16 opções de modelos gratuitos de controle de pagamento de dívidas para gerenciar e eliminar dívidas mais rapidamente

As dívidas têm uma maneira de nos surpreender...

Um cartão de crédito aqui, uma assinatura “experimente gratuitamente por 7 dias” ali e, de repente, você está diante de três datas de vencimento diferentes e não tem ideia de qual saldo pagar primeiro.

Ao analisar o panorama geral, fica claro por que isso parece tão pesado: os saldos de cartões de crédito nos EUA atingiram cerca de US$ 1,21 trilhão no segundo trimestre de 2025. Isso representa muitos juros acumulados silenciosamente enquanto você tenta apenas acompanhar o ritmo da vida cotidiana.

Um modelo de controle de pagamento de dívidas é a maneira de você passar de “Espero que isso funcione” para “Eu sei o que acontece quando faço esse pagamento”. Ele reúne todos os saldos, taxas de juros, pagamentos mínimos e datas de vencimento em uma única página.

Neste guia, você encontrará 16 modelos gratuitos de planilhas para controle de dívidas no ClickUp, Google Sheets, Excel e em formato para impressão, para que você possa gerenciar o pagamento de suas dívidas no seu próprio ritmo.

O que são modelos de acompanhamento de pagamento de dívidas?

Os modelos de acompanhamento do pagamento de dívidas são ferramentas que organizam o pagamento de dívidas num único local. Eles listam cada conta com o saldo atual, a taxa de juro, o pagamento mínimo, as datas de pagamento e o montante que pretende pagar.

A maioria dos modelos também soma seus saldos, estima o prazo de pagamento e mostra o total de juros pagos com base no método escolhido.

Você pode classificar as dívidas pelo método bola de neve, que visa primeiro o saldo menor, ou pelo método avalanche, que visa primeiro a taxa de juros mais alta.

À medida que você registra os pagamentos mensais e quaisquer pagamentos extras, o modelo atualiza os saldos restantes e destaca a próxima dívida em que você deve se concentrar. Os formatos variam de listas de verificação imprimíveis a planilhas de pagamento de dívidas no Google Sheets ou Microsoft Excel, bem como modelos de espaço de trabalho que acompanham o progresso ao longo do tempo.

O que torna um modelo de controle de pagamento de dívidas bom?

Um bom modelo de planilha para controle de dívidas ajuda você a ver todas as contas com clareza, analisar estratégias de pagamento adequadas ao seu fluxo de caixa e acompanhar o progresso constante sem trabalho extra.

O modelo ideal deve incluir:

Campos para saldo atual, taxa de juros, pagamentos mínimos, datas de vencimento e valor do pagamento planejado.

Possibilidade de classificar pelo método bola de neve (começando pelo saldo menor primeiro) ou pelo método avalanche (taxa de juros mais alta primeiro).

Totais automáticos para dívida total, saldos restantes e prazo previsto para pagamento.

Faça cálculos do total de juros e juros pagos à medida que você registra os pagamentos mensais e os pagamentos extras.

Um indicador claro da próxima dívida, para que cada novo dólar tenha uma função.

Atualizações simples e rápidas no Google Sheets ou Microsoft Excel com fórmulas transparentes.

Lembretes sobre taxas promocionais e alertas ao fazer pagamentos mínimos podem aumentar os custos.

👀 Curiosidade: nos Estados Unidos, os extratos de cartão de crédito devem indicar quanto tempo levará para saldar seu saldo se você pagar apenas o mínimo e o valor mensal fixo necessário para quitá-lo em 36 meses. Incorpore esses dois valores ao seu rastreador para garantir a precisão do seu plano .

Modelos gratuitos de planilhas para controle de dívidas em resumo

Aqui está um breve resumo dos melhores modelos gratuitos de planilhas para controle de dívidas:

16 modelos de planilhas para controle de dívidas

O acompanhamento das dívidas geralmente falha antes do plano. Os saldos são listados em uma planilha, as datas de vencimento ficam ocultas em e-mails e você precisa conversar separadamente com o bot de IA do seu banco, digitando: “Qual dívida devo pagar primeiro?”

