As 10 melhores opções de modelos gratuitos de histórico escolar do ensino médio

Os históricos escolares do ensino médio são basicamente um resumo dos destaques acadêmicos do aluno. Eles mostram quais disciplinas foram cursadas, quantos créditos foram obtidos e como foi o desempenho do aluno ao longo de quatro anos — tudo em uma única página.

Além disso, mais de 1.800 instituições nos Estados Unidos dispensaram os requisitos do SAT/ACT, o que significa que o histórico de cursos, as notas e uma escala de notas clara têm mais peso quando alguém analisa o arquivo de um aluno.

Este guia reúne modelos de históricos escolares do ensino médio gratuitos e prontos para uso. Vamos explorar os principais recursos de cada modelo e descrever o que torna um formulário de histórico escolar bom. Como bônus, compartilharemos as melhores opções para professores, administradores escolares e pais que educam seus filhos em casa.

Os 10 melhores modelos gratuitos de histórico escolar do ensino médio em resumo

Aqui está uma tabela resumida com nossa seleção dos 10 melhores modelos de histórico escolar do ensino médio (incluindo os do ClickUp ):



O que são modelos de histórico escolar do ensino médio?

Um modelo de histórico escolar do ensino médio é um documento pronto que padroniza a forma como você registra o histórico acadêmico de um aluno. Ele inclui os elementos essenciais em um único lugar: informações do aluno, cursos do ensino médio por semestre, créditos tentados e obtidos, notas, escala de notas, cálculos de GPA e espaço para observações, como cursos de honra, cursos de matrícula dupla ou aulas repetidas.

Muitas versões também incluem campos para data de formatura, assinatura do orientador ou administrador e um selo opcional para um histórico escolar oficial.

Esses modelos vêm em formatos comuns, como Google Docs, Google Sheets e PDF, para que você possa imprimir ou compartilhar digitalmente.

Os pais que educam os filhos em casa podem adaptar o mesmo layout para um histórico escolar do ensino médio em casa, adicionando o nome da escola, os períodos letivos e quaisquer descrições de cursos para esclarecer o material abordado.

O que torna um modelo de histórico escolar do ensino médio bom?

Veja o que um modelo ideal de histórico escolar do ensino médio deve oferecer:

Mostre o essencial em um piscar de olhos: informações do aluno, cursos agrupados por semestre, créditos tentados e obtidos, notas em letras e uma escala de notas clara.

Atualize automaticamente o GPA do semestre e acumulado ao inserir as notas, sem necessidade de cálculos matemáticos.

Lide corretamente com diferentes tipos de cursos, incluindo honras, AP, IB e matrícula dupla.

Total de créditos obtidos na parte inferior, com repetições e aulas de um semestre claramente identificadas.

Inclua espaço para a data de formatura, linha de assinatura, detalhes de contato da escola e um selo opcional para históricos escolares oficiais.

Exporte para PDF de forma organizada, mantendo uma versão editável no Google Docs ou Google Sheets para correções rápidas.

Os 10 melhores modelos gratuitos de histórico escolar do ensino médio

Os registros escolares geralmente são distribuídos por vários sistemas. Uma versão preliminar do histórico escolar é armazenada em uma pasta, as descrições dos cursos são mantidas em outra, os créditos são organizados em uma planilha e os cálculos do GPA existem apenas nos relatórios.

Essa confusão é o Work Sprawl, as tarefas, documentos e atualizações dispersas que ocultam detalhes e roubam tempo.

Se você estiver formalizando a forma como os registros e os materiais do curso coexistem, um sistema de gerenciamento de conhecimento sólido mantém tudo pesquisável e consistente ao longo do ano letivo.

O ClickUp reúne tudo em um único espaço de trabalho de IA convergente, para que seus dados de histórico escolar, listas de cursos, escala de notas e notas fiquem todos juntos. Você pode criar um documento do ClickUp para o histórico escolar do aluno, anexar descrições de cursos, acompanhar créditos com campos personalizados e manter uma única fonte de informações que qualquer pessoa da equipe pode revisar.

👀 Curiosidade: No ciclo 2023-24, cerca de 5% das faculdades membros do Common App exigiram notas do SAT/ACT, o que significa que os históricos escolares e o rigor dos cursos receberam ainda mais atenção.

1. Modelo de relatório de progresso do aluno ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Produza relatórios precisos para pais, administradores ou outras partes interessadas com o modelo de relatório de progresso do aluno do ClickUp.

