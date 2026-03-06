As 10 melhores alternativas ao Murf AI em [ano]

A maioria das equipes com quem converso não tem dificuldade em encontrar uma voz de IA. Elas têm dificuldade em evitar que todo o processo de geração de dublagem se transforme em uma bagunça desorganizada.

O roteiro fica no Google Docs, as edições são feitas pelo Slack, as tarefas ficam no Asana e, então, o Murf AI se torna mais uma aba para cuidar. É aí que o tempo de produção desaparece.

Os dados do Índice de Tendências de Trabalho da Microsoft quantificam esse ruído: os funcionários são interpelados aproximadamente a cada dois minutos durante o horário comercial, totalizando cerca de 275 interrupções por dia.

E quando seu fluxo de trabalho de voz é dividido entre várias ferramentas, você fica sobrecarregado com a dispersão de contexto: a constante troca de aplicativos e a busca por informações impedem que você realmente conclua suas tarefas.

Portanto, este guia foi elaborado com base em uma pergunta que você realmente deve levar em consideração ao escolher alternativas ao Murf AI: essa ferramenta facilitará a produção de voz semana após semana?

Você encontrará aqui 10 opções, que vão desde plataformas de clonagem de voz ultrarrealistas até espaços de trabalho completos que mantêm roteiros, aprovações e recursos mais próximos uns dos outros.

Por que procurar alternativas ao Murf AI?

As alternativas ao Murf AI são plataformas de conversão de texto em fala (TTS) e geração de voz por IA que convertem roteiros escritos em áudio com som natural. Elas são usadas por criadores de conteúdo, profissionais de marketing, equipes de L&D e desenvolvedores de produtos que precisam de dublagens profissionais sem contratar locutores para cada atualização.

O Murf AI funciona bem para dublagens básicas, mas as equipes começam a enfrentar atritos quando a produção aumenta e as expectativas crescem.

À medida que a demanda por conteúdo caminha para um aumento previsto de 5 vezes, as lacunas ficam cada vez mais evidentes:

O preço pode ser difícil de justificar para uso ocasional.

A biblioteca de vozes pode parecer limitada quando você precisa de um tom específico para uma marca, e

Algumas vozes ainda soam um pouco robóticas.

Muitos usuários também apontam problemas de realismo, como pronúncia e sotaques que soam um pouco estranhos, o que cria ciclos extras de edição.

Quando o Murf não consegue suportar o fluxo de trabalho de dublagem que você precisa em grande escala, você precisa compensar adicionando mais ferramentas e mais etapas. Essa proliferação de ferramentas cria atrasos no seu processo e inconsistências em seu conteúdo.

A melhor alternativa ao Murf depende de como sua equipe produz a voz, não apenas de como as vozes soam. Algumas equipes precisam de clonagem de voz com qualidade de estúdio para manter a consistência da marca. Outras equipes se preocupam mais com o acesso à API para que os desenvolvedores possam gerar áudio dentro de seus produtos ou automatizar dublagens em escala.

Se você é responsável por todo o fluxo de trabalho de criação de conteúdo, do roteiro ao produto final, um espaço de trabalho convergente pode ser a escolha mais inteligente.

📮 ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você acaba gastando mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, insights perdidos e desalinhamento. Com o espaço de trabalho tudo-em-um do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho excessivo e revelando os insights mais importantes, exatamente quando eles são necessários. 💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho ClickUp, usando modelos personalizáveis e controle de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

Antes de mergulhar em alternativas específicas, assista a este vídeo rápido com dicas práticas de IA que podem ajudá-lo a maximizar a produtividade ao trabalhar com ferramentas alimentadas por IA em todo o seu fluxo de trabalho de conteúdo.

