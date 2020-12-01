20 självklara skäl att välja ClickUp framför Asana

Letar du efter några fantastiska alternativ till Asana?

Visst, Asana har några fantastiska funktioner och är ett bra projektledningsverktyg för att organisera grundläggande uppgifter.

Men det har begränsade uppgiftershanteringsfunktioner, vilket är ett problem för de flesta team som behöver samarbeta. Enkelt uttryckt anser vi att Asana inte har tillräckligt med viktiga funktioner som kan hjälpa dig att driva ett projekt från start till mål.

Det är därför många team letar efter ett alternativ, precis som du!

Men när det gäller det bästa alternativet behöver du inte leta längre än ClickUp.

ClickUp är ett projektledningsverktyg som har flera användarvänliga funktioner som slår Asana på flera fronter.

Inte övertygad?

Oroa dig inte, vi är inte bara tomma ord!

I den här artikeln tittar vi på 20 skäl till varför du bör byta från Asana till ClickUp.

Nu kör vi igång!

20 självklara skäl att välja ClickUp som ditt alternativ till Asana

1. Ett alternativ som alltid är gratis

Asana är ett gratis projektledningsverktyg, men det finns en stor hake.

Asanas begränsningar

De flesta av de riktigt användbara funktionerna i Asana ingår i premiumplanen. Dessutom tillåter gratisplanen endast upp till 15 användare per team. Så om du verkligen vill använda Asana effektivt måste du betala... mycket.

Priset börjar på 10,99 dollar per användare och månad, vilket gör det till ett av de dyraste projektledningsverktygen.

Om du har 20 personer i ditt team måste du lägga ut mer än 200 dollar i månaden bara för projektledning!

Det är för att det är så, Homer.

ClickUps fördelar

ClickUp har ett bättre gratispaket.

Varför?

ClickUp är en projektledningsprogramvara med ett Forever Free-abonnemang med obegränsat antal projekt och obegränsat antal användare. Och den kostnadsfria versionen erbjuder alla funktioner som de flesta småföretag behöver!

Och även om du vill uppgradera och få mer lagringsutrymme, tillgång till rapportering och obegränsad användning av anpassade fält, börjar priset bara på 5 dollar per användare.

Du sparar 50 % av vad du skulle betala för Asana.

Se prissättning i ClickUp!

2. Ett företag, ett verktyg för bättre hierarki

De flesta projektledningsverktyg glömmer bort en enkel sak: människor har olika produktivitetsstilar.

Om du är som de flesta företag använder dina produktutvecklare Jira, medan dina marknadsförare och säljare använder något helt annat; Asana, Trello, Basecamp, vad som helst.

Jämför Asana och JIRA med ClickUp !

Detta kan bli mycket förvirrande när två eller flera team arbetar tillsammans på ett enda projekt, till exempel en lansering av en ny funktion.

Vi vill väl inte att ditt team ska förvandlas till en grupp galna hattmakare, eller hur?

Produkt-, försäljnings- och marknadsföringsteamen skulle behöva samarbeta, och här är vad som skulle hända:

Olika team skulle slösa massor av tid på att manuellt återskapa vissa projekt och uppgifter i sitt eget verktyg.

Det skulle inte finnas någon samlad översikt över hela projektet som dina CXO:er kan följa.

Följaktligen skulle det uppstå fler frågor: möten, e-postväxlingar och alla de kommunikationsluckor som du bara hatar! 😠

Utmaningar på individnivå

Kom ihåg att ta hänsyn till de olika produktivitetsmetoder som teammedlemmarna använder sig av.

Låt oss till exempel säga att din projektledare älskar Agile-projektledningsverktyg, men att Agile-metoden inte riktigt är din grej.

Och om du tvingas följa en projektledningsmetod som du inte gillar kommer det att leda till två saker...

