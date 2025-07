os 10 melhores modelos do Notion Second Brain para organizar sua vida

Já sentiu como se seu cérebro estivesse executando dezenas de abas abertas — ideias, tarefas, lembretes, objetivos — ao mesmo tempo? Essa confusão mental pode sobrecarregá-lo, tornando mais difícil se concentrar, criar ou até mesmo relaxar.

Pesquisas indicam que os funcionários gastam 1,8 horas por dia — 9,3 horas por semana, em média — pesquisando e reunindo informações. É por isso que muitas pessoas estão recorrendo ao conceito de um sistema de gerenciamento de conhecimento pessoal, também conhecido como segundo cérebro.

Este sistema confiável vive fora da sua cabeça e foi criado para capturar, organizar e recuperar tudo o que é importante. E quando se trata de construir um, o Notion se tornou uma referência. Sua estrutura flexível, design clean e opções de personalização o tornam ideal para criar um sistema de conhecimento pessoal adaptado à sua vida.

Neste guia, selecionamos 10 dos melhores modelos do Notion Second Brain. Mas, embora o Notion seja um ponto de partida fantástico, ele não é a palavra final. Fique conosco para descobrir uma ferramenta (é o ClickUp ) que pode ir ainda mais longe.

O que torna um modelo do Notion Second Brain bom?

Veja o que torna um modelo do Notion bom para construir um segundo cérebro:

Arquitetura de informações clara: selecione um modelo robusto de segundo cérebro que comece com uma estrutura clara e intuitiva. Seus pensamentos, notas, tarefas e recursos devem ser fáceis de capturar e ainda mais fáceis de recuperar

Sistema de captura integrada: Selecione um modelo Notion Second Brain que permita capturar informações de forma rápida e fácil, sem interromper seu fluxo de trabalho. Bons modelos incluem uma caixa de entrada unificada ou uma área de captura rápida que você pode classificar posteriormente

Organização contextual e vinculada: concentre-se nos melhores modelos do Notion Second Brain que utilizam de forma eficaz os recursos de relacionamento e rollup do Notion. As notas são vinculadas a projetos, as tarefas são vinculadas a objetivos e tudo está conectado, para que você possa se concentrar facilmente nas coisas importantes

Design flexível e consistente: escolha um bom modelo Notion Second Brain que seja fácil de personalizar para o seu fluxo de trabalho e consistente o suficiente para manter tudo organizado à medida que seu sistema cresce

Integração de tarefas e projetos: procure um modelo do Notion que não trate tarefas, projetos e notas como entidades separadas. Em vez disso, eles os interconectam para garantir procure um modelo do Notion que não trate tarefas, projetos e notas como entidades separadas. Em vez disso, eles os interconectam para garantir um gerenciamento de projetos de alto nível

🔎 Você sabia? A metodologia do segundo cérebro aumenta a criatividade! Ao transferir informações para um sistema de segundo cérebro, você libera espaço mental, permitindo maior criatividade e capacidade de se concentrar na resolução de problemas complexos.

10 modelos do Notion Second Brain

Vamos dar uma olhada nos 10 melhores modelos do Notion Second Brain:

1. Modelo Ultimate Brain, de Thomas Frank

via Notion

Gerenciar tarefas, notas e projetos em vários aplicativos pode ser uma tarefa difícil. O Ultimate Brain Template for Notion oferece um sistema de painel completo para organizar sua vida. Desenvolvido pelo especialista em produtividade Thomas Frank, ele integra gerenciamento de tarefas, anotações, gerenciamento de projetos e acompanhamento de metas em seu espaço de trabalho.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Utilize o painel Meu dia para o planejamento diário

Implemente o método PARA (Projetos, Áreas, Recursos e Arquivos) para organizar suas informações

Use o recurso Arquivar para remover automaticamente tarefas e notas irrelevantes e deixar seu espaço de trabalho organizado

Ajude você a capturar ideias rapidamente, planejar seu dia com eficácia e manter o foco em seus objetivos de longo prazo

