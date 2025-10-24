os 10 melhores concorrentes do GoSearch AI que vale a pena explorar em 2025

Você está apenas tentando responder a uma pergunta rápida no Google, mas de repente tem 15 guias não relacionadas abertas. Ferramentas como o GoSearch AI são projetadas para ajudá-lo a pesquisar de forma mais inteligente, fornecendo resultados que fazem sentido dentro do seu contexto de trabalho.

Dito isso, existem muitas outras ferramentas que valem a pena conferir, dependendo se você está procurando fontes mais precisas, explicações mais detalhadas ou apenas uma maneira mais simples de pesquisar.

Algumas alternativas ao GoSearch AI funcionam mais como assistentes de pesquisa, ajudando você a fazer perguntas melhores, enquanto outras se especializam em fornecer respostas detalhadas e focadas. Em última análise, o objetivo ao pesquisar online deve ser ter tudo em um só lugar. Sem dispersão de IA, sem trabalho desconexo.

Vamos explorar os concorrentes do GoSearch AI que tornam a pesquisa fácil e divertida. Vamos começar! 💁

Alternativas ao GoSearch AI em resumo

Aqui estão as principais alternativas ao GoSearch em resumo:

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Pesquisa empresarial, respostas contextuais com inteligência artificial, integração com Docs e Chat, inteligência artificial unificada Brain MAX, gestão do conhecimento, agentes, quadros brancos, integrações Pesquisa alimentada por IA que conecta trabalho, conhecimento e execução Plano gratuito; planos pagos disponíveis Guru Captura de conhecimento em tempo real, cartões de conhecimento, verificação automatizada, integração com Slack/Teams/Salesforce, atualizações push Captura e validação de conhecimento em tempo real Planos pagos a partir de US$ 25/usuário/mês Glean Integrações profundas (mais de 100 fontes), respostas personalizadas, agentes de IA proativos, colaboração em tempo real, controles de acesso seguros Pesquisa empresarial segura com integrações profundas Preços personalizados Algolia Pesquisa API-first, tolerância a erros de digitação, personalização, pesquisa neural, multilíngue, integrações de comércio eletrônico Pesquisa fácil para desenvolvedores e otimização de comércio eletrônico Gratuito; Preços personalizados Yext Gráfico de conhecimento, automação de revisão, análise de sentimentos, sincronização de diretório, respostas com tecnologia de IA Gerenciamento de gráficos de conhecimento e automação de revisão Preços personalizados Dashworks Pesquisa API ao vivo, retenção zero de dados, resumo, marcadores, resultados personalizados, GPT-4o/Claude Descoberta de conhecimento e assistência ao fluxo de trabalho impulsionadas por IA Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês Lucidworks Fusion Pesquisa híbrida neural, orquestração de IA generativa, modelos de incorporação personalizados, aquisição de dados, No-code Studios Pesquisa híbrida e orquestração de IA generativa Preços personalizados Pesquisa empresarial elástica Arquitetura distribuída, pesquisa vetorial, análise Kibana, processamento Logstash, alta disponibilidade Pesquisa escalável de nível empresarial com análises avançadas Teste gratuito; preços personalizados Coveo mais de 50 integrações de fontes, NLP, classificações personalizadas, aplicativo Slack, análise Snowflake, sugestões com tecnologia de IA Análise de pesquisa empresarial com inteligência artificial Preços personalizados IBM Watson Discovery Ingestão de dados não estruturados, NLP/ML, OCR, segurança baseada em funções, integração com Watsonx LLM Ingestão avançada de dados não estruturados e pesquisa contextual Teste gratuito; preços personalizados

O que você deve procurar nas alternativas ao GoSearch AI?

Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados ao escolher uma alternativa ao GoSearch AI:

Recursos de IA: Pesquisa semântica robusta, respostas generativas, compreensão contextual e suporte para insights baseados em IA

Interface intuitiva: Interfaces intuitivas, configuração rápida (sem código/com pouco código, se possível) e conhecimento técnico mínimo necessário

Opções de integração: Compatibilidade com aplicativos de trabalho como Notion, Google Workspace, Zendesk e muito mais

Personalização e flexibilidade: fluxos de trabalho personalizáveis, pipelines de pesquisa, APIs e integrações para atender a necessidades exclusivas

Análise e relatórios: insights sobre a atividade do usuário, recursos avançados de pesquisa e lacunas de conteúdo por meio de recursos de relatórios

Escalabilidade: Capacidade de lidar com conjuntos de dados grandes e complexos e apoiar o crescimento organizacional sem lentidão

As melhores alternativas ao GoSearch AI

As melhores alternativas ao GoSearch AI oferecem uma funcionalidade de pesquisa inteligente que realmente compreende o contexto. Uma indexação de dados robusta é outro recurso indispensável, garantindo que suas informações estejam organizadas e fáceis de recuperar.

Vamos dar uma olhada em algumas! 👇

1. ClickUp (ideal para pesquisa com inteligência artificial que conecta trabalho, conhecimento e execução)

Experimente o ClickUp Docs gratuitamente Use as ferramentas de gerenciamento de conhecimento do ClickUp para revelar informações relevantes

O ClickUp , o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma — acelerada pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Veja o que torna o ClickUp a alternativa ideal ao GoSearch AI:

Pesquise sem esforço com o Enterprise Search

Todas as equipes conhecem a frustração de perguntar: “Onde estava aquele arquivo mesmo?”

Com o ClickUp Enterprise Search, você não precisa perder horas vasculhando o Google Drive, o Confluence ou mesmo o ClickUp Tasks. Ele indexa tudo, incluindo documentos, bate-papos, tarefas e ferramentas de terceiros, para que sua equipe possa encontrar os detalhes certos do projeto instantaneamente.

O ClickUp Enterprise Search ajuda você a reunir todo o contexto de trabalho em um só lugar

Por exemplo, basta digitar “Encontrar o último feedback do cliente sobre a campanha do terceiro trimestre” na barra de pesquisa e obter resultados relacionados.

Liberte o poder de um espaço de trabalho de IA convergente com o ClickUp Brain

A pesquisa é poderosa, mas se você deseja um espaço de trabalho que pense com você, você tem o ClickUp Brain. O colega de trabalho de IA funciona como um assistente de IA contextual para fornecer respostas instantâneas e contextuais de todas as tarefas, documentos e bate-papos.

Suponha que você abra o ClickUp em uma segunda-feira de manhã. Em vez de procurar em notas, você pode simplesmente solicitar ao ClickUp Brain: “Resuma o progresso da campanha da semana passada e redija uma atualização para o cliente.” Em segundos, você terá um e-mail pronto para enviar, além de um painel do projeto atualizado com as tarefas mais recentes.

O Brain também permite que você escolha entre mecanismos de pesquisa LLM, como ChatGPT Claude, Gemini ou DeepSeek, dependendo da tarefa, pesquise na web e acione fluxos de trabalho no Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive e muito mais a partir de um único lugar.

Aproveite a IA 10 vezes mais poderosa com o ClickUp Brain MAX

Agora, aumente o suporte de IA para o máximo. Atualmente , a maioria das equipes sofre com a “proliferação de IA ” , usando o ChatGPT para rascunhos, o Notion AI para documentos e o Gemini para brainstorming. Como um aplicativo de desktop independente, o ClickUp Brain MAX substitui todos eles por um hub de IA unificado. Ele evita a proliferação desnecessária de IA e garante que tudo o que você precisa para uma produtividade 10 vezes maior esteja em uma única plataforma, impulsionada pela produtividade com prioridade de voz.

Unifique informações da IA e de outras ferramentas de terceiros com o ClickUp Brain MAX

Além disso, a gestão do conhecimento do ClickUp transforma seu espaço de trabalho em uma única fonte de verdade. As equipes podem capturar ideias, documentar processos e organizar insights de maneira estruturada e pesquisável. Os recursos de colaboração integrados facilitam a elaboração, revisão e refinamento de conteúdo diretamente onde o trabalho é realizado.

