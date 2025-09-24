as 10 melhores extensões do Chrome para conversão de voz em texto

Você abre um documento em branco, pronto para escrever. Cinco minutos depois, você ainda está olhando para o cursor, com o cérebro funcionando mais rápido do que sua velocidade de digitação. Os pontos de ação escapam e, de repente, escrever parece uma tarefa árdua.

Agora imagine apenas falar — e-mails, notas de reuniões, até mesmo rascunhos de blogs — e ver suas palavras aparecerem instantaneamente.

Pronto para colocar isso em prática? Reunimos algumas das melhores extensões do Chrome para conversão de voz em texto, para transformar sua voz em texto e tornar seu trabalho mais rápido e acessível.

Vamos começar! 🎤

As melhores extensões do Chrome para conversão de voz em texto em resumo

Aqui está um resumo prático das principais ferramentas que transformarão sua voz em texto sem complicações:

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Notas de voz e documentação de tarefas integradas para equipes de pequeno a grande porte que precisam de colaboração estruturada ClickUp Brain MAX com digitação por voz, AI Notetaker para reuniões online, clipes de voz, documentos, contexto de IA, vinculação de tarefas Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Fireflies. ai Transcrição automática e resumos de reuniões virtuais para profissionais e equipes com alto volume de reuniões Transcrição em tempo real, resumos com IA, multilíngue, AskFred Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês Tactiq Transcrição de reuniões ao vivo com resumos do ChatGPT para equipes que precisam de clareza e insights compartilhados nas reuniões Legendas em tempo real, itens de ação de IA, rascunho de acompanhamento Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês Speechnotes Ditado de voz rápido em páginas da web para indivíduos ou criadores de conteúdo independentes Microfone flutuante, leve Gratuito; planos pagos a partir de US$ 1,9/mês Notta Transcrições rápidas e precisas para pequenas equipes ou indivíduos que lidam com vários idiomas Alta precisão, conversão em vários idiomas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês Transkriptor Transcrição precisa para diversos casos de uso para indivíduos ou pequenas equipes que precisam de preços acessíveis mais de 100 idiomas suportados, upload de arquivos, captura de reuniões Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19,99/mês Voice In Ditado em qualquer campo de texto do navegador para pessoas que desejam soluções rápidas Reconhecimento de voz em tempo real, suporte universal a campos de texto Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9,99/mês LipSurf Controle do navegador por voz para usuários focados em potência e acessibilidade Navegação por voz, comandos de ditado, suporte a macros Gratuito; planos pagos a partir de US$ 4/mês MeetGeek AI Captura automática de reuniões + insights para equipes que buscam soluções avançadas específicas para reuniões Resumos de IA, painel de análise, pesquisa global Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês SpeechText. AI Transcrição confiável baseada em navegador para usuários individuais ou equipes que precisam de transcrição rápida Captura de microfone, downloads instantâneos, áudio do navegador Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10 por 180 minutos de transcrição

O que você deve procurar nas extensões do Chrome para conversão de voz em texto?

Veja o que você deve procurar nas extensões do Chrome para conversão de voz em texto:

Transcrição precisa: capture consistentemente a fala em ambientes barulhentos e entenda diferentes sotaques sem interpretações erradas

Formatação inteligente: Insira pontuação e parágrafos automaticamente e reconheça comandos de voz para ações como “nova linha” ou “excluir última palavra”

Suporte multilíngue: Detecte e transcreva em dezenas de idiomas com alternância suave durante conversas multilíngues

Usabilidade em tempo real: Digite diretamente no Google Docs, Gmail ou chats de reuniões enquanto a extensão transcreve a fala em segundo plano

Exportações fáceis: Baixe transcrições em vários formatos, como TXT, PDF ou Docs, para uma transferência e documentação mais rápidas

Segurança robusta: garanta que as transcrições das reuniões não sejam armazenadas, vendidas ou utilizadas por provedores terceirizados de IA para manter a privacidade dos dados de áudio

Configuração leve: instale rapidamente, execute sem deixar seu navegador lento e ative com uma única tecla de atalho para ditado instantâneo

🧠 Curiosidade: Quando a IBM lançou o Shoebox em 1962, ele só conseguia reconhecer 16 palavras e dígitos falados. Mesmo assim, foi inovador na época e abriu caminho para o ditado de voz moderno.

