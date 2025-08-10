os 10 melhores conversores de áudio para texto para uma transcrição rápida e precisa

Já reproduziu um clipe de áudio de 10 minutos cinco vezes só para entender uma frase que não ficou clara?

Seja para capturar notas de palestras, editar entrevistas ou gerenciar atas de reuniões, transcrever áudio manualmente é uma tarefa demorada que ninguém gosta — nem precisa fazer.

Um conversor de áudio para texto transcreve gravações de áudio, desde notas de voz até arquivos de vídeo completos, em texto claro e editável em poucos minutos.

Neste guia, discutiremos os melhores conversores de áudio para texto gratuitos para transformar conteúdo falado em transcrições pesquisáveis e compartilháveis.

🧠 Curiosidade: Se você considera a reprodução de certas mídias como uma forma de transcrição, Thomas Edison foi o primeiro a desenvolver uma máquina para fazer isso. Em 1877, o fonógrafo de Edison se tornou o primeiro dispositivo a gravar e reproduzir som. No entanto, o método é frágil e propenso a danos.

Aqui está uma breve comparação das ferramentas de conversão de áudio para texto, onde você pode navegar pelas opções para ajudar a escolher a melhor:

Ferramenta de conversão de áudio para texto Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Ideal para indivíduos, criadores de conteúdo, podcasters, equipes remotas e empresas de todos os tamanhos que precisam de transcrição integrada, colaboração e gerenciamento de tarefas Transcrição de notas de voz por meio do AI Notetaker, integração de tarefas, colaboração em equipe Plano gratuito disponível; personalizações para empresas Otter. ai Ideal para equipes de pequeno a médio porte, estudantes e profissionais remotos que precisam de transcrição em tempo real com IA durante reuniões Suporte a vários idiomas, identificação de locutores, integração com Zoom/Google Meet Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,33/mês Descript Ideal para indivíduos, criadores de conteúdo e podcasters que precisam editar transcrições juntamente com áudio/vídeo Recurso de sobreposição, detecção de vários locutores e edição de vídeo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/mês Rev Ideal para indivíduos, estudantes e empresas que precisam de transcrições revisadas por humanos Serviços de transcrição humana, legendas para arquivos de vídeo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês Trint Ideal para equipes de médio porte, jornalistas e criadores de conteúdo que precisam de transcrição com inteligência artificial e edição colaborativa Edição em tempo real, resumos automatizados, transcrições pesquisáveis Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 80/mês Sonix Ideal para equipes globais, criadores de conteúdo e estudantes que precisam de transcrição rápida e multilíngue Suporte a vários idiomas, pontuação automática e identificação do locutor Plano padrão gratuito, plano pago a partir de US$ 16,522/mês por licença HappyScribe Ideal para equipes multilíngues, educadores e criadores de conteúdo que precisam de transcrição fácil de usar Transcrição automática, alta precisão, suporte para arquivos de vídeo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês Notta Ideal para indivíduos, estudantes e pequenas equipes que precisam transcrever áudio para vários idiomas Suporte a vários idiomas, pontuação automática e transcrição em tempo real Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês Temi Ideal para indivíduos, estudantes e freelancers que precisam de transcrições rápidas e simples, sem custos adicionais Transcrição instantânea, compatível com MP3, MP4, WAV e M4A Teste gratuito disponível; Pague conforme usar a partir de US$ 0,25/min Google Speech-to-Text Ideal para indivíduos, estudantes e freelancers que precisam de transcrições rápidas e simples, com um orçamento limitado Transcrição de voz para texto em tempo real, pontuação automática, suporte a vários idiomas Plano gratuito disponível; uso pago a partir de US$ 0,006 por 15 segundos

O que você deve procurar em um conversor de áudio para texto?

