Hur du använder drip nurturing för att konvertera fler leads

De flesta leads konverterar inte direkt.

De besöker din landningssida, kanske laddar ner en gratis resurs, och sedan blir det tyst. 🦗🦗🦗

Det är inte så att de inte är intresserade.

De är bara inte redo ännu. Det är där drip-nurturing-kampanjer håller igång processen.

Istället för att förlita dig på engångsmeddelanden eller kalla uppföljningar hjälper drip nurturing dig att hålla kontakten med leads på ett snabbt och värdefullt sätt.

Om du vill förbättra dina konverteringsfrekvenser och kvaliteten på dina leads på ett smart sätt, är vi här för att hjälpa dig.

Vi delar med oss av allt du behöver veta om drip nurturing: varför du behöver det, de viktigaste elementen i en framgångsrik drip nurturing-kampanj och hur du bygger din drip nurture-kampanj med ClickUp.

Från marknadsföringsmejl till mejl efter köp – vi tittar på varje kontaktpunkt!

Vad är drip nurturing?

Drip nurturing innebär att du skickar en serie förplanerade, automatiserade meddelanden – vanligtvis e-postmeddelanden – över tid för att guida potentiella kunder genom deras köpprocess.

Till skillnad från engångskampanjer eller massutskick är drip nurturing sekvenserat. Det svarar på var en person befinner sig i sitt beslutsprocess och levererar innehåll i logiska, tidsbestämda intervaller. Målet är att utbilda, bygga förtroende och knuffa dem närmare konvertering, utan att överväldiga dem.

Drip-kampanjer utlöses ofta av beteende (som att ladda ner en guide eller överge en varukorg) eller av stadium (t.ex. ny prenumerant vs. återkommande lead). Om de görs rätt känns de som hjälpsamma uppföljningar, inte spam.

Om du vill återengagera inaktiva leads eller tidigare prenumeranter och befintliga kunder kan ClickUp Drip Campaign Template hjälpa dig. Du kan enkelt starta drip-kampanjer, spåra resultatet i varje steg av tratten och optimera dina insatser.

Anpassade fält för att kategorisera dina uppgifter och visualisera alla steg i din nurture-kampanj.

Kommentera reaktioner, inbäddade deluppgifter och prioriteringar i projektledningsflödet.

Varför är drip nurturing viktigt för att konvertera leads?

De flesta leads och din målgrupp är inte redo att köpa direkt när de hittar dig. De surfar runt. Jämför. Kanske bara testar vattnet.

🧠 Visste du att? 73 % av de tillfrågade i en undersökning från Demand Gen Report angav att den största fördelen med lead nurture-program är att de genererar varmare leads som är mer redo att köpa.

Vad händer om du hör av dig en gång och sedan tystnar? Jo, de glömmer bort att du finns.

Det är därför drip nurturing är en livlina för konvertering. Det håller ditt varumärke i dina leads inkorg (och medvetande), bygger förtroende över tid och positionerar dig som det självklara valet när de är redo att agera.

Drip nurturing hjälper dig att omvandla intresse till handling genom att:

Bygg förtroende: Konsekventa, hjälpsamma kontaktpunkter visar att du är där för att hjälpa, inte bara för att sälja.

Håll dig i åtanke: Regelbundna meddelanden håller ditt varumärke synligt tills leads är redo.

Värma upp leads: Utbilda och engagera för att göra leads mer säljklara

Öka konverteringarna: Vårdade leads är mer benägna att agera – boka demonstrationer, registrera sig eller köpa.

Möjliggör personalisering i stor skala: Segmentera och automatisera för att leverera relevant innehåll

Förkorta försäljningscyklerna: Hantera invändningar tidigt och flytta leads snabbare genom tratten.

Förhindra bortfall: Automatiserade uppföljningar minskar risken för förlorade möjligheter.

Maximera avkastningen på leadgenerering: Få ut mesta möjliga av varje lead du redan har fångat upp.

