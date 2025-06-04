Gratis mallar för innehållsplaner som effektiviserar din innehållsstrategi

Känner du någonsin att du kämpar mot deadlines när du skapar innehåll? Eller har du haft en stund när du behövde planera ditt innehåll, men inte kom på något?

Vi har alla varit där. De flesta av oss fastnar i ett mönster där vi producerar högkvalitativt innehåll under några dagar, följt av perioder av tystnad. En sådan inkonsekvens skadar engagemanget, stör din innehållsstrategi och orsakar en klyfta mellan dig och din publik.

En viss struktur i processen hjälper dock till att organisera ämnen, sätta deadlines och upprätthålla ett jämnt flöde av innehåll. Låt oss dela med oss av en samling med 18 mallar som kan rädda dig från den fruktade panikattacken klockan 3 på natten när du inser att du inte har något att publicera imorgon.

Vad är mallar för innehållsplaner?

En mall för innehållsplanering är ett ramverk för att organisera idéer, planera publiceringsscheman och säkerställa konsekvens i budskapet. Den erbjuder en tydlig färdplan för vad som ska publiceras, när och var, vilket eliminerar gissningar i arbetsflödena för innehåll.

Oavsett om du är en enskild innehållsskapare, ett marknadsföringsteam eller en företagsägare kan alla dra nytta av en mall för innehållsplanering. Den hjälper dig nämligen att samordna dina insatser och mål.

När den används tillsammans med programvara för innehållsmarknadsföring underlättar en mall för innehållsplanering arbetet med att skapa innehåll från början till slut för att implementera en innehållsstrategi med stor genomslagskraft, oavsett vilka intressenter och kanaler som är inblandade.

🔎 Visste du att? Företagswebbplatser med bloggar får 55 % fler besökare än de utan!

Vad kännetecknar en bra mall för innehållsplanering?

En effektiv mall för innehållsplanering är mer än bara en kalender med deadlines. Det är ett verktyg som ger tydlighet, struktur och praktiska insikter om din innehållsstrategi.

Här är några funktioner i en bra mall för innehållsplanering:

Planering av ämnen och nyckelord : Det bör finnas ett särskilt avsnitt för att brainstorma innehållsidéer, koppla dem till relevanta nyckelord och säkerställa att de är i linje med SEO-målen.

Mål och syften för innehållet : Mallen för innehållsplanen bör tydligt definiera hur varje del av innehållet passar in i marknadsföringsstrategin – oavsett om det handlar om varumärkeskännedom, leadgenerering, publikengagemang, strategi för återengagemang eller annat.

Innehållstyper och detaljer : Mallen bör ha en tydlig uppdelning av innehållstyperna (blogg, video, inlägg på sociala medier, infografik osv. ), tillsammans med detaljer om leveranserna.

Innehållsdistributionskanaler : Förutom detaljerade uppgifter om det förväntade innehållet bör mallen också ange vilken kanal som ska användas för distributionen (webbplats, sociala medier, streamingplattform etc.).

Publiceringsdeadline och status : Innehållskalendern bör innehålla det planerade publiceringsdatumet, vilket gör det enklare att hålla koll på deadlines. Den bör också visa den senaste statusen för innehållet (pågående, under granskning, publicerat, återställt osv.) för bättre hantering.

Prestationsspårning : Denna del av mallen för innehållsplanering spårar engagemang och prestationsmått som klick, delningar, avvisningsfrekvens, konverteringar, tid som spenderats osv. för att lyfta fram vad som fungerar så att du kan förfina strategin.

Samarbete: Samarbetsfunktioner som uppgiftsfördelning, kommentarer etc. gör det möjligt för innehållsskapare att arbeta tillsammans och stödja godkännandeprocesserna. Detta underlättar en smidig övergång från idé till publicering.

💡 Proffstips: Blanda olika typer av innehåll – lägg till infografik i dina bloggar, införliva memes i dina videor osv. – för att upptäcka vad som fungerar för din målgrupp.

Över 15 mallar för innehållsplaner

Innan vi utforskar de kostnadsfria mallarna för innehållskalendrar från ClickUp, ska vi ta en snabb titt på hur ClickUp berikar din innehålls- och marknadsföringsstrategi.

