Como os Super Agentes de IA apoiam as equipes de desenvolvimento em 2026

A maioria das equipes de desenvolvedores já sentiu o limite das ferramentas de IA atuais.

Os assistentes de codificação podem gerar trechos rapidamente, mas não reduzem o verdadeiro gargalo na entrega de software: a coordenação. Escrever código raramente é a parte lenta. Revisões, testes, documentação, implantações e alinhamento entre equipes são onde o trabalho fica parado.

Essa coordenação ainda ocorre entre ferramentas desconectadas, pertencentes a pessoas diferentes e unidas manualmente.

À medida que mais ferramentas de IA são incorporadas ao fluxo de trabalho, o problema muitas vezes se agrava. Cada assistente lida com uma tarefa específica, mas os desenvolvedores precisam gerenciar o contexto em seu editor, rastreador de tarefas, documentos e bate-papo. A sobrecarga continua sendo exclusivamente humana.

Os superagentes de IA foram projetados para preencher essa lacuna, não sendo melhores programadores, mas assumindo a responsabilidade pelo trabalho de coordenação que envolve o código. Vamos detalhar como eles apoiam as equipes de desenvolvimento!

O que são Super Agentes de IA no desenvolvimento de software?

Os superagentes de IA representam um tipo diferente de modelo operacional de agente.

Em vez de um único agente reagir a solicitações, um sistema de superagentes é composto por vários agentes especializados que colaboram em um fluxo de trabalho. Cada agente tem uma função definida, contexto compartilhado e a capacidade de agir de forma autônoma dentro de limites claros.

Essa distinção é importante para as equipes de software. Porque os recursos não deixam de ser entregues porque o código não foi escrito. Os atrasos ocorrem porque as dependências não foram rastreadas, as revisões foram paralisadas, a documentação ficou atrasada ou as decisões se perderam entre as equipes.

Os superagentes foram criados para operar em todo o ciclo de vida. Por exemplo, um sistema de superagentes pode receber uma única solicitação de recurso e orquestrar todo o processo:

Um agente elabora o plano de implementação

Outro escreve o código inicial com base no plano.

Um terceiro agente gera testes de unidade e integração.

Um quarto atualiza a documentação do usuário para refletir o novo recurso.

Todo esse processo é tratado por um desenvolvedor humano que atua como supervisor, não como um operador manual.

No entanto, isso só funciona se os agentes não estiverem cegos. Eles falham quando seu código está no GitHub, suas tarefas estão em outra ferramenta e sua documentação está em uma terceira ferramenta.

Pesquisas comprovam o custo. De acordo com uma pesquisa da Pryon, 70% dos líderes empresariais afirmam que os funcionários perdem mais de uma hora por dia apenas procurando informações.

Um espaço de trabalho de IA convergente aborda isso no nível do sistema. Quando tarefas, documentos, conversas e decisões coexistem, os agentes podem operar com a mesma consciência situacional que as equipes que eles apoiam.

Por que equipes de agentes de IA superam as soluções com um único agente

É razoável perguntar por que um assistente de IA altamente capaz não é suficiente. O problema é que as soluções com um único agente atingem um limite de capacidade.

Uma IA generalista forçada a alternar entre escrever código, revisar solicitações de pull e redigir notas de lançamento só será medíocre em cada tarefa. A qualidade de sua produção se degrada à medida que a complexidade de suas solicitações aumenta, deixando sua equipe para limpar a bagunça.

Os sistemas multiagentes resolvem isso por meio da especialização.

Enquanto um agente está escrevendo testes, outro pode estar atualizando o changelog. Isso libera seus desenvolvedores humanos para se concentrarem na arquitetura de alto nível e na resolução de problemas, em vez de executar todas as etapas manuais. A desvantagem é que isso requer uma infraestrutura mais sofisticada.

Esse nível de execução paralela reduz o tempo do ciclo do projeto, mas o maior ganho é a coerência. Os agentes precisam de uma camada de contexto compartilhada para evitar a duplicação de trabalho ou a sobreposição do progresso uns dos outros.