Isso é o que chamamos de “work sprawl” em tempo real — e faz com que até mesmo decisões simples pareçam mais difíceis do que realmente são.

O ClickUp reúne tudo isso em um único espaço de trabalho com IA convergente. Seus saldos, datas de vencimento, estratégia de pagamento e tarefas para “efetuar o pagamento” ficam lado a lado com documentos, lembretes e IA.

Você pode registrar as dívidas uma vez, definir pagamentos recorrentes, adicionar valores extras quando tiver e acompanhar as atualizações do progresso em tempo real, em vez de em cinco guias diferentes.

Se você deseja um espaço já configurado para tomar decisões financeiras, o ClickUp Finance oferece visualizações e painéis prontos para orçamentos, contas e fluxo de caixa.

Como disse um avaliador do G2:

Também adoro o fato de ele combinar tantas ferramentas em uma única plataforma: documentos, metas, bate-papo e quadros brancos, assim não preciso ficar alternando entre aplicativos.

Aqui estão alguns modelos práticos de planilhas para controle de dívidas que você pode começar a usar hoje mesmo.

1. Modelo de orçamento pessoal ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie tarefas no ClickUp para categorizar despesas e acompanhar itens de gastos com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp.

O modelo de orçamento pessoal do ClickUp reúne renda, contas e pagamento de dívidas em uma única visualização simples, para que seu plano de pagamento de dívidas corresponda ao fluxo de caixa real. Você vê todas as contas, todas as datas de vencimento e o valor do pagamento com o qual pode se comprometer, sem precisar adivinhar.

A configuração leva apenas alguns minutos. Você pode adicionar o saldo atual, a taxa de juros e os pagamentos mínimos de cada conta e, em seguida, listar seus pagamentos mensais de moradia, serviços públicos e outros itens essenciais.

À medida que você registra os pagamentos e adiciona pagamentos extras ocasionais, os saldos restantes e o prazo de pagamento são atualizados automaticamente. Você sempre sabe qual é a próxima dívida em que deve se concentrar e se o pagamento de hoje o mantém no caminho certo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie sua renda, custos fixos e pagamentos de dívidas em um só lugar.

Classifique as dívidas pelo saldo menor ou pela taxa de juros mais alta para se adequar à sua estratégia de pagamento.

Acompanhe as datas de pagamento e os valores mínimos a pagar para evitar taxas.

Acompanhe a dívida total, os saldos restantes e o total de juros pagos à medida que você avança.

✨ Ideal para: Pessoas físicas e pequenos empresários que desejam um orçamento simples que promova o pagamento consistente de dívidas.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de cronograma de amortização para acompanhar pagamentos e juros de empréstimos

2. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Faça uma representação visual das categorias do seu orçamento com o modelo de orçamento simples do ClickUp.

Os orçamentos funcionam melhor quando são simples de ler e rápidos de atualizar. O modelo de orçamento simples do ClickUp oferece uma lista clara de receitas e despesas, uma visão rápida do saldo líquido e um local para anotar os pagamentos mensais de cartões de crédito ou empréstimos estudantis.

Você pode adicionar categorias uma vez e, em seguida, registrar os gastos à medida que eles ocorrem. Você obtém uma visão geral de onde o dinheiro vai, onde cortar gastos e quanto sobra para pagamentos extras.

Se preferir o método bola de neve, você pode alocar esses dólares extras para pagar primeiro o saldo menor. Você pode usar esses dólares extras para liquidar o saldo com a taxa de juros mais alta, se preferir usar o método avalanche.

Compartilhar ou revisar é muito simples. Você pode abrir o plano de orçamento, verificar os totais deste mês e ajustar o valor do pagamento da próxima semana sem precisar refazer a planilha.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Categorias visuais para renda, contas e gastos discricionários.

Visualizações prontas para plano de orçamento, renda, caixa líquido, guia de introdução e despesas.

