En guide till att bygga ditt personliga varumärke på LinkedIn

LinkedIn är mer än bara en social medieplattform för jobbsökande – det är ett kraftfullt verktyg för att bygga ditt personliga varumärke.

Men med miljontals yrkesverksamma som tävlar om uppmärksamhet, hur får du din profil att sticka ut? Svaret ligger i att strategiskt skapa ett varumärke som lyfter fram dina färdigheter och berättar din unika historia.

I den här artikeln diskuterar vi vad ett personligt varumärke är och varför det är viktigt. Sedan ger vi dig en steg-för-steg-guide till hur du skapar ett personligt varumärke på LinkedIn. Låt oss börja.

Vad är personlig varumärkesprofilering?

Personlig varumärkesprofilering är processen att definiera och marknadsföra vad du står för som individ. Din personliga varumärkesprofil är en sammanfattning av de erfarenheter, färdigheter och värderingar som skiljer dig från andra.

Precis som din organisation har en lockande varumärkesstrategi för att bygga en unik identitet på en konkurrensutsatt marknad, är ditt personliga varumärke viktigt för att skapa ett solidt professionellt rykte i branschen.

Tänk på det som din personliga marknadsföringskampanj, där du delar med dig av din historia och dina erfarenheter.

Att skapa en personlig varumärkesidentitet innebär vanligtvis att du delar dina åsikter och visar din expertis inom ett visst område eller ämne för att presentera dig själv som en opinionsbildare.

Du delar unika insikter och erfarenheter med din publik för att skapa ett bestående intryck, påverka publiken och ibland initiera diskussioner om mindre omtalade ämnen.

Låt oss titta på ett exempel. Mel Robbins är en känd motivationsföreläsare och coach. Titta noga och lägg märke till vad hennes personliga varumärke på LinkedIn handlar om. Vid första anblicken visar hennes LinkedIn-banner att hon hjälper människor att uppnå sina mål (Make it Happen). Det passar bra med hennes profil som motivationscoach.

När du scrollar nedåt ser du avsnittet "Om", där hon pratar om ämnen som hur man blir mer självsäker och hur man slutar gömma sig på jobbet.

Robbins inlägg på LinkedIn kretsar också kring samma tema – att få saker gjorda.

Som du ser i detta exempel kallas denna process att dela med sig av sin expertis och bygga upp en berättelse för personlig varumärkesprofilering. Det innebär att man etablerar en online-närvaro och skapar och upprätthåller en unik image för sig själv.

Varför är det viktigt att bygga ett personligt varumärke på LinkedIn?

Här är några skäl till varför du bör fokusera på din närvaro på LinkedIn:

Ger din karriär ett lyft

Arbetsmarknaden blir tuffare för varje dag som går. Med ett stort antal kvalificerade kandidater är sannolikheten att locka en rekryterare med ett vanligt CV minimal.

Men detta gäller bara om du har något som skiljer dig från högen av CV:n framför en HR-ansvarig. Och det något är ditt personliga varumärke på LinkedIn.

En välgjord LinkedIn-profil fungerar som ditt digitala visitkort och visar upp dina färdigheter, erfarenheter och prestationer. Dessutom, när rekryteringschefen ser att du publicerar insikter om ditt område, kommer de att veta att du har den kunskap och de färdigheter som krävs för jobbet.

En strategi för personlig varumärkesprofilering på LinkedIn hjälper dig också att knyta kontakter med andra yrkesverksamma inom din bransch, inklusive opinionsbildare, kollegor och potentiella mentorer. Dessa kontakter kan leda till samarbeten, partnerskap och till och med jobberbjudanden.

Att dela med dig av dina kunskaper på LinkedIn hjälper dig inte bara att bygga upp trovärdighet, utan positionerar dig också som en viktig källa för andra som vill få svar på frågor eller lära sig mer om branschnyheter.

Med tiden kan detta leda till föreläsningsuppdrag, konsultuppdrag eller till och med inbjudningar att bidra till branschpublikationer.

Få nya leads för ditt företag

Tänk dig att potentiella kunder kontaktar dig istället för tvärtom – det är den dolda kraften i ett starkt personligt varumärke på LinkedIn.

När du konsekvent delar med dig av värdefulla insikter och engagerar dig i ditt nätverk blir du en magnet för inkommande leads. Människor börjar se dig som en pålitlig expert inom ditt område, och istället för att du måste jaga dem kommer de direkt till dig.

