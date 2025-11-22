Os 15 melhores modelos de lançamento de produtos Asana para equipes

O lançamento de um produto é uma reação em cadeia. Se o design atrasar, os engenheiros e a equipe de controle de qualidade ficam parados esperando. Se o conteúdo atrasar, o marketing tem menos tempo para planejar e executar a campanha de lançamento.

Antes que você perceba, o “dia do lançamento” que você marcou há meses está se aproximando. Um modelo de lançamento de produto da Asana ajuda a manter tudo na ordem certa.

Nesta postagem do blog, compartilharemos 15 modelos do Asana que você pode usar para alterar a forma como seu fluxo de trabalho se move. Além disso, compartilharemos alguns modelos bônus do ClickUp para obter mais flexibilidade, estrutura e colaboração perfeita no lançamento.

Modelos de lançamento de produto em resumo

O que torna um modelo de lançamento de produto Asana bom?

Um bom modelo de lançamento de produto Asana divide o lançamento em fases claras com atribuições de tarefas multifuncionais, dependências integradas e pontos de verificação de aprovação/rejeição.

Veja o que você deve procurar ao escolher um modelo de gerenciamento de produtos:

Inclui detalhes essenciais do lançamento, como metas, cronogramas e marcos.

Permite atribuir funções às partes interessadas em diferentes equipes.

Centraliza especificações, designs, mensagens e documentos informativos.

Mapeia cronogramas e dependências de tarefas para identificar conflitos antecipadamente e evitar atrasos.

Personalize campos e fluxos de trabalho para cada lançamento para usar como modelos reutilizáveis em projetos futuros.

Permite uma colaboração perfeita usando comentários e integrações com ferramentas de terceiros.

🧠 Curiosidade: O primeiro lançamento de produto televisionado aconteceu em 1941, quando a Bulova exibiu um anúncio de 10 segundos durante um jogo de beisebol. Custou US$ 9 e marcou o início do uso da mídia de massa para promover um novo produto.

Modelos gratuitos para lançamento de produtos Asana

Você não precisa começar do zero ou pagar a mais para realizar um lançamento tranquilo no Asana. Essa ferramenta de gerenciamento de produtos oferece modelos gratuitos e prontos para uso que abrangem tudo, desde o estabelecimento de marcos até a atribuição de tarefas e o acompanhamento de prazos.

Aqui estão os 15 melhores modelos de lançamento de produtos da Asana.

1. Modelo de lançamento de produto da Asana

via Asana

Este modelo funciona como um centro de comando para o planejamento do lançamento de produtos. Ele captura prazos, dependências, ativos e atualizações de status em um espaço de trabalho compartilhado.

As tarefas são estruturadas visualmente nas visualizações Linha do tempo, Quadro, Lista ou Calendário. Isso facilita a coordenação de equipes multifuncionais, a identificação antecipada de conflitos de agendamento e o compartilhamento de atualizações de progresso em tempo real.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Coordene tarefas multifuncionais de lançamento, campos personalizados e visualizações de projetos.

Acesse recursos importantes, como especificações, design e mensagens, dentro do Asana por meio de anexos de arquivos e integrações.

Visualize o cronograma de lançamento usando a visualização Gantt para identificar dependências.

📌 Ideal para: Pequenas equipes de marketing, design e desenvolvimento que desejam um cronograma estruturado para se manterem alinhadas.

🚀 Controle de lançamento: O lançamento do iPhone da Apple em 2007 é frequentemente citado como o padrão ouro dos lançamentos de produtos modernos, mas o que o tornou icônico não foi apenas a tecnologia. Steve Jobs estruturou a apresentação como uma peça em três atos, criando suspense antes de revelar que o iPod, o telefone e o comunicador de internet eram um único dispositivo.

2. Modelo de roteiro do produto da Asana

via Asana

O modelo oferece uma visão geral clara e abrangente da sua estratégia de produto. Ele reúne iniciativas, prazos e prioridades em um só lugar para que as equipes possam se alinhar sobre o que está por vir.

Com campos integrados para escopo, esforço e status, este modelo de roteiro de projeto garante que as partes interessadas compreendam tanto o panorama geral quanto os detalhes táticos do seu roteiro. Essa flexibilidade ajuda os gerentes de produto a equilibrar recursos, antecipar obstáculos e compartilhar atualizações de progresso com a liderança.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanha o progresso usando rótulos de status como Não iniciado, Em andamento e Lançado.

Organiza os itens do roteiro por escopo, esforço ou tema para se alinhar com os objetivos da empresa SaaS.