Enligt samma undersökning om leadgenerering och acceleration från Demand Gen Report inkluderar de ytterligare fördelarna med ett lead nurture-program: Bättre respons på kampanjer/erbjudanden tack vare målgruppsanpassning/relevans

Möjlighet att segmentera potentiella kunder baserat på intressen/beteenden

Leads rör sig snabbare genom tratten

Högre acceptans av leads från försäljningen

Lägre kostnad för kvalificerade leads

Viktiga element i en framgångsrik drip-kampanj

Innan du bygger din drip-sekvens måste du ha grunderna på plats. De mest effektiva drip-nurturing-kampanjerna bygger på sex kärnelement. Låt oss gå igenom dem.

1. Tydligt mål

Varje kampanj bör ha ett specifikt mål. Det kan vara att boka en demo, driva på registreringar och återengagera inaktiva leads. Definiera ditt slutmål innan du startar din kampanj, för om du inte är tydlig med målet är inte din målgrupp det heller.

💡 Proffstips: Om detta är din första e-postkampanj rekommenderar vi att du börjar med att fylla i alla nödvändiga uppgifter i en drip-kampanjmall. Detta sparar mycket tid eftersom du inte behöver tänka från grunden. Mallen har anpassade statusar, anpassade fält och anpassade vyer, så du kan bara fylla i din information och komma igång.

2. Segmenterad målgrupp

Varje lead befinner sig på en annan väg; vissa är bara på upptäcktsfärd, medan andra är nästan redo att konvertera. Segmentera din målgrupp efter intressen, beteenden och stadium i köpprocessen för att leverera hyperpersonliga meddelanden som verkligen resonerar och uppmuntrar till återköp.

👀 Visste du att? Segmenterade kampanjer har 23 % högre öppningsfrekvens och 49 % högre klickfrekvens än icke-segmenterade kampanjer.

3. Värdefullt, riktat innehåll

Som en del av en väl genomtänkt e-postmarknadsföringsstrategi ska du skapa innehåll som utbildar, inspirerar eller löser ett specifikt problem som din potentiella kund står inför. Målet är att bygga förtroende och visa expertis, inte bara marknadsföra din produkt. När dina e-postmeddelanden hjälper potentiella kunder att fatta bättre beslut kommer konverteringen att följa.

Alla drip-mejl behöver inte vara hårda säljargument. Satsa istället på att: Dela instruktionsguider som är anpassade efter vanliga problem.

Erbjud kundberättelser som speglar läsarens utmaningar.

Leverera snabba vinster (t.ex. produktivitetstips, mallar)

Ta upp vanliga frågor som behandlar vanliga invändningar.

4. Genomtänkt timing och sekvensering

Timingen kan avgöra om din kampanj blir en succé eller ett misslyckande. I e-postkampanjer med droppmarknadsföring måste du sprida ut e-postmeddelandena för att undvika att överväldiga din målgrupp. Anpassa också varje meddelande efter var leads befinner sig i sitt beslutsfattande. Det kan handla om medvetenhet, övervägande eller köp för att öka kundnöjdheten.

Med det sagt, bombardera inte dina leads med e-post. Ge dem lite tid att andas.

Anpassa din drip- och nurture-kampanj efter köparens resa:

E-post 1 skickad dag 1: Väck intresse (smärtpunkt)

E-post 2 skickad dag 3: Bygg upp trovärdighet (sociala bevis eller framgångshistorier)

E-post 3 skickad dag 6: Erbjud värde (mall, checklista osv.)

E-post 4+ skickad dag 12: Presentera förfrågan (demo, samtal, registrering)

Öppna ett nytt ClickUp Doc och be helt enkelt "Ask AI" att generera hela innehållet i din drip-kampanj, från början till slut.

Bonus: Om ditt team har svårt att hantera sekvenser, timing eller uppföljningar i flera kampanjer, kan du utforska dessa verktyg för e-posthantering för att effektivisera allt inom drip-marknadsföring, från schemaläggning till segmentering.

5. Automatisering + personalisering

🌻 Faktakontroll: Personalisering är numera en förväntning, inte ett val. Enligt en rapport från McKinsey förväntar sig 71 % av konsumenterna att företag ska erbjuda personaliserade interaktioner.

Med andra ord, drip-kampanjer som saknar personalisering känns som brus. När potentiella kunder får generiskt innehåll stänger de av mentalt.