As melhores extensões do Chrome para conversão de voz em texto

Aqui estão nossas escolhas para as melhores extensões do Chrome para conversão de voz em texto. 👇

1. ClickUp (ideal para notas de voz integradas e documentação de tarefas)

Trabalhe 400% mais rápido com o ClickUp Brain MAX Aumente a produtividade com o ClickUp Talk to Text no Brain MAX

O ClickUp é um espaço de trabalho completo onde trabalho, comunicação e colaboração coexistem, tudo com tecnologia de IA. O ClickUp Brain MAX estende esse poder ao seu desktop.

O aplicativo de IA para desktop reúne modelos avançados de IA, como ChatGPT, Gemini e Claude, em um único aplicativo complementar, para que você não precise alternar entre ferramentas. Além disso, ele torna todo o seu mundo digital pesquisável — desde o ClickUp Tasks até o Google Drive, GitHub, OneDrive e muito mais.

E um de seus recursos de destaque? ClickUp Talk to Text, uma solução de conversão de voz em texto que transforma palavras faladas em ação. Ela também aprimora, contextualiza e conecta suas ideias ao resto do seu trabalho.

Fale naturalmente, trabalhe mais rápido

Veja o que você pode fazer com o Talk to Text no ClickUp:

Obtenha transcrições aperfeiçoadas por IA que removem instantaneamente erros e refinam sua fala em um texto legível e com qualidade profissional

Crie um dicionário pessoal com termos personalizados, nomes e jargões de trabalho para um reconhecimento preciso

Adicione menções contextuais e links referenciando tarefas, documentos ou colegas de equipe com sua voz

Mantenha as mãos livres com teclas de atalho (fn, shift + fn ou uma combinação personalizada)

Fale em seu próprio idioma e use o suporte a idiomas globais para transcrever em mais de 50 idiomas

Revisite transcrições anteriores do seu histórico para copiar, exportar ou reproduzir

Encontre arquivos em aplicativos instantaneamente com a pesquisa unificada no ClickUp Brain MAX

Digamos que você esteja redigindo um roteiro para o YouTube. Em vez de digitar, você abre o ClickUp Brain MAX, pressiona a tecla de atalho e começa a ditar. Sua fala inicial é instantaneamente refinada em linhas claras e prontas para a câmera, sem perder o tom coloquial. À medida que as ideias fluem, você pode adicionar marcadores, fazer brainstorming ou até mesmo atribuir tarefas de edição. O Brain MAX insere automaticamente @menções para colegas de equipe ou links para documentos e tarefas do ClickUp, para que as referências se tornem acionáveis imediatamente.

Pesquise e conecte-se além da ditadura

O Brain MAX é alimentado pela inteligência do ClickUp Brain, o mecanismo central de IA que opera em todo o seu espaço de trabalho. Ele analisa suas tarefas, documentos, comentários e conversas para fornecer respostas contextuais.

Peça ao ClickUp Brain resumos de reuniões e muito mais

O ClickUp Brain fornece resumos instantâneos de longas conversas, documentos e atualizações para que você veja decisões, obstáculos e próximos passos sem precisar examinar cada detalhe.

E a melhor parte? Todas essas ações são transformadas em tarefas reais no ClickUp, para que nada seja esquecido.

Você também pode fazer perguntas — como “O que está impedindo o lançamento do site?” — e obter respostas contextuais extraídas diretamente do seu espaço de trabalho.