O Modelo de Relatório de Progresso do Aluno ClickUp organiza de forma eficiente o desempenho do aluno, notas de comportamento e divulgação em um único local fácil de gerenciar.

O modelo usa campos personalizados estruturados para aulas, esforço e contato com os pais, enquanto exibições integradas como “Orientação, Atenção necessária, Problemas de comportamento e Lista” facilitam a análise da turma e a identificação de quem precisa de apoio.

Status claros mapeiam a jornada de “Boa performance” para “Precisa de atenção” ou “Precisa de mais confiança”, e você pode exportar um relatório limpo quando for hora de atualizar as notas ou compartilhar evidências para conferências.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mantenha o progresso, as observações e os acompanhamentos em uma única fonte confiável.

Identifique antecipadamente os alunos em risco com a visualização “Precisa de atenção”.

Padronize as notas com campos personalizados para comportamento, esforço e aulas.

Analise rapidamente toda a turma na Visualização em lista e examine registros individuais.

Exporte relatórios concisos que você pode consultar ao atualizar o histórico escolar de um aluno.

✨ Ideal para: Professores e orientadores que desejam acompanhar o progresso de forma consistente, com integração perfeita aos boletins escolares e registros de fim de semestre.

💡 Dica profissional: se você deseja que esse rastreador de progresso se integre a tudo o mais que você administra para sua turma ou campus, o ClickUp for Education oferece uma visão mais ampla. Você pode criar programas de estudos e bases de conhecimento no Docs, manter planos de aula e prazos em tarefas e gerenciar trabalhos acadêmicos, informações dos alunos e tarefas administrativas em um só lugar. Os formulários e pesquisas do ClickUp ajudam a coletar solicitações de admissão, tarefas e necessidades de material, enquanto os painéis mostram a capacidade da sala de aula, o desempenho dos alunos e outras métricas importantes em um piscar de olhos.

2. Modelo de relatório de desempenho ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie relatórios automatizados para se manter atualizado sem esforço extra com o modelo de relatório de desempenho do ClickUp.

O modelo de relatório de desempenho do ClickUp, embora tenha sido criado para ambientes de trabalho, é um excelente ponto de partida para criar um histórico escolar detalhado do ensino médio. Você pode registrar as notas do semestre, acompanhar o GPA (em vez de KPIs e marcos) e documentar a conclusão dos cursos em um formato estruturado e fácil de ler. Você também pode adicionar campos personalizados para notas de testes padronizados, registros de frequência e comentários dos professores, facilitando a captura de todas as informações que as faculdades e comitês de bolsas de estudo procuram.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mantenha as notas, os testes unitários e as notas das tarefas juntos para revisões mais rápidas.

Analise as tendências e o progresso rapidamente com seções estruturadas.

Padronize as atualizações usando campos personalizados e status claros.

Alterne as visualizações para ver a carga de trabalho, os cronogramas e os resumos semanais.

Compartilhe um relatório claro com as partes interessadas sem precisar refazer slides.

✨ Ideal para: líderes de departamento, coordenadores acadêmicos e proprietários de projetos que desejam obter um panorama claro do desempenho semanal ou mensal relacionado ao trabalho.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho; isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados.

3. Modelo de boletim escolar do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique facilmente as áreas em que os alunos precisam melhorar com o modelo de boletim escolar do ClickUp.

“Eu inseri essa prova e calculei a pontuação corretamente?” Todo professor já passou por isso antes de elaborar os boletins escolares. Quando as notas ficam espalhadas por diferentes abas e notas adesivas, calcular as notas finais leva mais tempo do que a própria avaliação.

Um livro de notas claro que soma, calcula médias e mantém notas em um só lugar torna toda a semana mais tranquila. O Modelo de Livro de Notas ClickUp centraliza pontuações, comentários e tendências para que você possa acompanhar o desempenho dos alunos em uma única visualização. Use campos personalizados para médias de “Participação”, “Prova longa”, “Mês” e “Lição de casa” e deixe o modelo somar os totais sem cálculos matemáticos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mantenha todas as notas e comentários em um único espaço organizado.

Calcule médias e notas finais sem criar novas fórmulas.

Veja a turma por participação para identificar quem precisa de um incentivo.

Use rubricas para esclarecer as expectativas e acelerar a pontuação consistente.

Exporte relatórios de notas concisos para conferências e atualizações de históricos escolares.

