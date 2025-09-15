Modelos gratuitos de cronograma de amortização para acompanhar os pagamentos e juros do empréstimo

Já se sentiu perdido ao tentar descobrir quanto do pagamento do seu empréstimo vai realmente para os juros e quanto para o principal? Para pessoas físicas, proprietários de pequenas empresas e equipes financeiras, essa falta de clareza pode levar a um planejamento inadequado e surpresas caras.

Um modelo de cronograma de amortização resolve tudo de forma integrada. Ele fornece uma análise clara de cada pagamento, mostrando exatamente como seu empréstimo está sendo pago ao longo do tempo.

Quer você esteja gerenciando dívidas pessoais ou acompanhando empréstimos comerciais, esses modelos ajudam você a se manter organizado e no controle. Vamos explorar alguns modelos gratuitos de cronogramas de amortização para simplificar o gerenciamento do seu empréstimo.

🧠 Curiosidade: a palavra “amortização” vem do latim “admortire”, que significa “matar” — referindo-se ao pagamento gradual da dívida até que ela seja completamente quitada.

O que são modelos de cronograma de amortização?

Os modelos de cronograma de amortização são ferramentas pré-formatadas (normalmente em Excel, Google Sheets ou PDFs) que ajudam você a acompanhar o pagamento de empréstimos ao longo do tempo. Eles dividem cada pagamento em duas partes: principal (o valor que você emprestou) e juros (o custo do empréstimo).

Esses modelos mostram quanto você deve após cada pagamento, quando os pagamentos vencem e como o saldo do seu empréstimo diminui ao longo do tempo. Eles fornecem uma representação visual clara do seu cronograma de pagamentos, facilitando o orçamento e o planejamento do empréstimo.

💰 Eles geralmente incluem:

Datas de pagamento

Valores dos pagamentos

Discriminação entre juros e principal

Saldo restante do empréstimo

Os melhores modelos de cronograma de amortização em resumo

O que torna um modelo de cronograma de amortização bom?

Um bom modelo de cronograma de amortização de empréstimo ajuda você a organizar suas finanças e ter uma visão geral do seu processo de pagamento. Veja o que você deve procurar:

Layout claro: um modelo bem projetado apresenta a tabela completa de amortização do empréstimo de uma forma fácil de ler rapidamente, sem parecer confusa

Cálculos automáticos: depois de inserir detalhes básicos como valor do empréstimo, taxa de juros e prazo, o modelo calcula instantaneamente informações importantes como pagamento final, quantos pagamentos restam e saldo pendente

Discriminação mensal: Cada linha deve mostrar a divisão entre juros e principal, juntamente com o saldo restante após cada pagamento mensal ou anual, seja uma hipoteca de taxa fixa ou ajustável

Campos editáveis: bons modelos permitem que você ajuste os números rapidamente. Isso ajuda você a explorar como as mudanças afetam o plano geral e bons modelos permitem que você ajuste os números rapidamente. Isso ajuda você a explorar como as mudanças afetam o plano geral e a gerenciar melhor as despesas

Recursos visuais: os melhores modelos oferecem tabelas ou gráficos simples que ajudam você a ver como seu saldo diminui ao longo do tempo, tornando os dados mais intuitivos

Formatos flexíveis: um modelo robusto funciona em ferramentas como Excel, Google Sheets e até mesmo um modelo robusto funciona em ferramentas como Excel, Google Sheets e até mesmo ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho. Portanto, escolha a plataforma que melhor atende às suas necessidades

👀 Você sabia? A amortização linear paga a dívida mais rapidamente, mas custa mais inicialmente. Com a amortização linear (ou constante), seus pagamentos mensais do principal permanecem os mesmos, mas o valor mensal total é mais alto. É mais caro inicialmente, mas você economiza significativamente nos juros ao longo da vida do empréstimo.

Os 10 melhores modelos de cronograma de amortização para uma melhor gestão financeira

Cansado de lidar com os detalhes do pagamento do empréstimo em planilhas espalhadas?