🔑 Ideal para: Pessoas que procuram uma ferramenta para gerenciar suas atividades e projetos diários.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode fazer uma diferença significativa. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos, para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

2. Second Brain por Rosidssoy

via Notion

O Modelo Second Brain da Rosidssoy oferece um espaço de trabalho estruturado no Notion para dividir o seu mundo em categorias gerenciáveis. Baseado no método PARA de Tiago Forte , o que o diferencia é o seu design leve, otimizado para captura e recuperação rápidas, tornando-o perfeito para usuários que desejam um segundo cérebro sem distrações.

Seja você um estudante lidando com várias tarefas ou um profissional gerenciando projetos, este modelo se adapta ao seu fluxo de trabalho exclusivo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Vincule recursos para fornecer mais contexto aos seus projetos e notas

Verifique sua programação diária e semanal com a Visualização de Calendário

Use a caixa de entrada para visualizar seus recursos, tarefas, projetos e notas

Integra ferramentas para acompanhamento de hábitos, definição de objetivos e até mesmo monitoramento financeiro.

🔑 Ideal para: Profissionais que procuram uma maneira eficaz de gerenciar suas vidas pessoais e profissionais.

➡️ Leia mais: Melhores aplicativos e softwares de Second Brain para anotações

3. Second Brain (PARA Dashboard) da Organized Dashboard

via Notion

O Second Brain (PARA Dashboard) da Organized Dashboard é um poderoso modelo do Notion, novamente criado com base no método PARA — projetos, áreas, recursos e arquivos — para uma organização digital simplificada.

Ele foi criado especificamente para espelhar a forma como o seu cérebro organiza naturalmente as informações, priorizando o contexto, a exequibilidade e a acessibilidade.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize e armazene informações essenciais com fácil acesso

Planeje sua programação semanal ou mensal com um calendário intuitivo

Use seções dedicadas, como finanças e crescimento pessoal, e trabalhe em seções separadas

🔑 Ideal para: Estudantes e profissionais que desejam armazenar suas tarefas e anotações em um único espaço.

4. O Supreme Second Brain da Notion

via Notion

O Supreme Second Brain Template da Efficiora é uma configuração de produtividade pessoal que oferece um lugar para tudo, desde pensamentos dispersos até objetivos de alta prioridade. O que destaca este modelo é sua profunda personalização do método PARA, feito sob medida para indivíduos e criadores de alto desempenho.

Diferente dos painéis padrão, ele combina acompanhamento de metas, sistemas de hábitos e gerenciamento de conhecimento em um espaço de trabalho coeso e altamente claro. Ele possui um design bem pensado e recursos como um widget de relógio em tempo real.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Categorize suas tarefas e itens em A revisar, Revisado, Rascunho, Final e Favorito

Acompanhe o seu crescimento pessoal e profissional sem se sentir sobrecarregado

Reduza a desorganização visual e a fadiga mental com um design limpo e fácil de usar

Possui um painel para acesso rápido às seções essenciais, garantindo que tudo, desde tarefas diárias até projetos de longo prazo, esteja a apenas um clique de distância

🔑 Ideal para: Criadores, profissionais e estudantes que procuram um hub Notion intuitivo para gerenciar seu trabalho.

🎥 Assista a um vídeo sobre como usar o ClickUp como seu sistema de gerenciamento de conhecimento:

5. Second Brain da Easlo

via Notion

O Modelo Second Brain da Easlo oferece um espaço de trabalho Notion limpo e completo, com bancos de dados personalizados para projetos, tarefas, notas, referências, áreas, metas, resultados-chave, tópicos e destaques, ampliando a estrutura PARA para um pacote completo de gerenciamento de conhecimento.

