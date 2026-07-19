Claude Skills para marketing: como transformar o manual de estratégias da sua marca em uma IA que executa

Os Skills do Claude transformam o manual da sua marca em regras que a IA segue em cada rascunho. Isso é importante porque as ferramentas de redação baseadas em IA apresentam um problema comprovado de uniformidade.

Uma análise de mais de 130 estudos publicada na revista Trends in Cognitive Sciences constatou que a saída dos modelos de linguagem converge para os padrões mais comuns em seus dados de treinamento. Como as marcas estão usando as mesmas ferramentas de IA, elas produzem a mesma voz.

Uma Skill do Claude evita isso. Ela carrega suas regras de voz, posicionamento e formatos no rascunho antes mesmo que o modelo escreva uma palavra. Como a voz e o contexto pertencem a você, os concorrentes não conseguem chegar ao mesmo resultado usando a mesma ferramenta.

Este guia mostra como criar Skills do Claude para marketing e como a IA, que já conhece seu espaço de trabalho, pode levar essa ideia adiante.

Resumo: Uma “Skill” do Claude é uma pasta com instruções, arquivos de referência e scripts que o Claude carrega automaticamente sempre que uma tarefa corresponde à sua descrição, para que ele escreva no estilo da sua marca da mesma maneira todas as vezes. Crie uma assim que você tiver explicado pela terceira vez as mesmas regras de tom ou formato para uma IA. Textos publicitários, briefings de campanha e boletins informativos são os primeiros candidatos óbvios. Um profissional de marketing que trabalha sozinho e realiza tarefas pontuais consegue se virar com uma Skill independente no claude.ai. Uma equipe sobrecarregada por ferramentas desconexas obtém melhores resultados ao consolidar o trabalho de forma que a IA possa atuar em campanhas em tempo real. Este guia aborda ambas as situações.

O que são as Skills do Claude?

Uma Skill do Claude é uma pasta de instruções que o Claude carrega automaticamente quando uma tarefa corresponde a ela. Toda Skill precisa de um arquivo: SKILL.md. O arquivo começa com um pequeno bloco chamado “YAML frontmatter”, que contém o nome da Skill, uma descrição de quando usá-la e as instruções. Uma Skill também pode incluir arquivos de referência e scripts.

A Anthropic desenvolveu as Skills para que o Claude possa realizar uma tarefa sempre da mesma maneira. Para uma equipe de marketing, essa tarefa é escrever de acordo com a identidade da sua marca: as regras de tom, as frases proibidas, os argumentos de valor e os formatos esperados pelos revisores.

A Anthropic lançou as Skills em outubro de 2025. Em dezembro daquele ano, a empresa publicou o formato como um padrão aberto. Crie uma, e ela funcionará no claude.ai, na API do Claude, no Cowork e no Claude Code.

Como funcionam as Skills do Claude?

As Skills do Claude funcionam por meio da divulgação progressiva. O Claude carrega cada camada de uma Skill somente quando a tarefa assim o exige:

Na inicialização: o Claude carrega previamente apenas o nome e a descrição de cada Skill instalada

Durante uma interação: Quando sua solicitação se encaixa em uma descrição, o Claude lê o arquivo SKILL.md completo dessa Skill.

Sob demanda: Se o arquivo SKILL.md apontar para arquivos adicionais, como seu guia de estilo completo, o Claude os abre apenas quando a tarefa exigir esse nível de detalhamento

A estrutura em camadas existe porque o conhecimento da marca é extenso demais para um único prompt. Regras de voz, estruturas de mensagens, informações sobre produtos, formulações juridicamente seguras: juntas, elas excedem o que um prompt pode conter. Uma Skill mantém o arquivo SKILL.md conciso. A profundidade está nos arquivos referenciados, que são carregados somente quando necessário.

A descrição tem mais peso do que qualquer outra linha, pois é ela que determina se a Skill será ativada ou não. Uma descrição como “ajuda com conteúdo” nunca funcionará. Uma descrição como “use quando o usuário solicitar um texto publicitário, uma página de destino ou um e-mail no tom da nossa marca” gerará conteúdo de marketing personalizado.

As Skills também funcionam além do chat. Elas são executadas no Claude Code e no Claude Cowork, o agente para desktop que lê seus arquivos reais e executa tarefas com várias etapas em segundo plano. Por exemplo, a equipe de crescimento da Anthropic criou um fluxo de trabalho do Google Ads no Claude Code. Ele utiliza as Skills para garantir a voz da marca e a precisão do produto e, em seguida, agrupa 15 títulos e 4 descrições por anúncio em um arquivo CSV que a equipe analisa e envia.

Qual é a diferença entre Skills do Claude, prompts, agentes e MCP?

Uma “Skill” ensina o Claude a realizar uma tarefa repetível, enquanto um prompt é uma instrução única. Um agente de IA é um sistema que executa tarefas com várias etapas de forma autônoma. O MCP, abreviação de Model Context Protocol, conecta o Claude a ferramentas externas, como o Google Ads ou o HubSpot.

Os quatro se complementam, em vez de competirem entre si.

Camada O que é isso Quando recorrer a elas Prompt Uma instrução única que você digita no chat Você tem uma solicitação rápida que não vai se repetir Skill Uma pasta que ensina ao Claude uma tarefa repetível no tom de voz da sua marca Você produz frequentemente o mesmo tipo de trabalho: briefings de campanha, variações de anúncios, páginas de destino Agente Um sistema que executa tarefas com várias etapas de forma autônoma Você quer que um fluxo de trabalho seja concluído do início ao fim sem que você precise verificar cada etapa Servidor MCP Uma conexão em tempo real entre o Claude e uma ferramenta externa O Claude precisa de dados atualizados do Google Ads, GA4, HubSpot ou do seu CMS

As Skills e o MCP são os conceitos que mais causam confusão. Um servidor MCP fornece acesso ao Claude: ele conecta o Claude à sua conta do Google Ads, aos dados do GA4 ou ao CMS. Assim, o Claude pode ler e gravar valores reais, em vez de trabalhar com uma exportação colada.