Alternativas ao Murf AI em resumo

Nome da ferramenta Ideal para Recursos de destaque Preços ClickUp Equipes que gerenciam fluxos de trabalho de conteúdo de ponta a ponta com redação e colaboração baseadas em IA ClickUp Brain para redação de roteiros com IA, ClickUp Docs para colaboração em tempo real, ClickUp Clips para gravação de tela e narração assíncronas, campos personalizados e automações. Nível gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas. ElevenLabs Clonagem de voz ultrarrealista e conteúdo multilíngue Clonagem de voz a partir de amostras curtas de áudio, biblioteca com mais de 5.000 vozes, editor de projetos para conteúdo longo, estúdio de dublagem com sincronização labial automática, mais de 70 idiomas. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês WellSaid Labs Equipes empresariais criando experiências de voz consistentes com a marca Avatares de voz personalizados, espaços de trabalho em equipe com permissões baseadas em funções, biblioteca de pronúncia, conformidade com SOC 2/HIPAA/GDPR, integração com o Adobe Premiere Pro Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 50/mês. Speechify Conversão de texto em fala com foco na acessibilidade e produtividade pessoal Extensão para navegador, OCR móvel para texto físico, mais de 1000 vozes em mais de 60 idiomas, resumos e questionários de IA, destaque de palavras Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês. LOVO AI Criadores de vídeo que precisam de edição de voz e vídeo em uma única plataforma Editor de vídeo Genny, mais de 500 vozes, controles de emoção e ênfase, geração automática de legendas, clonagem de voz em todos os planos pagos, ferramenta de arte com IA Os planos pagos começam em US$ 29/mês. Synthesia Instrutores corporativos e equipes de marketing que precisam de apresentações em vídeo sem um estúdio Mais de 240 avatares em estoque, avatar pessoal personalizado com fluência multilíngue, clonagem de voz Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês. Google Cloud Text-to-Speech Desenvolvedores que incorporam voz em aplicativos em grande escala Mais de 380 vozes em mais de 75 idiomas, vozes WaveNet/Neural2/Studio, suporte SSML, Gemini 2. 5 modelos Flash e Pro TTS, pagamento conforme o uso Nível gratuito para vozes padrão; preços baseados em tokens para modelos Gemini. Microsoft Azure Text to Speech Aplicativos empresariais que exigem cobertura global de idiomas e vozes personalizadas Mais de 400 vozes neurais em mais de 140 idiomas, Voz Neural Personalizada, Speech Studio para ajuste sem código, síntese de avatar falante, API de síntese em lote Nível gratuito disponível; pagamento personalizado conforme o uso. Descript Podcasters e editores de vídeo que desejam edição de áudio baseada em texto Edite áudio editando transcrições, clonagem de voz Overdub, remoção de palavras de preenchimento, dublagem com IA em mais de 39 idiomas com sincronização labial, opções de modelos Claude/Gemini/GPT. Os planos pagos começam em US$ 24/mês. CAMB AI Dublagem multilíngue rápida com sincronização labial automática Mais de 150 idiomas, ajuste automático de sincronização labial, clonagem de voz em vários idiomas, processamento em lote para grandes bibliotecas de conteúdo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês

As melhores alternativas ao Murf AI para usar

1. ClickUp (ideal para equipes que gerenciam fluxos de trabalho de conteúdo de ponta a ponta)

Obtenha o ClickUp gratuitamente Gerencie todo o seu pipeline de conteúdo de voz e vídeo dentro do espaço de trabalho habilitado para IA do ClickUp.

O ClickUp reúne redação com tecnologia de IA, documentos colaborativos e gerenciamento de tarefas em um espaço de trabalho de IA convergente para que sua equipe possa executar fluxos de trabalho de conteúdo, incluindo projetos de voz e vídeo, de ponta a ponta, sem a constante mudança de contexto.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de escrita com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

Escreva e refine roteiros sem sair do ClickUp.

Use o ClickUp Brain para acelerar o fluxo de trabalho de produção de vídeo e voz com assistência para roteirização, planejamento e pré e pós-produção.

Em vez de escrever um roteiro em uma ferramenta e gerenciar a produção em outra, você pode usar o ClickUp Brain para gerar, refinar e aperfeiçoar roteiros diretamente no ClickUp Docs.

A IA se baseia no contexto do seu espaço de trabalho, como resumos de projetos, roteiros anteriores ou documentos da marca que você já armazenou no ClickUp, para manter seus rascunhos consistentes sem precisar copiar e colar manualmente.

Além da assistência à redação, você pode criar ClickUp Super Agents para lidar de forma autônoma com tarefas como redigir resumos, sintetizar feedback e encaminhar conteúdo para aprovação. Eles trabalharão em segundo plano como um colega de equipe dedicado, alimentado por IA, para acelerar seus prazos de produção.

Automatize os fluxos de trabalho de conteúdo para geração de dublagens com o ClickUp Super Agents.

