Reclaim AI vs. Clockwise: Vilket smart schemaläggningsverktyg är bäst?

Din kalender är fullbokad, men hjälper den dig att vara produktiv? Möten tar över, djupgående arbete skjuts åt sidan och oavsett hur noggrant du planerar så är det alltid något som stör din schemaläggning.

Reclaim AI och Clockwise lovar att lösa detta genom att automatisera dina tidsblock, prioritera uppgifter och skapa utrymme för fokuserat arbete. Men vilket av dem hjälper dig verkligen att ta tillbaka kontrollen över din tid?

I det här blogginlägget jämför vi Reclaim AI och Clockwise för att se vilket schemaläggningsverktyg som gör att din dag flyter smidigt. ⚡

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Reclaim AI och Clockwise i korthet

Här är en kort översikt över Reclaim AI och Clockwise – och hur ClickUp kan vara ett bättre alternativ än båda!

Faktor Reclaim AI Clockwise Bonus: <2>ClickUp Fokus Skyddar individuella scheman genom att automatiskt schemalägga uppgifter, vanor och pauser med hjälp av AI. Optimerar teamets produktivitet genom att automatiskt omplanera interna möten för att maximera fokuseringen. Centraliserar allt arbete – uppgifter, dokument, mål och kalendrar – för produktivitet från början till slut inom en och samma plattform. Schemaläggning och flexibilitet Mycket anpassningsbart för personlig schemaläggning av uppgifter och vanor i olika kalendrar. Utmärkt för dynamisk schemaläggning för team; mindre flexibelt för personliga arbetsflöden. Kombinerar kalender, uppgiftshantering och AI för att automatiskt schemalägga arbetsblock, omplanera konflikter och anpassa dagliga planer efter projektets deadlines. Integrationer Djup integration med Google- och Outlook-kalendrar, plus uppgiftsverktyg som Asana, Todoist och Jira. Fungerar främst med Google Kalender och Asana via Chrome-tillägg. Inbyggda integrationer med Google- och Outlook-kalendrar, plus över 1 000 verktyg, inklusive Slack, Zoom, Asana och många fler. Målgrupp Utformat för individer och chefer som behöver kontroll över sina personliga scheman. Bäst för medelstora till stora team som behöver automatiserad mötesoptimering och fokushantering för hela teamet. Perfekt för både individer och tvärfunktionella team som hanterar komplexa projekt, möten och kunskapsarbete på ett och samma ställe. Analys och rapportering Avancerade produktivitetsmått för uppgiftstid, vanor, möten och rutiner Grundläggande rapportering om fokuseringstid, mötesbelastning och konflikter Detaljerade realtidsdashboards, anpassade rapporter och tidsspårning för uppgifter, projekt, möten och personer.

Vad är Reclaim AI?

Synkronisera flera kalendrar för schemalagda händelser med Reclaim AI

Reclaim AI är ett intelligent schemaläggningsverktyg som är utformat för att optimera tidsplaneringen genom att integreras sömlöst med Google Kalender och andra tjänster. Det schemalägger automatiskt möten, uppgifter och personliga aktiviteter samtidigt som det anpassar sig till förändrade prioriteringar i realtid.

Det AI-drivna systemet säkerställer att viktigt arbete får den tid det behöver utan att överbelasta din schemaläggning. Det analyserar din tillgänglighet, tidszoner och schemaläggningsmönster för att hitta de bästa mötesplatserna.

Automatiserad tidsblockering reserverar utrymme för koncentrerat arbete, motion och personliga rutiner, medan funktioner som fokuseringstid, buffertid och mötesfria dagar hjälper till att förebygga utbrändhet och öka produktiviteten.

🧠 Rolig fakta: De gamla romarna använde ursprungligen en 8-dagarsvecka för att schemalägga marknadsdagar. 7-dagarsveckan blev standard efter att kejsar Konstantin gjorde den officiell år 321 e.Kr.

