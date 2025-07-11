Gratis mallar för LinkedIn-innehållskalender för att planera inlägg

Stirrar du på en tom LinkedIn-kö – igen?

Du har idéerna, rätt ord för att förmedla dem och till och med bilderna som kompletterar helheten, men dina inlägg blir hela tiden försenade. Engagemanget sjunker och algoritmen är inte direkt förlåtande.

Det verkliga problemet är att du planerar i silos. Du använder isolerade dokument, kalkylblad och Slack-trådar som inte är avsedda för realtidssamarbete.

Föreställ dig nu en enda källa till sanning där hela din LinkedIn-strategi finns – idéer, godkännanden, bilder, till och med deadlines.

En mall för innehållskalender för sociala medier gör detta möjligt, oavsett om du hanterar ett varumärkeskonto, en kunds personliga varumärke på LinkedIn eller dina egna initiativ för tankeledarskap. Med rätt mall kan du förvandla spridda innehållsinsatser till en konsekvent publiceringsmotor med stor genomslagskraft.

Det här inlägget guidar dig genom de bästa gratis mallarna för LinkedIn-innehållskalendrar som du kan använda direkt, inklusive specialdesignade alternativ från ClickUp – appen som har allt för arbetet.

Vad är mallar för LinkedIn-innehållskalender?

En mall för LinkedIn-innehållskalender är ett färdigt ramverk som hjälper dig att planera, organisera och schemalägga inlägg specifikt för LinkedIn. Istället för att stressa med att bestämma vad du ska publicera varje dag får du en överblick över ditt innehåll – vad som ska publiceras, när, hur och varför.

Det kan omfatta:

Din strategi för sociala medier för att synas på LinkedIn

Innehållsteman eller ämnen för varje vecka

Deadlines för utkast, granskningar och godkännanden

Visuella platshållare eller länkar till tillgångar

Lägg upp idéer till texter eller bildtexter

Prestationsspårning (gillanden, kommentarer, CTR osv.)

📝 Snabbnotering: Vissa mallar är enkla (som ett kalkylblad med kolumner), medan andra är dynamiska och samarbetsinriktade – tänk på kalendrar, uppgiftstavlor eller instrumentpaneler som uppdateras i realtid.

Vad kännetecknar en bra mall för LinkedIn-innehållskalender?

En bra mall för LinkedIn-innehållskalender förenklar vägen från planering till publicering. Den eliminerar hinder som tråkiga idéer, missade deadlines, otydliga ansvarsfördelningar osv. Den är också tillräckligt flexibel för att passa ditt innehållsflöde samtidigt som den ger dig den översikt du behöver för att hålla dig på rätt spår.

Leta efter mallar som innehåller:

Anpassningsbara vyer: Veckovisa, månatliga eller kampanjspecifika tidslinjer som matchar ditt publiceringsschema

Statusuppföljning: För att se vad som är under idéutveckling, granskning eller planerat.

Samarbetsfunktioner: Så att dina skribenter, designers och intressenter kan arbeta på ett och samma ställe.

Metadatafält för innehåll: Till exempel plattform, målgrupp, format, hashtags eller kampanjmål för fullständig kontext.

LinkedIn-specifika fält: Ordräkning, teckenbegränsningar, taggning och länkspårning

Bonuspoäng om det integreras med ditt projektledningsverktyg, låter dig bifoga kreativa briefs och tillgångar direkt och/eller inkluderar automatisering för förfallodatum och påminnelser. I slutändan bör en bra mall för innehållsplanering och skrivande spara tid, minska stress och hjälpa dig att leverera innehåll som tilltalar din målgrupp.

15 mallar för LinkedIn-innehållskalender som inspirerar ditt marknadsföringsteam

Att planera din innehållsstrategi och dina inlägg på LinkedIn ska inte kännas som att uppfinna hjulet på nytt varje vecka. Dessa beprövade mallar från ClickUp hjälper marknadsföringsteam som ditt att trycka på "publicera" med ett mål i sikte, utan panik.