📌 Experimente estas sugestões: Crie uma atualização semanal destacando o progresso, os obstáculos e as prioridades

Escreva um roteiro para um vídeo de 2 minutos no YouTube sobre gerenciamento de tempo

Converta minhas anotações da recente reunião da equipe em um resumo do projeto com marcadores

Veja como o ClickUp Brain facilita a transcrição em segundos. 🤩

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes e as opções de personalização do ClickUp podem ser um pouco intimidadores no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 resume isso perfeitamente:

O ClickUp reúne tudo o que preciso para gerenciar projetos em um só lugar. Tarefas, documentos, metas e até mesmo chats. Eu realmente aprecio a facilidade de uso e a simplicidade da implementação ao integrar a equipe. O número de recursos é impressionante, e posso personalizar os fluxos de trabalho para se adequarem a qualquer coisa, desde uma lista de tarefas simples até um sprint ágil complexo. Apesar de sua profundidade, a facilidade de integração com outras ferramentas mantém tudo conectado sem esforços extras. O painel me dá uma visão geral, o que economiza muito tempo ao gerenciar vários projetos. Com a frequência de uso sendo quase diária, também tive boas experiências com o suporte ao cliente, que sempre foi ágil quando precisei de orientação.

2. Fireflies.ai (ideal para transcrever automaticamente reuniões e gerar resumos instantâneos)

O Fireflies.ai é um assistente de reuniões com IA que também funciona como um resumidor de transcrições com IA no seu navegador. Com sua extensão para o Chrome, você pode capturar tudo o que é discutido nas chamadas do Google Meet em tempo real, sem precisar convidar um bot para a reunião.

Isso torna-as especialmente úteis para profissionais que desejam transcrições precisas e notas úteis sem interrupções.

Além de transcrições e resumos de reuniões, a ferramenta de IA para reuniões também fornece análises de reuniões, como tempo de fala dos participantes, tópicos discutidos, opiniões dos participantes e assim por diante.

Fireflies. ai melhores recursos

Gere notas de reuniões, resumos e itens de ação com ferramentas de IA como o AskFred

Detecte e transcreva automaticamente em mais de 100 idiomas com transcrição ao vivo

Identifique automaticamente os participantes em reuniões com a Identificação automática de participantes

Personalize resumos de reuniões com modelos para vendas, standups ou entrevistas

Gere transcrições e resumos de conversas presenciais com o aplicativo móvel Fireflies

Limitações do Fireflies.ai

A integração com o Zoom/Teams pode parecer invasiva às vezes

Os créditos de IA são limitados, mesmo em planos pagos, restringindo o acesso a alguns recursos avançados

Preços do Fireflies.ai

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário

Empresa: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

3. Tactiq (ideal para transcrição de reuniões ao vivo com resumos)

via Tactiq

Desenvolvido pela OpenAI, o Tactiq simplifica a transcrição de reuniões ao vivo sem comprometer a privacidade. O software de transcrição fornece transcrições específicas por orador à medida que a reunião se desenrola, facilitando a atribuição de pontos-chave, decisões e responsabilidades às pessoas certas.

Você pode transcrever reuniões ao vivo no Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Além da transcrição básica, o Tactiq permite pesquisar conversas anteriores e exportar notas diretamente para ferramentas como ClickUp, Notion, Google Docs ou Slack.

Com seus fluxos de trabalho de IA, você também pode automatizar tarefas pós-reunião, como atualização de CRM ou base de conhecimento, criação de tickets e muito mais.

Melhores recursos do Tactiq

Faça perguntas personalizadas à IA e reutilize-as como ações automatizadas com um clique

Extraia e compartilhe insights das reuniões com os membros da equipe

Transforme notas de reuniões em tickets do Jira ou Linear diretamente a partir da transcrição

Adicione tags, rótulos e capturas de tela às transcrições para uma melhor documentação

Acesse o YouTube Transcript Generator para extrair transcrições de qualquer vídeo do YouTube instantaneamente

Limitações do Tactiq

Áudio baixo ou pouco claro pode fazer com que a ferramenta transcreva palavras incorretas ou incompletas

Sem suporte para o Microsoft Teams fora do navegador, o que restringe a usabilidade em comparação com as alternativas do Tactiq

Preços do Tactiq

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por usuário

Equipe: US$ 20/mês por usuário

Negócios: US$ 40/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tactiq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tactiq?