O modelo inclui acompanhamento de hábitos pronto a usar, lista de leitura, captura de citações, revisões semanais e uma integração guiada com atualizações vitalícias e acesso à comunidade Easlo's Circle.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina e revise metas pessoais em um espaço estruturado

Capture citações, ideias e recursos para fácil referência

Tenha acesso a tutoriais de nível internacional e a uma comunidade de suporte exclusiva

Inclui guias úteis e atualizações que crescem com seus projetos

🔑 Ideal para: Equipes e indivíduos que procuram um sistema pronto a usar e organizado para gerir vários projetos.

6. Second Brain 1. 0 por OlsNotion

via Notion

O Modelo Second Brain 1.0 da OlsNotion combina suas tarefas, objetivos, hábitos, notas e recursos, para que você não perca tempo procurando informações. Ao contrário dos sistemas PARA mais simples, ele oferece um rastreador de livros avançado e gerenciamento de tarefas estruturado, tornando-o ideal para leitores ávidos e pensadores estruturados.

Este modelo também inclui uma seção de diário que incentiva a reflexão e o acompanhamento do progresso, facilitando a criação de bons hábitos e a manutenção da motivação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mantenha um diário para refletir e permanecer no caminho certo

Armazene notas e recursos importantes de forma organizada em um só lugar

Acompanhe hábitos, livros e objetivos, e visualize seu progresso

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam combinar o acompanhamento de hábitos e o gerenciamento de objetivos em um único espaço.

🧠 Curiosidade: O mercado de software de gestão do conhecimento deve crescer USD 28,32 bilhões entre 2024 e 2029, acelerando a uma taxa composta anual de 14,3% durante o período previsto!

7. Minimal Second Brain da Notion Avenue

via Notion

Se você gosta de manter sua vida digital simples e focada, o Minimal Second Brain Template da Notion Avenue é uma boa escolha. Ele se destaca por seus fluxos de trabalho integrados no estilo GTD (Planejar, Processar, Conectar e Destilar), revisões semanais/mensais e um rastreador de hábitos.

Também inclui sistemas de marcação inteligente e visualizações com filtro automático que mostram apenas o que é relevante, mantendo seu espaço de trabalho focado e contextualizado.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acesse suas tarefas diárias na visualização da lista de verificação

Conecte e armazene os recursos necessários para o seu trabalho diário

Navegue pelo seu espaço de trabalho sem esforço com um layout claro

🔑 Ideal para: Pessoas que preferem o minimalismo em todos os aspectos de suas vidas, incluindo seu segundo cérebro no Notion.

💡 Bônus: Se você deseja: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados + a web

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o super aplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

8. Second Brain da Pathpages

via Notion

O Modelo Second Brain da Pathpages é baseado no sistema PARA e nas metodologias GTD. Projetado por um ex-designer de UX, ele prioriza a clareza visual e a usabilidade, incluindo cronogramas de projetos, visualizações de calendário para tarefas (Hoje/Próximas/Vencidas) e acompanhamento de objetivos.

Com exemplos pré-preenchidos e instruções em vídeo detalhadas, garante uma configuração fácil e uma navegação intuitiva para todos os usuários.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Utilize o método P. A. R. A. para categorizar suas informações

Acompanhe o progresso, defina prazos e atribua tarefas com facilidade

Implemente os princípios GTD para priorizar e organizar seu fluxo de trabalho

🔑 Ideal para: Usuários que desejam um sistema baseado em métodos comprovados de produtividade para gerenciar projetos complexos.

9. Second Brain da Modern Byte

via Notion

O Modelo Second Brain da Modern Byte apresenta listas de tarefas aninhadas, uma seção dedicada a citações e destaques e um painel personalizável que conecta Áreas, Projetos e Recursos.

Projetado para usuários que desejam profundidade e simplicidade, ele equilibra a captura de dados com um layout intuitivo para manter seu cérebro digital organizado e pronto para ação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Vincule notas e tarefas relacionadas para criar uma gestão de conhecimento conectada

Revise as prioridades regularmente para manter o ritmo

Visualize seus projetos por prioridade, status, cronograma e prazos

Suporta marcação e vinculação entre notas e tarefas, ajudando você a ver conexões e manter seu segundo cérebro dinâmico

🔑 Ideal para: Estudantes e equipes que trabalham em várias coisas ao mesmo tempo.

