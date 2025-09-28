Modelos de orçamento 50/30/20 gratuitos para gerenciar suas finanças com facilidade

Sejamos honestos: fazer um orçamento parece tão divertido quanto organizar a gaveta das meias (o que você definitivamente também tem evitado). Mas e se a gestão do seu dinheiro não exigisse um diploma em finanças, 10 planilhas e uma pequena crise existencial?

Apresentamos: a regra mágica do orçamento 50/30/20.

É muito simples: 50% para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupanças. Para facilitar ainda mais, temos modelos de orçamento 50/30/20 que oferecem uma estrutura para ajudá-lo a organizar suas finanças e construir um plano financeiro de longo prazo.

Quer você viva de um empréstimo estudantil, salário ou dinheiro extra, este sistema de orçamento pode se encaixar na sua rotina sem virar sua vida de cabeça para baixo. Continue lendo para obter modelos gratuitos, estratégias inteligentes e dicas para colocar seus gastos nos trilhos — a partir do próximo mês.

Modelos de orçamento 50/30/20 em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de orçamento 50/30/20 listados abaixo:

O que são modelos de orçamento 50/30/20?

Morgan Housel escreve em The Psychology of Money(A Psicologia do Dinheiro):

Ter sucesso com o dinheiro tem pouco a ver com a sua inteligência e muito a ver com o seu comportamento.

Um modelo de orçamento 50/30/20 ajuda a moldar esse comportamento, oferecendo um método simples para gerenciar sua renda. Ele divide sua renda líquida em três partes:

50% para necessidades como seguro saúde e contas

30% para desejos, como entretenimento

20% para poupança e pagamento de dívidas

Em vez de controlar cada centavo, você categoriza suas despesas mensais com base em prioridades. Esses modelos funcionam como estruturas prontas para uso para organizar as finanças, facilitando o início do orçamento, o monitoramento dos gastos reais e o alcance das metas financeiras sem complicar demais o processo

O que torna um modelo de orçamento 50/30/20 bom?

Um modelo de orçamento 50/30/20 eficaz ajuda você a acompanhar, ajustar e planejar despesas e metas da vida real. O modelo certo deve detalhar claramente a renda mensal e orientar suas decisões financeiras mês após mês. Principais recursos a serem considerados:

Seções de alocação claras: acompanhe suas necessidades, desejos e economias rapidamente, com base em sua renda mensal real

Fórmulas integradas: deixe o modelo calcular automaticamente quanto você deve gastar e economizar de sua renda líquida

Seções para despesas fixas: Certifique-se de que suas despesas essenciais, como aluguel, serviços públicos e seguro saúde, sejam sempre priorizadas

Campos personalizáveis: ajuste seu plano facilmente ao se concentrar no pagamento de dívidas, fundos de emergência ou investimentos

Rastreadores de gastos reais vs. planejados: compare o que você pretendia gastar com o que realmente gastou para identificar rapidamente os gastos desnecessários

Resumos visuais: Veja suas metas de poupança e o progresso das despesas com gráficos que tornam sua história financeira mais clara

Espaço para planejamento futuro: Reserve dinheiro de bônus, reembolsos ou ganhos extras para seus objetivos financeiros maiores

As melhores opções de modelos de orçamento 50/30/20

Gerenciar seu orçamento mensal fica muito mais fácil quando você tem as ferramentas certas ao seu lado.

Aqui estão alguns dos melhores modelos de orçamento 50/30/20 que podem ajudá-lo a alocar sua renda, controlar suas despesas e aumentar suas metas de poupança com precisão.

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize e organize suas receitas e despesas com o modelo de orçamento simples do ClickUp.

O modelo de orçamento simples do ClickUp reduz o orçamento ao que ele deve ser: simples. Em vez de guias intermináveis e fórmulas ocultas, você obtém um sistema visual que mapeia de forma organizada suas necessidades, desejos, economias e áreas de pagamento de dívidas.

Você pode facilmente inserir novas transações, acompanhar a renda líquida e planejar as despesas mensais sem muito trabalho manual.

Além disso, você pode alternar o foco entre visualizações de orçamento, como Caixa Líquido, Acompanhamento de Receitas e Gestão de Despesas, sempre que quiser aprimorar sua visão financeira. Você não precisa descobrir tudo sozinho — o ClickUp orienta você com uma visualização integrada de Introdução.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Configure campos personalizados para categorizar as despesas mês a mês

Acompanhe os gastos reais em comparação com os planejados usando visualizações dinâmicas de tabelas

Use recursos de gerenciamento de projetos, como atualizações de status para cada lançamento financeiro

Monitore suas metas de poupança e acompanhe o progresso do orçamento do projeto visualmente com painéis de controle

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam uma maneira estruturada e descomplicada de organizar seu orçamento 50/30/20 e mantê-lo atualizado com o mínimo de esforço.