Aqui está uma breve análise de uma avaliação do G2:

Agora não precisamos mais de uma pessoa para transcrever o áudio. Contratamos pessoas para tomar notas e, às vezes, perdemos as gravações das reuniões, o que torna muito difícil lembrar das atas das reuniões. Ele não capta algumas palavras e precisa de mais reconhecimento de voz. Falamos com sotaque indiano e algumas palavras são traduzidas para algo diferente, mudando toda a história.

Agora não precisamos mais de uma pessoa para transcrever o áudio. Contratamos pessoas para tomar notas e, às vezes, perdemos as gravações das reuniões, o que torna muito difícil lembrar das atas das reuniões. Ele não capta algumas palavras e precisa de mais reconhecimento de voz. Falamos com sotaque indiano e algumas palavras são traduzidas para algo diferente, mudando toda a história.

4. Speechnotes (ideal para ditado rápido em páginas da web)

via Speechnotes

O Speechnotes é uma ferramenta leve de transcrição e mensagens de voz projetada para quem prefere falar em vez de digitar.

Ao contrário de ferramentas mais pesadas voltadas para reuniões, o Speechnotes funciona como um bloco de notas online no seu navegador Chrome, permitindo que você dite notas, redija rascunhos de conteúdo ou grave ideias em tempo real.

É especialmente popular entre escritores, estudantes, médicos e profissionais que desejam um espaço organizado e sem distrações para capturar pensamentos sem parar para digitar. Além da ditado ao vivo, o Speechnotes também processa arquivos de áudio e vídeo pré-gravados em transcrições precisas em questão de minutos.

Principais recursos do Speechnotes

Envie comandos de voz para pontuação e formatação sem edição manual

Adicione marcas de tempo, legendas e tags de locutor para transcrições estruturadas

Baixe o aplicativo Speechnotes para Android ou o aplicativo TextHear para iOS para obter um ditado móvel perfeito

Exporte transcrições em vários formatos, incluindo arquivos Word ou PDF

Limitações do Speechnotes

A extensão não funciona com microfones Bluetooth, frustrando os usuários que dependem de entradas sem fio

O aplicativo às vezes perde notas salvas ou requer salvamento manual

Preços do Speechnotes

Gratuito

Premium: US$ 1,9/mês por usuário

Transcrição: $0,1/minuto

Avaliações e comentários do Speechnotes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Antes de 1997, os softwares de ditado exigiam que os usuários fizessem uma pausa após cada palavra. Então surgiu o Dragon NaturallySpeaking, o primeiro sistema comercialmente disponível a oferecer suporte à fala natural e contínua.

5. Notta (ideal para transcrição rápida e precisa em vários idiomas)

via Notta

O Notta se posiciona como um centro completo de documentação de reuniões. A vantagem de destaque é seu foco em fluxos de trabalho bilíngues e colaborativos. Ele permite transcrever e traduzir reuniões em dois idiomas simultaneamente, ajudando equipes diversificadas a participar plenamente das conversas.

Combine isso com suas ferramentas de edição, resumos de IA com um clique e compartilhamento perfeito com o Slack, Notion ou Salesforce, e o Notta reduz o trabalho pós-reunião.

Principais recursos do Notta

Transcreva memos de voz ou conversas gravadas em 58 idiomas com até 98% de precisão

Compartilhe destaques usando o recurso de recorte para distribuir apenas as partes mais importantes

Edite e refine transcrições diretamente no editor interativo integrado

Pesquise e resuma reuniões em várias gravações com o AI Chat

Exporte transcrições em vários formatos, incluindo DOCX, PDF, SRT, XLSX e TXT

Sem limitações

A precisão da transcrição pode ser ruim, com palavras inventadas ou incorretas

Alguns usuários relataram termos de avaliação enganosos e cobranças inesperadas

Preços do Notta

Gratuito

Pro: US$ 13,49/mês por usuário

Negócios: $27,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Notta

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

Como diz uma avaliação do G2:

Transcrição bastante precisa, mesmo para sotaques diferentes (por exemplo, inglês sul-africano), identifica os falantes e cria resumos bastante bons, que são uma boa base. Ainda preciso corrigir erros na transcrição, os resumos são um bom começo, mas deixam de fora algumas informações importantes.

