Gratis 12-veckorsmallar för att nå dina mål

Har du någonsin känt att du är upptagen hela tiden men inte kommer någonstans? 😩

Studier visar att 92 % av alla människor misslyckas med att nå sina långsiktiga mål, inte för att de saknar motivation, utan för att de saknar en tydlig, genomförbar plan. Utan rätt system hamnar målen i skymundan, att göra-listorna växer okontrollerat och framstegen stagnerar.

Och låt oss vara ärliga: de flesta ”målplaneringsmallar” som du hittar online är antingen tråkiga kalkylblad eller överfyllda planeringsverktyg som skapar mer stress än struktur.

Den här guiden vänder på det. Vi guidar dig genom gratis 12-veckorsårs-mallar från ClickUp som är utformade för att hjälpa dig att planera smartare, hålla fokus och faktiskt bygga upp momentum vecka för vecka – utan att bränna ut dig. 💪📆

Vad är 12-veckorsårs mallar?

12-veckorsårsmalarna är strukturerade planeringsverktyg som är utformade för att hjälpa dig att uppnå mer på 12 veckor än vad de flesta gör på 12 månader. De delar upp dina stora mål i fokuserade, genomförbara steg över 12 veckor och ersätter traditionell årsplanering med en kortare, mer effektiv cykel.

Dessa mallar innehåller vanligtvis:

Avsnitt för målsättning där du kan definiera din vision och dina mål 🎯

Veckoplanerings- och dagplaneringsramar för att prioritera uppgifter 📆

Verktyg för att mäta framsteg och prestanda 📊

Ansvar och reflektionsområden för att utvärdera och justera dina strategier 📝​

Genom att använda en 12-veckorsårs-mall kan du upprätthålla tydlighet, struktur och momentum, vilket säkerställer konsekventa framsteg mot dina mål.

Vad kännetecknar en bra 12-veckorsårsmal?

En gedigen 12-veckorsårs-mall gör det möjligt att hålla saker genomförbara, spårbara och motiverande, allt på ett och samma ställe. Här är vad du ska leta efter 👇

Definiera tydligt ditt ”varför”: Se till att du har utrymme att skriva ner din långsiktiga vision som driver dina kortsiktiga mål.

Välj 2–3 huvudmål per cykel : Välj en mall som hjälper dig att fokusera på färre men mer effektiva mål.

Dela upp målen i veckovisa/dagliga uppgifter : Håll dig till mallar som gör genomförandet enkelt med tydliga åtgärdssteg.

Mät framsteg enkelt : Använd resultatkort, vanespårare eller framstegsindikatorer för att hålla dig ansvarig.

Reflektera varje vecka : Välj en mall som innehåller avsnitt för utvärdering för att bedöma vinster, förluster och lärdomar.

Blockera tid på ett smart sätt : Leta efter verktyg som hjälper dig att planera strategi, buffert och genomförandeblock.

Håll layouten enkel: Håll dig till mallar som är lätta att använda och inte kräver någon inlärningskurva.

⚡ Mallarkiv: Kombinera din 12-veckorsårsplanering med mallar för framstegsrapporter för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar, och behåll din drivkraft vecka efter vecka.

12-veckorsårs mallar i korthet

De bästa 12-veckorsmallarna för året

Många av oss börjar året med stora mål, men tappar fokus i mitten av februari. Och när fjärde kvartalet rullar in kämpar vi för att hinna ikapp. Det är där 12-veckorsmetoden vänder på steken. Istället för att planera för 12 månader behandlar du varje 12 veckor som ett helt år, vilket ökar brådskan, tydligheten och genomförandet.

Men det räcker inte med att ha en vinnande inställning; du behöver ett system som gör din plan synlig, dina uppgifter genomförbara och dina framsteg mätbara. Det är där ClickUp kommer till sin rätt. Detta produktivitetsverktyg gör det superenkelt att använda dessa mallar med anpassningsbara vyer (lista, tavla, kalender) och spårning i realtid.

Mallarna för 12-veckorsåret nedan hjälper dig att förvandla planer till banbrytande resultat. Och när du kombinerar dem med ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, planerar du inte bara, du når dina mål varje vecka.

