8 melhores alternativas ao Tome AI para suas apresentações

Está se preparando para a apresentação da sua vida? Ou talvez você esteja cansado de passar horas criando apresentações e precise de uma plataforma melhor.

A solução: inteligência artificial (IA) ferramenta de apresentação s.

Não importa como você o faça, Ferramentas de IA economizam muito tempo ao ajudar a criar apresentações visualmente atraentes - e não é ruim que muitas delas produzam slides impressionantes e de qualidade profissional em poucos minutos. ✨

O Tome AI é uma opção popular para modelos de apresentação com tecnologia de IA, mas não é adequado para todos. Neste guia, mostraremos a você como descobrir as melhores alternativas ao Tome AI, além de uma lista de nossas alternativas favoritas ao Tome AI.

O que é o Tome AI e como funciona o Presentation AI?

O Tome AI é mais do que um software de apresentação de PowerPoint (PPT) comum. Ele se apresenta como uma alternativa aos "decks, docs e splash pages" Pense nele como uma plataforma multimídia compartilhável que aproveita a IA para gerar apresentações envolventes e profissionais.

Embora o Tome AI seja uma solução popular, certamente não é a única opção no mercado. Muitas plataformas aproveitam a IA de apresentação para:

Automatizar a criação de slides: Basta solicitar à IA algumas dicas e ela sugerirá layouts, designs e elementos visuais que melhor se adaptem aos objetivos da sua apresentação

Quem tem tempo para criar gráficos personalizados? Ferramentas de IA visual criam imagens personalizadas de alta qualidade em segundos (com os prompts de IA corretosé claro) Otimizar o conteúdo: Se você já tiver um conjunto de slides, algumas ferramentas de IA o analisarão e oferecerão sugestões para torná-lo ainda melhor (essa é a mágica da codificação e dos modelos de linguagem!)

Se você não se convenceu com o Tome AI, não se preocupe - existem dezenas de alternativas ao Tome AI para você escolher. 🛠️

Como escolher entre as melhores alternativas do Tome AI para suas apresentações

A IA está em toda parte. Como você pode escolher a alternativa certa do Tome AI para criar apresentações profissionais? E qual delas é a melhor? melhor criador de apresentações com IA para criar decks impressionantes?

Você pode escolher o que mais gosta, mas certifique-se de escolher uma ferramenta de apresentação que atenda, no mínimo, a esses requisitos:

Layout automação e design: É preciso muito tempo para escolher layouts de apresentação, projetar slides e a fonte perfeita. As melhores alternativas do Tome automatizarão o layout e o design de cada slide

É preciso muito tempo para escolher layouts de apresentação, projetar slides e a fonte perfeita. As melhores alternativas do Tome automatizarão o layout e o design de cada slide Criação de gráficos: Ferramentas de IA comoMidjourney geram imagens a partir de simples prompts de bate-papo. Outras ferramentas podem até criar infográficos e animações. Geralmente, isso leva muito tempo para ser criado, portanto, quanto melhor sua ferramenta de IA puder lidar com recursos visuais, mais tempo você economizará ⏱️

Ferramentas de IA comoMidjourney geram imagens a partir de simples prompts de bate-papo. Outras ferramentas podem até criar infográficos e animações. Geralmente, isso leva muito tempo para ser criado, portanto, quanto melhor sua ferramenta de IA puder lidar com recursos visuais, mais tempo você economizará ⏱️ Criação de conteúdo: Sabemos que você é um escritor experiente, mascriação de conteúdo requer tempo - e isso é algo que está em falta. Procure uma ferramenta de apresentação com IA que o ajude a delinear, escrever e otimizar o texto da apresentação em minutos

Sabemos que você é um escritor experiente, mascriação de conteúdo requer tempo - e isso é algo que está em falta. Procure uma ferramenta de apresentação com IA que o ajude a delinear, escrever e otimizar o texto da apresentação em minutos Integrações: A IA não deveria facilitar sua vida? Procure uma solução que se integre à pilha de tecnologia que você já está usando para agilizar seu fluxo de trabalho e, finalmente, ficar à frente de sua lista de tarefas ✅

8 melhores alternativas de IA para o Tome em 2024

Procurando algumas alternativas ao Tome AI? Estas são as nossas oito principais opções - além de um bônus inesperado - para criar apresentações incríveis. 🎈

1. Aplicativo Gamma

Via Gama O Gamma se apresenta como um tipo diferente de IA de apresentação. Você não precisa fazer nenhum trabalho de formatação ou design - basta solicitar a IA e o Gamma cuida do resto.