Transcrição bastante precisa, mesmo para sotaques diferentes (por exemplo, inglês sul-africano), identifica os falantes e cria resumos bastante bons, que são uma boa base. Ainda preciso corrigir erros na transcrição, os resumos são um bom começo, mas deixam de fora algumas informações importantes.

6. Transkriptor (ideal para transcrição acessível e confiável de arquivos de áudio e vídeo)

via Transkriptor

O Transkriptor foi projetado para qualquer pessoa que precise capturar conteúdo falado de palestras, entrevistas ou apresentações e transformá-lo rapidamente em texto. Com cobertura em mais de 100 idiomas, é uma opção versátil para estudantes internacionais, jornalistas e equipes que lidam diariamente com conversas multilíngues.

Ele se integra ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para gravar transcrições de reuniões. Você também pode extrair insights, como tempo de fala do locutor e análise de sentimentos, a partir das transcrições.

Além disso, com seu gerador de legendas, tradutor de áudio, gravador de voz com IA e transcrição de podcasts, o Transkriptor também funciona como uma ferramenta de produção de conteúdo que ajuda a reutilizar conteúdo falado para uma distribuição mais ampla.

Melhores recursos do Transkriptor

Capture gravações de tela, câmera e microfone simultaneamente com a extensão do Chrome

Carregue arquivos diretamente ou importe do YouTube para transcrição e resumo

Gere resumos com tecnologia de IA que destacam os pontos principais de longas palestras ou chamadas

Crie uma base de conhecimento pesquisável a partir de suas transcrições para facilitar a consulta

Limitações do Transkriptor

Dificuldades com palavras de preenchimento como “hum” e “uh”, que exigem uma limpeza extra

A diferenciação entre locutores é fraca em gravações com vários locutores

Preços do Transkriptor

Gratuito

Pro: US$ 19,99/mês por usuário

Equipe: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários do Transkriptor

G2: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

🔍 Você sabia? Em 1952, a Bell Labs criou o Audrey, um dos primeiros sistemas de reconhecimento de voz. Ele só conseguia entender os números de zero a nove, e apenas quando pronunciados pela pessoa que o treinou.

7. Voice In (ideal para ditar diretamente nos campos de texto do navegador)

via Voice In

O Voice In é uma extensão Chrome de conversão de voz em texto leve, mas útil, que permite digitar em qualquer lugar da web usando apenas sua voz. Se você deseja um ditado rápido e preciso sem sair do navegador, o Voice In é uma opção confiável.

A ferramenta se adapta ao seu fluxo de trabalho com comandos de pontuação integrados, formatação automática de texto e atalhos de voz personalizados. Isso significa que você pode escrever e-mails, preencher formulários, rascunhar posts de blog ou até mesmo atualizar entradas de CRM mais rapidamente.

Principais recursos do Voice In

Dite diretamente em mais de 10.000 sites e aplicativos sem precisar copiar e colar

Crie comandos personalizados para edições repetitivas e automação por voz

Dite em várias guias com o Modo Avançado

Alterne idiomas instantaneamente com atalhos para digitação multilíngue

Limitações do Voice In

Pontuação falada, como “vírgula” ou “ponto”, pode ser transcrita como palavras literais, em vez de ser formatada corretamente

A extensão não funciona em documentos locais (como PDFs ou arquivos HTML), a menos que permissões adicionais do navegador sejam concedidas

Preços do Voice In

Mensal: US$ 9,99/mês por usuário

Anual: US$ 59,99 por usuário (cobrado anualmente)

Vitalício: $149,99 por usuário

Avaliações e comentários do Voice In

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Voice In?