Coloque seus fluxos de trabalho de conhecimento no piloto automático com os Agentes do ClickUp

Os agentes do ClickUp podem ser configurados em espaços, pastas, listas e chats para responder a gatilhos específicos, como perguntas em um canal ou atualizações de tarefas, publicando atualizações, gerando resumos ou respondendo a consultas usando as informações às quais têm acesso.

Ao aproveitar os dados do espaço de trabalho (tarefas, documentos, chats) e fontes externas, os Autopilot Agents garantem que sua equipe sempre tenha acesso rápido a conhecimentos relevantes, reduzem o esforço manual e ajudam a manter as informações organizadas e atualizadas. Isso torna mais fácil para as equipes encontrar respostas, manter os projetos em dia e se concentrar em trabalhos de maior valor.

Responda a perguntas repetitivas nos canais do ClickUp Chat, automatize relatórios diários e semanais, classifique e atribua mensagens, adicione lembretes e muito mais com o ClickUp Agents.

Melhores recursos do ClickUp

Crie e organize conhecimento: crie documentos dinâmicos, wikis e SOPs que se conectam diretamente aos projetos com o ClickUp Docs

Colabore em tempo real: mantenha as conversas da equipe contextualizadas conectando as discussões aos itens de trabalho com mantenha as conversas da equipe contextualizadas conectando as discussões aos itens de trabalho com o ClickUp Chat

Visualize ideias: mapeie processos, faça brainstorming e planeje fluxos de trabalho com diagramas de arrastar e soltar vinculados à execução com os quadros brancos do ClickUp

Conecte suas ferramentas: reúna dados de aplicativos como Google Drive e GitHub em um único espaço de trabalho pesquisável com as integrações do ClickUp

Acelere o conteúdo: elabore documentos, resuma notas e gere atualizações de produtos diretamente onde sua equipe trabalha com o AI Writer for Work do ClickUp Brain.

Limitações do ClickUp

Alguns usuários enfrentam uma curva de aprendizado íngreme devido às suas amplas opções de personalização e rico conjunto de recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

O ClickUp transformou completamente a forma como nossa equipe colabora, gerencia projetos e acompanha o desempenho. Costumávamos usar o Slack, o Google Docs, planilhas e quadros de projetos em diferentes plataformas — era confuso, ineficiente e as coisas constantemente escapavam do nosso controle. Desde que mudei para o ClickUp, tudo está em um só lugar: tarefas, cronogramas, documentos, painéis, comentários e até mesmo notas de reuniões. É incrivelmente personalizável, mas intuitivo o suficiente para que todos possam adotar rapidamente. Recursos como automações, assistente de redação com IA e o calendário renovado economizam muito tempo. E a melhor parte? Ele se adapta às nossas necessidades, seja para lançar uma nova campanha ou gerenciar operações de longo prazo.

O ClickUp transformou completamente a forma como nossa equipe colabora, gerencia projetos e acompanha o desempenho. Costumávamos usar o Slack, o Google Docs, planilhas e quadros de projetos em diferentes plataformas — era confuso, ineficiente e as coisas constantemente escapavam do nosso controle.

Desde que mudei para o ClickUp, tudo está em um só lugar: tarefas, cronogramas, documentos, painéis, comentários e até mesmo notas de reuniões. É incrivelmente personalizável, mas intuitivo o suficiente para que todos possam adotar rapidamente. Recursos como automações, assistente de redação com IA e o calendário renovado economizam muito tempo. E a melhor parte? Ele se adapta às nossas necessidades, seja para lançar uma nova campanha ou gerenciar operações de longo prazo.

🎥 Veja mais sobre o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp aqui:

2. Guru (ideal para captura e validação de conhecimento em tempo real)

via Guru

O Guru é uma plataforma alimentada por IA que organiza o conhecimento da sua empresa e ajuda você a transformá-lo em insights acionáveis com “cartões de conhecimento”.

