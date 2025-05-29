LinkedIn-innehållskalender: Hur man planerar och schemalägger inlägg effektivt

Har du någonsin suttit och stirrat på rutan "Starta ett inlägg" på LinkedIn som om den personligen förolämpade dig?

Vi har alla varit där – vi vill vara konsekventa, stärka vårt personliga och professionella varumärke (eller vårt företags), kanske till och med bli virala (bara en gång!).

Men mellan kunduppdrag, interna möten och att försöka komma ihåg om du har druckit vatten idag, vem har tid att också planera, skriva och schemalägga LinkedIn-inlägg?

🧐 Visste du att? Engagemanget på LinkedIn ökade med 30 % jämfört med föregående år under 2024 – så om du har väntat på att bli konsekvent är det dags nu!

Det är där en LinkedIn-innehållskalender kommer in i bilden – med cape och allt. ✨

En gedigen innehållskalender gör det lättare att bestämma vad du ska publicera och när. Den ger struktur åt dina idéer, låter dig planera kring lanseringar och evenemang och ger din innehållsstrategi en välbehövlig bas. Oavsett om du är en ensam skapare, en social media-ansvarig som jonglerar med sex varumärken eller en rekryterare som bygger upp ett tankeledarskap, kommer denna guide att visa dig exakt hur du skapar en LinkedIn-innehållskalender som fungerar med ditt liv, inte mot det.

Vi visar dig hur du gör allt i ClickUp – utan 15 flikar eller ett kaotiskt Google Sheet. (Vi har också en enkel, gratis och lättanvänd mall för LinkedIn-innehållskalender åt dig!👇🏼 )

⭐ Utvald mall Har du svårt att vara konsekvent på LinkedIn? 🤯 Prova ClickUp LinkedIn Content Calendar Template – din allt-i-ett-hub för att planera, schemalägga och spåra inlägg med stor genomslagskraft utan kaos i kalkylbladet! 📅 Få en gratis mall Denna mall hjälper dig att skapa en återkommande innehållsrytm, samarbeta med ditt team och spåra inläggens framsteg i vyer som Kalender, Tavla och Lista.

Vad är en LinkedIn-innehållskalender?

En LinkedIn-innehållskalender är din (eller ditt teams) personliga färdplan för att publicera innehåll på LinkedIn på ett konsekvent och målmedvetet sätt.

Det är inte bara en lista med idéer till inlägg – det är grunden för din LinkedIn-innehållsstrategi, som kartlägger vad du ska publicera, när och varför det är viktigt. Tänk på det som din backstagepass till strategisk innehållsplanering: du får en tydlig bild av kommande inlägg, anpassning till affärsmål och andrum för att njuta av processen.

🎉 Rolig fakta: LinkedIn är den främsta plattformen för distribution av B2B-innehåll, men blir också allt mer kraftfull för personlig varumärkesprofilering.

🎯 Oavsett om du hanterar en företagssida eller bygger ditt personliga varumärke, hjälper en innehållskalender dig att:

Håll dig konsekvent utan att behöva stressa med att hitta idéer i sista minuten.

Planera innehåll kring produktlanseringar, evenemang eller rekryteringskampanjer

Balansera dina inläggstyper (så att du inte bara delar företagsnyheter dygnet runt).

Samarbeta smidigt med ditt team eller dina kunder

💡 Proffstips: Skapa ett ClickUp-formulär så att alla i ditt företag kan skicka in idéer till LinkedIn-inlägg, kampanjförfrågningar eller evenemangsannonser. Inskickade förslag blir uppgifter i ditt innehållskalender, så att ingenting faller mellan stolarna.

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje vecka – du behöver bara ett system. Och en bra innehållskalender? Det är ditt system.

💡 Proffstips: Vänta inte på inspirationen. Skapa en vana att skapa innehåll kring teman och mål, och använd en kalender för att göra det tunga arbetet. (Vi visar dig hur. )

Varför du behöver en LinkedIn-innehållskalender

📮 ClickUp Insight: 47 % av våra undersökningsdeltagare har aldrig provat att använda AI för att hantera manuella uppgifter, men 23 % av dem som har använt AI säger att det har minskat deras arbetsbelastning avsevärt. Denna kontrast kan vara mer än bara en teknikklyfta. Medan de som tidigt anammat tekniken uppnår mätbara vinster, underskattar majoriteten kanske hur transformativ AI kan vara när det gäller att minska den kognitiva belastningen och återvinna tid. 🔥 ClickUp Brain överbryggar denna klyfta genom att sömlöst integrera AI i ditt arbetsflöde. Vår AI kan göra allt från att sammanfatta trådar och utarbeta innehåll till att bryta ner komplexa projekt och generera deluppgifter. Du behöver inte växla mellan verktyg eller börja om från början. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

Du kan improvisera. Du kan öppna LinkedIn varje morgon, försöka komma på något insiktsfullt på plats och publicera det mellan mötena.