Personalisering i drip-nurturing – som att använda beteendetriggers, skräddarsy innehåll efter användarens avsikt eller referera till tidigare interaktioner – uppfyller denna nya grundläggande förväntning. Det är skillnaden mellan en ignorerad sekvens och en öppen, engagerad sekvens.

Så, hur skapar man drip-kampanjer som känns personliga, inte robotliknande? Börja här👇:

Börja med förskrivna sekvenser som överensstämmer med vanliga lead-resor (t.ex. begäran om demo, nedladdat innehåll eller visad produkt).

Lägg sedan till personalisering, till exempel genom att infoga leadets förnamn, företagsnamn eller bransch, så att meddelandet känns personligt och inte som ett massutskick.

Spåra beteenden som nedladdningar av resurser, webbplatsbesök eller tid som spenderas på prissidor, och använd dessa data för att skicka uppföljningsmeddelanden.

Utnyttja verktyg för e-postmarknadsföring för att automatisera dessa sekvenser.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort.

6. Feedback och optimering

De mest framgångsrika drip-nurture-kampanjerna är de som lyssnar och anpassar sig. Din första version är inte den bästa. Betrakta den som din utgångspunkt.

Feedback och optimering är integrerade delar av marknadsföringskampanjhantering. Var uppmärksam på om leads engagerar sig.

Till att börja med ger KPI:er för e-postmarknadsföring, såsom öppningsfrekvens, klickfrekvens, svarsfrekvens och avregistreringar, bara en del av bilden.

Men det gör även kvalitativa signaler: Svarar leads med invändningar? Konverterar de för sent? Eller inte alls?

Optimera din drip-kampanj med dessa verktyg: A/B-testa ämnesrader och CTA:er för att se vad som väcker uppmärksamhet.

Spåra avhopp för att identifiera svaga länkar i din sekvens.

Justera tidpunkten för e-postmeddelanden om öppningsfrekvensen sjunker efter ett visst steg.

Involvera sälj- eller supportavdelningen – de hör ofta vad som saknas i e-postflödet.

Hur man bygger ett drip-nurturing-arbetsflöde

Här är en komplett genomgång av hur du skapar ett drip-nurturing-arbetsflöde som ger resultat.

1. Sätt upp ett tydligt kampanjmål och kartlägg köparens resa

Börja med ett mål. Är syftet med kampanjen att få nya användare, återengagera kalla leads eller uppmuntra testanvändare att aktivera sina konton?

Kartlägg sedan ditt mål mot köparens resa i din drip-kampanj. Fråga dig själv:

Vilken förändring i tankesätt försöker jag åstadkomma?

Är det att få någon att gå från nyfiken till intresserad? Eller från intresserad till köpvillig?

Anpassa varje meddelande i din drip-försäljningstratt efter det specifika syftet för varje steg.

Här är en praktisk tabell som hjälper dig att matcha kampanjens syfte med rätt köparstadium och tillgångstyp i din drip-nurture-kampanj:

Mål Köparens stadium Drip-innehållstyp Välkomna nya leads Medvetenhet Introduktion till varumärket, e-post med värdeerbjudande, kort video Återuppta kontakten med kalla leads Medvetenhet/intresse Bloggsammanfattning, produktuppdatering, mjuk CTA Odla MQL:er till försäljningsberedskap Övervägande Fallstudie, ROI-kalkylator, produktpresentation Konvertera testanvändare Beslut Tips för onboarding, framgångshistoria, funktionsguide Öka försäljningen genom uppförsäljning eller korsförsäljning Efter köpet Avancerat användningsfall, uppgradera CTA Förbättra kundlojaliteten Efter köpet Innehåll med instruktioner, produktuppdateringar, inbjudan till community Generera rekommendationer/vittnesmål Förespråkande NPS-undersökning, hänvisnings-CTA, tackbelöning

Så hjälper ClickUp:

Använd ClickUp Goals för att sätta upp målet för din nurture-kampanj. Du kan dela upp målet (t.ex. konvertera 15 % av testanvändarna) i mätbara delmål som öppnade e-postmeddelanden, demo-registreringar eller CTR.

Tilldela dessa mål till marknadsföringsteamet så att framstegen alltid är synliga. Du kan till och med visualisera dina köpares resor och kampanjmål centralt och i din marknadsföringskalender innan du börjar med genomförandet.

