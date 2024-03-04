Den ultimata listan över de 10 produktivitetsinfluencers du måste följa [2025 års upplaga]

Sociala medier fortsätter att locka rekordmånga användare ( 4,9 miljarder år 2023 – det är över 60 % av världens befolkning!). Plattformar som Facebook, Instagram och TikTok har lagt grunden för en annan lukrativ nisch – influencer-marknadsföring. Med över 50 miljoner influencers världen över förväntas branschen växa till 24 miljarder dollar i slutet av 2024.

När människor över hela världen kämpar mot klockan för att hinna med arbete, familj, vänner och sysslor har en influencergrupp blivit särskilt populär: produktivitetsinfluencers.

Dessa influencers erbjuder tips och tricks för produktivitet när det gäller att organisera din schemaläggning och övervinna distraktioner för att bli den mest effektiva versionen av dig själv. Men med hundratals produktivitetsinfluencers att välja mellan, vilka är det värt att följa?

I den här artikeln presenterar vi 10 produktivitetsinfluencers som publicerar kvalitetsinnehåll som inspirerar otaliga människor att utveckla positiva vanor och förbättra balansen mellan arbete och privatliv. ⏰

Produktivitetsinfluencers framväxt på sociala medieplattformar

Produktivitetsinfluencers och entreprenörer hjälper dig att identifiera och eliminera hindren på vägen mot ökad produktivitet. Deras praktiska tips, personliga erfarenheter och stöd är skräddarsydda för vår digitala livsstil.

Dessa influencers fokuserar ofta på utmaningarna i den moderna arbetsmiljön. Även om vi har smarta tekniker och verktyg som främjar samarbete, kommunikation och effektivitet på arbetsplatsen, kan utmaningar som frekvent multitasking, kontextväxling, överdrivna möten och utbrändhet vara ganska frustrerande.

Du kan visserligen inte lägga till fler timmar till din dag eller klona dig själv, men du kan lära dig att organisera din tid och hålla motivationen uppe för att uppnå allt på din att göra-lista. Produktivitetsinfluencers ger dig värdefulla insikter som hjälper dig att övervinna dagens utmaningar och nå framgång både professionellt och personligt.

Några vanliga innehållsteman som du kan förvänta dig från dessa influencers är:

Behåll fokus när du arbetar hemifrån

Digital minimalism eller digital detox

Psykiskt välbefinnande och egenvård

Anpassade planerings- och prioriteringssystem

Positiv inställning

Emotionell behärskning

10 ledande produktivitetsinfluencers att följa

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa produktivitetsinfluencerna på populära sociala medieplattformar baserat på kriterier som innehållskvalitet, engagemang i communityn och antal följare. Låt oss sätta igång! ?

1. Tim Ferriss

Med fem bästsäljare i New York Times och Wall Street Journal, en framgångsrik podcast och över 1,5 miljoner följare på Instagram är Tim Ferriss en superstjärna bland produktivitetsinfluencers!

Ferriss är en investerare, entreprenör och livsstilsguru som är mycket populär för sin självhjälpsbokserie 4-Hour. Hans böcker hjälper dig att bli mer produktiv inom olika områden i livet, såsom arbete, kost och träning. I The 4-Hour Workweek diskuteras till exempel hur man kan lämna den traditionella 9-5-livsstilen, arbeta mindre och tjäna mer. ?

Ferris har gett ut två andra böcker om produktivitet, Tools of Titans och Tribe of Mentors, som är samlingar av positiva vanor, övertygelser och råd från framgångsrika personer världen över. Deras erfarenheter uppmuntrar individer att förbättra sin produktivitetsmentalitet och sträva mot ambitiösa mål.

Har du inte tid att läsa böcker? Du kan hitta massor av produktivitetsrelaterade tips och tricks på Ferriss Instagram-profil – över 2 000 inlägg behandlar teman som effektivitet, kreativitet och hur man bekämpar prokrastinering. Kontot tar upp frågor om arbetseffektivitet och delar med sig av råd om hur man lever ett hälsosamt liv och prioriterar fysiskt och mentalt välbefinnande.