Altere prazos, redefina prioridades e colabore com as partes interessadas para obter adesão antecipada.

📌 Ideal para: Gerentes de produto e equipes multifuncionais que desejam um roteiro de produto visual e repetível para alinhar prioridades, compartilhar cronogramas e planejar o lançamento de recursos.

3. Modelo de lançamento de marketing de produto da Asana

via Asana

Este modelo traz coesão a todos os lançamentos de marketing de produtos. Ele consolida suas metas, mensagens, cronogramas e comunicação da equipe com visualizações integradas e acompanhamento de status. Ele também permite que equipes multifuncionais permaneçam alinhadas, ajam rapidamente e se ajustem às mudanças.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize seu lançamento em uma linha do tempo para identificar dependências de tarefas e evitar conflitos de programação.

Alinha as equipes de marketing, produto e suporte para ter uma única fonte de verdade.

Oferece atualizações de status integradas, reduzindo longas cadeias de e-mails.

📌 Ideal para: Equipes de marketing de produto que desejam uma estrutura de lançamento confiável e colaborativa com recursos integrados.

💡 Dica profissional: Crie ciclos de lançamento, não ações pontuais. Cada conteúdo, demonstração ou tweet deve estar vinculado a outro recurso ou ação. Pense em composição, não em explosões isoladas.

4. Modelo de cronograma de produção da Asana

via Asana

Este modelo de lançamento de produto da Asana ajuda a manter os prazos de produção previsíveis, mesmo quando surgem atrasos imprevistos. Ele descreve todo o processo de produção, desde os detalhes do pedido e os materiais necessários até o cronograma das tarefas e as estimativas de entrega.

Os modelos de cronograma de produção são normalmente usados na produção industrial, onde é comum produzir centenas — ou até milhares — de produtos por dia. Essa clareza ajuda você a prever com precisão os gargalos, comparar a produção planejada com a real e manter uma execução consistente.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanha o status da produção e as datas de vencimento para manter as partes interessadas atualizadas sobre o progresso e os prazos.

Inclui campos de quantidade e matérias-primas para comparar a produção planejada com a realidade, auxiliando no planejamento de recursos.

Integra-se com ferramentas de arquivos como Google Drive, Dropbox e OneDrive para facilitar o acesso a especificações e mídia.

📌 Ideal para: Equipes de fabricação, produção e operações que desejam eliminar atrasos, gerenciar fluxos de trabalho complexos e garantir entregas pontuais.

5. Modelo de backlog de produtos da Asana

via Asana

Quer estabelecer as bases para fluxos de trabalho ágeis e eficientes? Este modelo de lançamento de produto da Asana oferece uma estrutura reutilizável para garantir que os backlogs sejam consistentes, detalhados e prontos para serem dimensionados. De solicitações de recursos a rastreamento de bugs, cada item do backlog inclui detalhes importantes, como prioridade da tarefa e pontos da história, para que os desenvolvedores saibam no que trabalhar a seguir.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o andamento de cada tarefa, alinhe as tarefas com os sprints e certifique-se de que nada seja esquecido.

Obtenha suporte para elementos essenciais do Agile para avançar nos itens do backlog.

Receba atualizações de automação e status para reduzir o acompanhamento manual.

📌 Ideal para: Equipes ágeis e Scrum, especialmente gerentes de produto e equipes de desenvolvimento, que precisam de um modelo flexível para gerenciar backlogs de alto volume.

🚀 Controle de lançamento: O infame lançamento da “New Coke” pela Coca-Cola em 1985 foi um fracasso, mas, curiosamente, aumentou a fidelidade à Coca-Cola original. As pessoas protestaram tão veementemente que a empresa trouxe de volta a fórmula original em três meses.

6. Modelo de pesquisa de mercado da Asana

via Asana

Este modelo de pesquisa de mercado oferece uma abordagem repetível para impulsionar projetos de insights de mercado. Você obtém seções pré-construídas para definir objetivos de pesquisa, delinear perfis de compradores, selecionar métodos de pesquisa, coletar dados e elaborar resumos.

No Asana, o modelo personalizado oferece suporte a formulários inteligentes, painéis e várias visualizações. Isso ajuda você a coletar respostas, visualizar o progresso e fornecer insights refinados.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as tarefas de pesquisa e os KPIs e métricas de gerenciamento de produtos em painéis para obter visibilidade instantânea do progresso e da carga de trabalho.

Filtre por público, categoria e prioridade para nunca perder de vista suas ideias.

Colete respostas de pesquisas e solicitações de maneira integrada com formulários padronizados do Asana.