Uma Skill diz ao Claude o que fazer com esse acesso, na sua voz, seguindo regras pré-definidas.

Portanto, se você conectar o Claude ao Google Ads por meio do MCP, ele poderá extrair o desempenho dos títulos do mês passado. Ele ainda não conhece a voz da sua marca nem as convenções de contagem de caracteres. Esse conhecimento está na Skill.

Quais são os benefícios de criar uma Skill de marketing no Claude?

Criar uma Skill traz quatro vantagens: você se destaca na multidão, os ciclos de revisão são mais curtos, a experiência de voz permanece mesmo quando as pessoas saem e o recurso se aprimora com o tempo.

Destaque-se enquanto a web se enche de conteúdo genérico: o conteúdo gerado por IA agora inunda a web, mas a maior parte dele nunca aparece nos resultados de busca nem é citado. A Graphite descobriu que o conteúdo gerado por IA agora inunda a web, mas a maior parte dele nunca aparece nos resultados de busca nem é citado. A Graphite descobriu que 86% dos artigos que aparecem no Google são escritos por humanos. Para artigos citados pelo ChatGPT e pelo Perplexity, o número é de 82%. Uma redação diferenciada garante o destaque. Uma Skill mantém a produção da sua IA apurada o suficiente para figurar entre esses 14% vencedores. E você pode criá-la em uma tarde

Ciclos de revisão mais curtos: quando seu editor sinaliza o mesmo problema de tom a cada rodada, a correção ocorre tarde demais. Uma Skill corrige esses deslizes antes que cheguem ao rascunho. Ela elimina as edições repetitivas que consomem a semana de um editor, de modo que cada revisão ocorre mais rapidamente

Sua voz permanece mesmo quando as pessoas vão embora: quando seu redator mais talentoso tira uma folga ou se demite, o padrão de qualidade que ele mantinha geralmente vai embora com ele. A qualidade do seu texto diminui até que alguém preencha a lacuna. Uma Skill mantém esse padrão, independentemente de quem redija o rascunho. O terceiro rascunho do novo contratado atinge o mesmo nível de qualidade que o do seu melhor redator.

O recurso melhora com o tempo: uma sugestão perde todo o valor no momento em que você fecha a aba. Uma Skill mantém todas as correções que você insere nela. Ela funciona melhor no sexto mês do que no primeiro dia. Isso a torna a única parte da sua configuração uma sugestão perde todo o valor no momento em que você fecha a aba. Uma Skill mantém todas as correções que você insere nela. Ela funciona melhor no sexto mês do que no primeiro dia. Isso a torna a única parte da sua configuração de fluxo de trabalho de IA que se aprimora ao longo do tempo, em vez de ser reiniciada.

Fugir da mesmice é apenas metade do trabalho Incorporar sua voz a uma Skill é uma boa ideia. Isso faz com que você se destaque da média do setor. Mas soar diferente faz com que você seja notado apenas uma vez. Soar como você mesmo todas as vezes é o que faz com que as pessoas se lembrem de você. O trabalho do Instituto Ehrenberg-Bass, o grupo por trás do livro How Brands Grow, mostra algo simples: as pessoas reconhecem uma marca por meio das mesmas poucas pistas, apresentadas repetidamente. A professora Jenni Romaniuk destaca uma fonte de confusão que a maioria das equipes não percebe: os sinais contraditórios da própria marca. Em termos simples, quando você muda constantemente, acaba competindo consigo mesmo pela atenção do público. Por exemplo, quando a Tropicana trocou sua embalagem tradicional por uma mais simples, os clientes não conseguiam mais encontrar a embalagem nas prateleiras. As vendas caíram cerca de US$ 26 milhões antes que o visual antigo voltasse, um mês depois. Sua voz é um ativo da marca que segue a mesma regra. Cada vez que ela se desvia, você perde reconhecimento. Um guia de voz pode descrever o público-alvo, mas não consegue manter a linha quando dez pessoas escrevem ao mesmo tempo. Já uma Skill faz um bom trabalho em manter essa linha. Isso faz mais do que diferenciá-lo dos concorrentes; mantém sua identidade em todas as versões, de modo que o reconhecimento se consolida em vez de se perder. Esse tipo de consistência, na velocidade com que a IA agora permite que você publique, é a única coisa que um prompt nunca poderá lhe oferecer.

Quais fluxos de trabalho de marketing são adequados para as Skills do Claude?

Nove fluxos de trabalho de marketing se encaixam perfeitamente nas Skills do Claude: SEO e otimização de busca por IA, anúncios pagos, operações de conteúdo, páginas de destino, e-mail, planejamento de campanhas de marketing, conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e roteiros de vídeo, análises e redes sociais. Cada um deles se repete em um formato fixo, e é isso que realmente importa.

Se você já teve que explicar três vezes para uma IA a voz da sua marca ou o formato do briefing de conteúdo, esse conhecimento deve ser incorporado a uma Skill.