Considere estes recursos essenciais em um conversor de áudio para texto para garantir transcrições rápidas, precisas e seguras que se adaptem ao seu fluxo de trabalho:

Precisão : Lida com vários sotaques, locutores rápidos e ruídos de fundo sem distorcer sua transcrição

Velocidade : transcreve um arquivo de áudio de 5 minutos rapidamente, sem necessidade de pausa para o café

Suporte a formatos de arquivo : Suporta uma ampla variedade de formatos de áudio e vídeo, como WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI e MOV

Segurança : protege seus dados, especialmente ao lidar com palestras privadas ou reuniões confidenciais

Suporte à integração : conecta-se a ferramentas que você já usa, como Google Docs, gerenciadores de tarefas ou software de edição de vídeo

Opções de exportação : permite exportar transcrições em formatos flexíveis, como TXT, DOCX, PDF ou SRT para legendas

Suporte a idiomas: oferece transcrição em vários idiomas e dialetos para fluxos de trabalho multilíngues

👀 Você sabia? Governos em todo o mundo estão promovendo o uso da tecnologia de conversão de voz em texto na educação para tornar o aprendizado mais acessível. Nos Estados Unidos, a Lei de Educação para Indivíduos com Deficiência (IDEA) apoia o uso de ferramentas de transcrição interativas para alunos surdos.

O melhor conversor de áudio para texto

Agora que você sabe o que procurar, vamos analisar as melhores ferramentas que o ajudarão a transcrever como um profissional.

1. ClickUp (Ideal para fluxos de trabalho de produtividade em equipe)

Capture cada palavra com o ClickUp AI Notetaker

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, é o seu centro de comando com tecnologia de IA que oferece transcrição robusta de notas de voz, integração perfeita de tarefas e recursos poderosos de colaboração em equipe, tudo em um só lugar.

ClickUp AI Notetaker

O ClickUp AI Notetaker transcreve automaticamente áudio de reuniões, notas de voz e videochamadas, compatível com plataformas como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

🎥 Assista

Após uma reunião ou gravação, o ClickUp gera um documento estruturado no ClickUp Docs. O documento inclui gravações de áudio e vídeo, para que você possa revisitar os momentos importantes. O nome e a data da reunião ficam no topo para referência rápida, e há uma lista completa de participantes para acompanhar quem estava presente.

Há também uma transcrição pesquisável de toda a conversa, permitindo expandir ou ampliar partes específicas conforme necessário. Mas não para por aí — o ClickUp extrai os principais pontos, organiza-os por tópico e até lista as próximas etapas em uma lista de verificação prática

Salve automaticamente transcrições, arquivos de vídeo e resumos em um Doc privado

Este processo de transcrição automatizado garante que nenhum detalhe seja perdido, tornando-o ideal para transcrever entrevistas, palestras, sessões de brainstorming ou gravações de podcasts.

Para criadores de conteúdo, isso significa que você pode converter facilmente arquivos de áudio em texto pesquisável e editável, extrair destaques e gerar legendas para conteúdo de vídeo.

💡 Bônus: Se você deseja: Pergunte, dite e comande seu trabalho com a voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar, use Talk to Tex

Obtenha suporte de voz para texto em mais de 40 idiomas, perfeito para sua equipe global.

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo

Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web Experimente o ClickUp Brain MAX — o super aplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros. Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Depois, há o ClickUp Docs. Se você sempre quis um Google Docs mais funcional integrado ao seu conjunto de ferramentas de produtividade. Você pode editar, comentar, compartilhar notas e vincular transcrições de áudio a tarefas ou OKRs em tempo real.

Colabore com sua equipe e trabalhe em um documento comum usando o ClickUp Docs

O Private Docs garante segurança e privacidade, enquanto a capacidade de marcar, pesquisar e filtrar notas de reuniões facilita a localização de informações específicas. Os membros da equipe que perderam uma reunião podem se atualizar rapidamente revisando a transcrição ou o resumo, e todos podem contribuir com comentários ou edições diretamente no Doc.

ClickUp Brain

Ao contrário dos conversores básicos de áudio para texto, o ClickUp foi projetado para colaboração total — desde marcar colegas de equipe com contexto até atribuir tarefas diretamente por meio de transcrições.

As ações a serem realizadas identificadas durante reuniões ou em áudios transcritos podem ser instantaneamente transformadas em tarefas do ClickUp, atribuídas a membros da equipe e acompanhadas até a conclusão.