Men låt oss vara ärliga – det är en enkelbiljett till utbrändhet (och en mycket tyst kommentarsektion).

En LinkedIn-innehållskalender ger dig:

Konsekvens utan kaos : Konsekvens utan kaos: Att visa sig regelbundet bygger förtroende, synlighet och driver följartillväxt över tid.

Bättre innehållsbalans : Det hjälper dig att växla mellan tankeledarskap, personliga berättelser, framgångar, tips och företagsuppdateringar – så att ditt flöde inte känns uttjatat eller säljigt.

Tydligare strategisk anpassning : Att planera i förväg innebär att du kan synkronisera innehåll med produktlanseringar, rekryteringskampanjer, helgdagar och branschevenemang.

Mer utrymme för kreativitet: När logistiken är ordnad kan du fokusera på att skriva bättre bildtexter och experimentera med nya format som karuseller eller videor.

🧐 Visste du att? LinkedIn erbjuder (ännu) ingen inbyggd innehållsplanerare. Därför förlitar sig marknadsförare och kreatörer på externa verktyg – och smarta mallar – för att få jobbet gjort.

ClickUp gör detta enklare än någonsin. Använd den moderna kalendermallen för sociala medier för att planera, schemalägga och samarbeta på LinkedIn och andra plattformar från en central plats. Behöver du delegera skapandet av inlägg till ditt team? Vill du sätta deadlines, brainstorma idéer eller spåra analyser? Oavsett om du använder programvara för innehållskalendrar eller just har börjat, gör rätt verktyg hela skillnaden.

Hur man skapar en LinkedIn-innehållskalender

Att skapa innehåll på LinkedIn handlar inte bara om att synas – det handlar om att synas strategiskt för att bygga en stark närvaro på LinkedIn som uppmärksammas. En innehållskalender ger dig strukturen för att planera i förväg, publicera regelbundet och anpassa dina insatser efter affärsmålen, oavsett om du arbetar ensam eller leder ett helt marknadsföringsteam.

🧐 Visste du att? Enligt Sprout Social är de bästa tiderna att publicera inlägg på vardagar tisdag och torsdag morgon klockan 10 – tydligen behöver vi alla måndagen för att återhämta oss emotionellt.

Låt oss gå igenom hur du skapar en LinkedIn-innehållskalender som är lätt att underhålla och som ökar engagemanget.

Definiera dina mål för inläggen och din målgrupp

Innan du skriver ett enda inlägg, klargör varför du skapar innehåll, vem din målgrupp är och vad de hoppas få ut av ditt LinkedIn-innehåll. Dina mål och din målgrupp bör styra alla beslut, från vilka ämnen du väljer till hur du strukturerar dina bildtexter.

Exempel på mål:

En startup-grundare kan göra inlägg för att locka tidiga användare och öka varumärkets synlighet.

En rekryterare kan fokusera på att visa upp företagskulturen för att locka till sig de bästa talangerna.

Ett personligt varumärke kan syfta till att öka tankeledarskapet och väcka diskussioner inom branschen.

En marknadschef kan stödja en produktlansering eller kampanjcykel.

Därefter kan du fördjupa dig i din målgrupp:

Är de nystartade grundare eller företagsköpare?

Vill de ha taktiska råd, trendinsikter eller inspirerande berättelser?

Hur väl känner de till ditt ämne?

💡 ClickUp-funktion: Dokument

LinkedIn-innehållsstrategihubb med ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att skapa en hubb för innehållsstrategi där ditt team kan definiera varumärkets röst, målgruppspersonligheter, kommunikationsmål och godkända exempel. Lägg till kommentarer, tagga teammedlemmar och länka direkt till uppgifter – så att strategin inte hamnar i glömska i ett Google Doc-dokument.

📚 Viktig läsning för bättre resultat på LinkedIn: Vill du bygga ett personligt varumärke? Kolla in vår guide för personlig varumärkesprofilering på LinkedIn. Behöver du en struktur för din kampanjstrategi? Börja med mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier.

