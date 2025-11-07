20 modelos gratuitos do Notion para monitorar hábitos e criar rotinas melhores

“Velho hábito, difícil de mudar.” É o que sempre nos dizem.

Mas incorporar hábitos positivos à sua rotina diária não é tão impossível quanto parece. Tudo o que você precisa é de estrutura.

E essa estrutura começa com um modelo simples de acompanhamento de hábitos. Esse tipo de modelo ajuda a visualizar seu progresso, acompanhar suas ações diárias e manter a inspiração ao comemorar pequenas vitórias.

Os modelos de acompanhamento de hábitos do Notion oferecem exatamente isso. Com um espaço dedicado aos seus hábitos diários, esses modelos transformam o seu espaço no Notion em um sistema central que ajuda você a refletir, planejar e crescer.

Neste artigo, selecionamos os melhores modelos de rastreadores de hábitos do Notion para ajudá-lo a começar a rastrear seus próprios hábitos com facilidade e consistência.

Os melhores modelos de acompanhamento de hábitos em resumo

Aqui está um breve resumo para você:

O que torna um modelo de monitoramento de hábitos do Notion bom?

Um bom modelo de rastreador de hábitos do Notion realmente incentiva você a seguir em frente.

Você abre uma nova página a cada dia, marca seus hábitos diários, dá uma olhada na barra de progresso que reflete discretamente sua consistência e anota algumas ideias na seção de reflexão.

Os melhores modelos de rastreadores de hábitos do Notion são intuitivos, suportam hábitos ilimitados e se adaptam às suas necessidades com os seguintes recursos:

✅ Personalize seu rastreador de hábitos para se adequar à sua rotina, metas e preferências pessoais.

✅ Visualize seu progresso usando gráficos, barras ou contadores de sequências para se manter motivado.

✅ Adicione lembretes integrados para ajudá-lo a começar a acompanhar e manter a consistência.

✅ Inclua espaço para reflexões para apoiar o crescimento pessoal e a revisão de hábitos.

✅ Combine o acompanhamento de hábitos com metas, notas e tarefas para se manter totalmente organizado.

20 modelos de rastreadores de hábitos do Notion

Reunimos os 20 melhores modelos do Notion que podem ajudá-lo a acompanhar seus hábitos de forma significativa e criar hábitos de longo prazo que o ajudarão a alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos examinar cada um deles.

1. Rastreador de saúde e hábitos

via Notion

Você está tentando lembrar se tomou seus remédios esta manhã? Ou será que aquele novo suplemento está realmente ajudando?

Hábitos saudáveis começam com cuidar de si mesmo e se concentrar no autodesenvolvimento. Este Modelo de Rastreador de Hábitos do Notion é perfeito para qualquer pessoa que esteja lidando com condições crônicas, saúde mental ou apenas trabalhando para melhorar seus hábitos diários.

Ele permite que você registre medicamentos, acompanhe os sintomas ao longo do tempo e vincule tudo ao seu sistema de acompanhamento de hábitos, para que você possa identificar padrões, ajustar rotinas e tomar decisões informadas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Registre medicamentos, sintomas e rotinas em um só lugar para que padrões e gatilhos sejam fáceis de identificar.

Acompanhe sequências e barras de progresso para que a consistência e os contratempos fiquem visíveis rapidamente.

Adicione reflexões junto com as entradas para que os ajustes sejam orientados pelo contexto real.

✨ Ideal para: Pessoas que gerenciam condições de saúde de longo prazo, horários de medicação ou rotinas de bem-estar.

📖 Leia também: Como usar o Notion para gerenciamento de projetos

2. Rastreador de hábitos

via Notion

Às vezes, hábitos simples como beber água suficiente ou encaixar um treino rápido podem ser difíceis de manter com agendas lotadas.

Este dinâmico Modelo de Rastreador de Hábitos facilita o acompanhamento dos hábitos diários, graças a uma configuração com um clique usando o bloco de botões do Notion. É excelente para criar impulso em rotinas simples e ver seu progresso rapidamente, sem complicar as coisas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acelere os check-ins diários com botões de um clique para que o acompanhamento nunca pareça pesado.

Veja um calendário simples e uma visualização de sequências para que a motivação permaneça em primeiro plano.

Personalize listas de hábitos e frequências para que sua configuração corresponda à vida real.