Passe do rascunho do roteiro para a tarefa de produção com um clique

Crie tarefas ClickUp rastreáveis diretamente de chats ou documentos

Colabore em roteiros em tempo real com o ClickUp Docs, seu hub central para edição em equipe. Vários membros da equipe podem editá-los simultaneamente, deixar comentários embutidos e marcar as partes interessadas para aprovação.

O histórico de versões rastreia todas as alterações, para que você nunca perca um rascunho.

Quando o roteiro estiver pronto, você pode anexá-lo diretamente às tarefas certas do ClickUp, atribuir a etapa de produção da narração, definir prazos e acompanhar o progresso, sem sair da plataforma.

Capture e compartilhe rascunhos de dublagens diretamente no ClickUp.

Capture áudio e vídeo diretamente da sua tela e transforme-os em trechos compartilháveis com o ClickUp Clips

Para equipes que gravam seu próprio áudio ou vídeo, capture gravações de tela e narração de voz e compartilhe-as instantaneamente com sua equipe usando o ClickUp Clips. Isso funciona bem para conteúdo de treinamento interno, demonstrações de produtos ou feedback assíncrono sobre rascunhos de dublagens.

O resultado: todo o seu pipeline de produção de conteúdo, desde a concepção até o roteiro e o produto final, fica em um só lugar.

Observação: pense no ClickUp como a espinha dorsal do seu fluxo de trabalho de conteúdo. Ele mantém os roteiros, feedbacks e tarefas de produção organizados, mas para a geração de dublagens por IA, você ainda precisará de uma ferramenta TTS dedicada.

Melhores recursos do ClickUp

Veja seu pipeline de conteúdo exatamente como sua equipe trabalha melhor com o ClickUp Views , desde quadros Kanban até linhas do tempo e visualizações de lista.

Use os campos personalizados do ClickUp para adicionar os detalhes essenciais ao seu fluxo de trabalho, seja o status do roteiro ou a fase de aprovação.

Deixe que o ClickUp Automations cuide das tarefas repetitivas para que sua equipe possa se concentrar na produção de conteúdo, em vez de ficar atrás de atualizações.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

O plano gratuito do ClickUp é generoso o suficiente para criadores individuais e equipes pequenas começarem sem nenhum custo inicial.

Tenha uma visão geral da saúde da sua produção de conteúdo, identifique gargalos e monitore as cargas de trabalho da equipe em todos os projetos rapidamente com os painéis do ClickUp.

Revise roteiros, deixe comentários e aprove o conteúdo em qualquer lugar com seu aplicativo móvel.

Os roteiros e briefings são anexados diretamente às tarefas às quais pertencem, para que o contexto esteja sempre ao alcance e nada fique isolado.

Conecta-se a ferramentas que você já utiliza, como Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot e Zapier.

Contras:

A experiência do aplicativo móvel pode não ser tão refinada quanto a do desktop para alguns recursos avançados.

Equipes focadas exclusivamente na geração de voz podem não precisar de funcionalidades completas de gerenciamento de projetos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O feedback de uma avaliação da TrustRadius diz:

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer líder. Também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximos passos (atendendo à necessidade de acompanhar e monitorar nosso ciclo de criação de conteúdo).

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo de mídia social e digital. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer líder. Também elimina toda a comunicação por e-mail, pois a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximos passos (atendendo à necessidade de acompanhar e monitorar nosso ciclo de criação de conteúdo).

2. ElevenLabs (ideal para clonagem de voz ultrarrealista e conteúdo multilíngue)

via ElevenLabs

Quando seu conteúdo exige vozes indistinguíveis de gravações humanas, o ElevenLabs é uma opção confiável.

A plataforma usa modelos neurais avançados para capturar inflexões sutis, padrões de respiração e nuances emocionais que a maioria das ferramentas TTS não consegue captar.

A clonagem de voz é um diferencial importante do ElevenLabs. Basta enviar uma amostra curta de áudio e a plataforma cria uma versão sintética dessa voz. Você pode manter um narrador consistente para a marca em todos os projetos ou localizar o conteúdo, preservando as características do locutor.

O recurso Projetos lida com conteúdo longo, permitindo que você dirija várias vozes ao longo dos capítulos com um ritmo consistente.

O estúdio de dublagem automatiza o conteúdo multilíngue. Envie um vídeo e o ElevenLabs transcreve, traduz e regrava na língua de destino, combinando o tempo e o tom. Para equipes de conteúdo globais, isso reduz o tempo de dublagem de semanas para horas.