Anpassa dina drip-kampanjer till företagets marknadsföringsmål och målsättningar utan ansträngning med hjälp av ClickUp Goals.

📌 Exempel: Låt oss säga att ditt digitala marknadsföringsteam lanserar e-postkampanjer för användare som har registrerat sig för en gratis provperiod men som inte har slutfört onboardingprocessen. Ditt huvudmål: Konvertera 20 % av inaktiva användare av gratis provversioner till aktiva användare inom 30 dagar. I ClickUp kan du ställa in detta med hjälp av ett mål som heter ”Kampanj för aktivering av provanvändare – Q3” med mätbara mål som: ✅ Skicka en onboarding-sekvens med 5 e-postmeddelanden till 100 % av inaktiva testanvändare ✅ Uppnå en genomsnittlig öppningsfrekvens på 35 % över hela sekvensen ✅ Öka produktinloggningarna från inaktiva användare med 25 %. ✅ Konvertera 20 % av testanvändarna till betalda abonnemang vid kampanjens slut.

I detta skede kan du överväga att använda ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer för att få en bättre överblick över marknadsföringsaktiviteterna. Den erbjuder specialiserade vyer för produktlansering, marknadsföringsfas för sociala medier, referenser och budgetuppföljning för att förenkla organiseringen av aktiviteter och genomförandet.

Få en gratis mall Få en överskådlig bild av alla uppgifter i din drip-kampanj med ClickUps mall för marknadsföringskampanjer.

2. Segmentera din målgrupp utifrån avsikt och sammanhang

Effektivt uppföljningsarbete kräver precision. Segmentering säkerställer att ditt budskap riktar sig direkt till den punkt där en lead befinner sig i sin resa.

Här är några kraftfulla segmenteringsvariabler som du kan använda i din checklista för e-postmarknadsföring:

Källa till lead (t.ex. nedladdning av e-bok vs. besök på prissidan)

Beteendedata (besökta sidor, tid på webbplatsen, tidigare e-postinteraktioner)

Demografi eller firmografi (bransch, företagsstorlek, befattning)

Livscykelstadium (kall lead, MQL, SQL)

Till exempel kan leads som har laddat ner en nybörjarguide få utbildningsinnehåll, medan leads som har begärt en produktdemo får jämförelsetabeller och fallstudier.

Så hjälper ClickUp:

ClickUp gör målgruppssegmentering skalbar mellan team. Med ClickUp Tasks kan du skapa uppgifter för varje segments kampanjström. Till exempel "E-post 1 – Top of Funnel Leads" eller "E-post 3 – Demo Watchers".

Använd ClickUps anpassade fält som Lead Source, Buyer Stage eller Persona för att tagga och gruppera dessa uppgifter.

Segmentera bättre och tagga smartare med ClickUp Custom Fields.

Detta håller segmenterade e-postflöden organiserade, godkännanden smidiga och ingenting faller mellan stolarna. Med ClickUp Views kan du visualisera segmenteringsplanen i en lista-, kalender- eller tavelvy för att få en realtidsöversikt över kampanjens framsteg per målgruppstyp.

Organisera e-postflöden, hantera godkännanden och spåra framstegen för dina drip-kampanjer i realtid med ClickUps flexibla vyer.

💡 Proffstips: Manuell segmentering är där drip-kampanjer faller samman. Använd verktyg för kundsegmentering för att automatiskt tagga leads baserat på beteende, källa eller CRM-egenskaper och utlösa arbetsflöden därefter. De hjälper dig att gå bortom "e-postlista A vs. B". Du kan dynamiskt gruppera leads efter realtidsåtgärder, till exempel vem som tittade på en demo, vem som hoppade av på grund av priset eller vem som inte har engagerat sig på 14 dagar.

Be ClickUp Brain att hjälpa dig att segmentera data. Lägg in länkar från valfri ansluten app eller ladda upp filen.

3. Planera sekvensen och skriv innehåll som skapar momentum

Nu är det dags att planera dina kontaktpunkter. Vilken historia kommer dina e-postmeddelanden/meddelanden att berätta, och i vilken ordning?