📚 Leia também: Como controlar a ansiedade com o método Brain Dump

10. Second Brain For ADHD, de Lester Yim

via Notion

O modelo Second Brain for ADHD, de Lester Yim, foi cuidadosamente elaborado para pessoas com TDAH, oferecendo um sistema flexível e completo para gerenciar seus projetos. Ele oferece uma interface limpa com quadros Kanban, diários e um bloco de notas para anotações rápidas. Atualizações regulares garantem que o sistema evolua para atender às necessidades exclusivas de usuários neurodivergentes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Registre tarefas e novas ideias instantaneamente com um bloco de notas dedicado

Organize projetos usando quadros Kanban visuais para maior clareza

Arquive itens e tarefas sem importância para manter seu espaço organizado

🔑 Ideal para: Pessoas com TDAH que procuram um sistema personalizável e intuitivo para gerenciar tarefas diárias e projetos de longo prazo.

Limitações do Notion

Embora o Notion tenha vários pontos fortes como ferramenta de segundo cérebro, ele também apresenta algumas limitações que prejudicam a produtividade:

Desempenho lento em grande escala: o Notion fica visivelmente lento à medida que seu segundo cérebro cresce. Os usuários frequentemente relatam lentidão ao alternar entre páginas ou carregar bancos de dados com centenas ou milhares de entradas

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas: O Notion não possui recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como controle de tempo e gráficos de Gantt. Embora existam soluções alternativas, elas exigem configuração manual ou integração com ferramentas de terceiros

A experiência do usuário em dispositivos móveis é complicada para uso intensivo: Embora o aplicativo móvel seja funcional para edições rápidas ou verificação de tarefas, ele não é ideal para uso intenso. Criar novos modelos, manipular bancos de dados ou navegar por sistemas complexos em dispositivos móveis ainda é complicado

Sem criptografia de ponta a ponta: O Notion não oferece recursos essenciais, como autenticação de dois fatores. Embora os recursos de segurança sejam melhores na versão paga, a versão gratuita ainda carece de medidas de segurança adequadas

10 modelos alternativos do Notion Second Brain para gerenciamento de projetos e uso pessoal

Se você está procurando uma alternativa melhor e mais poderosa ao Notion, não precisa procurar mais: o ClickUp é a solução!

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp possui recursos avançados e modelos de segundo cérebro, garantindo que seu segundo cérebro cresça e se adapte com você.

Vamos dar uma olhada no melhor modelo:

1. Modelo de base de conhecimento ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um repositório centralizado de informações essenciais com o modelo de base de conhecimento do ClickUp

Centralizar o conhecimento interno pode economizar horas de pesquisa frenética todos os dias para as equipes. O modelo de base de conhecimento do ClickUp ajuda as equipes a estruturar perguntas frequentes internas, documentação de produtos e procedimentos operacionais padrão. Ele também mantém os artigos em um formato pesquisável, editável e controlado por permissões.

Projetado para oferecer suporte a atualizações contínuas, ele substitui as configurações tradicionais do Notion Second Brain por escalabilidade operacional. A melhor parte? Este modelo de demonstração da base de conhecimento vem pré-preenchido com conteúdo de exemplo, para que você nunca precise começar do zero.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organize os principais conhecimentos em seções e categorias estruturadas

Personalize e expanda com colunas, subpáginas e texto rico

Facilite a colaboração, permitindo que os membros da equipe contribuam e atualizem o conteúdo

Documente produtos digitais, simplifique a integração ou sirva como referência de conhecimento para toda a empresa

🔑 Ideal para: Equipes que desejam criar um repositório centralizado e fácil de navegar com o conhecimento e os recursos da empresa.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de base de conhecimento no Word e ClickUp

2. Modelo de gerenciamento de ideias inovadoras do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Capture e gerencie ideias inovadoras com o modelo ClickUp Innovation Idea Management

Grandes ideias só têm valor quando são implementadas, e o modelo ClickUp Innovation Idea Management ajuda a tornar isso realidade. Desenvolvido para capturar tudo, desde sugestões internas até apresentações para investidores, ele oferece um processo claro para coletar, avaliar e implementar ideias inovadoras.