A ferramenta compreende o contexto e as funções do usuário para fornecer as respostas certas no momento certo, enquanto a verificação automatizada mantém seu conteúdo preciso e atualizado. Isso proporciona uma ótima experiência de pesquisa.

Enquanto o GoSearch pesquisa em seus sistemas existentes, o Guru exige que você migre o conteúdo para seu próprio ambiente. Essa troca oferece melhor segurança, controle centralizado e informações verificadas.

Melhores recursos do Guru

Capture conhecimento de e-mails, documentos, páginas da web e bate-papos em tempo real.

Valide as informações regularmente com ferramentas integradas de verificação por especialistas.

Receba atualizações e notificações push sobre mudanças nas políticas, procedimentos e conhecimento do produto.

Descubra informações relevantes diretamente em ferramentas como Slack, Teams e Salesforce.

Limitações do Guru

É difícil localizar informações específicas rapidamente sem uma marcação e categorização adequadas.

É difícil encontrar recursos usando palavras-chave

Preços Guru

Autoatendimento: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Guru

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Guru?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

É fácil de usar e, se os cartões tiverem as palavras-chave, a pesquisa por um cartão específico é muito rápida... Quando um fluxo de trabalho é complexo e precisa de muitas etapas a serem verificadas, seria melhor se outras cores ou tamanhos de fonte fossem permitidos, pois às vezes etapas importantes são facilmente perdidas com tantas informações.

É fácil de usar e, se os cartões tiverem as palavras-chave, a pesquisa por um cartão específico é muito rápida... Quando um fluxo de trabalho é complexo e precisa de muitas etapas a serem verificadas, seria melhor se outras cores ou tamanhos de fonte fossem permitidos, pois às vezes etapas importantes são facilmente perdidas com tantas informações.

3. Glean (ideal para pesquisas seguras em empresas com integrações profundas)

via Glean

O Glean é uma plataforma de inteligência artificial empresarial que se conecta a mais de 100 fontes, de bancos de dados a aplicativos. Ele permite que os funcionários façam perguntas em inglês simples e fornece respostas personalizadas, compreendendo o contexto e as funções do usuário para uma melhor recuperação de informações.

Os agentes de IA proativos da ferramenta revelam insights que você não sabia que deveria procurar e automatizam fluxos de trabalho repetitivos. Ao contrário do GoSearch AI, que se concentra na pesquisa cognitiva, o Glean aprende ativamente com o comportamento do usuário para sugerir informações relevantes antes mesmo de você perguntar.

Conheça os melhores recursos

Gerencie permissões e controles de acesso para garantir que os dados da empresa permaneçam seguros e em conformidade

Configure painéis personalizados para acompanhar projetos em andamento e entregas com facilidade

Colabore em tempo real compartilhando resultados de pesquisa, referências e arquivos relevantes com seus colegas de equipe

Identifique as limitações

Os resultados da pesquisa podem ser um pouco amplos, e são necessários alguns cliques extras para encontrar as informações mais relevantes

As análises são inflexíveis e você não pode alterar a interface do usuário para isso

Obtenha informações sobre preços

Preços personalizados

Veja avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Glean?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

O que mais gosto no Glean é como ele me ajuda a encontrar e acessar informações em todos os meus aplicativos de trabalho de maneira integrada. Ele economiza tempo, reduz o trabalho duplicado e torna a colaboração mais eficiente.

O que mais gosto no Glean é como ele me ajuda a encontrar e acessar informações em todos os meus aplicativos de trabalho de maneira integrada. Ele economiza tempo, reduz o trabalho duplicado e torna a colaboração mais eficiente.

4. Algolia (ideal para pesquisa fácil para desenvolvedores e otimização de comércio eletrônico)

via Algolia

A Algolia é uma plataforma de pesquisa API-first que ajuda as empresas a criar experiências de pesquisa rápidas para seus sites e aplicativos. Pense em tempos de resposta inferiores a 100 milissegundos com recursos inteligentes, como tolerância a erros de digitação, personalização e resultados com reconhecimento geográfico.