ClickUp är den allt-i-ett-appen för arbete som du kan använda som ett verktyg för att effektivisera dina innehållsmarknadsföringsinsatser. Den genomsnittliga processen för att skapa innehåll använder olika verktyg som Google Docs, Google Sheets, Microsoft Office, Grammarly, Hemingway Editor, Canva och flera andra verktyg – och detta är bara för skapandet; publiceringen innebär ännu mer.

Med ClickUp får du ClickUp Brain, en AI-assistent som gör allt från att skapa innehåll till att automatisera arbetsflöden. Du kan använda den för att skapa och redigera skriftligt innehåll på bara några minuter.

Sedan finns ClickUp Docs, ett ordbehandlingsverktyg som hjälper dig att skapa innehåll och omvandla dokument till praktiska uppgifter. Dessutom kan du spela in din skärm med ClickUp Clips, medan ClickUp Whiteboards hjälper dig att brainstorma innehållsidéer.

Kommunikation ingår också. Med ClickUp Chat kan du samarbeta och dela omedelbar feedback, medan ClickUps tidsspårningsverktyg hanterar tidsloggar. Listan är verkligen oändlig.

Här är vad Sid Babla, koordinator för välbefinnandeprogrammet vid Dartmouth College – Student Wellness Center, har att säga om ClickUp:

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, schemalagd osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, schemalagd osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

ClickUp är en app som samlar alla dina arbetsflöden för innehåll, och dess otaliga mallar sparar tid och arbete. Låt oss gå igenom några av de bästa:

1. ClickUp-mall för innehållsplanering

Hämta gratis mall Håll dig steget före trenderna och effektivisera skapandet av innehåll med ClickUps mall för innehållsplanering.

ClickUp Content Plan Template är en praktisk innehållskalender som effektiviserar planering och publicering av innehåll. Den låter dig kartlägga dina innehållsmål så att arbetet med att skapa innehåll överensstämmer med den övergripande strategin.

Omvandla varje innehållskrav till en spårbar uppgift, vilket gör det enklare att hantera uppdrag och deadlines, spåra framsteg och säkerställa att innehållet levereras i tid. Det strukturerade arbetsflödet bibehåller också flexibiliteten för att upptäcka trender, eftersom du kan lägga till eller ändra innehållskrav beroende på branschtrender eller marknadsförhållanden.

Vad du kommer att älska med det

Spåra innehållsidéer, deadlines och publiceringsdatum på ett centralt ställe.

Dra nytta av kommande innehållsrelaterade trender

Samarbeta med författare, designers och strateger

Automatisera repetitiva uppgifter för att påskynda arbetsflödena för innehållsskapande.

Perfekt för: Marknadsföringsteam och innehållsstrateger som söker en strukturerad metod för att planera innehåll från idé till genomförande.

2. ClickUp-mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring

Hämta gratis mall Organisera och genomför din innehållsmarknadsföringsstrategi med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringskalender.

ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring ger en tydlig översikt över din innehållspipeline, vilket gör det enklare att planera och schemalägga inlägg på ett effektivt sätt.

Den definierar tydligt roller och ansvar för varje uppgift, vilket gör det lättare för teammedlemmarna att förstå vad som förväntas av dem. Detta förbättrar också transparensen, stärker samarbetet och upprätthåller ansvarsskyldigheten.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med över 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten. Innehållskalendervyn gör det enkelt att få tillgång till omfattande information på ett ögonblick, medan de färgkodade prioriteringarna säkerställer att ingenting förbises.

Vad du kommer att älska med det

Skapa en redaktionell kalender som stämmer överens med din kort- och långsiktiga innehållsstrategi.

Tilldela skribenter, deadlines och prioriteringar för att effektivisera redaktionella arbetsflöden.

Visualisera kommande innehåll i kalenderformat

Upprätthåll en stabil innehållspipeline genom att se till att du inte missar några deadlines.

Perfekt för: Redaktionsteam som hanterar produktion av stora mängder innehåll med flera bidragsgivare.