Os melhores recursos do ElevenLabs

Crie uma réplica sintética de qualquer voz usando apenas alguns minutos de áudio.

Gerencie conteúdos longos, como audiolivros, podcasts ou módulos de cursos, com um editor baseado em linha do tempo.

Carregue conteúdo de vídeo e gere versões dubladas em novos idiomas

Prós e contras do ElevenLabs

Prós:

Tenha acesso a uma biblioteca com mais de 5.000 vozes.

Crie vozes com som natural para chatbots e assistentes virtuais

Suporte multilíngue abrangente em mais de 70 idiomas

Contras:

O ajuste fino da pronúncia ou do tom requer várias tentativas.

A clonagem de voz requer atenção cuidadosa aos direitos de uso e considerações éticas.

Uma curva de aprendizado mais íngreme para recursos avançados, como o Editor de Projetos.

Preços do ElevenLabs

Gratuito

Inicial: US$ 5/mês

Criador: US$ 22/mês

Pro: US$ 99/mês

Avaliações e comentários do ElevenLabs

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Um usuário do G2 relata: A ElevenLabs oferece vozes extremamente naturais, com excelente prosódia e entonação. A qualidade é consistente mesmo com textos mais longos, e a API é fácil de integrar em aplicações do mundo real. A personalização da voz, a estabilidade e a baixa latência tornam-na uma ferramenta confiável para uso em produção, não apenas em demonstrações.

3. WellSaid Labs (ideal para equipes empresariais que desejam criar experiências de voz consistentes com a marca)

via WellSaid Labs

As equipes empresariais precisam de mais do que apenas vozes de qualidade. Você precisa de governança, controles de colaboração e avatares de voz proprietários.

A WellSaid Labs concentra-se no uso corporativo. A plataforma oferece espaços de trabalho em equipe onde vários usuários colaboram em projetos de voz com permissões baseadas em funções. Bibliotecas de pronúncia garantem que termos técnicos, nomes de marcas e jargões do setor soem corretamente em todas as partes do conteúdo.

Avatares de voz personalizados permitem que as organizações criem vozes de IA exclusivas. Você pode trabalhar com a equipe da WellSaid para desenvolver uma voz que ajude a construir uma identidade de marca forte que os concorrentes ou outros clientes não possam copiar.

Os recursos de segurança e conformidade atendem aos requisitos empresariais. A conformidade com SOC 2, a integração SSO e os registros de auditoria oferecem às equipes de TI os controles de que precisam.

Os melhores recursos do WellSaid Labs

Cole ou carregue scripts no WellSaid Studio, selecione uma voz e obtenha narração em tempo real com controle total sobre o resultado final.

Crie um dicionário de pronúncias personalizadas para nomes de marcas e termos técnicos.

Conecte o WellSaid Labs ao Adobe Premiere Pro e ao Adobe Express para criar e inserir narrações diretamente em seu fluxo de trabalho de edição.

Prós e contras do WellSaid Labs

Prós:

Uma biblioteca de vozes de IA com mais de 120 idiomas, abrangendo vários sotaques e estilos.

Em conformidade com as normas HIPAA, GDPR, ADA e WCAG.

Trabalhe com sua equipe em tempo real em um fluxo de trabalho conectado e deixe comentários em projetos compartilhados.

Contras:

Sem plano gratuito permanente

A criação de vozes personalizadas envolve um processo de configuração mais longo.

A API do desenvolvedor é voltada para casos de uso corporativo.

Preços da WellSaid Labs

Gratuito

Criativo: US$ 55/usuário/mês

Negócios: US$ 160/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários da WellSaid Labs

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Um usuário do G2 menciona: Gosto da facilidade de uso do WellSaid Studio. Ele me poupa muito tempo com dublagens. Pego meu roteiro, insiro-o na ferramenta e obtenho um áudio realista. A alta qualidade e a economia de tempo são incríveis. Eu o uso o tempo todo. Também gosto muito de poder escolher entre diversas vozes. Sendo uma empresa global, é muito importante e impactante para nossos funcionários ouvirem vozes que soam como as deles.

4. Speechify (ideal para conversão de texto em fala com foco em acessibilidade e produtividade pessoal)

via Speechify

Quer transformar qualquer texto em áudio e ouvi-lo? Então você achará o Speechify útil. Ele é perfeito para ler documentos, Google Docs, PDFs, artigos, e-mails, sites, livros ou qualquer material de texto de sua escolha.