Veja a seguir o que cada grupo abrange:

SEO, GEO e AEO: Uma Skill pode realizar uma auditoria técnica, gerar esquema e otimizar páginas para que sejam citadas por mecanismos de resposta baseados em IA. Ela se integra a uma conexão MCP com o Search Console ou a um rastreador de posições

Anúncios pagos: Uma Skill de texto publicitário gera títulos e descrições de anúncios, cada um deles previamente verificado quanto aos limites de caracteres do Google. Eles também são alternados entre diferentes ângulos, como benefícios, comprovação e objeções

Operações de conteúdo: Uma Skill de conteúdo redige posts para blogs, elabora briefings, adapta um conteúdo longo para uma newsletter e publicações nas redes sociais e elimina os traços característicos da IA. Tudo isso acontece seguindo sua estrutura e seu tom de voz. Ela mantém sua agenda cheia sem trabalho manual

Páginas de destino e web design: Uma Skill gera uma página de marketing ou um microsite de campanha de acordo com seu sistema de design, em vez de um modelo genérico. Uma Skill gera uma página de marketing ou um microsite de campanha de acordo com seu sistema de design, em vez de um modelo genérico. O Claude Design adiciona a tela visual, com seu sistema de marca integrado, e exporta para PDF, PPTX ou Canva

Marketing por e-mail: Uma Skill de e-mail Uma Skill de e-mail cria sequências de ciclo de vida , variações de assunto e textos de campanha de acordo com sua lógica de segmentação e tom de voz. Combine-a com uma conexão MCP à sua plataforma de envio, para que o Claude trabalhe com dados reais da lista

Planejamento de campanha e GTM: Uma Skill de briefing transforma uma ideia de uma única frase em um briefing completo, com as seções que as partes interessadas esperam. Ela também marca as incógnitas como perguntas em aberto, em vez de inventar respostas

Conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e vídeo: Uma Skill de roteiro lida com vídeos explicativos de produtos e roteiros de anúncios no estilo UGC, adaptando cada um deles às suas regras de gancho, ritmo e duração. Ela absorve a estrutura repetitiva, para que sua equipe dedique tempo às ideias que dão vida a um vídeo

Análise, atribuição e otimização de conversão (CRO): Uma Skill de análise realiza uma auditoria de conversão ou diagnostica uma queda nas métricas com base em uma metodologia definida. Ela transforma uma constatação vaga como “o tráfego está baixo” em uma lista de correções priorizadas

Marca social e pessoal: Uma Skill social cria publicações no LinkedIn, textos para distribuição multicanal e redação em nome do fundador, cada um com o tom e o tamanho adequados para o canal

Visão geral rápida: Qual Skill você deve criar primeiro?

Comece pela linha que corresponde à sua tarefa mais recorrente.

Caso de uso Comece por criar este aqui Combine-o com Texto alinhado à marca em todos os lugares Skill de voz da marca Recursos de saída existentes e uma lista de frases proibidas Criação de textos publicitários para o Google/RSA em grande escala Skill de redação publicitária Conexão do MCP com o Google Ads e um script de exportação para CSV Visibilidade na pesquisa com IA Skill GEO/AEO Conexão do MCP com o Search Console e uma Skill de esquema de perguntas frequentes Blog e pipeline de conteúdo Skill de operações de conteúdo Um toque humanizador e seu modelo de briefing Páginas de destino e recursos visuais de campanha Claude Design Skill de voz da marca e seu sistema de design Transforme uma ideia em briefings de campanha Skill de briefing de campanha Modelo de plano de marketing e projetos Reutilize um recurso em várias aplicações Skill de reaproveitamento de conteúdo Skill de voz da marca e regras de formato por canal E-mails de ciclo de vida e de campanha Skill de e-mail Conexão do MCP com seu ESP e suas regras de segmentação Identifique uma queda nas métricas Skill de Análise/CRO Conexão do MCP com o GA4 e um arquivo de metodologia de CRO

Há uma categoria que não se encaixa: estratégia e gosto. Uma Skill não vai definir seu posicionamento e não pode avaliar se o resultado vai agradar ao seu público.

Trate cada rascunho do Claude como um ponto de partida e refine cada resultado com base no que você sabe sobre seu público-alvo. Para obter resultados de qualidade, forneça ao agente seus melhores recursos. Dessa forma, o resultado atenderá ao padrão esperado, em vez de um padrão mediano.

Como criar uma Skill do Claude para marketing: 6 passos simples

Crie uma Skill de marketing em seis etapas: escolha uma tarefa recorrente, escreva o arquivo SKILL.md, adicione regras da marca, divida conteúdos longos em arquivos vinculados, teste em um briefing real e corrija o que não estiver funcionando.

Antes de criar: verifique o que já existe Você não precisa sempre começar do zero. Três lugares que vale a pena conferir primeiro: O plugin de marketing da própria Anthropic. Desenvolvido pela própria empresa e o que mais se aproxima de um kit inicial: comandos como /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit e /email-sequence. Ótimo para ter uma ideia de como é uma Skill bem construída

A biblioteca de prompts da Anthropic. Prompts para tarefas únicas, testados e aprovados na prática (variantes de assunto de e-mail, síntese de entrevistas), que você pode incorporar às instruções de uma Skill

Repositórios da comunidade no GitHub. Existem grandes coleções, algumas com dezenas de milhares de estrelas. Úteis como referência estrutural, raramente como recursos prontos para uso

Para criar o seu próprio, siga estas etapas:

Passo 1: Escolha uma tarefa recorrente

A primeira Skill certa surge de tarefas que você já repete. Analise seus bate-papos recentes com IA e identifique a tarefa em que você fica colando sempre o mesmo contexto. Uma tarefa está pronta para se tornar uma Skill se esses três itens se encaixarem:

Você já atribuiu a uma IA a mesma voz ou as mesmas regras de formatação pelo menos três vezes

A estrutura permanece fixa, enquanto as entradas mudam

Uma lista de verificação por escrito poderia ensinar a tarefa a um novo funcionário

Textos publicitários, briefings de campanha e boletins informativos atendem a todos os três critérios, já que seus formatos e regras permanecem constantes de um lote para o outro. A estratégia de posicionamento não passa no teste da lista de verificação, porque a estratégia muda de forma a cada decisão. O trabalho repetitivo é transferido para a Skill, e o julgamento fica a cargo da sua equipe.

