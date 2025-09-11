Modelos gratuitos do WhatsApp Business para uma comunicação eficaz

Quem não conhece o WhatsApp? Na última década, este aplicativo tornou-se um mensageiro quase indispensável em nossos telefones, conectando-nos com amigos e familiares.

No entanto, para as empresas, o WhatsApp evoluiu para uma plataforma poderosa chamada WhatsApp Business Platform, um canal direto e altamente envolvente para se conectar com seus clientes existentes, alcançar usuários do WhatsApp em grande escala e até mesmo impulsionar conteúdo de marketing.

🔎 Você sabia? Embora o WhatsApp tenha sido lançado em 2009, a empresa só lançou a plataforma WhatsApp Business em 2018.

Embora as mensagens rápidas e de formato livre ofereçam flexibilidade criativa às empresas, você precisa de estrutura para realmente explorar todo o potencial do WhatsApp. Pense em atualizações de pedidos, lembretes ou até mesmo campanhas promocionais que incentivem compras repetidas.

É aqui que o uso de modelos de mensagens do WhatsApp Business se torna essencial. Eles garantem que suas comunicações — desde consultas de clientes e mensagens transacionais até marketing direcionado — sejam enviadas sem obstáculos ou violação das políticas da Meta.

Este guia irá apresentá-lo a alguns desses modelos e mostrar como eles garantem que o formato das mensagens da sua empresa e a categoria de modelo escolhida estejam perfeitamente alinhados com as expectativas da plataforma.

O que são modelos de mensagens do WhatsApp Business?

Pense nos modelos de mensagens do WhatsApp Business como iniciadores de conversas pré-aprovados e estruturados para sua empresa.

O WhatsApp só permite iniciar uma conversa com um usuário após ele ter dado autorização explícita. Você não pode simplesmente enviar qualquer mensagem; é necessário usar um modelo de mensagem pré-aprovado (por exemplo, lembretes de compromissos, atualizações de pedidos, promoções).

Além disso, se o “prazo de atendimento ao cliente” de 24 horas tiver expirado (ou seja, se já se passaram mais de 24 horas desde que o usuário enviou sua última mensagem), você deve usar um modelo aprovado para entrar em contato, seja para enviar uma atualização de pedido, uma confirmação de pagamento, uma atualização de conta ou até mesmo um alerta de promoção por tempo limitado.

🤝 Lembrete amigável: cada novo modelo deve seguir regras de formatação específicas e se enquadrar em uma categoria designada. A aprovação de um novo modelo faz parte do processo, geralmente gerenciado pelo WhatsApp Manager ou diretamente pelas ferramentas da conta, mesmo a partir dos clientes de desktop do WhatsApp.

Modelos de mensagens do WhatsApp Business em resumo

O que torna um modelo de mensagem do WhatsApp Business bom

Um bom modelo de mensagem comercial do WhatsApp é claro, estruturado e alinhado com as políticas de mensagens da Meta. Ele deve transmitir a mensagem pretendida, respeitando o formato do modelo e os critérios de uso:

Formato correto: escolha modelos que sigam as regras de nomenclatura da Meta (use caracteres alfanuméricos em minúsculas, números e sublinhados para o nome do modelo). Isso ajuda a facilitar o processo de aprovação do envio do modelo, evitando rejeições durante o envio por meio da API de gerenciamento de negócios

Objetivo claro: escolha o modelo certo entre as seguintes categorias: Utilidade, Autenticação ou Marketing. Isso é fundamental para ajudar o WhatsApp a entender o contexto da sua mensagem, garantindo que ela seja sinalizada corretamente

Personalização inteligente: selecione modelos com parâmetros variáveis para selecione modelos com parâmetros variáveis para criar mensagens personalizadas . Isso faz com que suas comunicações pareçam personalizadas e genuínas, garantindo que suas mensagens e esforços de marketing tenham repercussão e não pareçam genéricos

Estrutura de qualidade: use modelos que permitam escrever em um formato de mensagem altamente estruturado para garantir a legibilidade e a conformidade. Isso é fundamental para uma entrega tranquila por meio da API do WhatsApp Business e para manter a qualidade geral do modelo

Conteúdo relevante : opte por modelos que alinhem a mensagem com o caso de uso pretendido, como modelos de autenticação ou modelos de suporte ao cliente. Isso faz com que o modelo corresponda aos seus objetivos e reduz as chances de ter a aprovação negada pela Meta