Se precisar de um pouco de inspiração, dê uma olhada nos modelos prontos da Gamma. Apenas 20 estão disponíveis, mas eles devem lhe dar um ponto de partida bom o suficiente para acionar a ferramenta de IA e criar uma apresentação de primeira linha. ⭐

Melhores recursos do Gamma:

O Gamma oferece uma plataforma exclusiva de bate-papo e mãos livres

Gere documentos, apresentações e até páginas de destino

Reestilize um projeto inteiro com um único clique

Limitações do Gamma:

Alguns usuários dizem que gostariam de ter mais alguns temas

Outras pessoas afirmam que os prompts somente de texto não são exatamente os mesmos, de modo que ainda tiveram que fazer algum trabalho manual de design

Preços do Gamma:

Gratuito

Plus: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Pro: $16/mês por usuário, cobrado anualmente

Gamma classificações e comentários:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

2. Beautiful.ai

Via Beautiful.ai A Beautiful.ai é uma plataforma de IA generativa especializada em apresentações e apresentações de vendas. Ela inclui vários modelos de gráficos, listas, slides e recursos visuais para que você possa criar um deck de IA personalizado em minutos.

Essa alternativa ao Tome AI oferece opções para usuários individuais e equipes, o que a torna ideal para startups e pequenas empresas com vários funcionários.

Melhores recursos do Beautiful.ai:

Crie slides, faça brainstorming de ideias egerar texto e imagens com o DesignerBot

Anexar documentos baseados em texto para dar mais contexto ao DesignerBot

Resumir longas transcrições em alguns pontos em um piscar de olhos

Limitações do Beautiful.ai:

Algumas pessoas tiveram problemas para cancelar suas avaliações gratuitas e foram cobradas mesmo assim

Outros usuários gostariam que houvesse uma maneira de importar slides do PowerPoint ou apresentações completas do Google Slides para o Beautiful.ai

Preços do Beautiful.ai:

Pro: US$ 12/mês, cobrado anualmente

US$ 12/mês, cobrado anualmente Equipe: US$ 40/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 40/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Beautiful.ai:

G2: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

4,7/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

3. Simplificado

Via Simplificado O Simplified é uma sólida ferramenta de apresentação de IA que cria decks profissionais em minutos. Mas adoramos essa alternativa do Tome porque ela oferece muito mais do que apenas slides de apresentação.

Essa plataforma de IA inclui gráficos ferramentas de design um redator de conteúdo de IA, um editor e animador de vídeo e até mesmo uma ferramenta de gerenciamento de mídia social.

Ele tem um pouco de tudo, portanto, se é isso que você está procurando, simplifique tudo com o Simplified.

Melhores recursos do Simplified:

Crie páginas de comércio eletrônico, decks de apresentação, publicações em mídias sociais e muito mais com o poder da IA

Gerar apresentações com imagens, textos e layouts em segundos

Personalize a fonte, a cor, as imagens e o áudio de acordo com sua preferência

Limitações simplificadas:

Algumas ferramentas do Simplified têm limites rígidos de caracteres

Alguns usuários gostariam que o Simplified tivesse mais modelos

Preços do Simplified:

Design Free

Design Pro: $6/mês para um assento

$6/mês para um assento Design Business: US$ 10/mês para cinco licenças

US$ 10/mês para cinco licenças Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas simplificadas:

G2: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

4. SlidesAI

Via SlidesAI Você usa o Google Slides? Se sim, você ficará feliz em saber que o SlidesAI se integra perfeitamente a ele. Isso significa que é muito fácil gerar slides com tecnologia de IA em segundos, sem sair da sua conta do Google.

