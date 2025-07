12 modelos gratuitos de diário alimentar para registrar suas refeições

Você pode ser um profissional em equilibrar seus macros e maximizar sua ingestão de água.

Mas tentar lembrar o que você comeu ontem é como um detetive tentando reconstruir a cena de um crime — de carboidratos. O café da manhã foi... algo com ovos?

Um bom diário alimentar resolve esse problema de vez.

Não são apenas para quem conta calorias ou é aficionado por fitness, os diários alimentares ajudam a identificar padrões, melhorar a energia e trazer um pouco mais de atenção para o que você come.

Para tornar o acompanhamento da dieta fácil (e agradável), reunimos os melhores modelos gratuitos de diários alimentares — alguns bonitos, outros práticos, todos prontos para ajudá-lo a acompanhar suas refeições sem pensar muito.

O que são modelos de diário alimentar?

Os modelos de diário alimentar são páginas prontas, criadas para ajudar você a registrar o que e quanto come e, às vezes, até mesmo como se sente após cada refeição. Eles funcionam como uma mistura entre um caderno e um confidente nutricional, facilitando o controle dos seus hábitos alimentares.

Alguns modelos simplificam as coisas com apenas espaços para registrar refeições, lanches e ingestão de água. Outros são mais detalhados e funcionam como modelos de acompanhamento de hábitos, com áreas dedicadas para monitorar calorias, humor, desejos ou como seu corpo reage a determinados alimentos. Como eles vêm em diferentes estilos e formatos, encontrar um que se adapte à sua rotina e aos seus objetivos pode ser mais simples do que você imagina.

Desenvolver autodisciplina na alimentação não precisa ser algo rígido ou exaustivo. Com o modelo certo, isso passa a ser um pequeno hábito diário fácil de manter.

🔍 Você sabia? A maioria das pessoas não consegue se lembrar com precisão do que comeu 24 horas atrás. Esse é um dos principais motivos da existência dos diários alimentares — eles são como um ajudante da sua memória. Além disso, quando as pessoas se lembram melhor das refeições recentes, tendem a comer menos na refeição seguinte!

O que torna um modelo de diário alimentar bom?

Um bom modelo de diário alimentar não se limita a registrar refeições — ele é o seu MVP nos bastidores para identificar hábitos e manter a responsabilidade.

Aqui estão os aspectos que você deve procurar em um modelo:

Fácil de usar: Um bom modelo de diário alimentar não complica as coisas. Ele oferece estrutura suficiente para você manter a consistência sem que isso se torne uma tarefa árdua. Pense nele como seu Um bom modelo de diário alimentar não complica as coisas. Ele oferece estrutura suficiente para você manter a consistência sem que isso se torne uma tarefa árdua. Pense nele como seu aplicativo de lista de tarefas favorito — simples, útil e satisfatório de marcar como concluído

Personalizável para se adequar ao seu estilo de vida: Um tamanho único raramente serve para todos. Um bom modelo oferece espaço para os detalhes que são importantes para você, seja seu humor, desejos, macros ou sua queda de energia após o almoço

Incentiva a atenção plena: O melhor diário alimentar não te faz sentir culpado por comer bolo. Em vez disso, ele te ajuda gentilmente a encontrar inspiração para perceber padrões, criar consciência e fazer escolhas com intenção

Projetado para consistência: um bom layout facilita o retorno diário. Se parecer uma parte natural da sua rotina, como escovar os dentes ou verificar seu aplicativo um bom layout facilita o retorno diário. Se parecer uma parte natural da sua rotina, como escovar os dentes ou verificar seu aplicativo de agenda diária , está cumprindo seu papel

Visual limpo e motivador: Um design organizado é fundamental. O modelo deve dar vontade de preenchê-lo, com um layout amigável e motivador

Melhores modelos de diário alimentar

Pronto para registrar seus hábitos alimentares e construir um estilo de vida mais feliz e saudável? Aqui estão os melhores modelos de diário alimentar para usar:

1. Modelo de planejamento de refeições do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique o planejamento semanal das suas refeições com o modelo de planejamento alimentar do ClickUp

Planejar refeições não precisa ser uma tarefa difícil quando você tem um modelo de planejamento alimentar que reúne tudo em um só lugar. O modelo de planejamento alimentar do ClickUp ajuda a organizar suas refeições, listas de compras e metas nutricionais em um só lugar.