O Speechify começou como uma ferramenta de acessibilidade. A extensão do navegador lê páginas da web em voz alta, enquanto o aplicativo móvel digitaliza documentos físicos usando OCR e os converte em fala. A ferramenta remove barreiras para pessoas com dificuldades de leitura ou qualquer pessoa que prefira aprender por áudio usando software de conversão de voz em texto.

A biblioteca de vozes inclui vozes neurais de alta qualidade, e os controles de velocidade permitem que você ouça em velocidades aceleradas. A sincronização entre dispositivos garante que você possa começar a ouvir um artigo no seu laptop e continuar no seu celular. Embora o Speechify Studio ofereça geração de narração, o principal ponto forte da plataforma continua sendo a produtividade pessoal.

Melhores recursos do Speechify

Tenha acesso a mais de 1.000 vozes realistas de IA em mais de 60 idiomas e sotaques.

Gere resumos e questionários de IA com base no conteúdo

Veja cada palavra ser destacada na tela em sincronia com a narração: Sua biblioteca e seu progresso de audição acompanham você em dispositivos móveis e desktops.

Prós e contras do Speechify

Prós:

O design que prioriza a acessibilidade facilita a leitura para pessoas com dislexia ou deficiências visuais.

Opções de entrada versáteis, desde páginas da web e PDFs até livros físicos

A audição rápida ajuda você a consumir conteúdo mais rapidamente.

Contras:

A qualidade de voz para uso em produção não se compara às plataformas TTS dedicadas.

Os recursos do estúdio para criação de conteúdo são menos desenvolvidos do que as ferramentas principais de leitura.

É necessária uma atualização para o plano premium para ter acesso total à biblioteca de vozes.

Preços do Speechify

Gratuito

Premium: US$ 29/mês

Avaliações e comentários sobre o Speechify

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Um usuário do G2 compartilha sua experiência: O Speechify me poupa muito tempo. Posso simplesmente ouvir e-mails ou qualquer página da web em vez de ficar lendo repetidamente e me perder no meio do caminho.

5. LOVO AI (Ideal para criadores de vídeo que precisam de voz e edição em uma única plataforma)

Usar ferramentas separadas para dublagens, legendas e edição de vídeo é uma perda de tempo. É aí que o LOVO AI, uma plataforma de criação de conteúdo tudo-em-um, vem em seu socorro. Ele combina a geração de voz com um editor de vídeo chamado Genny para resolver essa frustração comum dos criadores de vídeo.

A biblioteca de vozes inclui mais de 500 vozes de IA, mas o diferencial é o Genny. Ele permite adicionar dublagens diretamente às linhas do tempo dos vídeos e gerar legendas automáticas sem exportar para outra ferramenta.

Os controles de emoção e ênfase permitem que você direcione como a IA entrega as falas. Marque palavras para dar ênfase, ajuste o ritmo ou selecione tons emocionais como “animado” ou “sério”. Para criadores que precisam de mais do que uma narração monótona, esses controles adicionam expressividade.

Melhores recursos do LOVO AI

Gere legendas automaticamente a partir da sua narração e personalize-as para combinar com a sua marca.

Acesse os recursos de clonagem de voz em todos os planos pagos.

Escreva roteiros mais rapidamente com o redator de IA da Genny.

Prós e contras do LOVO AI

Prós:

Os projetos são armazenados com segurança na nuvem e acessíveis às equipes a qualquer momento.

A ferramenta de arte com IA transforma ideias em texto em imagens vibrantes

Os desenvolvedores podem integrar as vozes avançadas de IA da LOVO em seus próprios aplicativos ou serviços com acesso à API.

Contras:

Os recursos de edição de vídeo são básicos em comparação com editores dedicados.

A qualidade da voz varia em toda a grande biblioteca

Preços do LOVO AI

Básico: US$ 29/usuário/mês

Pro: US$ 48/usuário/mês

Pro+: US$ 149/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o LOVO AI

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LOVO AI?

6. Synthesia (ideal para instrutores corporativos e equipes de marketing que precisam de apresentações em vídeo sem um estúdio)

via Synthesia

Se você adora a ideia de dublagens com IA, mas quer dar um passo adiante adicionando um apresentador visual ao seu conteúdo, experimente o Synthesia.

Ele transforma seus roteiros escritos em vídeos refinados liderados por um avatar digital realista. Você também pode clonar sua própria voz para tornar a entrega mais adequada à marca.