Verificações de conformidade: O modelo de mensagem do WhatsApp Business escolhido deve evitar dados confidenciais, como números de contas financeiras ou outros identificadores confidenciais, diretamente no modelo. Proteger a privacidade do usuário é fundamental e garante que o status aprovado dos seus modelos permaneça seguro durante as campanhas de marketing do WhatsApp

Impacto mensurável: considere modelos com métricas de campanha para acompanhar o que funciona. Alinhe esses dados com a API do WhatsApp Business e o desempenho do modelo de marketing para ajustar sua estratégia em tempo real e reduzir o feedback negativo

Modelos gratuitos de mensagens do WhatsApp Business

🧠 Curiosidade: 67% dos usuários são mais propensos a se envolver com uma empresa que lhes envia mensagens pelo WhatsApp do que por e-mail ou SMS. É por isso que criar o modelo certo de mensagem comercial do WhatsApp pode impactar diretamente a taxa de resposta da sua campanha.

Vamos explorar modelos de mensagens do WhatsApp de alto desempenho que simplificam tudo, desde vendas relâmpago até fluxos de integração. Aqui estão alguns exemplos de modelos de mensagens do WhatsApp que as marcas adoram. Esses modelos já estão formatados para a plataforma WhatsApp Business, então você pode começar a usá-los imediatamente.

1. Modelos de carrossel

via WhatsApp

Os modelos de carrossel permitem enviar até 10 cartões visualmente ricos em uma única mensagem do WhatsApp. Cada cartão suporta imagens, descrições curtas e botões clicáveis, transformando suas mensagens em minicatálogos fáceis de navegar.

Além disso, o layout adiciona estrutura e conveniência de rolagem. O formato mantém os usuários envolvidos sem sobrecarregá-los com conteúdo excessivo de uma só vez.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Exiba vários produtos ou ofertas usando cartões carrossel

Anexe imagens e vídeos a cada cartão para reforçar o apelo visual da sua oferta

Atribua botões para CTAs como Compre agora ou Saiba mais

Personalize cada cartão com diferentes detalhes sobre produtos ou serviços

🔑 Ideal para: equipes de comércio eletrônico e gerentes de marketing que realizam campanhas voltadas para produtos

2. Modelos de oferta por tempo limitado

via WhatsApp

Os modelos de ofertas por tempo limitado são criados para campanhas dinâmicas que dependem da urgência para gerar respostas. Eles vêm com um título de oferta e um cronômetro opcional incorporado à mensagem, ajudando você a estimular decisões mais rápidas.

Use-o para anunciar promoções relâmpago, ofertas para novos usuários ou descontos personalizados. O layout estruturado suporta mídia avançada, botões e personalização dinâmica, tudo otimizado para chamar a atenção e incentivar a ação antes que o prazo expire.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Destaque ofertas urgentes com temporizadores de validade integrados

Inclua códigos promocionais ou cupons usando os botões de cópia

Direcione o tráfego com botões CTA como Visite o site ou Reivindique agora

Crie FOMO por meio de campanhas personalizadas por tempo limitado

🔑 Ideal para: marcas DTC, profissionais de marketing de crescimento e equipes de vendas que realizam ações urgentes

3. Modelo de confirmação de pedido

via WhatsApp

Os modelos de confirmação de pedido oferecem clareza instantânea aos usuários após a compra. Eles são concisos, estruturados e geralmente incluem variáveis como ID do pedido, valor e detalhes de entrega. Essas mensagens enviadas ajudam a reduzir os tickets de suporte e criam uma experiência pós-checkout mais previsível.

O tom é funcional e confiável, exatamente o que os usuários esperam após uma transação. Eles também ajudam as empresas a manter a conformidade, reduzindo trocas desnecessárias com o cliente.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Confirme as compras com detalhes dinâmicos do pedido

Compartilhe links de rastreamento e prazos de entrega

Inclua informações de suporte ao cliente diretamente na mensagem

Reduza a confusão após o checkout com atualizações claras

🔑 Ideal para: marcas de varejo, parceiros de logística e serviços de assinatura

💡 Dica profissional: use nomes de modelos diferentes ao testar mensagens A/B; mesmo pequenas alterações exigem aprovações separadas da Meta, e duplicar um modelo existente para variações ajuda a acompanhar o desempenho sem afetar o original.

4. Modelo de lembrete de compromisso

via WhatsApp

Os modelos de lembretes de compromissos são lembretes simples, mas eficazes, que ajudam a reduzir o número de reservas perdidas. Esses modelos de mensagens aprovados incluem detalhes como horário, local e nomes dos representantes de atendimento, utilizando espaços reservados para garantir a consistência.