Visualize os fluxos de trabalho de pesquisa nas visualizações Lista, Quadro ou Linha do tempo para gerenciar o brainstorming por meio de relatórios.

📌 Ideal para: Startups, equipes de produto, consultores e equipes de marketing que desejam otimizar suas pesquisas de mercado.

📣 Curioso para saber como você pode usar a IA para atividades de marketing, como o lançamento de um produto? Assista a este vídeo:

7. Modelo de mapa da jornada do cliente da Asana

via Asana

O modelo de lançamento de produto da Asana traz clareza à experiência do cliente. Você pode mapear tudo, desde o reconhecimento até a defesa, ajudando as equipes a identificar onde os usuários têm sucesso e onde eles tropeçam. Ao contrário de apresentações de slides estáticas, este modelo permanece em sincronia com sua equipe, para que você possa capturar insights e agir com base no feedback em tempo real.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as ações dos clientes, pontos de contato e pontos fracos em todas as etapas, como conscientização, integração e retenção.

Capture feedback, opiniões e prioridades usando formulários e campos personalizados para obter insights estruturados.

Visualize sua jornada com painéis que mostram OKRs , progresso, lacunas e tendências de dados do produto em um piscar de olhos.

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais, como marketing, UX, produto e sucesso do cliente, que precisam de uma estrutura baseada em dados para avançar no processo de gerenciamento de lançamentos.

🚀 Controle de lançamento: Em 2019, a Tesla lançou seu Cybertruck com uma demonstração de vidro “à prova de estilhaços” que... bem, se estilhaçou. O que parecia um desastre se transformou em um momento viral, acumulando milhões de impressões e impulsionando as pré-vendas.

8. Modelo de gráfico de Gantt para lançamento de produto da Asana

via Asana

Este modelo de lançamento de produto da Asana transforma o planejamento do projeto em um roteiro visual, exibindo tarefas, prazos e funções da equipe em um formato de linha do tempo horizontal. Você não precisa criar um gráfico de Gantt do zero todas as vezes. Você obtém uma estrutura reutilizável que mostra como os componentes específicos do projeto se encaixam de forma coesa.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize as dependências das tarefas e os marcos para uma resolução proativa de conflitos e um planejamento eficaz.

Ajuste os cronogramas facilmente arrastando barras, dependências e buffers.

Destaque o caminho crítico e as comparações de linha de base para monitorar os principais cronogramas e desvios.

📌 Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que desejam uma ferramenta de planejamento visual e centrada no cronograma para estruturar fluxos de trabalho complexos.

9. Modelo de pesquisa de usuário da Asana

via Asana

Este modelo garante que sua pesquisa com usuários não caia no esquecimento. Ele oferece uma estrutura consistente e organizada para definir objetivos, orientar sessões de usabilidade e fornecer insights. Criado com foco na colaboração e no acompanhamento, o modelo se integra a ferramentas como Zoom e Gmail, padronizando a configuração de cada sessão.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Capture insights diretamente no Asana e atribua itens de ação.

Priorize e acompanhe as tarefas de acompanhamento ao longo do tempo para garantir que a pesquisa leve a melhorias tangíveis.

Registre gravações, notas e transcrições diretamente na tarefa da sessão.

Identifique temas recorrentes e pontos críticos marcando e categorizando insights.

📌 Ideal para: Equipes de pesquisa, design e produto que realizam testes de usabilidade ou entrevistas com usuários regularmente.

🚀 Controle de lançamento: Quando a Amazon foi lançada em 1995, ela foi comercializada como a “maior livraria do mundo”, mas Jeff Bezos sempre planejou que ela vendesse de tudo. Os livros eram o produto de entrada. O lançamento foi, na verdade, um teste de infraestrutura para uma visão muito maior.

10. Modelo de plano de teste de usabilidade da Asana

via Asana

O modelo de plano de teste de usabilidade da Asana orienta você nas etapas essenciais antes da sessão. Isso inclui definir hipóteses, critérios dos participantes e planos de validação, para que sua equipe possa passar rapidamente da configuração à obtenção de insights.

Criado para oferecer estrutura e flexibilidade, este modelo integra campos personalizados, visualizações de projetos e formulários de envio. Você pode coletar inscrições de participantes diretamente, acompanhar tarefas e descobertas e atribuir acompanhamentos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mapeie as fases de teste, desde a preparação até a análise, para garantir uma abordagem consistente.

Colete as inscrições dos participantes com formulários que alimentam diretamente o seu projeto.