Os membros da equipe de uma comunidade exclusiva podem enviar ideias em um formulário de inscrição. Essas ideias são filtradas e rastreadas no banco de dados de tarefas principais. Cada ideia inclui campos vinculados para impacto, esforço e próximas etapas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Oferece formulários integrados, banners coloridos e visualizações interativas, como painéis de status e linhas do tempo

Atribua pesquisadores, acompanhe o progresso e até mesmo codifique por cores os níveis de impacto para ver instantaneamente o que vale a pena perseguir

Reúna novas ideias e priorize oportunidades urgentes usando um formulário compartilhado

Acompanhe o progresso visualmente e em tempo real com painéis de status e cronogramas

Gerencie melhor suas ideias com campos personalizados, como custo real, pesquisador e tipo de ideia

🔑 Ideal para: Estudantes e equipes que buscam um sistema organizado e flexível para gerenciar e implementar ideias inovadoras.

🎥 Assista

3. Modelo de mapa de bolhas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize suas ideias com o modelo ClickUp Bubble Map

O modelo ClickUp Bubble Map oferece uma abordagem visual para organizar seus pensamentos. Colocar o conceito central no meio e ramificar ideias relacionadas ajuda você a ver o panorama geral e os detalhes complexos simultaneamente.

Esteja você planejando um projeto, traçando uma estratégia para revisão semanal ou apenas tentando entender informações complexas, o modelo ajuda você a conectar os pontos. Cada bolha corresponde a uma tarefa ou nota, que pode ser categorizada em categorias.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Transforme bolhas em tarefas completas do ClickUp ou documentos do ClickUp

Colabore ao vivo e acompanhe quem contribuiu com o quê

Identifique facilmente as relações entre conceitos

Personalize e codifique com cores as bolhas para priorizar os pontos principais

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam organizar e visualizar suas ideias de maneira eficaz.

📣 Opinião do cliente: Veja o que Thomas Clifford, gerente de produtos da TravelLocal, disse sobre o uso do ClickUp: Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder oferecer tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas. Usamos o ClickUp para todo o gerenciamento de projetos e tarefas, bem como base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder oferecer tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

4. Modelo ClickUp Team Wiki

Obtenha o modelo gratuito Crie um wiki de equipe facilmente acessível com o modelo ClickUp Team Wiki

O modelo Team Wiki do ClickUp oferece um espaço central e organizado para toda a sua equipe criar um wiki interno confiável. É perfeito para documentar processos, etapas de integração, guias de ferramentas ou qualquer outra informação que sua equipe precise consultar com frequência.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acesse visualizações filtradas por tópico, proprietário e data de atualização

Crie wikis com documentação dividida em seções para cada função ou equipe

Colabore em tempo real com comentários e edições em linha, concedendo visibilidade e acesso de edição com base nas funções da equipe

Recupere informações de uma única fonte sem precisar alternar entre novos arquivos

Páginas aninhadas, edição ao vivo, formatação rica e até mesmo compartilhamento de páginas — tudo dentro do seu espaço de trabalho com este modelo wiki

Crie links para tarefas, atribua colaboradores e mantenha tudo controlado por versão sem precisar alternar entre ferramentas

🔑 Ideal para: Equipes que precisam de um wiki poderoso para organizar o conhecimento interno.

