Seu sistema ERP é a chave para o seu negócio, mas você está realmente usando-o?

A maioria das organizações fica sobre uma montanha de dados operacionais, buscando relatórios manualmente, corrigindo fluxos de trabalho e reagindo a problemas que a IA poderia ter previsto semanas atrás.

O Oracle AI promete mudar isso, incorporando automação e análises preditivas diretamente em seus fluxos de trabalho existentes. É um kit de ferramentas poderoso, mas nem sempre é fácil usá-lo de maneira eficaz. Portanto, antes de mergulhar de cabeça, é útil entender exatamente com o que você está trabalhando.

Neste blog, abordaremos como usar o Oracle AI para automação e análise de ERP e por que o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, pode ser uma alternativa mais simples e prática que vale a pena considerar.

O que é o Oracle AI no ERP?

O Oracle AI no ERP é um conjunto de recursos integrados de inteligência artificial e aprendizado de máquina (ML) incorporados diretamente ao Oracle Cloud ERP. Ele opera dentro dos módulos existentes da Oracle, incluindo finanças, compras, cadeia de suprimentos e gerenciamento de projetos, para automatizar tarefas repetitivas, detectar anomalias e apresentar recomendações baseadas em dados em tempo real.

A camada de IA da ferramenta utiliza tecnologias como Oracle Digital Assistant, modelos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para ajudar os usuários a interagir com os dados de ERP de forma mais intuitiva.

Além disso, ele pode sinalizar faturas duplicadas, prever o fluxo de caixa, automatizar lançamentos contábeis e gerar relatórios financeiros sem intervenção manual.

🧠 Curiosidade: A primeira versão de um ERP foi, na verdade, uma colaboração entre a IBM e a J. I. Case, fabricante de tratores, na década de 1960. Eles criaram o que foi chamado de “Planejamento de Necessidades de Materiais” (MRP). Naquela época, era uma operação do tamanho de uma sala usada para calcular quantas peças eram necessárias para construir uma única máquina.

Tipos de tecnologias de IA no Oracle ERP

O Oracle Fusion Cloud ERP reúne vários tipos de IA, cada um projetado para tarefas diferentes. Aqui estão cada uma das tecnologias em termos simples e práticos para que você possa escolher a mais adequada para cada trabalho.

Aprendizado de máquina e análises preditivas

O aprendizado de máquina aprende com seus dados históricos para prever o futuro. Em vez de você criar planilhas complexas, os algoritmos de aprendizado de máquina analisam transações anteriores para prever resultados como fluxo de caixa, demanda dos clientes ou necessidades de estoque.

Na prática, isso significa:

Detecção da demanda: em vez de depender das vendas do ano anterior, o sistema ajusta as previsões usando sinais em tempo real, como tendências atuais de vendas ou buzz nas redes sociais.

Previsão de fluxo de caixa: prevê quando os clientes pagarão suas faturas, fornecendo uma visão mais precisa de sua posição de caixa futura e sinalizando possíveis déficits com antecedência.

Detecção de anomalias: o sistema identifica automaticamente transações incomuns que podem indicar um erro ou até mesmo uma fraude, para que você possa investigar imediatamente.

🔍 Você sabia? A implementação de um ERP é conhecida por ser complicada. O exemplo mais famoso é o da Hershey's em 1999. Eles tentaram entrar em operação logo antes da temporada mais movimentada, mas o sistema apresentou falhas graves. Infelizmente, eles acabaram não conseguindo entregar US$ 100 milhões em doces para o Halloween, o que fez com que o preço das ações caísse 8% em um dia.

Processamento de linguagem natural e agentes de IA

A NLP é o que permite que você “converse” com seu software. Você pode fazer perguntas ao seu ERP em inglês simples e obter respostas, assim como faria com um colega. Isso economiza muito tempo em comparação com navegar por menus intermináveis e executar relatórios pré-construídos e complicados.

Os agentes de IA da Oracle podem lidar com tarefas de várias etapas com base em uma solicitação simples. Por exemplo, um gerente financeiro poderia pedir: “Mostre-me todas as faturas com mais de 30 dias de atraso dos fornecedores na EMEA”, e o agente de IA geraria e entregaria o relatório instantaneamente.