Reclaim AI-funktioner

Att hantera din tid ska inte kännas som en ständig kamp. Reclaim AI automatiserar schemaläggningen och ser till att dina vanor, uppgifter och möten passar in i din dag utan att överväldiga dig. Låt oss titta på dess funktioner i detalj. 👀

Funktion nr 1: Smart vanespårning och AI-driven planering

via Reclaim AI

Det är lättare att skapa vanor och vara konsekvent när din kalender fungerar med dig. Använd Reclaim AI för att ställa in återkommande händelser för rutiner – som träning, meditation eller fokuserade arbetspass – och låt AI automatiskt omplanera när konflikter uppstår, så att du kan vara konsekvent även under hektiska dagar.

Det erbjuder analys av vanor och anpassningsbara mallar för att-göra-listor för arbets-, personliga och familjemål. Verktyget synkroniserar till och med din status med teamets kommunikationsplattformar så att alla vet när du är upptagen. Med Priority Ranking kan du definiera vilka vanor som är viktigast så att de förblir skyddade i din schemaläggning.

Funktion nr 2: AI-uppgiftshantering och kalendersynkronisering

via Reclaim AI

Trött på att stressa i sista minuten för att hinna med deadlines? Reclaim AI schemalägger uppgifter direkt i din kalender, så att du får tillräckligt med tid att fokusera på att slutföra dem innan de ska vara klara. Uppgifterna delas upp i hanterbara delar, vilket gör det lättare att vara produktiv utan att behöva jobba sent på kvällarna.

Med alla dina projektledningskalendrar synkroniserade på ett ställe kan du förhindra överbokningar och hålla arbete och personliga åtaganden åtskilda men ändå balanserade.

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra de nödvändiga stegen för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

Funktion nr 3: Anpassningsbar möteskoordinering och integration

via Reclaim AI

Möten behöver inte längre störa ditt arbetsflöde. Med adaptiv möteskoordinering hittar verktyget automatiskt optimala tider för teammöten genom att analysera tillgänglighet i flera kalendrar.

Det hanterar återkommande händelser, justerar för tidszonsskillnader och omplanerar automatiskt när konflikter uppstår.

Dessutom innebär den smidiga integrationen med kalenderappar, projektledningsverktyg och plattformar för teamkommunikation att din schemaläggning förblir centraliserad och uppdaterad.

Priser för Reclaim AI

Lite: Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare (faktureras årligen)

🧠 Rolig fakta: Det första digitala schemaläggningsverktyget kom från PLATO-systemet, en datorbaserad dagbok för studenter.

Vad är Clockwise?

Optimera dina scheman enkelt med Clockwise

Clockwise är en AI-driven schemaläggningsassistent som är utformad för att optimera din kalender. Den omplanerar automatiskt flexibla möten för att skapa oavbrutna arbetsperioder, vilket ökar produktiviteten.

Verktyget integreras sömlöst med Google Kalender, Slack och Asana och samordnar teamets scheman för att minimera konflikter och effektivisera samarbetet. Oavsett om du är en individ som vill minska distraktioner eller en del av ett team som strävar efter bättre tidshantering, hjälper Clockwise dig att fokusera på meningsfullt arbete genom att organisera ditt schema på ett intelligent sätt.

🔍 Visste du att? Zeigarnik-effekten innebär att hjärnan minns oavslutade uppgifter bättre än avslutade, vilket är anledningen till att schemaläggning av dina uppgifter kan hjälpa dig att känna dig mindre stressad.

Clockwise-funktioner

Clockwise är ett utmärkt val om möten ständigt avbryter din dag och du har svårt att hitta tid för oavbruten koncentration. Så här hjälper det dig att ta kontroll över din tid. 👇

Funktion nr 1: Intelligent samordning och omplanering av möten

via Clockwise

Clockwise eliminerar gissningsarbetet i möteshanteringen. Det skannar ditt teams kalendrar för att identifiera de bästa tidsslotarna för varje möte – oavsett om det är ett kort enskilt möte eller en stor gruppsession. Det eliminerar ändlösa mejlväxlingar genom att analysera preferenser, tidszoner och befintliga åtaganden.