Bestäm frekvens och optimala publiceringstider

Konsekvens driver tillväxt på LinkedIn – men utbrändhet kan förstöra dina framsteg lika snabbt. Istället för att försöka publicera något varje dag, sikta på en återkommande rytm.

Några ramverk för frekvens:

Ensam skapare : 2–3 inlägg per vecka – blanda värdedrivna tips med personliga reflektioner

Marknadsföringsteam : 3–5 inlägg per vecka – tankeledarskap, produktpresentationer, nyheter om rekrytering

Arbetsgivarvarumärke: 1–2 inlägg per vecka – lyft fram företagskultur, medarbetare och interna framgångar.

Och timing är viktigt. Studier tyder på att tisdag–torsdag morgon är bäst, men varje publik är olika. Spåra vad som fungerar över tid.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Calendar för att dra och släppa inlägg när ditt schema ändras – du behöver inte bygga om hela veckan.

📆 Samarbeta i flerkanalskampanjer med en redaktionell kalender

Säkerställ varumärkeskonsistens i dina marknadsföringsinsatser på sociala medier med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringskalender.

Planerar du innehåll? Mallen Content Marketing Editorial Calendar i ClickUp är perfekt för team som hanterar sociala inlägg på flera plattformar.

Spåra allt på ett ställe:

Innehållspilar som evenemang, kundutlåtanden eller produktnyheter

Format (karuseller, rullar, blogginlägg)

Typ av marknadsföring (organisk vs. betald)

Publiceringsstatus och teamansvar

🎉 Detta är din bästa källa för att koordinera lanseringar, anpassa inlägg till produktens tidsplan och säkerställa att budskapet förblir konsekvent i alla dina marknadsföringskanaler.

🗓️ Planera ditt LinkedIn-innehåll med tydlighet och kontroll

Använd AI-driven prioritering och automatiska justeringar för att hålla dig på rätt spår med dina mål med ClickUp Calendar.

Med ClickUps kalender ställer du inte bara in datum – du bygger ett innehållssystem. Planera visuellt ditt LinkedIn-inläggsschema, tilldela uppgifter för varje inlägg, sätt deadlines och justera snabbt när prioriteringarna ändras.

✅ Dra och släpp uppgifter✅ Filtrera efter ansvarig, tagg eller kanal✅ Se vad som ska göras denna vecka – eller denna månad – i en överskådlig layout

📌 Bonus: Använd färgkodade kategorier för att snabbt känna igen teman – oavsett om du växlar mellan tankeledarskap, rekryteringsinlägg eller innehåll bakom kulisserna.

Exempel på användningsfall: Låt oss säga att ditt produktteam har en lansering på gång. Schemalägg ett teaser-inlägg på tisdag, en djupdykning på onsdag och en kundberättelse på fredag – alla med sina egna uppgifter och ansvariga. Allt kartläggs och spåras på ett och samma ställe.

🧐 Visste du att? Inlägg med flera bilder hade 2024 den högsta engagemangsgraden av alla typer av LinkedIn-innehåll, med 6,60 % av visningarna.

Välj innehållsteman (och rotera dem)

Utan teman kan din innehållskalender kännas som en tom sida varje vecka. Med teman bygger du upp ett bibliotek med innehållstyper som förstärker ditt budskap och tillgodoser olika målgruppers behov.

Dessa innehållspilar hjälper dig att förankra din strategi:

💡 Tips och ramverk : Dela upp processen så att din målgrupp kan tillämpa den redan idag.

🎙️ Tankeledarskap : Dela din syn på trender som formar din bransch

🎉 Milstolpar och framgångar : Fira teamets prestationer eller kundernas framgångar

🧠 Bakom kulisserna : Ge en inblick i ditt arbetsflöde, dina beslut eller företagets ritualer.

👀 Personliga berättelser : Lägg till mänsklighet – vad du lär dig, kämpar med eller är stolt över.

📣 Evenemangs-/innehållsmarknadsföring: Webbseminarier, poddar eller blogglanseringar

📖 Läs mer: Kolla in dessa mallar för sociala medier för att hålla ordning på dina innehållstyper.

Exempel på användningsfall: En innehållsstrateg kan växla mellan veckoteman som "Måndagstips", "Onsdag BTS" och "Fredagshöjdpunkter". Genom att gruppera innehåll kring dessa kategorier förenklar de planeringen och bibehåller variationen.