✨ Ideal para: Iniciantes que estão criando hábitos diários básicos, como hidratação, exercícios ou atenção plena.

👀 Curiosidade: De acordo com pesquisadores da Duke University, os hábitos representam cerca de 40% dos nossos comportamentos diários. Isso significa que quase metade do que você faz acontece no piloto automático!

3. Rastreador de hábitos gamificado

via Notion

Se as caixas de seleção parecem muito repetitivas, este modelo é para você. O Gamified Habit Tracker transforma sua rotina de acompanhamento de hábitos em um jogo, com um sistema de EXP que recompensa cada hábito que você completa.

Quer você esteja tentando manter a consistência com um rastreador de hábitos diários ou apenas queira uma maneira mais divertida de criar hábitos melhores, este modelo ajuda você a se manter motivado por meio de pontos de progresso, em vez de pressão. Ótimo para quem se motiva com pequenas vitórias e incentivos visuais!

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Ganhe XP e suba de nível ao completar tarefas, transformando sua rotina em um jogo gratificante.

Desbloqueie metas e emblemas para que as pequenas vitórias mantenham o ritmo.

Veja tabelas de classificação ou estatísticas pessoais para que seja divertido analisar o progresso.

✨ Ideal para: jogadores, estudantes ou qualquer pessoa que precise de uma maneira divertida e sem pressão para acompanhar seus hábitos.

4. Gerenciamento de tarefas diárias

via Notion

Digamos que seu dia inclua um treino matinal, duas reuniões com clientes, escrever um relatório e lembrar-se de ligar para seus pais — o modelo Gerenciamento de tarefas diárias ajuda você a realmente encaixar tudo isso.

Projetado para aqueles cujos hábitos diários se sobrepõem a prazos e responsabilidades da vida real, ele combina o planejamento de tarefas com o acompanhamento de hábitos em um layout visual limpo.

Você pode visualizar sua semana, gerenciar prioridades e vincular tarefas a rotinas recorrentes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Planeje tarefas e hábitos juntos para que seu dia tenha equilíbrio entre tarefas obrigatórias e rotinas.

Priorize por urgência/esforço para que a energia corresponda à carga de trabalho.

Alterne entre as visualizações Calendário, Quadro e Lista para que a execução permaneça clara.

✨ Ideal para: Pessoas que gerenciam hábitos estruturados e dias cheios de tarefas, como trabalhadores remotos ou estudantes multitarefas.

📮 ClickUp Insight: Saúde e boa forma estão no topo da lista de objetivos pessoais, mas 38% das pessoas admitem que não acompanham seu progresso de forma consistente. Essa é a diferença entre intenção e ação — e é aí que o ClickUp entra. Com os modelos de acompanhamento de hábitos e tarefas recorrentes, você pode criar rotinas, registrar treinos e, finalmente, manter aquela sequência de meditação. 💫 Resultados reais: os usuários do ClickUp relatam uma produtividade duas vezes maior, porque manter o foco começa com a visualização do caminho percorrido.

5. Rastreador de leitura definitivo

via Notion

Lembra quando terminar um livro não parecia uma conquista? O modelo Ultimate Reading Book Tracker ajuda você a se manter inspirado. Agora, entre o trabalho, as telas e as infinitas abas abertas, até mesmo terminar um capítulo pode parecer uma vitória. Este modelo traz a leitura de volta à sua vida com a estrutura necessária.

Acompanhe seu progresso, registre as páginas lidas e marque os livros com um satisfatório botão “Concluído”. Além disso, cada entrada vem com seu próprio espaço dedicado para notas e reflexões.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe páginas, status e datas de conclusão para que a cadência de leitura permaneça no caminho certo.

Armazene citações e notas por livro para que as ideias não se percam na memória.

Filtre por gênero ou prioridade para que a próxima leitura seja escolhida automaticamente.

✨ Ideal para: Leitores ávidos, estudantes ou qualquer pessoa que esteja criando um hábito de leitura diária com estrutura e discernimento.

6. Plano semanal minimalista + acompanhamento (sem sobrecarga)

via Notion

Se você já abriu um novo rastreador de hábitos no Notion e o fechou cinco minutos depois porque parecia muito complicado, o modelo Minimal Weekly Plan + Track é ideal para você.