Behöver du omplanera på grund av förändrade prioriteringar eller oväntade konflikter? Clockwise föreslår omedelbart optimala alternativ som fungerar för alla.

Funktion nr 2: Skapa och skydda fokuseringstid

via Clockwise

Djup koncentration är viktigt, men möten och avbrott stör ofta din koncentration. Clockwise löser detta genom att på ett intelligent sätt skapa dedikerade tidsblock för fokuserat arbete.

Det omorganiserar icke-kritiska möten och uppgifter för att säkerställa att du har oavbruten tid att ta itu med högprioriterade projekt. Du kan anpassa dina preferenser genom att ställa in dagar utan möten eller specifika timmar enbart för koncentrerat arbete. Denna funktion ökar produktiviteten och hjälper till att upprätthålla en balanserad, stressfri schemaläggning.

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om mötes effektivitet deltar nästan 40 % av respondenterna i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta motsvarar en enorm mängd kollektiv tid som ägnas åt möten i hela din organisation. Tänk om du kunde återfå den tiden? ClickUps integrerade AI Notetaker kan hjälpa dig att öka produktiviteten med upp till 30 % genom omedelbara mötesreferat, medan ClickUp Brain hjälper till med automatiserad uppgiftskapande och strömlinjeformade arbetsflöden, vilket förvandlar timmar av möten till praktiska insikter.

Funktion nr 3: Flexibla reservationer och dynamisk delning av tillgänglighet

via Clockwise

Förvandla din att göra-lista till praktiska kalenderhändelser med Clockwises Flexible Holds. Det är automatiskt schemalagda block för viktiga uppgifter som anpassas efterhand som dagen utvecklas.

Det har aldrig varit enklare att dela din tillgänglighet. Med Clockwise kan du skapa dynamiska, anpassningsbara schemaläggningslänkar som speglar din kalender i realtid. Det innebär att kollegor och externa kontakter kan boka möten under lediga tider, vilket säkerställer att din dag förblir optimerad utan oväntade störningar.

🧠 Rolig fakta: Under den franska revolutionen införde Frankrike under en kort period en 10-dagarsvecka för att göra kalendern mer rationell. Folket hatade det, och det skrotades efter 12 år.

Priser för Clockwise

Gratis

Team: 7,75 $/månad per användare

Företag: 11,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

🔍 Visste du att? Många länder använder måndagen som veckans första dag för att schemalägga möten, men söndagen är den officiella första dagen i över 40 länder, inklusive USA!

Reclaim AI vs. Clockwise: Jämförelse av funktioner

Reclaim AI och Clockwise är AI-drivna kalenderassistenter som är utformade för att öka produktiviteten genom intelligent schemaläggning. Medan den förstnämnda fokuserar på personlig tidsblockering, prioritering och integrationer, effektiviserar Clockwise teamets scheman med Focus Time och mötesjusteringar.

Låt oss nu jämföra Reclaim AI och Clockwises viktigaste funktioner för att hjälpa dig att avgöra vilket kalenderhanteringsverktyg som bäst passar dina behov.

Funktion nr 1: Kalendersynkronisering

Att hålla flera kalendrar synkroniserade låter enkelt – tills mötena börjar överlappa varandra. Hur hanterar dessa verktyg det?

Reclaim AI

Reclaim AI gör det enkelt att synkronisera dina kalendrar genom att ansluta till flera kalendrar samtidigt. Det hjälper dig att undvika dubbelbokningar och håller din tillgänglighet uppdaterad. Med dubbelriktad synkronisering visas alla ändringar du gör i en kalender i alla kalendrar. Dessutom läggs restiden mellan evenemangen automatiskt till, så att du alltid ligger i fas.