Acompanhe notas de sessão, observações e citações de usuários em tempo real.

Priorize as tarefas de acompanhamento e monitore as tendências ao longo do tempo, para que as informações influenciem diretamente as decisões.

Organize recursos de teste, como scripts, protótipos e formulários de consentimento.

Compartilhe os resultados com as partes interessadas usando painéis de controle do projeto e ferramentas de relatórios.

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX, equipes de produto e líderes de design que realizam testes de usabilidade frequentes.

📖 Leia também: Principais ferramentas de gerenciamento de lançamentos

11. Modelo de feedback do cliente da Asana

via Asana

O modelo de feedback do cliente da Asana organiza as respostas de pesquisas, canais de suporte, mídias sociais e e-mails em um projeto estruturado. Você obtém recursos integrados, como campos personalizados, painéis e automações baseadas em regras para categorizar tudo com precisão.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize as tendências de feedback usando painéis e visualizações de projetos, como listas, quadros, cronogramas ou calendários.

Automatize fluxos de trabalho com regras que movem o feedback por etapas: novo, em revisão, atribuído.

Anexe contexto de apoio, como capturas de tela, transcrições ou registros de bate-papo, a cada tarefa de feedback para maior clareza.

Compartilhe o progresso e as prioridades integrando-se a ferramentas como Zendesk, HubSpot ou ServiceNow para capturar feedback de todo o ecossistema.

📌 Ideal para: Equipes de produto, sucesso do cliente e suporte que precisam de um sistema simples e repetível para coletar, priorizar e agir com base no feedback dos clientes.

12. Modelo de planejamento de capacidade da Asana

via Asana

Este modelo do Asana ajuda você a avaliar a capacidade da sua equipe, ou quanto cada pessoa pode realisticamente assumir. Você captura todos os detalhes importantes, como tarefas, recursos necessários e disponibilidade, dentro da própria plataforma. Configure uma vez, reutilize para sempre: clone o modelo no início de cada novo projeto, preencha-o com estimativas de tarefas e disponibilidade da equipe.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Compare as horas disponíveis da sua equipe com os requisitos do projeto para identificar rapidamente a subcapacidade ou a sobrecapacidade.

Atualize as estimativas de capacidade e tarefas em tempo real à medida que os projetos mudam ou a disponibilidade das pessoas muda.

Calcule automaticamente o total de horas por membro da equipe, minimizando erros de acompanhamento manual.

Preveja as necessidades de recursos com antecedência, ajudando você a elaborar planos e cronogramas realistas para o projeto.

Compartilhe instantâneos claros da capacidade com as partes interessadas para que as prioridades e restrições permaneçam visíveis desde o primeiro dia.

📌 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes de operações que desejam garantir que as cargas de trabalho correspondam à largura de banda.

13. Modelo de mapa de processos da Asana

via Asana

Você não precisa esboçar as mesmas etapas em slides ou quadros brancos; basta criá-las diretamente no Asana. Isso significa que seu processo permanece ativo: todos entendem o fluxo e as omissões ficam evidentes.

O mapa de processos digitais combina o mapeamento tradicional com a execução do fluxo de trabalho. Depois de definir os pontos inicial e final e sequenciar essas etapas, você pode lançar fluxos de trabalho que orientam sua equipe em tempo real.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Anime fluxogramas estáticos em fluxos de trabalho acionáveis

Esclareça a responsabilidade atribuindo tarefas em cada etapa aos membros certos da equipe.

Identifique rapidamente gargalos e ineficiências mapeando fluxos em relação aos cronogramas.

📌 Ideal para: Equipes de operações, produtos e marketing que dependem de fluxos de trabalho estruturados e com várias etapas (por exemplo, processo de integração, ciclos de revisão, aprovações).

14. Modelo de plano de alocação de recursos da Asana

via Asana

O modelo de lançamento de produto da Asana ajuda você a preparar o terreno antes mesmo do início do projeto. Você pode mapear exatamente quais recursos (pessoas, ferramentas, orçamentos) você precisa, quando você precisa deles e quanto eles custarão. É uma maneira inteligente de padronizar o planejamento de recursos entre projetos. Na Asana, o modelo organiza detalhes essenciais, como nome do recurso, tarefas associadas, funções, limites de capacidade, disponibilidade e datas do projeto.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Alinhe a capacidade e a disponibilidade de recursos com os cronogramas do projeto para evitar compromissos excessivos.

Defina funções e atribua contextos (responsabilidade pela tarefa ou conjunto de habilidades) dentro de cada entrada de recurso.