Ele elimina a desorganização e se concentra no que importa: um layout limpo para suas metas semanais, uma lista concisa de tarefas diárias e um rastreador de hábitos simples e gratuito para criar consistência. Tudo flui — desde transferir tarefas inacabadas até verificar seu progresso — sem sobrecarregar sua tela (ou seu cérebro).

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Defina focos semanais e listas de verificação diárias para que o planejamento permaneça leve.

Transfira automaticamente itens inacabados para que nada seja esquecido.

Mantenha um painel organizado para que você possa abri-lo diariamente sem receio.

✨ Ideal para: usuários do Notion que desejam estrutura sem estresse, especialmente aqueles que são novos no planejamento ou acompanhamento.

💡 Dica profissional: se suas manhãs são agitadas ou improdutivas, o artigo Como criar uma lista de verificação de rotina matinal para adultos apresenta um sistema simples para ajudá-lo a começar cada dia com clareza, calma e propósito.

7. Rastreador de metas e hábitos

via Notion

Se você já estabeleceu grandes metas, mas depois as perdeu no caos da vida cotidiana, o modelo Rastreador de metas e hábitos traz tudo de volta ao foco. Ele divide suas aspirações em cronogramas (12 semanas a 5 anos), adiciona estrutura com etapas acionáveis e une tudo isso com um rastreador de hábitos diários para criar consistência ao longo do tempo.

Você pode até categorizar por áreas da vida, como carreira ou crescimento pessoal, e até mesmo criar um quadro de visualização para manter seus objetivos visíveis.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Divida as metas de longo prazo em etapas e hábitos diários para que os resultados se acumulem.

Marque áreas da vida e horizontes temporais para manter as prioridades equilibradas.

Analise o progresso com cronogramas e reflexões para facilitar a correção do curso.

✨ Ideal para: Pessoas que equilibram objetivos de longo prazo com rotinas diárias, especialmente em crescimento pessoal ou planejamento de carreira.

Use esses aplicativos de acompanhamento de metas para se manter no caminho certo. 👇🏼

8. Melhor rastreador de hábitos (Streak)

via Notion

Está tentando manter seus hábitos diários, mas precisa de mais do que apenas uma caixa de seleção para se manter motivado?

O modelo Notion Best Habit Tracker traz motivação com uma grade de contribuição no estilo GitHub que transforma seu progresso em um mapa de calor visual.

Quer esteja a acompanhar os seus treinos, a escrever um diário ou a meditar, obterá estatísticas detalhadas e contadores de sequências que tornam a consistência realmente gratificante. Além disso, tem um aspeto fantástico no modo escuro.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Use uma grade de mapa de calor para que os padrões de consistência apareçam instantaneamente.

Acompanhe as sequências e estatísticas por hábito para que as vitórias sejam mensuráveis.

Alterne entre layouts escuros/claros para que o rastreador incentive o uso diário.

✨ Ideal para: Alunos visuais, fãs de produtividade ou qualquer pessoa que encontre motivação em sequências e mapas de calor.

📖 Leia também: Melhores aplicativos para monitorar hábitos

9. Rastreador de dinheiro

via Notion

Com que frequência você verifica seu saldo e pensa: “Para onde foi todo o meu dinheiro?”

Bem, você não está sozinho, e é por isso que o modelo Money Tracker oferece um sistema limpo e intuitivo para registrar despesas, receitas e reembolsos em várias contas.

Com um gráfico de despesas dinâmico e visualizações de listas categorizadas, acompanhar os hábitos financeiros parece uma parte natural da sua rotina diária.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Registre receitas/despesas por categoria para que seus hábitos de consumo sejam transparentes.

Visualize as tendências mensais para detectar excedentes antecipadamente.

Visualize contas e transferências em um único hub para facilitar a reconciliação.

✨ Ideal para: estudantes, freelancers ou qualquer pessoa que esteja criando hábitos financeiros mais inteligentes com uma configuração minimalista.

10. Rastreador de candidaturas a empregos

via Notion

Pode ser cansativo vasculhar e-mails e planilhas para lembrar quando, onde e para qual cargo você se candidatou.

O modelo Rastreador de Candidaturas a Empregos reúne todos os seus esforços de procura de emprego num único local — acompanhe candidaturas, follow-ups e preparação para entrevistas com clareza. Use vistas de quadro, calendário ou tabela para visualizar o seu progresso, manter-se a par dos prazos e tratar cada candidatura com a atenção que merece.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe funções, etapas e prazos para que os follow-ups nunca sejam esquecidos.