Du kommer att börja använda ett annat enkelt projektledningsverktyg som du själv valt. I princip kopierar du varje uppgift manuellt från det ena verktyget till det andra och slösar bort tid.

Annars kommer du att försumma att använda det "officiella" hanteringsverktyget. Projektstatusen kommer inte att uppdateras regelbundet, och teamkommunikationen kommer att drabbas.

Asanas begränsningar

Med begränsade vyer att välja mellan erbjuder Asana inte samma flexibilitet för alla typer av arbete som ClickUp gör.

Asanas hierarki omfattar team, projekt, uppgifter, deluppgifter, portföljer och kapslade portföljer. Det kan verka som många lager, men det är inte lätt att se visuella representationer bortom den första kapslingsnivån.

Asanas ersättare bör ge dig mycket visuella lager för organisationen. Varför? Du kan behöva skapa affärsenheter och divisioner som kan vara kopplade men behöver viss separation, precis som ClickUp gör.

ClickUps fördelar

En annan anledning till att ClickUp är det bästa alternativet till Asana är ClickUps vyer för flera projekt. Det gör det också möjligt att växla mellan vyer med ett enda klick.

Med över 10 vyer att välja mellan kan du alltid se dina projekt på det sätt du vill!

ClickUp Hierarchy leder fältet med de mest omfattande funktionerna:

Här är ClickUps hierarki: Team > Utrymmen > Projekt > Listor > Uppgifter > Deluppgifter

Ser du hur bra det är?

Du kan till och med jämföra hur alla ledande projektledningssystem är uppbyggda.

Asanas svaghet på detta område var en stor begränsning för våra grundare innan de skapade ClickUp och är en av de viktigaste drivkrafterna bakom vårt företags existens.

Vi stötte på skalningsproblem samt bristande konsekvens i hur vi var tvungna att arbeta med deras struktur. Vi hade projekt för funktioner, personer, backloggar etc. utan konsekventa behållare.

ClickUps hierarki ger teamen förbättrad arbetsflödeshantering, eftersom allt ditt arbete får en plats, vilket gör att du kan vara så detaljerad som du behöver.

ClickUps flera vyer gör det också till ett fantastiskt system för ärendehantering.

Med ClickUps skräddarsydda vyer och rollspecifika instrumentpaneler kan team upptäcka problem i projektet innan de blir verkliga problem.

Låt oss ta en titt:

Flera vyer

Flytta på dig, Schweiziska Alperna, ClickUp har också fantastisk utsikt!

Hur ofta händer det att du har en uppgift som faller mellan stolarna?

Du kanske lämnar en kommentar om att något behöver göras och förväntar dig att en viss kollega ska göra det.

Men den användaren kanske inte har lagt märke till kommentaren, kanske inte har insett att de behöver vidta åtgärder, eller så kan det råda förvirring om vem som ska göra vad.

Slutligen är det vanligaste scenariot att de helt enkelt glömmer bort att ta upp det. Om det inte finns med på någons att göra-lista hamnar det ju i landet med förlorade uppgifter...

Asanas begränsningar

Tilldelade kommentarer är ett viktigt element att leta efter, eftersom Asanas enkla @-omnämnanden innebär att viktiga kommentarer eller åtgärdspunkter kan gå förlorade eller glömmas bort.

ClickUps fördelar

Till skillnad från Asana och Proofhub kan du med ClickUps Assigned Comments konvertera kommentarer till en uppgift.

När en kommentar kräver åtgärd kan du tilldela den till andra eller till och med till dig själv. Du kan också se alla dina tilldelade kommentarer på ett och samma ställe. När du är klar med uppgiften klickar du bara på ”Lös”.

Du kan också centralisera feedback genom att använda ClickUps korrekturläsningsfunktion.

Genom att lägga kommentarer direkt på bilagor till uppgifter går godkännandeprocesserna snabbare!

4. Anpassade uppgiftsstatusar

Är ett projekt klart eller inte?

Det beror på.