Aqui estão os melhores modelos de cronograma de amortização para ajudá-lo a acompanhar os pagamentos, detalhar os juros versus o principal e manter-se em dia com seu plano de pagamento para empréstimos com taxas variáveis e fixas, sem estresse.

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu orçamento mensal e anual com o modelo de orçamento do ClickUp

Acompanhar suas entradas e saídas de caixa é muito mais fácil com o modelo de orçamento simples do ClickUp. Ele oferece uma visão clara de suas receitas e despesas, organizadas de maneira lógica. Cada seção é organizada para ajudar você a identificar padrões, planejar com antecedência e manter o foco em seus objetivos. Com visualizações classificadas por tipo e mês, tudo parece estruturado e fácil de acompanhar.

Use-o para categorizar cada pagamento sob um nome específico de empréstimo ou dívida para monitorar várias obrigações simultaneamente. Você pode adicionar campos personalizados, como data de pagamento, valor do pagamento, principal pago, juros pagos e saldo restante a ser amortizado. Use a visualização de tabela ou plano de orçamento para exibi-los lado a lado com as categorias de despesas existentes.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Veja todas as suas atividades financeiras por tipo de conta

Use menus suspensos para classificar categorias de receitas e despesas e adicione detalhes como tipo, fonte e descrição

Verifique seu fluxo de caixa líquido na Visualização de Caixa Líquido para ver o que sobra após o pagamento de juros e outras despesas

🔑 Ideal para: Pessoas físicas, proprietários de pequenas empresas ou equipes financeiras que desejam uma maneira descomplicada de organizar suas receitas e despesas

2. Modelo de gestão financeira ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie suas finanças com facilidade com o modelo de gestão financeira do ClickUp

Com as ferramentas contábeis certas, gerenciar as finanças da empresa não parece mais um desafio sem fim. E o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp é uma dessas ferramentas!

Ele oferece um espaço de trabalho completo, criado para lidar com vendas, faturas, despesas, reembolsos e até mesmo detalhes de produtos — tudo em um só lugar. Você tem layouts organizados, automação inteligente e várias ferramentas para manter suas finanças em dia.

Por exemplo, você pode acompanhar seus pagamentos de juros e principal mês a mês com os Status de Tarefas Personalizados no ClickUp da seguinte maneira:

A fazer: próximo pagamento

Em andamento: pagamento sendo preparado

Concluído: pagamento efetuado

🌟 Eis porque você vai gostar:

Acompanhe cotações, faturas e pagamentos mensais com listas fáceis de navegar

Registre todos os detalhes usando campos integrados, como valor, status, contato e datas

Use a inteligência contextual do ClickUp Brain para criar automações em linguagem natural dentro do modelo, como "3 dias antes da data de pagamento: enviar lembrete" "Na data de pagamento: marcar a tarefa como em andamento" "Após a data de pagamento: marcar como concluída se não estiver marcada ou solicitar revisão

“3 dias antes da data de pagamento: enviar lembrete”

“Na data de pagamento: marque a tarefa como Em andamento”

“Após a data de pagamento: marque como concluído se não estiver marcado ou solicite revisão

“3 dias antes da data de pagamento: enviar lembrete”

“Na data de pagamento: marque a tarefa como Em andamento”

“Após a data de pagamento: marque como concluído se não estiver marcado ou solicite revisão

🔑 Ideal para: Equipes e empresas que buscam uma maneira mais inteligente de gerenciar as finanças sem precisar alternar entre diferentes ferramentas

3. Modelo de relatório de despesas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o acompanhamento e a comunicação de despesas com o modelo de relatório de despesas do ClickUp

O modelo de relatório de despesas do ClickUp é a sua melhor opção para acompanhar suas despesas e as de seus funcionários sem nenhuma confusão. Ele oferece um layout pronto para registrar despesas por data, tipo e valor, para que você não precise começar do zero.

Você pode preencher as seções pré-definidas, de viagens a alimentação e contas de telefone, com este modelo. Você também pode anexar recibos, adicionar descrições curtas e incluir aprovações do gerente diretamente na página.

Você pode personalizá-lo para acompanhar empréstimos individuais ou pagamentos periódicos e visualizar os prazos de pagamento. Combine-o com os recursos avançados de IA do ClickUp Brain para analisar padrões históricos de gastos e prever obrigações restantes.