Campos personalizados para acompanhar meses, subtotais e totais acumulados

Exportações rápidas para compartilhar um instantâneo com um parceiro ou consultor

Lembretes leves para revisar datas de vencimento e pagamentos mensais

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um orçamento simples que libere dinheiro para o pagamento de dívidas sem uma configuração complicada.

💡Dica profissional: configure lembretes no ClickUp para cada data de vencimento de pagamento de dívida, para que você nunca tenha que pagar multas por atraso ou prejudicar sua pontuação de crédito. Você pode criar lembretes recorrentes que o notificam dias antes do vencimento dos pagamentos, dando tempo para transferir fundos ou ajustar seu orçamento. Os lembretes podem ser personalizados por prioridade — marque suas dívidas com juros mais altos como urgentes para que esses pagamentos permaneçam em primeiro plano. Fique à frente de todas as datas de pagamento com os lembretes do ClickUp

3. Modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie e acompanhe seus pagamentos em um único lugar com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp.

O modelo de histórico de pagamentos do ClickUp mantém um registro contínuo do que você paga e do que recebe. Você pode anotar o valor do pagamento, a data, o método e o número de referência e, em seguida, marcá-lo como contas de cartão de crédito, empréstimos pessoais ou outras obrigações financeiras.

Essa é a maneira mais rápida de confirmar os pagamentos mínimos, manter as datas de vencimento visíveis e ver como o fluxo de caixa se move ao longo do mês.

É fácil encontrar respostas. Filtre para encontrar itens em aberto, analise uma tabela de clientes para ver atividades anteriores ou exporte um instantâneo limpo para seus registros. Precisa mostrar que o pagamento do mês passado foi lançado em dia? Está tudo bem ali.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Um único local para registrar pagamentos recebidos e efetuados

Status claros para ver o que está em aberto ou concluído

Campos úteis para valor, método, número do recibo e notas.

Visualizações prontas para entrada de recibos, início rápido, tabela de clientes e todos os itens.

Lembretes gentis para revisar as próximas datas de pagamento e pagamentos mensais.

✨️ Ideal para: Indivíduos, famílias e pequenas equipes que desejam um registro de auditoria claro que mantenha o pagamento de dívidas e contas diárias em dia.

💡Dica profissional: O ClickUp Brain pode ler suas listas e documentos, resumir os gastos do mês passado por categoria, sinalizar excedentes e elaborar cronogramas de pagamento em bola de neve ou avalanche com base em seus saldos e taxas. Ele pode transformar esses planos em tarefas datadas com lembretes, para que seu modelo se torne uma rotina viva. Experimente prompts como: “Resuma as despesas deste mês da minha lista do Simple Budget e destaque as categorias acima do planejado.”

“Crie uma bola de neve de dívidas a partir desses saldos e APRs, adicione datas de vencimento e defina um pagamento extra mensal de 3000.”

“O que posso cortar para atingir uma data de pagamento em 12 meses, mostrar dois cenários e atualizar minhas tarefas de acordo?” Resuma suas despesas e categorize-as para facilitar as revisões no final do mês com o ClickUp Brain

📖 Leia também: Modelos gratuitos de organizadores de contas para controlar melhor suas despesas

4. Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize seu orçamento e acompanhe suas despesas de forma rápida e fácil com o modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp.

O modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp fornece um registro único e contínuo do mês, permitindo que você veja claramente seus gastos antes que eles o surpreendam.

Adicione as contas fixas habituais e as despesas diárias e, em seguida, categorize-as adequadamente. Os padrões aparecem rapidamente. Isso também simplifica o pagamento de dívidas, pois você pode liberar fluxo de caixa e decidir se os pagamentos extras vão para o saldo menor ou para a dívida com juros mais altos.

Quando você quer respostas, não precisa procurar. Compare este mês com o anterior, obtenha um resumo rápido para compartilhar e defina o próximo valor de pagamento com mais confiança.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Um único local para registrar despesas fixas e variáveis com totais mensais claros

Visualizações por categoria que revelam poupanças fáceis

Exportações simples para uma visão geral clara quando você precisar.