O Synthesia permite que você produza conteúdo envolvente sem precisar contratar uma equipe de filmagem, alugar equipamentos ou aparecer diante das câmeras.

Melhores recursos do Synthesia

Selecione entre mais de 240 avatares disponíveis ou crie seu próprio avatar personalizado que fala fluentemente em mais de 160 idiomas.

Incorpore chamadas à ação clicáveis e questionários diretamente no reprodutor de vídeo para melhorar a retenção de espectadores.

Traduza roteiros automaticamente, gere legendas correspondentes e aplique dublagem com IA ou clonagem de voz em mais de 80 idiomas com um único clique.

Gerencie a produção com kits de marca aplicados automaticamente e colaboração em equipe ao vivo.

Prós e contras do Synthesia

Prós:

Elimina os altos custos e as dores de cabeça logísticas das filmagens tradicionais e das sessões de gravação de dublagem.

Aumente o alcance global com traduções rápidas

Não requer experiência prévia em edição de vídeo ou áudio.

Contras:

Avatares de estúdio de alta qualidade envolvem um longo processo de criação.

Preços do Synthesia

Básico: Gratuito

Inicial: US$ 29/mês

Criador: US$ 89/mês

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Um usuário relata no G2: As narrações e a facilidade com que podemos adicionar outra camada de modalidade para nossos alunos. Utilizar apenas texto e vídeo básico não resolve para todos os tipos de alunos. Ao ter uma maneira rápida e fácil de adicionar narração, nosso produto final fica muito melhor e, mais importante, atende a um público maior.

7. Google Cloud Text-to-Speech (ideal para desenvolvedores que incorporam voz em aplicativos em grande escala)

Quando seu aplicativo precisa gerar fala para milhares de solicitações por dia, você não pode correr o risco de enfrentar problemas de inatividade ou latência. Tendo isso em mente, o Google Cloud TTS oferece confiabilidade de nível empresarial com a simplicidade do pagamento conforme o uso, usando a mesma tecnologia por trás do Google Assistant.

Para desenvolvedores que já estão no ecossistema do Google Cloud, a integração é simples. O suporte a SSML oferece controle preciso sobre pronúncia, pausas e velocidade de fala, o que é fundamental para experiências de marca ou ferramentas de acessibilidade.

Melhores recursos do Google Cloud Text-to-Speech

Gere falas com som natural com vozes de estúdio, vozes Polyglot e o recém-adicionado Gemini 2. 5 modelos Flash TTS (cobrados por meio de preços baseados em tokens)

Acesse mais de 380 vozes em mais de 75 idiomas e variantes para criar aplicativos multilíngues.

Desempenho dinâmico para leituras expressivas: poesia, noticiários, narração de histórias e sussurros

Prós e contras do Google Cloud Text-to-Speech

Prós:

Confiabilidade empresarial que lida com grandes volumes de solicitações

Integração profunda com o Google Cloud Platform

Preços previsíveis com pagamento conforme o uso, sem licenças por usuário.

Contras:

O serviço é totalmente dependente da nuvem.

Requer recursos de desenvolvedor para implementar

Menos controle criativo em comparação com plataformas de produção de conteúdo

Preços do Google Cloud Text-to-Speech

Modelos baseados em Gemini (preços por token, sem nível gratuito)

Gemini 2. 5 Flash TTS: US$ 0,50/1 milhão de tokens de texto + US$ 10,00/1 milhão de tokens de áudio

Gemini 2. 5 Pro TTS: US$ 1,00/1 milhão de tokens de texto + US$ 20,00/1 milhão de tokens de áudio

Modelos padrão (preços baseados em personagens, níveis gratuitos disponíveis)

Vozes padrão: gratuito até 4 milhões de caracteres/mês, depois US$ 4/1 milhão de caracteres

WaveNet Voices: gratuito até 4 milhões de caracteres/mês, depois US$ 4/1 milhão de caracteres

Neural2 Voices: Grátis até 1 milhão de caracteres/mês, depois US$ 16/1 milhão de caracteres

Polyglot (Pré-visualização): Grátis até 1 milhão de caracteres/mês, depois US$ 16/1 milhão de caracteres

Chirp 3: HD Voices: Grátis até 1 milhão de caracteres/mês, depois US$ 30/1 milhão de caracteres

Chirp 3: HD (nível superior): sem nível gratuito, US$ 60/1 milhão de caracteres

Studio Voices: Grátis até 1 milhão de caracteres/mês, depois US$ 160/1 milhão de caracteres

Avaliações e comentários do Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer: A síntese de voz oferece resultados consistentes e naturais em vários idiomas, com destaque para os idiomas indianos. A configuração da implantação é simples, pois a integração da API envolve uma configuração mínima. A qualidade da saída permanece confiável mesmo quando o sistema está sob carga pesada. A latência é tão baixa que pode ser usada em ambientes de produção sem a necessidade de buffer extra.