Visualize a capacidade da equipe usando as visualizações integradas de carga de trabalho para detectar conflitos antecipadamente.

Organize as necessidades de recursos de vários projetos em Portfólios para obter uma visão holística e abrangente dos projetos.

📌 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de operações e coordenadores de equipe que precisam de um plano de recursos unificado e escalável.

15. Modelo de planejamento estratégico da Asana

via Asana

O modelo transforma as aspirações ambiciosas da empresa em um roteiro concreto e colaborativo. Ele ancora sua visão de longo prazo, como missão e objetivos estratégicos, juntamente com iniciativas e tarefas de curto prazo que impulsionam o progresso.

Você pode combinar metas, campos personalizados, dependências e visualizações de projetos compartilhadas para conectar a estratégia de alto nível com o trabalho prático. Isso estabelece clareza entre as equipes, mantendo todos focados no que é importante.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Alinhe o trabalho diário da sua equipe com a missão, os objetivos de longo prazo e a visão da empresa.

Marque projetos com campos personalizados, como prioridade, cronograma ou propriedade, para classificar e filtrar.

Anexe iniciativas, marcos e tarefas diretamente a objetivos estratégicos mais amplos para obter rastreabilidade perfeita.

Acompanhe o progresso em relação aos objetivos estratégicos usando as Metas do Asana, que se vinculam a tarefas e projetos relevantes.

📌 Ideal para: Liderança, equipes de estratégia ou grupos de planejamento multifuncionais, especialmente em startups, empresas em rápido crescimento ou organizações sem fins lucrativos.

Limitações do Asana

Embora os modelos de lançamento de produtos da Asana possam ser ferramentas poderosas de gerenciamento de projetos, eles têm algumas desvantagens:

Número limitado de modelos de tarefas por projeto (geralmente entre 10 e 60), o que restringe a criação de fluxos de trabalho grandes e padronizados.

Um único responsável por tarefa torna mais difícil gerenciar responsabilidades compartilhadas.

Os campos personalizados são limitados a 100 por projeto/portfólio, com apenas 60 visíveis em uma única tarefa.

Sem rastreamento de localização nativo ou campos personalizados geográficos para planejamento baseado em localização

As regras por projeto/modelo geralmente são limitadas a 20-50, reduzindo o potencial de automação.

Certos elementos, como seções, não estão disponíveis para gatilhos de automação.

A exportação de dados é limitada aos formatos CSV e JSON; PDF ou Excel requerem ferramentas de terceiros.

Algumas integrações de terceiros não oferecem suporte total a modelos ou campos personalizados.

Sem controle de tempo integrado para faturamento, sprint ou gerenciamento de utilização

🧠 Curiosidade: O lançamento da Barbie em 1959 incluiu um anúncio de TV no The Mickey Mouse Club — um dos primeiros anúncios de brinquedos voltados diretamente para crianças. A Mattel ignorou completamente os pais e criou uma demanda direta dos pequenos.

Modelos alternativos do Asana

Se você está planejando uma estratégia de produto, gerenciando recursos, executando sprints e criando calendários de lançamento, o ClickUp é exatamente o que você precisa.

O ClickUp vai além dos modelos básicos, sendo o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho. Além disso, os modelos do ClickUp aqui não são apenas listas de tarefas — eles são centros de comando completos com campos personalizados para status de lançamento, dependências integradas e visibilidade em tempo real em marketing, design e desenvolvimento. Dessa forma, elimina todas as formas de dispersão de trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para humanos e agentes trabalharem juntos.

Veja o que Siobhan Wheeler, da SDW Consulting, tem a dizer:

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

O ClickUp transformou a forma como nossa equipe trabalha, fornecendo uma fonte única de informações que alinha nossa equipe e garante que permaneçamos focados em nossos objetivos. O uso de modelos, automações e a configuração adequada de nossos fluxos de trabalho foram um divisor de águas em termos de eficiência e comunicação.

Vamos explorar alguns dos melhores modelos de lançamento de produtos do ClickUp, que funciona muito bem como um software de lançamento de produtos.

1. Modelo de lista de verificação para lançamento de produto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um cronograma eficiente de lançamento de produto com o modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp.

O modelo de lista de verificação de lançamento de produto do ClickUp mantém todas as etapas do lançamento do seu produto organizadas em um só lugar. Cada seção é dividida em grupos de tarefas claros, como Análise de Mercado, Público-alvo, Preços e Mensagens, com datas de início e prazo já definidas.