1. ClickUp månatlig innehållskalendermall

Få gratis mall Planera, organisera och spåra ditt LinkedIn-innehåll med ClickUps mall för innehållskalender.

ClickUps månatliga innehållskalendermall är skapad för dem som tänker i stora banor. Den hjälper dig att visualisera dina LinkedIn-innehållsplaner för en hel månad, så att du inte bara planerar för morgondagen utan för hela kampanjen. Från brainstorming till publicering – varje steg finns samlat på ett och samma ställe.

Erbjuder en dra-och-släpp-kalendervy för enkel schemaläggning

Färgkodade anpassade statusar visar vad som är i utkast, granskning eller klart att publiceras.

Innehåller färdiga anpassade fält för märkning av inläggstyp, kanal, ägare och prioritet.

Länkade ClickUp-uppgifter gör det enkelt att bifoga bilder, text och kreativa briefs.

Versionskontroll ser till att ditt team alltid har tillgång till den senaste versionen av kopian och designen.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam som hanterar flera kampanjer och behöver en tydlig månadsöversikt över vad som ska publiceras och när. Det är särskilt användbart för att synkronisera LinkedIn-inlägg med produktlanseringar eller säsongsbetonat innehåll.

2. ClickUp-mall för veckokalender för innehåll

Få gratis mall Kombinera planerat innehåll för LinkedIn med spontana trender med hjälp av ClickUps mall för veckokalender för innehåll.

Har du någonsin tvekat att publicera något eftersom du inte är säker på om du ska delta i en populär konversation eller hålla dig till din innehållsplan? ClickUps mall för veckovis innehållskalender delar upp din LinkedIn-strategi i praktiska veckoplaner. Den är perfekt för att spåra dagliga inlägg, övervaka engagemang och göra snabba justeringar när trenderna förändras.

Detaljerad veckoplanering för detaljerad innehållsplanering

Utrymme för att logga inläggsidéer, hashtags och kreativa tillgångar med anslutna ClickUp Whiteboards

Statusuppföljning för att se vad som är planerat, pågående eller publicerat

Samarbete i realtid så att alla håller sig synkroniserade

Anpassningsbara vyer – växla mellan list-, tavla- eller kalenderformat för att planera bättre

📌 Perfekt för: Sociala medieansvariga och innehållsskapare som behöver vara flexibla, reagera på trender och hålla ett öga på den dagliga aktiviteten på LinkedIn.

💡 Proffstips: Blockera 30–60 minuter varje fredagskväll/måndag morgon med hjälp av ClickUps AI-kalender för att planera och tagga ditt innehåll med hjälp av en av redaktions- eller publiceringsmallarna. Det sätter tonen, ger överblick över din vecka och minskar paniken i sista minuten.

3. Mall för innehållsplan för ClickUp

Få gratis mall Hantera skapande och distribution av innehåll för LinkedIn på ett och samma ställe med ClickUps mall för innehållsplanering.

Är du redo att göra din LinkedIn-strategi mer strategisk? Med ClickUps mall för innehållsplanering kan du planera innehållspilar, kampanjmål och budskap – allt innan du ens börjar schemalägga inlägg. Det är en mall för marknadsförare som vill att varje LinkedIn-inlägg ska tjäna ett större syfte.

Strategiska planeringsavsnitt för mål, målgrupp och budskap

Visuella tidslinjer för att anpassa innehållet till viktiga affärsdater

Samarbetsverktyg för brainstorming och godkännanden

Enkel att uppdatera när din strategi utvecklas

Direktlänkar till exekveringsmallar för smidigare överlämningar

📌 Perfekt för: Marknadsföringsledare och strateger som vill bygga upp en sammanhängande, målinriktad närvaro på LinkedIn.

📚 Läs också: Mallar för medieplanering

4. ClickUp Modern mall för sociala medier-kalender

Få gratis mall Använd ClickUps moderna kalendermall för sociala medier för att organisera inlägg och spåra innehållets prestanda på flera sociala mediekanaler.

