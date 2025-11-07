Modelo gratuito de estudo de caso do Figma para designers e profissionais de marketing

Você conhece a história por trás do logotipo da Subway?

Quando a marca foi lançada na década de 1960, seu logotipo apresentava duas setas: uma maneira inteligente de mostrar como é fácil entrar, pegar sua refeição e sair novamente. Era uma referência elegante às pessoas que estão sempre em movimento.

No fundo, uma boa narrativa é apenas um bom design. Mas mesmo os melhores designers e profissionais de marketing sabem como é frustrante quando você fica preso tentando descobrir como apresentar uma ideia de forma clara, especialmente quando está com pressa.

É aí que os modelos de estudo de caso do Figma ajudam. Eles oferecem um ponto de partida limpo e profissional para que você possa se concentrar em compartilhar os detalhes mais importantes e criar um ótimo estudo de caso.

Neste artigo, apresentaremos alguns dos melhores modelos gratuitos de estudo de caso que você pode baixar e começar a usar hoje mesmo para impressionar seus clientes em potencial.

Os melhores modelos de estudo de caso em resumo

Aqui está um breve resumo para você:

O que torna um modelo de estudo de caso do Figma bom?

O Figma se tornou um dos favoritos entre designers e equipes híbridas por seus recursos colaborativos e benefícios. Mas, além do design, recrutadores e clientes geralmente se importam mais em ver resultados claros do projeto do que apenas visuais refinados.

Portanto, ao escolher um modelo simples de estudo de caso, você precisa levar em consideração vários fatores.

Um bom modelo de estudo de caso do Figma deve ser bem organizado, visualmente atraente e simples de personalizar. Ele deve ajudá-lo a apresentar seu processo de design de maneira clara e estruturada, ao mesmo tempo em que oferece espaço suficiente para mostrar recursos visuais e dados que comprovem seu trabalho. Elementos e seções essenciais, como visão geral do projeto, descrição do problema, insights de pesquisa, soluções de design e conclusão, são indispensáveis.

Em suma, procure modelos que tenham o seguinte:

✅ Um layout claro com espaço para visão geral do projeto, desafios, pesquisa, soluções de design e uma conclusão bem elaborada.

✅ Muito espaço para recursos visuais, insights dos usuários e histórias focadas em resultados

✅ Seções personalizáveis que permitem ajustar cores, fontes e layouts para se adequarem ao seu estilo

✅ Recursos simples que facilitam a edição, o compartilhamento e a colaboração com sua equipe

Modelos gratuitos de estudo de caso do Figma

O ideal é estar sempre pronto com um portfólio organizado e impressionante para quando alguém solicitar. Um ponto de partida sólido para isso é usar modelos gratuitos de estudo de caso do Figma.

Aqui estão seis modelos gratuitos que facilitam a criação de um estudo de caso claro, profissional e fácil de compartilhar.

1. Modelo de estudo de caso de UX

Via Figma

Cada R$ 1 investido em UX gera um retorno de R$ 100 para a empresa. Esse é um motivo bastante forte para apresentar seu trabalho de design da maneira certa. O modelo de estudo de caso de UX da Carex ajuda você a contar essa história da maneira certa.

Projetado para designers de UX, este modelo gratuito do Figma oferece uma maneira estruturada de apresentar suas pesquisas, seu pensamento de design e os resultados de seus projetos em um formato refinado e editável.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Apresente aos clientes seus métodos de pesquisa, personas de usuários, fluxos de tarefas e insights sobre os concorrentes com um fluxo visual claro.

Elabore um estudo de caso que conecte os pontos do problema à solução sem começar do zero.

Personalize cada seção com componentes pré-definidos do Figma para uma apresentação rápida e organizada.

Mostre seu pensamento criativo e resultados práticos em um formato que os clientes e as partes interessadas possam acompanhar facilmente.

Crie uma narrativa que destaque tanto o seu processo quanto o produto final.

✨ Ideal para: designers de UX que desejam um modelo de estudo de caso detalhado, baseado em pesquisas, fácil de editar e pronto para compartilhar.