Peça ao ClickUp Brain para criar um cronograma de amortização otimizado para você

🌟 Eis porque você vai gostar:

Preencha uma tabela pronta com todas as categorias de despesas em um só lugar

Insira os detalhes do recibo com espaço para descrições e anexe fotos

Edite, imprima ou compartilhe o modelo conforme necessário com os membros da sua equipe e gerentes

🔑 Ideal para: Equipes e funcionários que precisam de uma maneira rápida de registrar despesas, enviar relatórios e manter tudo bem documentado

4. Modelo de fatura do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gere faturas profissionais rapidamente com o modelo de fatura do ClickUp

Precisa de uma maneira mais rápida de gerenciar faturas sem perder o controle de quem lhe deve o quê? O modelo de faturas do ClickUp ajuda você a ficar por dentro dos pagamentos dos clientes sem precisar vasculhar e-mails ou planilhas.

Ele permite que você salve cada fatura como uma tarefa, com detalhes como nome do cliente, informações de contato, valor e data de vencimento. Você tem várias visualizações para se manter organizado e ver o que foi pago, o que está atrasado e o que está por vir com essa ferramenta de faturamento.

O modelo também pode funcionar como um registro atualizado de um cronograma de amortização. Cada “fatura” que você registrar pode representar uma parcela específica de um empréstimo ou plano de pagamento, com os campos da fatura desempenhando uma dupla função:

O valor da fatura torna-se o seu pagamento periódico total

Os itens da linha capturam a divisão entre principal e juros para esse período

A data de vencimento funciona como a data de pagamento do seu cronograma de amortização

O status pago/não pago mostra exatamente em que ponto você está no cronograma de pagamentos

Com o tempo, a Visualização do calendário do modelo se torna um mapa visual do pagamento — cada fatura paga é mais um passo na redução do saldo, e cada fatura futura é a sua próxima etapa no plano.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o status das faturas e dos pagamentos rapidamente com as visualizações em lista, quadro, calendário e linha do tempo

Use os recursos integrados de controle de tempo do ClickUp, como acompanhar o tempo a partir de qualquer dispositivo, adicionar notas às entradas de tempo, marcar o tempo faturável e gerar relatórios detalhados

Defina tarefas recorrentes no ClickUp para lidar automaticamente com faturamentos e pagamentos mensais ou retidos

Gerencie os pagamentos no mesmo espaço em que você envia e armazena faturas — um processo, uma fonte de verdade, duas tarefas realizadas ao mesmo tempo

🔑 Ideal para: Freelancers, agências e equipes que desejam manter o controle do faturamento e receber seus pagamentos, além de pagar seus empréstimos em dia

Confira este vídeo para saber mais sobre todas as maneiras de acompanhar o tempo no ClickUp!

5. Modelo de operações contábeis do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha um registro abrangente do dinheiro da sua empresa com o modelo de operações contábeis do ClickUp

O modelo de operações contábeis do ClickUp reúne todas as suas principais operações financeiras em um espaço estruturado que evolui com o seu negócio. Desde a organização de grupos de contas até o acompanhamento de diários, livros contábeis e fluxo de caixa, ele oferece clareza sem complexidade.

Estruturado para fluxos de trabalho contábeis padrão, ele inclui seções para agrupamento de contas, fluxos de caixa, livros contábeis e relatórios de fim de período. E mais? Ele permite que você use IA na contabilidade para descarregar tarefas rotineiras, como classificação de entradas, detecção de anomalias ou geração de resumos.