💡 ClickUp-funktion: Anpassade fält

Anpassade fält för att spåra framsteg med hjälp av ClickUp-instrumentpaneler

Lägg till ett ClickUp-anpassat fält med namnet ”Tema” till dina LinkedIn-uppgifter i ClickUp. Tilldela varje inlägg en kategori och använd sedan Board View eller filter för att se till att du inte överbelastar en typ (t.ex. tre produktuppdateringar i rad). Detta ger dig en hälsosam innehållsblandning och håller din publik engagerad.

💡 Proffstips: Ställ in återkommande innehållsteman i ClickUp Custom Fields för att förenkla veckoplaneringen och upprätthålla en hälsosam blandning av ämnen.

Planera i förväg, men lämna utrymme för aktuellt innehåll

Det är frestande att fylla kalendern flera veckor i förväg, men LinkedIn gynnas av aktuellt och relevant innehåll. Du behöver ett system som balanserar proaktiv planering med reaktiv publicering.

Planera i förväg för:

Lanseringar, kampanjer och produktuppdateringar

Säsongsbetonat innehåll eller årliga temadagar

Återkommande serier (som veckotips eller insikter från grundaren)

Lämna utrymme för:

Branschtrender eller nyheter som du vill kommentera (använd trendspaning för att vara reaktiv utan att bli kaotisk)

Trendiga format som virala karuseller eller memes

Spontana teamframgångar eller lärdomar

Exempel på användningsfall: En rekryterare kan planera inlägg kring lediga tjänster och rekryteringsevenemang, men lämna utrymme för att lyfta fram ett spontant "Välkommen till teamet"-ögonblick när en nyanställd publicerar sin selfie från första dagen.

💡 ClickUp-funktion: Board View

Använd Board Views för att hantera arbetsflödet för LinkedIn-innehållskalendern.

ClickUps Board View är perfekt för att hantera flytande innehållsflöden. Använd kolumner som "Planerat", "Utkast", "Behöver granskas" och "Publicerat" för att spåra statusen för varje inlägg. Om något nytt dyker upp drar du bara in det i veckans innehåll och flyttar fram de andra – utan krångel och utan att hoppa över något.

Ställ in ClickUp Automations för att flytta inlägg till nästa steg, meddela teammedlemmar när deras granskning behövs eller arkivera avslutade kampanjer automatiskt. Detta minskar manuellt arbete och håller din innehållspipeline igång – utan att du behöver detaljstyra.

💡 Proffstips: Lägg inte upp inlägg och försvinn sedan. Blockera 10 minuter efter publicering för att svara på tidiga kommentarer och öka din räckvidd.

Använd en mall eller ett verktyg för innehållskalender

Nu när du har dina innehållsmål och din strategi på plats behöver du ett system för att genomföra dem smidigt. Kalkylblad kan fungera ett tag. Men om du samarbetar, skalar upp eller hanterar flera plattformar behöver du något som är byggt för verkliga arbetsflöden.

Till exempel är ClickUp LinkedIn Content Calendar Template idealisk för marknadsförare, kreatörer och varumärkesbyggare som vill synas konsekvent på LinkedIn utan att behöva kämpa med idéer varje morgon. Den hjälper dig att effektivisera din planeringsprocess så att varje inlägg stämmer överens med dina mål och din målgrupp – utan att du behöver överväldigas av kalkylblad.

🗓️ ClickUp LinkedIn-innehållskalendermall

Få en gratis mall ClickUp LinkedIn-innehållskalender för att effektivisera din planering av sociala medier

Denna mall ger dig ett strukturerat, visuellt utrymme för att planera ditt LinkedIn-innehåll dagar, veckor eller månader i förväg. Den innehåller anpassade fält för att kategorisera inläggstyper (som tankeledarskap, bakom kulisserna eller anställningsmeddelanden), statusar för att spåra var varje innehåll befinner sig i processen och dra-och-släpp-schemaläggning för att hålla din kalender flexibel och smidig.

Mallen innehåller dessutom flera vyer, som Kalender, Tavla och Lista, så att du kan hantera ditt innehåll i den layout som känns mest intuitiv. Oavsett om du arbetar ensam eller samarbetar med ett team hjälper den här mallen dig att säkerställa att din närvaro på LinkedIn är konsekvent, strategisk och uppseendeväckande.