3. ClickUp-mall för innehållsmarknadsföringsplan

Hämta gratis mall Spåra dina KPI:er för innehållsmarknadsföring och optimera din kampanj med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

Använd ClickUp Content Marketing Plan Template, som låter dig klassificera olika innehållstyper efter typ – blogginlägg, video, artikel, infografik, affisch eller någon annan anpassningsbar innehållstyp.

På samma sätt kan du nämna kanalerna för innehållsdistribution – Facebook, Instagram och LinkedIn. De visuella flaggorna gör det också lättare att ange prioriterade uppgifter.

Sådana datapunkter gör det också möjligt att skapa en sammanhängande strategi.

Se dina KPI:er för innehållsmarknadsföring skjuta i höjden med den här mallen!

Vad du kommer att älska med det

Definiera dina innehållsmål, målgrupper och marknadsföringsstrategier.

Mät framgången med inbyggda spårningsverktyg för viktiga mätvärden och KPI:er.

Samordna med tvärfunktionella team som arbetar med innehållsmarknadsföring.

Effektivisera marknadsföringskampanjer med väl definierade tidsplaner, beroenden, milstolpar etc.

Perfekt för: Företag som vill strukturera sin innehållsplaneringsstrategi genom att spåra marknadsföringsresultat via mätbara KPI:er.

🔎 Visste du att? 87 % av marknadsförare anser att en dokumenterad innehållsstrategi är effektiv i viss utsträckning.

4. ClickUp-mall för innehållskalender

Hämta gratis mall Använd ClickUp-mallen för innehållskalender för att planera, schemalägga och hantera din innehållskalender.

ClickUp Content Calendar Template hjälper dig att upprätthålla ett konsekvent och organiserat innehållsschema. Med den här mallen kan du kartlägga dina innehållsmål enligt ett veckoschema för publicering och deras aktuella status: Briefing, Writing, Proofreading, Publication och Complete.

Stjärnbetygssystemet visar visuellt innehållets betydelse eller värde, vilket gör det enklare att prioritera arbetet. För att använda denna innehållskalendermall på det sätt du vill kan du anpassa allt, från periodicitet till status, beroende på ditt arbetsflöde.

Vad du kommer att älska med det

Organisera din innehållskalender med ämnen, deadlines och publiceringsplattformar.

Schemalägg innehåll på olika plattformar för en jämn publiceringsrytm.

Spåra framstegen för utkast, redigeringar och godkännanden för högre effektivitet.

Integrera med uppgiftshantering för att undvika flaskhalsar i innehållet.

Perfekt för: Centralisering av innehållskalendrar för att planera, schemalägga och spåra kommande innehåll i olika kanaler.

5. ClickUp-mall för innehållsskrivning

Hämta gratis mall Förbättra ditt skrivflöde med ClickUp-mallen för innehållsskrivning.

ClickUp Content Writing Template gör det enkelt att skriva innehåll. Det är ett ovärderligt verktyg för skribenter som vill förbättra processen för innehållsplanering eller göra slutliga redigeringar.

Denna kostnadsfria mall innehåller all information du behöver för att skapa innehåll. Varje avsnitt innehåller delar för att experimentera med olika innehållsidéer, sammanfatta viktiga punkter, integrera SEO-nyckelord och sätta deadlines.

Genom att samla alla aktiviteter som rör innehållsskapande kan du skapa en innehållsdatabas som ger tillgång till utkast, forskningsmaterial och färdiga kopior.

Vad du kommer att älska med det

Lagra alla utkast, innehållsidéer och research i en centraliserad databas.

Öka samarbetet genom feedback i realtid och versionskontroll.

Skapa arbetsflöden för smidiga överlämningar mellan skribenter och redaktörer.

Optimera innehållsproduktionen med AI-drivna förslag

Perfekt för: Författare, redaktörer och innehållsteam som söker ett organiserat arbetsflöde för att utforma, granska och slutföra innehåll.

➡️ Läs mer: Exempel på evergreen-innehåll som ökar trafiken på lång sikt

6. ClickUp-mall för innehållshantering

Hämta gratis mall ClickUps mall för innehållshantering håller ditt innehåll organiserat och tillgängligt för smidig samverkan.