No modelo, cada entrada de amortização se torna uma tarefa contábil, representando uma parcela de um empréstimo ou cronograma de reembolso. Em vez de um rastreador de empréstimos separado, você simplesmente registra cada pagamento como parte de suas operações contábeis mais amplas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Monitore todas as receitas e despesas incorridas pela sua empresa com a Lista de Visualização de Contas

Agrupe transações por títulos de contas, tipos de diário ou atividade mensal de caixa

Visualize lucros e perdas e balanços patrimoniais com painéis de arrastar e soltar

Use status como Aberto, Ativo ou Fechado para indicar se uma parcela ainda não foi iniciada, está vencida ou foi paga. Isso reflete tanto o progresso da sua amortização quanto o fluxo de trabalho contábil típico

🔑 Ideal para: Pequenas empresas, equipes financeiras ou líderes operacionais que desejam organizar seus registros contábeis

6. Modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie e acompanhe os pagamentos com o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp

Se você está procurando uma maneira fácil de registrar, visualizar e verificar seus registros de pagamentos pessoais ou comerciais, o modelo de histórico de pagamentos do ClickUp é a solução!

Com visualizações simples, como formulários de pagamento, listas detalhadas e resumos de clientes, você sempre saberá quem pagou o quê, quando e como. Além disso, os cálculos integrados ajudam você a identificar os totais rapidamente, enquanto o upload de recibos e os métodos de pagamento garantem uma documentação precisa.

💡 Dica profissional: em vez de pensar na sua amortização como uma ferramenta separada, use este modelo para integrá-la ao seu fluxo de trabalho de histórico de pagamentos existente. Cada parcela do empréstimo se torna apenas mais uma tarefa de pagamento, enriquecida com o acompanhamento do principal/juros e se encaixando perfeitamente nos seus campos, visualizações e automações atuais.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Acompanhe todos os registros em uma visualização centralizada de todos os itens com colunas classificáveis e filtráveis

Mantenha cópias digitais dos recibos anexadas e organizadas para facilitar a consulta

Gerencie o status de cada pagamento com status personalizados, como Aberto e Concluído

🔑 Ideal para: Freelancers e equipes de pequenas empresas que procuram um sistema organizado e compartilhável para registrar e revisar pagamentos, incluindo parcelas de empréstimos

7. Orçamento do projeto ClickUp com modelo WBS

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o orçamento do projeto de forma eficaz com o Orçamento do Projeto do ClickUp com o modelo WBS

Precisa de uma abordagem estruturada e detalhada para gerenciar o escopo, o orçamento e o progresso? Experimente o modelo ClickUp Project Budget with WBS. Ele usa uma estrutura de divisão do trabalho para atribuir custos, monitorar os valores reais e visualizar o progresso em relação às metas planejadas em um espaço unificado. Isso o torna a base perfeita para incorporar um cronograma de amortização naturalmente à sua estrutura orçamentária.

O modelo vincula as linhas orçamentárias diretamente às atividades, garantindo o alinhamento total entre o planejamento financeiro e a execução do projeto. Como esse modelo oferece várias visualizações, incluindo Gantt, lista e quadro, você pode acompanhar visualmente as datas de vencimento dos pagamentos, juntamente com os marcos do projeto. Isso fornece uma visão clara e temporal do pagamento vinculado à estrutura do projeto.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Visualize o cronograma do seu projeto em todas as fases e reprograme tarefas usando o recurso de arrastar e soltar

Organize todos os dados relevantes para seus projetos em um único espaço para um planejamento eficiente da capacidade e alocação de recursos

Planeje todas as atividades por fase do projeto usando a Tabela de Estrutura Analítica do Trabalho

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que gerenciam projetos de grande escala com vários fluxos orçamentários

🔍 Você sabia? A amortização não se aplica apenas a empréstimos. As empresas também a utilizam para distribuir ao longo do tempo o custo de ativos e investimentos, como equipamentos.

8. Modelo de visualização da linha do tempo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu cronograma de amortização e mapeie datas importantes usando o modelo de visualização de linha do tempo do ClickUp

Mapeie todo o seu cronograma de amortização em um espaço de trabalho visual e fluido com o modelo de visualização de cronograma do ClickUp. Ele oferece a indivíduos e equipes uma estrutura de cronograma flexível para organizar as fases de amortização e planejar as datas de vencimento. Cada ponto traz seu valor, dividido em principal e juros, com o saldo após o pagamento refletido nas notas adesivas ou em um campo personalizado.