Exempel på användningsfall: En social media-ansvarig på ett SaaS-företag kan använda ClickUp för att planera en två veckor lång LinkedIn-kampanj kring en produktlansering. De tilldelar utkastet till en skribent, designuppgifterna till det kreativa teamet och godkännandena till marknadsföringsansvariga – allt spåras i en enda mall med automatiska påminnelser när deadlines närmar sig.

📁 Mallarkiv: Minska förberedelsetiden med dessa färdiga resurser! Mall för LinkedIn-sociala medier för att beskriva din långsiktiga innehållsstrategi, målgrupper och viktiga kampanjmål i ett samarbetsutrymme Avancerad mall för sociala medier för att hantera innehållskalendrar med stora volymer, tilldela uppgifter, spåra prestanda och effektivisera godkännandeprocesser över olika kanaler Mall för innehållskalender för att organisera vecko- och månadsinlägg med hjälp av flera vyer (kalender, tavla, lista) så att du aldrig missar något på LinkedIn

🆚 Alternativ som Buffer och Hootsuite är utmärkta för schemaläggning och publicering. Men de saknar idégenerering, samarbete och strategisk synlighet. ClickUp hanterar allt – från brainstorming till rapportering – vilket gör det till det bättre valet för team med hög volym eller stor påverkan.

Och om du fortfarande vill använda ett annat verktyg kan ClickUp integreras med dina favoritverktyg för schemaläggning, analys eller tillgångshantering. Använd till exempel Zapier för att automatiskt skapa uppgifter från formulärinlämningar eller skicka godkända inlägg till Buffer för publicering.

📖 Läs mer: Lär dig mer om projektledning för sociala medier.

Mät framgången och optimera det som fungerar

Att skapa innehåll är bara halva ekvationen – den andra halvan är att veta vad som fungerar och varför. Utan regelbundna kontroller är det lätt att fortsätta publicera inlägg i tomma intet utan att inse vilka inlägg som får genklang och vilka som bara... flyter omkring.

Här är vad du ska mäta för att förbättra prestandan för ditt LinkedIn-innehåll:

📈 Engagemangsgrad : Hur många personer interagerar med dina inlägg? Kommentarer > gillamarkeringar > visningar

💬 Kommentarkvalitet : Skapar du äkta konversationer eller samlar du bara emojis?

💾 Spara och dela : Dessa tysta signaler återspeglar ofta det verkliga värdet, ännu mer än gillamarkeringar.

🎯 Trafik och konverteringar: Klickar människor sig vidare till din webbplats, produkt eller registreringslänk?

Genom att följa upp dessa över tid kan du dubbla det som fungerar och förfina det som inte fungerar – justera din publiceringstid, testa en ny ton eller ta bort teman som inte fungerar så bra från din kalender.

🎉 Rolig fakta: Att lägga till en CTA som "Håller du med eller inte?" i ditt inlägg kan öka antalet kommentarer utan att det låter för clickbaitigt.

💡 ClickUp-funktion: Dashboards & rapportering

Använd instrumentpaneler för att spåra resultatet av dina LinkedIn-inlägg.

Med ClickUp Dashboards kan du hämta realtidsdata från dina innehållsuppgifter, kampanjer och prestationsmått till en anpassningsbar vy.

🔍 Gör en granskning av sociala medier för att utvärdera var du befinner dig just nu.

Skapa diagram för att spåra antalet publicerade inlägg per vecka, engagemangstrender per innehållstyp eller till och med missade deadlines per inläggsägare. Du kan också lägga till widgets för måluppföljning och sprinttidslinjer eller till och med bädda in analysverktyg från tredje part, vilket ger dig en enda källa till information om innehållets prestanda.

Exempel på användningsfall: Ett marknadsföringsteam kan skapa en instrumentpanel för att övervaka hur LinkedIn-inlägg kopplade till en produktlansering presterar, spåra visningar, engagemang och nästa steg i samma arbetsyta där innehållet planeras.

💡 Proffstips: Granska dina senaste 10 inlägg och tagga varje inlägg med ett tema i ClickUp – det gör det enkelt att upptäcka luckor eller överanvända format.

Tips för att skapa engagerande LinkedIn-innehåll

Nu när du har skapat din kalender är det dags att fokusera på vad som får människor att sluta scrolla. En välorganiserad plan är bra, men engagerande innehåll driver räckvidd, kontakt och meningsfulla resultat på LinkedIn.

Så här skapar du innehåll som din målgrupp vill läsa (och reagera på).