Etapa 2: Escreva o arquivo SKILL.md

Crie uma pasta e adicione um arquivo SKILL.md. Ele contém três partes:

Nome: Dê à Skill um nome curto e específico, como nome-da-marca-texto-publicitário

Descrição: Defina o gatilho em uma frase, como Use quando o usuário solicitar a redação ou atualização do texto de um anúncio, e-mail ou página de destino, seguindo a voz da marca

Instruções: Escreva as regras em linguagem simples abaixo do frontmatter

Concentre a maior parte do seu esforço na descrição, pois é ela que determina se a Skill será ativada. Escreva-a usando as frases que sua equipe digita em solicitações reais. Se seus colegas pedirem “atualização do RSA” enquanto você estiver escrevendo “texto publicitário”, a descrição precisa incluir ambos.

Etapa 3: Adicione o contexto da sua marca

Uma Skill baixada traz regras genéricas, e essas regras geram exatamente o tipo de texto genérico que você criou a Skill para evitar. Substitua-as por conteúdo exclusivo da sua equipe:

Regras de tom de voz escritas como comandos, como “escreva na segunda pessoa”

Uma lista de palavras, frases e afirmações proibidas que sua marca nunca usa

Suas propostas de valor, expressas nas palavras que seu melhor texto utiliza

Dois ou três artigos publicados que transmitem bem a essência da marca

Copie diretamente do seu guia de estilo original, em vez de resumir de memória. O resumo mantém as regras das quais você se lembra e perde os detalhes, mas são justamente esses detalhes que tornam a voz da sua marca única.

Dica profissional: Se você gerencia uma única marca, incorpore a voz da marca à Skill. Se gerencia várias, mantenha a Skill genérica e carregue o contexto da marca em um Projeto Claude; assim, uma única Skill atenderá a todas as marcas.

Etapa 4: Dividir arquivos longos

Uma Skill cresce à medida que você insere correções, e um arquivo SKILL.md que ultrapasse uma tela deixa tudo mais lento. Quando o seu chegar a esse ponto, divida-o em partes interligadas:

SKILL.md mantém o gatilho, as regras principais e os links para o restante

O arquivo references/style-guide.md contém todos os detalhes sobre o tom de voz e a formatação

O arquivo references/product-facts.md contém informações verificadas sobre alegações, preços e descrições de recursos

references/examples.md contém seus melhores textos anteriores, classificados por tipo de ativo

O Claude abre cada arquivo referenciado somente quando a tarefa exige esse nível de detalhamento. Sua solicitação de texto publicitário carrega as regras de contagem de caracteres e ignora a tabela de preços, de modo que a Habilidade permanece ágil, independentemente da quantidade de conhecimento que ela contenha.

Etapa 5: Teste em um briefing real

Execute a Skill em uma solicitação de campanha incompleta, com os detalhes que faltam e a pressão do prazo ainda presente. Uma amostra perfeita esconde as lacunas, mas um briefing real expõe o espaço para melhorias.

Fique atento a dois tipos distintos de falhas:

A Skill nunca foi ativada, o que significa que a descrição não correspondeu à sua formulação. Amplie-a e adicione o texto da solicitação que não foi reconhecido

A Skill foi ativada, mas a voz se desviou, o que significa que há uma lacuna nas instruções. Adicione a regra específica que causou o desvio

Mantenha as duas coisas separadas ao fazer o diagnóstico. Corrigir as instruções quando o problema está na descrição desperdiça uma rodada, e o contrário desperdiça duas.

Etapa 6: Incorporar as correções

A Skill melhora com o uso, e o ciclo é rápido. Quando o resultado não estiver alinhado com a marca, diga ao Claude o que deu errado, corrija o rascunho manualmente e, em seguida, insira essa correção na Skill ou em seus exemplos.

A cada rodada, mais um elemento de sua avaliação é incorporado ao arquivo. A próxima versão preliminar começa com uma lógica refinada, minimizando ainda mais as edições e as soluções alternativas.

Como compartilhar Skills de marketing com sua equipe

As equipes de marketing compartilham as Skills do Claude de três maneiras: enviando pastas compactadas com as Skills diretamente, por meio do recurso de compartilhamento integrado nos planos Team e Enterprise do Claude ou por meio de um repositório compartilhado no GitHub.

O envio direto é ideal para parceiros externos, o compartilhamento integrado é adequado para equipes internas e o GitHub é ideal para bibliotecas que precisam de revisão e histórico de versões. O fator decisivo é quem precisa da biblioteca da sua marca e com que frequência ela é atualizada.

Opção 1: Compactar e enviar

Uma Skill é uma pasta, então você pode compactá-la e enviá-la por e-mail ou pelo Slack. A outra pessoa faz o upload para suas configurações do Claude, e isso funciona em qualquer plano.

Para enviar uma Skill:

Encontre a pasta “Skill” no seu computador. Ela deve conter um arquivo SKILL.md

Abra a barra lateral da pasta específica da Skill e clique em Baixar

Baixando a pasta zip das Skills do Claude

Para fazer o upload de uma Skill recebida:

Abra o Claude e acesse Configurações

Selecione Recursos e confirme se a opção “Execução de código e criação de arquivos” está ativada, pois as Skills não funcionam sem ela

Ativando a execução de código e a criação de arquivos para as Skills do Claude

Vá para Personalizar e, em seguida, Habilidades

Selecione Carregar skill e escolha o arquivo zip

Como enviar uma pasta de Skills no Claude

Use esse caminho quando entregar uma Skill de voz da marca a um freelancer ou a uma agência parceira. Evite usá-la dentro da equipe, pois cada atualização do guia de voz significa um novo arquivo zip, um novo upload e nenhum registro de quem está executando a versão atual. Uma Skill de marketing muda com mais frequência do que a maioria, já que campanhas, mensagens e informações sobre produtos mudam mensalmente. O problema das atualizações afeta essa categoria mais do que as outras.