No ClickUp, cada Super Agente é projetado para uma função específica. Um Agente Codegen , por exemplo, se concentra exclusivamente na implementação. Ele trabalha a partir de uma tarefa claramente definida, compreende os documentos relacionados e se limita a escrever código. Ele não revisa sua própria produção nem decide se está pronto para lançamento. Essa separação é intencional. Enquanto o agente Codegen está implementando uma alteração, outros agentes podem operar em paralelo. Um pode gerar testes de unidade e integração. Outro pode atualizar a documentação. Outro pode revelar riscos ou bloqueadores. Tudo isso acontece no mesmo contexto compartilhado.

Principais benefícios dos Super Agentes de IA para equipes de desenvolvimento

Os superagentes de IA oferecem mais valor quando operam em um sistema unificado, em vez de como um conjunto de ferramentas isoladas. Esses benefícios se acumulam, levando a grandes melhorias em velocidade, qualidade e colaboração para sua equipe de desenvolvimento.

Ciclos de desenvolvimento mais rápidos e redução do retrabalho

Seu sprint é prejudicado por gargalos conhecidos — uma revisão crítica de código fica na fila de alguém por dias ou um bug importante é encontrado logo antes do lançamento, forçando um retrabalho de última hora. Esses atrasos são frustrantes e atrasam seus prazos. Os Super Agentes eliminam a espera.

Um agente pode fornecer uma revisão inicial do código poucos minutos após a abertura de uma solicitação pull. Outro agente pode identificar possíveis bugs ou ambiguidades nos requisitos antes mesmo que uma única linha de código seja escrita. Essa abordagem de “shift-left” à qualidade detecta problemas antecipadamente, quando eles são baratos e fáceis de corrigir.

Revisões automatizadas de primeira passagem: os agentes sinalizam problemas comuns de formatação e estilo, liberando os revisores humanos para se concentrarem na lógica e na arquitetura.

Execução paralela de tarefas: um agente de testes e um agente de documentação podem trabalhar no mesmo recurso simultaneamente, reduzindo o tempo total de entrega.

Recuperação instantânea de contexto: os agentes podem obter especificações técnicas relevantes, decisões anteriores de notas de reuniões e trechos de código relacionados sem qualquer pesquisa manual.

💡Dica profissional: você pode parar de perseguir seus colegas de equipe para revisões e deixar que a IA cuide da primeira etapa. Acione fluxos de trabalho de agentes automaticamente com as automações do ClickUp. Quando o status de uma tarefa muda para “Pronta para revisão”, um agente pode começar imediatamente sua análise e publicar as conclusões diretamente nos comentários da tarefa, mantendo todo o contexto em um único lugar. Use o AI Assign, o AI Prioritize e o AI Cards do ClickUp para automatizar o gerenciamento de tarefas e obter insights em tempo real instantaneamente.

Melhoria na qualidade e consistência do código

A qualidade do código costuma ser um alvo em movimento e pode parecer inconsistente.

O trabalho de um desenvolvedor é sempre limpo e bem documentado, enquanto o de outro é um pouco apressado. Existem guias de estilo, mas eles são frequentemente esquecidos durante um período de pressa, levando a uma base de código confusa e difícil de manter.

Os superagentes de IA atuam como incansáveis defensores da qualidade da sua equipe. Eles aplicam o mesmo nível de rigor a cada revisão e atualização de documentação, criando uma base de qualidade que eleva toda a sua base de código ao longo do tempo.

Isso não significa que você pode demitir seus desenvolvedores seniores. Os agentes são ótimos em correspondência de padrões e aplicação de regras, mas não têm a capacidade criativa de resolver problemas e o conhecimento arquitetônico de um ser humano experiente. Os melhores resultados vêm da combinação da consistência dos agentes com a experiência humana.

Melhor comunicação e alinhamento entre equipes

Seus desenvolvedores estão constantemente sendo distraídos do trabalho intenso?

Isso pode ocorrer porque:

Os gerentes de produto precisam de atualizações de status

Os designers querem ver como seus protótipos estão sendo implementados.

O controle de qualidade está solicitando contexto sobre as alterações recentes.

Essa sobrecarga de comunicação é uma das principais fontes de dispersão de contexto. É um cenário em que as equipes perdem horas procurando as informações necessárias para realizar seu trabalho, alternando entre aplicativos, procurando arquivos e repetindo atualizações em várias plataformas — o que prejudica a produtividade, com os profissionais do conhecimento gastando duas horas por semana em e-mails que as ferramentas de IA podem eliminar.