Comparações mês a mês para identificar tendências antecipadamente

Uma maneira prática de liberar dinheiro para pagamentos extras em seu plano de liquidação.

✨️ Ideal para: Famílias e pequenas equipes que desejam um relatório mensal preciso para apoiar o pagamento regular de dívidas.

💡 Dica profissional: antes de definir qualquer plano, faça uma verificação rápida com esta calculadora simples de avaliação de risco do ClickUp para identificar antecipadamente os riscos de taxas variáveis ou multas por atraso.

5. Modelo de gestão financeira ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie tarefas com até 28 status personalizados com o modelo de gestão financeira do ClickUp.

O modelo de gestão financeira do ClickUp consolida orçamentos, despesas e pagamento de dívidas em um só lugar, para que você possa ajustar seu plano ao fluxo de caixa real e definir um valor de pagamento que se encaixe no seu orçamento.

Você pode adicionar suas contas recorrentes, despesas variáveis e obrigações financeiras e, em seguida, marcar as dívidas que deseja priorizar. Se preferir resultados rápidos, concentre-se no saldo menor. Para minimizar os juros, envie pagamentos extras para a conta com a taxa de juros mais alta.

De qualquer forma, você terá uma visão mais clara da próxima etapa e do impacto no prazo de pagamento. Com o tempo, você poderá comparar meses, identificar categorias a serem reduzidas e decidir quando aumentar os pagamentos mensais. O resumo é fácil de compartilhar com um parceiro ou contador, o que mantém as decisões em andamento.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe orçamentos e despesas juntamente com o pagamento de dívidas em um único espaço de trabalho.

Veja claramente o fluxo de caixa e defina pagamentos mensais realistas.

Compare as prioridades da bola de neve e da avalanche sem precisar refazer o plano.

Marque as datas de pagamentos e renovações futuras para evitar taxas.

Compartilhe um resumo claro para análises e decisões rápidas.

✨️ Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, freelancers e famílias que desejam um único local para gerenciar orçamentos, monitorar o fluxo de caixa e direcionar pagamentos extras para a dívida certa.

6. Modelo de definição de metas financeiras do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe seu progresso e tome decisões baseadas em dados com o modelo de definição de metas financeiras do ClickUp.

As metas só funcionam quando estão alinhadas com os números. O modelo de definição de metas financeiras do ClickUp ajuda você a transformar ideias como “sair das dívidas” ou “economizar três meses de despesas” em etapas claras que você pode realmente acompanhar.

Para isso, você pode definir metas de pagamento de dívidas, adicionar pontos de verificação para o saldo menor ou a dívida com juros mais altos e definir um pagamento mensal fixo que não prejudique seu fluxo de caixa.

Quando a renda ou as despesas mudam, você ajusta a próxima etapa em vez de reescrever todo o plano. Você também tem uma visão do seu progresso. Antes de decidir o que fazer a seguir, você pode ver o que está dentro do planejado, o que precisa de um empurrãozinho e onde um pagamento extra seria mais útil.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Transforme objetivos financeiros gerais em etapas e marcos específicos.

Alinhe os pagamentos mensais com o fluxo de caixa para que o plano seja realista.

Acompanhe o progresso do pagamento de dívidas sem planilhas extras.

Marque as prioridades para saber qual será a próxima dívida em que se concentrar.

Compartilhe um resumo simples para manter os parceiros ou colegas de equipe alinhados.

✨️ Ideal para: Indivíduos e pequenas equipes que desejam metas claras e mensuráveis que orientem o pagamento constante de dívidas.

7. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe receitas, despesas, lucros, perdas e muito mais com o modelo de relatório de análise financeira do ClickUp.

Quando você não confia nos números, as decisões ficam paralisadas. O modelo de relatório de análise financeira do ClickUp reúne receitas, despesas, lucros e perdas em um relatório claro que você pode ler em poucos minutos. Você obtém tabelas simples que se transformam em recursos visuais, facilitando a explicação da origem e do destino do dinheiro.