E não se preocupem, usuários do PowerPoint. O SlidesAI será lançado em breve para a Microsoft! 🙌

Melhores recursos do SlidesAI:

Gerar apresentações com um simples prompt de texto

Alguns usuários da versão beta têm acesso à funcionalidade "Topic to Presentation", em que basta fornecer um tópico e o SlidesAI cuida do resto

Criar apresentações em inglês e em 100 outros idiomas

Limitações do SlidesAI:

No momento, o SlidesAI está disponível apenas para o Google Slides

Alguns usuários dizem que o SlidesAI tem dificuldade para gerar imagens de qualidade

Preços do SlidesAI:

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: $10/mês

$10/mês Premium: $20/mês

SlidesAI avaliações e comentários:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Canva

Via Canva O Canva é uma ferramenta de design gráfico que não precisa de apresentações. Mas você sabia que essa plataforma popular também é uma alternativa inteligente ao Tome AI?

O recurso beta Magic Design do Canva é uma ferramenta de IA gratuita que obtém inspiração de modelos inteligentes e os personaliza com base em suas instruções.

Comece a partir de uma apresentação em branco ou carregue sua própria mídia, insira um prompt e você estará pronto para as corridas. 🏃

Melhores recursos do Canva:

Crie seus próprios modelos para usar sempre

O gerador de imagens com IA do Canva cria imagens exclusivas para sua apresentação

Digite uma ideia de conteúdo e o Magic Design usará a IA para preencher os slides com imagens e texto

Limitações do Canva:

O Magic Design é atualmente um recurso beta

Algumas das imagens geradas pelo Canva são "combustível de pesadelo", portanto, examine todas as imagens com cuidado

Preços do Canva:

Gratuito

Pro: US$ 119,99/usuário por ano

US$ 119,99/usuário por ano Equipes: US$ 300/ano por equipe de cinco pessoas

Avaliações e resenhas do Canva:

G2: 4,7/5 (mais de 4.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (11.380+ avaliações)

6. Decktopus

Via Decktopus A ferramenta Decktopus, de nome adorável, é uma alternativa ao Tome que pode gerar uma apresentação com apenas um título. É claro que você pode querer oferecer mais contexto. Mas o Decktopus pode trabalhar com o máximo ou o mínimo que você quiser. 🐙

Melhores recursos do Decktopus:

Personalize as apresentações com temas, fontes e cores adequados à sua marca

Procure imagens instantaneamente na ferramenta Decktopus Image & Icon Finder

Acompanhe todas as anotações da apresentação na ferramenta Slide Notes Maker

Limitações do Decktopus:

Alguns recursos são exclusivos do plano Pro e não estão disponíveis no plano Business

Alguns usuários dizem que gostariam que o Decktopus oferecesse mais layouts

Preços do Decktopus:

Pro AI: US$ 7,99/mês por usuário

US$ 7,99/mês por usuário Business AI: US$ 29,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Decktopus:

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

4,7/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

7. ChatGPT

Via ChatGPT O ChatGPT da OpenAI virou o mundo de cabeça para baixo em 2022, levando à adoção generalizada de ferramentas de IA. Hoje, você pode usar o GPT-3 gratuitamente para gerar ideias e textos para suas apresentações.

Agora, o ChatGPT gerará imagens e slides para você? Não.

Mas ele pode ajudá-lo a criar esboços, títulos de apresentações e pontos de discussão.

Se você não se importa em usar um modelo de outro site e precisa de ajuda com a essência do que deseja dizer, o ChatGPT é uma ótima opção.

Melhores recursos do ChatGPT:

Gerar títulos de slides, esboços, pontos de discussão e muito mais com a interface simples do chatbot

Peça conselhos sobre suas roupas de apresentação - ouvimos dizer que o ChatGPT tem um senso de estilo surpreendentemente bom para um robô 🤖

Avalie a força de SEO de seu texto

Limitações do ChatGPT:

Você precisa criar seus próprios recursos visuais e apresentações de slides

O ChatGPT ocasionalmente trava e sofre atrasos

Preços do ChatGPT:

Gratuito

Plus: $20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT:

G2: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

4,7/5 (mais de 330 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

8. Mais IA

Via Mais IA O Plus AI é um criador de apresentações do Google Slides que funciona como um complemento para sua conta existente do Google Slides. Informe ao Plus AI que tipo de apresentação você deseja fazer, adicione o contexto e o algoritmo cuidará de tudo para você.