Eles foram criados para otimizar seu planejamento semanal, oferecendo campos personalizáveis, visualizações e até integração com suas listas de compras. Além disso, são flexíveis o suficiente para acomodar várias preferências alimentares e rotinas de preparação de refeições. Isso facilita manter o controle de suas metas de peso.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as informações nutricionais com campos integrados para documentar as refeições — calorias, carboidratos, proteínas e muito mais

Simplifique as compras gerando listas de ingredientes que sincronizam com seus planos alimentares

Veja suas refeições semanais/mensais rapidamente em guias codificadas por cores com a Visualização do Calendário do Plano de Refeições

🔑 Ideal para: Indivíduos ou famílias que desejam melhorar a consciência nutricional e o planejamento das refeições

💡 Dica profissional: está programando refeições para diferentes dias da semana? Não procure mais, use as Tarefas recorrentes do ClickUp! Basta planejar seu cardápio no modelo, selecionar uma data e um dia da semana no calendário e definir como uma tarefa recorrente. Assim, você não precisa adicionar a mesma refeição ao plano do mesmo dia todas as semanas.

2. Modelo de planejamento de cardápio ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje seu cardápio com base no custo, ingredientes e popularidade com o modelo de planejamento de cardápio do ClickUp

Planejar refeições semanais para uma família, um evento ou um restaurante requer mais do que paixão; é preciso precisão, criatividade e organização. O modelo de planejamento de cardápio do ClickUp organiza refeições, ingredientes, custos e horários de preparação em um único espaço de trabalho.

Com visualizações integradas, como Caixa de receitas e Comece aqui, é fácil planejar pratos, acompanhar o que você precisa e até mesmo atribuir tarefas culinárias. De cardápios diários a eventos especiais, este modelo de planejamento de cardápios ajuda a manter tudo funcionando perfeitamente, até o último detalhe.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Controle os custos dos ingredientes com campos personalizados para ficar dentro do orçamento

Planeje horários de preparação priorizando pratos populares usando a visualização do gráfico de Gantt para garantir que tudo seja cozinhado na hora certa

Use listas, como a Lista de Tarefas Essenciais, Lista de Compras e Lista de Refeições, para um planejamento abrangente

🔑 Ideal para: Famílias, chefs e donos de restaurantes que desejam melhorar a experiência dos clientes e o planejamento das refeições.

3. Modelo de receita ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Nunca mais perca ou esqueça uma receita com o modelo de receitas do ClickUp

O modelo de receitas do ClickUp é o seu companheiro digital na cozinha, projetado para manter todas as suas criações culinárias organizadas e acessíveis. Ele ajuda você a listar ingredientes, acompanhar as etapas do preparo e criar listas de compras para ir ao supermercado.

Use-os para anotar os tempos de preparação, a duração do cozimento e até mesmo adicionar ajustes pessoais. E mais? Você pode colaborar com outros entusiastas da culinária compartilhando receitas e coletando feedback — ou até mesmo transformar sua coleção em um livro de receitas best-seller.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Personalize os campos para incluir o tempo de preparação, a duração do cozimento e notas pessoais

Acompanhe o progresso com listas de verificação e atualizações de status para cada receita

Visualize cronogramas de cozimento usando gráficos de Gantt para planejar suas refeições com eficiência

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos, chefs profissionais ou qualquer pessoa que queira digitalizar sua coleção de receitas

4. Modelo de planejador semanal ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta uma preparação sem complicações das refeições semanais com o modelo de planejador semanal do ClickUp

Algumas semanas passam tão rápido que é difícil saber se você comeu proteína e fibra suficientes ou se sobreviveu apenas com café. O modelo de planejador semanal da ClickUp facilita o registro alimentar, oferecendo um espaço simples e estruturado para registrar suas refeições, hidratação e como você se sentiu a cada dia.

Este modelo permite que você organize sua semana rapidamente, identificando padrões, planejando refeições e mantendo seus objetivos de bem-estar sob controle.

Todas as seções são totalmente personalizáveis. Seja para monitorar macros, anotar desejos ou apenas registrar o que lhe faz bem, você pode moldá-lo para se adequar à sua rotina.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Veja todas as refeições da semana sem precisar alternar entre aplicativos ou notas

Registre o café da manhã, o almoço, o jantar e os lanches, além da hidratação e notas sobre o humor ou a energia

Adicione listas de compras, lembretes de preparação ou metas nutricionais para a semana

Personalize o planejamento das refeições por tipo de dieta, alergias ou objetivos de condicionamento físico

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que esteja criando hábitos mais saudáveis — desde quem come de forma casual e controla macros até profissionais de fitness e foodies conscientes

Apenas 12% das pessoas usam diários físicos para acompanhar seus objetivos, e surpreendentes 38% não fazem nenhum acompanhamento.

5. Modelo de custo de receitas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que você não ultrapasse o orçamento durante o planejamento das refeições com o modelo de custo de receitas do ClickUp

O modelo de custo de receitas do ClickUp é perfeito para monitorar suas despesas culinárias.