5. Modelo ClickUp Master Wiki

Obtenha o modelo gratuito Crie um wiki mestre com referências e links usando o modelo ClickUp Master Wiki

O modelo ClickUp Master Wiki simplifica o processo de configuração de um wiki elegante e bem organizado. Ele substitui as intranets tradicionais ou documentos wiki no estilo Notion por um formato estruturado que se conecta diretamente ao seu banco de dados de tarefas.

O modelo foi projetado para ajudar sua equipe a registrar tudo, desde políticas da empresa até guias de projetos, em uma estrutura fácil de navegar. É totalmente personalizável, permitindo que você adicione status, tags ou campos personalizados para se adequar ao seu fluxo de trabalho e à sua marca. Você pode adicionar e atualizar conteúdo facilmente, garantindo que sua wiki permaneça relevante à medida que sua equipe cresce e muda.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Armazene conteúdo jurídico, de RH, marketing e tecnologia em um só lugar com formatação padronizada para garantir consistência e fácil navegação

Mantenha o conhecimento da sua equipe organizado e fácil de acessar em uma base de conhecimento fácil de navegar

Designe membros da equipe para criar diferentes partes do wiki e atualizá-las regularmente

Personalize o modelo para se adequar à marca e à visão da sua empresa

As visualizações filtradas oferecem suporte ao acesso baseado em permissões, e as atualizações vitalícias ajudam você a se manter atualizado à medida que novas políticas são implementadas

🔑 Ideal para: Equipes que desejam estabelecer um repositório de conhecimento centralizado, organizado e facilmente acessível.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para aprimorar seu Second Brain vinculando notas, tarefas e documentos sem esforço com recursos poderosos como marcação inteligente, redator de IA, mapeamento de relacionamentos e pesquisa com IA! Aprimore seu segundo cérebro vinculando notas, tarefas e documentos com o ClickUp Brain

6. Modelo de notas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Registre seus pensamentos e ideias com o modelo ClickUp Daily Notes

Algumas ideias surgem nos momentos mais inusitados — e o modelo de notas diárias do ClickUp garante que você nunca as perca. Com uma configuração de acesso rápido e um layout simples, ele ajuda você a registrar pensamentos, tarefas e insights instantaneamente.

A visualização do formulário é simplesmente mágica! Salve-o no seu celular, navegador ou caixa de entrada para estar sempre a um toque de distância de anotar algo. Depois de enviar, sua nota vai direto para uma lista organizada, agrupada por tipo e data.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie um arquivo pessoal do seu progresso profissional

Mantenha todas as suas notas agrupadas por tipo para facilitar a classificação

Adicione contexto, comentários e anexos a cada nota

Abra em várias visualizações, incluindo Notas diárias, Guia de introdução e Lista de notas

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um espaço claro para se manter mentalmente organizado e produtivo diariamente.

📚 Leia também: Como usar o ClickUp AI para aumentar a produtividade e a eficiência

7. Modelo ClickUp Team Docs

Obtenha o modelo gratuito Colabore com os membros da equipe para desenvolver um wiki relevante usando o modelo ClickUp Team Docs

A criação de produtos digitais geralmente requer colaboração e documentação frequentes dentro de uma equipe. O modelo ClickUp Team Docs é um espaço personalizável perfeito para centralizar as informações da sua equipe.

De notas de reuniões a diretrizes de projetos, tudo tem seu lugar, tornando a colaboração perfeita e a recuperação de informações muito fácil. Ele permite que diferentes pessoas editem em conjunto em tempo real, comentem e atribuam acompanhamentos diretamente no documento.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Crie páginas aninhadas para processos, notas de reuniões e standups

Incorpore tarefas e atualizações em tempo real nas seções do documento

Crie organogramas, vincule recursos úteis e adicione anexos para referência

Reduza o tempo gasto procurando informações com conteúdo organizado

Os documentos são marcados, filtrados e armazenados em um banco de dados central de tarefas, e o acesso vitalício significa que não há taxas adicionais

🔑 Ideal para: Equipes que desejam otimizar seu processo de documentação e promover uma cultura de compartilhamento de conhecimento.