Este modelo combina bem com um plano de pagamento de dívidas. Você pode ver quais custos estão aumentando, quanto dinheiro livre resta após os pagamentos mensais e se um pagamento extra deve ser aplicado ao saldo menor ou à dívida com juros mais altos.

A imagem é atualizada assim que você ajusta uma entrada, portanto, você não precisa de uma segunda planilha para testar ideias. Salve um instantâneo do mês ou trimestre, responda a perguntas rápidas com uma única visualização e defina o valor do pagamento do próximo mês com mais confiança.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Um relatório para receitas, despesas e resultados líquidos

Gráficos rápidos que facilitam a identificação de tendências

Comparações simples mês a mês ou trimestre a trimestre

Uma visão mais clara do fluxo de caixa para orientar pagamentos extras.

Exportações fáceis para parceiros, clientes ou consultores.

✨️ Ideal para: Pequenas equipes e indivíduos que desejam uma leitura financeira clara que apoie decisões mais inteligentes sobre o pagamento de dívidas.

Dica rápida: use os campos personalizados do ClickUp para itens como gastos orçados x gastos reais, fornecedor e data de pagamento. Isso significa que seu rastreador de pagamento de dívidas fica dentro de um panorama mais completo de onde seu dinheiro está indo, e não em um arquivo isolado.

📖 Leia também: Dicas para otimizar o gerenciamento de despesas e o fluxo de trabalho da sua equipe

8. Modelo de dívidas pessoais para Excel e Google Sheets da Template.net

Se você prefere a comodidade de uma planilha, Excel ou Google Sheets, o Modelo de Dívidas Pessoais da Template.net é uma ferramenta simples para listar todos os saldos, taxas e datas de vencimento. Insira o saldo atual, a taxa de juros e os pagamentos mínimos para cada empréstimo ou cartão de crédito e, em seguida, registre os pagamentos mensais à medida que eles forem ocorrendo.

Você pode usá-lo como uma planilha de pagamento de dívidas para qualquer uma das duas abordagens. Classifique pelo saldo menor para o método bola de neve ou pela taxa de juros mais alta para o método avalanche. Adicione uma coluna para pagamentos extras e você verá os saldos restantes e o prazo de pagamento avançarem na direção certa.

Salve uma cópia para seus registros, entregue uma guia a um parceiro ou exporte um instantâneo antes de definir o valor do pagamento do próximo mês.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Layout familiar de planilha no Excel e no Google Sheets

Colunas para saldo atual, taxa de juros, datas de vencimento, pagamentos mínimos e valor do pagamento.

Funciona com o método bola de neve ou avalanche, sem alterar a configuração.

Totais rápidos para dívida total, saldos restantes e juros totais pagos.

Fácil de duplicar e compartilhar para revisões ou atualizações.

✨️ Ideal para: usuários de planilhas que desejam um rastreador de pagamento de dívidas simples e editável, sem ferramentas extras.

👀 Curiosidade: pequenas vitórias são importantes. Estudos descobriram que concentrar os pagamentos para quitar uma dívida de cada vez aumenta a motivação e a perseverança, uma das razões pelas quais muitas pessoas optam pelo método bola de neve, mesmo que o método avalanche economize mais juros no papel.

9. Modelo mensal de dívidas do Excel e Google Sheets da Template.net

Se você gosta de uma visão geral mensal, o modelo de dívidas mensais do Excel e do Google Sheets da Template.net mantém todas as datas de vencimento e pagamentos em uma única planilha. Liste cada conta com seu saldo atual, taxa de juros e pagamento mínimo e acompanhe os pagamentos mensais à medida que você os efetua.

Você ganha um ritmo para o mês, além de um espaço claro para registrar quaisquer pagamentos extras.

Compartilhar com outras pessoas também é simples. Você pode enviar a planilha para um consultor, salvar um resumo mensal para registros e ajustar o valor do pagamento do mês seguinte sem precisar refazer nada.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Layout familiar no Excel e no Google Sheets

Campos para saldo atual, taxa de juros, pagamentos mínimos e datas de vencimento.

Acompanhamento mensal do valor do pagamento e dos saldos restantes

Funciona com o método bola de neve ou avalanche, sem alterar a estrutura.