Como sempre, não se esqueça de editar a cópia, as imagens e os layouts antes de apresentá-los ao mundo.

Melhores recursos do Plus AI:

Inserir facilmente diferentes tipos de slides

Remixar layouts existentes para criar algo novo

Reescreva a cópia, mude o tom e resuma a cópia em um clique

limitações do #### Plus AI:

A IA do Plus não tem muitas avaliações

Alguns usuários dizem que o escritor de IA não é muito avançado

Preços do Plus AI:

Gratuito

Slides AI: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Pro: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Plus AI ratings and reviews:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Outras ferramentas de IA

Enquanto o Tome AI e outros plataformas de apresentação definitivamente gerará apresentações envolventes em apenas alguns minutos, ferramentas de criação de conteúdo como o ClickUp oferecem recursos de IA mais avançados para a criação de conteúdo de destaque que fecha negócios. 🙌

ClickUp

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido e aperfeiçoar seu texto, respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp é um concorrente puro-sangue do Tome AI? Não. Mas ouça o que temos a dizer.

Embora não produzamos apresentações, lidamos com muito mais do que isso. Quando você precisar gerar apresentações valiosas e de qualidade que chamem a atenção, use o ClickUp. IA do ClickUp é uma ferramenta completa para gerenciamento de tarefas, criação de conteúdo e colaboração. Basta inserir seu caso de uso e o ClickUp gerará uma cópia especificamente adaptada ao seu caso de uso. 📈 ✍️

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Mas estamos apenas começando a nos aquecer. Documentos do ClickUp integra suas tarefas de projeto, bate-papos e escritor de IA em um só lugar. Quadros brancos ClickUp são ideais para fazer brainstorming do seu próximo grande projeto com sua equipe em tempo real, seja pessoalmente ou virtualmente.

Quando estiver satisfeito com o Whiteboard, converta-o em um Quadro Kanban do ClickUp para acompanhar o progresso da sua equipe.

Ah, e não deixe de falar sobre os modelos. O ClickUp tem centenas de modelos. Basta dar uma olhada na seção Modelo de apresentação do ClickUp para obter um modelo de início rápido que você pode usar em sua próxima apresentação brilhante.

Você está a apenas um clique de distância de um modelo apropriado alinhado exatamente com suas necessidades.

Combine seus modelos com o ClickUp AI para superar o bloqueio do escritor e compartilhar sem esforço suas grandes ideias com o mundo. 💡

Melhores recursos do ClickUp:

O ClickUp AI gera conteúdo específico para o trabalho de suporte ao cliente, vendas, marketing, engenharia, gerenciamento de projetos e muito mais

Faça brainstorming de apresentações em um quadro branco primeiro e converta-as em uma apresentação ou projeto com apenas alguns cliques

Vincule documentos às suas apresentações para adicionar contexto a cada slide

Limitações do ClickUp:

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Os novos usuários, às vezes, acham os recursos do ClickUp impressionantes no início

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ avaliações)

4,7/5 (8.300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

ClickUp: A melhor alternativa ao Tome AI para profissionais ocupados

A inteligência artificial é o futuro das apresentações. Desde estilos de imagem com IA até sugestões inteligentes de conteúdo, as alternativas ao Tome AI listadas aqui prometem gerar apresentações melhores em pouco tempo.

Embora o Tome AI possa ser uma ferramenta poderosa, existem muitas outras ferramentas de design de slides com IA para deixar seus slides deslumbrantes. 🤩

O ClickUp é uma plataforma de trabalho tudo-em-um, baseada na nuvem, que lida com seus documentos, quadros brancos, modelos e muito mais. Se você gosta de criar apresentações e só precisa de ajuda com as palavras (leia-se: a parte mais importante de uma apresentação!), nós temos o que você precisa.