Armazene currículos, notas e listas de verificação de preparação por empresa para que as entrevistas sejam tranquilas.

Veja o pipeline por quadro/calendário para que o impulso permaneça visível.

✨ Ideal para: Candidatos a emprego que lidam com várias candidaturas em diferentes funções, setores e prazos.

👀 Curiosidade: Seu cérebro não “apaga” completamente os hábitos antigos. Eles podem ressurgir sob estresse, a menos que sejam substituídos por rotinas mais fortes.

11. Painel de controle do verão de 2025

via Notion

As férias de verão parecem relaxantes... até você perceber como é fácil deixar as semanas passarem sem nenhum progresso real.

O modelo 2025 Summer Dashboard ajuda você a estruturar seu verão em áreas-chave: acompanhe os livros que está lendo, anote insights de vídeos, prepare-se para um emprego de verão e divida suas metas pessoais em etapas diárias.

Com um rastreador de hábitos integrado, tarefas diárias e um calendário visual, ele combina reflexão e produtividade sem sobrecarregar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Planeje metas, aprendizado e turnos de trabalho para que o intervalo tenha estrutura.

Acompanhe hábitos e tarefas diárias para que os dias não passem sem sentido.

Registre os destaques e as lições aprendidas para que o progresso seja tangível.

✨ Ideal para: Estudantes e empreendedores que desejam manter-se motivados e organizados durante as férias de verão.

📖 Leia também: Melhores aplicativos para acompanhar metas

12. Rastreador do Desafio 75 Hard

via Notion

Começar o 75 Hard é uma coisa. Manter-se firme por 75 dias seguidos é onde a maioria das pessoas desiste.

O modelo 75 Hard Challenge Tracker foi criado para ajudá-lo a manter a responsabilidade do primeiro ao 75º dia, com listas de verificação integradas, visuais de progresso e botões que simplificam o registro de sua rotina.

Acompanhe seus treinos, ingestão de água, leituras, refeições e fotos diárias, tudo em um layout estruturado que reflete as exigências rigorosas do desafio.

Lembre-se: quando a motivação diminui, a estrutura mantém você em movimento.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Reflete as 75 regras com caixas de seleção diárias para que o cumprimento seja óbvio.

Veja contadores de sequências e recursos visuais para manter a motivação mesmo nos dias difíceis.

Use botões de registro rápido para que o acompanhamento leve apenas alguns segundos, e não força de vontade.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que esteja se comprometendo com o Desafio 75 Hard e procurando uma maneira clara e confiável de acompanhar todas as regras, todos os dias.

13. Rastreador de rotinas matinais + noturnas

via Notion

Se o seu dia começa com pressa e termina com tarefas esquecidas, o modelo Rastreador de rotina matinal + noturna ajuda a estruturar ambos os extremos da sua rotina.

Use-o para mapear hábitos diários, como exercícios físicos, escrever em um diário ou ler, com seções separadas para as atividades matinais e noturnas. A barra de progresso integrada ajuda você a manter a consistência e refletir sobre as conquistas semanais, facilitando a manutenção de um ritmo calmo e produtivo dia após dia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Separe os fluxos da manhã e da tarde para que os hábitos permaneçam intencionais.

Adicione lembretes e reflexões para que as rotinas melhorem com o tempo.

Acompanhe as taxas de conclusão semanais para que o equilíbrio se torne um hábito.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que queira criar rotinas equilibradas para melhorar o foco, a energia e o tempo de descanso.

💡 Dica profissional: se todas as tarefas parecem urgentes, nada será feito corretamente. Como priorizar tarefas no trabalho mostra como identificar o que realmente importa para que você possa reduzir o caos e evitar se tornar o gargalo da equipe.

14. Painel – Planejador pessoal

via Notion

Se você já começou o dia sem saber em que se concentrar, o modelo Painel – Planejador pessoal é o seu botão de reinicialização. Projetado como um centro de comando pessoal, ele combina planejamento diário e semanal, acompanhamento de hábitos e um diário de bem-estar para que você possa alinhar suas tarefas com a forma como realmente se sente.

Você vai parar de questionar sua lista de tarefas e começar a criar uma rotina que apoie seus objetivos e sua energia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Combine agenda, hábitos e notas de bem-estar para que as decisões se adaptem à sua energia.

Alinhe as tarefas diárias às metas semanais para que os esforços se acumulem.

