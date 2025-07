as 10 melhores alternativas ao Kumospace para colaboração virtual em 2025

Atualmente, equipes remotas e híbridas precisam de escritórios virtuais com ferramentas inteligentes que ofereçam suporte ao trabalho real, como agendamento fácil, compartilhamento de tela e colaboração em tempo real.

Portanto, se você superou o Kumospace ou apenas deseja algo mais funcional, está no lugar certo. Seja para organizar eventos virtuais ou gerenciar uma equipe remota, a plataforma certa faz toda a diferença.

Reunimos alternativas de destaque ao Kumospace que se concentram na produtividade, não em artifícios, ajudando sua equipe a se comunicar, colaborar e realmente realizar tarefas em um escritório virtual que funciona.

👀 Você sabia? A HBR relata que, quando os sistemas de dados não sincronizam, as equipes remotas perdem tempo, deixam de receber atualizações e perdem a confiança nas informações, o que retarda as decisões e causa atritos desnecessários. A solução? Várias plataformas que conectam calendários, conversas e fluxos de tarefas em um só lugar.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Kumospace?

Um escritório virtual não deve apenas ter uma boa aparência, mas também funcionar de fato. Além de uma interface intuitiva, ele precisa manter sua equipe conectada, produtiva e talvez até um pouco animada para fazer login.

Veja o que procurar em um ambiente virtual melhor:

Sincronização de calendário + aplicativos de agendamento: integrações nativas com o Google Agenda, Outlook e integrações nativas com o Google Agenda, Outlook e aplicativos de agendamento como o Calendly ajudam a resolver problemas comuns de agendamento e mantêm todos em dia

Espaços inteligentes, não apenas bonitos: Procure layouts flexíveis, personalização do escritório, compartilhamento de arquivos, salas de descanso e navegação intuitiva para oferecer suporte à comunicação perfeita, especialmente para equipes grandes ou híbridas

Recursos essenciais de colaboração integrados: Compartilhamento de tela, quadros brancos, compartilhamento de arquivos e anotadores com IA ajudam sua equipe a manter o foco e reduzir o vaivém de mensagens

Escalabilidade e desempenho: Seja com 20 ou 2.000 usuários, a plataforma deve dar conta do recado, sem lag no vídeo nem queda no áudio

Conversas espontâneas: Os melhores escritórios virtuais permitem conversas rápidas e brainstorms sem convites formais

Controles administrativos: Gerencie salas, funções e permissões com facilidade, sem complicações técnicas

A seguir: as melhores alternativas ao Kumospace para uma melhor colaboração e reuniões verdadeiramente produtivas.

10 alternativas ao Kumospace em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está um guia rápido para ajudá-lo a encontrar a opção certa, seja para criar uma sede virtual, organizar um grande evento ou apenas tentar organizar os calendários da equipe.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Equipes de todos os tamanhos que buscam agendamento inteligente e gerenciamento de reuniões com integração de tarefas Calendário com IA, automações, sincronização de tarefas, bloco de notas com IA, lembretes, gravação de tela, modelos personalizáveis Plano gratuito disponível; preços personalizados disponíveis para empresas SpatialChat Pequenas equipes ou instituições educacionais que planejam webinars interativos, espaços para equipes e eventos virtuais Salas, compartilhamento de tela, modo de transmissão, reações com emojis, controles multifuncionais Plano gratuito disponível; plano personalizado para empresas SoWork Equipes assíncronas e remotas que buscam uma experiência de escritório virtual personalizável Gamificação, presença inteligente, resumos com IA, salas de equipe Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário Hyhyve Equipes de pequeno e médio porte que procuram espaços virtuais com hospedagem na UE Conformidade com o GDPR, controle de tempo, salas espaciais e áreas de descanso Sem plano gratuito; a partir de US$ 35/mês Teamflow Equipes distribuídas e híbridas de médio porte que precisam de uma sensação de escritório Quadros brancos, sincronização de calendários, modelos de salas e bolhas de presença Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário Spot Pequenas equipes criando uma presença diária estruturada Alertas inteligentes, salas, integração com o Slack e fusos horários da empresa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário ivCAMPUS Campi remotos privados e seguros de todos os tamanhos Mapas personalizados, controles de sala, avatares e hospedagem de eventos Sem plano gratuito; a partir de US$ 11/mês por usuário Sococo Equipes grandes que precisam de colaboração em tempo real Salas de reunião, integrações e plantas baixas visuais Sem plano gratuito; a partir de US$ 14,99/mês por usuário Hopin (RC) Equipes que procuram ferramentas de webinar e eventos híbridos de nível empresarial Visualização do palco, salas de descanso, cabines, análises Sem plano gratuito; a partir de US$ 119/mês por organizador Reúna Equipes de médio porte criando sedes virtuais com presença semelhante a jogos Avatares personalizados, áudio espacial, editor de mapas e salas colaborativas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário

👀 Você sabia? Desenvolvida pela IBM há mais de 70 anos, a estrutura BANT (Orçamento, Autoridade, Necessidade, Prazo) ajuda as equipes de vendas a identificar rapidamente leads de alto potencial e concentrar as reuniões de descoberta em oportunidades reais.