📮 ClickUp Insight: 28% dos participantes da pesquisa admitem que planejam demais em vez de fazer o trabalho, e 20% tendem a realizar tarefas mais fáceis que dão uma falsa sensação de produtividade. Claramente, a procrastinação se manifesta de diferentes maneiras. Você esboça, reorganiza, refina... e a tarefa real espera silenciosamente. É aí que usar a IA como um simulador de voo (de certa forma) pode ajudar. Você pode pedir ao ClickUp Brain para pensar na próxima etapa realista com você, com base em outras tarefas em andamento. E se você precisar de algo mais estruturado, pode solicitar que um Super Agente verifique cuidadosamente, destaque o que ficou sem ser feito ou divida metas maiores em etapas viáveis.

Automação robótica de processos

Se você tem tarefas altamente repetitivas e baseadas em regras, a automação de processos robóticos (RPA) é a ferramenta ideal para o trabalho. A RPA usa “bots” de software para imitar ações humanas, como clicar, copiar e colar dados entre sistemas. É ideal para trabalhos rotineiros que não exigem tomadas de decisão complexas.

Os casos de uso comuns de RPA em um software ERP incluem:

Extraindo dados de um PDF de fatura e inserindo-os no sistema

Atualização das informações do fornecedor no arquivo de dados mestre

Reconciliação de transações entre seu ERP e extratos bancários

Como usar o Oracle AI para automação e análise de ERP

Aprender a usar o Oracle AI para automação e análise de ERP significa saber onde aplicá-lo.

A análise informa o que está acontecendo. A automação é o que você faz a respeito. O Oracle AI pode revelar insights e agir com base neles, lidando com o trabalho repetitivo e baseado em regras que consome o tempo da sua equipe nas áreas de finanças, compras e cadeia de suprimentos. Veja como colocar isso em prática. 🛠️

Etapa 1: identifique os processos que você deseja automatizar

Nem todos os sistemas ou processos de ERP valem a pena ser automatizados imediatamente. Comece auditando onde sua equipe gasta mais esforço manual; as tarefas repetitivas e de alto volume que seguem regras previsíveis são onde o Oracle AI oferece os resultados mais rápidos.

Bons pontos de partida incluem:

Captura de faturas e correspondência tripla em processos de contas a pagar

Lançamentos contábeis recorrentes e reconciliações de fechamento de período

Aprovações de pedidos de compra em compras

Previsão da demanda e reposição de estoque na cadeia de suprimentos

Se sua equipe de contas a pagar está digitando manualmente 500 faturas por semana, essa é sua primeira meta. Se as aprovações de compras estão criando gargalos, é por aí que você deve começar.

Etapa 2: habilite os recursos certos do Oracle AI para cada módulo

Os recursos do Oracle AI estão vinculados a módulos específicos, portanto, cada um precisa ser habilitado individualmente com base no que você está automatizando. Acesse o console de administração do Oracle Fusion Cloud ERP e ative os recursos relevantes:

Para automação de faturas: habilite o Reconhecimento Inteligente de Documentos (IDR) no Oracle Payables.

Para compras: ative o encaminhamento de requisições com tecnologia de IA no Oracle Procurement Cloud.

Para a cadeia de suprimentos: ative o planejamento de demanda por IA no Oracle SCM Cloud.

Para o fechamento financeiro: habilite o Oracle Account Reconciliation com certificação assistida por IA.

Seu administrador Oracle pode confirmar quais desses recursos estão incluídos em seu nível de assinatura atual antes do início da configuração.

🚀 Vantagem do ClickUp: Embora a Oracle forneça as análises, a ação com base nessas informações geralmente ocorre em outras ferramentas, criando uma dispersão de trabalho. Isso significa que as equipes perdem horas alternando entre aplicativos e procurando as informações necessárias para realizar suas tarefas.

Automatize a resposta a incidentes em aplicativos conectados com o ClickUp Super Agents

Então, quando um alerta de anomalia é acionado, o que acontece a seguir? É necessário criar, atribuir e acompanhar uma tarefa. Com o ClickUp AI Super Agents, você pode criar automaticamente uma tarefa quando um alerta é acionado no Oracle.

Por exemplo, se o Oracle Cloud Monitoring detectar um pico na latência do banco de dados, um Super Agente de IA cria instantaneamente uma tarefa de alta prioridade no ClickUp, atribui-a ao SRE de plantão, anexa os detalhes do alerta e aciona uma notificação. Ele transforma um alerta bruto em um fluxo de trabalho de resolução rastreável e de propriedade própria em segundos.