Totais rápidos para a dívida total e os juros pagos até à data.

✨️ Ideal para: usuários de planilhas que desejam um rastreador mensal organizado para datas de vencimento, pagamentos mínimos e pagamentos extras.

💡 Dica profissional: acompanhar várias dívidas — cartões de crédito, empréstimos estudantis, financiamentos de automóveis, empréstimos pessoais — significa monitorar saldos, taxas de juros, cronogramas de pagamento e progresso em direção às metas de pagamento em diferentes contas e credores. O ClickUp BrainGPT ajuda você a entender seus dados de pagamento de dívidas sem precisar calcular manualmente quais dívidas priorizar ou como os pagamentos extras afetam seu cronograma. Visualize e otimize todas as decisões de pagamento com o ClickUp BrainGPT Veja como: Respostas instantâneas sobre estratégias de dívidas : faça perguntas ao BrainGPT como “Se eu pagar US$ 200 a mais este mês, a qual dívida devo aplicar esse valor?” e obtenha respostas com base nos dados reais de suas dívidas rastreados no ClickUp.

Encontre o histórico de pagamentos e documentos instantaneamente : pesquise em todas as suas tarefas de acompanhamento de dívidas, recibos de pagamento e contratos de empréstimo para encontrar detalhes específicos de transações, alterações nas taxas de juros ou comunicações com credores sem precisar vasculhar pastas.

Registro de pagamentos por voz : use : use o Talk to Text para registrar pagamentos, atualizar saldos ou registrar pagamentos extras sem usar as mãos — basta dizer “Registrar pagamento de $150 no cartão Capital One” enquanto estiver fazendo o pagamento.

Vários modelos de IA para cálculos financeiros : use ChatGPT, Claude, Gemini e outros modelos de IA para ajudá-lo a executar diferentes cenários de pagamento de dívidas.

Resumos automatizados do progresso: resuma o progresso do pagamento das suas dívidas ao longo do último mês ou trimestre e gere relatórios com base nos seus dados de pagamento reais.

10. Modelo de organizador de dívidas do Excel e Google Sheets da Template.net

Se os detalhes da sua conta estão armazenados em diferentes locais, o modelo de organizador de dívidas do Excel e do Google Sheets da Template.net é um organizador que os consolida em uma única lista principal organizada.

Você registra as informações básicas de cada dívida em uma única planilha, para poder ver o total da dívida, a quem você deve e o que vem a seguir, sem precisar alternar entre portais.

É um primeiro passo útil antes de escolher uma estratégia de pagamento. Com todos os saldos atuais, taxas de juros, pagamentos mínimos e datas de vencimento em uma única visualização, você pode identificar rapidamente a dívida com juros mais altos ou o saldo menor. Adicione uma coluna de pagamento extra e você verá como o plano começa a funcionar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Um único lugar para listar o credor, o apelido da conta, o saldo atual, a taxa de juros, o pagamento mínimo e a data de vencimento.

Colunas opcionais para taxas promocionais, status de pagamento automático e notas.

Filtros para classificar por juros mais altos ou saldo menor para o método avalanche ou bola de neve.

Totais rápidos para dívida total e saldos restantes

Visualização fácil de imprimir para um resumo de uma página que você pode manter à mão.

✨️ Ideal para: Qualquer pessoa que esteja iniciando uma jornada para se livrar das dívidas e queira ter uma visão geral abrangente e editável de todas as contas antes de escolher o método bola de neve ou avalanche.

11. Modelo de planilha para pagamento de dívidas da Credit Canada

Via Credit Canada

Se você deseja um plano claro, sem muitas fórmulas, o Modelo de planilha para pagamento de dívidas da Credit Canada é a solução ideal. Liste cada dívida com o saldo atual, taxa de juros, pagamento mínimo e data de vencimento e, em seguida, siga um cronograma mensal que indica o que você deve pagar a seguir.