Kanske är det WIP (work-in-progress), under granskning eller behöver revideras.

Vem vet?

Men du vet att svaret inte alltid är svart eller vitt, så varför använda ett uppgiftshanteringsverktyg som har fasta projektstatusar?

Asanas begränsningar

I Asanas standardlayout för projektledning (listvy) är uppgifterna antingen öppna eller stängda.

Du kan inte ställa in en anpassad status för en uppgift.

För att förklara exakt vad uppgiftsstatusen är måste man därför använda kommentarer.

Men varför gå igenom allt det besväret?

ClickUps fördelar

Med ClickUp kan du ställa in anpassade uppgiftsstatusar så att teamen enkelt kan följa projektets framsteg.

Lägg till så många du vill: "idéer", "projektplanering", "under genomförande", "granskning", "revidering", "klar", "levererat till kunden" och så vidare!

När allt kommer omkring är det du som ska kunna definiera ditt projekts arbetsflöde, inte ditt verktyg!

Läs mer om anpassade statusar i ClickUp .

5. Flera uppdragstagare

Ibland kräver en uppgift mycket teamarbete, och det är onödigt för en chef att bestämma vilken teammedlem som ska göra vad.

Det kan finnas olika deluppgifter som två eller tre personer delar upp mellan sig, men alla är lika ansvariga för det slutliga resultatet.

Detta är ganska vanligt om alla som tilldelats uppgiften är kollegor.

Flera ansvariga kan vid behov dela upp projektet ytterligare i deluppgifter.

När allt kommer omkring är det teamwork som gör drömmen möjlig! 🤩

Asanas begränsningar

Asana, och nästan alla andra projektledningsverktyg för den delen, låter dig tilldela en enda uppgift till endast en teammedlem. Du kan dock skapa flera kopior av en uppgift och tilldela dem individuellt till varje teammedlem.

Det fungerar för ett litet team, men vad händer när ditt företag växer?

Du kommer att få en massa kopior av uppgifter som är nästan omöjliga att hantera. Lycka till med att hitta den riktiga!

ClickUps fördelar

ClickUp låter dig ha flera ansvariga. Det gör uppgiftshanteringen mycket enklare, och ditt team kan hantera flera projekt samtidigt.

Genom att kunna tilldela uppgifter till många teammedlemmar slipper du mikrostyrning av ditt team, så att teammedlemmarna kan ta mer initiativ!

Se hur flera uppdragstagare kan arbeta för dig!

6. Multitaskhantering

Hur ofta måste du göra samma ändring i flera uppgifter?

Vanligtvis måste du:

Du omfördelar flera projekt till en annan teammedlem

Uppdatera statusen för flera projekt och uppgifter

Du flyttar uppgifterna till ett annat utrymme

Lägg till en annan person som observatör (följare) till flera uppgifter

Asanas begränsningar

I Asana kan du för närvarande massvälja och redigera status, förfallodatum, ansvariga, redigeringsfält och medarbetare. Du kan göra grundläggande ändringar med Asanas massval, men det är också allt.

Men varför nöja sig med grundfunktionerna när du kan göra så mycket mer med ClickUps multitask-verktygsfält?

ClickUps fördelar

I ClickUp kan du göra alla dessa ändringar med ett enda klick.

Välj bara flera uppgifter eller grupper av uppgifter med hjälp av verktygsfältet Multitask och gör alla ändringar du vill göra på en gång:

Taggar

Uppdragstagare

Status

Konvertera till deluppgifter

Flytta uppgifter till en annan lista

Duplicera

Sätt upp milstolpar

Sätt prioriteringar

Ställ in beroenden

Sammanfoga uppgifter

Länka uppgifter

Ställ in anpassade fält

…och mycket mer!

ClickUp kan till och med hjälpa dig med automatisering av uppgifter.

Hur?