Esse fluxo de trabalho automatizado é feito pelo ClickUp Brain.

Transforme cada ação das suas chamadas em uma tarefa rastreável com o ClickUp Brain

O Brain simplifica o fluxo de trabalho, desde a discussão até a execução. É perfeito para equipes remotas e usuários focados na produtividade que precisam garantir o cumprimento das decisões tomadas nas reuniões.

O Brain aprende os fluxos de trabalho da sua equipe, apresenta documentos relevantes, sugere prioridades de tarefas e até mesmo redige rascunhos de conteúdo, tudo com base nos seus dados de áudio e texto contínuos. Ele também publica automaticamente resumos e itens de ação nos canais de chat da equipe, eliminando a necessidade de transferir manualmente as informações entre ferramentas.

Melhores recursos do ClickUp

Destaque o texto ou use comandos de barra para converter instantaneamente o conteúdo para vários idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, alemão, japonês, chinês, árabe e muito mais

Acesse gravações completas de áudio e vídeo de reuniões, juntamente com transcrições, para obter documentação abrangente e facilitar a revisão

Pesquise e filtre todas as notas e transcrições de reuniões no Docs Hub ou no ClickUp Calendar , facilitando a localização de discussões e decisões anteriores.

Gere e edite conteúdo com o Assistente de Redação com IA, incluindo rascunhos, resumos e melhorias em documentos de projetos, relatórios e legendas para arquivos de vídeo

Automatize a criação de listas de tarefas a partir de transcrições e compartilhe tarefas atribuídas com membros ausentes da equipe

Use a transcrição com IA no ClickUp Clips para gerar texto pesquisável em videoclipes gravados

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizagem ligeira se você estiver usando apenas para transcrição

Não é ideal para transcrever vídeos/áudios longos sem o contexto da equipe

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso. Ferramenta de produtividade completa e poderosa para gerenciar equipes e projetos.

O ClickUp oferece flexibilidade incomparável com visualizações personalizáveis (lista, quadro, Gantt, calendário), automações poderosas e documentos, metas e controle de tempo integrados — tudo em um único espaço de trabalho. Ele centraliza a colaboração da equipe e o gerenciamento de projetos, permitindo substituir várias ferramentas, como Trello, Asana e Notion, por um sistema coeso. Ferramenta de produtividade completa e poderosa para gerenciar equipes e projetos.

2. Otter. ai (Melhor para transcrição de reuniões em tempo real)

através do Otter.ai

O Otter.ai é um dos favoritos para transcrição em tempo real para Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Ele converte palavras faladas em notas estruturadas enquanto você ainda está falando.

Quer você esteja trabalhando com áudio ou vídeo, ele suporta vários formatos, como FLV, e permite exportar transcrições como TXT, DOCX, PDF ou até mesmo SRT para legendas.

Com integrações para ferramentas como Google Agenda e Dropbox, ele se encaixa perfeitamente no seu fluxo de trabalho. Ele também oferece suporte a vários idiomas, adiciona tags de locutores e transforma conversas em notas compartilháveis e itens de ação. Perfeito para reuniões, palestras, podcasts — qualquer coisa em que você não queira perder uma palavra.

Principais recursos do Otter.ai

Obtenha resumos e notas de reuniões gerados por IA com suporte para vários idiomas (espanhol, alemão, francês, etc.)

Faça uma rápida sessão de perguntas e respostas nas transcrições usando o Otter AI Chat

Identifique os locutores e o vocabulário personalizado a partir do arquivo de áudio

Integre com o Google Agenda, Dropbox e muito mais

Limitações do Otter.ai

A interface do usuário pode ser confusa, com frequentes solicitações de vendas adicionais

A identificação dos locutores pode exigir ajustes manuais para maior precisão

Preços do Otter.ai

Básico : plano gratuito disponível

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Otter. ai Classificações e avaliações

G2 : 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto da página de resumo com a lista de itens de ação que você pode marcar no navegador. A divisão de funções, necessidades, cronogramas, sentimentos, pontos críticos e objeções é uma análise muito útil da discussão. As capturas de tela também são ótimas para recapitular o que é exibido em uma tela compartilhada. O Otter é fácil de implementar, a inscrição é rápida e ele começa a funcionar imediatamente. Eu uso em todas as reuniões que tenho, a menos que os participantes solicitem o contrário, e posso enviar os resumos automaticamente para diferentes canais do Slack com base em quem participou da reunião, etc. [...] Seria bom que o Otter detectasse os nomes dos participantes com base nos nomes deles na reunião.