1. Utnyttja verkliga erfarenheter

Ingenting knyter samman bättre än berättelser. Oavsett om det handlar om ett nyligen misslyckande, en överraskande insikt från ett projekt eller en hård lärdom, så slår äkthet alltid pålitlighet.

Vill du ha bevis på att djärvt, lekfullt innehåll fortfarande kan ge resultat?När någon jämförde ClickUp med ”Duolingo för B2B” var det inte menat som en komplimang. Men istället för att tonas ner, tog vi tillfället i akt. Precis som Duolingo gjorde språkinlärning till en viral sensation, använde ClickUp personlighetsdriven storytelling för att bygga starkare relationer. Vad kan vi lära oss av detta? När du låter som alla andra, bläddras du förbi. När du är äkta, blir du ihågkommen. 🎯 Var inte rädd för att förvandla oväntade händelser – till och med kritik – till klarhet om vad som skiljer dig från mängden.

Vill du ha bevis på att djärvt, lekfullt innehåll fortfarande kan ge resultat?När någon jämförde ClickUp med ”Duolingo för B2B” var det inte menat som en komplimang. Men istället för att tonas ner, tog vi tillfället i akt.

ClickUps inlägg om att sticka ut på sociala medier

Precis som Duolingo gjorde språkinlärning till en viral sensation, använde ClickUp personlighetsdriven storytelling för att bygga starkare relationer. Vad kan vi lära oss av detta? När du låter som alla andra, bläddras du förbi. När du är äkta, blir du ihågkommen.

🎯 Var inte rädd för att förvandla oväntade händelser – till och med kritik – till klarhet om vad som skiljer dig från mängden.

Så här gör du i dina inlägg.

Till exempel när Zoom kraschade. Kaos utbröt. Men ClickUp blinkade inte ens. 👀

Istället för att titta på tumultet lanserade de en popup i realtid som marknadsförde funktionen ClickUp Chat och SyncUps, så att teamen kunde hålla kontakten utan att missa något.

📉 Kris? Kanske. 📈 Möjlighet? Definitivt.

Det här är inte bara smart marknadsföring – det är en mästarklass i momentdriven strategi. Inget fluff. Bara snabba åtgärder, verkligt värde och lite tuff attityd.

ClickUps sociala medieteam utnyttjar vanligtvis smidigt verkliga erfarenheter och trender.

💡 Proffstips: Spara dessa framgångar bakom kulisserna i din LinkedIn-innehållskalender. Berättelser som denna – där snabbt tänkande möter användarnas behov – är den typ av äkthet som din publik kommer ihåg (och engagerar sig i).

Exempel på användningsfall: En marknadsförare kan dela ett inlägg om en misslyckad kampanj med en reflektion över vad de skulle göra annorlunda. Detta skapar förtroende och öppnar upp för en tankeväckande konversation i kommentarerna.

Använd ClickUp Docs som en privat innehållsdagbok där du skriver ner spontana idéer, arbetsberättelser eller lärdomar när de uppstår. Du kan organisera dina idéer efter tema, omvandla punktlistor till fullständiga utkast senare och samarbeta med ditt team för att få feedback innan du schemalägger. Lägg till taggar som "personlig berättelse" eller "ledarskapsinsikt" för att hålla din röst varierad och avsiktlig.

Dessutom kan du lagra bilder, videor och grafik direkt i dina LinkedIn-inläggsuppgifter. Använd ClickUp Docs eller en särskild lista som ett centralt resursbibliotek, så att det blir enkelt att hitta, återanvända eller uppdatera bilder för framtida inlägg.

Dokument som kunskapsbas

Skapa en levande kunskapsbas för ditt team – lagra riktlinjer för varumärkets röst, inläggsmallar och "hur man gör"-guider i ClickUp Docs, direkt länkade till din innehållskalender.

Skapa en levande kunskapsbas för ditt team – lagra riktlinjer för varumärkets röst, inläggsmallar och "hur man gör"-guider i ClickUp Docs, direkt länkade till din innehållskalender.

💡 Proffstips: Spara dina mest framgångsrika LinkedIn-inlägg i ClickUp Docs så att du kan återanvända eller återpublicera dem senare med en ny twist.

2. Börja starkt – din första rad är det som fångar läsarens intresse

På LinkedIn har du 1–2 rader innan ditt inlägg blir avkortat. Det är ditt avgörande ögonblick. Oavsett om du ställer en fråga, delar en djärv åsikt eller inleder med en statistik, se till att läsaren vill klicka på "...se mer".