Opção 2: Compartilhar dentro do Claude (planos Team e Enterprise)

O Claude possui um recurso de compartilhamento integrado nos planos Team e Enterprise. Você pode compartilhar uma Skill com colegas específicos ou com toda a sua organização, e os proprietários podem enviar uma Skill para todos de uma só vez.

Antes que alguém possa compartilhar, o proprietário da organização deve ativar o recurso:

Acesse as configurações da organização e, em seguida, a seção “Competências”

Ative a opção “Execução de código e criação de arquivos” e, em seguida, ative as Skills

Para permitir que os membros compartilhem entre si, ative os botões de compartilhamento na mesma seção, pois o compartilhamento está desativado por padrão

Para compartilhar uma Skill que você criou:

Vá para Personalizar e, em seguida, Habilidades

Abra uma Skill que você criou e selecione Compartilhar

Insira nomes ou e-mails, ou compartilhe com toda a organização

Para disponibilizar uma Skill para toda a organização (somente para proprietários):

Acesse as configurações da organização e, em seguida, Competências

Na seção “Habilidades da organização”, selecione Adicionar e escolha o arquivo zip

A Skill chega a todos imediatamente, pois vem ativada por padrão

Essa é a configuração padrão ideal para uma equipe de marketing interna. A Skill de voz da marca é o único recurso que todo profissional de marketing deve utilizar de maneira idêntica, e o provisionamento pelo responsável é a única forma de garantir que ninguém pule o upload ou fique para trás em relação a uma versão.

Opção 3: Um repositório compartilhado no GitHub

Armazene cada Skill como uma pasta em um repositório do GitHub, que é uma pasta de projeto compartilhada que registra todas as alterações. Os colegas de equipe baixam uma cópia sincronizada e têm acesso à biblioteca completa da marca, e as alterações passam por revisão antes de serem disponibilizadas a qualquer pessoa.

O marketing atribui uma função concreta à etapa de revisão: quando alguém atualiza as propostas de valor na Skill de voz da marca, uma segunda pessoa aprova a alteração antes que ela seja enviada para a produção de todos os profissionais de marketing. Duas convenções mantêm a biblioteca organizada:

Adicione uma linha de versão (# Versão: 1.3) no início de cada arquivo SKILL.md e atualize-a a cada alteração, para que dois colegas de equipe nunca utilizem, sem saber, versões diferentes da voz da marca

Mantenha o repositório privado. Uma Skill de marketing codifica o tom de voz, o posicionamento e informações sobre produtos ainda não lançados que você não gostaria de tornar públicas

Use este caminho se sua equipe utiliza várias ferramentas, precisa de um histórico de aprovações para alterações na marca ou já trabalha com o Claude Code.

Qual você deve escolher? Para passar uma Skill para um parceiro externo: use o zip. Para padronizar uma equipe interna em um plano Team ou Enterprise: compartilhe dentro do Claude. Para gerenciar uma biblioteca de marcas em crescimento com revisão e histórico: use o GitHub. Uma funcionalidade se aplica a todos os três caminhos. As Skills são combináveis, o que significa que o Claude pode carregar sua Skill de voz da marca e sua Skill de formato de e-mail juntas na mesma tarefa, de modo que a biblioteca funcione como um sistema, independentemente de como você a distribua.

4 habilidades de marketing que vale a pena criar primeiro com o Claude

Quatro Skills do Claude cobrem a maior parte das tarefas repetitivas de uma equipe de marketing: um Skill de voz da marca, um Skill de redação de anúncios, um Skill de briefing de campanha e um Skill de reaproveitamento de conteúdo.

Cada uma delas deriva de um fluxo de trabalho que as equipes já executam semanalmente. E todas seguem a mesma estrutura: um arquivo SKILL.md com uma descrição do gatilho, além dos arquivos de referência que transmitem a essência da sua marca.

Veja a seguir como cada uma delas funciona na prática.

1. Uma Skill de voz da marca

Exemplo de Skills do Claude para marketing com a voz da marca

Uma equipe de seis pessoas produz textos para anúncios, e-mails e redes sociais, e cada peça precisa ter o mesmo tom. Qualquer solicitação de texto aciona essa Skill, e o arquivo SKILL.md contém quatro componentes que realizam o trabalho:

Cópia de referência: Dois ou três textos publicados que transmitam bem o tom da marca, em um arquivo de exemplos com links

Descrição do gatilho: A linha que ativa a Skill, como Usar quando o usuário escrever ou editar qualquer texto voltado para o cliente em nome da marca

Regras de tom: Suas orientações de voz, escritas como instruções: pessoa, comprimento das frases, ritmo

Lista de palavras proibidas: As palavras, frases e afirmações que sua marca nunca usa

O que faz a diferença: o texto de referência. O Claude compara exemplos com mais precisão do que segue regras descritas. Uma Skill com adjetivos de tom, mas sem exemplos reais, oferece uma aproximação da sua voz, não a sua voz propriamente dita. A vantagem: todas as outras Skills aqui carregam-na como uma camada. Crie-a primeiro, e cada Skill posterior herdará a voz, em vez de precisar defini-la novamente. É a base sobre a qual repousa o restante da sua biblioteca.