Eles permitem que você acompanhe meticulosamente o custo de cada ingrediente, ajudando você a entender o custo real de cada prato que prepara.

Com campos personalizáveis para quantidades, unidades e preços, transformam as suas receitas em relatórios financeiros detalhados. Ao atualizar e rever regularmente os custos das suas receitas, pode tomar decisões informadas para se manter dentro do orçamento sem comprometer o sabor.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Calcule o custo por porção para gerenciar as despesas com refeições de maneira eficaz

Ajuste para desperdício e deterioração para obter uma visão realista dos seus custos com alimentação

Compare várias receitas para escolher as opções mais econômicas

🔑 Ideal para: Cozinheiros domésticos e chefs que desejam gerenciar seu orçamento alimentar de forma mais eficaz

💡 Dica profissional: use as visualizações Lista e Quadro no modelo para ter uma visão geral das suas receitas. A visualização Lista divide o custo de cada receita por ingredientes, enquanto a visualização Quadro destaca o custo por porção de forma rápida. Você também pode usar o código de cores integrado para acompanhar os níveis de estoque de ingredientes e evitar idas de última hora ao supermercado.

6. Modelo de hábitos pessoais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie hábitos alimentares saudáveis e consistentes com o modelo de hábitos pessoais do ClickUp

O modelo de monitoramento de hábitos pessoais do ClickUp não serve apenas para exercícios físicos ou meditação — é também uma maneira eficaz de manter seus hábitos alimentares sob controle. Se você está tentando beber mais água, reduzir os lanches noturnos ou simplesmente comer mais vegetais, este modelo ajuda você a criar consistência, um dia de cada vez.

Defina metas claras relacionadas à alimentação, acompanhe seu progresso e torne a alimentação consciente parte do seu ritmo diário — tudo em um único espaço personalizável. É o seu parceiro pessoal de responsabilidade que não julga seus desejos por biscoitos.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina metas claras, como “duas refeições caseiras por dia” ou “sem açúcar depois das 20h”, para definir que tipo de hábitos alimentares você deseja desenvolver

Visualize o progresso através de tabelas e gráficos que refletem a sua consistência

Use status personalizados, como “Aberto” e “Concluído”, para monitorar a conclusão dos hábitos

Adicione notas sobre seu humor, energia ou sinais de fome para obter insights mais profundos

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam criar e manter hábitos alimentares positivos e atingir objetivos relacionados à alimentação com estrutura e intenção

7. Modelo de meta diária do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina metas diárias de curto prazo com o modelo de metas diárias do ClickUp

A alimentação consciente começa com pequenas escolhas intencionais — e este modelo ajuda você a mantê-las. O modelo de meta diária do ClickUp é perfeito para acompanhar metas de alimentação e bem-estar de curto prazo, como “Beber 3 litros de água”, “Não comer lanches sem pensar” ou “Incluir proteína em todas as refeições”

Ele traz clareza ao seu dia, ajudando você a definir o que é sucesso hoje — não na teoria, mas no que vai para o seu prato e para o seu corpo. Reflita sobre como você se sente, registre o que comeu e acompanhe essas pequenas vitórias que constroem hábitos de longo prazo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Defina metas diárias realistas para alimentação ou hidratação na visualização Notas diárias

Anote como as refeições o fizeram se sentir ou o que provocou certos desejos na Visualização da Lista de Notas

Registre progressos significativos e veja como cada dia contribui para algo maior

Organize suas metas facilmente com a simplicidade do recurso arrastar e soltar e uma formatação limpa

🔑 Ideal para: Pessoas que desejam definir metas diárias alcançáveis para ter uma relação saudável com a alimentação e se responsabilizar pelas suas escolhas

Quer planejar suas refeições semanais mais rapidamente para atingir seus objetivos alimentares?

Basta descrever seus objetivos (como “refeições vegetarianas ricas em proteínas” ou “plano de 3 dias com baixo teor de carboidratos”) e o ClickUp Brain irá gerar um plano alimentar completo diretamente no seu ClickUp Doc usando IA. Você pode até pedir para criar uma lista de compras ou trocar ingredientes com base no que tem na geladeira.

Peça ao ClickUp Brain para criar seu plano alimentar semanal com base em seus macros, necessidades dietéticas ou no que você já tem em casa

8. Modelo de diário alimentar de 3 dias da Canva

via Canva

O modelo de diário alimentar de 3 dias da Canva tem um design minimalista e direto, facilitando o registro da sua ingestão diária de alimentos. Seu layout organizado garante que você mantenha o foco no conteúdo, ajudando você a manter a consistência no seu diário.