📌 Prova verktyg som AI-verktyg för bildtexter om du behöver hjälp med att skriva.

Exempel: Istället för: ”Här är vad jag lärde mig under vår produktlansering.” Prova: ”Vi missade vår lanseringsdeadline med tre veckor – och här är varför jag skulle göra om det igen.”

Det här inlägget från ClickUp träffar mitt i prick med något vi alla har hört – och i hemlighet fruktat:”Kan vi bara lägga till en sak till?”

Inget fluff. Bara omedelbar igenkänning. Det är så du får ett klick på "se mer". Ibland är det bästa knepet att bara hålla upp en spegel. 🪞

ClickUps LinkedIn-inlägg som exempel på hur man använder ”krokar”

Exempel på användningsfall: En grundare kan inleda med:”Ni vet den där pinsamma tystnaden på teamretreater? Ja... vi utnyttjade den – och här är vad vi lärde oss. ”

💡 ClickUp-funktion: ClickUp Brain (AI)

ClickUp Brain-användningsfall för att skapa ett LinkedIn-inlägg

Har du svårt att skriva den perfekta inledningen eller den slagkraftiga första raden? ClickUp Brain kan hjälpa dig. Använd det för att skapa starka inledningar, omformulera introduktioner eller analysera din ton. Markera bara ditt utkast i ett ClickUp Doc eller en uppgift och be Brain att förbättra det – det är som att ha en redaktör på jour som är inbyggd i din arbetsyta.

En extra bonus? ClickUp Brain-användare kan välja mellan flera externa AI-modeller, inklusive GPT-4o, o3-mini, o1 och Claude 3. 7 Sonnet för skrivande, resonemang, planering, design och mer

📖 Läs mer: Prova dessa mallar för medieplanering för bredare kampanjkoordinering

3. Dela inte bara – visa värdet

Din publik är inte ute efter en dagbok – de vill ha insikter som de kan tillämpa, vidarebefordra eller agera på. Även dina mest personliga inlägg bör få dem att tänka: ”Det här gav mig något användbart.”

Exempel på värdefulla format:

Steg-för-steg-instruktioner

Sammanfattningar av ”3 saker jag lärde mig av…”

Lärdomar från tidigare misslyckanden eller experiment

Karuseller med ramverk eller mallar

Korta berättelser som illustrerar en större trend

Men alla inlägg behöver inte börja med en berättelse – ibland är data själva berättelsen.

Denna ClickUp-fallstudie med Chick-fil-A är ett perfekt exempel på innehåll som snabbt levererar värde: Tydligt problem. Mätbara resultat. Omedelbar relevans.

Vill du hjälpa din publik att agera? Ge dem något de kan peka på. Oavsett om det är en statistik, en steg-för-steg-guide eller en framgångssaga – det är den här typen av information som människor tar skärmdumpar av.

ClickUps inlägg visar hur du kan skapa värde från fallstudier.

Exempel på användningsfall: En innehållsansvarig kan omvandla sin introduktionsprocess till ett inlägg med titeln ”Hur vi utbildar nya innehållsförfattare på mindre än 30 dagar (utan att överbelasta dem)”. Det är något som går att dela.

📖 Läs mer: Utforska mallar för innehållsskrivning för enhetlig ton och struktur.

💡 ClickUp-funktion: Mall för inlägg på sociala medierAnvänd ClickUps mall för inlägg på sociala medier för att skapa en strukturerad översikt för varje inlägg. Den innehåller uppmaningar för din hook, nyckelbudskap, CTA, tillgångar och formateringspåminnelser som användning av emoji eller radbrytningar. Det är ditt fuskkod för att skriva snabbare utan att offra tydligheten.

🧐 Visste du att? Native-dokument (även kallade LinkedIn-karuseller) hade ett genomsnittligt engagemang på 6,10 %, vilket gör dem till en av de mest effektiva inläggstyperna.

4. Återanvänd innehåll som presterar bäst

Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje vecka. Om ett inlägg fick gensvar kan du återanvända idén i ett nytt format, uppdatera den med nya insikter eller anpassa den för en något annan målgrupp.

Idéer för återanvändning:

Förvandla ett inlägg med hög prestanda till ett karusellinlägg

Ta ett citat och skapa ett kort textinlägg kring det.