En grundläggande drip-nurturing-sekvens i ditt e-postkampanjhanteringssystem ser ut så här:

E-post 1: Välkomstmeddelande eller bekräftelse (t.ex. ”Tack för att du laddade ner ...”)

E-post 2: Utbilda med en värdefull resurs

E-post 3: Ta itu med problemområden med en fallstudie

E-post 4: Erbjud ett tidsbegränsat incitament eller en inbjudan till en demo

Varje e-postmeddelande i dina e-postkampanjer bör föra leads ett steg närmare förtroende och handling. Sälj inte bara. Dela insikter, slå hål på myter, erbjud social bevisning och leverera små vinster.

Så hjälper ClickUp:

Använd ClickUp Docs för att planera och utforma din e-postsekvens. Varje e-postmeddelande kan delas upp i block med innehåll, ämnesrad, målgrupp och status (t.ex. "under granskning" eller "godkänt").

Med Assign Comments kan varje team som är involverat i e-postdrip-kampanjen lägga till sina förslag direkt i dokumentet.

Planera, utforma och förfina e-postsekvenser tillsammans. ClickUp Docs håller ditt team samordnat med kommentarer, statusar och smidiga uppgiftslänkar.

ClickUp Brain är en integrerad del av din e-postdrip-kampanj. Om du redan använder ClickUp som ditt CRM för e-postmarknadsföring hjälper Brain dig på följande sätt:

AI-uppgiftsgenerering: Använd ClickUp Brain för att generera uppgifter för varje steg i din drip-kampanj, inklusive kampanjer efter köp.

Utarbeta e-postinnehåll: Automatisera skapandet av innehåll för personliga e-postmeddelanden baserat på leadtyp, livscykelstadium eller tidigare interaktioner.

Sammanfattande insikter: Sammanfatta leadsanteckningar, tidigare interaktioner eller kampanjresultat för att spara tid inför uppföljningar i nurture-kampanjerna.

Smarta påminnelser: Ställ in kontextuella påminnelser baserade på åtgärder, till exempel att följa upp efter att en lead har besökt din prissida.

Datatolkning: Ställ frågor på naturligt språk för att analysera kampanjstatistik eller förstå trender i leads beteende.

Skapa kontextuella försäljningsmejl med ClickUp Brain

⚒️ Snabbtips: Här är några ClickUp Brain-prompter som hjälper dig med dina e-postdrip-kampanjer: Tips 1: Skapa en uppgiftslista för en 5-stegs e-postsekvens riktad till nya leads. Tips 2: Skriv ett uppföljningsmejl till leads som har laddat ner vår e-bok men inte bokat en demo. Tips 3: Sammanfatta de tre senaste interaktionerna med Lead X för att förbereda ett uppföljningsmejl. Tips 4: Ställ in en påminnelse om att följa upp med Lead Y tre dagar efter att de har öppnat vår prissida.

ClickUps e-postprojektledning erbjuder en omfattande lösning för hantering av drip-nurture-kampanjer direkt i ditt CRM-system. Här är de viktigaste funktionerna som hjälper dig att förbättra dina kampanjer:

Skicka och ta emot e-post direkt i ClickUp: Du kan ansluta dina e-postkonton (som Gmail eller Outlook) och skicka/ta emot e-post från uppgifterna. Centralisera all kampanjkommunikation här och minska behovet av att växla mellan olika verktyg.

Automatisera uppföljningar: Ställ in Ställ in automatisering i ClickUp för att utlösa uppgifter eller påminnelser baserat på e-postsvar eller kampanjmilstolpar, vilket säkerställer snabb uppföljning i din drip-nurture-kampanjsekvens.

Spåra e-postkonversationer: Bifoga e-posttrådar till specifika uppgifter eller leads, så att ditt team kan se hela historiken och sammanhanget för varje kontakts resa eller köpprocess.

Övervaka engagemang: Spåra vilka e-postmeddelanden som har skickats, öppnats och besvarats, vilket hjälper dig att optimera din drip-kampanjstrategi.

Länka e-postmeddelanden till kampanjuppgifter: Varje steg i din drip-e-postkampanj kan vara en uppgift eller deluppgift, med e-postmeddelanden som skickas direkt från dessa uppgifter för att hålla allt organiserat och enligt schemat.