1. ClickUp-mall för 12-veckorsplan

Få gratis mall Dela upp långsiktiga mål i veckovisa åtgärder med hjälp av ClickUps 12-veckors planeringsmall.

ClickUp 12-veckors planeringsmall hjälper dig att dela upp ambitiösa mål i hanterbara veckovisa åtgärder som du faktiskt kan genomföra. Istället för att stirra på en årsplan som känns överväldigande, hjälper denna mall dig att fokusera på en 12-veckorscykel – perfekt för personliga mål, teamprojekt eller till och med träningsmål. Varje stort mål delas upp i hanterbara deluppgifter, med automatisk framstegsspårning så att du alltid vet var du står.

Du kan gruppera uppgifter i kategorier (arbete, hälsa, lärande), ange deadlines för att skapa vanor och bifoga checklistor eller resurser för varje vecka. Det är tillräckligt flexibelt för att du ska kunna skriva ner idéer och sedan omvandla dem till en strukturerad plan.

📸 Finns i list- och kalendervyer för veckovisa uppdelningar.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Automatisk framstegsspårning håller dig ansvarig utan manuella uppdateringar.

Anpassade kategorier och förfallodatum gör det enklare att skapa vanor.

Bilagor och checklistor hjälper dig att hålla ordning på veckans uppgifter.

Skalbar från individuella mål till planering över flera team

✅ Perfekt för: Målinriktade individer eller team som vill dela upp ambitiösa kvartalsmål i veckovisa, spårbara åtgärder, oavsett om det gäller produktmilstolpar, träningsmål eller utbildningsplaner.

2. ClickUp SMART-målmall

Få gratis mall Spåra och organisera dina SMART-mål med hjälp av ClickUp SMART Goals Template.

ClickUp SMART Goals Template hjälper dig att omvandla vaga intentioner till tydliga, genomförbara steg. Den bygger på SMART-ramverket (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) och guidar dig i att sätta upp mål som håller. Med arbetsblad och vyer som Goal Status och SMART Goal Worksheet kan du dela upp stora mål i spårbara delmål, tilldela ägare och övervaka veckovisa framsteg.

Uppdateringar i realtid visar om målen är på rätt spår eller i riskzonen, vilket gör det lättare att hålla sig ansvarig.

📸 Finns i målstatus- och tavelvyer för enkel spårning.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Guidade arbetsblad säkerställer att varje mål uppfyller SMART-kriterierna.

Statusetiketter (På rätt spår, I riskzonen, Av spåret) håller prioriteringarna synliga.

Använd ClickUps SMART Goal Worksheet för att definiera tydliga, genomförbara mål med vägledande fält.

Vyn Goal Effort board hjälper dig att se vilka mål som kräver mest tid, medan statusuppdateringar i realtid (som "On Track" eller "Off Track") säkerställer att du vet vad som behöver uppmärksammas.

Du kan till och med kombinera dem med ClickUp Dashboards för att visualisera hur många SMART-mål som är "på rätt spår" den här veckan eller automatisera påminnelser om uppgifter för målsättningar.

✅ Perfekt för: Strategiska planerare, grundare eller teamledare som vill definiera mätbara mål och följa veckovisa framsteg med hjälp av SMART-ramverket.

3. ClickUp Smart Goals Doc-mall

Få gratis mall Använd ClickUps mall för smarta mål för att utvärdera mål med en växlingsbaserad checklista som bryter ner varje SMART-kriterium med tydliga exempel.

ClickUp SMART Goals Doc Template är perfekt för långsam, genomtänkt planering innan du agerar. Istället för att kasta dig in i uppgifterna använder du vägledande frågor i ClickUp Docs – som ”Vad ska du mäta?” – för att förfina målen. Med hjälp av rullgardinsmenyer kan du betygsätta svårighetsgrad eller hinder, medan SMART-checklistan säkerställer att endast genomförbara mål går vidare.

📸 Tillgängliga i Docs med funktioner för gemensam redigering.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

En växlingsbaserad checklista säkerställer att varje mål uppfyller SMART-kriterierna.

Prompts hjälper dig att förfina vaga mål till genomförbara resultat.

Betygsätt färdigheter, ansträngning och hinder med rullgardinsmenyer.

Se de anpassade fälten som ingår i ClickUps mall för smarta mål, utformad för att uppmuntra till genomtänkta målsättningar.

