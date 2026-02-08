Como escrever prompts em tempo real para o Grok (com exemplos)

O Grok não ganhou impulso agindo como qualquer outro assistente de IA. Com uma conexão ao vivo com o X, ele responde ao que está acontecendo no momento, desde notícias de última hora até mudanças rápidas na opinião pública, em vez de depender de dados de treinamento congelados. No estudo “AI Big Bang” da OneLittleWeb, que abrange o período de agosto de 2024 a julho de 2025, o Grok teve uma média de 57,2 milhões de visitas mensais, aumentando para 129,8 milhões/mês no último trimestre (maio a julho de 2025).

O Grok é útil quando a história está se movendo mais rápido do que seus painéis. Se sua equipe depende de sinais em tempo real do X, notícias e opinião pública, a estrutura do prompt decide se você obtém evidências novas ou resultados genéricos. Este guia mostra como escrever prompts Grok que extraem fontes ao vivo de maneira confiável e, em seguida, transformam o que você aprendeu em ação no ClickUp.

O que são prompts de dados em tempo real Grok?

Os prompts de dados em tempo real do Grok são consultas estruturadas que instruem o Grok a recuperar fontes recentes (X + web) dentro de uma janela de tempo definida e, em seguida, retornar os resultados com links que você pode verificar. Sem restrições explícitas de fonte e tempo, o Grok ainda pode responder, mas é mais provável que a saída se baseie em conhecimento pré-treinado em vez de evidências atuais.

Ao contrário de muitos modelos de linguagem grandes (LLMs), o Grok possui recursos integrados de navegação na web e uma conexão ao vivo com o X. No entanto, esse acesso por si só não é suficiente. O Grok só pesquisa fontes ao vivo quando o prompt solicita isso claramente. Se o prompt for vago, o Grok pode usar seus dados de treinamento estáticos por padrão, em vez de consultar informações em tempo real.

O termo “em tempo real” aqui não significa instantâneo. Dependendo da fonte, você estará analisando dados das últimas horas ou dos últimos dias. A estrutura do seu prompt é o que diz ao Grok para pesquisar dados em tempo real ou usar seu conhecimento de treinamento estático como padrão.

💡 Dica profissional: Aqui estão dois componentes essenciais que tornam um prompt “habilitado para tempo real”: Diretivas de fonte: pedir explicitamente ao Grok para verificar X, notícias ou resultados da web indica onde ele deve procurar. Marcadores temporais: palavras como “hoje”, “esta semana” ou “agora” indicam que você precisa de informações atualizadas.

Por que os dados em tempo real do Grok são importantes para as equipes

As decisões são moldadas por notícias de última hora, mudanças de opinião e movimentos competitivos que se desenrolam em horas, não em trimestres. O acesso aos dados em tempo real do Grok dá às equipes visibilidade sobre o que está acontecendo no momento em que acontece.

É aqui que o acesso em tempo real faz uma diferença tangível:

Acompanhe os concorrentes em tempo real (lançamentos, declarações, mudanças narrativas).

Monitore crises à medida que o sentimento muda (o que está acelerando, o que está esfriando)

Verifique a pesquisa em relação às fontes atuais (detecte afirmações desatualizadas ou contestadas)

Identifique sinais de demanda antecipadamente (objeções, solicitações, menções à concorrência).

Detecte tendências emergentes (tópicos, hashtags, narrativas)

Avalie continuamente a percepção da marca (menções, tom, engajamento)

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende prompts de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

Como configurar o Grok para consultas de dados em tempo real

Mesmo a melhor IA criada para informações em tempo real pode fornecer respostas desatualizadas ou genéricas se o prompt não solicitar claramente dados em tempo real. O Grok não é exceção. Sem os sinais certos, ele pode recorrer aos seus dados de treinamento estáticos em vez de consultar fontes ao vivo.

A estrutura do prompt determina o resultado. Pequenas escolhas, como a forma de referenciar o tempo, as fontes e o escopo, determinam o desempenho do Grok.

Siga este guia neutro e passo a passo para configurar corretamente o Grok para consultas de dados em tempo real.