✨ Ideal para: Professores que desejam um livro de notas organizado e fácil de usar, que atualiza as médias automaticamente e facilita a comunicação rápida com os pais.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain para resumir as notas do semestre de um aluno em um texto curto e fácil de incluir no histórico escolar, destaque as diferenças de ponderação para honras e AP e liste itens ausentes ou atrasados que afetam as notas finais. Transforme notas dispersas em resumos claros, próximos passos e menos repetições com o ClickUp Brain

4. Modelo de tarefas de aula do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Comunique as tarefas e os prazos aos alunos com o modelo de tarefas de aula do ClickUp.

“Eu publiquei o laboratório, mudei o prazo da redação e lembrei a turma do terceiro período sobre o teste?” Todos nós já passamos por essa correria. O Modelo de Tarefas de Aula do ClickUp coloca seus trabalhos acadêmicos em um único espaço organizado. O modelo oferece as visualizações “Lista, Lista por Data de Entrega, Provas, Trabalhos e Comece Aqui”, para que você possa planejar a semana e seus alunos possam ver o que vem a seguir.

Compartilhe datas de entrega, anexe rubricas e filtre por turma ou semana quando for hora de se preparar. Você também pode adicionar notas adicionais, ferramentas de estudo, aplicativos de produtividade para alunos e outras informações relevantes em um só lugar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mantenha todas as tarefas, instruções e datas de entrega em uma única visualização.

Classifique por turma, tópico ou status para ver o que precisa de sua atenção agora.

Prepare-se com antecedência com as visualizações de exames e trabalhos, para que os prazos não se sobreponham.

Adicione campos personalizados e anexos para que os alunos saibam o que é considerado bom.

Acompanhe o progresso em tempo real e reduza as mensagens de acompanhamento.

✨ Ideal para: Professores que desejam um sistema amigável e organizado para planejar, anunciar e acompanhar os trabalhos em sala de aula em todas as seções.

Dica rápida: experimente o Brain MAX para melhorar o acompanhamento do desempenho dos seus alunos. Veja como: Use o Talk to Text no ClickUp Brain MAX para registrar rapidamente os motivos das alterações nas notas durante a aula e anexá-los ao registro do aluno para manter trilhas de auditoria claras. Isso facilita a documentação das decisões em tempo real, garantindo transparência para cada ajuste.

Com os vários LLMs premium da Brain MAX, como Gemini, Claude e GPT, você pode escolher o melhor modelo de IA para resumir, analisar ou gerar feedback dos alunos.

Além disso, o recurso de pesquisa unificada interna permite encontrar instantaneamente qualquer nota, comentário ou registro em seu espaço de trabalho — assim, você nunca perderá o controle de informações ou documentos importantes dos alunos. Lembre-se de que o ClickUp Brain e o Brain MAX aprendem com o seu espaço de trabalho, para que possam recuperar a escala de notas oficial e converter porcentagens em letras, garantindo uma matemática consistente do GPA em todas as aulas.

5. Modelo de folha de presença ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique tendências e discrepâncias de frequência com o modelo de folha de frequência do ClickUp.

“Quem está aqui, quem está atrasado e quem precisa fazer o check-in?” O momento da chamada estabelece o tom do dia. O Modelo de Folha de Presença ClickUp reúne nomes, status e notas rápidas em uma visualização simples da chamada, para que você possa verificar a presença em segundos.

Marque os alunos como Presentes, Atrasados, Ausentes ou Programados e adicione contexto com Campos Personalizados. Se precisar de um resumo para administradores ou famílias, filtre por data, turma ou status e exporte um resumo claro sem precisar digitar nada novamente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Faça a chamada rapidamente e mantenha um histórico confiável para cada aluno.

Registre motivos e detalhes de contato com campos personalizados que você pode classificar.

Use o Formulário de Presença para registrar entradas de qualquer dispositivo em segundos.

Filtre por data, turma ou status para encontrar padrões e acompanhar rapidamente.

Exporte resumos organizados para relatórios ou comunicação com os pais.

✨ Ideal para: Professores e coordenadores que desejam um acompanhamento imediato e confiável da frequência, com informações úteis para acompanhamento.

Quer saber como garantir layouts de histórico escolar consistentes e sem erros com modelos reutilizáveis no ClickUp? Assista a este vídeo para saber mais:

6. Modelo de educação estudantil ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie planos de projeto com prazos para garantir a conclusão pontual das tarefas com o modelo ClickUp Student Education.

Você já olhou para um plano semestral e pensou: “Isso parece três calendários e um sonho”? O Modelo de Educação para Alunos do ClickUp organiza seus cursos, marcos e unidades de crédito em um só lugar.