Allt detta drivs av ClickUp Docs, som ger dig ett rent, samarbetsvänligt utrymme för att utforma och redigera dina mål (ibland tillsammans med ditt team). Du kan kommentera, redigera tillsammans och omvandla slutgiltiga mål direkt till uppgifter, vilket gör övergången från idé till genomförande smidig.

✅ Perfekt för: Strategiska tänkare och planerare i ett tidigt skede som behöver ett fokuserat utrymme för att tillsammans förfina och validera mål.

4. ClickUp SMART-målhandlingsplanmall

Få gratis mall Få en kategoriserad listvy över dina mål efter initiativ som operativ effektivitet och tillväxt, med statusetiketter, team och förfallodatum med hjälp av ClickUp SMART Goal Action Plan Template.

ClickUp SMART Goal Action Plan Template underlättar genomförandet genom att dela upp varje mål i mindre, spårbara åtgärder. Vyer som Goals, Actions och Timeline gör att allt är synligt, medan Goal Health-taggar (On Track, At Risk, Off Track) ger omedelbar status.

📸 Finns i list- och tavelvy med tidslinjealternativ.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Handlingsinriktad layout med deadlines och milstolpar

Tidslinjevy för schemaläggning av viktiga steg

Målhälsotavla för att övervaka veckovisa framsteg

Inbyggda ClickUp-påminnelser och ClickUp-milstolpar hjälper dig att hålla fokus, ta ansvar och behålla motivationen.

ClickUp Goal Health Board View visar SMART-mål kategoriserade efter hälsostatus

✅ Perfekt för: Affärsstrateger eller teamledare som vill ha en mall för målsättning som hela teamet gillar och som kopplar varje mål till tidsplaner, milstolpar och mätbara veckovisa åtgärder.

5. ClickUp-mall för målsignaler och mått

Få gratis mall Samordna teamets insatser, spåra viktiga mätvärden och håll fokus på strategiska resultat med ClickUps mall för målsignaler och mätvärden.

Mallen ClickUp Goals Signals Measures håller din planering skarp genom att fokusera på tre saker: mål, signaler som visar framsteg och mätbara resultat. Den är organiserad i en överskådlig ClickUp-tabellvy och låter dig spåra signaler med anpassade fält och automatisera varningar när framstegen släpar efter.

📸 Tillgänglig i tabellvy med anpassningsbara fält.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra mål, signaler och mätvärden i en och samma vy.

Upptäck risker direkt med anpassade statusfält

Anpassade fält för att spåra KPI-procent, mål och faktiska resultat

ClickUp-automatiseringar för att flagga risker eller missade milstolpar

Använd formler för att uppdatera framstegen automatiskt.

✅ Perfekt för: Strategiteam som vill ha ett ramverk för målsättning som kopplar resultat till mätbara signaler.

6. ClickUp-mall för målsättning för individer

Få gratis mall Sätt upp och följ upp dina personliga utvecklingsmål effektivt med hjälp av ClickUps mall för individuella mål.

ClickUp-mallen för målsättning för individer förenklar planeringen av personliga mål. Med fält som ”Varför sätter jag detta mål?” och ”Nödvändiga färdigheter” hjälper den dig att reflektera innan du gör ett åtagande. Dagboksanteckningar, framstegsöversikter och kategoriseringar (hälsa, lärande, ekonomi) håller motivationen och fokus på rätt spår.

📸 Finns i list- och tabellvy med avsnitt i dagboksstil.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Reflekterande frågor för att klargöra personliga mål

Visuell framstegsspårning för att hålla motivationen uppe

Organisera målen efter kategori för tydlighetens skull.

Lägg till anteckningar i dagboken tillsammans med åtgärdssteg

✅ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma, distansarbetare eller alla som på allvar vill omvandla personliga mål till konsekventa åtgärder.

7. ClickUp-mall för årliga mål

Få gratis mall Planera och följ kvartalsmål visuellt med ClickUps mall för årliga mål.

ClickUp-mallen för årliga mål hjälper dig att hålla tempot uppe hela året. Istället för att sätta upp ett vagt årligt mål delar du upp det i kvartalsvisa teman och månatliga åtgärder. Målen blir uppgifter som du kan tilldela, följa upp och granska regelbundet, så att du inte tappar fokus.