Om du hanterar flera plattformar vid sidan av LinkedIn är ClickUps moderna mall för sociala medier något för dig. Denna kostnadsfria mall för innehållskalender ger ett nytt, visuellt tilltalande tillvägagångssätt för att skapa, schemalägga och övervaka innehåll. Den låter dig se alla dina sociala medieplattformar på ett ögonblick – utan den oordning som försvårar beslutsfattandet.

Flerkanalig kalendervy för att samordna LinkedIn med andra plattformar

Färgkodade taggar för kampanjer, innehållstyper eller kanaler

Dra och släpp inlägg för snabb omplanering

Analysspårning för att mäta vad som fungerar, direkt från din kalender, via ClickUp Dashboards

Mobilvänlig design för planering på språng

📌 Perfekt för: Sociala medier-team och frilansare som behöver ett modernt, visuellt organiserat sätt att publicera och spåra resultat över flera kanaler.

5. Mall för publiceringsschema för sociala medier i ClickUp

Få gratis mall Schemalägg inlägg i förväg så att du aldrig missar publiceringsdeadlines igen, med hjälp av ClickUps mall för schemaläggning av inlägg på sociala medier.

ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier är ditt taktiska verktyg för att organisera publiceringstider för LinkedIn (och andra sociala plattformar). Den är utformad för precision och hjälper dig att planera exakt när varje inlägg ska publiceras så att du aldrig missar ett viktigt ögonblick eller överlappar kampanjer. Den är användbar när du vill upprätthålla konsekvens i ditt publiceringsschema ... och utnyttja tider med högsta engagemang för att maximera räckvidden.

👀 Visste du att? Det högsta engagemanget på LinkedIn sker vanligtvis mellan kl. 7 och 16 på vardagar, med en liten topp mellan kl. 10 och 11 på tisdagar och torsdagar. Även om dessa tider ger bäst resultat är engagemanget under hela arbetsdagen relativt jämnt, så du behöver inte vara besatt av att publicera inlägg precis under den mest populära tiden.

Schemaläggning timme för timme för detaljerad kontroll över publiceringstidpunkter

Automatiska påminnelser för att hålla din publiceringsrytm på rätt spår

Översikt över kommande, schemalagda och publicerade inlägg

Stöder återkommande inläggstider för evergreen-innehåll

Enkelt att kopiera scheman för återkommande kampanjer

📌 Perfekt för: Sociala mediekoordinatorer och byråer som hanterar frekventa inlägg på LinkedIn, eller alla som vill optimera tidpunkten för maximalt engagemang.

📚 Läs också: AI-verktyg för sociala medier

6. Mall för innehållsplan för sociala medier från ClickUp

Få gratis mall Planera och organisera ditt innehåll på sociala medier utan stress med ClickUps mall för innehåll på sociala medier.

ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier är utvecklad för marknadsförare som vill koppla samman strategi och genomförande. Med den kan du skissa upp kampanjmål, kartlägga innehållsteman och fördela ansvar – allt i ett gemensamt arbetsutrymme.

Särskilda avsnitt för kampanjens mål, målgrupp och budskap

Tilldelningsbara uppgifter för varje tjänst, så att inget faller mellan stolarna

Inbyggda godkännandeprocesser för effektivt samarbete

Fält för prestationsuppföljning för att mäta resultat efter lansering

Integreras med ClickUp Docs för enkel referens till riktlinjer och sammanfattningar

📌 Perfekt för: Team och konsulter som behöver anpassa LinkedIn-innehållet till bredare marknadsföringsmål.

📮ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

7. ClickUp avancerad mall för sociala medier

Få gratis mall Kombinera strategi, distribution och analys för dina marknadsföringsinsatser på sociala medier med ClickUps avancerade mall för sociala medier.

Hoppa in i en robust mall som är utformad för att hantera stora volymer eller flerkanaliga sociala medier-insatser – inklusive din närvaro på LinkedIn. ClickUp Social Media Advanced Template är utvecklad för att stödja både små team och inflytelserika personer och kombinerar innehållsplanering, publicering och analys.

