12 modelos gratuitos de estratégia de TI para metas orientadas pela tecnologia em 2025

Todos falam sobre alinhar a TI com a estratégia e os objetivos de negócios, mas quando você está imerso nas tarefas do dia a dia, esse alinhamento parece mais um chavão do que uma realidade.

Os prazos se acumulam, as prioridades mudam sem aviso prévio e ainda assim espera-se que você apresente uma “visão estratégica” até sexta-feira.

É aí que um modelo de estratégia de TI mostra sua utilidade. Ele ajuda você a reservar tempo para pensar mais amplamente sobre seu departamento de TI, seus objetivos de negócios e como seu roteiro tecnológico apoia resultados reais.

Para ajudá-lo a começar (ou a sair do impasse), reunimos modelos de estratégia de TI gratuitos e selecionados para se adequarem a diferentes setores, objetivos, iniciativas estratégicas e estágios de crescimento. 🚀

🧠 Curiosidade: Harold J. Leavitt e Thomas L. Whisler introduziram o termo “tecnologia da informação” pela primeira vez em 1958, em um artigo para a Harvard Business Review!

Modelos de planos estratégicos de TI em resumo

Aqui está um resumo de todos os modelos de estratégia de TI listados neste blog:

O que são modelos de planos estratégicos de TI?

Os modelos de estratégia de TI são estruturas organizadas para planejar como a tecnologia pode apoiar os objetivos da sua organização, incluindo áreas importantes como infraestrutura, segurança de dados, relatórios e transformação digital, entre outras.

Esses modelos oferecem um formato claro para definir suas prioridades, estabelecer cronogramas, atribuir responsabilidades e, por fim, medir o progresso sem precisar começar do zero todas as vezes.

Eles ajudam você a conectar decisões técnicas a objetivos de negócios e a medir o sucesso, muitas vezes onde muitos planos de TI falham.

Mas por que você precisa desses modelos? Os modelos de estratégia de TI mantêm sua abordagem consistente e focada ao elaborar um novo plano estratégico de TI que se alinhe aos objetivos de negócios da sua organização. Eles são especialmente úteis quando várias equipes estão envolvidas ou quando você precisa comunicar sua estratégia à liderança de forma clara.

➡️ Leia mais: Modelos de TI para gerentes de tecnologia e equipes de TI

O que torna um modelo de estratégia de TI bom?

Um modelo de plano estratégico de TI bem-sucedido deve facilitar o raciocínio, a comunicação e a execução, sem forçá-lo a seguir o processo de outra pessoa.

Além disso, uma estratégia de TI bem estruturada garante a alocação ideal de recursos e um plano de implementação abrangente que aprimora os processos de negócios e oferece valor comercial mensurável.

Aqui estão cinco fatores que determinam o sucesso ou o fracasso de um modelo de estratégia de TI:

Estrutura: Procure uma estrutura clara que divida a visão, as metas, os cronogramas e as iniciativas em um fluxo lógico ✅️

Objetivos de negócios: Priorize modelos que vinculem os esforços tecnológicos aos objetivos de negócios, para que a estratégia permaneça fundamentada no que é importante ✅️

Adaptabilidade: escolha um que permita flexibilidade para adaptar o formato com base no seu setor, estrutura de equipe ou estágio de transformação ✅️

Meça os KPIs: use modelos que definam resultados mensuráveis e indicadores-chave de desempenho (KPIs) para manter o progresso visível e alinhado com suas métricas de sucesso ✅️

Colaboração: Selecione um modelo de estratégia de TI que não ignore o mapeamento das partes interessadas para esclarecer funções, aprovações e quem é responsável por quê ✅️

💡 Dica profissional: padronizar os processos em todo o seu ecossistema de TI garante consistência e reduz erros. Assim, cria uma base sólida para a execução de uma estratégia de TI escalável e de longo prazo.