ClickUp Content Management Template effektiviserar organisationen och översynen av den övergripande innehållsstrategin. Den hjälper till att skapa ett pålitligt och effektivt system för planering, organisering och spårning av innehåll.

De inbyggda funktionerna, som anpassade statusar och fält, gör att du kan kategorisera och övervaka framstegen för varje innehållsdel, från idé till publicering. Den delade synligheten som uppnås genom smidigt samarbete skapar samstämmighet i teamet och säkerställer att varje innehållsdel uppnår sitt strategiska mål.

Vad du kommer att älska med det

Centralisera alla innehållstillgångar och följ utvecklingen från idé till publicering.

Standardisera innehållsprocesser för högre konsistens och varumärkesprofilering över olika plattformar.

Eliminera innehållssilos genom att samla innehållsteamen på en gemensam arbetsplats.

Få bättre insyn i innehållets prestanda med inbyggd spårning och analys.

Perfekt för: Byråer och företag med flera team som samarbetar för att producera innehåll på olika plattformar.

7. ClickUp-mall för produktion av webbinnehåll

Hämta gratis mall Använd ClickUp-mallen för webbinnehållsproduktion för att effektivisera produktionen av webbinnehåll.

Letar du efter en mall för innehållskalender för att skapa och hantera webbinnehåll? Då är ClickUps mall för produktion av webbinnehåll rätt för dig.

Mallen gör det enklare att organisera uppgifter, tilldela ansvar och följa upp framsteg för att upprätthålla kvaliteten på ditt webbinnehåll. Standardmallen innehåller sju huvudkategorier som anger status.

Dessa finns tillgängliga som en hopfälld lista och är interaktiva. När du markerar objekten tas de bort från listan och markeras som automatiskt ifyllda.

Vad du kommer att älska med det

Effektivisera uppdateringar av webbplatsinnehåll i olika format

Samordna mellan olika intressenter för effektiv projektgenomförande

Följ riktlinjerna för SEO och varumärkesprofilering innan du publicerar innehåll.

Spåra revideringar och godkännanden för högsta kvalitet

Perfekt för: Företag, marknadsförare och webbutvecklare som hanterar uppdateringar av webbplatsinnehåll, bloggar och målsidor.

🧠 Kul fakta: Besökare kan bilda sig en uppfattning om din webbplats på bara 50 millisekunder! Se till att den gör intryck med fängslande innehåll.

8. Mall för skrivriktlinjer från ClickUp

Hämta gratis mall Standardisera din process för att skriva innehåll med ClickUps mall för riktlinjer för skrivande.

Vill du ha innehåll som helt överensstämmer med din vision? Prova ClickUp Writing Guidelines Template. Den hjälper dig att upprätthålla konsekvens och kvalitet i allt skriftligt material.

Denna mall för innehållsskapande fungerar som ett centraliserat dokument som beskriver standarder för språk, tonfall, formatering och andra innehållsdetaljer. Detta säkerställer att varje del av innehållet matchar varumärkets röst.

Den innehåller också tydliga instruktioner om vad man ska och inte ska göra när man skriver, samt användbara exempel som hjälper dina skribenter att producera högkvalitativt innehåll.

Vad du kommer att älska med det

Fastställ tydliga riktlinjer för stil, ton och formatering för alla innehållsskapare.

Upprätthåll varumärkets konsistens över olika innehållsformat och plattformar

Skapa en enda källa till sanningen för alla innehållsrelaterade processer

Förenkla introduktionen för nya skribenter med fördefinierade bästa praxis.

Perfekt för: Att samordna flera innehållsteam och etablera en enhetlig skrivstil, ton och formateringsregler.

9. ClickUp-mall för marknadsföringskampanj

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för marknadsföringskampanjbeskrivning för att skapa fokuserade marknadsföringsbeskrivningar.

Planera din marknadsföringskampanj med ClickUps mall för marknadsföringskampanj. Den innehåller alla väsentliga delar av din marknadsföringsstrategi, såsom målgruppsprofil, nyckelbudskap, mål, resultat och mycket mer.

Att dokumentera denna information främjar bättre kommunikation och förståelse mellan alla berörda avdelningar eller intressenter, vilket för dig närmare dina marknadsföringsmål.