As melhores alternativas ao Kumospace

Independentemente do formato e estilo da sua reunião — reuniões diárias, encontros espontâneos ou eventos com todos os funcionários —, a plataforma certa pode fazer toda a diferença. Aqui estão algumas alternativas ao Kumospace que trazem estrutura, energia e clareza ao seu espaço de trabalho virtual, sem o caos.

1. ClickUp (ideal para agendamento perfeito e coordenação de equipes)

Experimente o ClickUp agora Use o ClickUp Tasks para dividir reuniões grandes em subtarefas menores e rastreáveis

Está tentando agendar uma reunião entre fusos horários com metade da sua equipe remota e a outra metade híbrida? Isso pode se tornar uma bagunça rapidamente, a menos que você use o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Desde sincronização de calendários e anotações com IA até reservas de mesas compartilhadas e agendamento baseado em formulários, o ClickUp elimina o caos da coordenação.

Agende sincronizações multifuncionais e reuniões individuais diretamente no Calendário ClickUp para eliminar reservas duplicadas

Tudo começa com o ClickUp Calendar, onde tarefas, eventos e disponibilidade da equipe se unem em um painel inteligente. Seu agendamento com inteligência artificial sugere os melhores horários com base nas cargas de trabalho e prazos, enquanto lembretes e visibilidade das tarefas garantem que não haja conflitos de agendamento.

A sincronização em tempo real com a integração do ClickUp com o Google Agenda e com o Outlook mantém as reuniões internas e externas perfeitamente alinhadas, mesmo quando os planos mudam no último minuto.

Automatize o agendamento de reuniões externas com a integração ClickUp + Calendly para acionar a criação de tarefas instantaneamente

E quando as reuniões são iniciadas externamente, a integração do ClickUp com o Calendly entra em ação para automatizar o fluxo de trabalho. Ela aciona a criação de tarefas, atualizações de calendário e atribuições de responsáveis em um único movimento.

Preparar reuniões eficazes fica fácil com o modelo de formulário de agendamento de reuniões do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Simplifique seu processo de agendamento de reuniões com o modelo de formulário de agendamento de reuniões da ClickUp

Este formulário pronto a usar captura as informações dos participantes, os tópicos da agenda, os horários preferidos e quaisquer materiais anexados — tudo encaminhado automaticamente para tarefas com as etiquetas e os responsáveis corretos.

Você pode personalizá-lo para sincronização interna da equipe, chamadas de clientes, reuniões de descoberta ou check-ins de integração, facilitando a padronização da preparação de reuniões entre departamentos.

Em vez de ficar procurando respostas na sua caixa de entrada, você obtém dados claros e estruturados diretamente onde o trabalho é feito.

Obtenha um modelo gratuito Atribua mesas e acompanhe planos de trabalho híbridos usando o modelo de gerenciamento de espaço de escritório do ClickUp para maior clareza sobre a localização

O agendamento híbrido não é mais um jogo de adivinhação graças ao Modelo de Gerenciamento de Espaço de Escritório ClickUp. Você pode atribuir mesas, rastrear a presença no escritório e gerenciar reservas recorrentes com apenas alguns cliques.

Os campos personalizados facilitam a identificação de zonas do piso, requisitos de acessibilidade ou horários de turnos, enquanto a visualização do espaço de trabalho compartilhado ajuda todos a permanecerem em sintonia.

Ele foi desenvolvido para oferecer visibilidade sem confusão, dando à sua equipe a confiança necessária para planejar o tempo no escritório sem coordenação constante e minimizando conflitos de reuniões.

O ClickUp também aparece durante a própria reunião. Com o ClickUp Clips, você pode gravar atualizações importantes ou compartilhar resumos rápidos em vídeo de forma assíncrona.

Além disso, o ClickUp AI Notetaker participa de todas as suas reuniões virtuais para capturar notas em tempo real. Ele também ajuda a resumir discussões e convertê-las instantaneamente em atas de reunião e itens de ação, para que os resultados nunca se percam na tradução.