Pré-requisitos

Assinatura X Premium ou Premium+: o acesso ao Grok é limitado a usuários X pagos.

Conta Active X: A conta deve estar em situação regular.

Verificação de idade: necessária para desbloquear os recursos do Grok

Conta xAI e chave API (para desenvolvedores): geradas a partir do console. x.ai

Etapas para consumidores

1. Faça login no X: Abra x.com ou o aplicativo móvel X e faça login.

2. Acesse o Grok: Selecione o ícone do Grok na barra de navegação ou no menu lateral.

3. Use o modo Regular: mude para o modo Regular para obter respostas factuais em tempo real. O modo Divertido prioriza o tom em detrimento da precisão.

4. Escreva uma consulta em tempo real: peça explicitamente informações atuais, como “O que está acontecendo com [tópico] no X agora?

5. Use o DeepSearch quando necessário: Habilite o DeepSearch para verificar várias fontes ao vivo e obter um contexto mais amplo.

Etapas para API/Desenvolvedor

1. Crie uma conta xAI: inscreva-se em console.x.ai

2. Gere uma chave API: Crie uma nova chave na seção Chaves API.

3. Proteja a chave da API: armazene-a em uma variável de ambiente ou em um arquivo .env.

4. Configure a solicitação da API: use o SDK xAI ou solicitações HTTP diretas com um modelo Grok.

5. Habilite o contexto X em tempo real: Defina enable_x_context como verdadeiro para permitir o acesso aos dados X ao vivo.

6. Habilite o streaming, se necessário: Use respostas de streaming para receber atualizações à medida que o Grok as gera.

Depois de configurados, a qualidade dos resultados depende menos do acesso e mais da precisão com que os prompts sinalizam o tempo, as fontes e a intenção, e é aí que o design de prompts em tempo real se torna fundamental.

💡 Dica profissional: se o Grok retornar informações claramente desatualizadas, tente o seguinte: Confirme se você está usando a versão correta do modelo com recursos em tempo real. Reformule sua solicitação com marcadores temporais mais fortes. Verifique se sua consulta é muito ampla.

Modelos de prompts de dados em tempo real do Grok para equipes

A inconsistência na redação de prompts em sua equipe leva ao desperdício de esforços e à variabilidade na qualidade dos dados. É como reinventar a roda todos os dias. 🛠️

Esses modelos fornecem à sua equipe pontos de partida para copiar e colar. Personalize as seções entre colchetes para o seu setor, concorrentes ou caso de uso.

Prompts de análise de sentimentos para monitoramento de mercado

Quando as reações mudam a cada hora, você precisa de mais do que uma noção geral de “positivo ou negativo”. Essas mensagens revelam como as pessoas estão reagindo no momento a uma marca, lançamento ou tópico do setor e por que essas reações estão se formando.

Prompt 1: A partir de hoje, analise o sentimento sobre X e artigos recentes sobre [MARCA/TÓPICO]. Categorize as reações como positivas, negativas ou neutras. Destaque os elogios e críticas mais compartilhados nas últimas 48 horas e inclua links para publicações representativas.

Prompt 2: Nas últimas 72 horas, identifique as principais preocupações e reações positivas no X relacionadas a [MARCA/PRODUTO]. Agrupe os comentários por tema e observe quais tópicos estão obtendo mais engajamento. Inclua links para as publicações originais.

Prompt 3: Detecção de mudança de sentimento Compare o sentimento no X sobre [MARCA/TÓPICO] nas últimas 24 horas com o sentimento no início desta semana. Identifique quaisquer mudanças perceptíveis no tom e explique quais eventos ou conversas provocaram a mudança. Cite as fontes.

Prompts de verificação de fatos para verificação de pesquisa

Antes que uma afirmação seja incluída em um relatório, apresentação ou artigo, ela precisa ser comprovada por fontes atuais. As instruções nesta seção ajudam as equipes a verificar fatos, questionar suposições e detectar imprecisões que dados de treinamento estáticos não conseguiriam identificar.

Prompt 1: Verifique os fatos da seguinte afirmação usando fontes da web atuais e notícias da semana passada: [AFIRMAÇÃO]. Forneça evidências de apoio ou contraditórias com links de fontes. Observe se as informações são contestadas ou não verificadas.