Det är utan tvekan ett av de bästa verktygen för att optimera alla aspekter av din sociala mediekalender.

Avancerade analyspaneler för realtidsinsikter om prestanda

Anpassade ClickUp-automatiseringar för att effektivisera repetitiva uppgifter

Fler nivåer av behörigheter för säker teamsamarbete

Detaljerad spårning för inläggsformat, kanaler och kampanjens avkastning på investeringen

Flexibla vyer – växla mellan Gantt-, kalender- och tavellayouter

📌 Perfekt för: Datadrivna marknadsföringsteam och byråer som vill ha djup insyn i LinkedIn-innehållets prestanda och behöver robusta verktyg för att skala upp sin verksamhet på sociala medier.

💡 Proffstips: Använd Embed View i mallen för att komma åt ditt live-flöde på sociala medier och få marknadsföringsinspiration i realtid utan att lämna ClickUp.

8. ClickUp-mall för sociala medier-kampanj

Få gratis mall Skapa en strukturerad kampanj för LinkedIn (eller andra sociala plattformar) med hjälp av ClickUps mall för sociala mediekampanjer.

När din LinkedIn-aktivitet är en del av en större kampanj ger ClickUps mall för sociala mediekampanjer struktur och insikt från start till resultat. Du får tydliga uppgiftsfördelningar, smart samarbete och prestationsspårning.

Fem vyer (Komma igång, Schema, Inlägg, DACI-roller, Kampanjer) guidar dig genom varje projektfas.

Anpassade statusar som Behöver godkännande, Pågående och Avbruten gör arbetsflödet tydligt.

Anpassade fält och instrumentpaneler spårar datum, roller, budgetar och prestationsmått för din kampanj.

Inbyggd kampanjretrospektion säkerställer att du avslutar varje projekt med praktiska insikter.

📌 Perfekt för: Byråer, team och marknadsföringschefer som organiserar strukturerade LinkedIn-kampanjer integrerade med webbseminarier, evenemang eller produktlanseringar.

📚 Läs också: Mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier

9. ClickUp-mall för redaktionell kalender

Få gratis mall Planera och leverera en rad olika innehållstillgångar – från bloggar till produktlanseringar och LinkedIn-meddelanden – med hjälp av ClickUps mall för redaktionell kalender.

ClickUp Editorial Calendar Template är din redaktionella kommandocentral för LinkedIn. Den är utformad för att hjälpa dig att planera, schemalägga och hantera allt innehåll – oavsett om det är ett inlägg om tankeledarskap, företagsuppdateringar eller kampanjmeddelanden. Med den här mallen kan du hålla hela din innehållspipeline organiserad och transparent.

Det inbyggda formuläret för innehållsförfrågningar gör det enkelt för intressenter att skicka in idéer.

Med anpassade fält kan du snabbt se erbjudandetyp, kanal, CTA och tilldelad redaktör.

Sex anpassade statusar spårar framstegen från forskning till publicering, vilket säkerställer en konsekvent rörelse genom tratten.

Enkel omplanering med dra-och-släpp-funktion anpassar sig efter förändrade prioriteringar

Samarbetsverktyg som Assigned Comments och ClickUp Chat effektiviserar feedback och godkännanden.

📌 Perfekt för: Innehållsteam, redaktörer och byråer som hanterar flera bidragsgivare och ett stadigt flöde av LinkedIn-inlägg och som behöver en tydlig, strukturerad redigeringsprocess.

👀 Visste du det? Karuseller är väldigt populära på LinkedIn. En studie från Metricool av över 577 000 inlägg visade att karusellinlägg (dvs. dokument med flera bilder) genererar en engagemangsgrad på 45,85 %, vilket är den högsta av alla inläggstyper på plattformen!

10. ClickUp-mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring

Få gratis mall Skapa en stark strategi för innehållsmarknadsföring med ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring.

ClickUps mall för innehållsmarknadsföringens redaktionella kalender förenar marknadsföringsstrategi och redaktionell planering. Den är perfekt för att planera LinkedIn-kampanjer, hålla koll på deadlines och samordna ditt team kring gemensamma mål – allt på ett och samma ställe.