Använd funktionen Återkommande uppgifter för att automatisera processen för att skapa uppgifter. Uppgifter startas automatiskt om när de är slutförda, och förfallodatum och uppgiftsstatus kan uppdateras.

Börja använda verktygsfältet Multitask i ClickUp.

7. Eliminera distraktioner

De flesta projektledningsverktyg har en stor brist: de är inriktade på teamsamarbete och uppgiftshantering.

Men hur är det med personlig produktivitet? Borde inte det vara lika viktigt?

Det är ju trots allt individen som måste få något gjort, eller hur?

Asanas begränsningar

Asana och andra verktyg som Clarizen och Freedcamp är i stort sett inriktade på teamet. Individuell produktivitet är en eftertanke.

Det kan vara svårt att bara lista ut vilka uppgifter som är dina.

Många tycker helt enkelt att det är enklare att skriva ner sina egna uppgifter i ett anteckningsblock och öppna projektledningsappen så sällan som möjligt!

ClickUps fördelar

ClickUp är ett av de bästa projektledningsverktygen eftersom vi vet att din personliga produktivitet är avgörande.

Därför har vi utformat ett "Me"-läge som endast innehåller dina uppgifter och uppdrag.

Det är ett väldigt enkelt sätt att stänga ute alla distraktioner och fokusera på det som är viktigast.

Och det är inte allt!

Du kan se dina egna uppgifter i din favoritstil, till exempel i list-, tavel- eller rutorvy.

8. Superrik redigering

Hur ofta går något fel i ett projekt på grund av missförstånd?

Låt oss vara ärliga. Du pratar inte lika mycket med dina kollegor som du brukade göra.

Med projektledningsprogramvara kan du skriva ner allt: projektbeskrivningar, uppgiftsbeskrivningar osv.

Men det är inte alltid lätt att få fram sin poäng med vanlig gammal text. Många uppgifter och projekt kräver långa och komplexa beskrivningar.

Så hur minimerar du dessa kommunikationsbrister och maximerar effektivt teamsamarbete?

Strukturera ditt skrivande så tydligt som möjligt. Använd stycken, punktlistor, markeringar och ibland bilder för att göra det riktigt tydligt för dina läsare.

Ju fler avancerade redigeringsfunktioner ditt projektledningsverktyg har, desto tydligare blir dina meddelanden.

En ny studie visar att 42 % av amerikanska arbetstagare anser att deras arbetsgivare inte erbjuder dem de tekniska verktyg eller appar de behöver för att lyckas när de arbetar på distans. Och i denna värld av distansarbetande team är det verkligen viktigt att kunna kommunicera väl med bara text.

Asanas begränsningar

Asana erbjuder visserligen några avancerade redigeringsalternativ, men saknar några av de viktiga funktioner som finns i ClickUp.

Dessa inkluderar teckensnittsfärger, färgade markeringar, kodblock, blockcitat, textjustering och mycket mer!

ClickUps fördelar

ClickUp har ett vackert gränssnitt med avancerad formatering, vilket ligger långt före Asana.

Förutom grundläggande formatering kan du också skapa rubrikhierarkier, välja teckensnittsfärger och storlekar, bädda in bilder, URL:er och lägga till emojis till ditt 💗-innehåll.

Oavsett om det är i din uppgiftsbeskrivning eller i ett dokument kan du vara så kreativ som du vill .

Det har aldrig varit enklare att förklara uppgifter tydligt. Och förresten, avancerad redigering är också mycket roligare än alternativet med ren text!

Prova ClickUps rich text-redigering!

9. Sparade filter

Trött på att leta efter samma uppgifter eller projektstatusar om och om igen?

Om du bara kunde leka Marco Polo med dina uppgifter!

Oroa dig inte, här är något ännu bättre! 😉

Filtrera din uppgiftslista efter prioritet, förfallodatum, anpassat fält och mer, och spara sedan den vyn så att du kan återvända till den igen och igen.