2. Uma Skill de texto publicitário

Exemplo de texto publicitário com Skills do Claude

Agora imagine um profissional de marketing de desempenho atualizando anúncios de busca responsivos a cada poucas semanas. Uma solicitação com dados da campanha e palavras-chave aciona a Skill, e os componentes dividem a tarefa:

Regras de limite de caracteres: As restrições rígidas — 30 caracteres por título e 90 por descrição — são verificadas antes da geração do conteúdo

Lista de verificação de ângulos: A combinação essencial para todo conjunto de anúncios, como benefícios, prova social, CTA e títulos que respondem a objeções

Alegações proibidas: As declarações sobre o produto que não foram aprovadas pelo departamento jurídico, mantidas em um arquivo de fatos vinculado

Formato de exportação: a estrutura de colunas em CSV esperada pela sua plataforma de publicidade

O que faz a diferença: O limite de caracteres deve ser respeitado. Uma Skill que trata 30 caracteres apenas como orientação acaba gerando títulos que você precisa ajustar manualmente, o que faz com que o trabalho manual volte a ser necessário. A vantagem: isso elimina a parte mais demorada da produção de anúncios. Assim que os limites e ângulos forem definidos na Skill, você passa de uma página em branco para um conjunto completo de textos prontos para revisão em uma única etapa. Uma pessoa ainda aprova cada texto antes de sua publicação.

3. Uma Skill de briefing de campanha

Exemplo de briefing de campanha com Claude Skills

Em seguida, imagine um gerente de marketing que transforma ideias preliminares em briefings prontos para as partes interessadas. Uma ideia resumida em uma frase aciona a Skill, e a estrutura cuida do resto:

Modelo de seção: Os títulos que suas partes interessadas esperam, na ordem em que os leem

Campos obrigatórios: As informações indispensáveis para qualquer briefing, como público-alvo, rubrica orçamentária e métrica de sucesso

Regra de preenchimento: A instrução para marcar itens desconhecidos como perguntas abertas, em vez de inventar respostas

Briefings anteriores: Dois exemplos relevantes em um arquivo anexo, para que a profundidade e o tom correspondam ao que foi aprovado anteriormente

O que faz a diferença: a regra do espaço reservado. Sem ela, a Skill inventa respostas para preencher campos vazios. E um valor de orçamento inventado que pareça real é pior do que um campo em branco que alguém sabe que deve ser preenchido. A vantagem: essa é a que mais economiza tempo. Uma ideia inicial se transforma em um briefing estruturado e pronto para ser apresentado às partes interessadas em questão de minutos. E a regra dos marcadores de lugar mantém a transparência sobre o que ainda é desconhecido.

4. Uma Skill de reaproveitamento

Exemplo de reutilização de Skills do Claude

Por fim, considere uma equipe de conteúdo que transforma cada material extenso em uma semana de conteúdo para os canais. Uma postagem no blog ou a transcrição de um webinar aciona a Skill, e os componentes definem cada resultado:

Formatos de canal: Os formatos exatos que você escolher, como uma seção de newsletter e um tópico, cada um com suas regras de extensão

Regras de extração: O que extrair da fonte, como, por exemplo, a métrica mais relevante para a newsletter

Notas de voz por canal: Como o tom muda de acordo com o canal, enquanto a voz da marca se mantém consistente

A Skill “Voz da marca”: Carregada junto com as demais, já que as Skills são criadas na mesma tarefa

O que faz a diferença: a precisão com que você define o formato de cada canal. Uma solicitação vaga como “Faça algumas postagens nas redes sociais” resulta em conteúdo genérico e sem sentido. Diga à Skill que você quer três postagens no LinkedIn, cada uma com menos de 150 palavras e baseada em uma afirmação da fonte, e você receberá conteúdo pronto para ser agendado. A vantagem: elas multiplicam o trabalho que você já concluiu, portanto, não há necessidade de financiar uma nova produção. É também onde a composição se manifesta na prática: uma Skill mantém o tom, enquanto outra reformula a estrutura.

Como o ClickUp gerencia fluxos de trabalho de marketing em um único lugar

Criação de um briefing de campanha de marketing no ClickUp Brain

O ClickUp oferece o mesmo comportamento das Skills dentro de um espaço de trabalho onde suas campanhas, briefings e equipe já estão presentes. Em vez de criar um arquivo Markdown e distribuí-lo como um arquivo zip, você ensina o processo à IA uma única vez, e ela mantém esse conhecimento para todos na equipe.

Veja a seguir o que funciona bem especificamente para as Skills de marketing:

Ensine seus fluxos de trabalho ao ClickUp Brain sem precisar repetir as instruções

Use o recurso dedicado a Skills no ClickUp Brain. Descreva um fluxo de trabalho recorrente em linguagem simples, como “escrever o texto do anúncio no tom da nossa marca, seguindo estas regras e este formato”. O Brain armazena essa instrução.

Da próxima vez que alguém da equipe solicitar essa tarefa, o Brain a executará da mesma maneira. Quando alguém corrige o resultado, o Brain mantém essa correção para execuções futuras. Esse é o mesmo ciclo iterativo da Etapa 6, mas você nunca cria um arquivo SKILL.md.

Além disso, ao contrário do Claude, você não precisa adicionar arquivos de referência vinculados dentro de uma pasta de Skills. Como seu guia de estilo, informações sobre produtos e briefings de campanha ficam no ClickUp Docs, o Brain os consulta diretamente ao gerar conteúdo. Dessa forma, você pode ter certeza de que a IA sempre utiliza a versão mais atual. Ninguém precisa redistribuir uma pasta quando o posicionamento muda ou uma afirmação expira.

Alimente o contexto da sua marca aos Super Agentes

Obtenha textos de campanha ou briefings escrevidos ao @mencionar um Super Agent. Trata-se de um colega de equipe de IA que recebe instruções, gatilhos e conhecimento por meio de um construtor de linguagem simples.