8. Modelo de Wiki da empresa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha os novos funcionários atualizados sobre os valores e processos da empresa usando o modelo ClickUp Company Wiki

O modelo ClickUp Company Wiki oferece um hub centralizado para armazenar todas as informações essenciais. Isso facilita para os membros da equipe encontrarem o que precisam sem ter que vasculhar documentos intermináveis.

Use-o para armazenar informações de pagamento, documentos de conformidade e padrões da equipe. Para equipes cansadas de intranets desatualizadas, é uma base confiável. Além disso, a estrutura intuitiva permite que novos funcionários se adaptem rapidamente, enquanto os funcionários antigos podem acessar facilmente materiais importantes.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Mantenha os membros da equipe informados com seções de atualizações dedicadas

Simplifique a integração com recursos organizados, como manuais do funcionário e boletins informativos

Promova o alinhamento por meio de uma missão e valores claramente definidos

Segmente páginas por departamento, caso de uso ou frequência de atualização

🔑 Ideal para: Organizações que desejam promover a transparência e criar um wiki centralizado.

9. Modelo de livro ClickUp For Dummies

Obtenha o modelo gratuito Escreva um livro consistente e bem estruturado com o modelo ClickUp For Dummies Book Template

Esteja você redigindo um manual de instruções ou um guia didático, o modelo de livro ClickUp For Dummies oferece uma estrutura amigável e baseada no conhecimento. Inspirado na popular série de livros “For Dummies”, ele simplifica informações densas e ajuda você a organizar seus pensamentos, planejar capítulos e manter a consistência em todo o livro.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Inclua links para vídeos de demonstração, modelos, glossário de termos, vídeos tutoriais e exemplos visuais.

Visualize o progresso do seu livro com campos personalizados, como Rascunho inicial, Progresso, Rascunho final e Revisor

Garanta que seu livro esteja organizado e consistente em todos os capítulos

Use ícones, tags e chamadas para esclarecer tópicos complexos

Com status e campos personalizáveis, você pode acompanhar seu progresso, desde o brainstorming até as edições finais

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que deseja criar guias abrangentes e bem estruturados.

10. Modelo de operações da equipe de marketing da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Realize campanhas de marketing bem-sucedidas com o modelo de operações da equipe de marketing do ClickUp

O modelo de operações da equipe de marketing do ClickUp consolida resumos de campanhas, documentos de estratégia e acompanhamento de projetos. Em vez de usar planilhas de inscrição separadas, vídeos de demonstração ou planilhas do Google, este modelo completo cria um local unificado para as operações da equipe.

Ele oferece uma estrutura clara para funções, responsabilidades e cronogramas. Além disso, com ferramentas integradas para comunicação e documentação, sua equipe pode se concentrar mais na criatividade e menos na coordenação.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina e organize metas com acompanhamento do progresso em tempo real

Abra em 6 visualizações diferentes, incluindo Wiki de Marketing, Organograma, Atas de Reuniões e Documentos da Equipe

Planeje agendas editoriais e acompanhe metas de desempenho trimestrais

Crie tarefas com status personalizados, como Concluída, Planejada, Em revisão e Em andamento

🔑 Ideal para: Equipes de marketing que desejam melhorar a coordenação, aumentar a eficiência e promover um ambiente colaborativo.

📚 Leia também: Como organizar metas para obter o máximo de produtividade

Construa seu Second Brain com o ClickUp

Os modelos Notion Second Brain são um ótimo ponto de partida para organizar sua vida. Eles são flexíveis e minimalistas, ajudando você a construir uma estrutura para gerenciar conhecimentos, tarefas e ideias.

Mas, à medida que suas necessidades crescem, também cresce a complexidade do seu sistema.

É aí que entra o ClickUp. Com seus modelos poderosos, automação integrada, documentos colaborativos e visualizações dinâmicas, o ClickUp oferece uma solução mais escalável, personalizável e completa para realmente centralizar seu segundo cérebro.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!