2. Interface do usuário do portfólio — modelo para web e dispositivos móveis

via Figma

Problemas claramente articulados. Explorações em torno de diferentes soluções de design para esses problemas. Uma apresentação final da interface do usuário ou um protótipo grande e fácil de entender.

O modelo de interface do usuário do portfólio — Web e dispositivos móveis ajuda você a fazer exatamente isso. Com quatro páginas exclusivas, incluindo um blog e uma seção de estudos de caso, este modelo gratuito do Figma foi criado para designers e desenvolvedores que desejam um portfólio profissional e organizado que funcione tanto na web quanto em dispositivos móveis.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Estruture seu portfólio com páginas dedicadas a projetos, estudos de caso e publicações em blogs.

Use layouts otimizados para dispositivos móveis e recursos de AutoLayout para edição perfeita e design responsivo.

Destaque seu processo de design com componentes criados para apresentações claras e fáceis de acompanhar.

Apresente projetos de forma profissional sem precisar criar layouts do zero.

Mantenha seu portfólio atualizado com seções flexíveis que se adaptam a qualquer projeto ou trabalho do cliente.

✨ Ideal para: Designers e desenvolvedores que desejam um portfólio versátil e estruturado que destaque estudos de caso e design thinking.

👀 Curiosidade: O termo “experiência do usuário” foi cunhado por Don Norman na década de 1990, quando ele trabalhava na Apple, mas até mesmo ele disse mais tarde que as pessoas começaram a usá-lo indevidamente para significar “apenas tornar as coisas bonitas”.

3. Modelo de apresentação de estudo de caso

via Figma

Apresentações de estudos de caso podem parecer um verdadeiro desafio quando você está começando do zero. Este modelo de apresentação de estudo de caso da Figma torna isso um pouco mais fácil com slides prontos que ajudam você a organizar suas ideias e compartilhar sua história.

Perfeito tanto para estudantes quanto para profissionais, este modelo vem em temas claros e escuros e oferece uma estrutura limpa e flexível para criar apresentações confiáveis.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Escolha entre slides pré-projetados que orientam sua narrativa, desde o problema até a solução.

Apresente com estilo com opções de temas claros e escuros combinando.

Simplifique seu fluxo de trabalho com um layout estruturado que é fácil de adaptar para apresentações a clientes, projetos de aula ou portfólios.

Concentre-se no seu conteúdo enquanto o modelo cuida dos fundamentos do design.

Mantenha sua apresentação organizada, profissional e pronta para o público sem se preocupar com o formato.

✨ Ideal para: Estudantes e profissionais que procuram um modelo simples e editável para apresentar estudos de caso de forma clara e eficaz.

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados usam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho. Veja como. 👇🏼

4. Modelo de estudo de caso holístico

via Figma

Um bom design é um bom negócio.

Isso resume por que apresentar bem seu trabalho de design é tão importante quanto o trabalho em si.

O modelo de estudo de caso holístico ajuda você nessa jornada.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Mapeie a jornada do seu projeto, desde o contexto e os desafios até os resultados finais.

Destaque as conclusões da pesquisa e as soluções de design em um formato estruturado e fácil de ler.

Economize tempo com seções predefinidas projetadas para oferecer clareza e impacto.

Personalize facilmente sem precisar refazer layouts ou criar slides do zero.

Apresente uma narrativa completa e refinada que mostre tanto o seu processo quanto os resultados.

✨ Ideal para: Designers que desejam um modelo de estudo de caso estruturado, pronto para editar, que mantenha as coisas simples, mas profissionais.

5. Modelo de portfólio visual

via Figma

Se o seu trabalho se destaca por meio de recursos visuais, o modelo de portfólio visual da Figma oferece tudo o que você precisa para se destacar.

Criado com base em uma grade nítida de 12 colunas, este modelo equilibra texto em negrito com imagens impressionantes, disponível em temas claros e escuros. É simples de personalizar e foi projetado para apresentar trabalhos sem distrações.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Use layouts de página de portfólio prontos para uso que enfatizam seu trabalho, não a estrutura.

Personalize com temas claros ou escuros, dependendo do estilo do seu projeto.

Destaque imagens e tipografia em negrito em uma grade estruturada que é agradável aos olhos.