Adicione um pagamento extra e a planilha atualiza o prazo de pagamento e o total de juros para que você veja o impacto imediatamente. Você pode salvar uma cópia para si mesmo ou compartilhá-la com um parceiro ou consultor, e ambos verão o mesmo plano.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Colunas simples para credor, saldo, taxa, mínimo e data de vencimento.

Opção integrada de bola de neve ou avalanche

Totais automáticos para dívida total, saldos restantes e juros pagos.

Cronograma mensal que permanece legível

Funciona no Google Sheets ou no Excel.

✨️ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje uma planilha simples que mantenha o plano e o progresso à vista.

👀 Curiosidade: um pagamento de cartão de crédito no meio do ciclo pode reduzir os juros, pois muitos emissores calculam-nos diariamente usando o seu saldo médio diário, portanto, reduzir o saldo mais cedo diminui os juros cobrados.

12. Modelo de planejador e rastreador de pagamento de dívidas em Excel da The Happy Giraffe

Via The Happy Giraffe

Quer uma planilha que ofereça um plano e um registro contínuo? O Modelo de Planejador e Rastreador de Pagamento de Dívidas do Excel da The Happy Giraffe faz as duas coisas. Insira o nome de cada dívida, saldo atual, taxa de juros, data de vencimento e o que você pode pagar além do mínimo.

Este modelo apresenta os passos a seguir e mantém uma folha de acompanhamento simples que você atualiza à medida que paga. Este modelo também atualiza a data prevista para ficar livre de dívidas à medida que avança. Você também pode usar a prática Calculadora de Dias ClickUp para estimar a data de pagamento a partir de hoje e manter o cronograma realista.

Você pode copiá-lo para o Google Sheets ou mantê-lo no Excel e salvar um resumo mensal.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje e acompanhe em um único arquivo

Funciona com os métodos bola de neve ou avalanche, pronto para uso.

Orientação clara sobre a próxima dívida com um cronograma simples

Atualizações automáticas da data prevista para ficar livre de dívidas

Excel ou Google Sheets, download gratuito.

✨️ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje uma planilha gratuita e sem fins lucrativos que mostre o próximo passo e acompanhe o progresso no mesmo lugar.

📖 Leia também: Modelos gratuitos do Google Sheets para controle de despesas e otimização de suas finanças

13. Rastreador de pagamento de dívidas (5 em 1) da Vertex42

Via Vertex42

Se você deseja uma planilha para acompanhar várias dívidas, o Debt Payoff Tracker (5 em 1) da Vertex42 é a opção mais simples. Insira cada dívida inicial e pagamento mínimo, e o gráfico preencherá os valores das metas para você. Você pode colorir as caixas ou marcá-las à medida que atinge os marcos, e pode registrar a data de cada etapa para que o progresso permaneça visível.

A configuração também é fácil. Edite os rótulos que você precisa, liste suas contas e você estará pronto para marcar os pagamentos em uma única visualização. Ele funciona como um PDF imprimível ou um arquivo Excel, para que você possa manter uma cópia em sua mesa ou unidade.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe várias dívidas em uma única planilha

Os valores das metas são preenchidos automaticamente após você inserir a data de início da dívida e os valores mínimos.

Marque ou colore o progresso e anote as datas de conclusão.

Funciona no Excel ou como PDF editável.

✨️ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um rastreador único, imprimível e que se atualiza automaticamente.

14. Debt Snowball Tracker da Vertex42

Via Vertex42

O Debt Snowball Tracker da Vertex42 é divertido e claro. Você insere o total da dívida e a planilha cria uma meta com bolas de neve que você pinta à medida que paga. No Excel, as bolas de neve são preenchidas automaticamente usando formatação condicional, para que seu progresso seja exibido sem trabalho extra.

As caixas de pagamento mínimo e extra são fornecidas para referência, mantendo o foco no impulso. Você recebe um incentivo visual para continuar, além de uma maneira simples de ver o quanto já avançou. Use-o para se manter motivado entre as verificações completas do orçamento. Pinte algumas bolas de neve após cada pagamento e veja a meta se tornar mais clara.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Meta visual que se preenche à medida que você paga suas parcelas

Colorir automaticamente no Excel por meio da formatação condicional

Caixas de referência simples para pagamentos mínimos e extras

Opção de PDF para impressão, se você preferir caneta e papel.