Analise as tendências de humor e foco para que os horários correspondam à realidade.

✨ Ideal para: Planejadores sobrecarregados que desejam estrutura sem sacrificar a atenção plena ou a flexibilidade.

Aqui está um vídeo rápido sobre como o ClickUp ajuda você a priorizar suas tarefas com seus recursos integrados:

15. Rastreador mensal estético

via Notion

Às vezes, a parte mais difícil de criar hábitos melhores é simplesmente começar. É aí que o design entra em cena.

O modelo Aesthetic Habit Tracker transforma seu planejamento mensal em um espaço que você realmente deseja abrir, limpo, minimalista e agradável de se olhar. Com visualizações estruturadas para hábitos diários, prioridades semanais e metas mensais, ele combina tranquilidade com funcionalidade.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Use um layout limpo e tranquilo para que você se sinta motivado a verificar diariamente.

Planeje visualizações mensais, semanais e diárias para manter suas metas em foco.

Acompanhe os pontos de hábitos e as barras de progresso para que o impulso seja visível.

✨ Ideal para: Pensadores visuais, fãs de diários ou qualquer pessoa que encontre motivação em espaços digitais limpos e bonitos.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de autocuidado

16. Rastreador de bolsas de estudo

via Notion

Entre opções universitárias, rascunhos de redações e prazos para bolsas de estudo, é fácil perder o foco e deixar passar oportunidades.

O modelo de acompanhamento de bolsas de estudo oferece um espaço organizado para gerenciar tudo: selecionar universidades, planejar suas inscrições e acompanhar as tarefas e o status de cada bolsa de estudos. Em vez de planilhas dispersas e correria de última hora, você tem um sistema claro para seguir em frente com confiança.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Centralize prazos, requisitos e status para que os envios permaneçam em dia.

Anexe ensaios e notas por bolsa de estudos para facilitar a reutilização.

Classifique por adequação, quantidade ou data de vencimento para que seus esforços sejam direcionados para onde é mais importante.

✨ Ideal para: Estudantes que se inscrevem em universidades e precisam de uma maneira confiável de gerenciar bolsas de estudo e tarefas de inscrição.

17. Versão gamificada de objetivos e tarefas de vida

via Notion

Você pode passar horas jogando, mas cumprir sua lista de tarefas? Não é tão divertido.

O modelo Gamify Version of Life Goals and Tasks transforma seus objetivos de vida e tarefas diárias em um sistema semelhante a um jogo, que recompensa a consistência e as atualizações oportunas. Esteja você trabalhando em planos de longo prazo ou tentando criar hábitos positivos, a configuração lúdica ajuda você a se manter motivado e envolvido por meio de pontos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Converta metas e hábitos em pontos para que o progresso pareça um jogo.

Defina níveis/recompensas para que a consistência traga resultados visíveis.

Analise os placares e o histórico para aumentar sua motivação.

✨ Ideal para: jogadores, criativos ou qualquer pessoa que queira tornar a produtividade menos uma tarefa árdua e mais uma diversão.

👀 Curiosidade: maus hábitos podem ser contagiosos. É mais provável que você adote o comportamento de alguém apenas por estar constantemente perto dessa pessoa.

18. Rastreador de hábitos SIMPLEST

via Notion

A maioria dos modelos de rastreadores de hábitos pede que você acompanhe tudo.

O SIMPLEST Habit Tracker ajuda você a realmente fazer isso. Se você já passou mais tempo configurando um sistema do que seguindo-o, este rastreador de hábitos simples elimina o ruído.

Com um calendário de atualização automática, lista de verificação diária e indicadores de progresso opcionais, ele foi criado para proporcionar consistência sem atritos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Use uma lista de verificação e um calendário minimalistas para manter o atrito baixo.

Gere páginas diárias automaticamente, para que a configuração nunca atrapalhe seu ritmo.

Acompanhe métricas opcionais para que os dados continuem úteis, sem se tornarem pesados.

✨ Ideal para: minimalistas, criadores de rotinas e qualquer pessoa cansada de sistemas de acompanhamento excessivamente complexos.

📖 Leia também: Melhores aplicativos gratuitos de planejamento digital

19. Gráficos visuais para acompanhamento de hábitos

via Notion

Se você é alguém que precisa ver seu progresso para se manter motivado, o modelo Visual Habit Tracker Graphics foi feito para você.