Desfrute da flexibilidade de design com layouts criados para marketing, estudos de caso ou portfólios criativos.

Fique atento às próximas atualizações, incluindo design responsivo, uma seção “Sobre” e novas opções de página de estudo de caso.

✨ Ideal para: Designers que desejam um modelo de portfólio visualmente atraente, com layouts flexíveis e um visual arrojado e moderno.

6. Apresentação de design

via Figma

Um bom estudo de caso merece uma apresentação igualmente boa. O Design Presentation Deck da Figma ajuda você a apresentar seu projeto ao público com clareza e confiança.

Este modelo de estudo de caso é perfeito para momentos em que você deseja discutir seu trabalho com clientes ou partes interessadas.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Estruture sua narrativa com designs de slides claros e objetivos.

Mantenha seu público envolvido com um layout que se concentra em ideias, não em conteúdo de preenchimento.

Destaque as etapas do projeto, os principais insights e os resultados em um formato direto.

Adapte-os facilmente para reuniões com clientes, revisões de equipe ou apresentações de portfólio.

Apresente seu trabalho com confiança usando slides que apoiem sua história, sem ofuscá-la.

✨ Ideal para: Designers que precisam de uma apresentação simples e profissional para mostrar seus estudos de caso.

Limitações dos modelos do Figma

A popularidade do Figma decorre de sua simplicidade e recursos colaborativos, mas à medida que as equipes enfrentam projetos maiores com prazos mais apertados, algumas lacunas práticas começam a surgir. Elas geralmente se tornam mais perceptíveis quando o trabalho de design está diretamente ligado à entrega ao cliente, aos processos da equipe ou a projetos com muito conteúdo.

Oferece recursos limitados de acompanhamento de projetos ou gerenciamento de tarefas integrados, dificultando a conexão do progresso do design com fluxos de trabalho mais amplos do projeto.

Não oferece maneiras diretas de acompanhar comentários, revisões ou aprovações de projetos dentro do mesmo espaço de trabalho.

Os recursos de colaboração se concentram principalmente em edições de design, com menos opções para trabalho em equipe estruturado, como atribuição de tarefas ou acompanhamento de marcos.

Exige alternar entre ferramentas para resumos de projetos, feedback de clientes e documentação de transferência de projetos , o que pode retardar os fluxos de trabalho.

Deixa projetos com muito conteúdo ou mídia mista (como estudos de caso ou apresentações para clientes) com uma sensação de dispersão, sem uma maneira de gerenciar os recursos visuais e a narrativa em um único lugar.

Modelos alternativos do Figma

Se você já sentiu as limitações que acabamos de mencionar, saiba que não está sozinho.

Aqui estão alguns modelos alternativos da ClickUp que abordam as lacunas acima. Esses modelos ajudam a trazer estrutura, simplificar o acompanhamento do projeto e tornar seus estudos de caso mais fáceis de gerenciar e compartilhar.

1. Modelo de estudo de caso ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um estudo de caso que conquiste confiança com o modelo de estudo de caso da ClickUp.

Você concluiu um projeto bem-sucedido, os resultados são sólidos e agora vem a parte complicada: transformar todo esse esforço em um estudo de caso claro e impactante.

O modelo de estudo de caso do ClickUp oferece uma maneira estruturada de organizar sua pesquisa, descrever suas descobertas, analisar os principais pontos e contar uma história que ressoe com os clientes ou partes interessadas.

Este modelo também ajuda você a reunir dados de várias fontes, analisar os resultados dos dados e elaborar estudos de caso convincentes que mostram o impacto no mundo real.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Organize suas pesquisas, descobertas e principais conclusões em um formato estruturado.

Reúna insights de várias fontes e consolide-os com facilidade.

Crie uma narrativa que destaque os resultados e o impacto nos negócios.

Apresente informações de forma clara para clientes, equipes ou potenciais partes interessadas.

Economize tempo com um formato que simplifica a criação de estudos de caso sem perder profundidade.

✨ Ideal para: equipes e profissionais que desejam uma estrutura pronta para uso na criação de estudos de caso que combinem dados, narrativas e resultados práticos orientados por valores.