Saiba mais aqui:

Etapa 3: Configure regras de automação usando seus dados históricos de ERP

Depois que os recursos forem ativados, o Oracle AI ERP precisará ser configurado para refletir como sua organização opera. Ele não funciona bem imediatamente sem essa preparação.

Para o processamento de faturas, as principais decisões envolvem suas regras de correspondência: com que rigor a IA deve comparar as faturas com os pedidos de compra e as entradas de mercadorias, e quais níveis de tolerância se aplicam às variações de preço ou quantidade?

Uma empresa de manufatura que processa grandes volumes de recebimentos de mercadorias, por exemplo, pode definir uma tolerância de quantidade mais restrita do que uma empresa de serviços que lida principalmente com faturas de fornecedores baseadas em assinaturas.

O Oracle AI usa seus dados históricos de transações para estabelecer linhas de base. Quanto mais rico for seu histórico de dados, mais precisos serão os resultados desde o primeiro dia. Dados limpos de dois ou mais anos atrás colocam você em uma posição sólida para obter uma automação confiável do fluxo de trabalho desde o início.

🔍 Você sabia? Uma nova rede social chamada Moltbook foi lançada para agentes de IA. Os humanos podem assistir, mas não têm permissão para postar. Em uma das reviravoltas mais estranhas até agora, o bot de um usuário concedeu a si mesmo acesso ao site e literalmente fundou uma religião chamada “Crustafarianismo” da noite para o dia, completa com suas próprias escrituras e site, e começou a recrutar outros bots.

Etapa 4: teste um processo antes de expandir

Em vez de automatizar tudo de uma vez, escolha um único processo e execute o Oracle AI em um subconjunto de transações enquanto sua equipe monitora os resultados em paralelo. A correspondência de faturas é o ponto de partida mais comum por esse motivo.

Um piloto controlado oferece a oportunidade de detectar regras mal configuradas, identificar casos extremos que a IA não está lidando bem e construir confiança interna antes de uma implementação mais ampla. A maioria das equipes executa um piloto por quatro a seis semanas, o que é tempo suficiente para cobrir um ciclo contábil completo e obter feedback significativo.

Etapa 5: configure o tratamento de exceções para que nada passe despercebido

A automação funciona bem até encontrar algo fora dos parâmetros esperados. Nas configurações do Intelligent Process Automation (IPA) da Oracle, é importante definir o que acontece quando a IA encontra uma transação que não consegue processar com segurança.

Uma fatura que não passa na correspondência tripla, por exemplo, pode ser encaminhada automaticamente para o analista de contas a pagar relevante, com o contexto do motivo pelo qual foi sinalizada. Um pedido de compra que exceda um limite de gastos predefinido pode ser encaminhado para um aprovador sênior sem qualquer triagem manual intermediária.

Para cada tipo de exceção, alertas em tempo real garantem que a pessoa certa seja notificada antes que algo seja atrasado ou esquecido.

🧠 Curiosidade: Pensamos na automação como uma tendência moderna, mas por volta de 400 a.C., um filósofo grego chamado Arquitas construiu um pássaro mecânico movido a vapor. Ele podia voar cerca de 200 metros antes de ficar sem vapor e é considerado um dos primeiros registros de uma máquina autônoma.

Etapa 6: use análises para acompanhar o desempenho da automação

Com os fluxos de trabalho automatizados em funcionamento, conectá-los ao Oracle Fusion Analytics Warehouse (FAW) oferece visibilidade sobre seu desempenho. O objetivo é melhorar continuamente com base no que os dados mostram.

Principais métricas que vale a pena acompanhar:

Taxa de processamento direto: a porcentagem de faturas ou ordens de compra tratadas de ponta a ponta sem intervenção humana.

Taxa de exceção: com que frequência a IA sinaliza transações que não pode processar e os motivos subjacentes

Tempos de ciclo: como o processamento de faturas ou aprovações de compras se comparam aos benchmarks pré-automação

Taxas de erro: se as transações processadas por IA estão gerando correções posteriores ou sinalizações de auditoria

Uma taxa de processamento direto abaixo de 70% é um sinal para revisar as regras de correspondência ou a qualidade dos dados. Por outro lado, taxas de exceção crescentes geralmente indicam uma mudança no comportamento do fornecedor ou nos padrões de transação aos quais o modelo ainda não se adaptou.