Ele gera páginas diárias com apenas um toque de botão para marcar hábitos concluídos e atualiza automaticamente o progresso semanal e os gráficos anuais para que você possa identificar padrões e manter-se no caminho certo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Gere gráficos e resumos semanais automaticamente para destacar as tendências.

Páginas diárias com um clique para que o registro seja instantâneo

Compare semanas e meses para que as melhorias sejam inegáveis.

✨ Ideal para: Alunos visuais e pessoas que buscam consistência e desejam uma visão geral gráfica de seus hábitos diários.

20. Sistema de recompensa de hábitos

via Notion

Às vezes, criar hábitos melhores requer um motivo.

O modelo Sistema de Recompensas por Hábitos permite definir recompensas personalizadas por completar hábitos, transformando a consistência em motivação pela qual você ansiará.

Você pode definir seus hábitos, atribuir recompensas significativas e começar a marcá-los como concluídos. É uma maneira maravilhosa de transformar pequenas vitórias em motivação que realmente permanece.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Vincule os hábitos a recompensas significativas para que os incentivos continuem sendo pessoais.

Acompanhe as ações concluídas em relação às metas para ganhar recompensas.

Veja os medidores de progresso para recompensa para que o próximo marco pareça mais próximo.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que se motive com incentivos e queira gamificar seus hábitos diários com recompensas integradas.

📖 Leia também: Principais alternativas ao Microsoft Excel

Limitações do Notion

Os modelos do Notion simplificam a configuração, mas muitas vezes criam atrito no momento em que seu sistema precisa se adaptar.

Os modelos raramente levam em consideração como o acompanhamento de hábitos se relaciona com o resto da sua vida, como mudanças de prioridades, rotinas ou responsabilidades múltiplas.

Muitos modelos o forçam a usar categorias fixas (por exemplo: saúde, produtividade) que não refletem como seus hábitos realmente se sobrepõem ou evoluem.

Rastreadores visuais, como barras de progresso e contadores de sequências, quebram facilmente quando você adiciona ou remove hábitos no meio do mês.

Repetir hábitos diários ao longo de um longo período de tempo leva a bancos de dados inchados e desempenho lento, especialmente em dispositivos móveis.

A maioria dos modelos não oferece suporte ao acompanhamento de hábitos em vários contextos (por exemplo: pessoal, objetivos de fitness, aprendizagem) de forma unificada, tornando seu sistema fragmentado ao longo do tempo.

Modelos alternativos do Notion

Ao contrário do Notion, o ClickUp oferece uma estrutura escalável que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Aqui estão algumas alternativas às opções de modelos do Notion do ClickUp para sua conveniência:

1. Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe sua carga de trabalho em relação às metas diárias e visualize os hábitos concluídos usando o modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp.

Digamos que você esteja tentando beber mais água, escrever um diário e limitar o tempo de tela, mas seu rastreador de hábitos atual do Notion falha no momento em que você perde um dia ou muda sua rotina.

O modelo de acompanhamento de hábitos pessoais do ClickUp resolve isso com tarefas recorrentes, lembretes automatizados e acompanhamento em tempo real que se ajusta conforme você avança. Você não precisa reconstruir seu sistema toda vez que seus hábitos mudam.

Com atualizações visuais do progresso, metas diárias e acompanhamento flexível em espaços pessoais e de trabalho, este modelo ajuda você a manter a consistência sem esforço manual.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Use tarefas recorrentes e lembretes para que as rotinas sobrevivam às mudanças de programação.

Acompanhe o progresso e as metas com painéis para obter feedback em tempo real.

Alterne entre espaços pessoais e de trabalho para que os hábitos se adaptem à sua vida como um todo.

✨ Ideal para: Profissionais ocupados que desejam acompanhar a evolução dos seus hábitos sem precisar ajustar constantemente suas configurações.

2. Modelo ClickUp Work To Do

Obtenha um modelo gratuito Execute seu trabalho diário sem perder o ritmo com o modelo ClickUp Work To Do.

Você começa o dia com cinco tarefas urgentes, três acompanhamentos e uma reunião para a qual se esqueceu de se preparar: isso lhe parece familiar?

O modelo ClickUp Work To Do ajuda você a dividir cargas de trabalho excessivas em etapas organizadas e viáveis.