Elas são enviadas antes dos compromissos agendados e oferecem aos clientes a oportunidade de confirmar, remarcar ou cancelar, tudo a partir do WhatsApp. Essas mensagens são especialmente úteis para o setor de serviços, onde o tempo é crucial e a presença é vital.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Lembre os usuários sobre os próximos compromissos e compartilhe com eles os horários exatos dos compromissos

Permita o reagendamento por meio de botões de resposta rápida

Configure respostas automáticas no WhatsApp para confirmar instantaneamente o recebimento e gerenciar as expectativas

Anexe informações de localização ou links de suporte para facilitar a navegação

🔑 Ideal para: Empresas prestadoras de serviços, como clínicas, salões de beleza, consultorias, serviços de reparo e outras

5. Modelo para coleta de feedback

via WhatsApp

Os modelos de feedback oferecem uma maneira não intrusiva de coletar informações pós-interação diretamente no WhatsApp. Seja após a entrega, após a compra ou após a resolução de um ticket de suporte ao cliente, esses modelos são estruturados para respostas com um único clique ou sistemas de pontuação simples.

Isso ajuda você a capturar sentimentos genuínos sem precisar de aplicativos ou formulários extras. É também uma maneira inteligente de acompanhar a qualidade do serviço em tempo real.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Envie perguntas de acompanhamento após uma interação ou serviço ao cliente

Use respostas rápidas para respostas rápidas e estruturadas

Acompanhe a opinião dos usuários sem sair do WhatsApp

Feche o ciclo de consultas de suporte ou compras

🔑 Ideal para: equipes de suporte ao cliente, operações de serviço e gerentes de CX

Limitações dos modelos do WhatsApp Business

Embora os modelos de mensagens do WhatsApp Business ofereçam estrutura e alcance, eles vêm com regras rígidas que limitam a forma como as empresas podem se comunicar.

🔎 Você sabia? O bot de aprovação de modelos do WhatsApp segue regras tão rígidas que até mesmo um sinal de pontuação ausente ou um espaço reservado incompatível pode acionar uma rejeição. Alguns profissionais de marketing testam modelos enviando intencionalmente versões com falhas para descobrir o que é sinalizado.

Aqui estão algumas das restrições mais importantes a serem lembradas:

Atrasos na aprovação : todos os modelos devem passar pelo processo de revisão da Meta, que pode levar de alguns minutos a 24 horas. Se houver um problema de formatação, violação de política ou linguagem pouco clara, seu modelo poderá ser rejeitado, atrasando campanhas ou atualizações urgentes

Interatividade limitada : os modelos não suportam : os modelos não suportam colaboração em tempo real , a menos que o usuário responda dentro do prazo de 24 horas. Essa restrição significa que acompanhamentos ou conversas contínuas geralmente exigem outra mensagem aprovada, tornando mais difícil manter o ritmo nas interações com os clientes

Restrições de categoria : alguns formatos úteis, como ofertas por tempo limitado, não podem ser usados na categoria Utilitários. Se sua mensagem não corresponder ao objetivo pré-aprovado de uma categoria, ela não será aceita, mesmo que seja útil para o usuário

Regras rígidas de personalização: você só pode personalizar os parâmetros variáveis predefinidos e rígidos ao criar modelos do WhatsApp. Tentar adicionar texto personalizado fora desses parâmetros pode resultar em reprovação ou problemas de entrega, reduzindo a flexibilidade que os profissionais de marketing geralmente esperam

Modelos alternativos do WhatsApp

Se você está procurando alternativas viáveis ao WhatsApp Business para coordenar campanhas, experimente o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Em vez de usar várias ferramentas diferentes para bate-papos, arquivos e tarefas, o ClickUp centraliza tudo em um único espaço de trabalho com IA convergente para que sua equipe possa planejar, executar e acompanhar campanhas sem perder o contexto.

Com o ClickUp Chat, as conversas em tempo real acontecem ao lado dos seus projetos. Você pode transformar instantaneamente uma mensagem em uma tarefa, vincular bate-papos a documentos ou ativos relevantes e garantir que todas as atualizações permaneçam vinculadas ao trabalho em questão. O resultado? Preparação mais rápida de campanhas, mensagens consistentes entre as equipes e zero tempo perdido procurando informações em aplicativos dispersos.