Gosto da página de resumo com a lista de itens de ação que você pode marcar no navegador. A divisão de funções, necessidades, cronogramas, sentimentos, pontos críticos e objeções é uma análise muito útil da discussão. As capturas de tela também são ótimas para recapitular o que é exibido em uma tela compartilhada. O Otter é fácil de implementar, a inscrição é rápida e ele começa a funcionar imediatamente. Eu uso em todas as reuniões que tenho, a menos que os participantes solicitem o contrário, e posso enviar os resumos automaticamente para diferentes canais do Slack com base em quem participou da reunião, etc. [...] Seria bom que o Otter detectasse os nomes dos participantes com base nos nomes deles na reunião.

3. Descript (ideal para editar transcrições juntamente com áudio/vídeo)

através do Descript

Imagine editar um podcast da mesma forma que você editaria um documento do Google Docs. O Descript vem com um serviço de transcrição integrado que permite cortar, colar e excluir seu arquivo de áudio apenas editando a transcrição do texto.

Perfeito para criadores, instrutores de cursos e equipes de marketing, este conversor de áudio para texto suporta gravação e transcrição de áudio em vários formatos, incluindo detecção de locutor e legendas automáticas. Ele lida com tudo, desde MP3 a WAV e até FLAC, para que você esteja coberto independentemente dos formatos dos seus arquivos. Você também pode simplesmente enviar uma gravação ou até mesmo extrair do Zoom e gravar dentro da plataforma.

Principais recursos do Descript

Converta arquivos de áudio e vídeo em texto com transcrição automática em mais de 22 idiomas (espanhol, alemão, francês, etc.)

Edite arquivos de áudio editando o texto — corte palavras, corte sons (ou vídeos!)

Use o Overdub para clonar sua voz e corrigir erros sem precisar regravar

Crie audiogramas, legendas e clipes sociais com um clique

Acesse gravação de tela, síntese de voz com overdub e edição multitrack

Limitações do Descript

A clonagem de voz (dublagem) está disponível apenas nos planos pagos

O aplicativo para desktop pode ficar lento com projetos grandes

Preços do Descript

Plano gratuito disponível

Aficionado : US$ 24/mês por usuário

Criador : US$ 35/mês por usuário

Negócios : US$ 65/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2 : 4,6/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Uma avaliação do G2 diz:

Temos uma relação de amor e ódio com o Descript. Usamos o aplicativo há quatro anos e ele sempre apresentou bugs. Ao longo do desenvolvimento do aplicativo, os desenvolvedores introduzem um recurso com bugs e, em seguida, corrigem esses bugs. O recurso funciona perfeitamente por um tempo e, depois, volta a apresentar problemas em uma atualização posterior. Aplaudo a equipe por tentar adicionar tantos recursos ao aplicativo, mas preferiria poder trabalhar com um produto estável e, embora usemos o Descript para grande parte do nosso fluxo de trabalho semanal, estamos sempre de olho nos concorrentes, pois nunca sentimos que podemos contar com o aplicativo.

Temos uma relação de amor e ódio com o Descript. Usamos o aplicativo há quatro anos e ele sempre apresentou bugs. Ao longo do desenvolvimento do aplicativo, os desenvolvedores introduzem um recurso com bugs e, em seguida, corrigem esses bugs. O recurso funciona perfeitamente por um tempo e, depois, volta a apresentar problemas em uma atualização posterior. Aplaudo a equipe por tentar adicionar tantos recursos ao aplicativo, mas preferiria poder trabalhar com um produto estável e, embora usemos o Descript para grande parte do nosso fluxo de trabalho semanal, estamos sempre de olho nos concorrentes, porque nunca sentimos que podemos confiar no aplicativo.