Clockwise

Clockwise fokuserar däremot på att optimera din kalender för bättre möteshantering. Det integreras med Google och Outlook Kalender och använder AI för att föreslå den bästa mötestiden baserat på allas tillgänglighet.

Även om det inte erbjuder de omfattande kalendersynkroniseringsfunktioner som vissa Clockwise-alternativ har, är det särskilt värdefullt för team som behöver samordna möten effektivt genom att analysera och justera allas scheman i realtid.

🏆 Vinnare: Reclaim AI för sin omfattande synkronisering av flera kalendrar och förebyggande av överbokningar.

Funktion nr 2: Automatisering av schemaläggning

Att manuellt justera ditt schema tar tid som du inte har. Låt oss se hur dessa verktyg står sig mot varandra.

Reclaim AI

Reclaim AI erbjuder kraftfull schemaläggningsautomatisering genom Smart Meetings, som automatiskt schemalägger möten utifrån dina befintliga åtaganden. Detta inkluderar återkommande möten, som kan schemaläggas utan manuella justeringar.

Dessutom omplanerar Reclaim AI automatiskt möten när konflikter uppstår, till exempel när en teammedlem tar ledigt eller en ny prioritet blir viktigare.

Clockwise

Clockwise har en något annorlunda approach till automatisering av schemaläggning. Verktyget flyttar automatiskt flexibla möten till den bästa tillgängliga tiden, vilket optimerar fokuseringen och minimerar störningar.

Det erbjuder också flexibla reservationer, vilket är händelser där endast användarens närvaro krävs. Detta reserverar tid för viktiga aktiviteter som projektarbete eller rutinuppgifter. Tidsregistreringsprogramvaran minimerar slöseri med tid, vilket gör den till ett bra val för upptagna yrkesverksamma.

🏆 Vinnare: Clockwise för sitt proaktiva fokus på att maximera produktiv arbetstid och enkel hantering av återkommande möten.

📖 Läs också: Bästa programvaran för uppgiftsschemaläggning för uppgiftshanterare

Funktion nr 3: Fokuseringstid och paushantering

Möten som följer tätt efter varandra lämnar lite utrymme för eftertanke. Vilket verktyg är bäst för att skydda din koncentrationstid?

Reclaim AI

Reclaim AI fokuserar starkt på mentalt välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv genom att automatiskt schemalägga pauser och avkopplingstid mellan möten. Verktyget ser till att du inte blir överväldigad av möten som följer tätt på varandra genom att anpassa pauserna efter ditt schema.

Till skillnad från sina alternativ tar Reclaim hänsyn till restiden före och efter möten baserat på platsdata, vilket säkerställer att du har tillräckligt med tid för att ta dig dit du behöver.

Clockwise

Clockwise prioriterar pauser och buffertidshantering, vilket säkerställer att möten schemaläggs så att du får tid över för koncentrerat arbete. Det infogar automatiskt pauser mellan möten för att undvika att möten följer på varandra och justerar buffertiderna om ditt schema ändras.

Verktyget tar även hänsyn till teamets preferenser och ser till att alla har tillräckligt med tid att varva ner mellan mötena.

🏆 Vinnare: Reclaim AI vinner denna omgång med sitt mer omfattande tillvägagångssätt för att hantera personlig tid, schemalägga pauser och förebygga utbrändhet under dagen.

🔍 Visste du att? Små avbrott – som aviseringar och e-postmeddelanden – splittrar upp din dag i små, mindre produktiva bitar, ett fenomen som kallas ”tidskonfetti”.

Clockwise vs. Reclaim AI på Reddit

För att se vad användarna verkligen tycker om Reclaim AI och Clockwise, tog vi en titt på Reddit.