Casos de uso do Oracle AI para ERP

O Oracle AI é aplicado de maneira diferente dependendo da função comercial. Em finanças, compras e cadeia de suprimentos, aqui estão alguns dos casos de uso mais comuns e eficazes que as organizações estão executando atualmente. 🤩

Finanças e contas a pagar

Processamento de faturas: extraia dados, compare faturas com ordens de compra e sinalize exceções automaticamente em grandes volumes, sem necessidade de entrada manual.

Previsão de atrasos nos pagamentos: analise o histórico de pagamentos para identificar faturas em risco antes que elas fiquem vencidas.

Detecção de duplicatas: identifique faturas duplicadas antes que elas sejam processadas, reduzindo pagamentos em excesso e problemas de reconciliação posteriores.

🧠 Curiosidade: existe um tipo específico de automação que leva o nome de Detroit. É chamada de Detroit Automation e se refere a um sistema em que uma matéria-prima (como um bloco de madeira) entra em uma extremidade de uma enorme cadeia de máquinas e um produto acabado (como uma boneca de madeira) sai do outro lado sem que nenhum ser humano toque nela.

Aquisição e fornecimento

Encaminhamento de requisições: corresponda automaticamente as solicitações de compra aos fornecedores preferenciais com base na categoria, nos termos do contrato e no desempenho anterior.

Monitoramento de conformidade: sinalize compras não conformes em tempo real, antes que um pedido seja feito, em vez de durante uma auditoria.

Análise de gastos: identifique gastos excessivos e perdas contratuais em todas as categorias de fornecedores sem relatórios manuais.

Cadeia de suprimentos e estoque

Previsão de demanda: leve em consideração a sazonalidade, os prazos de entrega e os sinais de demanda para gerar projeções de estoque mais precisas.

Reabastecimento automatizado: acione pedidos de compra quando o estoque ficar abaixo de um limite previsto, eliminando a necessidade de revisões manuais de pedidos.

Monitoramento de risco de fornecedores: identifique fornecedores com baixo desempenho antecipadamente, dando tempo às equipes para agir antes que ocorram interrupções.

🔍 Você sabia? Em 1992, uma tempestade derrubou um contêiner ao mar, liberando 28.000 patos de borracha no Pacífico e criando um experimento acidental de 30 anos na cadeia de suprimentos. Por serem duráveis e flutuantes, esses patos viajaram milhares de quilômetros. Cientistas os rastrearam durante anos para mapear as correntes oceânicas; alguns patos foram encontrados em locais distantes como a Escócia e até mesmo congelados no gelo do Ártico.

Encerramento financeiro e relatórios

Automação da reconciliação: certifique automaticamente reconciliações de baixo risco e apresente apenas as exceções que precisam de revisão humana.

Explicações sobre variações: gere relatórios financeiros com comentários escritos por IA integrados, reduzindo o tempo gasto com relatórios manuais.

Preparação para auditoria: monitore transações continuamente em busca de anomalias e violações de políticas, sinalizando problemas muito antes da chegada dos auditores.

🧠 Curiosidade: Em 1994, uma pequena falha matemática no chip Pentium da Intel causou um enorme custo de US$ 475 milhões em seus relatórios financeiros. O erro ocorreu apenas uma vez em 9 bilhões de cálculos, mas o recall resultante transformou um bug técnico microscópico em um dos itens mais caros da história dos relatórios.

Práticas recomendadas para automatizar processos de ERP com o Oracle AI

O Oracle AI pode lidar com muitas coisas, mas seu desempenho depende muito de como é configurado e mantido. Essas práticas recomendadas ajudam você a obter resultados consistentes e confiáveis com sua automação.

Audite seus dados antes de ativar qualquer recurso: o Oracle AI aprende com seus dados históricos de ERP, portanto, registros duplicados, incompletos e inconsistentes de fornecedores ou clientes afetarão diretamente a precisão da automação. Limpe seus dados primeiro e, em seguida, configure

Atribua responsabilidade clara pelas exceções: todo processo automatizado produzirá exceções. Sem um responsável designado para cada tipo de exceção, as transações sinalizadas podem ficar sem solução e causar problemas posteriores. Mapeie os tipos de exceção para funções específicas antes da entrada em operação.