4. Rev (Melhor para precisão de transcrição verificada por humanos)

via Rev

O Rev é a ferramenta de transcrição para perfeccionistas com prazos a cumprir. Combina a velocidade da IA com a precisão humana, sendo ideal para ficheiros jurídicos, palestras académicas, gravações de podcasts, entrevistas profissionais ou qualquer outro contexto em que uma palavra errada possa causar confusão.

Basta enviar seu arquivo de áudio ou vídeo, escolher o processo de transcrição (humano ou IA) e receber uma transcrição finalizada em formatos como Word, TXT ou até mesmo legendas. Trabalha com material confidencial? A Rev trata a segurança como se fosse um segredo de Estado, com conformidade SOC 2 e opções de NDA integradas.

Revise os melhores recursos

Escolha entre transcrição humana e por IA com base na velocidade e no orçamento

Adicione legendas ou subtítulos a arquivos de vídeo com suporte a vários idiomas (espanhol, alemão, francês, etc.)

Carregue arquivos de áudio em MP3, MP4, WAV e muito mais

Acesse a API Rev para automatizar o processo de transcrição

Use modelos de resumo personalizáveis que ajudam a extrair os pontos-chave das suas transcrições

Limitações do Rev

Não oferece transcrição ao vivo ou em tempo real

Suporta apenas inglês para transcrições geradas por humanos

Preços Rev

Plano gratuito até 45 minutos

Básico: US$ 14,99 por usuário/mês

Pro: US$ 34,99 por usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários

G2 : 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rev?

Uma avaliação do G2 diz:

O Rev torna incrivelmente fácil transformar meus arquivos de áudio em transcrições claras e precisas com o mínimo de esforço da minha parte. Adoro a simplicidade da interface — o upload de arquivos é rápido, o tempo de resposta é rápido e a formatação é limpa e profissional [...] Embora a precisão seja geralmente boa, especialmente para áudio claro, ocasionalmente podem ocorrer problemas com nomes próprios, termos do setor ou locutores que falam baixo. Gostaria de ver uma maneira mais intuitiva de salvar e reutilizar vocabulário personalizado ou correções de nomes.

O Rev torna incrivelmente fácil transformar meus arquivos de áudio em transcrições claras e precisas com o mínimo de esforço da minha parte. Adoro a simplicidade da interface — o upload de arquivos é rápido, o tempo de resposta é rápido e a formatação é limpa e profissional [...] Embora a precisão seja geralmente boa, especialmente para áudio claro, ocasionalmente podem ocorrer problemas com nomes próprios, termos do setor ou locutores que falam baixo. Gostaria de ver uma maneira mais intuitiva de salvar e reutilizar vocabulário personalizado ou correções de nomes.

5. Trint (Ideal para edição colaborativa de transcrições e histórias em vários formatos de arquivo)

através do Trint

Se o Google Docs e uma ferramenta de transcrição tivessem um filho multilingue e com talento editorial, ele seria o Trint. Este conversor de áudio para texto não se limita a transcrever arquivos de áudio; ele transforma palavras faladas em recursos de conteúdo completos.

Carregue sua gravação (áudio ou vídeo) e o Trint irá transcrevê-la de forma organizada, com a opção de tradução para mais de 40 idiomas.

Ele foi desenvolvido para equipes que precisam editar, revisar e publicar transcrições sem intermináveis idas e vindas. Colabore em tempo real, deixe comentários, destaque citações e até mesmo integre diretamente com o Adobe Premiere Pro para transcrever arquivos de vídeo como um profissional.

Principais recursos do Trint

Edite transcrições como um documento e vincule-as ao arquivo de áudio original

Adicione identificação de locutores, códigos de tempo e destaques

Colabore com colegas de equipe em tempo real na mesma gravação de áudio e nas transcrições

Exporte arquivos em DOCX, SRT, CSV e muito mais

Traduza sua transcrição para mais de 50 idiomas

Limitações do Trint

A precisão pode diminuir em gravações com ruído ou com vários locutores

Não é ideal para necessidades de transcrição em tempo real/ao vivo

Preços do Trint

Teste gratuito

Inicial : US$ 80/pessoa por mês

Avançado : US$ 100/pessoa por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Trint

G2 : 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trint?