Asanas begränsningar

Med Asana kan du spara filter för list-, tavel-, tidslinje- och kalendervyer. Med ClickUp kan du spara dina filter för valfri vy!

ClickUps fördelar

I ClickUp kan du använda samma sparade filter för alla dina vyer, från lista till karta och mycket mer! Du kan spara valfritt filter som mall och använda det för valfri vy.

Se hur sparade filter fungerar i ClickUp!

10. Tidsspårning

Om du spårar tiden för dina uppgifter åt en chef eller en kund måste du använda en extra integration i Asana.

Du kanske har en favorit som Harvest eller Everhour (som du också kan använda i ClickUp!) att använda i Asana, men de har ingen inbyggd tidsregistreringsfunktion.

Asanas begränsningar

Eftersom det inte finns någon inbyggd tidrapportering måste du ladda ner och installera ett annat tillägg, vilket ger ditt team ytterligare ett verktyg att använda. Hela teamet kanske inte använder samma verktyg.

Som ett resultat skulle ditt team känna sig så här:

ClickUps fördelar

Med ClickUps inbyggda Global Timer kan du starta och stoppa tidrapporteringen från vilken dator som helst som du är inloggad på.

Välj att ha din timer i minimod, så att du inte glömmer att trycka på stopp när du är klar. Om du vill testa dina multitasking-färdigheter kan du hoppa mellan uppgifter genom att klicka på en tidigare uppgift.

Och om du vill ha något riktigt avancerat kan Business +-användare spåra tid utan att välja en uppgift.

Produktivitet först, detaljer senare!👋

Läs mer om hur tidrapportering fungerar i ClickUp .

11. Transparent färdplan

Du utvärderar programvara och märker att den saknar en funktion som du vill ha.

Så vad gör du?

Du tittar på produktens roadmap.

Det ger dig en tydlig bild av vilka funktioner som kommer att släppas under de närmaste månaderna.

Asanas begränsningar

Oops! Asana har ingen offentlig produktplan. Hittills har de bara erbjudit en video som berättar om deras kommande funktioner, men utan att säga när de kommer att lanseras.

Och om du kollar in deras forum får du ett generiskt svar som ”Vi ska ta det i beaktande”.

Det svarar knappast på din fråga, eller hur?

ClickUps fördelar

Har ClickUp en roadmap? Ja, självklart!

Vi vill vara helt transparenta om vad vi kan leverera till dig under de närmaste månaderna. Du kan också kolla in några av de innovationer vi har arbetat med i vår roadmap.

Se vår roadmap här .

Och om du letar efter en funktion som du inte hittar kan du rösta på funktioner som du vill se.

12. Delning och integritet

Delning och integritet är viktigare än någonsin.

Företag måste se till att relevanta personer har tillgång till relevant data för att förhindra flaskhalsar eller läckage av konfidentiell information.

Tänk på delning och integritet som superhjältar som finns där för att skydda ditt företag från allt annat!

Asanas begränsningar

Asana låter dig inte dölja privata uppgifter i ett offentligt projekt. Detta är väldigt viktigt om du vill kontrollera exakt vem som kan se vad i dina delade vyer!

ClickUps fördelar

ClickUp låter dig göra vilken uppgift som helst privat, oavsett vilken lista eller vilket projekt den ingår i.

Har du en hel lista med uppgifter som måste vara privata?

Inga problem.

Med ClickUp kan du skala upp eller ner efter behov, från privata uppgifter till privata utrymmen.

13. Offline-läge

Om du eller ditt team reser mycket bör den projektledningsprogramvara ni väljer ha någon form av offlinefunktion.

Asanas begränsningar

Houston, vi har ett problem!

Asanas offline-läge är endast tillgängligt via Asana-appar för Android och iOS. Att vara begränsad till din mobila enhet för offline-arbete är inte idealiskt för de flesta team.