Os modelos de comunicação prontos do ClickUp também simplificam o planejamento e a execução de campanhas. Vejamos como os seguintes modelos alternativos do WhatsApp ajudam a gerenciar, editar e compartilhar informações com facilidade:

1. Modelo de mensagem instantânea do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize as conversas da equipe e estruture regras internas de mensagens com o modelo de mensagem instantânea do ClickUp

As dúvidas dos clientes geralmente exigem uma resposta rápida, especialmente em setores focados em serviços. Criado para centralizar a comunicação, o modelo de mensagem instantânea do ClickUp oferece um espaço dedicado para gerenciar, planejar e acompanhar conversas internas e externas entre departamentos. Monitore bate-papos internos, marque membros da equipe e crie um registro pesquisável de ideias e aprovações de mensagens do WhatsApp em um só lugar.

As equipes podem criar respostas predefinidas, categorizar solicitações comuns e incorporar links, perguntas frequentes ou formulários para minimizar a comunicação de ida e volta. O formato imita as interfaces de chat, promovendo ações rápidas com mínima mudança de contexto. Isso ajuda os membros da equipe a se coordenarem entre funções e fusos horários, ao mesmo tempo em que dá aos líderes visibilidade sobre os tempos de resposta das mensagens e a velocidade de resolução de problemas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Crie formatos de mensagens reutilizáveis para diferentes cenários de negócios

Organize as mensagens em categorias para filtrar e agir mais rapidamente

Acompanhe o tempo de resposta e o acompanhamento do cliente diretamente do quadro de mensagens

Melhore a colaboração no local de trabalho em relação ao tom, formato e categoria de modelos de mensagens com a coedição em tempo real

🔑 Ideal para: equipes de atendimento ao cliente, representantes de vendas e help desks internos que lidam com ciclos de comunicação rápidos

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, para criar modelos de mensagens do WhatsApp aprovados pela Meta em segundos. Basta informar seu objetivo, público-alvo e tom, e ele gerará um texto estruturado e fácil de personalizar que você poderá enviar para aprovação, economizando horas de redação manual. Aqui está um exemplo de prompt e resultado para você começar: Crie modelos de mensagens do WhatsApp Business e mensagens para promoções, ofertas, atualizações de pedidos e muito mais em segundos com o ClickUp Brain

2. Modelo de matriz de mensagens do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe o planejamento de mensagens entre as campanhas com o modelo de matriz de mensagens do ClickUp

O modelo de matriz de mensagens do ClickUp oferece um layout estruturado para definir quem recebe qual mensagem, quando e como. Use-o para mapear segmentos de público, atribuir metas de comunicação e alinhar o tipo certo de mensagem ao canal certo.

Isso é especialmente útil quando você está lidando com várias campanhas, segmentos e casos de uso, como mensagens transacionais ou ofertas por tempo limitado. O layout permite organizar as mensagens por tipo de público, objetivo e status de aprovação, tudo com apenas alguns cliques.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Alinhe o formato da mensagem às necessidades do público e aos canais preferidos

Programe a implantação de mensagens por campanha ou fase do ciclo de vida

Acompanhe o progresso usando visualizações como o Mapa de Mensagens e o Plano de Comunicação

Use os campos personalizados do ClickUp para rotular categorias de modelos, formatos e janelas de entrega

🔑 Ideal para: estrategistas de marketing, líderes de comunicação interna e gerentes de projeto que organizam mensagens omnicanal

💡 Dica profissional: Se a falta de comunicação está atrasando sua equipe, a solução é criar uma estratégia de comunicação sólida. Concentre-se nessas metas de comunicação SMART para aumentar a clareza, a colaboração e o sucesso coletivo: Evite o jargão e vá direto ao ponto, garantindo que todas as mensagens sejam compreendidas à primeira vista

Incentive sua equipe a ouvir e compreender, em vez de simplesmente esperar para expressar suas opiniões. Parafraseando e esclarecendo as perguntas é fundamental

Promova perguntas abertas e desencoraje ativamente suposições. Perguntas melhores levam a insights mais profundos

Defina metas, responsabilidades e prazos antecipadamente. Use a ferramenta de comunicação certa para a mensagem certa (por exemplo, e-mail para mensagens formais, chat para atualizações rápidas)

Cultive um ambiente onde as informações fluam livremente, reduzindo mal-entendidos e construindo confiança em todos os níveis

3. Modelo de comunicação com funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um alinhamento interno entre as equipes com o modelo de comunicação com funcionários do ClickUp

Manter os funcionários informados requer mais do que apenas um ping no Slack ou no Facebook Messenger. O modelo de comunicação com funcionários do ClickUp oferece um espaço de trabalho dedicado para organizar a responsabilidade pelas tarefas, manter o planejamento das mensagens visível e configurar fluxos de trabalho de revisão. Ele inclui cabeçalhos padronizados, categorização de assuntos e seções de ação para evitar falhas de comunicação e sobrecarga de mensagens.