8. Microsoft Azure Text to Speech (ideal para aplicações empresariais que exigem cobertura linguística global e vozes personalizadas)

via Microsoft Azure Text to Speech

Empresas globais frequentemente enfrentam fragmentação de fornecedores ao atender mercados internacionais. O Azure Text to Speech resolve isso oferecendo vozes que funcionam em vários idiomas e se integram à infraestrutura existente da Microsoft.

O Microsoft Azure TTS oferece mais de 400 vozes neurais em mais de 140 idiomas. Essa cobertura elimina a necessidade de combinar vários provedores de TTS. O Custom Neural Voice permite que você crie vozes de IA proprietárias, gravando dados de treinamento e implantando o modelo exclusivamente para seus aplicativos.

O Speech Studio oferece uma interface visual para ajustar a pronúncia e testar vozes sem precisar escrever código. A flexibilidade é valiosa para organizações com capacidades técnicas variadas.

Melhores recursos do Microsoft Azure Text to Speech

Treine vozes de IA em suas próprias gravações para criar vozes exclusivas para sua organização.

Ajuste a pronúncia e visualize o SSML sem escrever código

Ajuste arquivos de áudio para obter resultados de nível profissional

Prós e contras do Microsoft Azure Text to Speech

Prós:

As redes neurais profundas tornam as vozes sintetizadas quase indistinguíveis das gravações humanas, reduzindo a fadiga auditiva durante as interações com a IA.

O Azure agora oferece síntese de avatar falante, combinando o Custom Neural Voice com um avatar de vídeo para atendimento ao cliente e e-learning.

Suporta arquivos com mais de 10 minutos de duração de forma assíncrona por meio da API de síntese em lote.

Contras:

A Custom Neural Voice requer uma quantidade significativa de dados de treinamento e tempo de configuração.

A complexidade pode sobrecarregar equipes que precisam apenas de TTS básico.

A estrutura de preços requer um planejamento cuidadoso para uso em grande volume.

Preços do Microsoft Azure Text to Speech

Gratuito

Pagamento conforme o uso: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Um usuário compartilha sua experiência no G2: É muito fácil passar de um texto simples para uma fala que soa realmente natural. Os SDKs e a API REST são simples: basta pegar sua chave, acessar o endpoint e você estará falando em minutos. Gosto do fato de ele suportar vários idiomas e as vozes neurais soarem realmente humanas, não robóticas. O SSML é um bônus interessante quando você precisa ajustar a velocidade ou adicionar pausas, e a opção de voz personalizada é ótima se você deseja ter sua própria voz de marca.

9. Descript (Ideal para podcasters e editores de vídeo que desejam edição de áudio baseada em texto)

via Descript

Editar dublagens ouvindo e percorrendo as formas de onda é lento e tedioso. Para resolver isso, o Descript permite que você edite áudio e vídeo editando o texto.

Carregue áudio ou vídeo, obtenha uma transcrição automática e, em seguida, edite a transcrição para editar a mídia. Exclua uma palavra da transcrição e ela desaparecerá da gravação. Esse processo acelera drasticamente a pós-produção para apresentadores de podcasts e criadores de vídeo.

O recurso de clonagem de voz Overdub do Descript merece uma menção especial. Você pode treinar um modelo com sua voz e, em seguida, digitar novas palavras para que elas sejam ditas com sua voz.

A plataforma também inclui gravação de tela e transcrição, lidando com todo o fluxo de trabalho, desde a gravação até a exportação.

Melhores recursos do Descript

Escolha entre os modelos Claude, Gemini e GPT com base na complexidade da tarefa.

Identifique e remova “hum”, “uh” e outras palavras de preenchimento com um clique

Traduza e dublando vídeos em mais de 39 idiomas com sincronização labial automática.