Os superagentes podem atuar como tradutores entre diferentes equipes. Eles podem resumir o progresso técnico para as partes interessadas não técnicas, sinalizar alterações na interface do usuário que afetam a equipe de design e gerar cenários de teste fáceis de entender para o controle de qualidade. Isso mantém todos alinhados sem interromper o trabalho dos desenvolvedores.

Isso só funciona se os agentes tiverem acesso às conversas. Se as decisões forem tomadas em um canal do Slack, o status for rastreado em uma ferramenta de projeto e os requisitos estiverem em um documento separado, o agente não terá como formar uma visão completa. Ele acabará pedindo informações a pessoas que estão espalhadas pela organização.

🚀 A vantagem do ClickUp: Pare de procurar incessantemente por contexto. Os agentes têm acesso ao histórico completo de comunicações nos comentários e no chat do ClickUp, juntamente com as tarefas e documentos relacionados no ClickUp. Quando um agente gera uma atualização do projeto, ele sabe o que foi discutido, quais obstáculos foram levantados e quais decisões foram tomadas, tudo sem que você precise explicar nada novamente. Obtenha respostas automáticas instantâneas com os agentes no ClickUp.

Como as equipes de desenvolvimento utilizam os Super Agentes de IA na prática

Veja como sua equipe de desenvolvimento pode realmente usar os superagentes de IA nos fluxos de trabalho diários.

Veja como sua equipe de desenvolvimento pode realmente usar os superagentes de IA em seus fluxos de trabalho diários. 🛠️

Automatizando revisões e testes de código

No momento em que um desenvolvedor abre uma solicitação de pull, seu fluxo de trabalho geralmente fica parado, aguardando um revisor humano. Essa transferência manual é lenta e geralmente se concentra em coisas triviais, como formatação, em vez de lógica complexa. Essa é uma tarefa perfeita para um agente de software de IA.

Quando uma solicitação pull é aberta, um agente pode analisar automaticamente o código em relação às listas de verificação de revisão de código da sua equipe, verificar se há vulnerabilidades de segurança comuns e confirmar se a cobertura do teste não diminuiu. Em seguida, o agente publica suas descobertas como uma revisão inicial, permitindo que os revisores humanos se concentrem nos aspectos mais complexos do código.

Você também pode pedir aos agentes que elaborem casos de teste com base nas alterações de código, cobrindo tanto o comportamento esperado quanto possíveis casos extremos. Seus desenvolvedores podem então revisar e refinar esses testes, em vez de escrevê-los do zero.

📮 ClickUp Insight: 24% dos trabalhadores afirmam que tarefas repetitivas os impedem de realizar trabalhos mais significativos, e outros 24% sentem que suas habilidades são subutilizadas. Isso significa que quase metade da força de trabalho se sente bloqueada criativamente e subvalorizada. 💔 O ClickUp ajuda a redirecionar o foco para trabalhos de alto impacto com agentes de IA fáceis de configurar, automatizando tarefas recorrentes com base em gatilhos. Por exemplo, quando uma tarefa é marcada como concluída, o agente de IA do ClickUp pode atribuir automaticamente a próxima etapa, enviar lembretes ou atualizar o status do projeto, liberando você de acompanhamentos manuais. 💫 Resultados reais: a STANLEY Security reduziu o tempo gasto na criação de relatórios em 50% ou mais com as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, liberando suas equipes para se concentrarem menos na formatação e mais nas previsões.

Gerenciamento de documentação e compartilhamento de conhecimento

Você conhece o problema de uma documentação desatualizada. Um novo membro da equipe tenta seguir um guia de configuração, mas descobre que ele tem um ano de idade e é ativamente enganoso.

O “porquê” por trás de uma decisão arquitetônica crítica muitas vezes se perde para sempre quando a pessoa que a tomou deixa a empresa.

O desenvolvimento de software agentico ajuda a resolver isso. Os superagentes podem monitorar alterações no código e sinalizar automaticamente a documentação que precisa ser atualizada. Eles podem até mesmo redigir as atualizações para você, garantindo que os documentos da API e os guias do usuário estejam sempre em sincronia com o seu produto.

Mais importante ainda, os agentes podem capturar o “porquê”. Eles podem sintetizar as decisões tomadas nos comentários de tarefas, notas de reuniões e threads de revisão de código em uma base de conhecimento pesquisável.