A lista de verificação integrada para lançamento de produtos garante que nada seja esquecido.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso das tarefas de pesquisa, preços e posicionamento em uma visualização organizada.

Designe membros da equipe e defina prioridades para manter as etapas do lançamento dentro do cronograma.

Alterne entre as visualizações Gantt, Linha do tempo ou Lista para diferentes necessidades do projeto.

Capture atualizações de status em tempo real para visibilidade multifuncional.

📌 Ideal para: Equipes de marketing, produto e design que desejam uma lista de verificação repetível para lançamentos, sem perder etapas importantes.

📮 Insight do ClickUp: 31% dos gerentes preferem quadros visuais, enquanto outros confiam em gráficos de Gantt, painéis ou visualizações de recursos. Mas a maioria das ferramentas obriga você a escolher uma opção. Se a visualização não corresponder à sua maneira de pensar, ela se tornará apenas mais um obstáculo. Com o ClickUp, você não precisa escolher. Alterne entre gráficos de Gantt com inteligência artificial, quadros Kanban, painéis ou visualização de carga de trabalho com um único clique. E com o ClickUp AI, você pode gerar automaticamente visualizações ou resumos personalizados com base em quem está visualizando — seja você, um executivo ou seu designer. 💫 Resultados reais: A CEMEX acelerou os lançamentos de produtos em 15% e reduziu os atrasos de comunicação de 24 horas para segundos usando o ClickUp.

2. Modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize o processo de desenvolvimento do produto, desde a concepção até o lançamento, com o modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp.

O modelo de desenvolvimento de novos produtos do ClickUp divide o ciclo de desenvolvimento do produto em fases claras e rastreáveis. Isso inclui triagem de ideias, desenvolvimento e teste de conceitos e estratégia de marketing e análise de negócios.

Cada etapa tem datas de início e prazo, complexidade da tarefa, nível de impacto e atribuições da equipe, para que as responsabilidades sejam sempre claras. As etiquetas codificadas por cores facilitam a identificação de gargalos, o equilíbrio das cargas de trabalho e o alinhamento com toda a equipe.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Atribua níveis de complexidade, esforço e impacto às tarefas para priorizar com eficácia.

Equilibre as cargas de trabalho entre as equipes de produto, engenharia, vendas e controle de qualidade.

Acompanhe prazos e dependências com as visualizações Gantt e Linha do tempo.

Capture o planejamento estratégico e a execução prática em um único espaço de trabalho.

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais de produto, engenharia e marketing que precisam de um roteiro estruturado para desenvolver e testar novos produtos.

3. Modelo de estratégia de produto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha clareza sobre os objetivos do seu produto com o modelo de estratégia de produto do ClickUp.

O modelo de estratégia de produto do ClickUp oferece uma maneira estruturada de planejar, acompanhar e alinhar seu roteiro de produto com as metas de negócios. Ele categoriza os recursos por esforço, prioridade e categoria (como Usabilidade, Engajamento, Sistemas ou Empresa), facilitando o equilíbrio entre ganhos rápidos e iniciativas de longo prazo.

Com campos para datas de início, ciclos de revisão e líderes de equipe, este modelo de estratégia de lançamento de produto garante responsabilidade e clareza ao longo do ciclo de vida do produto.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize o desenvolvimento de recursos por nível de esforço para uma melhor priorização.

Acompanhe o status dos recursos com rótulos claros, como Concluído, Em andamento, Em espera e Aberto .

Alinhe iniciativas com categorias importantes, como Crescimento de usuários, Conteúdo, Usabilidade ou Empresa .

Designe líderes de equipe para garantir a responsabilidade e a visibilidade em vários departamentos.

Registre marcos importantes com datas de início, prazos e ciclos de revisão.

📌 Ideal para: Gerentes de produto, equipes de estratégia e líderes multifuncionais que desejam alinhar os principais recursos com os objetivos de longo prazo.

🔍 Você sabia? Em 2004, o Gmail foi lançado no Dia da Mentira com um gigabyte completo de armazenamento gratuito, 100 vezes mais do que os concorrentes. Todos pensaram que era uma piada. Esse burburinho ajudou a despertar a curiosidade e a demanda antes mesmo do início dos convites.

4. Modelo de plano de projeto ClickUp para lançamento de produto

Obtenha um modelo gratuito Divida processos complexos em tarefas acionáveis com o modelo de plano de projeto do ClickUp para lançamento de produtos.