ClickUps fördelar

Med ClickUp kan du arbeta offline var som helst och på vilken enhet som helst (ja, till och med på din bärbara dator under din Uber-resa!). Dina uppgifter synkroniseras så snart du får en internetanslutning.

Offline-läget är tillgängligt för:

Webb

Skrivbord

iOS

Android

Du kan till och med skapa och visa uppgifter när du är offline. När du är online igen skickas dessa uppgifter omedelbart till ditt team. Alla uppgifter som laddades medan du var offline är också synliga.

Om du plötsligt får en fantastisk idé eller behöver påminna dig själv om något när du är på resande fot, kan du med ClickUp skapa påminnelser och ladda din inkorg även när du är offline!

Oroa dig inte, de synkroniseras automatiskt när du är online igen.

14. Samarbetsredigering av dokument

Samarbete i realtid är ett måste för alla starka team. Dokumenthanteringsfunktioner hjälper team att arbeta tillsammans i realtid, även om de inte befinner sig på samma plats.

Asanas begränsningar

Asana erbjuder inga redigeringsfunktioner i realtid, vilket är lite besvärligt för team som arbetar på distans och vill samarbeta. Eller för interna team som vill undvika att se en Microsoft Excel-fil med namnet "Reports Final V5. 0. " 🙄

ClickUps fördelar

ClickUp är det bästa samarbetsverktyget du kan önska dig!

Varför?

ClickUps Docs -funktion låter inte bara ditt team arbeta tillsammans på ett obegränsat antal uppgifter i realtid, utan har också funktioner för samarbetsdetektering, redigering i realtid och kommentering .

Dessutom kan du ladda upp och lagra alla dina externa filer i ClickUps Docs och konvertera dina dokument till PDF-, HTML- och Markdown-filer.

Om du föredrar molnlagring kan du ansluta ClickUp till Google Drive och Dropbox.

Om du vill dela dina fantastiska dokument med omvärlden kan du använda ClickUps fildelningsfunktion för att dela dina dokument med Google så att de kan indexeras av sökmotorer.

Gillar du dina dokument? Spara dem helt enkelt som mallar så att du kan börja skriva direkt!

Om du vill ha något nytt och färdigt kan du använda ClickUps vackert designade projektmallar!

15. Inbyggda tankekartor

Mind maps är en viktig komponent i alla projektledningsverktyg.

Varför?

För utan brainstorming kan man inte ha projektledning!

Mind maps hjälper också team att visualisera teamworkprojekt, idéer och metoder på en helt ny nivå.

Asanas begränsningar

Asana har ingen inbyggd funktion för tankekartor, men du kan få tillgång till denna typ av funktion genom att ladda ner Asanas Chrome-tillägg, Asana2Go.

Du får väl be ditt team att lägga sina kreativa idéer på is medan du installerar ett mind mapping-tillägg först!

ClickUps fördelar

Anpassning är den perfekta lösningen för moderna team som behöver arbeta kreativt och produktivt.

Det är därför ClickUps inbyggda Mind Maps -funktion ger dig helt anpassningsbara brainstormingdiagram som hjälper ditt team att visualisera sina uppgifter och bygga vidare på fantastiska idéer.

Det finns två lägen:

I uppgiftsläget kan du visualisera befintliga ClickUp-uppgifter för att hjälpa dig att planera arbetsflödet för ett komplext projekt. Du kan också skapa, redigera och ta bort uppgifter (och deluppgifter) direkt från din vy.

Blank mode låter dig skapa din egen mind map från grunden. Lägg till så många noder du vill och konvertera dem till uppgifter när du är redo!

16. Prioriteringar

Prioriteringar hjälper team att planera sina nästa steg utifrån olika projekters brådskande nivåer.

Asanas begränsningar

Asana erbjuder inte en komplett prioritetsfunktion.