Prompt 2: Verifique [AFIRMAÇÃO] comparando a cobertura de pelo menos três fontes atuais publicadas nos últimos 7 dias. Identifique quaisquer discrepâncias nas reportagens e explique por que elas diferem. Inclua links.

Prompt 3: Confirme se [CITAÇÃO] atribuída a [PESSOA/ORGANIZAÇÃO] está correta com base em reportagens recentes ou declarações oficiais dos últimos 5 dias. Sinalize informações desatualizadas, atribuídas incorretamente ou com contexto ausente.

Prompts de detecção de tendências para inteligência competitiva

Nem todos os picos na conversa merecem atenção. Os prompts abaixo foram projetados para separar os sinais iniciais do ruído contínuo, ajudando as equipes a identificar novas narrativas e mudanças competitivas.

Prompt 1: Pesquise X e notícias recentes sobre tendências emergentes relacionadas a [INDÚSTRIA/CONCORRENTE] nos últimos 7 dias. Identifique tópicos que estão ganhando força e que não eram proeminentes no mês passado. Inclua links para as fontes originais.

Prompt 2: Analise X conversas da semana passada sobre [CONCORRENTE]. Identifique novas narrativas, discussões sobre recursos ou preocupações que estão aumentando em frequência ou engajamento. Dê exemplos.

Prompt 3: Identifique quais tópicos relacionados a [INDÚSTRIA] estão acelerando mais rapidamente no X nas últimas 72 horas. Classifique-os por crescimento em menções e explique o que está impulsionando o aumento.

Prompts de agregação de dados entre plataformas

Extrair insights de várias fontes ao vivo pode se tornar confuso rapidamente. Essas mensagens reúnem X, notícias e cobertura do setor em briefings claros e estruturados que funcionam bem para atualizações da liderança e sincronizações da equipe.

Prompt 1: Compile um briefing sobre [TÓPICO] usando dados do X, Google News e publicações relevantes do setor das últimas 72 horas. Organize por: (1) Principais desenvolvimentos, (2) Opiniões notáveis, (3) Questões em aberto. Cite todas as fontes.

Prompt 2: Resuma as atualizações mais importantes sobre [TÓPICO] de X e as notícias recentes dos últimos 5 dias. Destaque o que mudou desde a semana anterior e o que as equipes devem observar a seguir. Inclua links.

Prompt 3: Compare como [TÓPICO] está sendo discutido no X em comparação com os veículos de notícias tradicionais nas últimas 48 horas. Identifique diferenças na estrutura, tom e foco. Apoie as conclusões com exemplos.

🚀 Vantagem do ClickUp: Você tem todos os seus prompts Grok, mas onde os guarda para não ter que reescrever a mesma coisa várias vezes? O ClickUp Docs permite centralizar todos os seus prompts, modelos e materiais de referência em um único espaço de trabalho dinâmico. Em vez de espalhá-los por conversas de chat, e-mails ou arquivos aleatórios, você pode organizar tudo por projeto, equipe ou caso de uso, para encontrar o prompt certo instantaneamente. Com a edição ao vivo, você e seus colegas de equipe podem colaborar em tempo real, refinar prompts juntos, atualizar modelos ou deixar comentários para feedback. Todas as atualizações são salvas automaticamente, para que sua equipe sempre tenha acesso à versão mais recente. Centralize, organize e colabore em seus prompts com o ClickUp Docs e torne o trabalho menos repetitivo

Melhores práticas para escrever prompts em tempo real do Grok

Sua equipe está usando os modelos, mas os resultados ainda são imprevisíveis. Isso acontece quando você não entende os princípios básicos das técnicas de prompt de IA que fazem um prompt ter sucesso ou fracassar.

Aqui estão os padrões que tornam as solicitações em tempo real eficazes. ✨

Seja explicitamente temporal: prompts vagos geram dados vagos. “Recente” é mais fraco e menos eficaz do que um período de tempo específico, como “nas últimas 24 horas”.

Nomeie suas fontes: dizer ao Grok para verificar X, sites de notícias ou publicações específicas aumenta a precisão da recuperação de dados.