📸 Finns i tabell- och uppgiftsvyer för kvartalsvisa uppdelningar.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Strukturera målen som ClickUp-mål och dela sedan upp dem i kvartalsvisa och månatliga åtgärder.

Omvandla mål till ClickUp-uppgifter med ägare och förfallodatum

Granska framstegen regelbundet med inbyggda checklistor.

Justera målen i mitten av året utan att behöva börja om från början.

✅ Perfekt för: Alla som vill hålla fast vid sina årliga mål genom att dela upp dem i hanterbara månatliga åtgärder och hålla sig på rätt spår hela året.

8. ClickUp-mall för företagets OKR och mål

Få gratis mall Anpassa affärsmål och driv mätbara resultat över avdelningarna med hjälp av ClickUp Company OKRs & Goals Template med inbyggd prioriteringsmärkning.

ClickUp Company OKRs & Goals Template samordnar affärsmål mellan olika avdelningar. Mål, nyckelresultat och initiativ kartläggs i en hierarki med framstegsindikatorer, KPI-fält och formeluppdateringar. Team kan skicka in OKR via ClickUp Forms och skapa en OKR-instrumentpanel för hela företaget.

📸 Tillgängliga i OKR-instrumentpanelen och listvyer.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela upp företagets mål i mätbara OKR:er

Spåra KPI % med anpassade fält och formler

Samla in OKR från ledare med hjälp av formulär

Anpassa dagliga uppgifter efter företagsövergripande mål

✅ Perfekt för: Organisationer som vill införa företagsomfattande OKR med tydligt ansvar, spårning i realtid och synlighet för hela teamet.

9. ClickUp-mall för årliga mål

Få gratis mall Anpassa din profil och dina SMART-mål för året med hjälp av ClickUps mall för årliga mål.

Med ClickUp-mallen för årliga mål kan du planera både personliga och affärsmässiga mål parallellt. Med hjälp av SMART-kriterier kan du skissa upp årliga mål, dela upp dem i steg och förutse risker.

📸 Tillgänglig i strukturerad tabellvy.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera personliga och affärsmässiga mål tillsammans utan överlappning

Dela upp dina årliga mål i mindre månatliga steg

Riskhanteringsfält förbereder dig för motgångar.

Håll dig ansvarig med granskningscykler och ansvarsområden.

Definiera åtgärder för dina årliga mål, tilldela ansvariga och sätt deadlines med denna strukturerade ClickUp-tabell för måluppföljning.

Det finns också ett avsnitt om riskhantering som hjälper dig att tänka framåt och förebygga bakslag, samt fält för tidsplaner, ansvarsområden och granskningscykler för att hålla dig ansvarig.

✅ Perfekt för: Målmedvetna yrkesverksamma och team som vill planera personliga och organisatoriska mål parallellt samtidigt som de håller ordning på genomförandet.

10. ClickUp OKR-mall

Få gratis mall Spåra mål, samordna team och mät framsteg kvartalsvis med ClickUp OKR-mallen för effektiv målgenomförande.

ClickUp OKR-mallen hjälper team att spåra kvartalsmål och resultat. Varje OKR är strukturerad med deluppgifter för initiativ, medan automatiskt beräknade framsteg uppdaterar överordnade OKR. Duplicera den varje kvartal för en ny cykel utan krånglig installation.

📸 Finns i list- och formulärvyer för inlämning och spårning.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Förifyllt OKR-hierarki för smidig installation

Automatiskt beräknade fält spårar framsteg

Anpassade fält för team, kvartal och initiativ

Duplicera enkelt för varje ny cykel.

✅ Perfekt för: Tvärfunktionella team, projektledare och chefer som vill ha ett repeterbart system för att hantera OKR eller sätta upp företagsövergripande mål eller OKR-exempel på teamnivå.

11. ClickUp KPI-mall

Få gratis mall Visualisera och övervaka viktiga prestationsindikatorer över olika avdelningar med ClickUps KPI-mall, komplett med statusetiketter, målvärden och faktiska prestationsmått.