2. Modelo de design de estudo de caso ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe todas as etapas e mantenha seus estudos de caso organizados com o modelo de design de estudo de caso do ClickUp.

Com mais de 70% dos designers confiando no Figma e um terço ainda usando o Adobe XD, fica claro que a maioria das equipes prefere ferramentas de visualização de dados familiares para design e prototipagem para empresas e clientes.

Mas quando se trata de estruturar exemplos de estudos de caso (a parte em que você mostra a história por trás do design), essas ferramentas muitas vezes ficam aquém do esperado.

O modelo de design de estudo de caso da ClickUp ajuda você a preencher essa lacuna. Com ele, você pode mostrar os problemas dos clientes e como eles foram resolvidos, além de destacar as métricas de sucesso do seu produto e serviço. Isso ajuda você a estabelecer confiança com seus futuros clientes.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Apresente desafios, soluções e resultados de design em um formato estruturado e baseado em histórias.

Gerencie tarefas de estudo de caso junto com seu trabalho criativo com o acompanhamento de status integrado.

Use painéis de clientes e visualizações personalizáveis para manter as partes interessadas e as equipes alinhadas.

Otimize feedbacks, atualizações e revisões diretamente no fluxo de trabalho do seu estudo de caso.

Mantenha tudo, desde detalhes do projeto até rascunhos de estudos de caso, organizado em um só lugar.

✨ Ideal para: designers e equipes que desejam um modelo fácil de usar que também mantenha o fluxo de trabalho do estudo de caso organizado e pronto para o cliente.

3. Modelo de relatório de pesquisa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Comece com vantagem e economize tempo com o modelo de relatório de pesquisa do ClickUp.

Depois de reunir todos os dados certos para o seu serviço, agora vem a parte desafiadora de transformá-los em algo claro, estruturado e útil.

É aí que entra o modelo de relatório de pesquisa do ClickUp.

Com este modelo, você pode reunir todos os seus dados de pesquisa em um único local organizado, em vez de navegar por arquivos dispersos. Ele também facilita a identificação de padrões e tendências que dão profundidade ao seu trabalho.

Você pode então transformar essas descobertas em estudos de caso refinados ou relatórios detalhados, tornando suas ideias mais práticas e atraentes tanto para colegas de equipe quanto para clientes.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Reúna e armazene todos os dados de pesquisa em um único espaço de trabalho de fácil acesso.

Acompanhe o progresso da pesquisa com o gerenciamento de tarefas integrado e atualizações de status.

Organize insights e descobertas de forma clara para revisões internas ou apresentações a clientes.

Personalize seções para diferentes tipos de pesquisa, desde estudos de mercado até feedback dos usuários.

Apresente relatórios finais com um layout estruturado que destaque os principais pontos e ações a serem tomadas.

Experimente uma execução perfeita de projetos com a IA do ClickUp, automatizando o planejamento, as atualizações e a colaboração, desde o início até a conclusão. Veja como a IA promove eficiência e visibilidade em tempo real em cada etapa: Assista ao vídeo.

✨ Ideal para: equipes e profissionais que desejam uma maneira estruturada e fácil de gerenciar para coletar dados de pesquisa e transformá-los em relatórios acionáveis.

👀 Curiosidade: a redação UX começou antes mesmo de ter um nome. Nos anos 80, os caixas eletrônicos usavam mensagens cuidadosamente redigidas na tela para orientar os usuários e evitar que eles ficassem presos ou confusos.

4. Modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize sua pesquisa, identifique tendências e gere insights com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp.

Boas ideias geralmente começam com uma pesquisa excelente. Mas se suas descobertas estiverem espalhadas por planilhas, apresentações, e-mails e notas adesivas, você pode perder de vista as informações importantes.

O modelo de pesquisa de mercado do ClickUp ajuda você a manter tudo em um só lugar: todos os dados brutos, todas as informações que você coletar e um painel único e organizado, para que você possa usar seu tempo para tomar decisões informadas em vez de procurar por elas.

Ainda não está convencido? Veja por que vale a pena usar este modelo de pesquisa de mercado:

💫 Por que você vai adorar este modelo

Reúna todos os dados de pesquisa, insights e notas em um único espaço de trabalho organizado.