Oavsett om du lanserar en ny produkt eller marknadsför en tjänst kommer denna mall att guida dina marknadsföringsinsatser i rätt riktning.

Vad du kommer att älska med det

Skissera kampanjens mål, målgrupp och budskap i ett standardformat.

Samordna teamen kring viktiga leveranser, deadlines och förväntade resultat.

Tilldela uppgifter och upprätthåll transparens för smidig genomförande.

Centralisera information om marknadsföringskampanjer och eliminera missförstånd.

Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill skapa detaljerade, strukturerade briefs som håller alla uppdaterade om målen, budskapen, målgruppen och de viktigaste resultaten för en kampanj.

10. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Hämta gratis mall Förbättra genomförandet av kampanjer från början till slut med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer ger tydlighet när du leder dina marknadsföringskampanjer från start till mål.

Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att planera, övervaka och mäta kampanjer på ett effektivt sätt. Dess samarbetsfunktioner hjälper till att skapa ett effektivt innehållssamarbete mellan teammedlemmar och intressenter, vilket centraliserar kommunikation och resurser.

Mallen centraliserar också alla marknadsföringsrelaterade aktiviteter, så att alla är på samma sida samtidigt som de får tillgång till kampanjstatus i realtid.

Vad du kommer att älska med det

Hantera storskaliga kampanjer med inbyggd uppgiftspårning och påminnelser om deadlines.

Underlätta samarbetet mellan tvärfunktionella team inom marknadsföring, design, innehåll och försäljning.

Optimera kampanjflöden med automatiska påminnelser, uppgiftsberoenden osv.

Övervaka kampanjens resultat och gör justeringar i realtid.

Perfekt för: Företag och byråer som vill kontrollera, övervaka och genomföra marknadsföringskampanjer i flera kanaler.

🔎 Visste du att? En marknadsföringskampanj på 1900-talet var så framgångsrik att den gjorde bacon till en frukostmat som fortfarande är en frukostklassiker!

11. ClickUp SEO Content Brief Template

Hämta gratis mall Skapa sökoptimerat innehåll utan ansträngning med hjälp av ClickUps mall för SEO-innehållsbeskrivning.

Det är meningslöst att skriva mycket användbart innehåll om det inte hamnar högst upp i sökresultaten. Samtidigt är SEO-vänligt innehåll inte alltid läsbart.

ClickUps mall för SEO-innehåll hjälper skribenter att balansera publikengagemang och sökmotoroptimering. Den innehåller en sammanfattning av all information du behöver för SEO-projektledning, så att du kan skriva mycket informativa artiklar som tilltalar läsarna.

Vad du kommer att älska med det

Beskriv viktiga SEO-krav, såsom nyckelord, densitet, metadata och mer.

Införliva SEO-riktlinjer i arbetsflödena för innehållsskapande.

Standardisera innehållsbeskrivningar för att få SEO-vänligt innehåll

Kontrollera optimeringen och dokumentera innehållets prestanda.

Perfekt för: SEO-specialister, skribenter och marknadsförare, eftersom de effektiviserar produktionen av SEO-vänligt innehåll.

12. ClickUp-mall för sociala medier-kalender

Hämta gratis mall Stärk din närvaro på sociala medier med ClickUps mall för sociala medier-kalender.

Använd ClickUp Social Media Calendar Template för att förstärka dina marknadsföringsinsatser. Denna mall erbjuder också en samlad översikt över dina innehållstillgångar på sociala medier över alla sociala kanaler, så att du kan publicera relevant innehåll.

För effektiv projektledning inom sociala medier kan du utforska olika innehållsidéer, schemalägga inlägg på sociala medieplattformar och spåra engagemangsmätvärden för att förfina budskapet och effekten av dina kampanjer i sociala medier.

Vad du kommer att älska med det

Håll en kalender med alla dina krav på innehåll i sociala medier.

Planera och schemalägg inlägg på sociala medier på olika plattformar

Organisera tillgångar, bildtexter och hashtags på en central plats.

Spåra innehållets prestanda och gör lämpliga justeringar.