Programe revisões regulares do desempenho do modelo: o Oracle AI se adapta ao longo do tempo, mas ainda precisa de supervisão humana. Revisões mensais ou trimestrais de métricas como taxas de processamento direto e volumes de exceções ajudam a detectar desvios de desempenho antecipadamente.

Mantenha-se atualizado com as atualizações trimestrais da Oracle: a Oracle lança melhorias de IA e ML em um ciclo de atualização regular. Manter sua instância atualizada garante que você esteja executando a lógica do modelo mais recente.

🚀 Vantagem do ClickUp: Sua equipe de ERP está sobrecarregada com ferramentas de IA. O ClickUp Brain MAX resolve isso.

O departamento financeiro está usando o ChatGPT. O departamento de operações está usando o Gemini. Seu gerente de projetos está copiando e colando no Claude. Todos estão explicando o contexto do zero, todas as vezes. Isso é a proliferação da IA, e está silenciosamente acabando com a produtividade da sua equipe.

Elimine a proliferação de IA e trabalhe quatro vezes mais rápido com a produtividade voice-first usando o ClickUp Brain MAX

O Brain MAX substitui dezenas de ferramentas de IA desconectadas por uma única solução independente de LLM. Você pode alternar entre ChatGPT, Claude e Gemini em um único lugar, sem perder o histórico de conversas ou o contexto do seu espaço de trabalho. E quando você está ocupado administrando o local, gerenciando fornecedores ou fechando os livros? O Talk to Text no ClickUp Brain MAX permite que você fale naturalmente para atualizar sua agenda, atribuir tarefas, enviar mensagens e redigir documentos — tudo sem usar as mãos.

Desafios comuns ao implementar IA em ERP

O Oracle AI pode oferecer valor real, mas a implementação raramente ocorre sem problemas logo de cara. Aqui estão alguns dos obstáculos mais comuns que as organizações enfrentam e o que normalmente está por trás deles.

Desafio O que isso significa na prática Como resolver isso Baixa qualidade dos dados Modelos de IA treinados com dados ERP incompletos ou inconsistentes produzem resultados não confiáveis, desde correspondências incorretas de faturas até previsões imprecisas. Audite e limpe os dados mestres antes de ativar qualquer recurso de IA. Alta complexidade de implementação O Oracle AI abrange vários módulos e requer uma configuração cuidadosa, muitas vezes exigindo conhecimentos especializados da Oracle que muitas equipes internas de TI não possuem. Planeje uma implementação em fases e envolva parceiros de implementação certificados pela Oracle desde o início. Resistência à adoção pelo usuário As equipes financeiras e operacionais costumam resistir quando a automação altera fluxos de trabalho familiares, especialmente quando não entendem o que a IA está fazendo. Invista na gestão de mudanças e seja transparente sobre onde a IA lida com tarefas e onde a revisão humana ainda se aplica. Desafios de integração Conectar o Oracle AI a sistemas que não sejam da Oracle ou ferramentas legadas pode introduzir lacunas de dados e problemas de compatibilidade que afetam a precisão da automação. Mapeie todos os pontos de integração antes da entrada em operação e use o Oracle Integration Cloud sempre que possível. Manutenção contínua do modelo Os modelos de IA podem sofrer alterações ao longo do tempo, à medida que os processos de negócios, o comportamento dos fornecedores ou os padrões de transações mudam, levando a um declínio no desempenho. Programe análises de desempenho regulares e retreine os modelos quando as taxas de exceção ou as métricas de precisão começarem a cair. Custos de assinatura e licenciamento Os recursos avançados do Oracle AI nem sempre estão incluídos nas assinaturas básicas do ERP, e os custos podem aumentar à medida que mais módulos e usuários são adicionados. Esclareça a disponibilidade dos recursos e os preços com a Oracle antes de se comprometer com uma configuração.

🔍 Você sabia? O primeiro robô industrial do mundo, o Unimate, ficou tão famoso após sua estreia em 1961 que apareceu no programa The Tonight Show com Johnny Carson. Ele realizou algumas tarefas para as câmeras, incluindo servir uma cerveja e reger a banda do estúdio.