Use “Currículo” para mapear aulas e datas de entrega, “Pré-requisitos” para confirmar o que precisa ser feito primeiro e o “Guia de introdução” para obter dicas e recursos.

Campos personalizados como número do curso, status do curso, unidades de crédito, e-mail e nota final mantêm os detalhes pesquisáveis. Você pode então adicionar tarefas para trabalhos, definir prazos e revisar tudo em um gráfico de Gantt quando precisar de uma visão geral.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mantenha as aulas, tarefas e unidades de crédito em uma visualização organizada.

Veja os pré-requisitos e evite conflitos de horários antes que eles aconteçam.

Acompanhe o progresso com status claros e filtre por curso ou semana.

Use campos personalizados para manter os dados dos cursos organizados e fáceis de pesquisar.

Planeje com antecedência com cronogramas que mostram o que deve ser feito e quando.

✨ Ideal para: Alunos e orientadores que desejam um sistema confiável para planejar cursos, acompanhar a carga de trabalho e manter os créditos em dia.

💡 Dica profissional: O ClickUp for Students transforma o “Vou lembrar disso mais tarde” em um plano real. Os alunos podem manter aulas, tarefas, provas, clubes e projetos pessoais em um único espaço de trabalho, usando tarefas, calendários e listas de verificação para ficar à frente dos prazos. Transforme aulas, tarefas, provas e metas em um plano com prazos claros com o ClickUp for Students. Eles podem armazenar notas no Docs, acompanhar metas de longo prazo e usar diferentes visualizações (como Lista, Calendário ou Quadro) para ver exatamente o que precisa ser feito e quando. Em conjunto com sua própria configuração do ClickUp, ele cria uma linguagem comum para o progresso — os professores acompanham o crescimento, os alunos acompanham os compromissos e todos trabalham a partir do mesmo sistema organizado.

7. Modelo de histórico escolar em PDF da Template. Net

O Modelo de Histórico Escolar em PDF da Template. Net oferece um layout profissional com seções para informações do aluno, listas de cursos por semestre, notas, créditos tentados e obtidos, além de espaço para mostrar a média geral (GPA).

Ele é editável e imprimível, para que você possa fazer atualizações rápidas em um editor e exportar um arquivo finalizado para registros. Você pode usá-lo para manter a escala de notas visível e o total de créditos na parte inferior, além de adicionar notas curtas quando um curso precisar de contexto. Se você estiver compilando o histórico escolar de um aluno para uma transferência ou um pacote de bolsa de estudos, esse formato mantém as informações claras e consistentes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Comece com um PDF limpo e profissional que parece oficial assim que sai da caixa.

Registre os cursos por semestre com campos para créditos e notas em letras.

Mantenha o GPA e os totais de créditos visíveis para verificações rápidas.

Edite digitalmente e, em seguida, imprima ou compartilhe como um histórico escolar finalizado.

Use campos de notas para esclarecer repetições, ponderação de honras ou matrícula dupla.

✨ Ideal para: Professores, registradores e pais que educam seus filhos em casa e desejam um layout de histórico escolar simples e imprimível que possam finalizar rapidamente.

👀 Curiosidade: em 2019, cerca de 35% dos formandos do ensino médio dos EUA fizeram pelo menos um curso de matrícula dupla, com participação notavelmente maior nas áreas rurais.

8. Modelo de histórico escolar do ensino médio da Scribd

Via Scribd

Já precisou de um histórico escolar rápido e imprimível que ainda pareça oficial? Quando você está reunindo registros para uma transferência, bolsa de estudos ou pacote de admissão em faculdades, um layout pronto para preencher é melhor do que se preocupar com fórmulas. O Scribd hospeda vários modelos de históricos escolares do ensino médio que você pode abrir, editar e exportar sem precisar começar do zero.

O Modelo de histórico escolar do ensino médio no Scribd geralmente inclui informações do aluno, tabelas de cursos agrupados por semestre, créditos tentados e obtidos, notas em letras e espaço para GPA acumulado e escala de notas.

Muitas versões incluem campos para testes padronizados (SAT/ACT), data de formatura e áreas para assinatura/carimbo do administrador, que são úteis quando você precisa de um formato oficial de histórico escolar. Você encontrará layouts para escolas tradicionais e ensino domiciliar, incluindo tabelas por matéria e por ano que podem ser adaptadas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Comece com um histórico escolar pronto, com campos para créditos, notas e média geral (GPA).