Perfekt för: Sociala medieansvariga som planerar, organiserar och schemalägger inlägg på olika plattformar.

13. ClickUp Social Media Advanced Template

Hämta gratis mall Ta kontroll över din strategi för sociala medier med avancerade planeringsverktyg i ClickUp Social Media Advanced Template.

ClickUp Social Media Advanced Template är utformad för sofistikerade kampanjer i sociala medier. Den är fullspäckad med avancerade funktioner och egenskaper som hjälper till med planering, genomförande och analys av processer för skapande av innehåll i sociala medier.

Du kan skapa en detaljerad kalender för innehåll på sociala medier, tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange publiceringsdatum för konsekvent publicering och datadriven resultatuppföljning. Den anpassningsbara instrumentpanelen ger en tydlig översikt över alla aktiviteter på sociala medier, vilket hjälper dig att identifiera luckor och skapa värdefullt innehåll.

Vad du kommer att älska med det

Genomför komplexa kampanjer i sociala medier med dedikerad spårning och automatisering.

Analysera engagemangsdata för att optimera framtida innehållsstrategier.

Samordna teamets insatser på olika sociala medieplattformar

Upprätthåll konsekvens i budskap, varumärkesprofilering och publiceringsscheman.

Perfekt för: Varumärken och byråer som hanterar komplexa kampanjer i sociala medier som kräver detaljerad planering, spårning och resultatanalys.

💡 Proffstips: När du skapar innehåll för sociala medier, fokusera på konversationsaspekten för att starta en dialog med din publik.

14. ClickUp-mall för innehållsplanering för sociala medier

Få gratis mall Behärska innehållshanteringen för en varumärkesbaserad närvaro på sociala medier med ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier.

Har du massor av idéer om vad du ska publicera på sociala medier? Planera allt med ClickUps mall för innehåll på sociala medier. Den hjälper dig att skapa en mycket effektiv innehållskalender utifrån dina marknadsföringsmål.

Använd den för att anteckna alla dina idéer, sätta upp tydliga mål, övervaka innehållshanteringsprocessen och publicera allt enligt plan. Mallens visuella utformning gör det enklare att schemalägga och spåra alla inlägg.

Vad du kommer att älska med det

Skapa ett strategiskt ramverk för innehållshantering för publicering av inlägg på sociala medier.

Organisera idéer till inlägg, bildtexter och grafik för enkel schemaläggning och publicering.

Håll balansen mellan marknadsföringsinnehåll och organiskt innehåll

Förfina dina strategier för sociala medier baserat på analyser och insikter.

Perfekt för: Företag som söker ett pålitligt ramverk för att publicera innehåll på sociala medier enligt ett tydligt definierat schema.

15. ClickUp-mall för kampanjkalender

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för kampanjkalender för att planera dina kampanjer i förväg.

Kör du en kampanj och behöver hjälp? ClickUps mall för kampanjkalender kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår.

Denna mall för innehållskalender hjälper dig att organisera kampanjer, planera produktlanseringar och markera viktiga datum i en central kalender. Detta säkerställer att alla dina marknadsföringsinsatser är synliga och strategiskt samordnade.

Använd den för att förbättra tidsplaneringen, undvika schemakonflikter och säkerställa att alla marknadsföringsaktiviteter genomförs enligt plan.

Vad du kommer att älska med det

Planera produktlanseringar, säsongsbetonade kampanjer och specialkampanjer

Spåra viktiga datum, leveranser och godkännandeprocesser

Anpassa kampanjer efter innehållsteman för att optimera marknadsföringsinsatserna.

Håll koll på deadlines med automatiska påminnelser och uppgiftsfördelning.

Perfekt för: Marknadsföringsteam som arbetar med säsongsbetonade kampanjer, produktlanseringar och tidsbegränsade kampanjer.

➡️ Mer läsning: Gratis mallar för innehållsmarknadsföringsstrategier | ClickUp

16. ClickUp-mall för inlägg på sociala medier

Hämta gratis mall Optimera dina inlägg för olika sociala medieplattformar med ClickUp Social Media Post Template.