Os 12 melhores modelos de estratégia de TI para o sucesso empresarial

Confira estes modelos abrangentes de planos estratégicos de TI da ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho:

1. Modelo de roteiro estratégico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Inicie seu processo de planejamento estratégico de TI com o modelo de roteiro estratégico do ClickUp

Sabe aquele momento em que você fica olhando para o seu backlog tecnológico, tentando conectá-lo à estratégia e às metas de negócios deste ano, e nada faz sentido? O modelo de roteiro estratégico do ClickUp é uma ferramenta de roteiro estratégico pronta para uso e fácil de usar, que ajuda exatamente nisso.

Ele divide metas de alto nível em fluxos de trabalho acionáveis, com cronogramas e resultados mensuráveis.

Cada etapa do roteiro é exibida de forma clara, facilitando o alinhamento das equipes multifuncionais em relação aos objetivos de longo prazo, mantendo as ações de curto prazo visíveis. As iniciativas prioritárias permanecem em destaque, ajudando a liderança a se concentrar nos resultados comerciais, em vez de tarefas isoladas.

Por que você vai adorar:

Visualize os objetivos gerais de TI e de negócios em cronogramas trimestrais ou anuais

Alinhe as equipes de liderança, produto e técnica em prioridades unificadas

Monitore o progresso por meio de visualizações dinâmicas e atualizações

Acompanhe todas as iniciativas usando campos personalizados, como duração em dias, impacto e facilidade de implementação

Ideal para: Líderes de TI e gerentes de projeto que buscam uma maneira simples, mas poderosa, de planejar e comunicar iniciativas de longo prazo entre departamentos.

2. Clique no modelo de roteiro de TI

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de roteiro de TI do ClickUp para um planejamento sólido da estratégia de TI e acompanhamento do progresso

Na área de TI, as coisas raramente saem como planejado. As prioridades mudam, as partes interessadas mudam de ideia e o orçamento sempre precisa ser reformulado no meio do projeto. O modelo de roteiro de TI do ClickUp oferece um caminho claro para coordenar o trabalho de infraestrutura, desenvolvimento e políticas entre as equipes.

Este modelo permite mapear dependências e sinalizar obstáculos antes que eles se tornem problemas.

Além disso, os cronogramas do projeto, os principais marcos e as responsabilidades de propriedade são integrados em uma única plataforma. Como resultado, o roteiro de TI orienta as equipes a identificar sobreposições, dependências e riscos no início do ciclo de planejamento.

Por que você vai adorar:

Consolide iniciativas de hardware, software e políticas em um único roteiro

Atribua responsabilidades claras para cada etapa da execução de TI e acompanhe as metas de TI de curto e longo prazo lado a lado

Visualize os estados atuais e futuros de TI usando visualizações em tabelas e linhas do tempo para destacar caminhos críticos e gargalos

Organize as tarefas diárias de TI que geralmente ficam enterradas em uma planilha em uma visualização colaborativa

Ideal para: Equipes e departamentos de TI de médio a grande porte que supervisionam projetos complexos de infraestrutura digital e ciclo de vida de sistemas envolvendo várias equipes.

3. Modelo de quadro branco para plano estratégico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acesse o poder do mapeamento colaborativo de estratégias por meio do modelo de quadro branco para planos estratégicos do ClickUp

Durante os primeiros workshops estratégicos ou sessões trimestrais de visão, as partes interessadas costumam recorrer ao brainstorming visual para compreender os objetivos comerciais mais amplos. O modelo de quadro branco para planos estratégicos da ClickUp oferece um espaço flexível e colaborativo para delinear as metas comerciais e de TI, o alinhamento de recursos e o mapeamento de resultados.

Crie diagramas estratégicos do zero, insira imagens, mapeie estruturas hierárquicas e até mesmo anexe documentos ou tarefas diretamente aos seus recursos visuais.

Ao contrário dos documentos estáticos, esse formato de quadro branco permite a colaboração em tempo real, para que os membros da equipe em diferentes locais possam criar estratégias em conjunto e se adaptar rapidamente à medida que as ideias e as tendências tecnológicas evoluem.