✨️ Ideal para: usuários do método bola de neve que desejam uma vitória visual rápida após cada pagamento.

15. Gráficos de jornada para se livrar das dívidas da Vertex42

Via Vertex42

Se você preferir um resumo mensal, os gráficos Debt Free Journey Charts da Vertex42 oferecem uma representação visual à medida que os saldos diminuem. Você registra o novo saldo a cada mês e a imagem de fundo aparece aos poucos, o que torna o progresso fácil de ver rapidamente.

A planilha é compatível com o Excel. Use uma fórmula simples como =EDATE(prevdate,1) para avançar os meses e manter a linha do tempo organizada. Combine-a com seu principal rastreador de pagamentos. Mantenha essa guia como o “poster de progresso” mensal e deixe seu orçamento lidar com os números do dia a dia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registro mensal do saldo com um gráfico que mostra o andamento ao longo do tempo.

Manipulação fácil de datas com uma dica de fórmula do Excel integrada

Visualização clara para analisar com um parceiro ou coach.

Mantenha a motivação entre as sessões de orçamento

✨️ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje um gráfico mensal simples que mostre o progresso do pagamento.

16. Planilha de controle de dívidas da Vertex42

Via Vertex42

Você prefere riscar as caixas à medida que avança? O Debt Payoff Tracker Grid da Vertex42 oferece 200 células para você colorir ou riscar ao atingir cada meta. Adicione o credor e o pagamento mínimo na parte superior, insira a dívida inicial, imprima e comece a marcar o progresso.

É simples o suficiente para colar na geladeira ou manter ao lado do seu laptop. Ver a tabela preenchida ajuda você a manter o controle, mesmo quando o mês fica agitado. Use-o para um único saldo ou crie um para cada conta. O fluxo de caixa que você libera quando a tabela chega a zero se torna combustível para a próxima dívida.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Grade de 200 células, você colore à medida que paga

Espaço para anotar o credor, o pagamento mínimo e o início da dívida.

Versões em PDF e Excel para impressão.

Ótimo como um lembrete visível entre as datas de pagamento.

✨️ Ideal para: Rastreadores visuais que gostam de uma grade em papel que mostra um progresso constante.

📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da pesquisa têm dificuldade em manter a motivação para atingir objetivos de longo prazo. Não é falta de motivação, é como nosso cérebro funciona! Precisamos ver as vitórias para nos mantermos motivados. 💪 É exatamente aí que o ClickUp entra em ação. Acompanhe suas conquistas com os marcos do ClickUp, obtenha visões gerais instantâneas do progresso com rollups e mantenha o foco com lembretes inteligentes. Visualizar essas pequenas vitórias cria impulso para o longo prazo. 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp relatam que conseguem lidar com cerca de 10% mais trabalho sem se sentirem sobrecarregados.

Faça seu pagamento com o ClickUp

A liberdade financeira é construída, não adivinhada. Ela vem de um plano que você pode ver, pequenos ajustes que você pode fazer sem atrito e a prova de que cada pagamento está movendo o saldo certo. Agora você tem um conjunto de modelos para acompanhar os totais, mapear as datas de vencimento e escolher o caminho que se adapta à sua forma de pagamento.

Se você deseja um local onde números, notas e próximos passos estejam reunidos, o ClickUp oferece um lar para o seu plano de pagamento.

Você pode manter as contas lado a lado com seu orçamento, revisar o progresso mês a mês sem precisar procurar em várias abas e ajustar o prazo quando a vida mudar. O método bola de neve e o método avalanche funcionam aqui porque o plano e as ações permanecem na mesma visualização.

Escolha um modelo, defina um ritmo que se adapte ao seu fluxo de caixa e deixe que os pagamentos regulares façam o trabalho pesado. A vantagem é a clareza hoje e o impulso amanhã.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para organizar seu orçamento e pagamento de dívidas em um único espaço de trabalho.