Använd ClickUps e-postprojektledning för att centralisera kommunikationen, automatisera uppföljningar och mycket mer, allt inom ditt projektledningsflöde.

4. Organisera kampanjresurser och fördela ansvar

Nästa steg är att dela upp drip-kampanjen i mindre, genomförbara uppgifter. Detta inkluderar:

Skriva och redigera e-postmeddelanden

Designa grafik eller visuella element

Kodning av e-postmallar i Gmail eller din e-postleverantör

Skapa UTM-länkar och landningssidor

Konfigurera automatisering i din e-postplattform

Definiera ansvar: Vem skriver? Vem granskar? Vem laddar upp och testar?

Så här hjälper ClickUp:

Hantera uppgifter med prioriteringar, beroenden, checklistor och trådade kommentarer för fullständig kontext med ClickUp Task Management.

Bygg din kampanj med hjälp av uppgiftshierarkier i ClickUp:

Listan kan vara din kampanj (t.ex. ”Vår 2025 Onboarding-sekvens”).

Varje uppgift i e-postmarknadsföringskampanjen kan representera ett e-postmeddelande eller en tillgång.

Deluppgifter hanterar beroenden som copywriting, design, granskning och godkännande.

Använd ClickUps anpassade statusar (t.ex. "Behöver utkast", "Under granskning", "Planerad") för att spåra framstegen i dina drip- och nurture-kampanjer. Tilldela uppgifter till ägare, bifoga tillgångar och tagga intressenter för granskning.

Du kan också automatisera granskningsstegen med hjälp av ClickUp Automations eller Autopilot Agents (t.ex. "När statusen ändras till 'Behöver granskas', meddela innehållsansvarig").

Påskynda godkännanden med ClickUp Automations för att hålla droppkampanjer igång utan manuella uppföljningar.

💡 Proffstips: Namnge dina kampanjuppgifter till exempel ”E-post 2 – Demo No-Shows” eller ”Uppföljning – TOFU-leads”. Det hjälper hela teamet att förstå vem meddelandet är riktat till och vad det ska göra.

5. Planera din kampanj och hantera tidslinjer visuellt

Planera din e-postdrip-kampanj med viktiga händelser som produktlanseringar eller evenemang.

Din planering bör omfatta:

När skickas varje e-postmeddelande?

Buffertid för granskning och kvalitetssäkring

Beroenden mellan e-postmeddelanden eller tillgångar

Så hjälper ClickUp:

I det här skedet kan du använda ClickUps kalendervy eller tidslinjevy för att planera hela kampanjen. Du kan dra och släppa uppgifter för att justera tidpunkten, identifiera överlappningar och visa beroenden.

Lägg till milstolpar för viktiga datum som lansering, kvalitetssäkring eller större utskick. Denna visuella tydlighet hjälper dig att undvika flaskhalsar och samordna aktiviteter mellan olika team.

Planera och visualisera varje steg i din drip-kampanj med ClickUp Calendar – spåra sändningsdatum, anpassa innehållstidslinjer och missa aldrig en uppföljning.

🧠 Kul fakta: Efter första världskriget var ett förslag om en 13-månaderskalender med lika långa månader på 28 dagar och en ”världshelgdag” nära att antas. Men religiöst motstånd satte stopp för det.

6. Samarbeta mellan team i realtid

Marknadsföringskampanjer är sällan ensamma uppdrag. Du behöver samarbete mellan innehållsförfattare, designers, juridiska granskare och kampanjansvariga. Ju smidigare detta samarbete är, desto snabbare kan du leverera högkvalitativt arbete.

Så hjälper ClickUp:

ClickUp möjliggör samarbete i realtid genom uppgiftskommentarer, @mentions och ClickUp Chat. Behöver du feedback från juridiska avdelningen? Tagga dem i avtalet.

Väntar du på designjusteringar? Starta en tråd direkt i uppgiften.

Du kan till och med fästa viktiga anteckningar och lösa kommentarer när ändringar har gjorts. Eftersom allt finns i själva uppgiften eller dokumentet behöver ingen leta efter information.

Håll kampanjkonversationerna fokuserade med ClickUp Chat, samarbeta i realtid utan att lämna ditt arbetsflöde.