🎥 Aprenda a estimular a colaboração em equipe com os quadros brancos do ClickUp:

Por que você vai adorar:

Use elementos codificados por cores para separar pilares estratégicos ou funções de negócios

Reúna feedback, riscos e necessidades de recursos em um único espaço visual para criar uma estrutura de governança

Passe da concepção à execução sem duplicar esforços, enquanto traça o roteiro tecnológico

Use setas, imagens e fluxogramas para visualizar estratégias complexas e infraestrutura de rede

Ideal para: equipes de estratégia e executivos de TI que desenvolvem planos ágeis e multifuncionais por meio da colaboração visual para atingir os objetivos de negócios.

4. Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga clareza aos objetivos gerais da sua empresa com o modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Sabe aqueles momentos em que suas equipes de vendas, produtos e marketing crescem em direções ligeiramente diferentes? O modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp resolve isso com um plano baseado no tempo que conecta o estado atual dos seus negócios ao ponto onde você deseja chegar.

Essa visualização da linha do tempo ajuda a quebrar silos e garante que todos avancem no mesmo ritmo. As faixas de tarefas também são codificadas por cores, transformando iniciativas dispersas em uma estratégia visual coerente.

Por que você vai adorar:

Coloque as iniciativas estratégicas em uma linha do tempo visual, destacando prazos, colaboradores e dependências

Visualize as principais iniciativas ao longo de semanas, meses ou trimestres em uma linha do tempo horizontal

Use as visualizações de linha do tempo, Gantt, quadro e documento para se adaptar à forma de pensar da sua equipe

Monitore os resultados e o envolvimento da equipe com campos personalizados integrados

Ideal para: equipes multifuncionais, estrategistas de projetos e PMOs que estão coordenando implementações de TI em prazos prolongados, que precisam de um roteiro compartilhado para coordenar as metas de produto, vendas e marketing.

5. Modelo de quadro branco da matriz de estratégia geral do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie, compare e priorize estratégias de crescimento com o modelo de quadro branco ClickUp Grand Strategy Matrix

Organizações que enfrentam um alto crescimento de mercado, mas baixa vantagem competitiva, muitas vezes têm dificuldade para decidir seus próximos passos. O modelo de quadro branco ClickUp Grand Strategy Matrix ajuda a avaliar opções estratégicas, comparando as capacidades internas com as pressões externas do mercado.

Ele incentiva o pensamento estruturado em torno da diversificação, inovação ou redução de custos, orientando as decisões executivas por meio de uma estrutura clássica 2×2 adaptada ao cenário digital atual. Cada quadrante deste modelo (penetração no mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação) fornece uma estrutura para avaliar suas opções.

Por que você vai adorar:

Trace estratégias de TI ou de negócios em um quadrante com base no crescimento e na competitividade

Acesse análises para priorizar entre movimentos ofensivos e defensivos

Colabore em tempo real usando comentários, imagens e notas adesivas

Use a matriz como um documento dinâmico para refinar as decisões à medida que você coleta dados

Ideal para: Líderes de TI e negócios que estão passando por grandes mudanças, reorientações de investimentos ou expansão de mercado.

🧠 Curiosidade: Mais de 40% das organizações estão reavaliando a dependência da nuvem pública, com algumas mudando para modelos híbridos ou locais para gerenciar custos e exposição regulatória, de acordo com um relatório da McKinsey.

💡 Dica profissional: considere incorporar o planejamento ágil de capacidade ao criar sua estratégia de TI com os modelos do ClickUp. As técnicas ágeis podem ajudá-lo a alocar melhor os recursos e gerenciar a carga de trabalho da equipe.

6. Modelo de estratégia de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje de forma mais inteligente, não mais difícil, com o modelo de estratégia de projeto ClickUp para projetos de TI bem-sucedidos

Para equipes de TI que lançam projetos de alto risco — como migrações de dados, integrações de SaaS ou implantações de ERP —, uma estratégia sólida antecipada reduz o caos posterior. O modelo de estratégia de projeto ClickUp cria um espaço para definir o escopo, o cronograma, os riscos e o impacto antes do início da execução do projeto.