💡Dica profissional: dê à sua equipe uma única fonte de verdade com o ClickUp Docs e o ClickUp Brain. Como todo o seu trabalho, conversas e conhecimento estão em um único lugar, o ClickUp Brain pode encontrar instantaneamente a resposta quando um desenvolvedor pergunta: “Por que escolhemos essa tecnologia de banco de dados?” Ele pode trazer à tona a discussão original, o documento de tomada de decisão e as tarefas relacionadas à implementação.

Otimizando DevOps e fluxos de trabalho de implantação

Seu pipeline de implantação é uma máquina complexa com muitas peças móveis.

Monitorar status de compilação, provisionar ambientes de teste e gerenciar reversões geralmente requer intervenção manual, o que é lento e propenso a erros. Essa é outra área em que os agentes de IA para desenvolvimento de software podem oferecer uma grande vantagem.

Os superagentes podem orquestrar todo o seu pipeline de implantação de DevOps. Eles podem monitorar os status de compilação, provisionar automaticamente um novo ambiente para testes e até mesmo gerenciar uma reversão se o monitoramento pós-implantação detectar um problema.

Durante uma interrupção, os agentes podem ajudar a reduzir métricas de devops, como o tempo médio de resolução (MTTR), reunindo informações de diagnóstico, notificando o engenheiro de plantão e criando um relatório preliminar do incidente. Isso automatiza a fase caótica de coleta de informações da resposta a incidentes, permitindo que sua equipe se concentre na correção.

💡Dica profissional: dê visibilidade a toda a sua organização sobre esses processos com os painéis do ClickUp. Seus agentes de IA podem monitorar e capturar informações desses painéis automaticamente, mantendo todas as partes interessadas informadas sem interromper o trabalho de nenhum desenvolvedor. Obtenha esses resumos mais rapidamente com os resumos de IA nos painéis do ClickUp.

Como integrar os Super Agentes de IA ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento

O primeiro e mais importante passo é consolidar seu trabalho em um sistema unificado.

Adote uma abordagem gradual para a integração:

Rastreamento: comece com um agente de finalidade única para tarefas de alto volume e baixo risco, como formatação de código ou verificação de links quebrados na documentação.

Walk: introduza a coordenação entre dois agentes em um fluxo de trabalho relacionado, como fazer com que um agente de revisão passe suas conclusões para um agente de geração de testes.

Executar: Implante um sistema de agentes totalmente orquestrado que pode lidar com um processo de ponta a ponta, como levar uma solicitação de recurso da ideia à implantação.

Parece simples, certo? E é simples, desde que seus agentes tenham contexto.

Para serem eficazes em seus fluxos de trabalho, os agentes precisam ter acesso ao conhecimento coletivo da sua equipe — seus padrões de codificação, princípios arquitetônicos e histórico de tomada de decisões. Isso exige que você seja intencional em relação ao gerenciamento do conhecimento.

Você pode evitar o trabalho doloroso de integração adotando um espaço de trabalho de IA convergente projetado para fluxos de trabalho de agentes interconectados.

É exatamente para isso que o Acelerador para Produto e Engenharia do ClickUp foi projetado.

Em vez de pedir às equipes que configurem tudo do zero, o Accelerator oferece uma configuração pronta, criada especificamente para fluxos de trabalho de produtos e engenharia. Você começa com um espaço de trabalho de IA totalmente convergente, onde seus documentos, tarefas, bate-papos, painéis e dados de sprint já estão conectados. Além disso, há o ClickUp Brain, a camada de inteligência que entende como seu trabalho se encaixa.

A partir daí, você obtém um conjunto de superagentes pré-construídos projetados para trabalhos reais de produto e engenharia, não para demonstrações.

Agentes que podem transformar tarefas de sprint concluídas em notas de lançamento estruturadas

Agentes que resumem o progresso do sprint, bloqueadores e riscos para as partes interessadas sem outra reunião de status.

Agentes que pegam uma solicitação de recurso bruta e a sintetizam em um resumo de recurso claro e alinhado usando o contexto da tarefa existente.

Como esses agentes funcionam dentro do ClickUp, eles trabalham com dados de sprint em tempo real, discussões reais e responsabilidades reais. Sem exportação. Sem repetir solicitações. Sem precisar explicar novamente como sua equipe funciona.