Om du gillar ljudinnehåll kan du lyssna på influencerens affärspodcast, The Tim Ferriss Show, där du kan höra massor av motiverande framgångshistorier. Alla podcasttranskriptioner finns tillgängliga på Ferriss webbplats.

Sociala medier

2. Ali Abdaal

Ali Abdaal, tidigare läkare och en av världens mest populära produktivitetsinfluencers, började sin karriär 2017 när han började publicera YouTube-videor om hälsa och produktivitet. Idag har Alis YouTube-kanal över fem miljoner prenumeranter, och han har också en enorm Instagram-fanskara med över 700 000 följare!

Hans innehåll är ett måste för alla som vill bygga självmedvetenhet och bli mer produktiva. I sina videor och inlägg diskuterar han hur man kan uppnå mer medan man arbetar mindre och belyser hur man kan förbättra sin disciplin och hantera ångest.

Abdaal, som är alumn från Cambridge University, pratar ofta med framgångsrika entreprenörer och andra influencers i sina poddar och fördjupar sig i produktivitetsstrategier som hjälper till att uppnå professionella mål och leva ett mer tillfredsställande privatliv.

Influencern har gett ut en bok med titeln Feel-Good Productivity, där han diskuterar en vetenskapligt baserad metod för att nå framgång och betonar att hemligheten bakom produktivitet inte är att slita, utan snarare att må bra. ?

Sociala medier

3. Sierra Honeycutt

Ingen förstår vikten av tidshantering bättre än föräldrar. Du jonglerar barn, sysslor, arbete, läxor, sportträning och matlagning – och förväntas på något sätt hinna med att umgås och koppla av. ?

Sierra Honeycutts mamma-tips och produktivitetsvanor (som hon själv beskriver det i sin Instagram-biografi) kan göra ditt liv enklare! Hon är mamma till två barn och har beslutat sig för att dela med sig av sina produktivitetstips och -kunskaper till omvärlden. Hennes Instagram-konto fokuserar främst på inlägg om föräldraskap och livsstil – där hittar du rekommendationer för roliga aktiviteter med barn, tips på hur du skapar en avkopplande sänggåendetid och hudvårdsrutiner samt måltidsidéer.

Sierra tar också itu med organisationen av hem och kök och ger tips om städning och produktivitet. Du får värdefulla insikter om hur du skapar och håller fast vid rutiner och maximerar din fritid för välbefinnandeövningar och personliga relationer.

Sierras Instagram-konto har för närvarande över 1 000 inlägg och över 20 snyggt organiserade höjdpunkter, så du har massor av material att utforska.

Sociala medier

4. Laura Vanderkam

Laura Vanderkams Instagram-profil har cirka 15 000 följare, och många av hennes inlägg handlar om hennes fem barn, semestrar, familj och vänner. En snabb titt på hennes profil räcker dock inte för att förstå hennes fantastiska prestationer – Laura har gett ut nio böcker och är värd för tre poddar!

Om du har svårt med tidsplanering är hennes bok 168 Hours ett måste – den förklarar fördelarna med att optimera din veckovisa tidsfördelning mellan olika uppgifter. De 168 timmarna du har varje vecka kan vara mer än tillräckligt för att göra vad du vill utan att kompromissa med din egenvård eller ditt allmänna välbefinnande. Den praktiska guiden delar med sig av erfarenheter från framgångsrika människor som har lyckats göra just det!

En annan publikation som kan hjälpa dig att bli mer produktiv är Off the Clock. Här diskuterar Laura hur en förändring i din uppfattning om tid kan leda till ett liv som är både produktivt och njutbart. ?

Sociala medier

5. James Clear

James Clear är författare till New York Times-bästsäljaren Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones. Boken har sålt i över 15 miljoner exemplar världen över!

Boken förespråkar en enkel filosofi – små förändringar i din rutin kan förändra dina vanor och leda till exceptionella resultat. Den lär dig hur du kan bli 1 % bättre varje dag, undvika vanliga misstag på din produktivitetsresa och övervinna bristande motivation.

Boken är mycket mer än torr teori – den innehåller berättelser om olympiska guldmedaljörer, företagsledare och prisbelönta konstnärer som har förlitat sig på små goda vanor för att förbättra sin självkänsla och omforma sina liv.