En Reddit-användare uppskattar Clockwise för att det optimerar fokuseringstiden och mötena:

Clockwise är utmärkt för det det gör – säkerställer att du har tillräckligt med tid att fokusera mellan alla möten (fokustid). Du fördefinierar hur många timmars fokustid du vill ha per vecka + lunch, restid etc. Det är en renodlad tilläggsfunktion för GCal.

Clockwise är utmärkt för det det gör – säkerställer att du har tillräckligt med tid att fokusera mellan alla möten (fokustid). Du fördefinierar hur många timmars fokustid du vill ha per vecka + lunch, restid etc. Det är en renodlad tilläggsfunktion för GCal.

En annan Reddit-användare tyckte att Reclaim AI var mer avancerat tack vare dess stora antal integrationer:

Reclaim. ai gör allt det där. Jag har ungefär sex olika Google-kalendrar som det hämtar information från (arbete, skola, privat, resor, sociala aktiviteter osv.). Det lägger in allt det schemalägger i Google Kalender, och Google Kalender har en widget. Det importerar också uppgifter från Todoist.

Reclaim. ai gör allt det där. Jag har ungefär sex olika Google-kalendrar som det hämtar information från (arbete, skola, privat, resor, sociala aktiviteter osv.). Det lägger in allt det schemalägger i Google Kalender, och Google Kalender har en widget. Det importerar också uppgifter från Todoist.

Reddit-användare ser Clockwise som det bättre valet för att optimera fokuseringstid och möten, medan Reclaim AI utmärker sig för sina avancerade integrationer och automatisering av uppgifter.

Det bästa alternativet beror på hur du hanterar din schemaläggning.

🧠 Rolig fakta: Ordet ”schema” kommer från det latinska ordet schedula, som betyder liten papperslapp – vilket är logiskt eftersom tidiga scheman skrevs på pergament.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Clockwise och Reclaim AI

Clockwise och Reclaim AI hjälper till med schemaläggning och produktivitet, men ClickUp tar det ett steg längre.

Det är den ultimata appen för arbete, som kombinerar AI-driven projektledning, kunskapshantering och kommunikation i en och samma plattform. Så här kan ClickUp mäta sig med – eller till och med överträffa – båda verktygen. 👇

ClickUps fördel nr 1: ClickUp-kalendern

ClickUp-kalender

Växla smidigt mellan koncentrerat arbete och möten med ClickUp Calendar.

ClickUp Calendar är utformat för att spara tid och energi genom att smidigt integrera dina uppgifter, evenemang och möten i ett organiserat system. Den AI-drivna kalendern prioriterar automatiskt uppgifter och anpassar dem efter viktiga möten och fokuseringstid, så att din dag blir strukturerad och effektiv.

Medan Reclaim och Clockwise optimerar tidsblock, justerar ClickUp dem automatiskt om du behöver mer tid för specifika uppgifter, vilket säkerställer att din dag förblir balanserad utan behov av ständig omplanering. Det stöder också kalendersynkronisering med Google Kalender, vilket innebär att du kan se alla dina ClickUp- och Google-uppgifter på ett ställe utan att behöva växla mellan olika program.

Titta på den här videon för att lära dig hur det fungerar:

Kalendern fungerar tillsammans med ClickUp AI Notetaker för att omvandla dina frekventa interna möten till handling. När du schemalägger möten kan du bjuda in AI Notetaker för att fånga upp viktiga punkter och åtgärdspunkter i ett överskådligt transkript, som omedelbart omvandlas till uppgifter.

Fånga varje mötesdetalj utan ansträngning med ClickUps Notetaker.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Project Time Tracking och Timesheets

ClickUp Project Time Tracking

Lägg till etiketter till tidsposter och markera timmar som fakturerbara med ClickUp Project Time Tracking.

Både Clockwise och Reclaim AI erbjuder tidsplaneringsfunktioner, men ClickUp Project Time Tracking går längre än enkel schemaläggning. Det integreras direkt med Tasks i ClickUp, så att du kan spåra tiden som läggs på olika projekt.