Prós e contras do Descript

Prós:

Remove o ruído de fundo e melhora a qualidade da voz sem a necessidade de microfones caros ou isolamento acústico.

A sobreposição economiza um tempo significativo de regravação.

Corrija uma palavra mal pronunciada ou um áudio incorreto simplesmente digitando

Contras:

A qualidade da voz sobreposta não se compara às plataformas TTS dedicadas.

A precisão da transcrição varia de acordo com a qualidade do áudio.

Recursos avançados limitados de edição de vídeo

Preços do Descript

Aficionado: US$ 24/usuário/mês

Criador: US$ 35/usuário/mês

Negócios: US$ 65/usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Um usuário do G2 diz: Estou acostumado a editar no iMovie e em programas como o Final Cut, até já experimentei o CapCut básico, mas isso torna a edição tão fácil quanto editar um documento! E também é muito rápido. Gosto de poder transformar clipes em “Cold Opens” copiando e colando o texto de uma seção no topo do roteiro, e isso realmente funciona muito bem.

10. CAMB AI (ideal para dublagem multilíngue rápida com sincronização labial automática)

via CAMB AI

A dublagem de conteúdo de vídeo em vários idiomas tradicionalmente requer dubladores, tradução e sincronização cuidadosa. É um processo lento e caro.

O CAMB AI automatiza isso com vozes geradas por IA que sincronizam com os movimentos labiais do locutor original. O processamento em lote lida com grandes bibliotecas de conteúdo, permitindo que empresas de mídia e provedores de e-learning dublem catálogos inteiros com eficiência.

Melhores recursos do CAMB AI

Use IA para ajustar o áudio e o vídeo para que o conteúdo dublado pareça natural.

Preserve as características da voz do locutor original ao dublar para novos idiomas.

Dublando vários vídeos simultaneamente para ampliar os esforços de localização

Prós e contras do CAMB AI

Prós:

Dublagem significativamente mais rápida em comparação com os métodos tradicionais

A tecnologia de sincronização labial cria conteúdo localizado com aparência mais natural.

O amplo suporte a idiomas cobre praticamente qualquer necessidade de distribuição global.

Contras:

A qualidade do áudio dublado pode variar de acordo com o idioma.

Menos adequado para conteúdos em que a dublagem com nuances é fundamental.

O design API-first e as opções de configuração avançadas podem sobrecarregar usuários sem experiência em desenvolvimento.

Preços do CAMB AI

Gratuito

Essenciais: US$ 5/mês

Pro: US$ 20/mês

Premier: US$ 75/mês

Avançado: US$ 250/mês

Especialista: US$ 900/mês

Avaliações e comentários da CAMB AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Corrija o fluxo de trabalho por trás da sua produção de dublagem com o ClickUp

A melhor alternativa ao Murf AI depende de onde o Murf começa a ficar aquém das suas necessidades. Se você precisa de uma clonagem de voz mais realista, o ElevenLabs ou o WellSaid Labs podem ser mais adequados. Se você está incorporando voz em aplicativos ou produtos, o Google Cloud Text-to-Speech e o Azure fazem mais sentido em termos de escala e acesso à API.

Para muitas equipes, porém, o desafio começa antes mesmo da voz ser gerada. Roteiros, feedback e recursos ficam espalhados por várias ferramentas, tornando o processo de produção mais difícil de gerenciar do que a própria geração de voz.

É aí que o ClickUp se destaca. Ele oferece à sua equipe um único lugar para escrever roteiros, coordenar revisões, atribuir tarefas e manter o conteúdo em movimento, do rascunho ao produto final.

Quer uma maneira mais organizada de executar projetos de voz? Experimente o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes (FAQs)

O Murf AI oferece um plano gratuito com minutos de voz limitados e exportações com marca d'água. O uso comercial sem marcas d'água requer uma assinatura paga.

O ElevenLabs enfatiza a clonagem de voz e vozes neurais ultrarrealistas, enquanto o Murf AI se concentra em uma biblioteca de vozes mais ampla com ferramentas de edição mais simples. O recurso Projetos do ElevenLabs lida melhor com conteúdos longos, mas a interface do Murf pode parecer mais acessível para equipes novas na geração de voz por IA.

Priorize a qualidade da voz para o seu caso de uso, a cobertura de idiomas para o seu público, as opções de integração com suas ferramentas existentes e os recursos de colaboração se vários membros da equipe forem criar conteúdo.