Dê uma olhada nesta avaliação do G2:

A melhor parte do Voice In é que a extensão do Chrome funciona perfeitamente em quase todos os sites com texto editável. Uma pequena desvantagem é que certos comandos complexos ou jargões específicos do setor às vezes são mal interpretados.

A melhor parte do Voice In é que a extensão do Chrome funciona perfeitamente em quase todos os sites com texto editável. Uma pequena desvantagem é que certos comandos complexos ou jargões específicos do setor às vezes são mal interpretados.

8. LipSurf (ideal para controlar funções do navegador e aplicativos com comandos de voz)

via LipSurf

O LipSurf transforma toda a sua experiência de navegação em um fluxo de trabalho sem uso das mãos e acionado por voz. Em vez de alternar entre digitar e clicar, você pode usar comandos de voz para rolar a tela, clicar em links, assistir a vídeos ou escrever textos longos em tempo real.

Desde ditar no Google Docs até navegar no Reddit ou controlar o YouTube, ele se adapta aos seus hábitos na web. Melhor ainda? Ele funciona no Chrome sem rastreamento de dados ou anúncios, combinando com sucesso a produtividade por voz com a privacidade.

Melhores recursos do LipSurf

Desenvolva atalhos de voz personalizados para inserir modelos, jargões do local de trabalho ou ações repetitivas

Amplie a funcionalidade usando plug-ins de código aberto ou crie suas próprias integrações

Use o comando de grade de clique para interagir com qualquer área de uma página da web por voz

Alterne entre os modos de ditado, ortografia e bloqueio de comandos para obter fluxos de trabalho precisos

Limitações do LipSurf

Os usuários relatam que o LipSurf pode apresentar erros e, às vezes, parar de funcionar inesperadamente

O LipSurf nem sempre funciona bem em determinados sites, como o Duolingo

Preços do LipSurf

Gratuito

Mais: US$ 4/mês por usuário

Premium: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do LipSurf

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Em alguns hospitais, os cirurgiões usam a conversão de voz em texto durante as cirurgias para ditar notas sem tocar em nenhum dispositivo. Os microfones são projetados para filtrar o ruído de fundo das salas de cirurgia.

9. MeetGeek AI (ideal para capturar automaticamente reuniões com destaques e itens de ação)

via MeetGeek AI

O MeetGeek AI é uma extensão do Chrome de conversão de voz em texto criada para capturar, organizar e automatizar tudo o que acontece em suas chamadas. Ele participa automaticamente de suas reuniões, grava-as e fornece notas estruturadas no momento em que a chamada termina.

O aplicativo mantém todas as suas reuniões documentadas, incluindo Zoom, Google Meet, Teams, Webex e até mesmo conversas offline.

Os fluxos de trabalho de IA da MeetGeek reduzem a carga das reuniões, sincronizando insights em suas ferramentas favoritas e criando uma base de conhecimento viva.

Principais recursos do MeetGeek AI

Capture chamadas diretamente do navegador sem bots ou convites usando o MeetGeek Chrome Recorder

Personalize ou crie seus próprios modelos de resumo para entrevistas, integração, ligações de vendas e sincronizações de equipe

Sincronize o conteúdo das reuniões em mais de 7.000 aplicativos, incluindo Slack, HubSpot, Notion e Google Drive

Desbloqueie a inteligência de conversação com mais de 100 KPIs que monitoram o engajamento, o tempo de fala e a eficiência das reuniões

Limitações do MeetGeek AI

Configuração lenta para reuniões não agendadas; requer agendamento prévio no calendário

As opções de suporte a idiomas são limitadas, afetando a usabilidade para indivíduos multilíngues

Preços do MeetGeek AI

Gratuito

Pro: US$ 19/mês por usuário

Negócios: $39/mês por usuário

Empresa: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários da MeetGeek AI

G2: 4,6/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek AI?