Men det slutar inte där. När du tar initiativ till att nå ut ger ditt etablerade personliga varumärke dig en betydande fördel. Du är inte bara ännu en röst i deras inkorg, du är någon de redan känner igen och litar på.

Detta gör dina marknadsföringsinsatser mycket mer effektiva eftersom människor är mer öppna för att samarbeta med någon som har bevisad expertis.

Gör dig till en känd person inom ditt område

Att bli en känd person inom ditt område är ett av de mest kraftfulla resultaten av att bygga ett personligt varumärke på LinkedIn.

När du pratar om ditt expertområde skapar du omedelbart en association i läsarens sinne. Du blir den person i ditt nätverk som man vänder sig till för insikter och kunskap inom ditt område.

Ben Meer talar till exempel om att bygga system som driver tillväxt i ditt liv. Han är nu känd som "The Systems Guy". Bara genom att tala om system har han byggt upp en gemenskap med mer än 2 miljoner människor med liknande intressen.

Människor kommer ihåg dig för det värde du tillför, och ditt namn blir synonymt med det ämne du diskuterar. Denna starka association öppnar dörrar till samarbetsmöjligheter.

Oavsett om det handlar om partnerskap, föreläsningar eller joint ventures, vill andra i din bransch samarbeta med någon som är erkänd och respekterad.

Vänlig påminnelse: Det är viktigt att bygga ett varumärke som är autentiskt och passar din nisch. Att bara kopiera någon du beundrar kommer inte att vara troget din historia, och din publik kommer att märka det. Ju mer ärlig och värdedriven du är, desto lättare är det för dig att synas på LinkedIn.

Steg för att bygga ditt personliga varumärke

Här är stegen du kan följa för att bygga ditt personliga varumärke på LinkedIn:

Steg 1: Skapa din profil

Det första steget är att skapa din LinkedIn-profil.

De två viktigaste sakerna för detta är din profilbild och en tydlig rubrik. Dessa två är det första som alla besökare på din profil kommer att titta på.

Om din LinkedIn-profil saknar profilbild och rubriken inte säger mycket om vem du är och vad du gör, går du miste om möjligheten att skapa meningsfulla kontakter. Utan profilbild tillför din LinkedIn-profil knappast något värde för andra LinkedIn-användare, och de kan vara skeptiska till att ta kontakt eller interagera med dig.

Se därför till att skapa en korrekt profil med en professionell bild och en rubrik.

När du lägger till profilbilden bör du tänka på följande: Välj en tydlig bild av hög kvalitet där ditt ansikte syns tydligt och är väl belyst.

Klä dig professionellt på ett sätt som speglar din bransch.

Använd en enkel bakgrund som inte distraherar från ditt ansikte.

Le eller ha ett vänligt uttryck för att verka tillmötesgående och självsäker.

Skapa en anpassad LinkedIn-URL

Se också till att din rubrik är detaljerad. Den måste innehålla tillräckligt med information för att någon ska vilja scrolla ner.

Psykologen Adam Grants profil är ett utmärkt exempel på hur du kan skapa din LinkedIn-profil.

Här är varför hans profil sticker ut:

Profilbilden uppfyller alla punkter som vi har nämnt ovan.

Rubriken är kort och koncis men innehåller övertygande information.

Förutom profilbilden och rubriken finns det ett annat viktigt element när du skapar din profil, nämligen din header – bilden som finns bakom din profilbild.

Lägg märke till att Grants profil innehåller en tydlig rubrik som marknadsför hans böcker. Om du är företagare kan du lägga upp en rubrik som marknadsför ditt företag.

Å andra sidan, om du arbetar för ett företag, kan din rubrik marknadsföra ditt företag.

Precis som Katie Berg gör:

Du kan göra din LinkedIn-header rolig, originell och färgglad. Den kan vara vad som helst utom ett tomt utrymme. Se till att du håller färgerna i stort sett neutrala eller synkroniserade med ditt profils färgtema.

Steg 2: Förstå ditt varumärke

Ditt varumärke blir det du vill prata om på LinkedIn. Ben Meers pratar till exempel om system, medan Mel Robbins pratar om självförtroende och personlig utveckling.