Como o ClickUp simplifica a automação e a análise de ERP

Os sistemas ERP enfrentam dificuldades quando o trabalho vai além de um único departamento. Uma solicitação de compra envolve as áreas financeira, jurídica, de compras e de operações. Cada transferência gera atrasos, verificações manuais e lacunas nos relatórios.

O ClickUp simplifica a automação de ERP, mantendo a execução, as aprovações, a lógica e a visibilidade dentro de um espaço de trabalho conectado, onde o trabalho avança sem perder o contexto. Ele reúne tarefas, fluxos de trabalho, aprovações e relatórios, para que as equipes automatizem etapas operacionais reais, em vez de unir ferramentas desconectadas.

Veja mais detalhes sobre como o ClickUp simplifica a automação e a análise de ERP. 👀

Obtenha respostas operacionais instantaneamente

As equipes de ERP perdem tempo respondendo às mesmas perguntas todas as semanas. Quem é o responsável por aprovar esta solicitação, por que um pagamento foi retido e qual é a próxima etapa. O ClickUp Brain resolve isso obtendo respostas a partir de dados de fluxo de trabalho em tempo real.

Consulte o ClickUp Brain para diagnosticar atrasos no fluxo de trabalho do ERP

Suponha que um gerente de contas a pagar precise entender por que um pagamento de US$ 120.000 a um fornecedor não foi processado dentro do prazo. Ele faz uma pergunta ao ClickUp Brain diretamente dentro do espaço de trabalho.

📌 Experimente este prompt: Por que o pagamento da fatura da ACME Corp está atrasado e quem precisa agir em seguida?

O ClickUp Brain analisa o histórico de tarefas, campos de aprovação, comentários e alterações de status. Ele responde que a aprovação legal continua pendente, nomeia o aprovador e vincula a tarefa exata que está causando o atraso. O gerente age imediatamente, em vez de reconstruir o fluxo de trabalho manualmente.

Veja exatamente como isso funciona em um espaço de trabalho ao vivo. No passo a passo abaixo, você aprenderá como o ClickUp Brain funciona como um assistente pessoal:

Mantenha a continuidade do fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho de ERP são interrompidos quando a propriedade muda e ninguém acompanha o progresso do início ao fim. Os Super Agentes do ClickUp mantêm a continuidade em processos de longa duração e entre equipes.

Designe Super Agentes do ClickUp para gerenciar fluxos de trabalho ERP em várias etapas

Por exemplo, digamos que uma empresa realize revisões trimestrais de conformidade de fornecedores vinculadas à elegibilidade de pagamento. Então, quando:

Uma tarefa de revisão de conformidade é aberta, um agente verifica os campos da documentação do fornecedor

Os certificados de seguro expiram, o agente cria uma tarefa de renovação e atribui a aquisição.

O departamento de compras carrega os documentos atualizados e o agente encaminha a tarefa para a equipe de conformidade.

A conformidade é aprovada, o agente atualiza o status do fornecedor e desbloqueia as tarefas de pagamento.

O Super Agent reage às mudanças em tempo real e controla o ciclo de vida do fluxo de trabalho. As equipes deixam de depender de lembretes ou acompanhamentos, pois o agente aplica a progressão automaticamente.

Ouça o depoimento de um usuário real:

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome. Esse aspecto de automação é muito útil porque agiliza meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual. Além disso, a configuração inicial do ClickUp foi muito fácil de navegar, o que tornou a transição de outras ferramentas perfeita. Também aprecio o fato de o ClickUp se integrar a outras ferramentas que uso, como Slack, Open AI e GitHub, criando um ambiente de trabalho coeso. No geral, por esses motivos, eu recomendo fortemente o ClickUp para outras pessoas.

Aplique a lógica de aprovação

Aplique as automações do ClickUp para aplicar as regras de aprovação do ERP

A automação de ERP depende de regras precisas vinculadas a limites e resultados reais. As automações do ClickUp aplicam essas regras diretamente às tarefas à medida que o trabalho avança. Cada automação aciona uma ação operacional específica.

Cada etapa é acionada pela atividade da tarefa. As equipes seguem uma lógica de aprovação consistente, sem roteamento manual ou mecanismos de fluxo de trabalho externos. Aqui estão alguns exemplos de automação de fluxo de trabalho para você experimentar:

Quando uma solicitação de compra excede US$ 50.000, uma automação atribui o financeiro e atualiza o status para “Revisão financeira”.