Uma avaliação do G2 diz:

Transcrição inigualável nos meus dois idiomas principais (inglês e francês). Sua capacidade de transcrever legendas também é ótima. Ferramenta completa, não é necessário recorrer ao Premiere para legendas, mais conveniente do que o Word para transcrição básica de áudio, faz um excelente trabalho na identificação dos locutores. Excelente edição online e aplicação móvel muito prática [...] O preço é realmente elevado, como todas as ferramentas SaaS, começa barato e depois os preços sobem e um dia acordamos, olhamos para as contas e ficamos chocados quando percebemos quanto custa.

Transcrição inigualável nos meus dois idiomas principais (inglês e francês). Sua capacidade de transcrever legendas também é ótima. Ferramenta completa, não é necessário recorrer ao Premiere para legendas, mais conveniente do que o Word para transcrição básica de áudio, faz um excelente trabalho na identificação dos locutores. Excelente edição online e aplicação móvel muito prática [...] O preço é realmente elevado, como todas as ferramentas SaaS, começa barato e depois os preços sobem e um dia acordamos, olhamos para as contas e ficamos chocados quando percebemos quanto custa.

6. Sonix (ideal para transcrição rápida de arquivos de áudio com tradução automática de palavras faladas)

através do Sonix

Se a velocidade de transcrição fosse um esporte olímpico, o Sonix levaria para casa pelo menos a medalha de prata em anotações (é claro que o ClickUp ficaria com o ouro). O Sonix é uma ferramenta de transcrição com IA que se destaca na transcrição de áudio e vídeo em mais de 40 idiomas — francês, alemão, espanhol, hindi e muito mais —, ao mesmo tempo em que gerencia seus dados de maneira eficaz.

Sua marcação de tempo automatizada, separação de locutores e editor baseado em navegador tornam o processo de transcrição muito fácil, sem a necessidade de software adicional ou instalações pesadas.

Basta soltar seus arquivos, deixar processar e pronto. Seja para enviar gravações de áudio, reuniões do Zoom ou arquivos de vídeo, o Sonix oferece transcrições rápidas e precisas em um formato fácil de editar, pesquisar e compartilhar.

Principais recursos do Sonix

Transcreva em mais de 40 idiomas com tradução automática

Pesquise, edite e destaque diretamente no editor de transcrições

Baixe suas transcrições como texto, legendas ou Google Docs

Exporte em vários formatos de arquivo, incluindo SRT, DOCX e PDF

Integre com o Zoom, Dropbox e muito mais

Limitações do Sonix

Sem opção de transcrição em tempo real/ao vivo

A precisão depende muito da qualidade do áudio

Preços do Sonix

Padrão : uso gratuito da plataforma + US$ 10 por hora para tradução e transcrição, respectivamente

Premium : US$ 16,52/mês por licença + US$ 5 por hora para tradução e transcrição, respectivamente

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sonix

G2 : 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sonix?

Uma avaliação do G2 diz:

É uma ferramenta fantástica para transcrever mensagens de voz de trabalho em qualquer lugar e mantê-las organizadas. Links de login na versão desktop da web, não redimensiona.

É uma ferramenta fantástica para transcrever mensagens de voz de trabalho em qualquer lugar e mantê-las organizadas. Links de login na versão desktop da web, não redimensiona.

30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam muito: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal.

7. Happy Scribe (Ideal para equipes multilíngues que transcrevem arquivos de vídeo, pensam e falam em legendas)

através do Happy Scribe

Se sua equipe fala com 10 sotaques diferentes antes do almoço, o Happy Scribe pode ser a ferramenta de transcrição que você está procurando. Ele foi projetado para usuários multilíngues e equipes globais que precisam de transcrições e legendas rápidas e precisas em um só lugar.