Ele se concentra na pesquisa voltada para o cliente, em vez do conhecimento interno. Isso o torna ótimo para sites de comércio eletrônico, plataformas de conteúdo e aplicativos em que a experiência do usuário afeta diretamente a receita.

A tecnologia de pesquisa neural da plataforma usa IA para entender a intenção do usuário e o contexto para obter resultados para o cliente.

Melhores recursos do Algolia

Implemente a pesquisa em vários idiomas para atender a públicos globais

Use recursos para gerenciamento dinâmico de conteúdo, análises avançadas e ferramentas de merchandising que oferecem benefícios como otimização de receita

Aproveite a pesquisa facetada para filtrar e refinar os resultados com eficiência

Integre-se a plataformas de comércio eletrônico como Shopify e Salesforce para otimizar a descoberta de produtos e as conversões

Limitações do Algolia

É difícil pesquisar vários índices para uma única consulta neste aplicativo

Os usuários relatam sinônimos e regras limitados para palavras-chave

Preços da Algolia

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Algolia

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Algolia?

Uma avaliação descreve assim:

O Algolia é uma ferramenta que vem com muitos recursos. No entanto, não é tão fácil de implementar quanto você imagina. Não é do tipo “plug and play”. A implementação é integrada ao site e você precisa trabalhar na interface antes de poder implementá-la corretamente.

O Algolia é uma ferramenta que vem com muitos recursos. No entanto, não é tão fácil de implementar quanto você imagina. Não é do tipo “plug and play”. A implementação é integrada ao site e você precisa trabalhar na interface antes de poder implementá-la corretamente.

5. Yext (melhor para gerenciamento de gráficos de conhecimento e automação de revisão)

via Yext

O Yext é uma plataforma de visibilidade de marca que ajuda as empresas a controlar sua presença digital, incluindo mecanismos de pesquisa com IA, mídias sociais e diretórios locais. Assim, você não precisa atualizar manualmente o horário de funcionamento, fotos ou informações de contato em centenas de plataformas.

A plataforma usa IA para otimizar páginas locais para pesquisas de alta intenção, automatiza a coleta de avaliações em mais de 80 plataformas e fornece análise de sentimentos para ajudar a manter a reputação da sua marca.

Melhores recursos do Yext

Crie e gerencie um “Gráfico de Conhecimento” que sincroniza tudo em tempo real com mais de 200 diretórios e serviços de pesquisa.

Monitore, colete e responda às avaliações dos clientes do Google, Facebook, Yelp e muito mais a partir de um único painel.

Automatize respostas de avaliação usando modelos baseados em IA, personalizando interações em escala.

Compartilhe avaliações positivas facilmente em seu site com widgets de avaliação simples.

Limitações do Yext

É difícil usar efetivamente seus recursos de colaboração em equipe.

A comunicação com o cliente não é confiável

Preços do Yext

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Yext

G2: 4,4/5 (mais de 850 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Yext?

Aqui está um breve depoimento de um usuário real:

O Yext facilita o gerenciamento de vários canais de avaliação e, especialmente, as atualizações do Google Business, tudo em um só lugar... Embora o produto principal seja forte, o Scout parece um pouco prematuro e não oferece valor suficiente para justificar o custo extra. Também gostaria que pudéssemos aproveitar melhor recursos mais avançados, como classificações de IA (Scout), mas parece que eles não são intuitivos o suficiente ou totalmente desenvolvidos.

O Yext facilita o gerenciamento de vários canais de avaliação e, especialmente, as atualizações do Google Business, tudo em um só lugar... Embora o produto principal seja forte, o Scout parece um pouco prematuro e não oferece valor suficiente para justificar o custo extra. Também gostaria que pudéssemos aproveitar melhor recursos mais avançados, como classificações de IA (Scout), mas parece que eles não são intuitivos o suficiente ou totalmente desenvolvidos.