ClickUp KPI-mallen spårar de mätvärden som är viktiga. Med fält som Mål, Faktiskt och Framsteg % uppdateras den automatiskt när du loggar data. Gruppera KPI:er efter avdelning eller risknivå för att hålla prestandan synlig under 12-veckorscykler.

📸 Tillgängliga i översikts- och framstegstavlevisningar.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Formeldrivna fält uppdaterar automatiskt KPI:er

Se framstegen i sammanfattnings- eller tavelformat.

Upptäck risker tidigt med visuella flaggor

Gruppera KPI:er efter avdelning eller prioritet

✅ Perfekt för: Team och chefer som vill övervaka prestationsmått, identifiera brister tidigt och hålla sig i linje med affärsmålen.

12. ClickUp-mall för veckoplanering

Få gratis mall Planera din vecka på ett överskådligt sätt med ClickUps färgglada veckoplaneringsmall, organiserad efter dag och utrustad med påminnelser i form av klisterlappar och månadssektioner.

ClickUp Weekly Planner Template organiserar din vecka med en färgglad whiteboard-layout. Varje dag har en kolumn för uppgifter och klisterlappar, så att du kan dra, släppa och färgkoda dina prioriteringar. Uppdateringar i realtid gör din plan flexibel.

📸 Tillgängliga i ClickUp Whiteboard med visuella element i form av klisterlappar.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera veckouppgifter i ett visuellt dra-och-släpp-system

Använd färgkodning för att markera brådskande ärenden eller typ.

Samarbeta live med redigeringar i realtid på whiteboard

Återanvänd veckolayouter för kontinuerlig konsekvens

✅ Perfekt för: Visuella tänkare, soloprenörer, lärare eller agila team som föredrar ett dra-och-släpp-system för veckoplanering.

13. ClickUp-mall för milstolpsdiagram

Få gratis mall Visualisera viktiga projektfaser och deadlines med ClickUps mall för milstolpsdiagram, där du använder en färgkodad layout för att följa mål, uppgifter och prestationer över tid.

ClickUp Milestone Chart Template visualiserar viktiga projektfaser med tydliga milstolpsmarkörer, vilket ger en tydlig bild av projektets framsteg. Byggt på Whiteboards kan du kartlägga lanseringar, deadlines och beroenden i en färgglad, samarbetsinriktad tidslinje.

📸 Finns i whiteboard- och tavelvy.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera milstolpar längs projektets tidslinjer

Lägg till klisterlappar för leveranser och uppgifter

Länka milstolpar med pilar för att visa beroenden

Byt till tavelvy för att spåra olika stadier.

✅ Perfekt för: Team som arbetar med tidspressade projekt, produktlanseringar eller kampanjer där insyn i viktiga kontrollpunkter och beroenden är avgörande.

14. ClickUp-mall för uppgiftshantering

Få gratis mall Organisera och hantera det dagliga arbetet med ClickUps mall för uppgiftshantering, som har anpassningsbara statusar som Att göra, Pågår och Klar.

ClickUp-mallen för uppgiftshantering organiserar arbetet i listor med åtgärder, idéer och eftersläpningar. Flera vyer (lista, tavla, kalender, ruta) låter dig hantera prioriteringar, schemalägga uppgifter och balansera arbetsbelastningen i ditt team.

📸 Tillgängliga i list-, tavel-, kalender- och rutorvyer.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera uppgifter i listor för aktiva, framtida och eftersläpande uppgifter.

Byt vy för att hantera efter tid, fas eller arbetsbelastning.

Använd automatiseringar för återkommande uppgifter eller påminnelser.

Spåra prioritet, ägare och avdelning med anpassade fält.

✅ Perfekt för: Team som hanterar flera projekt och behöver ett enkelt, anpassningsbart system för att hålla ordning och samordning.

📮 ClickUp Insight: Tror du att din att göra-lista fungerar? Tänk om. Vår undersökning visar att 76 % av yrkesverksamma använder sitt eget prioriteringssystem för uppgiftshantering. Ny forskning bekräftar dock att 65 % av arbetstagarna tenderar att fokusera på enkla vinster framför högvärdiga uppgifter utan effektiv prioritering. ClickUps uppgiftsprioriteringar förändrar hur du visualiserar och hanterar komplexa projekt genom att enkelt markera kritiska uppgifter. Med ClickUps AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar vet du alltid vad du ska ta itu med först.