Ta ett steg tillbaka och fundera på vad som gör dig unik. Vilka är dina främsta styrkor? Att identifiera dessa styrkor hjälper dig att definiera vad som skiljer dig från andra inom ditt område. Tänk sedan på dina passioner. Vilka ämnen eller aktiviteter ger dig energi? Om du till exempel brinner för hållbarhet kan det bli ett viktigt tema för ditt varumärke.

Ett annat tillvägagångssätt är att prata om ditt arbetsområde. En författare kan till exempel prata om ämnen som tips på hur man skriver bättre, dela med sig av sina utmaningar med skrivandet eller ge tips på resurser för att förbättra sitt skrivande.

Om du är utvecklare kan du börja dela programmeringstips eller hack med ditt LinkedIn-nätverk. Genom att göra detta kommer du gradvis att bli känd för att dela unika utvecklarhack.

ClickUp-mall för varumärkesbyggande

För att komma igång med din personliga varumärkesbyggande resa kan du använda ClickUp Branding Template. Den hjälper dig att bygga en professionell och trovärdig personlig identitet på LinkedIn.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Branding Template för att bygga ett starkt personligt varumärke på LinkedIn.

Med den här mallen kan du:

Definiera din personliga varumärkesstil och visuella element

Upprätthåll varumärkets konsistens över flera kanaler

Skapa ett bibliotek med varumärkesrelaterade tillgångar

Steg 3: Optimera din LinkedIn-profil

LinkedIn har över 1 miljard medlemmar. Det räcker alltså inte att skapa en profil och sedan låta den vara. Det är nödvändigt att optimera din profil regelbundet. Det kan handla om att uppdatera dina nyinlärda färdigheter och senaste prestationer, vilket bidrar till att förbättra synligheten i sökresultaten. LinkedIn har också många avsnitt där du kan göra det.

Här är de avsnitt du bör uppdatera i din LinkedIn-profil: Om: Ge en kort professionell sammanfattning, inklusive ditt unika värdeerbjudande och dina prestationer.

Erfarenhet och kompetens: Lyft fram dina tidigare och nuvarande roller samt din kompetens.

Utbildning och certifieringar: Lägg till dina examina, namnet på utbildningsinstitutionen och branschcertifieringar.

Rekommendationer: Be dina mentorer, kunder eller kollegor att ge dig rekommendationer på LinkedIn.

Andra prestationer: Inkludera eventuella professionella utmärkelser, erkännanden eller hedersbetygelser som du har fått.

Du måste lägga till relevant information i vart och ett av dessa avsnitt. Det är bra om varje bit information lyfter fram dina styrkor och färdigheter och skapar en sammanhängande berättelse. Detta förbättrar ditt profils övergripande utseende och trovärdighet.

💡Proffstips: Du kan också använda ChatGPT-prompter för LinkedIn för att optimera din LinkedIn-profil.

Använd avsnittet Om på ett klokt sätt

Avsnittet Om på LinkedIn är ditt utrymme för att sticka ut.

Med 2600 tecken kan du lyfta fram vad du gör, hur du gör det, varför det är viktigt och hur du kan hjälpa andra. Börja med en stark, uppseendeväckande inledning som speglar din passion eller en viktig prestation.

Fokusera på den påverkan du har haft istället för att bara lista uppgifter. Du kan till exempel säga: ”Jag leder ett högpresterande säljteam som konsekvent överträffar målen genom innovativa strategier” istället för ”Jag leder ett säljteam”.

Tala direkt till din målgrupp – oavsett om du söker nya möjligheter eller erbjuder tjänster som entreprenör, gör det tydligt varför någon ska ta kontakt med dig eller överväga dig för en möjlighet.

Vänlig påminnelse: Du kan också få din Om mig-sektion att sticka ut genom att lägga till en kreativ hisspitch. Du kan använda exempel från din barndom som visar de egenskaper som du värdesätter mest idag. Kom ihåg att det är viktigt att ha en hook som lockar din publik att vilja veta mer om dig.

Steg 4: Skapa högkvalitativt och auktoritativt innehåll

Att skapa högkvalitativt, auktoritativt innehåll är viktigt för att bygga ditt personliga varumärke på LinkedIn.

Med tiden ger dessa konsekventa ansträngningar resultat, och det är så ditt varumärke byggs upp – genom att regelbundet visa upp värdefulla insikter som etablerar dig som ledande inom ditt område.