Quer você esteja monitorando sua dieta, planejando refeições ou simplesmente documentando suas experiências culinárias, personalize-o para se adequar ao seu estilo e necessidades alimentares.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Simplifique o acompanhamento das refeições com um layout limpo e sem distrações

Personalize as entradas de acordo com suas preferências e objetivos alimentares

Adicione notas, alergias ou coisas especiais a lembrar para as suas refeições

🔑 Ideal para: Pessoas que procuram uma ferramenta personalizável para planejar as refeições diárias

9. Modelo de diário alimentar abstrato para Instagram da Canva

via Canva

Você está tentando transformar suas refeições em mini momentos no Instagram? Este modelo colorido de diário alimentar abstrato para Instagram da Canva é perfeito para compartilhar suas refeições com estilo. É brilhante e ousado, projetado para fazer seus registros alimentares diários se destacarem na tela.

Você pode personalizar o design para combinar com seu estilo, tornando o registro alimentar mais uma forma de expressão pessoal do que uma rotina. Com as palavras e imagens certas, cada postagem se torna uma declaração criativa.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Compartilhe sua jornada diretamente como Instagram Stories com apenas alguns toques

Mantenha-se responsável com um design divertido que incentiva a consistência

Sincronize com sua rotina combinando-os com um modelo de planejamento de vida

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que queira monitorar sua alimentação e compartilhá-la de maneira elegante e envolvente nas redes sociais

10. Modelo de apresentação de diário alimentar da Canva

via Canva

Se você deseja apresentar suas preferências alimentares de uma maneira divertida, não procure mais: o modelo de apresentação de diário alimentar da Canva é a solução ideal.

Com slides dedicados aos seus alimentos favoritos, sobremesas, pratos picantes e refeições perfeitas, você tem uma visão completa dos seus hábitos alimentares em um formato mais expressivo do que clínico. O layout é fácil de personalizar e há espaço para escrever tudo, desde notas sobre as porções até o acompanhamento do humor.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Compartilhe com outras pessoas os diferentes alimentos que você experimentou, os desafios que você aceitou e sua lista de pratos que você quer experimentar

Colabore com seus colegas em tempo real

Adicione animações e transições para torná-lo mais interativo

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que queira compartilhar seus hábitos alimentares de uma maneira divertida e envolvente

11. Modelo de diário alimentar da NutriAdmin

via Nutriadmin

Acompanhar os hábitos alimentares dos seus clientes torna-se muito mais fácil quando as ferramentas são criadas com clareza e objetividade. O modelo de diário alimentar do NutriAdmin simplifica esse processo, oferecendo uma abordagem estruturada e intuitiva para o acompanhamento alimentar.

Projetado para profissionais de nutrição, ele ajuda você a registrar com precisão refeições, lanches e bebidas. Ele também permite identificar padrões alimentares e áreas que precisam ser melhoradas, aprimorando sua capacidade de apoiar os clientes de maneira eficaz.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Registre mais do que apenas refeições com prompts para sinais de fome, humor e níveis de energia

Reforce o acompanhamento dos clientes, tornando o registro menos intimidante e mais reflexivo

Crie avaliações mais inteligentes durante as consultas com informações organizadas e de alta qualidade

🔑 Ideal para: Nutricionistas e coaches de saúde que buscam insights mais profundos sem sobrecarregar seus clientes

12. Modelo de registro diário de calorias da Microsoft

via Microsoft

O modelo de registro diário de calorias da Microsoft permite registrar suas refeições, calorias e gramas de gordura consumidas, calculando automaticamente a porcentagem de gordura em sua dieta.

Isso ajuda você a seguir a recomendação do USDA de limitar a ingestão de gordura a 30% das calorias diárias. Ele também representa visualmente sua porcentagem de gordura com um gráfico, facilitando o monitoramento de seus hábitos alimentares ao longo do tempo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Simplifique o acompanhamento registrando refeições, calorias e gramas de gordura em um só lugar

Visualize sua ingestão de gordura com um gráfico automático que é atualizado à medida que você insere os dados

Personalize facilmente para se adequar às suas metas e preferências alimentares pessoais

🔑 Ideal para: Pessoas que procuram uma ferramenta eficaz para monitorar e gerenciar sua ingestão diária de gordura

Mantenha-se em dia com sua jornada de saúde com o ClickUp

Os modelos de diário alimentar fazem com que uma vida saudável pareça menos uma tarefa e mais uma rotina bem apoiada. Eles ajudam você a se manter responsável, reconhecer padrões e fazer escolhas mais intencionais sobre o que alimenta seu corpo.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma ampla variedade de modelos que funcionam como aplicativos de planejamento digital para refeições e se destacam pela versatilidade.

Com recursos como acompanhamento de tarefas, visualizações de calendário e personalização completa, o ClickUp combina planejamento e registro em um único espaço poderoso. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!