📚 Läs också: Gratis mallar för uppgiftshantering i ClickUp och Excel

15. ClickUp-mall för projektets tidsplan på whiteboard

Få gratis mall Visualisera hela projektet från start till mål med hjälp av ClickUp-mallen för projektets tidslinje på whiteboard.

ClickUp-mallen för projektets tidslinje förvandlar planer till visuella tidslinjer. Dra block, koppla samman milstolpar och skriv anteckningar – allt på en gemensam arbetsyta. Lägg till ägare, deadlines eller länkade dokument direkt till milstolparna.

📸 Tillgänglig i whiteboardvy med visuella block.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa tidslinjer visuellt med dra-och-släpp-block

Koppla ihop milstolpar för att visa beroenden

Lägg till sammanhang med klisterlappar eller bifogade dokument.

Håll projektplaneringen öppen och samarbetsinriktad så att alla kan följa projektets framsteg utan problem.

✅ Perfekt för: Projektledare och tvärfunktionella team som vill ha ett flexibelt, visuellt sätt att gemensamt skapa tidsplaner, klargöra ansvarsområden och behålla momentum.

16. ClickUp-mall för projektplanering

Få gratis mall Planera och följ upp flera projekt med lätthet med hjälp av ClickUp-mallen för projektschema, som innehåller uppgiftsprioriteringar, etapper, budgetar och leveransteam i en strukturerad vy.

ClickUp-projektplaneringsmallen samlar flera aktiva projekt i en enda instrumentpanel. Växla mellan list-, tavel- och tidslinjevyer för att se faser, deadlines och överlappningar, samtidigt som du spårar budgetar och ägare med inbyggda fält.

📸 Tillgängliga i list-, tavel- och tidslinjevyer.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Hantera flera projekt i en sammanfattande vy

Visualisera överlappningar med tidslinjeschemaläggning

Spåra budgetar, etapper och varaktighet med fält

Byt vy för att hantera på ditt sätt

Visualisera projektets tidslinjer och faser i ett kalendergränssnitt med hjälp av ClickUps tidslinjevy, som hjälper teamen att organisera leveranser baserat på projektfaser.

Visualisera överlappningar med tidslinjeschemaläggning. Med inbyggda fält för team, budgetar och varaktighet är det enkelt att samordna resurser och fatta säkra, deadlinebaserade beslut.

✅ Perfekt för: Projektledare, driftsteam och PMO:er som vill ha ett tydligt, anpassningsbart sätt att schemalägga, spåra och prioritera flera projekt.

📚 Läs också: Hur du effektivt spårar framstegen i ditt projekt

17. ClickUp-mall för vanespårning

Få gratis mall Spåra enkelt dina dagliga vanor som läsning, vätskeintag och stegantal med ClickUp Habit Tracker Template.

ClickUp Habit Tracker Template hjälper dig att skapa vanor med dagliga deluppgifter och framstegsindikatorer. Varje månad genereras automatiskt nya uppgifter, och du kan spåra steg, lästa sidor eller hälsovanor tillsammans med din tacksamhetsdagbok.

📸 Finns i list- och tabellvy med visuella framsteg.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Generera automatiskt dagliga deluppgifter för varje vana

Spåra framsteg med inbyggda slutförandepilar

Anpassa fält för välbefinnande, lärande eller rutiner

Lägg till tacksamhetsdagbok för mindfulness

✅ Perfekt för: Alla som vill förbättra sina dagliga rutiner, oavsett om fokus ligger på välbefinnande, produktivitet eller personlig utveckling.

Vill du gå längre än generiska vanelistor? Använd ClickUp Brain för att skapa en tracker som passar din livsstil perfekt. Idé: ”Skapa en veckoplan för en heltidsanställd distansarbetare med fitness, läsning, vätskeintag och skärmtid som målsättningar.”

Skapa en veckoplanering anpassad för heltidsanställda distansarbetare, med fokus på träning, läsning, vätskeintag och skärmtid med hjälp av ClickUp Brain.

18. ClickUp-mall för schemaläggning

Få gratis mall Organisera personliga uppgifter, arbetsuppgifter och pauser med hjälp av ClickUp-mallen för schemaläggning.