Du kan bara arbeta enligt förfallodatum och slutförda och ofullständiga uppgifter. Du kan dock få tillgång till en liknande funktion genom att använda deras anpassade fältfunktion i den betalda planen eller taggar i den kostnadsfria planen.

Men varför nöja sig med en liknande funktion när du kan få den riktiga?

ClickUps fördelar

ClickUp har en enkel prioriteringsfunktion som hjälper team att förbättra sin arbetshantering.

Funktionen baseras på fyra flaggor: brådskande, hög, normal och låg.

Team kan också använda ClickUps funktion för uppgiftsberoenden för ännu mer strukturerad uppgiftshantering.

Använd också ditt Gantt-diagram för att organisera hur du ser dina uppgifter och se vilka viktiga uppgifter som står på tur.

Kombinera prioritetsfunktionen med ClickUps tidsuppskattningsfunktion för att se de viktigaste uppgifterna i ditt arbetsflöde.

Se hur Gantt-vyn kan kombinera dessa fantastiska ClickUp-funktioner

Obs: Vill du jämföra ClickUp med andra alternativ till Asana? Se hur vi jämför med Podio, Wrike, Monday.com och Airtable eller läs vår recension av Bitrix24.

17. Allt-vy

Ett av de största problemen med dagens projektledningsverktyg är att de gör det otroligt svårt att hitta det man letar efter.

Asanas begränsningar

Asana har flera vyer, men ingen enskild vy där du kan hitta allt på ett ställe, oavsett var det finns. Du måste växla mellan flera vyer och använda sökfunktionen för att hitta allt du letar efter.

ClickUps fördelar

ClickUps Everything-vy gör det enkelt att se helheten utan att missa detaljerna. Denna funktion ger dig en verklig översikt över alla uppgifter på alla nivåer i hierarkin. Se dina uppgifter, ditt teams uppgifter eller allas uppgifter på ett ställe – oavsett var de finns!

18. E-post

Trött på att växla mellan arbetet och din e-postinkorg?

Asanas begränsningar

Asana, liksom andra projektledningsverktyg, marknadsför en e-postfunktion. Den erbjuder möjligheten att skapa och hantera uppgifter från din inkorg genom att skicka e-postmeddelanden till Asana. Häftigt, va? Ja, vi somnade också. 😴

Erbjuder det ett banbrytande sätt att hantera dina faktiska e-postmeddelanden, parallellt med ditt arbete – för att minska den största tidstjuven av alla (din e-postinkorg)?

Nej. Kan man klandra dem? Det är en otroligt svår integration att genomföra.

Om inte ditt produktteam är ClickUps.

ClickUps fördelar

Med ClickUps nya Email ClickApp kan du äntligen hantera dina e-postmeddelanden och arbeta på samma ställe!

Ja, det betyder att du kan skicka och ta emot e-post direkt från ClickUp lika enkelt som att skriva en kommentar till en teammedlem!

Detta hjälper ditt team att spara tid genom att slippa kolla e-post utanför ClickUp, hålla konversationer organiserade tillsammans med relevant arbete och skapa översiktlighet i den delade kommunikationen med ditt team.

Så här fungerar det:

Skicka och ta emot e-post direkt i ClickUp-uppgifter

Organisera och inkludera e-posttrådar i kommentarer eller trådade kommentarer

Lägg till bilagor, formulär, mallar för svar, signaturer, automatiseringar och mycket mer

Du kan använda den här funktionen för att tilldela e-postmeddelanden till teammedlemmar, samarbeta om utskick och svar och till och med utlösa automatiseringar baserade på anpassade fält!

Med ClickUp kan du integrera vilket e-postkonto som helst från Gmail, Outlook, Office 365 eller IMAP.

19. Uppgiftslistor

En annan viktig funktion för alla kompletta projektledningslösningar är en checklista.

Asanas begränsningar

Det kan verka galet, men Asana har inga riktiga checklistor inom uppgifterna. Kan man skapa listor inom en listvy? Visst.