Acompanhe a análise da concorrência, a pesquisa de usuários ou a validação de mercado em um único modelo.

Estruture as conclusões de forma clara para facilitar o compartilhamento com equipes ou partes interessadas.

Economize tempo com seções predefinidas para coleta de dados, análise e relatórios.

Apoie a tomada de decisões mais inteligentes com um fluxo de trabalho de pesquisa simplificado.

✨ Ideal para: equipes e empresas que desejam uma maneira organizada e clara de gerenciar pesquisas de mercado e descobrir insights acionáveis.

5. Modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina quem são seus usuários, o que eles precisam e como seu produto pode atender a essas necessidades com o modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp.

É difícil criar algo excelente sem primeiro entender para quem você está criando. O modelo de plano de pesquisa do usuário do ClickUp ajuda você a fazer uma pausa, fazer as perguntas certas e conhecer seus usuários antes de iniciar o design ou o desenvolvimento.

Ele oferece uma maneira simples de definir seus objetivos, anotar perguntas importantes e planejar como você irá coletar insights. Mas isso não é tudo.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Defina os objetivos da pesquisa e as principais questões antes de iniciar seu projeto.

Planeje como e onde você coletará insights dos usuários com uma estrutura clara e editável.

Mantenha sua pesquisa focada em resolver problemas reais para pessoas reais.

Use-o para qualquer projeto, desde aplicativos e sites até novos serviços.

Mantenha-se organizado com um espaço centralizado para notas de pesquisa, planos e atualizações.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseja uma maneira clara e útil de planejar e organizar pesquisas de usuários com propósito e dedicação.

6. Modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reúna todas as suas descobertas em um só lugar com o modelo de descobertas de análise de dados do ClickUp.

Não é surpresa que 68% dos diretores de dados afirmem que melhorar a forma como utilizam os dados está no topo da sua lista de prioridades. Afinal, os dados só funcionam para você se conseguir realmente compreendê-los e utilizá-los de forma benéfica.

O modelo de conclusões de análise de dados do ClickUp ajuda você a reunir suas ideias e identificar padrões. Suas visualizações poderosas facilitam a decomposição de dados complexos e destacam rapidamente os principais padrões.

Você também pode usá-lo para descobrir comportamentos e preferências dos clientes, transformando números brutos em insights que orientam decisões mais inteligentes — seja ao preparar um relatório de pesquisa de mercado, avaliar o lançamento de um produto ou analisar um estudo de caso para estratégia interna.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Organize resultados de pesquisas, padrões e insights importantes em um espaço estruturado.

Simplifique o processo de análise de dados para relatórios, apresentações ou planejamento estratégico.

Capture tendências de mercado, feedback de clientes ou resultados de pesquisas com clareza.

Mantenha sua equipe alinhada acompanhando insights e pontos de ação em tempo real.

Economize tempo centralizando seu fluxo de trabalho de análise.

✨ Ideal para: equipes que desejam uma maneira fácil e descomplicada de transformar seus dados em insights claros e úteis.

7. Modelo de quadro branco de pesquisa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Faça com que as ideias fiquem gravadas, mantenha-se organizado e sinta-se conectado com o modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp.

Pesquisas de mercado descobriram que as ferramentas de colaboração visual oferecem espaços flexíveis que proporcionam “uma experiência de trabalho mais agradável para aqueles que consideram as ferramentas de trabalho tradicionais frustrantes, além de componentes visuais fáceis de usar que auxiliam no brainstorming, no planejamento, na colaboração e na resolução de problemas”.

O modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp ajuda você a centralizar e acompanhar todas as etapas do seu projeto em um só lugar. Você pode organizar os dados em visualizações claras que tornam as descobertas complexas mais fáceis de entender enquanto colabora com colegas no mesmo quadro em tempo real.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Colabore no planejamento de pesquisas, brainstorming e mapeamento de ideias em um espaço de trabalho compartilhado.

Visualize jornadas de clientes, dados de mercado ou insights de projetos com a facilidade do recurso arrastar e soltar.