Du behöver inte köpa boken för att ta del av influencerens visdom. Besök hans webbplats, prenumerera på det veckovisa nyhetsbrevet 3-2-1 Newsletter och anslut dig till över tre miljoner nöjda prenumeranter.

James Clears baby-step-metod för produktivitet har gjort honom till en riktig kändis – hans Instagram-profil har över 1,5 miljoner följare. Bläddra igenom profilen för att få din dagliga dos av motiverande citat som hjälper dig att fortsätta.

Tips: Kolla in höjdpunkterna på Clears Instagram-profil – där hittar du ett gratis kapitel ur Atomic Habits. ⚛️

Sociala medier

6. Marie Kondo

En möjlig orsak till låg produktivitet är den miljö du befinner dig i – om den är rörig eller kaotisk kan den distrahera dig från dina mål och till och med orsaka ångest och stress.

Marie Kondo, känd under pseudonymen Konmari, kan hjälpa dig att säga adjö till röran och skapa ett utrymme där du känner dig motiverad och inspirerad. Hon är en av världens mest populära experter på städning och känd för sin unika organisationsteknik: KonMari-metoden. Hennes approach är att istället för att fokusera på att slänga saker vi inte behöver, koncentrerar vi oss på att behålla endast de saker som ger oss glädje, även om de inte är absolut nödvändiga.

Om du är särskilt intresserad av att rensa upp på din arbetsplats, kolla in Maries bok Joy at Work – den ger praktiska tips om hur du städar upp på skrivbordet och i huvudet och blir mer produktiv.

Rolig fakta: Marie är stjärnan i Netflix realityserie Tidying Up With Marie Kondo, så här har du ditt nästa maraton för binge-watching! ?

Sociala medier

7. Brian Tracy

Brian Tracy är en motiverande talare och en välkänd författare med över 70 böcker på sitt samvete, och han är också ett välkänt namn inom produktivitetsområdet.

En av hans mest kända böcker är Eat That Frog! I den nämner han hur du bör ta itu med de mest utmanande uppgifterna på din att göra-lista först för att förvandla uppskjutande till handling, öka produktiviteten och möta din dag med orubblig självförtroende. Tracy diskuterar också hur man använder disciplin, beslutsamhet och tydligt beslutsfattande för att uppnå mål snabbare.

Tracys Instagram-profil har över en miljon följare och erbjuder en mängd information för alla som vill förbättra sina färdigheter i att sätta upp mål. Du kommer att upptäcka produktivitetstips och lära dig hur du:

Tänk långsiktigt med SMART-målsättning

Använd holistiska metoder som att öva tacksamhet och positiva affirmationer.

Behåll motivationen

Influencerprofilens profil belyser också hur olika tekniker för tidshantering kan ha en betydande inverkan på balansen mellan arbete och privatliv och hjälpa dig att reagera snabbare på problem.

Sociala medier

8. Marie Forleo

Marie Forleo är en bästsäljande författare, affärscoach och, som Oprah Winfrey uttryckte det, en tankeledare för nästa generation. ?

Marie är känd för sin bok Everything is Figureoutable. Den sticker ut inom produktivitetsområdet eftersom den erbjuder en hållbar lösning för att upprätthålla effektivitet: att ändra sitt tankesätt.

Boken erbjuder insikter som kommer att omskola din hjärna att tänka mer positivt och övervinna utmaningar som står i vägen för att uppfylla dina drömmar. Du kommer att lära dig om vanor som hjälper dig att uppnå mål, hantera tids- och pengabegränsningar, hantera kritik och bygga en stark arbetsmoral.

Marie är aktiv på Instagram, där hon regelbundet publicerar inlägg om att uppnå affärsframgång genom produktivitet, övervinna överväldigande känslor och osäkerhet, och arbeta i linje med vår själ eller vårt inre vägledningssystem.

Hon är värd för det veckovisa onlineprogrammet MarieTV och podcasten The Marie Forleo, som båda är fulla av praktiska idéer om affärer, organisation och produktivitet. ?

Sociala medier

9. Shawn Achor

Shawn Achor är en influencer, författare och forskare med en unik syn på framgång – han betraktar den ur ett perspektiv av lycka. Enligt honom leder inte framgång till lycka, utan tvärtom. ?