6. Dashworks (ideal para descoberta de conhecimento impulsionada por IA e assistência ao fluxo de trabalho)

via Dashworks

O Dashworks é um software de pesquisa empresarial com inteligência artificial que automatiza até 87% das perguntas internas. Ele se conecta diretamente aos seus aplicativos, como Slack, Jira, e-mails e documentos, usando pesquisas de API em tempo real para descobrir instantaneamente informações relevantes.

A plataforma usa algoritmos avançados de aprendizado de máquina, incluindo GPT-4o e Claude. Sua abordagem de retenção zero de dados pesquisa seus sistemas conectados em tempo real, sem armazenar cópias, tornando as informações facilmente acessíveis.

Em vez de criar uma base de conhecimento centralizada tradicional, o Dashworks mantém tudo nos seus sistemas originais e os pesquisa dinamicamente.

Melhores recursos do Dashworks

Resuma documentos e e-mails instantaneamente, economizando tempo em leitura e pesquisa.

Marque perguntas ou respostas específicas para referência rápida posterior.

Organize o conteúdo automaticamente e exiba os arquivos e links mais importantes com base no uso real e na relevância.

Personalize os resultados com base no departamento, função e jargão da empresa para cada usuário.

Limitações do Dashworks

Não possui opções de integração flexíveis.

Não é possível definir um intervalo de tempo específico para recuperar as informações.

Preços do Dashworks

14 dias de avaliação gratuita

Plano para equipes: US$ 12/mês por usuário

Plano empresarial: US$ 15/mês por usuário (mínimo de 10 licenças)

Plano empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Dashworks

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dashworks?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão:

O Dashworks foi uma grande mudança para nossas operações de suporte na Luxury Presence... Embora a funcionalidade de pesquisa seja poderosa, há casos ocasionais em que os resultados não são tão precisos quanto gostaríamos, exigindo alguma pesquisa manual.

O Dashworks foi uma revolução para nossas operações de suporte na Luxury Presence... Embora a funcionalidade de pesquisa seja poderosa, há casos ocasionais em que os resultados não são tão precisos quanto gostaríamos, exigindo alguma pesquisa manual.

7. Lucidworks Fusion (ideal para pesquisa híbrida e orquestração de IA generativa)

via Lucidworks Fusion

O Lucidworks é um software de pesquisa empresarial com inteligência artificial, criado para quebrar silos de dados e aumentar a produtividade com pesquisa inteligente em diversas propriedades digitais.

Usando a Pesquisa Híbrida Neural, ela combina a correspondência tradicional de palavras-chave com a compreensão semântica impulsionada por IA. A plataforma oferece opções de implantação flexíveis, incluindo SaaS, auto-hospedagem ou híbrida.

Você também obtém ferramentas abrangentes, como Studios (uma interface sem código para criar experiências de pesquisa) e Signals Beacon para rastreamento de interação do usuário em tempo real. Funciona bem tanto com pesquisa de comércio eletrônico voltada para o cliente quanto com descoberta de conhecimento interno.

Melhores recursos do Lucidworks Fusion

Orquestre sinfonias de IA em toda a sua empresa com a Lucidworks AI, combinando pesquisa híbrida e IA generativa para uma descoberta de dados mais inteligente

Treine, gerencie e implante modelos de incorporação personalizados para otimizar o desempenho de métricas comerciais e linguísticas específicas do domínio

Conecte e unifique dados estruturados e não estruturados de diversas fontes usando o Lucidworks Data Acquisition

Limitações do Lucidworks Fusion

Os usuários relatam que a documentação técnica muitas vezes não é suficiente, pois não fornece as respostas que se procura

Segmentos de código corrompidos estão presentes em muitos lugares, dificultando a leitura

Preços do Lucidworks Fusion

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lucidworks Fusion

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lucidworks Fusion?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

Plataforma de pesquisa de processamento de grandes volumes de dados que auxilia equipes de TI com consultas de documentos, indexação NoSQL e criação de bancos de dados. O recurso que mais gostei foi a pesquisa contextual. A visualização de dados é excelente e fácil de usar.