ClickUp Social Media Post Template hjälper dig att skapa och hantera inlägg på sociala medier. Denna mall för sociala medier ger struktur åt planeringen av innehåll, schemaläggningen av inlägg och uppföljningen av engagemangsmätvärden på olika sociala plattformar.

Anpassade statusar som "Under granskning", "Pågår" och "Slutfört" spårar livscykeln för varje inlägg. Dessutom kan du använda AI för att generera bildtexter och snabbt skapa ett inlägg.

Vad du kommer att älska med det

Skapa engagerande inlägg med välplanerat innehåll

Håll koll på idéer till inlägg, teman och hashtags på ett och samma ställe.

Påskynda godkännanden med enkel integrering av feedback.

Upprätthåll varumärkets konsistens på olika sociala plattformar

Perfekt för: Innehållsskapare och varumärken som vill optimera sin strategi för innehåll i sociala medier, oavsett antalet plattformar som används.

17. Mall för publiceringsschema för sociala medier från ClickUp

Hämta gratis mall ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier håller ordning på din innehållskalender för sociala medier.

ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier förbereder en enhetlig innehållsplan för allt ditt innehåll på sociala medier.

Det hjälper dig att organisera innehållsidéer, schemalägga publiceringsdatum och skapa engagerande innehåll för att nå ut till din målgrupp. Dess samarbetsfunktioner förbättrar hanteringen av innehållskalendern eftersom teamen kan hantera sina ansvarsområden och uppdatera statusen i realtid.

Det för också samman olika intressenter när processen för att skapa innehåll för sociala medier övergår från brainstorming till genomförande.

Vad du kommer att älska med det

Håll en strukturerad innehållskalender för schemaläggning av inlägg och kampanjer på sociala medier.

Tilldela teammedlemmarna ansvar för smidig genomförande

Automatisera påminnelser om inlägg och publiceringsscheman för att uppnå konsekvens.

Spåra engagemang och prestationsmått för datadrivna förbättringar.

Perfekt för: Innehållsmarknadsföringsteam som vill maximera räckvidden och genomslaget på sociala medier genom att publicera inlägg vid den mest lämpliga tidpunkten.

🧠 Kul fakta: Det finns ingen enskild ”magisk tidpunkt” för att publicera inlägg på sociala medier. Du måste experimentera och hitta vad som fungerar för dig!

18. ClickUp-mall för videoproduktion

Hämta gratis mall Skriv manus, hantera produktionen och effektivisera videoprojekt med ClickUp-mallen för videoproduktion.

ClickUp-mallen för videoproduktion hjälper dig att skapa heltäckande videoinnehåll. Den låter dig planera och organisera förproduktionsuppgifter, schemalägga produktionsresurser och hantera efterproduktionsaktiviteter utan problem.

Oavsett om du använder mallen för att skriva ett videomanus eller redigera det till perfektion är den strukturerad så att den tar hänsyn till alla aspekter av videoproduktionsprocessen. Centraliseringen av alla projektelement förbättrar också samarbetet mellan teammedlemmarna.

Vad du kommer att älska med det

Planera videofilmningar från koncept till slutredigering

Skriv videobriefingar, manus och andra detaljer

Samordna produktionsscheman och hantera arbetsflöden efter produktionen.

Samarbeta mellan manusförfattare, videografer, redaktörer och marknadsförare

Perfekt för: Videomarknadsföringsteam, YouTubers, streamers, produktionsstudior och andra videokreatörer som hanterar videoprojekt från idé till distribution.

Håll koll på ditt innehåll med ClickUp

Att hantera en välfungerande innehållspipeline kan kännas överväldigande. Men det är inte omöjligt, särskilt inte när du har ClickUp.

Denna allt-i-ett-app för arbete är mycket kraftfull och tillgodoser alla dina behov när det gäller att skapa innehåll, oavsett om det är text eller video.

Förutom de inbyggda funktionerna spelar mallarna, såsom de som beskrivs ovan, en avgörande roll för att öka effektiviteten i varje steg. Dessa mallar centraliserar dina innehållsflöden, förbättrar synligheten och underlättar ett smidigt teamarbete.

Håll dig steget före dina innehållskrav och registrera dig för ClickUp idag.