📹 Veja como otimizar seu orçamento no ClickUp:

2. Modelo de orçamento pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie facilmente todo o seu panorama financeiro com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp.

O modelo de orçamento pessoal do ClickUp foi projetado para pessoas que desejam ter mais controle sem a complexidade dos aplicativos de orçamento tradicionais. Ele se concentra em criar hábitos inteligentes, ajudando você a registrar tudo, desde sua renda mensal até gastos discricionários, em um espaço de trabalho fácil de usar.

Você encontrará visualizações em quadro, lista e calendário que apresentam sua renda, despesas fixas e metas. É mais do que apenas um rastreador — é um sistema completo de planejamento financeiro onde você pode pensar em estratégias de economia, planejar o pagamento de dívidas e priorizar seu dinheiro com base na sua fase da vida.

Se você está decidido a dominar suas divisões 50/30/20, este modelo mantém tudo estruturado, mas flexível.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Pense em metas financeiras e acompanhe-as na visualização do Docs

Classifique todas as despesas em despesas fixas, custos variáveis e poupanças

Configure tarefas recorrentes para revisar despesas e ajustar alocações

Visualize os calendários de pagamentos e as datas de vencimento através de uma vista de calendário

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que procure uma abordagem pessoal e personalizável para aplicar a regra 50/30/20, mantendo em vista as prioridades financeiras futuras.

💡Dica profissional: Use o orçamento 50/30/20 não apenas para despesas mensais , mas também para financiar suas metas de um ano, cinco anos e dez anos — alinhar os hábitos diários com marcos mais importantes torna muito mais fácil atingir essas metas de longo prazo.

3. Modelo de plano de orçamento pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe sua renda, suas economias e suas metas financeiras com o modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp.

O modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp foi criado para pessoas que desejam ver tudo, desde a renda até as despesas mensais, em uma visão clara, sem as dores de cabeça das planilhas.

Este não é um painel financeiro inchado — ele é direto e minimalista por design. Você pode passar rapidamente pelo processo de orçamento, usando status de tarefas claros e seis campos personalizados que permitem classificar por data, categoria ou tipo de orçamento.

Seja para planejar o orçamento do tempo, economias mensais, orçamento para dívidas ou apenas tentar fazer escolhas mais inteligentes sobre seus gastos reais, esta ferramenta oferece a estrutura necessária para você chegar lá.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Divida sua renda mensal pela regra 50/30/20 usando os campos personalizados

Marque as entradas com base na categoria de despesas, data de vencimento ou prioridade

Monitore o progresso com status de tarefas como “Concluído” e “Nova entrada”

Use várias visualizações para alternar entre o acompanhamento de rendimentos e as metas de poupança

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam um layout simples e orientado para aplicar a regra 50/30/20 sem distrações ou configurações complexas.

4. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme seus dados de receitas e despesas em relatórios orçamentários claros com o modelo de relatório orçamentário do ClickUp.

O modelo de relatório orçamentário do ClickUp se concentra em transformar o caos financeiro em clareza. Ao contrário dos rastreadores orçamentários básicos, este foi criado para oferecer uma visão mais profunda. Ele ajuda você a explicar as discrepâncias entre seus gastos planejados e reais e identificar onde suas alocações 50/30/20 estão aquém do esperado.

Ele é estruturado como um modelo do Doc, o que significa que você não fica preso a linhas e células. Você pode criar relatórios, inserir detalhamentos e acompanhar as alterações ao longo do tempo em um formato que parece mais natural.

Esta ferramenta é especialmente útil para quem precisa comunicar um plano financeiro ou justificar ajustes no pagamento de dívidas. É, antes de tudo, uma ferramenta de relatórios, mas também uma ferramenta de planejamento estratégico.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Documente receitas e despesas ao longo de vários meses com modelos reutilizáveis

Use as visualizações de tarefas para atribuir atualizações e prazos a itens relacionados ao orçamento

Categorize e analise entradas usando campos personalizados e status

Divida as metas e o desempenho para otimizar seu orçamento mensal

🔑 Ideal para: Quem faz orçamentos e quer transformar seus dados 50/30/20 em relatórios práticos para um melhor acompanhamento, decisões mais inteligentes e clareza financeira a longo prazo.

Dica profissional: O ClickUp Brain pode ajudá-lo a criar um orçamento personalizado usando a regra 50-30-20, adaptado à sua renda e aos seus objetivos. Ele também pode rastrear seus gastos, definir lembretes para metas de poupança e sugerir ajustes para mantê-lo no caminho certo. Veja como: Assuma o controle do seu dinheiro com o ClickUp Brain, seu assistente com inteligência artificial para controlar despesas, definir metas de poupança e gerenciar orçamentos sem esforço

5. Modelo de gestão financeira ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize todo o seu fluxo de trabalho financeiro usando o modelo de gestão financeira do ClickUp.