Um usuário compartilhou este feedback:

O MeetGeek economiza muito tempo ao gravar, transcrever e estruturar reuniões automaticamente. É muito conveniente encontrar rapidamente os momentos necessários usando palavras-chave e compartilhar trechos com colegas. Às vezes, a transcrição pode conter imprecisões, especialmente com baixa qualidade de áudio ou quando vários idiomas são usados em uma conversa.

O MeetGeek economiza muito tempo ao gravar, transcrever e estruturar reuniões automaticamente. É muito conveniente encontrar rapidamente os momentos necessários usando palavras-chave e compartilhar trechos com colegas. Às vezes, a transcrição pode conter imprecisões, especialmente com baixa qualidade de áudio ou quando vários idiomas são usados em uma conversa.

10. SpeechText. AI (ideal para conversão rápida e precisa de voz em texto dentro do navegador)

Quando a precisão da transcrição é realmente importante, o SpeechText. AI oferece flexibilidade para adaptar os resultados ao seu setor.

Em vez de depender de um mecanismo genérico de conversão de voz em texto, este software permite que você escolha modelos específicos para cada área, como medicina, direito, entrevistas ou podcasts, para que jargões e termos técnicos sejam reconhecidos corretamente desde o início.

Basta fazer o upload de um arquivo de áudio ou vídeo, selecionar seu domínio e deixar que a IA cuide do resto.

SpeechText. Principais recursos da IA

Aproveite o mecanismo de pesquisa de áudio integrado para encontrar rapidamente frases ou termos dentro das transcrições

Gere resultados limpos com pontuação e formatação automáticas

Edite e verifique transcrições usando ferramentas interativas de revisão

Exporte os resultados da transcrição em vários formatos, incluindo TXT, DOCX e PDF

Limitações do SpeechText. AI

Nos planos mais baratos, há um limite máximo de tamanho de arquivo (por exemplo, 20 MB), o que pode exigir que os usuários dividam arquivos de áudio grandes manualmente

Não possui aplicativo móvel, limitando o uso a fluxos de trabalho em computadores ou navegadores

Preços do SpeechText. AI

Inicial: US$ 10 por 180 minutos de transcrição

Pessoal: $19 por 380 minutos de transcrição

Padrão: US$ 49 por 990 minutos de transcrição

SpeechText. Avaliações e comentários sobre IA

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Benefícios de usar a conversão de voz em texto no Chrome

Usar a conversão de voz em texto no Chrome transforma a maneira como você trabalha, se comunica e se mantém produtivo. De ditados mais rápidos a melhor acessibilidade, veja por que vale a pena adotar essa funcionalidade:

Produtividade e economia de tempo: Dite e-mails, relatórios ou códigos mais rapidamente do que digitando e trabalhe sem usar as mãos enquanto realiza várias tarefas ou quando não é possível digitar

Acessibilidade aprimorada: ofereça suporte a usuários com deficiências, como dificuldades de locomoção, deficiências visuais ou dislexia, tornando os espaços digitais mais inclusivos

Documentação e colaboração aprimoradas: Obtenha transcrição em tempo real de reuniões, webinars ou aulas e capture ideias instantaneamente com anotações por voz

Funcionalidade versátil: use a voz para pesquisas no navegador, navegação e transcrição multilíngue ou conecte-a a aplicativos como Google Docs e Zoom para fluxos de trabalho automatizados

Benefícios para a saúde: reduza o cansaço causado por longas sessões de digitação e evite lesões por esforço repetitivo, deixando sua voz fazer o trabalho

Sua voz acaba de receber uma atualização

A maioria das extensões de conversão de voz em texto do Chrome se limita à transcrição bruta, deixando você com a tarefa de limpar a bagunça. Algumas fazem você alternar entre aplicativos, enquanto outras comprometem a privacidade.

O ClickUp Brain MAX e o Talk to Text vão além. Eles fazem com que a conversão de voz em texto pareça uma extensão natural do seu fluxo de trabalho. Com transcrições aperfeiçoadas por IA, suporte multilíngue, vocabulário personalizado e integrações profundas, sua voz se torna uma ferramenta de produtividade instantânea.