Men faktiska checklistor för att effektivisera processer inom en uppgift eller en deluppgift? Nej!

ClickUps fördelar

ClickUps uppgiftslistor hjälper dig att skissa upp steg och processer för att slutföra större projekt och kan skapas eller bäddas in på nästan vilken plats som helst, från uppgifter och dokument till kommentarer och mycket mer.

Dessutom kan du lägga till uppgiftslistor i alla fält för rich text-redigering, från kommentartrådar till ClickUp Docs!

ClickUps uppgiftslistor är också helt anpassningsbara.

Du kan:

Lägg till underordnade objekt under listobjekt för att skapa underordnade objekt.

Dra och släpp objekt mellan olika rader

Tilldela checklistor till ditt team

Lägg till uppgiftslänkar direkt

Spara checklistmallar för återanvändning

…och mycket mer!

20. Sprints

Agile projektledning användes tidigare enbart av ingenjörsteam, men nu tillämpas fördelarna med denna metod även i många andra användningsfall och till och med av icke-tekniska team, till exempel marknadsföring. Kärnan i denna metodik är Sprints, en unik approach till resurs- och teamhantering som har visat sig öka produktiviteten i alla team där iterativa processer är viktiga.

Asanas begränsningar

Asana saknar, liksom många andra projektledningsverktyg, en dedikerad Sprints-funktion. Har de en Sprints-mall? Ja. Men det är helt enkelt en mall av en befintlig vy där du måste skapa workarounds av funktioner som inte är utformade för agila användningsfall som workarounds.

ClickUps fördelar

Om ditt team använder någon av Agile-metoderna för att slutföra arbete och iterera mer effektivt, kommer du att bli glad att veta att ClickUp har en helt inbyggd Sprints-funktion!

Med Sprints ClickApp kan du skapa det perfekta sprintpoängsystemet för att effektivisera ditt teams resurser, helt utan manuellt arbete.

Här är vad du kan göra med Sprints ClickApp:

Ställ in sprintdatum och poäng för ditt team

Markera prioriteringar för varje sprint

Automatisera oavslutat arbete till nästa sprintcykel

Samla sprintpoäng från deluppgifter

Dela upp sprintpoäng mellan flera uppgiftsansvariga

Sortera sprints efter ansvarig för att enkelt spåra vem som gör vad.

ClickUp har också dedikerade Sprint Dashboards som automatiskt kan spåra och hjälpa ditt team att visualisera framstegen i sprints!

Du kan lägga till och anpassa fyra olika Sprint-widgets till din instrumentpanel, vilket ger dig en annan arbetsvinkel för alla behov:

Burnup-diagram

Burndown-diagram

Kumulativt flödesschema

Hastighetsdiagram

ClickUps Sprints-funktion kan också integreras med GitHub-, Bitbucket- och GitLab-projekt – så om ditt team använder sprints för utveckling kan du hålla koll på allt automatiskt i ClickUp!

Slutsats

Du kan visserligen prova Basecamp, Todoist, Jira, Trello eller Monday som alternativ till Asana, men de ger dig inte alla projektledningsfunktioner du behöver för att leda ditt team effektivt.

Jämför Todoist och Asana med ClickUp !

Detta är inte fallet med ClickUp.

ClickUp är den snabbast växande konkurrenten till Asana eftersom dess intuitiva användargränssnitt är utformat av människor som verkligen förstår nyanserna i teamsamarbete och produktivitet.

Övertygad, men behöver fortfarande använda Asana?

Du kan integrera ClickUp med Asana och skapa uppgifter när de läggs till eller redigeras i Asana. Detta hjälper dig att samarbeta med avdelningar inom din organisation som fortfarande använder Asana.

När du slutligen vill byta till ClickUps projektledningslösning importerar du bara alla dina data från Asana till ClickUp.

Skaffa ClickUp gratis och sluta leta efter en ersättning för Asana redan idag.