Você pode personalizar a frequência de comunicação, definir listas de distribuição por departamento e até mesmo coletar recibos de leitura ou feedback sobre assuntos delicados. Seja para se manter atualizado com as políticas de RH ou comemorar as vitórias semanais da equipe, este modelo garante uma comunicação consistente e envolvente em toda a organização.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Organize tarefas relacionadas à comunicação com status e prazos claros

Vincule itens de comunicação a tarefas, políticas ou anúncios

Personalize campos para divulgações ou atualizações específicas de cada departamento

Armazene documentos, mensagens e atualizações relacionados em um único local compartilhado

🔑 Ideal para: equipes de operações, RH ou marketing que trabalham com gerenciamento de equipes multifuncionais, contato rotineiro com funcionários e alinhamento interno por meio de um modelo aprovado

Veja o que Samantha Dengate, gerente de projetos sênior da Diggs, disse sobre o uso do ClickUp para as comunicações da empresa:

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro onde os itens ficavam invisíveis e sem atenção. Devido a isso, as tarefas não eram revisadas a tempo e ninguém sabia como estava indo o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando as ações devem ser realizadas, conversar e colaborar nas tarefas.

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro onde os itens ficavam invisíveis e sem atenção. Devido a isso, as tarefas não eram revisadas a tempo e ninguém sabia como estava indo o desenvolvimento criativo. Agora, todos na equipe podem ver claramente quando as ações devem ser realizadas, conversar e colaborar nas tarefas.

4. Modelo de plano de comunicação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture suas metas de mensagens do WhatsApp para diferentes projetos e campanhas com o modelo de plano de comunicação do ClickUp

Ter uma estratégia de comunicação clara é fundamental para qualquer iniciativa de marketing bem-sucedida. O modelo de plano de comunicação do ClickUp descreve seus objetivos, públicos-alvo, mensagens-chave, cronogramas e métodos de avaliação para cada campanha em um só lugar. Ele foi projetado para projetos complexos, como lançamentos de produtos ou transições internas que precisam da adesão das partes interessadas.

Cada comunicação está vinculada a um prazo de entrega específico e a um responsável designado, reduzindo as suposições. Painéis integrados visualizam o progresso e o feedback, ajudando as equipes a refinar sua abordagem ao longo do tempo.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas para fluxos de mensagens transacionais, de marketing e de integração

Liste os canais de comunicação e atribua responsabilidades pelos modelos

Acompanhe o progresso com as visualizações integradas do ClickUp , como Calendário, Gantt e Lista

Mantenha a documentação acessível para fins de conformidade e auditorias

🔑 Ideal para: gerentes de programa, líderes de projeto e equipes de gerenciamento de mudanças que implementam iniciativas em várias etapas por meio de uma conta do WhatsApp Business

📮ClickUp Insight: Enquanto 60% dos trabalhadores respondem a mensagens instantâneas em menos de 10 minutos, 15% levam mais de 2 horas para responder. Essa mistura de respostas rápidas e respostas atrasadas pode criar lacunas de comunicação e retardar a colaboração. Com o ClickUp, todas as suas mensagens, tarefas e atualizações ficam em um só lugar, garantindo que nenhuma conversa fique pendente e que todos permaneçam sincronizados, independentemente da rapidez ou lentidão com que respondem.

5. Modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha as equipes alinhadas com o modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação do ClickUp

O modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação da ClickUp é uma ferramenta abrangente para delinear estratégias, definir a cadência da comunicação e atribuir funções para várias iniciativas comerciais. Ele ajuda as equipes a definir metas estratégicas, identificar lacunas de comunicação e implementar planos de ação direcionados.