Kombinerar kampanjplanering med redaktionell schemaläggning

Visuella tidslinjer för att anpassa inlägg till lanseringar och kampanjer

Tilldelningsbara uppgifter och automatiska påminnelser för ansvarsskyldighet

Prestationsuppföljning för att mäta kampanjens effekt

Integreras med ClickUp Brain för AI-driven idégenerering och skapande av innehåll

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer och strateger som vill koppla LinkedIn-innehåll till bredare marknadsföringsinitiativ.

💡 Proffstips: Har du slut på idéer för potentiellt LinkedIn-innehåll? Fråga ClickUp Brain: ”Vilka är fem engagerande vinklar för ett LinkedIn-inlägg om nyhetsmeddelande om riktat till ?” Gillar du någon av idéerna? Skicka den till: ”Skapa ett pressmeddelande om vår senaste modul som . ” Brainstorma idéer, vinklar och strategier för LinkedIn-innehåll med ClickUp Brain

11. ClickUp-mall för kampanjkalender

Få gratis mall Planera och följ upp produktlanseringar, kampanjer och betalda kampanjer på LinkedIn med ClickUps mall för kampanjkalender.

Har du någonsin lanserat en kampanj på LinkedIn och sedan upptäckt att landningssidan inte var live eller att designteamet använde förra kvartalets kreativa material? Vi hjälper dig att undvika det för gott!

ClickUp-mallen för kampanjkalender är utvecklad för marknadsförare som ofta genomför kampanjer på LinkedIn, produktlanseringar eller specialkampanjer. Den hjälper dig att visualisera varje kampanj, samordna resurser och se till att ditt team är helt synkroniserat när det gäller timing och budskap för en lyckad lansering.

Särskilda avsnitt för varje LinkedIn-kampanj eller -reklamkampanj

Tidslinjevy för att undvika överlappande kampanjer och maximera effekten

Tillgångshantering för kreativa filer, kopior och länkar

Automatiska aviseringar om viktiga lanseringsdatum

Lätt att kopiera för återkommande eller säsongsbetonade kampanjer

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam, produktchefer och evenemangskoordinatorer som behöver samordna LinkedIn-kampanjer med precision och tydlighet.

12. Mall för ClickUp-publiceringskalender

Få gratis mall Effektivisera arbetsflöden för innehållsgodkännande och publiceringsscheman med ClickUps mall för publiceringskalender.

Behöver du en enkel och smidig lösning för att schemalägga och spåra alla LinkedIn-inlägg? ClickUp-mallen för inläggskalender är idealisk för team som vill ha ett enkelt och visuellt sätt att se vad som publiceras och när. Mallen fokuserar enbart på publiceringsfrekvensen och ser till att dina LinkedIn-inlägg publiceras konsekvent och i linje med varumärket.

Använd anpassade statusar som Godkänd, Skrivande, Design och Klar etc. för att strukturera din pipeline.

Dela upp ditt publiceringsschema efter format, varumärkeskonformitet eller tidpunkt med flera ClickUp-vyer.

Håll alla uppdaterade med ClickUps anpassningsbara aviseringar

📌 Perfekt för: Små team, frilansare eller alla som vill ha en tydlig, visuell översikt över sitt publiceringsschema på LinkedIn.

13. ClickUp-kampanjkalendermall

Få gratis mall Skapa en tidsplan för kampanjer och följ upp framstegen mot viktiga milstolpar med hjälp av ClickUps mall för kampanjkalender.

ClickUp-kampanjkalendermallen är specialutvecklad för att samordna LinkedIn-kampanjer från start till mål. Den ger dig en översiktlig bild av varje kampanjkontaktpunkt och hjälper dig att samordna meddelanden, tillgångar och deadlines i hela teamet utan att missa något.