Quando o departamento financeiro aprova, uma automação atribui o contrato ao departamento jurídico e anexa a lista de verificação da revisão do contrato.

Quando o departamento jurídico conclui a revisão, uma automação atualiza o campo de aprovação e notifica o departamento de compras.

Quando o departamento de compras envia os detalhes do fornecedor, uma automação atribui contas a pagar e define o status como “Pronto para pagamento”.

Monitore a integridade operacional

Os líderes de ERP precisam de visibilidade enquanto o trabalho ainda é executável. Os painéis do ClickUp fornecem informações em tempo real sobre os fluxos de trabalho, sem esperar por relatórios atrasados. Ao contrário das exportações estáticas ou dos resumos de fim de semana, os painéis extraem informações diretamente dos dados de tarefas e metas em tempo real, garantindo que os recursos visuais permaneçam precisos à medida que o trabalho avança.

Personalize exatamente o que será exibido e quando com os cartões de IA nos painéis do ClickUp

Onde os painéis se tornam realmente poderosos para a supervisão do ERP é com os cartões de IA, que colocam a inteligência do ClickUp Brain diretamente no seu painel. Esses cartões fornecem às equipes resumos e insights em tempo real, gerados por IA, diretamente ligados aos dados do espaço de trabalho ao vivo. Veja o que está disponível e como cada um se adapta às necessidades do ERP:

Cartão AI Brain: execute prompts personalizados com seus dados ERP em tempo real. Pergunte por que um pedido de compra está parado ou qual aprovador é o gargalo.

Cartões AI StandUp e Team StandUp: obtenha resumos diários ou semanais rápidos do trabalho concluído por você ou sua equipe.

Cartão de resumo executivo de IA: obtenha uma visão geral do estado do fluxo de trabalho em todos os departamentos

Cartão de atualização do projeto de IA: gere uma visão geral concisa do progresso, dos obstáculos e das prioridades futuras.

Unifique os insights e a execução do ERP no ClickUp

Mesmo com um sistema ERP perfeitamente automatizado, o trabalho não está realmente concluído.

As informações da Oracle criam tarefas para sua equipe. As exceções exigem colaboração e resolução de problemas. Seu pessoal ainda está preso alternando entre o ERP e suas ferramentas de comunicação, criando um fluxo de trabalho frustrante e ineficiente. O verdadeiro inimigo da produtividade é a dispersão de contexto entre seu sistema de registro e seu sistema de ação.

Você precisa do ClickUp, uma plataforma única onde projetos, documentos, conversas e inteligência artificial coexistem. Ele reúne os insights automatizados do seu ERP com a colaboração humana necessária para agir sobre eles. Isso oferece um único local para que humanos e agentes de IA trabalhem juntos. Todas as conversas e o contexto permanecem em um único lugar, para que o trabalho flua suavemente.

Conecte seus sistemas e sua equipe em um só lugar. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp! ✅

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Qual é a diferença entre os agentes Oracle Fusion AI e a automação ERP tradicional?

A automação tradicional segue regras rígidas e predefinidas. Os Oracle Fusion AI Agents usam aprendizado de máquina para interpretar o contexto, fazer julgamentos e lidar com tarefas de várias etapas por conta própria, adaptando-se à medida que avançam.

2. Como você gerencia tarefas de ERP automatizadas por IA que exigem aprovação humana?

Você pode definir limites de aprovação com base em fatores como valor da transação ou pontuação de risco. Se uma transação exceder o limite, o sistema a encaminha automaticamente para uma pessoa designada para revisão, juntamente com a recomendação da IA.

Sim, o Oracle Fusion possui APIs que permitem conectá-lo a sistemas externos. As equipes costumam vincular o Oracle a uma plataforma de gerenciamento de trabalho como o ClickUp para atribuir tarefas de acompanhamento, gerenciar exceções e coordenar o lado humano do trabalho.

4. Quais processos de ERP não devem ser totalmente automatizados com IA?

Processos que exigem julgamento subjetivo significativo, têm alto escrutínio regulatório ou envolvem situações novas sem dados históricos devem sempre manter um ser humano no circuito. A IA pode fornecer recomendações, mas a decisão final deve caber a uma pessoa.