Esteja você integrando novos membros à equipe ou organizando um plano de implementação para diferentes categorias de modelos de mensagens do WhatsApp, este layout de modelo mantém tudo estruturado e mensurável. Além do planejamento, ele inclui rastreadores de responsabilidade integrados, modelos de reuniões e ciclos de feedback para melhorar a transparência interna e a capacidade de resposta.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Atribua responsabilidades de comunicação com cronogramas e métricas para acompanhar o progresso

Analise o desempenho da comunicação usando painéis personalizados

Repita as estratégias de mensagens com base no feedback e na participação da equipe

Monitore o progresso da equipe usando tags de status e painéis compartilhados

🔑 Ideal para: equipes de comunicação interna, liderança e organizações que priorizam o envolvimento da equipe

6. Modelo de quadro branco do plano de comunicações ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize seu fluxo de mensagens do WhatsApp com o modelo de quadro branco do plano de comunicações do ClickUp

Quem pensa visualmente vai adorar o modelo de quadro branco do plano de comunicações do ClickUp, que oferece uma abordagem em estilo tela para mapear fluxos, canais e tempos de comunicação. Use-o para planejar tipos de mensagens, atribuir públicos-alvo e determinar canais de entrega, tudo isso antes de colocar os modelos em produção.

O modelo inclui blocos que você pode arrastar e soltar para mapear segmentos de público, tipos de mensagem, ideias de conteúdo e meios de entrega. Desenhe setas para indicar a sequência das mensagens, identifique os ciclos de feedback e use códigos de cores para indicar a prioridade ou o responsável. É flexível, fácil de usar para iniciantes e ótimo para alinhar equipes em todas as etapas da campanha, sem a necessidade de mergulhar em ferramentas complexas de gerenciamento de tarefas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Crie um fluxo visual de mensagens por tipo, status ou proprietário da equipe

Planeje os pontos de contato de comunicação antes de criar o modelo

Marque as partes interessadas e alinhe as equipes usando notas adesivas e conectores

Use-o durante o lançamento de campanhas ou revisões de estratégia para mapear tudo em tempo real

🔑 Ideal para: Comunicadores visuais, líderes de projetos e planejadores de campanhas que realizam comunicações com várias partes interessadas

Aproveite ao máximo os recursos de planejamento e colaboração do ClickUp Whiteboards. Veja como:

💡 Dica profissional: você pode monitorar a classificação de qualidade de um modelo através do painel do WhatsApp Business Manager — se ela cair, pause as campanhas que utilizam esse modelo e reformule o texto. Classificações baixas podem levar à desativação do modelo sem aviso prévio.

7. Modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as funções de mensagens e sincronizações com o modelo de comunicação em equipe e matriz de reuniões do ClickUp

Para empresas que realizam campanhas no WhatsApp em várias equipes, manter-se atualizado sobre as responsabilidades e cumprir os cronogramas é imprescindível. O modelo de matriz de comunicação e reuniões da equipe ClickUp ajuda você a gerenciar quem é responsável por quê, quando ocorrem os check-ins e como a comunicação flui entre os canais.

Elimine reuniões redundantes, esclareça lacunas de comunicação e estabeleça responsabilidades para acompanhamentos. Isso promove o uso eficiente do seu tempo e garante a responsabilidade em grande escala.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Defina a responsabilidade por cada etapa da criação e revisão de mensagens do WhatsApp

Defina sincronizações recorrentes vinculadas a prazos de campanha e aprovações de mensagens

Padronize os tipos de reuniões de equipe, frequências e formatos de documentação

Use visualizações integradas para monitorar o status das mensagens e a conclusão das tarefas

🔑 Ideal para: gerentes de equipe, coordenadores de operações e líderes de departamento que otimizam a sincronização interna

Planeje, acompanhe e execute mensagens do WhatsApp com o ClickUp

Gerenciar modelos de mensagens comerciais do WhatsApp entre equipes, cronogramas e aprovações fica mais fácil com o sistema certo em vigor. A biblioteca de modelos de comunicação do ClickUp fornece a estrutura para planejar campanhas, atribuir responsabilidades, rastrear o status dos modelos e manter a consistência, tudo sem a confusão de documentos e conversas espalhados.

Esteja você lançando uma nova campanha de marketing ou acompanhando atualizações transacionais, esses modelos ajudam a manter tudo funcionando perfeitamente, sem suposições. Do planejamento de mensagens ao acompanhamento em tempo real, você pode adaptar cada modelo para se adequar ao seu fluxo de trabalho específico no WhatsApp.

Além disso, se você estiver criando um processo de mensagens escalável que toda a sua equipe possa seguir, os modelos prontos para uso do ClickUp são um ponto de partida sólido.