Kampanjfokuserad layout för att kartlägga flerfasiga LinkedIn-initiativ

Tidslinje- och kalendervyer för att visualisera kampanjflödet

Uppgiftsfördelning och beroenden för att alla ska ta ansvar och se till att dina LinkedIn-inlägg stämmer överens med andra kampanjdelar, som e-postutskick och blogglanseringar.

Inbyggd analysspårning för kampanjresultat

Enkel integration med ClickUps dokument- och automatiseringsfunktioner

Samarbetsbaserade kommentarer och bilagor som håller tillgångar och feedback samlade

📌 Perfekt för: Marknadsföringsledare och team som driver komplexa LinkedIn-kampanjer i flera steg och som behöver hålla strategi, genomförande och rapportering i nära samklang.

14. Mall för LinkedIn-innehållskalender från HubSpot

LinkedIn Content Calendar Template från HubSpot är utformad för att hjälpa dig att planera, schemalägga och spåra LinkedIn-inlägg i ett välbekant kalkylbladsformat. Precis som ClickUp-mallarna på denna lista är den gratis att ladda ner och innehåller tips och bästa praxis för planering av LinkedIn-innehåll.

Fält för datum, ämne, innehållspelare och CTA för strukturerad planering av LinkedIn-inlägg

Särskilda kolumner för LinkedIn-specifika metadata som teckenantal, bildlänkar och publiceringstider

Färgkodade statusmarkörer för utkast, schemalagt och publicerat innehåll

Lättimporterat CSV-format, redo för rapportering eller uppladdning till schemaläggare för sociala medier

📌 Perfekt för: Frilansare, egenföretagare och små team som vill ha en LinkedIn-centrerad planerare utan att lämna sin bekväma zon med kalkylblad.

🧠 Rolig fakta: Sedan 2020 har antalet LinkedIn-användare som efterfrågar fler sätt att uttrycka humor ökat med 160 %, vilket har fått LinkedIn att lägga till en "skrattande" emoji! 😆

15. Excel/Google Sheets LinkedIn-kalendermall från Coefficient

Denna mall för sociala medier från Coefficient riktar sig till datadrivna innehållsteam som älskar att arbeta i Excel eller Google Sheets, men som vill ha ett plug-and-play-verktyg för LinkedIn-planering med vissa automatiserade funktioner.

Här är varför du kommer att gilla det

Intuitiv ark layout med kolumner för datum, kopia, media, taggar och prestationsindikatorer

Inbyggda formler som spårar publiceringsfrekvens och markerar luckor i schemaläggningen

Färgkodade rader för att visuellt separera innehållstyper och flödet från vecka till vecka

Enkel import/export mellan Sheets, Excel och ClickUp eller publiceringsverktyg

Lätt och snabb, idealisk för små team eller kalkylbladsentusiaster

📌 Perfekt för: Distribuerade marknadsföringsteam, byråer eller kalkylbladsentusiaster som vill ha en samarbetsinriktad, automatiserad lösning för schemaläggning av LinkedIn-innehåll.

Gå smidigt från planering till publicering med ClickUps mallar för LinkedIn-innehållskalender

"ClickUp är absolut mitt (inte så) hemliga vapen för att effektivisera min process när jag skapar allt mitt innehåll", säger socialmediekonsulten Harriet Evans – som nu kan hantera allt från idé till publicering inom en och samma plattform.

Det är precis den fördelen du får när du går ifrån fragmenterade verktyg – dokument här, kalkylblad där, Slack-trådar överallt – och istället använder ClickUps enhetliga arbetsyta.

Med ClickUps kostnadsfria mallar för innehållsplanering och kraftfull AI har du alltid tillgång till uppgiftsuppföljning, kreativt samarbete, analys och publicering. Samtidigt samlar inbyggda chatt-, kommentar-, dokument-, bilaga- och korrekturverktyg idéer och genomförande på ett och samma ställe.

Är du redo att sluta växla mellan olika verktyg och istället bygga en LinkedIn-närvaro som är strategisk, konsekvent och skalbar? Välj en av dessa mallar, lägg in din veckorutin och låt ClickUp vara den drivkraft som får din marknadsföringsmotor att surra.