Mantenha todas as notas de pesquisa, diagramas e comentários em um único espaço acessível.

Ofereça suporte à colaboração em tempo real com equipes, seja remotamente ou pessoalmente.

Use recursos flexíveis de quadro branco para conectar ideias, acompanhar discussões e simplificar o planejamento.

✨ Ideal para: equipes que desejam uma maneira clara e visual de reunir insights, compartilhar ideias e reunir suas pesquisas.

8. Modelo de relatório de campanha ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha suas ideias claras e sua equipe em sintonia com o modelo de relatório de campanha do ClickUp.

Você executou as campanhas e acompanhou os números, e agora é hora de reunir tudo. É aí que muitas vezes começa o verdadeiro desafio.

O modelo de relatório de campanha do ClickUp oferece uma visão abrangente do seu desempenho em todos os canais e equipes, para que você nunca trabalhe com informações incompletas. Você pode compilar todos os seus dados em um relatório claro e visualizar os KPIs para manter o controle de todas as campanhas.

O modelo também facilita o acompanhamento do progresso em tempo real e a identificação rápida de áreas que precisam de melhorias, seja você avaliando uma campanha nas redes sociais, testando gastos com publicidade ou analisando resultados para seu próximo estudo de caso.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Reúna dados da campanha, métricas de desempenho e feedback da equipe em uma visualização organizada.

Acompanhe KPIs e análises com um layout estruturado e fácil de ler.

Analise os resultados e identifique áreas que precisam ser melhoradas com clareza.

Apresente insights de campanha para clientes, partes interessadas ou equipes internas com confiança.

Economize tempo na elaboração de relatórios com um formato pronto para uso que destaca os principais pontos.

✨ Ideal para: equipes de marketing que desejam uma maneira simples e confiável de relatar o desempenho das campanhas e tomar decisões seguras e baseadas em dados.

Wireframes no Figma, fluxos de trabalho no ClickUp

Um bom design conta uma história, mas mesmo as melhores histórias precisam de um formato adequado.

Os modelos de estudo de caso do Figma permitem que os designers apresentem seu trabalho com clareza, mostrem resultados reais e criem um portfólio profissional que fala por si mesmo.

No entanto, o design não é algo isolado. Depois que seus recursos visuais estiverem prontos, você ainda precisará de um sistema que o ajude a gerenciar pesquisas, organizar dados, acompanhar o andamento do projeto e reunir tudo. É aí que o ClickUp preenche a lacuna.

Os modelos do ClickUp ajudam você a gerenciar o trabalho nos bastidores para que sua equipe permaneça sincronizada e seus projetos avancem sem problemas.

Pronto para reunir suas ideias, pesquisas e resultados em um único espaço organizado? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!

Perguntas frequentes

Um estudo de caso geralmente segue um formato estruturado que inclui uma introdução, informações básicas, uma apresentação detalhada do problema ou desafio, a solução ou intervenção implementada e os resultados ou desfechos. Esse formato ajuda os leitores a entender o contexto, as ações realizadas e o impacto dessas ações.

As quatro partes principais de um estudo de caso são: (1) Introdução, onde o assunto e os objetivos são descritos; (2) Contexto, que fornece informações relevantes sobre o caso; (3) Solução ou Método, detalhando as ações ou estratégias utilizadas para resolver o problema; e (4) Resultados ou Conclusão, que apresenta os resultados e as principais conclusões.

Para escrever um estudo de caso, comece identificando o assunto e definindo os objetivos. Reúna e organize informações básicas para fornecer contexto. Descreva claramente o problema ou desafio enfrentado e, em seguida, explique a solução ou abordagem adotada. Por fim, apresente os resultados, incluindo dados ou evidências para apoiar suas conclusões, e conclua com insights ou recomendações.

Ao apresentar um estudo de caso, use uma estrutura clara e lógica: comece com uma introdução e um histórico, seguido de uma descrição do problema, da solução ou intervenção e dos resultados. Recursos visuais, como tabelas, gráficos ou imagens, podem ajudar a ilustrar os pontos principais. Termine com um resumo das lições aprendidas ou recomendações para situações semelhantes.