Direcione-o para o seu guia de estilo no ClickUp Docs, e ele redigirá textos de campanha ou gerará briefings usando esse guia como fonte de referência. O resultado se torna uma tarefa com um responsável, um status e uma data de vencimento dentro do seu fluxo de trabalho. Ele não fica parado em uma janela de bate-papo esperando para ser copiado para um rastreador de projetos.

Assista a este vídeo para criar seu primeiro Super Agente:

Acesse o Claude e outros modelos de linguagem a partir de um único espaço de trabalho

Com o ClickUp Brain, você tem o Claude, o GPT e o Gemini em um único espaço de trabalho, sem assinaturas separadas. Você mesmo pode escolher o modelo ou deixar que o Brain faça a escolha com base na tarefa. Isso significa que você usa o mesmo raciocínio do Claude que alimenta as Skills independentes, juntamente com outros modelos, no mesmo local onde suas campanhas são gerenciadas.

Gerencie fluxos de trabalho inteiros em um único lugar

Além da IA, o ClickUp para equipes de marketing cuida da parte operacional do marketing no mesmo espaço de trabalho.

Automatize o agendamento de conteúdo, as aprovações e as transferências de tarefas com mais de 100 automações pré-configuradas

Acompanhe os KPIs das campanhas em mais de 50 tipos de cartões nos painéis do ClickUp , que são atualizados em tempo real

Reúna solicitações criativas e encaminhe-as para o fluxo de trabalho correto com os Formulários do ClickUp

Integre-as com todas as suas ferramentas habituais, incluindo HubSpot, Slack, Figma e Google Drive, para que os dados de que suas Skills precisam para agir permaneçam conectados

Limitações reais. O Brain foi projetado para funcionar dentro do espaço de trabalho do ClickUp. Se você precisar de uma Skill portátil com scripts personalizados que funcione simultaneamente no claude.ai, na API e no Claude Code, talvez seja melhor criá-la fora do ClickUp e mantê-la lá. Para quem é indicado. O ClickUp é mais adequado quando sua equipe de marketing já gerencia campanhas, calendários de conteúdo e coordenação em um único espaço de trabalho. Ou quando você deseja deixar de dividir o contexto entre uma Habilidade no Claude e um rastreador de projetos em outro lugar.

Veja como essa consolidação funciona na prática: um gerente de marketing gerenciando campanhas, briefings e fluxos de trabalho de IA a partir de um único espaço de trabalho:

Erros comuns com Skills de marketing (e como corrigi-los)

Seis erros fazem com que a maioria das Skills de marketing tenha um desempenho abaixo do esperado: descrições que se sobrepõem, exemplos que contradizem as regras, não mencionar a marca em todos os lugares, informações desatualizadas sobre produtos, conjuntos de regras que proíbem tudo e testes baseados na formulação de uma única pessoa.

Veja aqui como identificar e concluir cada uma delas.

Duas Skills reivindicam a mesma solicitação. Você cria uma Skill de voz da marca e, em seguida, uma Skill de redação de e-mail, e ambas as descrições mencionam e-mail. Agora, o Claude não consegue distinguir qual delas é responsável pela tarefa, então a ordem de execução muda de um dia para o outro, e a qualidade do seu serviço oscila com isso.

Solução: Atribua a cada Skill sua própria área de atuação. Deixe que a Skill de voz seja responsável por todo o conteúdo voltado para o cliente, e que a Skill de e-mail cuide da estrutura, sequência e linhas de assunto dos e-mails. Adicione uma observação nas instruções indicando que ela deve funcionar em conjunto com a Skill de voz, e não em seu lugar.

As regras e os exemplos divergem, e os exemplos prevalecem. Seu arquivo SKILL.md proíbe pontos de exclamação, mas uma campanha real que você colou como exemplo usa dois. O Claude se baseia mais no que você mostra do que no que você diz, por isso o hábito proibido continua reaparecendo.

Correção: Verifique cada exemplo em relação às suas regras antes de incluí-lo no pacote. Cada um deve seguir as regras ou conter uma nota de uma linha, como um aviso de que ele é anterior à sua regra de não usar pontos de exclamação. Isso transforma uma contradição em uma oportunidade de aprendizado.

A Skill usa a palavra “nós”, mas deixa de funcionar quando um parceiro a utiliza. Expressões como “nosso produto” e “nosso tom” funcionam bem para uma equipe interna. Mas, quando a Skill é compartilhada com uma agência que atende três clientes ao mesmo tempo, o Claude não tem como saber a qual marca o seu “nós” se refere.

Correção: Mencione o nome da marca em todos os lugares, para que o texto reflita o tom específico dela. Isso não custa nada internamente e mantém a Skill clara quando ela for repassada a um freelancer ou agência.

As informações sobre o produto são adicionadas e, depois, expiram. Alguém define os preços e as descrições dos recursos de forma estática em março. Os preços mudam em junho, e a Skill continua inserindo os números antigos em todos os rascunhos, mantendo a voz da marca perfeita. Isso é pior do que não ter informações, porque os erros já vêm pré-aprovados.

Correção: Separe os fatos da voz. As regras estáveis da voz permanecem no arquivo SKILL.md; os fatos voláteis são transferidos para um arquivo de fatos do produto, com um responsável e uma data de revisão indicados no topo. Dessa forma, qualquer pessoa pode verificar rapidamente se há algum atraso.

Cada regra é um “não faça”, então o Claude sabe o que evitar, mas não o que fazer. Uma Skill criada com base em 20 palavras proibidas e sem nenhuma orientação positiva apenas empurra o Claude para o meio-termo genérico. Isso leva exatamente à mesmice que você está tentando eliminar.