O modelo de gestão financeira do ClickUp não se limita a elaborar orçamentos, mas sim a criar um sistema em torno do seu dinheiro. Ao contrário de ferramentas mais simples, esta oferece-lhe uma visibilidade total sobre os seus rendimentos, orçamento mensal, fluxo de caixa e objetivos financeiros a longo prazo.

Seja para planejar uma grande despesa, organizar despesas fixas regulares ou dividir contribuições para uma conta poupança, este espaço de trabalho se adapta à sua configuração.

Com 28 status personalizáveis e opções de automação, você pode gerenciar várias prioridades financeiras sem precisar alternar entre aplicativos.

⭐ Principais funcionalidades que vai adorar

Divida sua renda mensal em tarefas e categorias orçamentárias detalhadas

Configure lembretes automáticos para datas de vencimento, revisões ou pagamentos

Visualize o desempenho financeiro ao longo do tempo com vistas de calendário e lista

Acompanhe projetos complexos, como planejamento de fundos de emergência ou metas de investimento

🔑 Ideal para: Aqueles que gerenciam vários fluxos financeiros e precisam de mais do que um rastreador — um sistema completo para manter todas as partes de seu plano financeiro conectadas e sincronizadas.

🔎 Você sabia: Aqui estão algumas estatísticas sobre metas financeiras, de acordo com uma pesquisa da Intuit: 58% dos americanos incluíram a gestão financeira na sua rotina de autocuidado, e isso está a dar frutos

36% relatam sentir menos estresse financeiro desde que começaram uma rotina

41% afirmam que criar e seguir um orçamento teve o maior impacto na melhoria de sua relação com o dinheiro

28% das pessoas ainda não criaram uma rotina de bem-estar financeiro A tendência crescente de discussões abertas sobre dinheiro está tornando mais fácil falar sobre finanças com amigos, familiares e colegas de trabalho.

6. Modelo de orçamento universitário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os pagamentos de mensalidades, contas do dormitório e gastos de fim de semana com o modelo de orçamento universitário do ClickUp.

O modelo de orçamento universitário do ClickUp torna o orçamento como estudante mais fácil de gerenciar. Projetado com a vida cotidiana do estudante em mente — pense em mensalidades, compras de supermercado, empréstimos e entretenimento —, este modelo oferece um controle sólido sobre sua renda e despesas mensais, sem exigir um diploma em finanças.

Você encontrará visualizações flexíveis (incluindo Painel de Custos e Formulário de Orçamento) que o ajudarão a organizar seus pagamentos fixos e gerenciar despesas espontâneas.

O modelo permite marcar as transações por status de pagamento, para que você sempre saiba o que está pendente e o que já foi pago. Seja para alocar o reembolso do seu empréstimo estudantil ou a renda do seu trabalho de meio período usando a regra 50/30/20, essa configuração mantém você no controle sem sobrecarregá-lo com trabalho administrativo.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Divida as despesas por tipo, como mensalidades, livros ou assinaturas

Marque os pagamentos como Pendentes, Parciais ou Totalmente pagos para acompanhar o status

Calcule os gastos mensais em relação à renda usando campos personalizados

Planeje os custos futuros com um quadro de custos do tipo arrastar e soltar

🔑 Ideal para: Estudantes universitários que gerenciam várias categorias de despesas e precisam de um sistema visual e organizado para se manterem dentro do orçamento 50/30/20 e evitar gastos excessivos.

7. Planilha de orçamento mensal 50/30/20 da Ally

via Ally Financial

A planilha de orçamento mensal 50/30/20 da Ally é uma ferramenta imprimível, que não requer login, e que torna o orçamento incrivelmente simples. É ideal se você prefere controlar suas finanças com papel e caneta ou deseja uma planilha digital organizada junto com suas ferramentas online.

O modelo divide sua renda mensal em necessidades, desejos, poupança e pagamento de dívidas, oferecendo espaço para listar itens individuais em cada seção.

É especialmente útil para manter a disciplina mês a mês, pois destaca as metas percentuais e mantém seus totais sob controle. Seja para fazer o orçamento do aluguel, shows de fim de semana ou sua conta poupança, esta planilha permite que você acompanhe tudo sem as distrações de um aplicativo.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Registre suas fontes de renda, incluindo salários, juros e trabalhos extras

Divida as despesas fixas, como aluguel, empréstimos e serviços públicos, na seção de necessidades de 50%

Registre as compras discricionárias na seção de desejos de 30%

Acompanhe suas contribuições para a aposentadoria, poupança e investimentos na categoria 20%

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam ter um formato físico ou imprimível para acompanhar manualmente e visualizar suas divisões 50/30/20 e hábitos de consumo em uma planilha fácil de consultar.