Ele oferece suporte a modelos de projeto em cascata e ágeis, dando às equipes uma direção clara enquanto se adaptam às mudanças no terreno. Atribua responsabilidades claras e acompanhe o progresso em todas as fases, desde o início até a entrega. Isso se torna especialmente útil quando você está lidando com vários cronogramas e pilhas de tecnologia.

Por que você vai adorar:

Classifique os resultados em KPIs e pontos de verificação mensuráveis

Defina Objetivos e Resultados-Chave (OKRs) e alinhe sua equipe em torno de resultados mensuráveis

Divida iniciativas complexas em fases e subtarefas gerenciáveis

Acompanhe o desempenho usando o status RAG, o nível de risco e a taxa de conclusão

Ideal para: Gerentes de projetos técnicos e equipes de TI que formalizam estratégias antes de passar para a fase de execução com um plano estratégico de TI eficaz.

📚 Leia também: Estratégias de orçamento de TI para melhorar a gestão financeira

📣 Opinião do cliente: Veja o que Jordan Patrick, diretor de produtos da Harness, disse sobre o uso do ClickUp: A mudança para o uso do ClickUp por todas as equipes proporcionou um centro centralizado para todas as nossas equipes e usuários existirem e serem capazes de organizar seu próprio trabalho, ao mesmo tempo em que acompanham os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é ótimo para as equipes de CS, Vendas e Desenvolvimento gerenciarem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa! A mudança para o uso do ClickUp por todas as equipes proporcionou um centro centralizado para todas as nossas equipes e usuários existirem e serem capazes de organizar seu próprio trabalho, ao mesmo tempo em que acompanham os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é ótimo para as equipes de CS, Vendas e Desenvolvimento gerenciarem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa!

7. Modelo de plano de ação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje seu próximo passo com o modelo de plano de ação do ClickUp

O modelo de plano de ação ClickUp organiza as tarefas por prioridade. Ele visualiza seu status em tempo real, conectando decisões de alto nível a tarefas específicas, responsáveis e prazos em uma estrutura prática. Assim, em vez de depender de notas dispersas ou acompanhamentos desconexos, as equipes ganham um plano centralizado para executar e relatar o progresso com clareza.

Use-os para planejar o lançamento de um produto, esboçar um roteiro de atualização de TI, gerenciar uma iniciativa de mudança interna e muito mais. Adicione notas adesivas, fluxogramas, cronogramas ou qualquer outra coisa que ajude sua equipe a pensar, planejar e executar com mais clareza.

Por que você vai adorar:

Atribua responsabilidades e acompanhe a conclusão em todas as linhas de trabalho

Crie alinhamento entre o planejamento estratégico e a execução na linha de frente

Arraste e solte tarefas em seções categorizadas para obter clareza instantânea

Adicione recursos visuais, etiquetas de status e notas da equipe para melhorar a transparência

Ideal para: equipes de operações de TI que transformam insights ou auditorias em etapas mensuráveis e responsabilidade.

➡️ Leia mais: Os melhores softwares de gerenciamento de auditoria para auditorias internas simplificadas

8. Modelo de plano de comunicação de incidentes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a comunicação de forma eficaz durante uma crise com o modelo de plano de comunicação de incidentes do ClickUp

Ninguém quer elaborar um plano de comunicação durante uma crise. Este modelo de plano de comunicação de incidentes da ClickUp oferece uma base sólida para você começar, de modo que, quando algo der errado, você não precise se preocupar em descobrir quem precisa saber o quê.

De escalonamentos internos a atualizações para as partes interessadas e divulgações aos clientes, este modelo apoia uma abordagem proativa em vez de uma reação precipitada. Use-o e você terá um esboço claro das partes interessadas, funções predefinidas, resultados comerciais, marcos importantes e caminhos de escalonamento, tudo disposto em um documento editável.