O objetivo não é adicionar mais IA. É eliminar o atrito do trabalho que você já está fazendo. O ClickUp Accelerator garante que seus sistemas possam acompanhar o ritmo.

Vamos ver como você pode criar um fluxo de trabalho do tipo “engatinhar-andar-correr” com o ClickUp!

Etapa 1: limpe automaticamente o trabalho recebido

A maior parte do atrito ocorre antes mesmo de um desenvolvedor escrever o código. Tickets vagos. Falta de contexto. Longas sequências de comentários que explicam o “porquê”, mas nunca são resumidas.

No ClickUp, esse fluxo de trabalho geralmente começa com uma tarefa.

Chega uma solicitação de recurso. Ela se torna uma tarefa do ClickUp com uma descrição, critérios de aceitação e um tópico de discussão anexado a ela. Essa única tarefa é a unidade em torno da qual os agentes trabalham.

Aqui, um agente pode realizar uma tarefa simples: normalizar a solicitação.

Quando uma nova tarefa de recurso é criada, o agente verifica se há campos ausentes, resume a discussão até o momento e sinaliza lacunas nos critérios de aceitação. Se algo crítico estiver faltando, isso será detectado antes que a tarefa chegue ao status “Em andamento”. Os desenvolvedores deixam de atuar como tradutores e começam a trabalhar com informações mais claras.

Por exemplo, este agente pode capturar todos os detalhes do seu espaço de trabalho e criar um resumo claro dos recursos.

Etapa 2: mantenha o trabalho em andamento por meio de revisões e transferências

Quando uma tarefa passa para o desenvolvimento, os atrasos geralmente vêm das transferências. Suas revisões podem ficar sem atribuição ou o contexto pode se perder entre as mudanças de status.

No ClickUp, os agentes podem responder a essas transições.

Quando uma tarefa passa para “Pronta para revisão”, um agente designa o revisor correto com base nas regras de propriedade, adiciona uma lista de verificação extraída dos padrões da sua equipe e notifica o canal certo. Se uma tarefa fica em revisão por muito tempo, ela é sinalizada antes de se tornar um bloqueador.

Automatize fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta com os Super Agentes personalizados do ClickUp.

Etapa 3: Identifique os riscos antes que se tornem um problema

À medida que o trabalho avança, os problemas raramente aparecem todos de uma vez. Eles se acumulam silenciosamente. Tarefas demais para um único engenheiro. Repetidas idas e vindas no mesmo tipo de ticket. Recursos que continuam sendo adiados, um sprint de cada vez.

Como o ClickUp conecta tarefas, status, cronogramas e propriedade, os agentes podem monitorar o sistema, não apenas itens individuais.

Em vez de alguém verificar os painéis, você pode perguntar:

O que ficou preso na revisão esta semana?

Quais recursos estão em alta atualmente?

Onde estamos sobrecarregando as mesmas pessoas?

As respostas vêm de dados de fluxo de trabalho em tempo real, não de relatórios manuais.

Este agente fica por dentro de todas as suas tarefas críticas em atraso.

Etapa 4: Feche o ciclo após o envio do trabalho

Após a implantação, as lições aprendidas nunca voltam para o sistema.

Agentes, como o Resumidor de Revisão de Sprint ou o Redator de Notas de Lançamento, também podem ajudar aqui.

Eles compilam o que mudou, registram as decisões das discussões sobre lançamentos e anexam esse contexto à tarefa ou ao documento. Da próxima vez que um recurso semelhante surgir, o raciocínio já estará lá.

É assim que os sistemas ficam mais inteligentes com o tempo, em vez de serem reiniciados a cada sprint.

Peça ao Agente de Revisão de Sprint para reunir todos os aprendizados e você receberá um resumo em segundos!

Por que isso funciona especificamente no ClickUp

Os agentes só trabalham quando têm uma visão completa da situação.

No ClickUp, tarefas, documentos, comentários, cronogramas e permissões já estão conectados. Os agentes herdam as mesmas regras de acesso da sua equipe e operam dentro da mesma estrutura. Não há necessidade de unir contextos ou manter integrações frágeis.

O resultado é sutil, mas significativo:

Menos mensagens do tipo “você pode atualizar isso?”