Solicite citações: sempre inclua links ou cite suas fontes no prompt para que você possa verificar a atualidade e a credibilidade das informações.

Teste antes de confiar: sempre execute um evento conhecido e recente em sua estrutura de prompt para confirmar que os dados em tempo real estão fluindo corretamente antes de usá-los para uma tarefa crítica.

Repita em caso de falhas: se os resultados parecerem obsoletos, não desista. Adicione uma linguagem temporal mais forte ou instruções de fonte mais explícitas e tente novamente.

Quando as sugestões em tempo real do Grok ficam aquém do esperado

Aqui estão as principais limitações a serem consideradas:

Sem contexto interno: o Grok pesquisa na web pública, mas não conhece os projetos, documentos ou prioridades da sua empresa. Você está sempre explicando o contexto novamente.

Iteração manual de prompts: obter os dados certos geralmente requer vários refinamentos, e a ferramenta não tem memória do que funcionou anteriormente.

Sem integração com fluxo de trabalho: as informações permanecem na janela de bate-papo. Para transformar uma descoberta em uma tarefa ou atualização compartilhada, é necessário copiar e colar em outro lugar.

Lacunas de governança: não há registro de quem fez quais perguntas e não há fluxos de trabalho de aprovação para agir com base nas informações geradas pela IA.

Variação na qualidade da fonte: em tempo real não significa confiável. Publicações no X e notícias de última hora podem estar erradas, e o Grok nem sempre sinaliza incertezas.

📮 ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos alimentados por IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Dicas de governança para equipes que utilizam prompts Grok

Os recursos em tempo real do Grok podem revelar insights rápidos e não filtrados, mas essa mesma velocidade aumenta o risco se os prompts e os resultados não forem controlados com cuidado. Para equipes que usam o Grok em pesquisas, tomadas de decisão ou fluxos de trabalho voltados para o cliente, a governança garante precisão, responsabilidade e uso seguro em escala.

Abaixo estão as melhores práticas de governança que as equipes podem aplicar ao trabalhar com prompts do Grok.

Padronize modelos de prompts: mantenha uma biblioteca compartilhada de prompts validados para pesquisa, relatórios e análises.

Implemente o controle de acesso baseado em função (RBAC): Defina funções como administrador, usuário avançado e membro para limitar quem pode modificar prompts, acessar dados confidenciais ou gerenciar configurações de API.

Mantenha registros de auditoria imutáveis: acompanhe as alterações nas instruções, os padrões de uso e as atualizações de configuração para dar suporte a auditorias e análises pós-incidente.

Execute exercícios regulares de equipe vermelha: teste a resiliência dos prompts simulando uso indevido, casos extremos e tentativas de contornar a segurança.

Use delimitadores contextuais: separe instruções e dados fornecidos pelo usuário com tags claras para reduzir o risco de injeção de prompts.

Estabeleça uma política de pausa: capacite as equipes a interromper os fluxos de trabalho se os resultados mostrarem viés, inconsistência ou instabilidade repetidos.

Como o ClickUp Brain complementa os dados em tempo real do Grok

Você extraiu com sucesso uma parte crítica dos dados em tempo real do Grok.

E agora?

É apenas texto em uma janela de bate-papo, completamente desconectado dos planos do seu projeto, das tarefas da sua equipe e das decisões que precisam ser tomadas.

Essa desconexão cria um atrito significativo e uma constante mudança de contexto que diminui a produtividade e gera a proliferação descontrolada de ferramentas de IA, sem supervisão ou estratégia.

Gráfico ClickUp antes e depois destacando os benefícios da consolidação do trabalho, relatórios automatizados em minutos, menos atualizações perdidas e menos tempo desperdiçado.

O ClickUp foi projetado para preencher essa lacuna.

É o melhor espaço de trabalho de IA convergente projetado para reunir tarefas, documentos, metas, conversas e cronogramas em um único sistema. Em vez de transferir insights entre ferramentas, você pode trabalhar em um ambiente compartilhado onde o contexto já está conectado. Quando insights externos chegam, eles podem ser anexados a tarefas, referenciados em documentos, discutidos em comentários e rastreados por meio de fluxos de trabalho.