Correção: Associe cada restrição à sua alternativa. Não basta simplesmente cortar “alavancar”; diga para usar “usar”. Não basta pedir para evitar exageros; diga para citar o número e deixar que ele sustente a afirmação. Procure dar mais orientações do que proibições.

A Skill foi testada com base nas palavras do próprio criador e de mais ninguém. O autor solicita uma atualização do texto publicitário, e a Skill é acionada todas as vezes. Um colega de equipe pede para gerar algumas variantes de RSA, e nada é carregado. O risco: o Claude não comete erros; ele apenas responde de forma genérica, de modo que o colega de equipe recebe um rascunho plausível, mas sem nenhuma das suas regras aplicadas.

Correção: Antes da implementação, colete as formulações reais das solicitações da sua equipe durante uma semana no chat e teste a descrição com todas elas. Em seguida, adicione um indicador às instruções, como iniciar cada rascunho com o tipo de recurso e o canal na primeira linha; assim, a ausência desse indicador mostrará imediatamente que a Skill não foi carregada.

Comece com uma Skill e crie um repositório

As Skills do Claude transformam o que a IA sabe sobre sua marca. Sem uma Skill, todos os modelos se baseiam nos mesmos dados de treinamento e produzem o mesmo resultado médio. Ao começar a usá-la, o modelo passa a se basear em um tom de voz personalizado, regras e argumentos de venda, sempre.

O erro que a maioria das equipes comete é baixar um pacote de Skills genéricos e esperar resultados melhores. Isso apenas substitui uma pilha de resultados medíocres por outra. O valor vem da codificação do seu próprio julgamento: o tom que um editor impõe, estudos de caso reais e uma estrutura de conteúdo comprovada.

Comece com o recurso que você produz com mais frequência. Transforme sua voz em uma única Skill. Teste-a em um briefing real. Corrija o que não estiver certo e continue aprimorando. A Skill fica mais precisa a cada rodada, pois acumula suas correções em vez de ser reiniciada.

Se você quer ter a IA, o conhecimento da marca e suas campanhas no mesmo lugar desde o primeiro dia, comece a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre as Skills do Claude para marketing

Como faço para criar uma Skill do Claude sem precisar programar?

Para criar uma Skill do Claude sem programação, crie uma pasta com um arquivo SKILL.md e adicione um frontmatter YAML com um nome e uma descrição focada no gatilho. Em seguida, escreva suas instruções em linguagem simples. Preencha-a com a voz autêntica da sua marca e dois ou três exemplos de recursos. Depois, teste-a em um briefing real e refine os pontos em que a voz não soa natural.

Vale a pena instalar as habilidades de marketing da comunidade Claude disponíveis no GitHub?

As habilidades de marketing da comunidade Claude no GitHub são úteis como modelos de referência. Mas instalar um monte delas tende a gerar conteúdo genérico, pois cada uma reflete o julgamento de outra pessoa, e não o da sua marca. Repositórios públicos como o anthropics/skills mostram como um arquivo SKILL.md é estruturado. Vale a pena estudá-lo antes de criar o seu. O melhor a fazer é copiar a estrutura, não o conteúdo: crie uma Habilidade repleta da sua própria voz, do seu ICP e das frases proibidas.

Posso manter os dados proprietários da marca em uma Skill como privados?

Sim, você pode manter os dados proprietários da marca em uma Skill privada. Uma Skill é um conjunto de arquivos que você controla; assim, regras de voz, posicionamento e informações sobre produtos ainda não lançados permanecem em seu próprio espaço de trabalho ou repositório. Nos planos Team e Enterprise, os proprietários gerenciam com quem a Skill é compartilhada. Armazenar a biblioteca em um repositório privado do GitHub mantém-na interna e adiciona um histórico de revisões.

O Claude é a melhor IA para marketing?

Não existe uma única IA ideal para o marketing; a escolha certa depende do trabalho em questão. O Claude é amplamente utilizado para isso devido à sua capacidade de raciocínio robusto sobre dados de campanhas e ao contexto abrangente, capaz de armazenar um guia completo da marca. Além disso, seu suporte a Skills de Agente e conexões MCP com ferramentas como o Google Ads e o HubSpot são úteis. O maior diferencial geralmente não é o modelo, mas sim se o conhecimento da sua marca e o seu trabalho estão reunidos no mesmo lugar.

Qual modelo do Claude você deve usar para marketing?

Use o modelo mais avançado que seu plano oferece para qualquer tarefa sensível ao tom de voz (textos, briefings, conteúdo extenso), já que ele preserva melhor o contexto e o ritmo da marca em documentos longos. Modelos mais simples são adequados para tarefas rápidas, de alto volume e de baixo risco, como variações em massa de linhas de assunto. As Skills funcionam da mesma forma em todos os modelos; portanto, a escolha do modelo afeta a qualidade e o custo, e não o funcionamento da Skill.

Qual é a diferença entre uma Skill do Claude e um GPT personalizado?

Ambos contêm instruções reutilizáveis. Mas uma Skill do Claude é carregada apenas nestes cenários: quando uma tarefa corresponde à sua descrição; pode agrupar scripts e vários arquivos de referência; e é executada no claude.ai, na API e no Claude Code como um padrão aberto. Um GPT personalizado permanece dentro do ecossistema da OpenAI e é configurado por meio de um único conjunto de instruções. Para equipes de marketing, a vantagem prática é a portabilidade e a capacidade de anexar um guia de estilo completo como arquivos vinculados.

Em quais planos do Claude as Skills funcionam?

As Skills funcionam nos planos Free, Pro, Max, Team e Enterprise, desde que a execução de código e a criação de arquivos estejam ativadas. O compartilhamento integrado, em que um proprietário distribui uma Skill para toda a organização, está restrito aos planos Team e Enterprise. Nos demais planos, o compartilhamento é feito compactando a pasta e enviando-a.