7. Automatisera, lansera och övervaka på ett och samma ställe

Starta din kampanj med din favoritplattform för e-post, men fortsätt att spåra och optimera från ClickUp.

Du bör:

Övervaka KPI:er för e-postmarknadsföring

Samla in kvalitativ feedback från försäljningen

Identifiera bortfall eller e-postmeddelanden med bäst resultat i försäljningstratten.

Planera uppföljnings-A/B-tester

Så hjälper ClickUp:

Använd ClickUp Dashboards för att spåra kampanjens resultat i realtid. Visualisera viktiga mätvärden som öppningsfrekvens, klickfrekvens eller konverteringar med hjälp av anpassningsbara widgets.

ClickUps integrationer hjälper dig att koppla kampanjuppgifter till CRM-data från andra verktyg som HubSpot eller Mailchimp och digitala marknadsföringsappar i din teknikstack. Detta gör att leadaktivitet, potentiella kunders kontaktpunkter och statusar hålls synkroniserade.

Anslut ClickUp smidigt till dina favoritmarknadsföringsverktyg för att synkronisera kampanjdata och automatisera arbetsflöden.

Exempel på drip-nurturing-sekvenser

Effektiv drip-nurturing handlar om att leverera rätt budskap vid rätt tidpunkt i köparens resa. Här är fyra vanliga sekvenser som högpresterande team använder:

1. Välkomstsekvens

Utlösare: Ny lead eller registrering

Mål: Bygg upp förtroende och skapa förväntningar

Exempel på flöde:

E-post 1: Varmt välkomnande + presentation av varumärket

E-post 2: Viktiga funktioner eller värdeerbjudande

E-post 3: Sociala bevis (kundutlåtanden eller fallstudier)

2. Sekvens av kampanjerbjudanden

Utlösare: Leaden engagerar sig i en specifik produkt eller landningssida

Mål: Öka konverteringarna med hjälp av brådskande åtgärder

Exempel på flöde:

E-post 1: Tidsbegränsat erbjudande

E-post 2: Påminnelse + sammanfattning av fördelar

E-post 3: Sista chansen-CTA med bonus eller brist

3. Förnyelse- eller återengagemangsekvens

Utlösare: Utgånget abonnemang eller inaktiv användare

Mål: Återaktivera eller behålla användare

Exempel på flöde:

E-post 1: Påminnelse om kommande förnyelse eller inaktivitet

E-post 2: Erbjud värdefulla uppdateringar eller nya funktioner

E-post 3: Exklusiv förnyelserabatt eller begäran om feedback

4. Avregistrering eller återvinningssekvens

Utlösare: Användaren avslutar prenumerationen eller blir inaktiv

Mål: Återvinna intresse eller minska kundbortfallet

Exempel på flöde:

E-post 1: Bekräfta preferenser eller minska e-postfrekvensen

E-post 2: Lyft fram alternativa engagemangskanaler (t.ex. sociala medier)

E-post 3: Slutlig återvinning med ett specialerbjudande eller en undersökning

Dessa sekvenser kan anpassas utifrån produkttyp, försäljningstratt eller kundbeteende. ClickUp kan hjälpa dig att planera, tilldela och automatisera varje steg, så att ditt team håller sig samstämt och dina budskap är tydliga.

👀 Visste du att? Termen ”drip marketing” är hämtad från droppbevattning, en jordbruksteknik som levererar små mängder vatten till växter över tid. Konceptet ansågs perfekt för att marknadsföra information till dina leads på ett stadigt, strategiskt och hållbart sätt.

Kör smartare drip-kampanjer med ClickUp

Drip nurturing fungerar bäst när allt bakom kulisserna fungerar smidigt, inklusive dina meddelanden, timing, teamkoordinering och prestationsspårning. Men du riskerar att göra fel när du hanterar allt via kalkylblad eller osammanhängande verktyg.

ClickUp samlar allt på en och samma plattform. Med anpassningsbara mallar, integrerad e-posthantering, automatisering och realtidsdashboards gör ClickUp det enklare att planera, lansera och optimera varje steg i din kampanj.

Registrera dig för ClickUp idag och förenkla ditt sätt att vårda leads.