Você sabe o que torna isso ainda melhor?

O ClickUp Brain se baseia nisso, atuando como um assistente de IA sensível ao contexto dentro do seu espaço de trabalho. Ao contrário das ferramentas externas de IA, ele entende no que você está trabalhando, quem é o responsável por cada tarefa e como o trabalho está progredindo. Ele pode transformar os resultados em tempo real do Grok em resumos, itens de ação, atualizações de tarefas ou documentação, sem perder o contexto ou o ritmo.

Vamos ver como o ClickUp Brain ajuda você a passar de insights em tempo real para trabalho real.

Responda usando o contexto do projeto em tempo real.

O ClickUp Brain entende seu trabalho porque vive dentro dele. Ele se conecta diretamente às suas tarefas, documentos, comentários, bate-papos, metas e ferramentas integradas, de modo que suas respostas são baseadas em suas prioridades reais — não apenas no prompt que você digitou.

Em vez de solicitar respostas pontuais, você pode contar com o Brain para interpretar e agir no contexto do espaço de trabalho ao vivo entre equipes e projetos. Aqui estão algumas maneiras práticas pelas quais o ClickUp Brain pode ajudar:

Gere itens de ação claros a partir de notas de reuniões, comentários de tarefas ou discussões em chats, vinculando-os automaticamente aos responsáveis e prazos.

Resuma instantaneamente o progresso da tarefa, do projeto ou da equipe para que as partes interessadas recebam atualizações precisas sem relatórios de status manuais.

Crie novas tarefas, subtarefas ou documentos a partir de conversas, notas ou reuniões existentes.

Escreva, reescreva ou traduza conteúdo dentro de tarefas e documentos, preservando o contexto e a intenção do projeto.

Identifique tarefas semelhantes ou duplicadas e sinalize trabalhos que estão parados, atrasados ou não foram atualizados com o ClickUp Brain

Automatize a execução com Super Agentes e Agentes Autopilot.

Os ClickUp Super Agents são colegas de equipe com tecnologia de IA, projetados para lidar com fluxos de trabalho de várias etapas, se adaptar ao longo do tempo e operar continuamente sem a necessidade de prompts manuais a cada vez. Você define o que eles podem acessar, quais ferramentas podem usar e onde podem agir, mantendo tudo seguro e intencional.

Na prática, os Super Agentes podem:

Resuma as atividades entre projetos ou equipes

Transforme conversas ou atualizações em resultados estruturados, como resumos, tarefas ou documentos.

Realize pesquisas, faça sugestões e aprenda com o feedback ao longo do tempo.

Monitore o trabalho em andamento e sinalize os riscos à medida que eles surgem com o ClickUp Agent

Os agentes ClickUp Autopilot, por outro lado, são melhores quando você deseja um comportamento de IA previsível e orientado por regras. Eles operam em locais específicos, como uma lista, pasta, espaço ou canal de bate-papo, e só agem quando um gatilho definido e um conjunto de condições são atendidos.

Eles não raciocinam em todo o seu espaço de trabalho como os Super Agentes, mas são extremamente eficazes no tratamento de ações repetíveis e delimitadas com clareza e controle.

Implemente automações em várias etapas com os agentes ClickUp Autopilot

Se você é um líder de engenharia, pode usar um Super Agente para monitorar continuamente a saúde do sprint em todos os projetos, identificando padrões como aumento no número de bugs ou prazos não cumpridos. Quando uma tarefa ultrapassa um limite de risco, atribua um Agente Autopilot para publicar uma atualização no canal da equipe e criar automaticamente tarefas de acompanhamento.

Visualize o progresso com os Cartões de IA.

Você já desejou que seu painel pudesse simplesmente informar o que está acontecendo, sem que você precisasse perguntar?

Os cartões de IA trazem insights gerados por IA diretamente para os painéis do ClickUp. Eles são atualizados automaticamente conforme o trabalho muda, para que você sempre veja o estado atual do progresso, riscos e lacunas.