Basta enviar sua gravação de áudio ou arquivo de vídeo e escolher entre transcrição humana ou por IA. Ele suporta mais de 120 idiomas, dialetos e sotaques, de espanhol e francês a hindi e alemão, tornando-o ideal para projetos internacionais.

Principais recursos do Happy Scribe

Alterne entre IA e transcrição humana com 99% de precisão

Desfrute de mais de 120 idiomas, sotaques e dialetos

Revise, edite e exporte em vários formatos, como TXT, DOCX, SRT e muito mais, com o editor integrado ao navegador

Integre com o YouTube, Zoom e Google Drive

Limitações do Happy Scribe

A transcrição humana tem um tempo de resposta mais longo

Sem suporte para transcrição ao vivo

Preços do Happy Scribe

Inicial : US$ 12 por 60 minutos (pagamento conforme o uso)

Lite : US$ 9 por mês

Pro : US$ 29 por mês

Negócios: US$ 89 por mês

Avaliações e comentários do Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Happy Scribe?

Uma avaliação do G2 diz:

Então, o que eu mais gosto? Primeiro, é muito fácil de usar. Você não precisa procurar para poder usá-lo. Ele me ajuda a transcrever vídeos para texto, para que eu possa criar postagens nas redes sociais usando o texto dos vídeos.

Então, o que eu mais gosto? Primeiro, é muito fácil de usar. Você não precisa procurar para poder usá-lo. Ele me ajuda a transcrever vídeos para texto, para que eu possa criar postagens nas redes sociais usando o texto dos vídeos.

8. Notta (ideal para transcrição em tempo real em vários dispositivos)

através do Notta

O Notta transforma qualquer arquivo de áudio em texto limpo em tempo real — basta enviar MP3, WAV, AAC ou até mesmo arquivos de vídeo do Zoom ou Google Meet. Este conversor de áudio para texto sincroniza entre dispositivos, para que você possa começar no seu celular e terminar no navegador sem perder nada.

Com suporte multilíngue e resumos alimentados por IA, o Notta facilita a transcrição de áudio, a identificação de locutores e a pesquisa em todas as transcrições, como se estivessem no Google Docs. Perfeito para pessoas ocupadas que precisam lidar com gravações, reuniões e equipes globais.

Principais recursos do Notta

Sincronize entre a web, dispositivos móveis e inteligentes

Resuma, destaque e faça uma pesquisa por palavras-chave para uma revisão rápida usando IA

Suporta mais de 58 idiomas com separação precisa dos locutores

Sem limitações

Opções de exportação (TXT, PDF, etc.) bloqueadas por paywall

O modo offline está disponível apenas em aplicativos móveis

Preços do Notta

Plano gratuito disponível

Pro : US$ 13,49/mês por usuário

Negócios : US$ 27,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Notta

G2 : 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

Uma avaliação do G2 diz:

Arraste e solte um link ou arquivo de vídeo e obtenha um resumo completo do vídeo em segundos. Também posso arrastar vários arquivos de 10 a 20 de cada vez, o que adoro. Depois, converto para o formato de resumo do YouTube. Utilizo isso para vídeos de cursos e é essencial! Gostaria de poder tornar o modelo de resumo do YouTube padrão para não ter que clicar nele para cada resumo de vídeo, o que leva de 15 a 30 segundos adicionais para converter.

Arraste e solte um link ou arquivo de vídeo e obtenha um resumo completo do vídeo em segundos. Também posso arrastar vários arquivos de 10 a 20 de cada vez, o que adoro. Depois, converto para o formato de resumo do YouTube. Utilizo isso para vídeos de cursos e é essencial! Gostaria de poder tornar o modelo de resumo do YouTube padrão para não ter que clicar nele para cada resumo de vídeo, o que leva de 15 a 30 segundos adicionais para converter.

9. Temi (Ideal para transcrição rápida e simples de áudio e vídeo com orçamento limitado)

através do Temi

Se você está correndo contra o prazo e precisa transcrever arquivos de áudio ou converter arquivos de vídeo sem esperar, o Temi faz isso em menos de cinco minutos.

