligt för dig att identifiera dina mest lojala förespråkare och sedan engagera dem med exklusivt innehåll och resurser. Den gamifierar deras utåtriktade verksamhet och uppmuntrar dem att fortsätta dela information om ditt varumärke med incitament och belöningar.

Med Influitive kan du främja mer autentiska rekommendationer från mun till mun för att driva tillväxt.

Influitives bästa funktioner

Hjälper dig att identifiera dina mest lojala kunder baserat på köphistorik, inflytande på sociala medier och andra viktiga marknadsförings-KPI:er.

Gör varumärkesambassadörskap till ett spel med poäng, märken och topplistor som uppmuntrar rekommendationer via mun till mun.

Skapa ett referens- och rekommendationsprogram som dina kunder verkligen vill engagera sig i och som bidrar till att öka kännedomen om ditt varumärke.

Influitives begränsningar

Rapporteringsfunktionerna är ganska begränsade, så det kan vara svårt att få fram de mätvärden du behöver för att mäta din avkastning på investeringen.

Influitive-prissättning

Customer Advocacy: från 1 999 dollar per månad

Digital Community: från 3 499 dollar per månad

Influitive-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 240 recensioner)

8. Trello

Via Trello

Trello gör det enkelt att hantera marknadsföringsaktiviteter. Plattformen låter dig skapa kort, listor och obegränsat antal tavlor för att planera dina marknadsföringsinitiativ.

Den har ett enkelt och intuitivt gränssnitt, vilket gör det enkelt att anpassa varje aspekt efter dina specifika arbetsflödesbehov. Trello gör det enkelt att samarbeta med dina team så att du kan hålla fokus på marknadsföringsuppgifterna och få mer gjort.

Trellos bästa funktioner

Det användarvänliga gränssnittet gör plattformen enkel att använda, även för teammedlemmar med begränsade tekniska kunskaper.

Tavlor, listor och kort hjälper dig att hålla ordning på allt, från marknadsföringsförfrågningar till mötesanteckningar och mycket mer.

Tack vare utmärkta integrationsmöjligheter kan du ansluta Trello till dina favoritappar och -program för mer automatisering av arbetsflödet.

Trellos begränsningar

Viktiga funktioner kanske inte passar för dem som följer en agil metodik.

Priser för Trello

Gratis plan tillgänglig

Standard: 6 dollar per användare och månad

Premium: 10 dollar per användare och månad

Företag: 17,50 dollar per användare och månad

Rabatter tillgängliga vid årlig fakturering

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

9. Salesforce

Via Salesforce

Salesforce är en högt rankad CRM-programvara (customer relationship management) som lagrar dina kunddata. Dessa data är avgörande för marknadsföringskampanjers resultat.

Salesforce kan anslutas till de flesta verktyg för marknadsföring, vilket ger dig en helhetsbild av kundinformationen så att du bättre kan förstå hur du ska gå tillväga med dina marknadsföringskampanjer. Det är också ett praktiskt sätt att kartlägga kundresan, så att du känner till deras smärtpunkter och var du riskerar att förlora kunder. Om du behöver ett stabilt CRM-system i din marknadsföringsverktygslåda är Salesforce ett bra alternativ.

Salesforces bästa funktioner

Salesforce erbjuder Marketing Cloud, en verktygssvit som fungerar tillsammans med Salesforce-programvaran för att automatisera dina marknadsföringsaktiviteter.

Inbyggd AI-analys kan hjälpa dig att förstå dina kunder och hur du kan interagera med dem på ett mer effektivt sätt.

Omfattande integrationsalternativ tillsammans med AppExchange, en plats där du kan hitta appar och integrationer från tredje part så att du kan utöka funktionaliteten i din Salesforce-programvara.

Begränsningar i Salesforce

Salesforce kan vara dyrt, så mindre företag kan behöva leta efter andra omfattande CRM-lösningar för sin marknadsföring.

Priser för Salesforce

Kontakta oss för prisinformation

Betyg och recensioner av Salesforce

G2: 4,3/5 (över 18 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 100 recensioner)

10. Zapier

Via Zapier

Zapier är inte en programvara för marknadsföringsaktiviteter. Men det är ett verktyg som du förmodligen kommer att vilja använda tillsammans med dina andra verktyg.

Zapier är en plattform för automatisering av arbetsflöden som hjälper dig att koppla ihop dina favoritappar och tjänster. Skapa en Zap och automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid till andra uppgifter.

Zapier bästa funktioner

Gör det enkelt att koppla samman alla appar i din marknadsföringsverktygslåda, såsom CRM, e-postmarknadsföringsplattform, verktyg för hantering av sociala medier och mycket mer.

Med förkonfigurerade Zaps kan du snabbt skapa automatiserade uppgifter, från att samla in leads till att schemalägga dina inlägg på sociala medier.

Eliminerar datasilos och befriar dina marknadsföringsteam från repetitiva administrativa uppgifter så att de kan fokusera på helheten.

Zapier-begränsningar

Om du stöter på problem när du skapar en Zap kan det vara svårt att felsöka vad problemet är.

Zapier-priser

Gratis prisplaner tillgängliga

Startpaket: 29,99 dollar per månad, faktureras månadsvis

Professional: 73,50 dollar per månad, faktureras månadsvis

Team: 103,50 dollar per månad, faktureras månadsvis

Företag: Kontakta oss för prisinformation

Rabatter tillgängliga vid årlig fakturering

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)

Effektivisera ditt marknadsföringsflöde med ClickUp

Den bästa programvaran för marknadsföringsverksamhet är mer än bara en uppsättning marknadsföringsverktyg – det är ett system som hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde, ger ditt team möjlighet att vara mer kreativa och effektiva och hjälper dig att nå dina marknadsföringsmål.

Att hitta rätt lösning för ditt teams behov och budget kan öka din effektivitet och hjälpa dig att uppnå de viktiga KPI:erna.

Vill du ha en plattform för marknadsföringsaktiviteter som hjälper dig med allt? Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag.

ClickUp är en enhetlig plattform för alla dina marknadsföringsbehov, från kampanjhantering till dokumentsamarbete och mycket mer. Det är en central knutpunkt för alla dina marknadsföringsbehov. Kom igång med ClickUp idag och se vad det kan göra för ditt marknadsföringsteam.