Por que você vai adorar:

Mapeie as etapas de comunicação interna e externa durante a resposta a incidentes

Organize caminhos de escalonamento, pontos de discussão e listas de contatos para alinhar as equipes jurídicas, de relações públicas e de TI em mensagens unificadas

Acompanhe as comunicações em tempo real com status personalizados

Aprimore ferramentas de colaboração, como threads de comentários e tags de prioridade

Ideal para: equipes de TI e resposta a crises que preparam comunicações estruturadas sobre interrupções, incidentes de segurança ou falhas graves no sistema.

📮 ClickUp Insight: Apenas 7% dos profissionais dependem principalmente da IA para gerenciamento e organização de tarefas. Isso pode ser porque as ferramentas são restritas a calendários, listas de tarefas ou aplicativos de e-mail. Com o ClickUp, a mesma IA alimenta seus e-mails ou outros fluxos de trabalho de comunicação, calendário, tarefas e documentação. Pergunte: “Quais são minhas prioridades hoje?” O ClickUp Brain pesquisará em todo o seu espaço de trabalho e informará exatamente o que você precisa fazer com base na urgência e importância. Assim, o ClickUp consolida mais de 5 aplicativos para você em um único superaplicativo!

9. Modelo de lista de projetos de TI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna tudo em uma visão organizada com o modelo de lista de projetos de TI do ClickUp

O modelo de lista de projetos de TI do ClickUp cria uma visão unificada de todos os projetos ativos e planejados, categorizados por tipo, cronograma, responsável e prioridade estratégica. Esse modelo de lista de projetos serve tanto como ferramenta de planejamento quanto como resumo executivo, tornando o acompanhamento do status e o equilíbrio de recursos muito mais eficientes.

Use este modelo para organizar todas as tarefas, marcos e dependências em um só lugar. Divida os projetos por fase, funções e responsabilidades, declaração de visão de TI, objetivos estratégicos e atualize as partes interessadas.

Por que você vai adorar:

Centralize todos os projetos de TI em andamento em um banco de dados estruturado para manter a visibilidade do planejamento de capacidade e carga de trabalho

Apresente resumos de projetos e aborde desafios durante reuniões com as partes interessadas sem esforço, para processos de gestão eficazes

Acesse status de tarefas personalizados, como A fazer, Em andamento, Em revisão, Concluído etc., para verificar se as metas comerciais mais amplas estão sendo atingidas

Priorize iniciativas com tags de prioridade e indicadores RAG para destacar tarefas críticas em comparação com tarefas de menor risco

Ideal para: diretores de TI e PMOs que supervisionam grandes portfólios de iniciativas que precisam aproveitar a tecnologia de forma eficaz para uma supervisão centralizada.

🧠 Curiosidade: 52% dos CIOs relatam que gerenciar relacionamentos com fornecedores de tecnologia estratégica é agora uma das principais preocupações da diretoria, impulsionada pela consolidação no mercado de nuvem e software, de acordo com uma pesquisa da McKinsey.

➡️ Leia mais: Modelos de melhoria de processos no ClickUp e no Word para otimizar a eficiência

10. Modelo de plano de ação SMART da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Objetivos claros, etapas concretas e progresso real com o modelo de plano de ação SMART da ClickUp

O modelo de plano de ação SMART da ClickUp ajuda você a transformar objetivos amplos em tarefas específicas e bem definidas que serão realizadas. Seguir o método SMART —específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado— manterá sua equipe alinhada e com a responsabilidade em primeiro plano.

Este modelo de documento pronto para uso e fácil de usar transforma ambições vagas e iniciativas de tecnologia da informação em etapas pragmáticas. Ele ajuda indivíduos e equipes a esclarecer objetivos, acompanhar resultados e manter a responsabilidade sem perder de vista a visão mais ampla.