Você pode priorizar por urgência, acompanhar o progresso com quadros Kanban ou gráficos de Gantt e estruturar suas tarefas em listas com subtarefas e prazos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Priorize por urgência e impacto para que o dia comece com clareza.

Divida o trabalho em subtarefas e cronogramas para que a entrega seja previsível.

Veja a lista, o quadro e o Gantt para que o planejamento se adapte ao seu estilo.

✨ Ideal para: Profissionais que gerenciam cargas de trabalho aceleradas e precisam de um sistema claro e flexível para se manterem organizados e focados.

3. Modelo de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o ritmo ao longo do dia sem a confusão de sistemas excessivamente complexos com o modelo de tarefas diárias do ClickUp.

Você se senta à sua mesa e não consegue se lembrar se entrou em contato com o cliente, enviou o relatório matinal ou até mesmo tomou café da manhã. O modelo ClickUp Daily Things To Do ajuda você a planejar seu dia hora a hora.

Você pode usar campos personalizados para separar tarefas profissionais e pessoais, adicionar listas de verificação para rotinas recorrentes e marcar o que foi feito para manter seus hábitos e responsabilidades diárias em sincronia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Organize seu dia com listas de verificação para ganhar impulso a cada hora.

Separe o trabalho da vida pessoal com campos personalizados para manter o foco.

Reinicie diariamente com regras de transferência para que nada fique invisível.

✨ Ideal para: Profissionais que precisam equilibrar reuniões, tarefas administrativas e pessoais e que precisam de uma reorganização diária estruturada.

👀 Curiosidade: pesquisadores do MIT descobriram que o cérebro forma hábitos por meio de um ciclo de estímulo-rotina-recompensa enquanto estudavam ratos navegando em um labirinto em busca de recompensas alimentares. Essa descoberta revelou que, uma vez que um hábito é formado, o cérebro conserva energia executando a rotina automaticamente — uma percepção que agora sustenta a ciência moderna dos hábitos.

4. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a alternância entre trabalho intenso e conquistas rápidas usando o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp.

Você tem uma ligação com um cliente às 11h, uma proposta a ser entregue às 15h e uma dúzia de outras tarefas na cabeça. O problema com esse cenário é que você não tem ideia de como vai conseguir encaixar tudo isso no seu dia.

O modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp oferece uma visão unificada para programar, priorizar e mapear toda a sua carga de trabalho por hora, dia ou semana.

Arraste e solte tarefas em espaços abertos, crie intervalos entre reuniões e acompanhe quanto tempo as coisas realmente levam para serem concluídas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Arraste as tarefas para os espaços do calendário para que os planos sejam realistas, e não apenas esperanças.

Crie buffers e estime durações para que os horários reflitam o esforço necessário.

Compare as visualizações diárias/semanais para manter a honestidade em relação à sua capacidade.

✨ Ideal para: Profissionais que dependem do bloqueio de tempo ou querem trazer estrutura a agendas caóticas.

5. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Seja honesto consigo mesmo ao longo do caminho com o acompanhamento visual usando o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp.

Você tem objetivos. Talvez seja mudar de carreira, ficar mais saudável ou melhorar o foco. Mas acompanhar o que realmente está avançando também é uma grande parte do desafio.

O modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp oferece um único local para definir metas claras, explicar por que elas são importantes e dividi-las em etapas práticas.

Você pode organizar recursos, mapear cronogramas e usar o acompanhamento do progresso para tornar o crescimento intencional parte da sua rotina, garantindo uma experiência sem estresse, não apenas uma resolução vaga.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Defina metas, por que elas são importantes e as etapas para que o crescimento seja concreto.

Acompanhe marcos e progressos para manter a motivação sempre renovada.

Organize recursos e cronogramas para que a ação supere a intenção.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que busque crescimento a longo prazo em saúde, carreira ou mentalidade com um plano estruturado e mensurável.

💡 Dica profissional: Tem alguns minutos livres inesperados? O blog 50 coisas produtivas para fazer no tempo livre oferece ideias rápidas e fáceis para transformar o tempo ocioso em progresso significativo.

6. Modelo de agenda pessoal diária para crianças do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga estrutura sem estresse para a rotina diária dos seus filhos com o modelo ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Agenda pessoal diária para crianças).

Gerenciar os trabalhos escolares, o tempo de tela e as brincadeiras em um único dia é difícil, especialmente quando seu filho fica perguntando: “O que eu faço agora?”