Com este modelo, você tem a liberdade de mapear, ajustar e acompanhar todas as fases do seu cronograma de amortização sem limites rígidos. Ele transforma um plano de pagamento de empréstimo em um caminho claro e visual que leva diretamente ao saldo zero.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Atribua responsabilidades e prazos diretamente na linha do tempo para uma rápida prestação de contas

Colabore ao vivo com os membros da equipe em um espaço visual compartilhado

Expanda a tela conforme necessário para ajustar até mesmo os cronogramas de pagamento mais complexos e com várias fases

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas ou freelancers, especialmente aqueles que gerenciam empréstimos para equipamentos, capital inicial ou projetos financiados por clientes, nos quais as datas de pagamento são tão importantes quanto o planejamento do fluxo de caixa

9. Modelo de cronograma de pagamento de empréstimo da Mission Investors

via Mission Investors

Acompanhar cronogramas de pagamento de vários empréstimos, cada um com termos, frequências e valores diferentes, pode rapidamente se tornar uma tarefa complicada. O modelo de cronograma de pagamento de empréstimos da Mission Investors oferece uma planilha personalizável projetada para simplificar o gerenciamento de empréstimos e aumentar a transparência do portfólio.

Ele visualiza a composição de cada pagamento, incluindo valor principal, juros, pagamentos extras e saldos, tudo em um cronograma abrangente.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Acompanhe os pagamentos programados e extras para ver como eles afetam o cronograma de pagamento do seu empréstimo

Veja um resumo do empréstimo com pagamentos programados, juros totais pagos, contagem de pagamentos reais e pagamentos antecipados, tudo em um só lugar

Acompanhe o andamento do seu empréstimo com colunas para saldo inicial, principal, juros e muito mais

🔑 Ideal para: Mutuários e consultores financeiros que precisam manter registros fáceis de entender sobre o pagamento de empréstimos.

💡 Dica bônus: Aqui estão algumas dicas para uma amortização eficaz do empréstimo: Acompanhe seus pagamentos regularmente para ver quanto vai para juros e quanto vai para o principal

Faça pagamentos extras sempre que possível para reduzir o prazo de pagamento

Use ferramentas digitais ou modelos para se manter organizado e nunca perder um pagamento

Entenda os termos do seu empréstimo por completo

Atualize seu cronograma sempre que fizer alterações, como refinanciamento ou pagamentos únicos

Visualize o progresso com painéis e gráficos detalhados

10. Cronograma de pagamento de empréstimos em Excel pela CFI

via CFI

O modelo de cronograma de pagamento de empréstimo em Excel da CFI oferece um cronograma de amortização completo que abrange tudo, desde pagamentos mensais iguais até contribuições extras e taxas de juros variáveis.

Esta planilha pronta ajuda você a calcular com precisão os pagamentos do empréstimo, o principal, os juros e os saldos para qualquer prazo e taxa de juros. Ela simplifica a criação de um cronograma de amortização completo, economizando seu tempo e esforço.

🌟 Eis porque você vai gostar:

Baixe um modelo do Excel totalmente funcional, pré-configurado com todas as fórmulas necessárias

Ajuste o valor do empréstimo, a taxa de juros e o prazo para ver como eles afetam seu cronograma de pagamentos

Visualize claramente o saldo restante e o progresso do pagamento para cada período

🔑 Ideal para: Profissionais financeiros, empresários ou estudantes que desejam acompanhar seu cronograma de amortização usando o Excel

Simplifique a gestão de empréstimos com o ClickUp

Gerenciar um empréstimo não precisa ser um jogo de adivinhação. Com o modelo certo de cronograma de amortização de empréstimo, você pode ver claramente como cada pagamento reduz seu saldo, mês a mês, dólar por dólar.

Com visualizações personalizáveis e automação, o ClickUp ajuda você a criar um sistema inteligente de acompanhamento de empréstimos do zero ou a conectar-se a sistemas pré-construídos. Acompanhe cronogramas de pagamento, defina lembretes e até compartilhe formulários com clientes ou colegas de equipe. Além disso, tudo é atualizado em tempo real, para que você não perca nada.

Pronto para assumir o controle da sua estratégia de empréstimo? Comece com o ClickUp e veja seus números finalmente fazerem sentido. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!