I sin bok The Happiness Advantage talar Shawn om hur ett medvetet val av lycka leder till förbättrad produktivitet, ökad kreativitet och problemlösningsförmåga samt minskad stress. Hans läror kretsar kring att anta en positiv inställning till arbete och sträva mot ambitiösa mål med medvetet ledarskap. Som Shawn säger:

Vi kanske inte har makten att kontrollera världen, men vi har makten att FÖRSVARA det goda i den.

Om det känns omöjligt att plötsligt anta ett nytt tankesätt, kolla in hans bok Before Happiness . Den föreslår praktiska strategier som gör positiva förändringar mindre påtvingade och mer genomförbara.

Vill du förstå sambandet mellan ditt personliga lycko-projekt och produktivitet ännu bättre? Kolla in Achors TED-föreläsning, som har över 25 miljoner visningar!

Sociala medier

10. Seth Godin

Om du arbetar inom marknadsföring måste du följa Seth Godin! Som affärsman och tidigare chef för ett dotcom-företag har Godin årtionden av erfarenhet av marknadsföring – och han använder den för att utbilda andra.

Under årens lopp har Godin skrivit 21 bästsäljare. Hans diskussionsteman omfattar olika aspekter av marknadsföring och arbete, med värdefulla tips om hur man övervinner hinder genom uthållighet och anpassar sin inställning för att höja sin kreativitet.

Godin är också författare till en av de mest populära bloggarna om marknadsföring, så den är definitivt värd att kolla in för alla som är intresserade av detta område.

Om du vill bli en ledare kan du utforska Godins altMBA-workshop. Du kommer att lära dig att acceptera osäkerhet och utveckla det självförtroende som krävs för ett effektivt ledarskap.

Rolig fakta: Seth Godin invaldes i Marketing Hall of Fame 2018.

Sociala medier

Följ produktivitetsråd bättre och nå framgång med ClickUp

Produktivitetsinfluencers är inspirerande, men mängden information du får från dina favoritkanaler kan vara överväldigande. Det kan finnas många produktivitetstips och strategier som du vill genomföra, men var ska du börja?

Därför är det vettigt att använda en produktivitetsplattform som ClickUp – en integrerad lösning för projekt- och uppgiftshantering som kan hjälpa dig att tillämpa den värdefulla kunskap du har fått från influencers och nå dina produktivitetsmål snabbare.

1. Skapa en hälsosam balans mellan arbete och privatliv med ClickUp Tasks

Använd ClickUp Tasks för att dela upp komplexa uppgifter i mindre, lättsmälta steg.

Att skriva ner alla dina personliga och professionella uppgifter och sysslor kan hjälpa dig att organisera, prioritera och delegera arbete med större precision, samt att vara medveten om produktivitetshämmare som får dig att tappa fokus. Med ClickUp Tasks blir det enklare att hantera din dag! ?

Oavsett om du skapar en enkel daglig planering eller en komplicerad produktleveransplan, så har ClickUp Tasks allt du behöver. Du kan:

Utforma uppgifter med deluppgifter och checklistor

Lägg till en eller flera ansvariga (för samarbetsprojekt)

Ställ in uppgiftsrelationer för att säkerställa rätt ordning för utförandet.

Anpassa uppgiftstyper

Tilldela prioritetsetiketter

Lägg till sammanhang till varje objekt med ClickUp Custom Fields som Dropdown, Website, Progress eller Money – på så sätt förblir all arbetsdata centraliserad, vilket i sin tur håller dig produktiv.

Tanken bakom att använda ClickUp för att planera uppgifter är att skapa rimligt flexibla scheman, hålla koll på deadlines och göra justeringar när det behövs utan att drabbas av panik. ?

Glömmer du ofta dina veckomöten, matinköp eller lektioner? Återkommande uppgifter är lätta att hantera med ClickUp. Skapa en daglig, veckovis eller månatlig återkommande uppgift med några få klick och se till att du håller dig till schemat.

Om du gillar att göra listor kan ClickUp även användas som ett helt anpassningsbart verktyg för att skapa listor! Skapa din lista från grunden eller använd en av plattformens mallar för att spara tid. Dessa mallar finns i olika teman, till exempel självvård och resor – välj bara en som passar din produktivitetsplan.