O modelo ClickUp Daily Personal Schedule for Kids oferece uma rotina visual e adequada para crianças, que mapeia tudo, desde o tempo de leitura até os intervalos ao ar livre.

Com blocos de tempo para aprendizagem, tarefas domésticas, refeições e diversão, ajuda as crianças a compreenderem o seu dia num piscar de olhos. Os pais podem definir lembretes suaves e verificar o progresso, enquanto as crianças criam rotinas e hábitos positivos sem esforço e de forma independente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Crie rotinas adequadas para crianças com blocos visuais para que os dias sejam previsíveis.

Adicione lembretes e verificações suaves para aumentar a independência.

Equilibre a escola, as tarefas domésticas e as atividades recreativas para que os hábitos se formem naturalmente.

✨ Ideal para: Pais, educadores domiciliares ou responsáveis que apoiam crianças com rotinas diárias estruturadas em casa.

7. Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Priorize por urgência e monitore o progresso em todos os projetos com o modelo de produtividade pessoal do ClickUp.

É segunda-feira de manhã e você está olhando para cinco tarefas pela metade da semana passada, dois novos prazos de projetos e nenhum plano real para dar conta de tudo isso.

O modelo de produtividade pessoal do ClickUp ajuda você a organizar essa confusão, transformando suas tarefas dispersas em um sistema estruturado e rastreável. Você pode dividir o trabalho em etapas práticas, sinalizar itens urgentes e visualizar como cada tarefa contribui para suas metas semanais.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Canalize as tarefas em prioridades semanais para que o esforço corresponda aos objetivos.

Sinalize a urgência e os responsáveis para que os próximos passos fiquem claros.

Analise os painéis para se ajustar antes que os prazos expirem.

✨ Ideal para: Profissionais ocupados que precisam de um sistema claro para gerenciar tarefas sobrepostas e trabalhos inacabados ao longo da semana.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para manter a consistência em sua rotina matinal? O blog Como otimizar sua vida com o hábito de acumular hábitos mostra como conectar hábitos pequenos e fáceis para que eles realmente se mantenham, sem precisar de força de vontade.

8. Modelo de metas SMART do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos na equipe alinhados e responsáveis usando o modelo de metas SMART do ClickUp.

Você vem falando sobre o lançamento desse novo produto há meses... mas, sem prazos claros ou responsabilidades definidas, nada está acontecendo.

O modelo ClickUp SMART Goals ajuda você a transformar ambições vagas em marcos estruturados e rastreáveis. Divida as metas em tarefas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado; atribua prazos; e visualize o progresso da sua equipe em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Transforme grandes objetivos em marcos mensuráveis para que o progresso seja rastreável.

Atribua responsáveis e prazos para garantir a responsabilidade.

Visualize o status e o ritmo para que as revisões sejam rápidas e objetivas.

✨ Ideal para: Equipes ou profissionais autônomos que transformam objetivos gerais em planos focados e alcançáveis, com resultados mensuráveis.

Acompanhar hábitos está a um clique de distância

Os bons hábitos não se mantêm porque os começamos, mas porque os acompanhamos.

Não importa qual seja o objetivo — beber mais água, ler 10 páginas por dia ou manter o foco durante o horário de trabalho —, o importante é o progresso que você pode realmente ver. No momento em que paramos de acompanhar, os hábitos ficam em segundo plano.

É aqui que a maioria dos sistemas falha. Um modelo pré-criado pode parecer simples, mas se não se adaptar à medida que seus hábitos evoluem ou suas prioridades mudam, acabará por atrapalhar o seu sucesso.

O ClickUp, por outro lado, oferece um acompanhamento de hábitos que funciona de maneira semelhante ao seu fluxo de trabalho, com tarefas recorrentes, metas visuais e atualizações de progresso em tempo real.

E isso não se aplica apenas a indivíduos.

O acompanhamento e a organização dos projetos da empresa são muito fáceis e eficazes com o software ClickUp. De listas simples a projetos complexos, o ClickUp tem sido usado para realizar as tarefas conforme o esperado. É um software muito eficaz para lidar com problemas de gerenciamento de tarefas e acompanhar o progresso de tarefas e projetos em andamento.

Se o objetivo é acompanhar hábitos, use uma ferramenta criada para acompanhar qualquer coisa inscrevendo-se hoje mesmo no ClickUp!