Sammanfatta ett långt inlägg till en slagkraftig tråd med ”3 viktiga punkter”.

Utöka en populär kommentar till ett inlägg i full längd

Det här inlägget är ett perfekt exempel på hur ClickUp förvandlade en högpresterande teamvideo till ett fullfjädrat varumärkesögonblick. 🎤Genom att återanvändas av en av grundarna nådde den inte bara rätt målgrupp – den omvandlade tysta lurkers till leads.

Och här är det verkligt magiska: det var ingen polerad reklam. Den var äkta, rolig och oväntad. Låt dina anställda komma till tals. Låt ditt innehåll leva igen – i nya format, med ny kontext, för nya resultat.

Återanvändning av innehåll med olika LinkedIn-konton

Exempel på användningsfall: En rekryteringschef som publicerade ett viralt inlägg om ”vad vi letar efter hos kandidater” kunde senare dela en mer personlig berättelse om hur den checklistan hjälpte dem att hitta en oväntad rekrytering.

💡 ClickUp-funktion: Uppgiftsrelationer

Uppgiftsrelationer på LinkedIn

I ClickUp kan du länka relaterade innehållsuppgifter till varandra med hjälp av uppgiftsrelationer. Detta hjälper dig att hålla reda på återanvänt innehåll, undvika dubbelarbete och se var innehållsidéerna har sitt ursprung. Det är särskilt användbart när du arbetar med olika format eller kampanjer.

📖 Läs mer: Utforska fler AI-verktyg för sociala medier för att skala upp idégenereringen.

5. Uppmuntra konversation (men gör det naturligt)

LinkedIns algoritm gynnar engagemang, och kommentarer väger tyngre än gillamarkeringar. Det räcker dock inte att fråga ”Vad tycker du?” i slutet av varje inlägg.

Formulera istället ditt inlägg så att det på ett naturligt sätt inbjuder till kommentarer:

Dela din åsikt och fråga sedan andra om de har haft liknande erfarenheter.

Presentera ett dilemma och fråga hur andra skulle hantera det

Dela med dig av en framgång bakom kulisserna och tagga relevanta medarbetare.

Ta till exempel denna kommentarsektion. 👇En fallstudie, några genuina reaktioner, och plötsligt – folk hoppar in som om det vore lunchbordssnack.

Engagemang i kommentarsfältet på LinkedIn

💡 ClickUp-funktion: Kommentarer + trådar

Exempel på godkännande med hjälp av kommentarfunktionen i ClickUp

När ditt inlägg är schemalagt i ClickUp kan du använda kommentarfunktionen i din uppgift eller ditt dokument för att få intern feedback. Teammedlemmar kan lägga till alternativa CTA-förslag, föreslå ändringar eller reagera med emojis, vilket påskyndar processen och höjer kvaliteten på ditt inlägg innan det publiceras.

🎉 Rolig fakta: Hälften av alla LinkedIn-användare är mellan 25 och 34 år gamla, så anpassa din ton och dina inläggsformat så att de tilltalar denna karriärinriktade, innehållskunniga målgrupp.

Slutliga tankar: Din LinkedIn-kalender, klar ✅

Att bygga upp en närvaro på LinkedIn behöver inte kännas som ett andra heltidsjobb. Med en genomtänkt innehållskalender blir processen mindre kaotisk och mer strategisk storytelling – på dina villkor.

💖 Du behöver inte bli viral för att göra avtryck. Äkthet vinner alltid.

Oavsett om du vill öka synligheten, attrahera leads eller stärka ditt personliga varumärke, så stärker en välplanerad kalender din övergripande LinkedIn-strategi. Den ser till att ditt innehåll är i linje med dina långsiktiga mål.

Håller dig konsekvent (även under hektiska veckor)

Skapa utrymme för aktuella, autentiska inlägg

Hjälper dig att mäta vad som fungerar – och göra mer av det

Och det bästa av allt? Du behöver inte jonglera med verktyg, flikar och mallar för att få det att fungera.

✨ ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för ditt arbete, samlar allt – strategi, schemaläggning, samarbete och AI-driven innehållsskapande – på ett och samma ställe. Från brainstorming i Docs till planering i Calendar View och finjustering av inlägg med ClickUp Brain – allt du behöver för att ligga steget före på LinkedIn finns i din arbetsyta.

Är du redo att förenkla ditt LinkedIn-spel?

🎯 Kom igång med ClickUp och börja planera inlägg som ger resultat.