Tickets mais organizados

Revisões mais tranquilas

Menos sobrecarga mental

A IA deixa de parecer uma iniciativa separada e passa a parecer que o próprio fluxo de trabalho ficou mais leve. Veja o fluxo de trabalho completo aqui. 👇🏼

Erros comuns ao adotar agentes de IA para desenvolvimento de software

A adoção de agentes de IA pode transformar seu fluxo de trabalho, mas muitas equipes tropeçam logo no início.

Aqui estão as armadilhas mais comuns a serem evitadas. 👀

Implantação de agentes em cadeias de ferramentas fragmentadas: esse é o principal motivo pelo qual as iniciativas de IA agente fracassam. Se seus agentes tiverem que procurar contexto em vários sistemas desconectados, eles criarão mais caos do que valor. Você deve resolver primeiro o problema da dispersão do trabalho.

Esperar que os agentes tomem decisões ou substituam o julgamento humano: os agentes são incrivelmente poderosos para lidar com trabalhos repetitivos e baseados em padrões, mas não substituem a criatividade e a experiência humanas. Não peça a um agente para resolver um problema comercial novo ou interpretar uma arquitetura complexa os agentes são incrivelmente poderosos para lidar com trabalhos repetitivos e baseados em padrões, mas não substituem a criatividade e a experiência humanas. Não peça a um agente para resolver um problema comercial novo ou interpretar uma arquitetura complexa de desenvolvimento de software

Pular a fase de construção do contexto: você não pode esperar que um agente saiba automaticamente as convenções de codificação específicas ou as preferências arquitetônicas da sua equipe. Você precisa fornecer esse contexto documentando seus padrões em um local que os agentes possam acessar.

Automatizando tudo de uma vez: não tente automatizar tudo de uma vez. Comece com um fluxo de trabalho pequeno, bem definido e de baixo risco. Isso permite que você aprenda e itere sem o risco de uma falha grave que possa prejudicar sua organização em relação à tecnologia.

Ignorando os resultados dos agentes: os agentes aprendem e melhoram por meio do feedback. Se sua equipe simplesmente aprova tudo o que um agente produz, você está perdendo uma oportunidade crucial de refinar seu desempenho e detectar erros antes que se tornem problemas maiores.

📖 Leia mais: Desenvolvimento colaborativo de software para melhorar a entrega

Conquiste os Super Agentes com o ClickUp!

Os superagentes de IA automatizam a sobrecarga de coordenação que atualmente atrapalha sua equipe. Eles podem lidar com revisões, gerenciar documentação e otimizar a comunicação, mas somente se tiverem acesso a uma fonte única de verdade.

Portanto, a plataforma em que você trabalha é mais importante do que os agentes individuais que você implanta.

Superagentes inseridos em um ecossistema fragmentado de ferramentas desconectadas só amplificam o caos existente. As equipes que têm sucesso são aquelas que primeiro resolvem o problema da dispersão de contexto, consolidando seu trabalho em um único espaço de trabalho convergente.

Ao investir na plataforma certa hoje, você está se preparando para aproveitar os sistemas de IA cada vez mais poderosos. Pronto para dar aos seus agentes de IA o contexto de que eles precisam para ter sucesso?

Comece gratuitamente com o ClickUp e veja como um espaço de trabalho convergente pode transformar o que é possível com o desenvolvimento de agentes.

Perguntas frequentes

Os assistentes de codificação tradicionais são como calculadoras para código; eles respondem a solicitações pontuais de forma isolada. Os superagentes são mais como um gerente de projeto virtual, coordenando uma equipe de recursos especializados de IA para executar fluxos de trabalho complexos e com várias etapas de forma autônoma.

Não, os agentes apoiam sua equipe, não a substituem. Eles são excelentes no tratamento de tarefas repetitivas e baseadas em regras, mas carecem do julgamento criativo e do pensamento estratégico necessários para a resolução de problemas complexos e o design arquitetônico.

Você deve estar atento ao acesso dos agentes a códigos e credenciais confidenciais, à forma como os modelos de IA subjacentes lidam com seus dados e à capacidade de auditar as ações dos agentes. É fundamental avaliar as práticas de segurança e privacidade de uma plataforma antes de implantar agentes em sistemas de produção.