O modelo de plano de projeto para lançamento de produto do ClickUp oferece às equipes um roteiro completo para gerenciar o lançamento de um produto ou um projeto complexo de desenvolvimento de software. Com seções estruturadas, como Resumo executivo, Gerenciamento do escopo, Gerenciamento do cronograma e Gerenciamento de custos, ele garante que todos os detalhes do processo de lançamento sejam abordados de forma completa, do início ao fim.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Oferece uma estrutura completa para o planejamento de projetos em várias partes móveis.

Acompanha os níveis de esforço e o impacto para priorizar as tarefas mais críticas.

Alinha departamentos (PMO, Operações, etc.) para uma responsabilidade clara.

Garanta a responsabilidade com prazos e status de tarefas (de “A fazer” a “Concluído”).

📌 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de lançamento e PMOs que gerenciam lançamentos de produtos complexos ou iniciativas interdepartamentais.

💡 Dica profissional: Com o ClickUp Brain, sua equipe permanece organizada e no caminho certo, pois o Brain cria tarefas, envia notificações e acompanha o progresso de todas as atividades de lançamento. Além disso, você toma decisões mais rápidas e inteligentes graças às respostas instantâneas e insights acionáveis fornecidos pela pesquisa e resumos com tecnologia de IA do ClickUp Brain.

5. Modelo de plano de ação do ClickUp para lançamento de produtos

Obtenha um modelo gratuito Crie planos abrangentes para todas as etapas do lançamento com o modelo de plano de ação do ClickUp para lançamento de produtos.

O modelo de plano de ação do ClickUp para lançamento de produtos é um guia diário que ajuda as equipes a dividir grandes lançamentos em etapas gerenciáveis e rastreáveis. As tarefas são organizadas por prioridades diárias, com visibilidade do status, prioridade, departamento e complexidade da tarefa.

Ele oferece responsabilidade ao atribuir proprietários, prazos e responsabilidades departamentais claros às equipes de vendas, logística, PMO e RH.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Visualize a prioridade e a complexidade das tarefas para concentrar os esforços onde é mais importante.

Acompanha as atualizações de status em tempo real (A fazer, Em andamento, Concluído)

Ajuda a identificar dependências e gargalos antecipadamente.

Mantenha todos alinhados com comentários, notas e documentação anexados às tarefas.

📌 Ideal para: Gerentes de lançamento, equipes de operações e grupos multifuncionais que precisam de um plano de execução prático e diário para lançamentos complexos.

6. Modelo de plano de marketing para lançamento de novos produtos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Identifique o público-alvo e desenvolva estratégias de comunicação eficazes com o modelo de plano de marketing para lançamento de novos produtos do ClickUp.

O modelo de plano de marketing para lançamento de novos produtos do ClickUp alinha as metas de marketing, a execução e o acompanhamento dos resultados para lançamentos de novos produtos. Ele organiza as iniciativas por prioridade, prazos, trimestres e níveis de esforço.

Além disso, cada tarefa está vinculada a resultados importantes, como melhorias no site, crescimento nas redes sociais, testes de campanha ou eficiência do marketing pago. O progresso é marcado como Em andamento, Em risco, Alcançado ou Perdido.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Atribui níveis de esforço (alto, moderado, baixo) para uma alocação mais inteligente de recursos.

Destaca os impactos entre canais (redes sociais, site, e-mail, impressão, dispositivos móveis)

Links diretos para resultados importantes para medir o ROI das atividades de marketing.

Mantém as equipes focadas tanto na conscientização da marca quanto nas métricas de conversão.

📌 Ideal para: Equipes de marketing, estrategistas de crescimento e gerentes de produto que desejam garantir a visibilidade do lançamento e uma marca consistente.

7. Modelo de estrutura de divisão do trabalho para lançamento de novos produtos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso e os marcos com o modelo de estrutura de divisão do trabalho para lançamento de novos produtos do ClickUp para monitorar todas as partes em movimento.

O modelo de estrutura de divisão do trabalho para lançamento de novos produtos do ClickUp fornece uma divisão estruturada das fases, tarefas e resultados do projeto. Cada fase é dividida em tarefas acionáveis com números WBS, datas de vencimento, atualizações de status, acompanhamento do progresso e atribuições das partes interessadas.

Este modelo de gerenciamento de produtos segue um ciclo de vida clássico de gerenciamento de projetos:

Iniciação: defina objetivos, identifique as partes interessadas

Planejamento: desenvolva um plano de projeto, crie wireframes e aprove conceitos.

Execução: Crie, migre, teste e implante o produto.

Encerramento: monitore o desempenho e realize uma análise pós-lançamento.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Vincule tarefas a uma fase com acompanhamento de status em tempo real, como Pronto, Bloqueado, Em andamento, Não iniciado e porcentagens de progresso.