Por que você vai adorar:

Defina métricas de sucesso e atribua prazos concretos

Visualize o progresso com as visualizações integradas do Calendário e do Painel

Aumente a responsabilidade atribuindo tarefas com prazos claros

Automatize fluxos de trabalho repetitivos para melhorar a eficiência operacional e o gerenciamento de riscos

Ideal para: Líderes de TI e membros de equipes que desejam clareza e responsabilidade em todas as iniciativas.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de análise de causa raiz com cinco porquês

11. Modelo de estratégia e plano de transformação digital da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Dê estrutura para modernizar suas operações sem perder o ritmo com o modelo de estratégia e plano de transformação digital do ClickUp

Seja para implantar serviços em nuvem ou repensar fluxos de trabalho legados com tecnologias emergentes, a transformação digital requer mais do que palavras da moda — ela precisa de uma execução estruturada. O modelo de estratégia e plano de transformação digital do ClickUp orienta as equipes na identificação do estado atual, na definição da visão futura e no planejamento das etapas.

Os principais componentes da transformação, desde a adesão das partes interessadas até a migração da plataforma, são documentados de forma clara para que o impulso não pare no meio do caminho.

Por que você vai adorar:

Mapeie os recursos digitais atuais e as metas futuras para verificar se eles estão alinhados com sua declaração de missão

Sequencie os esforços de transformação com equipes responsáveis e resultados esperados

Acompanhe a adoção de mudanças, os riscos e a alocação de recursos para suas iniciativas de TI

Relate o progresso à liderança com recursos visuais baseados em dados

Ideal para: CIOs, líderes de inovação e estrategistas de TI que lideram esforços de transformação em nível empresarial com um plano de estratégia de TI eficaz para aumentar a satisfação do cliente.

📚 Leia também: Como resolver desafios comuns do atendimento ao cliente

12. Modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Navegue pelas mudanças com clareza com o modelo de plano de gerenciamento de mudanças do ClickUp

O modelo de plano de gerenciamento de mudanças da ClickUp ajuda a antecipar obstáculos, segmentar públicos e orientar a adoção por meio de um planejamento estruturado.

Projetado com automações avançadas e várias visualizações (Documento, Linha do tempo e Lista), ele oferece a estrutura e a flexibilidade necessárias para orientar sua equipe com confiança durante as mudanças.

Com 12 status e 19 automações, este modelo se adapta ao seu fluxo de trabalho, e não o contrário. Não se trata apenas de treinamento, mas de preparar as pessoas, acompanhar o envolvimento e fazer ajustes com base em feedback em tempo real.

Por que você vai adorar:

Ajuste as estratégias com base no feedback das partes interessadas e nos resultados da implementação

Automatize atualizações de tarefas, acompanhamento de subtarefas e campos personalizados para reduzir o trabalho manual

Organize suas iniciativas de mudança em diferentes visualizações para obter mais clareza e melhorar o planejamento

Mantenha as principais partes interessadas informadas e alinhadas com as mudanças de status em tempo real

Ideal para: Líderes de mudança que gerenciam a adoção e a resistência dos usuários em implementações de sistemas de TI ou mudanças de política.

💡Dica profissional: A mudança é inevitável nos processos de TI. No entanto, a implementação do Gerenciamento do Ciclo de Vida de TI (ITLM) ajuda você a navegar por ela com facilidade, evitando falhas inesperadas e maximizando o valor dos seus investimentos.

Impulsione seu plano de estratégia de TI para o sucesso com o ClickUp

Lembre-se sempre de que alinhar os investimentos em tecnologia com as necessidades da sua empresa e o modelo de negócios em evolução é fundamental para implementar com sucesso sua estratégia de TI.

Os modelos de planos estratégicos de TI da ClickUp são essenciais para equipes de TI que lidam com transições complexas, atualizações digitais ou lançamentos de projetos ambiciosos.

Talvez você esteja planejando sua próxima grande mudança ou tentando não perder o ritmo no meio do caminho; esses modelos otimizarão as operações para criar uma estratégia personalizada para você, para que você permaneça à frente com clareza e determinação.

Curioso para saber como a mudança pode ser mais tranquila? Inscreva-se no ClickUp e veja por si mesmo.