💡 Bônus: Melhore o acompanhamento do seu orçamento integrando ferramentas de contabilidade com IA que categorizam automaticamente as despesas, sinalizam gastos incomuns e ajudam você a ajustar seu plano 50/30/20 com insights em tempo real.

8. Planilha simples de orçamento 50/30/20

Esta planilha simples de orçamento 50/30/20 foi criada para oferecer clareza. Ela pega um único número — sua renda mensal — e o divide em necessidades essenciais, desejos flexíveis e categorias específicas de poupança e pagamento de dívidas.

Cada seção inclui alocações reais, como moradia, transporte, refeições fora de casa e um fundo de emergência, com porcentagens e valores em dólares já calculados para um exemplo de US$ 4.000/mês.

Este modelo se destaca por estar pronto para uso: você não precisa criar nada, basta inserir seus números.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Distribua sua renda entre necessidades, desejos e poupança com campos de porcentagem editáveis

Ajuste categorias predefinidas, como seguros, compras de supermercado ou poupança para a aposentadoria, para se adequarem à sua vida

Calcule instantaneamente o gasto total por categoria para permanecer dentro dos limites

Use lembretes e avisos de revisão para reavaliar seu orçamento regularmente

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que procure uma planilha estruturada para iniciar sua jornada de orçamento e aplicar a regra 50/30/20 sem suposições.

9. Modelo de orçamento 50/30/20 do ProjectManager

via ProjectManager

O modelo de orçamento 50/30/20 do ProjectManager é uma escolha inteligente para usuários do Excel que desejam automação integrada sem precisar mudar de plataforma. É uma planilha para download que faz o trabalho pesado: depois de inserir sua renda mensal, a planilha calcula automaticamente as alocações para necessidades, desejos, poupança e pagamento de dívidas.

Ele apresenta uma divisão clara dos custos para cada categoria — como aluguel, seguro, viagens ou aposentadoria —, juntamente com totais que sinalizam instantaneamente gastos excessivos.

O que diferencia essa ferramenta é sua estrutura: ela não serve apenas para fazer orçamentos, mas também para identificar tendências e fazer correções antecipadas. Ela ainda permite a duplicação para acompanhamento por vários usuários, o que a torna útil para orçamentos domésticos compartilhados ou planejamento financeiro em grupo.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Insira sua renda e veja instantaneamente as divisões 50/30/20

Compare os gastos reais com o seu orçamento com campos de soma automática

Duplique as guias para acompanhamento mensal ou planejamento doméstico compartilhado

Use categorias predefinidas para registrar itens como seguro saúde, dívidas ou compras discricionárias

🔑 Ideal para: Usuários que desejam uma ferramenta Excel editável e disponível para download que combine automação com a familiaridade de uma planilha — ótima para acompanhamento de orçamento individual e compartilhado.

10. Modelo simples de orçamento semanal

via Clockify

O Modelo de Orçamento Semanal Simples é perfeito para quem deseja acompanhar de perto os gastos sem a complexidade de um sistema financeiro completo. É uma ferramenta simplificada, baseada em planilhas, que ajuda você a registrar despesas planejadas ou reais e atualiza automaticamente os totais e saldos à medida que você avança.

Funciona tão bem para planejar quanto para acompanhar em tempo real, especialmente se você estiver aplicando a regra 50/30/20 em uma escala semanal. Seja para gerenciar suas compras de supermercado, uma viagem rápida de fim de semana ou gastos diários com café, esta planilha permite monitorar os padrões de gastos antes que eles aumentem.

⭐ Principais recursos que você vai adorar

Registre os gastos planejados e reais em um único espaço editável

Insira seu saldo inicial e acompanhe as alterações em tempo real à medida que você gasta

Veja instantaneamente seus totais semanais para um melhor controle

Use o Google Sheets ou o Excel para facilitar o acesso e a portabilidade

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam uma maneira rápida e flexível de monitorar os gastos semanais, especialmente ao aplicar o método 50/30/20 a ciclos orçamentários mais curtos.

Acompanhe, planeje e alcance seus objetivos financeiros com o ClickUp

Dominar suas finanças não precisa ser como um segundo emprego. Com o modelo de orçamento 50/30/20 certo, você pode simplificar a forma como controla os gastos, aloca a renda e prioriza as economias — seja para a próxima semana ou para a próxima década.

De planilhas para impressão a painéis dinâmicos, nossos modelos oferecem várias maneiras de manter seu orçamento e se concentrar em seus objetivos. Seja para gerenciar seu salário pessoal, renda de estudante ou despesas domésticas compartilhadas, há uma configuração que se adapta à sua rotina.

Pronto para organizar seu dinheiro com menos estresse e mais estrutura?