Visualize o dinamismo da equipe usando os cartões ClickUp AI para identificar o progresso, a responsabilidade e os obstáculos rapidamente

Aqui estão alguns cartões de IA que você verá em ação:

Cartão AI Brain: Execute prompts de IA personalizados diretamente nos dados do seu espaço de trabalho para comparar opções, resumir trabalhos complexos ou extrair insights.

Cartão AI StandUp: obtenha um resumo rápido das atividades recentes durante um período de tempo escolhido, perfeito para reuniões assíncronas ou check-ins no final do dia.

Cartão de resumo executivo de IA: Obtenha uma visão geral do andamento do projeto ou departamento, projetado para análises da liderança sem precisar se aprofundar nas listas de tarefas.

Cartão de atualização do projeto de IA: acompanhe marcos, progresso, riscos e próximas etapas para um espaço, pasta ou lista específicos.

Pesquise e aja usando o ClickUp Brain MAX.

O ClickUp Brain MAX é o seu companheiro de desktop com IA, projetado para ajudá-lo a pensar, pesquisar e agir mais rapidamente durante todo o seu dia de trabalho. Em vez de abrir várias guias ou ferramentas, o Brain MAX acompanha o seu trabalho e ajuda você a interagir com as informações usando linguagem natural.

Localize trabalhos mais rapidamente e encontre as informações certas

Quer encontrar documentos de design específicos no Google Drive? Basta perguntar uma vez ao Brain MAX, e ele extrai respostas de todas as fontes sem sair do ClickUp. Ele pesquisa tudo, desde tarefas e documentos do ClickUp até arquivos em aplicativos conectados, como Google Drive, GitHub, SharePoint e Slack.

Dite o trabalho mais rapidamente usando o Talk-to-Text e, em seguida, transforme palavras em tarefas ou notas instantaneamente

Para aumentar ainda mais sua produtividade, o Brain MAX inclui o ClickUp Talk-to-Text com tecnologia de IA, permitindo que você dite ideias, consultas de pesquisa ou notas em vez de digitar. Você pode capturar pensamentos no meio do fluxo sem perder o foco. Basta falar, e o Brain MAX transforma instantaneamente sua voz em texto que pode ser pesquisado, salvo ou posteriormente convertido em tarefas.

Escolha o modelo certo com inteligência multi-LLM

O ClickUp não o limita a um único modelo. Com o ClickUp Brain, você pode escolher entre vários LLMs líderes, como ChatGPT, Claude ou Gemini, dependendo da tarefa.

Alterne modelos para análises mais profundas, conteúdo criativo ou resumos concisos

Você pode adaptar a IA ao contexto sem sair do seu espaço de trabalho, mantendo permissões e segurança unificadas entre os modelos. Essa flexibilidade garante que você obtenha a IA certa para o trabalho certo, aproveitando os pontos fortes de cada modelo e mantendo todos os resultados conectados ao seu trabalho.

Imponha o uso seguro e compatível da IA

Pare de se preocupar com quem está perguntando o quê. Com o ClickUp, o uso é rastreado com trilhas de auditoria, e você pode gerenciar as permissões e a visibilidade do ClickUp para controlar quem vê o quê, garantindo a adoção segura e compatível da IA.

Conecte dados em tempo real à execução da equipe com o ClickUp

O Grok ajuda as equipes a entender o que está acontecendo no momento, coletando dados em tempo real. Quando os prompts são escritos com intenção, eles são uma maneira confiável de acompanhar conversas em rápida evolução e ficar atento às mudanças à medida que elas acontecem.

Mas transformar essas ideias em notas de pesquisa, atualizações de projetos ou próximos passos concretos muitas vezes esbarra em um obstáculo quando esses dados estão fora de suas principais ferramentas de trabalho. Copiar e colar entre aplicativos quebra o contexto e prejudica sua produtividade.

É aí que entra o ClickUp.

O ClickUp Brain oferece às equipes uma IA sensível ao contexto dentro de seu espaço de trabalho para resumir insights, criar tarefas e manter o trabalho em andamento. Os ClickUp Agents lidam com monitoramento e automação sem esforço manual, enquanto o ClickUp BrainGPT reúne pesquisa unificada, entrada de voz e IA multimodelo em um só lugar.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para realmente impulsionar o trabalho.