Time Tracking håller dina fakturerbara och icke-fakturerbara timmar synkroniserade. Det låter dig starta och stoppa timers från vilken enhet som helst, och om du glömmer att logga dina timmar kan du lägga till tid i efterhand med detaljerade anteckningar.

Om du arbetar på flera enheter synkroniserar ClickUp den tid som spåras på din stationära dator, mobil eller webbläsare, så att du alltid har en fullständig bild av din produktivitet.

ClickUp Timesheets

Skapa ClickUp-tidrapporter för att låsa in inlämnade timmar för korrekta och tillförlitliga register.

ClickUp Timesheets förenklar övervakningen av anställda genom att hålla arbetstiderna transparenta och organiserade.

Teammedlemmar kan logga tid direkt från uppgifter och skicka in poster för godkännande. När de har godkänts uppdateras timmarna automatiskt i ClickUp Dashboards, vilket ger dig realtidsinformation om teamets produktivitet, projektkostnader och fakturerbara timmar.

Oavsett om du hanterar löner, fakturerar kunder eller helt enkelt vill ha koll på ditt arbete, samlar ClickUp allt på ett ställe för enkel åtkomst och rapportering.

⚙️ Bonus: Prova mallar för tidrapporter för att standardisera uppföljningen i hela organisationen.

ClickUps fördel nr 3: Mallar

ClickUp erbjuder också flera färdiga mallar för tidrapportering som hjälper dig att hantera din schemaläggning mer effektivt.

Få en gratis mall Förenkla skiftplaneringen med ClickUps mall för personalplanering.

Med ClickUp Employee Schedule Template kan du till exempel enkelt skapa och hantera ditt teams arbetstider. Det hjälper dig att:

Planera och organisera arbetspass visuellt: Strukturera arbetsscheman tydligt för att undvika konflikter och förvirring.

Tilldela uppgifter baserat på tillgänglighet: Se till att medarbetarna schemaläggs effektivt och undvik överbokningar.

Spåra ledighetsansökningar: Hantera ledighet, sjukfrånvaro och semesterdagar samtidigt som du följer arbetslagstiftningen.

Säkerställ rätt bemanning: Fyll varje skift med rätt medarbetare utifrån kompetens och arbetsbelastning.

Dessutom finns andra mallar, som ClickUp Calendar Planner Template, som hjälper dig att organisera din dag med större flexibilitet. Och om du letar efter en metod för att avsätta tid för koncentrerat arbete eller specifika projekt är ClickUp Schedule Blocking Template den perfekta lösningen.

📮 ClickUp Insight: 30 % av arbetstagarna håller sig till fastställda arbetstider, men 27 % arbetar regelbundet övertid och 19 % har inte någon fastställd arbetstid alls. När arbetet är oförutsägbart, hur kan man då någonsin verkligen stämpla ut? 🕰️Automatiserad uppgiftsschemaläggning i ClickUp Calendar kan hjälpa till att skapa mer struktur även i de mest oförutsägbara scheman. Planera din vecka, fastställ fasta arbetstider och automatisera påminnelser om att logga ut – för din tid ska vara din att kontrollera! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

Återta kontrollen över din kalender med ClickUp

Reclaim AI och Clockwise hjälper till med schemaläggning, men täcker inte allt. Medan Reclaim AI automatiskt blockerar tid för uppgifter och vanor, optimerar Clockwise möten. Du behöver dock fortfarande separata verktyg för projektledning och tidsspårning.

ClickUp gör allt detta.

AI-kalendern synkroniserar uppgifter, möten och deadlines på ett och samma ställe, Project Time Tracking hjälper dig att hålla koll på fakturerbara och icke-fakturerbara timmar, och Timesheets ger dig en tydlig översikt över din tid. Du behöver inte längre jonglera med flera appar – bara en plattform för komplett tids- och uppgiftshantering.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!