ClickUp-mallen för schemaläggning delar upp din dag i avsiktliga tidsblock. Varje block är märkt med uppgiftstyp, tillgänglighet eller plats. Kalendervyerna håller din schemaläggning tydlig och synkroniseras direkt med Google Kalender.

📸 Finns i dagliga, veckovisa och månatliga kalendervyer.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Planera fokuserade tidsblock med ett rullgardinsfält

Lägg till påminnelser eller automatisera uppdateringar

Planera enkelt via formulär för snabba inmatningar.

Planera och prioritera enkelt händelser med ClickUps anpassningsbara schemaläggningsformulär, som är utformat för bättre tidsplanering och tydlighet.

Allt synkroniseras med Google Kalender, och du kan ställa in påminnelser eller automatisera uppdateringar för att spara tid.

✅ Perfekt för: Frilansare, företagare och yrkesverksamma som vill vara produktiva och planera sin dag medvetet.

19. ClickUp-mall för produktivitet

Få gratis mall Spåra böcker, kurser och uppgifter effektivt med ClickUps produktivitetsmall för att hålla fokus, vara organiserad och konsekvent nå dina personliga mål.

ClickUp-produktivitetsmallen samlar allt – arbete, ärenden, lärande och personliga mål – på en enda instrumentpanel. Med listor för att göra, att köpa, att lära sig och mer kan den anpassas till en planerare, spårare eller bullet journal.

📸 Finns i listor, dokument och instrumentpaneler för flexibilitet.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Hantera alla personliga och professionella mål på ett och samma ställe

Använd dra-och-släpp-listor för att prioritera uppgifter.

Dela upp målen i genomförbara deluppgifter med hjälp av ClickUps visuella uppgiftshierarki.

Lägg till dagböcker eller anteckningar direkt i mallen.

✅ Perfekt för: Alla som vill ha ett enkelt, centraliserat system för att hantera personliga och professionella mål med tydlighet och fokus.

📚 Läs också: Faktorer som påverkar produktiviteten på jobbet

20. ClickUp Eisenhower Matrix-mall

Få gratis mall Prioritera uppgifter effektivt med hjälp av ClickUps Eisenhower Matrix-mall och organisera dem efter brådskande och viktiga uppgifter.

ClickUp Eisenhower Matrix-mallen sorterar uppgifter efter brådskande och viktiga. En layout med fyra kvadranter visar vad som ska göras, schemaläggas, delegeras eller raderas. Färgkodning och anpassade fält gör prioriteringarna omedelbart tydliga.

📸 Finns i list-, kalender- och whiteboardvyer.

⭐ Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera prioriteringar med kvadrantbaserad sortering

Organisera uppgifter automatiskt med hjälp av fält för brådskande/viktiga uppgifter.

Växla mellan whiteboard och lista för flexibilitet.

Fokusera bara på högvärdigt, brådskande arbete

✅ Perfekt för: Individer eller team som jonglerar med flera mål och behöver ett enkelt system för att prioritera uppgifter efter brådskandehet och vikt.

💡Proffstips: Är du nybörjare på Eisenhower-matrisen eller vill du ha en snabb uppfriskning om hur den fungerar i verkligheten? Titta på videon för att se hur du kan tillämpa den effektivt och börja fatta smartare beslut varje dag.

Nå dina mål på 12 veckor med ClickUp!

Stora mål kräver mer än motivation. De kräver en plan som faktiskt fungerar. 12-Week Year är mer än bara en planerare, det är ett effektivt system för att uppnå mål. Det skapar klarhet, skärper ditt genomförandesystem och anpassar varje uppgift efter din övertygande vision om framgång.

Och med dessa kostnadsfria ClickUp-mallar för 12 veckors år kan du slippa kaoset och börja följa verkliga framsteg vecka efter vecka.

Från att bygga vanor till team-OKR:er finns det en mall här för varje mål och varje arbetsflöde. Det bästa av allt? Du behöver inte börja från scratch; ange bara dina mål och låt ClickUp guida dig genom dina kommande 12 veckor.

Så sätt igång, planera smartare, agera snabbare och äntligen få saker gjorda. Ditt mest produktiva kvartal börjar nu. Registrera dig för ClickUp idag! 🙌