Plataforma de pesquisa de processamento de grandes volumes de dados que auxilia equipes de TI com consultas de documentos, indexação NoSQL e criação de bancos de dados. O recurso que mais gostei foi a pesquisa contextual. A visualização de dados é excelente e fácil de usar.

8. Elastic Enterprise Search (ideal para pesquisas escaláveis de nível empresarial com análises avançadas)

via Elastic Enterprise Search

O Elasticsearch é um popular mecanismo de pesquisa de código aberto que alimenta tudo, desde as recomendações de conteúdo da Netflix até as análises em tempo real da Uber. Você obtém controle total sobre sua infraestrutura de pesquisa.

Seus recursos avançados de IA, como pesquisa vetorial e geração aumentada de recuperação, permitem uma compreensão semântica além da simples correspondência de palavras-chave.

Ao contrário de ferramentas mais especializadas, o ecossistema da Elastic inclui o Kibana para visualização de dados e o Logstash para processamento de dados. Isso cria um conjunto de ferramentas para pesquisa, análise e monitoramento. Enquanto o GoSearch AI se concentra especificamente em sistemas de gerenciamento de conhecimento no local de trabalho, o Elastic é mais uma ferramenta para desenvolvedores criarem aplicativos de pesquisa personalizados.

Melhores recursos do Elastic Enterprise Search

Expanda de forma integrada com uma arquitetura distribuída que suporta fragmentação, replicação e indexação dinâmica

Obtenha alta disponibilidade e tolerância a falhas por meio de mecanismos automatizados de failover e replicação entre clusters

Monitore o uso da pesquisa e o comportamento do usuário para otimizar a relevância da pesquisa e melhorar a experiência do usuário

Limitações do Elastic Enterprise Search

É difícil reindexar documentos se houver uma mudança significativa no esquema

Configurar índices ou pontos de dados para pesquisa pode ser complicado.

Preços do Elastic Enterprise Search

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Elastic Enterprise Search

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Elastic Enterprise Search?

Veja o que este revisor tem a dizer:

É muito rápido, fácil de implementar e escalável, oferece uma solução completa desde a ingestão de dados usando um grande número de integrações com outras ferramentas e plataformas... A migração de bancos de dados tradicionais, que mantêm muitas relações em seus esquemas de tabelas, é difícil de migrar para o Elastic, pois existem alguns outros truques e técnicas para fazer isso, mas acho que pode ser melhorado.

É muito rápido, fácil de implementar e escalável, oferece uma solução completa desde a ingestão de dados usando um grande número de integrações com outras ferramentas e plataformas... A migração de bancos de dados tradicionais, que mantêm muitas relações em seus esquemas de tabelas, é difícil de migrar para o Elastic, pois existem alguns outros truques e técnicas para fazer isso, mas acho que pode ser melhorado.

9. Coveo (melhor para análise de pesquisa empresarial com base em IA)

via Coveo

O Coveo se conecta a mais de 50 fontes, como Salesforce, Microsoft 365 e ServiceNow, para consolidar tudo. O que diferencia o Coveo é seu foco em compreender a intenção do usuário.

Usando processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, ele oferece resultados contextuais, ajuste automático de relevância e classificações personalizadas com base nas funções e comportamentos dos usuários.

A ferramenta de pesquisa de intranet com IA também fornece recomendações proativas de conteúdo e análises detalhadas para rastrear interações e identificar lacunas de conteúdo. Ao contrário de ferramentas de pesquisa mais básicas, ela funciona tanto com gerenciamento de conhecimento interno quanto com aplicativos voltados para o cliente.

Melhores recursos do Coveo

Organize páginas de listagem de produtos com suporte de IA, usando o Gerenciador de Páginas de Listagem de Produtos para uma comercialização ideal.

Pesquise em toda a empresa a partir do Slack sem alternar entre aplicativos usando o aplicativo Coveo Slack.

Acesse análises avançadas por meio da integração com o Snowflake para combinar os dados do Coveo com outras ferramentas de inteligência de negócios.

Habilite a classificação alimentada por IA e sugestões suspensas para otimizar os fluxos de trabalho no suporte ao cliente.