Att publicera högkvalitativt innehåll är ett måste. Om du försöker ta genvägar med mediokra inlägg kommer du att ha svårt att göra intryck. Din publik letar efter värdefullt innehåll som informerar, inspirerar eller löser ett problem, så det är viktigt att anstränga sig för att skapa inlägg som verkligen väcker genklang.

Så här rekommenderar Lara Costa, konsult inom personlig varumärkesprofilering på LinkedIn, att man skapar engagerande inlägg på LinkedIn:

Du kan använda ClickUp Docs för att skapa innehåll för LinkedIn.

ClickUp Docs hjälper dig att organisera idéer, skriva utkast till inlägg och samarbeta med andra för att förfina ditt innehåll innan du publicerar det. Det är ett utmärkt sätt att skapa innehåll med genomslagskraft.

ClickUp-mall för sociala medier

Dessutom kan du effektivisera din innehållsskapandeprocess med ClickUp Social Media Template. Denna mall hjälper dig att planera och schemalägga dina inlägg, vilket gör det lättare att hålla en hög kvalitet på ditt innehåll.

Ladda ner den här mallen Planera och organisera dina LinkedIn-inlägg med ClickUp Social Media Template.

Med den här mallen kan du:

Organisera innehållsidéer och planer

Skapa en enhetlig plan för alla dina sociala kanaler

Säkerställ ett enhetligt budskap på alla dina sociala plattformar för att bygga en unik personlighet.

Du kan börja med att lägga till alla inläggsidéer under avsnittet Att göra. Allteftersom uppgifterna fortskrider kan du flytta dem längs tavlan. För varje uppgift kan du ange datum, tidsuppskattningar, taggar, prioriteringar och till och med spåra tid.

💡 Bonus: Skapa engagerande och effektfulla LinkedIn-inlägg med ClickUps LinkedIn Post Generator.

Steg 5: Interagera med ditt nätverk

Att interagera med ditt professionella nätverk på LinkedIn är lika viktigt som att skapa relevant innehåll.

Det räcker inte att bara publicera och sedan försvinna – du måste aktivt delta i konversationer, kommentera andras inlägg och svara på kommentarer till ditt innehåll.

På dessa små sätt hjälper varumärkeshantering dig att bygga relationer, visar att du är tillgänglig och håller dig i toppen av din bransch.

Genom att vara aktiv regelbundet ökar du också din synlighet, eftersom LinkedIns algoritm gynnar profiler som är aktiva och interaktiva. Ju mer du engagerar dig, desto mer växer ditt nätverk och desto fler möjligheter kommer din väg.

Du kan dessutom gå med i relevanta LinkedIn-grupper för att ingå i en gemenskap med likasinnade personer.

Steg 6: Var konsekvent

Konsekvens är nyckeln till att bygga ett starkt personligt varumärke på LinkedIn. Att publicera högkvalitativt innehåll då och då har inte samma effekt som att visa sig regelbundet. När du är konsekvent – oavsett om det är att publicera varje vecka, engagera dig dagligen eller en blandning av båda – bygger du upp momentum.

Din publik börjar förvänta sig ditt innehåll, och med tiden bidrar din konsekventa närvaro till att befästa ditt rykte som en pålitlig källa till information och insikter.

Konsekvens signalerar också till potentiella arbetsgivare, kunder och samarbetspartners att du är engagerad och pålitlig, egenskaper som är högt värderade i alla professionella sammanhang.

Skapa ditt personliga varumärke med ClickUp

När du bygger ditt personliga varumärke på LinkedIn eller andra sociala medieplattformar är det viktigt att vara organiserad, konsekvent och strategisk – och det är där ClickUp kommer in i bilden.

Med sina solida funktioner hjälper ClickUp dig att effektivisera alla aspekter av att bygga ditt personliga varumärke, från skapande av innehåll till uppgiftshantering.

Oavsett om du skriver utkast till inlägg i ClickUp Docs, planerar ditt innehållskalender eller spårar dina engagemangsaktiviteter, erbjuder ClickUp de verktyg du behöver för att hålla dig på topp.

Genom att använda ClickUp kan du se till att allt innehåll du skapar och alla interaktioner du har är avsiktliga och i linje med dina varumärkesmål. Vänta inte längre med att bygga ditt varumärke.

Registrera dig på ClickUp idag för att komma igång.