Garante que o monitoramento e a revisão pós-lançamento sejam incluídos (muitas vezes esquecidos nos lançamentos).

Reduz o risco ao impor uma execução estruturada em vez de tarefas ad hoc.

📌 Ideal para: Gerentes de produto, líderes de projeto e equipes que precisam de uma abordagem metódica e baseada em fases. Isso garante que todos os aspectos do lançamento de um produto sejam cobertos e concluídos dentro do prazo.

💡 Dica profissional: Faça o lançamento em diferentes fusos horários, não apenas em horários específicos. Coordene embaixadores ou parceiros regionais para manter o burburinho 24 horas por dia.

8. Modelo de produto mínimo viável do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie e valide sua ideia de produto com o modelo de produto mínimo viável do ClickUp.

O modelo de produto mínimo viável do ClickUp ajuda as equipes a definir, testar e validar ideias de produtos rapidamente antes de comprometer recursos extensivos. Ele se concentra em definir metas claras, identificar suposições e organizar experimentos para validar a adequação do produto ao mercado.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Adicione um nome e uma data ao projeto para uma versão clara com a seção Cabeçalho do projeto .

Identifique o problema a ser resolvido e o objetivo geral para o MVP.

Esclareça quais dados estão disponíveis, o que é desconhecido e o que precisa ser validado.

Reduza os riscos testando ideias antes de ampliar o desenvolvimento.

📌 Ideal para: Startups, equipes de inovação e gerentes de produto que precisam validar ideias rapidamente e minimizar o desperdício de esforços.

9. Modelo de calendário promocional do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje iniciativas promocionais e acompanhe seu progresso com o modelo de calendário promocional do ClickUp.

O modelo de calendário promocional do ClickUp permite que as equipes de marketing planejem, acompanhem e executem campanhas promocionais em diferentes feriados, temporadas e lançamentos de produtos. Ele cria um hub central para todos os detalhes da campanha, prazos, códigos promocionais e descontos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Inclui detalhes da tarefa, como responsáveis, códigos promocionais, ofertas, datas de envio, duração e validade, em cada promoção.

Organize as promoções em categorias, incluindo feriados, testes A/B, gerenciamento de SEO e produção de vídeo.

Acompanhe o progresso das promoções e a preparação do desempenho.

📌 Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de lançamento de produtos e equipes de crescimento que desejam acompanhar os cronogramas das campanhas.

10. Modelo de plano de comunicação para lançamento de produto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene todos os anúncios para garantir a consistência com o modelo de plano de comunicação de lançamento de produto do ClickUp.

O modelo de plano de comunicação para lançamento de produtos do ClickUp garante que suas mensagens de lançamento permaneçam unificadas, oportunas e distribuídas pelos canais certos.

Dentro do modelo, você encontrará campos para canais (por exemplo, e-mail, mídias sociais), públicos-alvo, datas de entrega, proprietários e fases da campanha. Com a linha do tempo e a visualização em tabela, você obtém uma compreensão clara e compartilhada do que será lançado, quando e quem é o responsável.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Programe anúncios de lançamento por fase, desde teasers pré-lançamento até atualizações pós-lançamento.

Designe responsáveis pela comunicação, garantindo clareza sobre quem elabora, aprova e entrega cada mensagem.

Acompanhe o status (por exemplo, Rascunho, Programado, Enviado) e as datas de entrega para obter visibilidade e responsabilidade.

Coordene campanhas por e-mail, mídias sociais, relações públicas e comunicações internas com tarefas específicas para cada canal.

📌 Ideal para: Gerentes de marketing, equipes de relações públicas e estrategistas de lançamento que precisam de uma estrutura de comunicação multicanal transparente.

💡 Dica profissional: Dê aos primeiros usuários um momento de que se orgulhar. Emblemas personalizados, recursos exclusivos ou até mesmo menções podem transformá-los em promotores de longo prazo.

Planeje um lançamento de produto bem-sucedido com o ClickUp

Lançar um produto requer estrutura e um espaço de trabalho que cresça com você.

Enquanto os modelos de lançamento de produtos da Asana oferecem à sua equipe um ponto de partida sólido, os modelos pré-construídos do ClickUp vêm com recursos integrados, como documentos, visualizações, ferramentas de IA e automação.

Desde o brainstorming até o lançamento final, a plataforma ajuda você a mapear estratégias, atribuir tarefas e monitorar o progresso em um só lugar.

Por que esperar? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