Escolha entre as variantes tradicionais ou de ensino domiciliar, com linhas opcionais para notas de testes.

Simplifique a verificação com áreas para assinatura/carimbo e detalhes da formatura.

Edite, salve e exporte um PDF aperfeiçoado para pacotes ou revisões.

Escolha tabelas por matéria ou por semestre para combinar com o seu estilo de registro.

✨ Ideal para: Orientadores e pais que educam seus filhos em casa e precisam de um histórico escolar simples e imprimível rapidamente, com espaço para GPA, notas de provas e assinaturas.

9. Modelo de histórico escolar para educação domiciliar da Lone Star

Via Lone Star

“Isso é suficiente para o ingresso na faculdade?” é a pergunta que a maioria dos pais que educam seus filhos em casa faz quando elaboram o histórico escolar de seus filhos. Você quer um layout que pareça familiar aos avaliadores do processo seletivo, mostre claramente os créditos do ensino médio e deixe espaço para descrições dos cursos quando uma disciplina não corresponder a um título padrão.

O Modelo de histórico escolar para educação domiciliar da Lone Star segue um formato semelhante ao das escolas, fácil de ler, com as informações do aluno e o nome da instituição de ensino domiciliar na parte superior. O modelo agrupa os cursos do ensino médio por ano, exibindo os créditos tentados e obtidos, as notas e os campos de média de notas.

Você pode marcar um crédito do ensino médio ou meio crédito por semestre, anotar aulas de crédito duplo feitas em uma faculdade comunitária e listar testes extras, como o CLEP, se for o caso.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Apresente um histórico escolar familiar, no estilo escolar, que as faculdades aceitam com confiança.

Registre os nomes dos cursos, créditos e notas por ano, com campos simples para GPA.

Adicione descrições dos cursos para explicar o material abordado ou o estudo independente.

Inclua extras como cursos de matrícula dupla, cursos de honra e notas do teste CLEP.

Imprima um histórico escolar preenchido e mantenha uma versão digital para atualizações rápidas.

✨ Ideal para: Pais que educam seus filhos em casa e graduados do ensino domiciliar que estão preparando o histórico escolar de um aluno para bolsas de estudo, transferências e admissões em faculdades.

10. Modelo de histórico escolar do ensino médio da Flanders Family

Via Flanders Family

Quando você deseja um histórico escolar para educação domiciliar que pareça “oficial” sem parecer complicado, a simplicidade é a melhor opção.

O Modelo de histórico escolar do ensino médio da Flanders Family mantém tudo familiar e organizado. Você pode adicionar o nome da sua escola em casa e as informações do aluno, depois listar os cursos do ensino médio por ano com os créditos tentados e obtidos, notas em letras e espaço para o GPA acumulado.

Uma escala de notas visível é exibida na página, e os campos de assinatura/data facilitam a finalização quando alguém solicita uma cópia oficial. Se você precisar de contexto para uma aula específica, inclua breves descrições do curso em uma página complementar e anexe-a ao histórico escolar preenchido.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Apresente um histórico escolar clássico, e as famílias que praticam o ensino doméstico poderão preenchê-lo rapidamente.

Registre nomes de cursos, créditos, notas e GPA em uma tabela clara e legível.

Mantenha uma escala de notas na página para que os leitores entendam como as notas são convertidas.

Adicione linhas para assinatura e data para finalizar um histórico escolar oficial quando necessário.

Imprima um PDF finalizado e mantenha uma cópia editável para atualizações no meio do ano.

✨ Ideal para: Pais que educam os filhos em casa e desejam um histórico escolar simples e adequado para a faculdade, que possam imprimir e enviar com confiança.

Gire créditos com o ClickUp

Se o histórico escolar do ensino médio é a história oficial, o ClickUp é o editor discreto que mantém o enredo coerente.

Os cursos são organizados, os créditos são somados e a escala de notas não muda no meio do semestre. Você tem um local organizado para criar o histórico escolar do aluno sem precisar procurar arquivos.

Seja para aperfeiçoar um histórico escolar do ensino médio em casa ou exportar um PDF organizado para um histórico oficial, combinar o modelo certo com o ClickUp significa menos surpresas.

Você pode adicionar breves descrições dos cursos quando os títulos precisarem de contexto, manter anotações ao lado do histórico escolar do aluno e parar de perguntar onde foram parar as notas do último semestre.

Simples, organizado, pronto. ✨️

Pronto para deixar de perguntar “Onde eu salvei isso?” no passado. Inscreva-se no ClickUp e comece a criar seus históricos escolares.