Basta enviar seu arquivo de áudio, relaxar e deixar que o mecanismo de reconhecimento de voz (treinado com sotaques reais, não com tons robóticos) transforme suas palavras faladas em texto legível.

O editor de transcrição é simples, baseado em navegador e permite editar, destacar e baixar seus arquivos sem precisar de outro aplicativo. Bônus: ele ainda marca a hora na transcrição, para que você encontre facilmente aquela frase memorável do seu último podcast.

Principais recursos do Temi

Carregue arquivos de áudio ou vídeo e obtenha transcrições em poucos minutos

Suporte a vários formatos de arquivo, incluindo MP3, MP4, WAV e M4A

Aperfeiçoe suas transcrições usando ferramentas de edição integradas ao aplicativo

Transcreva com marcação temporal e identifique os locutores com precisão

Limitações do Temi

A precisão diminui com ruídos de fundo ou vários locutores

Não possui resumo com IA e ferramentas de colaboração

Preços do Temi

Gratuito até 45 minutos

Pagamento conforme o uso: US$ 0,25/minuto de áudio

Avaliações e comentários sobre o Temi

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Google Speech-to-Text (ideal para desenvolvedores que buscam transcrição escalável e com tecnologia de IA)

O Google Speech-to-Text decodifica a fala em grande escala. Treinado com dezenas de milhares de horas de arquivos de áudio e vídeo, essa ferramenta de transcrição pode converter áudio em mais de 125 idiomas com uma precisão impressionante.

Quer você esteja trabalhando com gravações de reuniões barulhentas ou enviando entrevistas com qualidade de estúdio, ele se adapta ao som de fundo, aos locutores e até mesmo a diferentes formatos de arquivo, como WAV, FLAC e MP3.

Mas há um porém: não é uma ferramenta plug-and-play como o Otter ou o Notta. Trata-se de um conversor de áudio para texto voltado para desenvolvedores, criado para aplicativos, CRMs e grandes pipelines de transcrição, com opções de integração em seu site. Você precisará saber como funciona o Google Cloud e as APIs.

Ainda assim, se você estiver criando um processo de transcrição em uma plataforma ou quiser transcrever áudio e vídeo em grande escala com pontuação automática, marcas de tempo das palavras e diarização dos locutores, nada supera o poder bruto do mecanismo do Google.

Principais recursos do Google Speech-to-Text

Transcreva transmissões em tempo real ou em lotes

Registre pontuações e locutores automaticamente

Obtenha pontuações de confiança por palavra para maior precisão

Integra-se perfeitamente com os serviços do Google Cloud

Limitações do Google Speech-to-Text

Requer conhecimentos técnicos para configuração e integração

Sem interface de usuário integrada; acesso apenas por API

Preços do Google Speech-to-Text

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Speech-to-Text

G2 : 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

Uma avaliação do G2 diz:

Faz um ótimo trabalho de transcrição, preciso e com pouquíssima necessidade de edição. É bom ter alternativas a outros produtos, especialmente ao Google, porque eles se integram a todas as linhas de produtos e são hospedados na nuvem.

Faz um ótimo trabalho de transcrição, preciso e com pouquíssima necessidade de edição. É bom ter alternativas a outros produtos, especialmente ao Google, porque eles se integram a todas as linhas de produtos e são hospedados na nuvem.

Transcreva em qualquer lugar com o ClickUp

Os conversores de áudio para texto evoluíram muito — desde transcrições básicas até ferramentas inteligentes e de alta qualidade com tecnologia de IA que podem resumir, marcar locutores e até mesmo se integrar aos seus aplicativos favoritos.

Se você busca velocidade, precisão e personalização suficiente para se adequar ao seu fluxo de trabalho, as ferramentas desta lista são ideais. Mas se você deseja ir além em termos de segurança, transformando palavras faladas em tarefas acionáveis, completando notas pesquisáveis e otimizando a colaboração em equipe, o ClickUp é a escolha certa.

Isso transforma a maneira como sua equipe captura e compartilha notas, garantindo uma conexão mais forte e maior produtividade da equipe.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e aproveite soluções de transcrição rápidas, precisas e integradas.