Limitações do Coveo

Lidar com o sistema de relatórios em sua plataforma administrativa pode ser desafiador, ao contrário das alternativas ao Coveo.

As respostas de suporte e a documentação precisam ser melhoradas.

Preços da Coveo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coveo

G2: 4,3/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coveo?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

O Coveo nos permite criar um índice unificado de todo o nosso conhecimento sobre produtos. Usando os modelos de permissão e personalizações integrados do Coveo, podemos então fornecer esse conteúdo de várias maneiras... Às vezes, novos recursos são lançados e, depois de um certo tempo, não são atualizados ou oferecem suporte. A integração com o Slack é um exemplo. Alguns dos serviços profissionais que contratamos consumiram horas mais rápido do que o esperado.

O Coveo nos permite criar um índice unificado de todo o nosso conhecimento sobre produtos. Usando os modelos de permissão e personalizações integrados do Coveo, podemos então fornecer esse conteúdo de várias maneiras... Às vezes, novos recursos são lançados e, depois de um certo tempo, não são atualizados ou suportados. A integração com o Slack é um exemplo. Alguns dos serviços profissionais que contratamos consumiram horas mais rápido do que o esperado.

10. IBM Watson Discovery (ideal para ingestão avançada de dados não estruturados e pesquisa contextual)

via IBM Watson Discovery

A IBM oferece uma pesquisa de base de conhecimento alimentada por IA através do Watson Discovery, uma plataforma que usa NLP e ML avançados para revelar insights de diversos repositórios de dados.

A plataforma reconhece estruturas de documentos, extrai conteúdo de tabelas e cabeçalhos e extrai texto de imagens usando tecnologia OCR.

Integre IA generativa e grandes modelos de linguagem por meio da plataforma Watsonx da IBM. Depois disso, você pode usar uma estrutura de geração aumentada por recuperação para produzir respostas e insights contextualmente relevantes e até mesmo gerar consultas SQL a partir de dados complexos.

Melhores recursos do IBM Watson Discovery

Incorpore, normalize e enriqueça dados não estruturados de vários formatos, como JSON, HTML, PDF e Word.

Garanta segurança de nível empresarial com acesso baseado em funções, criptografia e recursos de auditoria.

Ensine ao “Watson” a linguagem do seu setor com ferramentas intuitivas para integração personalizada de conhecimento de domínio.

Limitações do IBM Watson Discovery

Ele mostra erros quando você realiza várias consultas.

Tem dificuldade com quaisquer dados que contenham imagens.

Preços do IBM Watson Discovery

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM Watson Discovery?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

O IBM Watson Studio ajuda a extrair valor dos dados, combinando os vários processos de análise de dados. Essas fases incluem a aquisição e limpeza de dados, a comunicação de descobertas e a aplicação de modelos de IA. O IBM Watson Studio foi desenvolvido pela IBM. O fato de o aplicativo facilitar o fornecimento de exemplos e informações aos outros membros do grupo foi outro recurso que se mostrou de grande utilidade.

O IBM Watson Studio ajuda a extrair valor dos dados, combinando os vários processos de análise de dados. Essas fases incluem a aquisição e limpeza de dados, a comunicação de descobertas e a aplicação de modelos de IA. O IBM Watson Studio foi desenvolvido pela IBM. O fato de o aplicativo facilitar o fornecimento de exemplos e informações aos outros membros do grupo foi outro recurso que se mostrou de grande utilidade.

Explorar essas alternativas ao GoSearch AI mostra claramente uma coisa: a pesquisa é apenas metade da batalha.

Depois de encontrar as informações certas, você ainda precisa conectá-las ao seu trabalho, à sua equipe e aos seus objetivos maiores.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece exatamente isso. Com o Enterprise Search, você pode obter respostas de todo o seu espaço de trabalho instantaneamente. O ClickUp Brain e o ClickUp Brain MAX vão além com resumos alimentados por IA, geração de tarefas e insights contextuais mais profundos.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