Exempel på mall för daglig att göra-lista i ClickUp

2. Öva på medvetet ledarskap med ClickUp Project Management

Fokusera på det som är viktigast med ClickUp Project Management.

I ett projekt är produktivitet en biprodukt av att vara medveten om vad som behöver göras. Lyckligtvis erbjuder ClickUp Project Management- paketet ett arsenal av produktivitetsverktyg för att bygga medvetenhet som ledare!

Det gör att du kan hantera organiserade arbetsytor för flera projekt och observera dem från olika perspektiv, allt tack vare ClickUp-vyer. Från grundläggande vyer som listor och Kanban-tavlan till avancerade alternativ som Gantt-diagram och tabellvyer har du allt du behöver för att zooma in på dina arbetsflöden, övervaka leveransrisker och omprioritera.

Oavsett om du arbetar med personliga projekt eller med ett team kan ClickUp Docs hjälpa dig att skriva och lagra alla dina kunskapsdokument på ett och samma ställe. Med allt tillgängligt inom räckhåll slösar du inte tid på att leta efter ytterligare data under arbetstid.

Om du planerar din produktivitet kan du överväga att använda ClickUp AI, plattformens inbyggda AI-assistent. Den kan vara din brainstormingpartner och skräddarsy att göra-listor, projektbeskrivningar, e-postmeddelanden och andra dokument åt dig med hjälp av uppmaningar. Du kan också använda den för att sammanfatta långa texter och spara tid på läsning. ⚡

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Ett annat tidsbesparande alternativ är ClickUp Automations – öka produktiviteten och se till att du inte slösar tid på repetitiva administrativa uppgifter genom att ställa in triggers och åtgärder. ClickUp har ett rikt automatiseringsbibliotek, men du är välkommen att skapa ditt eget.

En del av ClickUp Project Management-funktionspaketet är ClickUp Dashboards. De är ett utmärkt alternativ för dig som vill visualisera din produktivitet genom olika diagram och grafer som uppdateras i realtid. ?

3. Minska stressen med ett avancerat program för tidshantering

Spåra tid för uppgifter i olika stadier av deras framsteg på ClickUp Tasks.

Att spåra den tid du lägger på specifika uppgifter är en utmärkt strategi för att övervaka och förbättra produktiviteten. Med ClickUp Time Tracking behöver du bara klicka på en knapp så börjar plattformen spåra tiden åt dig. ⌛

Eftersom ClickUp finns tillgängligt på iPhone, Android och stationära datorer kan du registrera tid från vilken enhet som helst och köra flera timers samtidigt. Om du glömmer att registrera tid kan du alltid lägga till data i efterhand.

Om du övervakar produktiviteten, lämna en anteckning bredvid varje post som förklarar vad du har ägnat tiden åt. På så sätt får du noggranna register över dina aktiviteter och en utmärkt grund för att planera framåt och inse vad du kan göra för att förenkla din dag.

4. Använd ClickUp Goals för att följa dina framsteg

Med ClickUp kan du sätta upp mätbara mål för dig själv och ditt team, vilket effektiviserar vägen till produktivitet. Du kan ha veckovisa, månatliga eller årliga ClickUp-mål och följa framstegen med hjälp av Dashboard-kort.

Dessutom har du alltid kontroll över hur dina mål ser ut. Om du till exempel vill använda SMART-målsättning som influencers som Brian Tracy förespråkar, kan du alltid använda ClickUp SMART Goals Template för att skapa din egen version.

Dela upp mål, uppgifter, agila punkter och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3.0-instrumentpanelen.

Kombinera praktiska råd från produktivitetsinfluencers med ClickUp

Influencers inom produktivitet kan inspirera dig och ge dig insidertips och visdom om hur du organiserar ditt liv och förbättrar din effektivitet. Men dessa tips betyder inte mycket om du inte agerar på dem.

ClickUp erbjuder grunden för att gå från att passivt lyssna på influencers till att implementera deras råd. Plattformens alternativ för uppgifts- och projektledning kan förändra ditt liv och hjälpa dig att ta vara på dagen.

Registrera dig på ClickUp och kliv in i produktivitetens rike med stil! ?