Todas as reuniões, desde o início até o acompanhamento, fluem diretamente para o espaço de execução da sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Crie fluxos de trabalho condicionais que acionam tarefas de acompanhamento com base nas entradas do formulário

Compartilhe visualizações de calendário com permissões baseadas em funções para garantir privacidade e clareza

Anexe arquivos, apresentações ou materiais de preparação da agenda da reunião diretamente às tarefas relacionadas

Crie séries de reuniões recorrentes e vincule-as a objetivos de nível departamental

Converse e compartilhe informações dentro das tarefas em tempo real ou de forma assíncrona com o ClickUp Chat

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da Capterra diz:

O produto oferece espaços de trabalho altamente personalizáveis e integra-se bem com outros sistemas. Disponível com recursos de software abrangentes para tarefas que garantem eficiência no gerenciamento de tarefas e controle de tempo. Custo acessível do software.

O produto oferece espaços de trabalho altamente personalizáveis e integra-se bem com outros sistemas. Disponível com recursos de software abrangentes para tarefas que garantem eficiência no gerenciamento de tarefas e controle de tempo. Custo acessível do software.

💡 Dica profissional: A comunicação excessiva pode ser tão prejudicial quanto o silêncio. Defina janelas de foco claras durante as quais as equipes evitem mensagens e reuniões desnecessárias. Use as ferramentas Calendário e Status do ClickUp para sinalizar quando alguém estiver concentrado no trabalho — e respeite isso.

📮 ClickUp Insight: Cerca de 41% dos profissionais preferem mensagens instantâneas para comunicação em equipe. Embora ofereçam trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, threads ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente. Com uma solução integrada como o ClickUp Chat, suas conversas são mapeadas para projetos e tarefas específicas, mantendo suas conversas contextualizadas e prontamente disponíveis.

2. SpatialChat (ideal para eventos de equipe imersivos e com liberdade de movimento)

via SpatialChat

Entrar no SpatialChat é mais como participar de uma reunião social do que de uma reunião de trabalho. Com avatares móveis, áudio espacial e espaços personalizáveis, é ótimo para eventos de equipe, brainstorms ou integração de novos funcionários.

Ao contrário do Kumospace, ele dispensa o visual caricatural e oferece uma vibe mais fluida e profissional. Você pode incorporar mídia, configurar zonas de áudio e executar apresentações em tela cheia, tudo isso enquanto mantém as conversas naturais.

Para equipes que priorizam o trabalho remoto, ele oferece um equilíbrio entre estrutura e espontaneidade, tornando a colaboração mais humana e menos forçada.

Principais recursos do SpatialChat

Personalize o layout das salas para diferentes tipos de eventos ou departamentos

Adicione quadros interativos e paredes multimídia como ferramentas de colaboração

Use canais de chat de texto para apoiar os membros mais calados da equipe

Habilite links de acesso para convidados com permissões temporizadas

Integre eventos transmitidos ao vivo ou reuniões internas para todos os funcionários em salas compartilhadas

Crie espaços virtuais personalizados com temas e logotipos exclusivos

Limitações do SpatialChat

Não possui gerenciamento de tarefas integrado nem sincronização de calendário

A sobreposição de áudio pode causar ruído em salas com muitas pessoas

A experiência móvel não é tão fluida quanto a do desktop

Preços do SpatialChat

Gratuito

Escritório virtual : US$ 5/mês por usuário

Webinars : A partir de US$ 49/mês (25 usuários)

Eventos : A partir de US$ 99/mês (50 usuários)

Educação: Preços personalizados

Avaliações e comentários do SpatialChat

G2 : 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SpatialChat?

Uma avaliação do G2 diz:

Eventos em que é importante que os participantes possam se movimentar por conta própria, escolher seus próprios pequenos grupos de conversação, etc., como workshops de inovação colaborativa, treinamento em “soft skills”, encontros informais, eventos sociais.

Eventos em que é importante que os participantes possam se movimentar por conta própria, escolher seus próprios pequenos grupos de conversação, etc., como workshops de inovação colaborativa, treinamento em “soft skills”, encontros informais, eventos sociais.

💡 Dica profissional: Crie documentos no ClickUp Docs, que fica ao lado do seu quadro de tarefas, em vez de repetir instruções em todas as reuniões. Use-o para acompanhar decisões, notas de reuniões e atualizações de status em um só lugar. Quando novos membros entrarem ou as partes interessadas se conectarem, você não perderá tempo colocando-os em dia.

3. SoWork (Ideal para escritórios remotos gamificados com personalidade)

via SoWork

Você já imaginou que seu escritório remoto tivesse pausas para dançar, chapéus de mago e bate-papos espontâneos? O SoWork torna isso possível, sem tirar o foco da sua equipe. É um espaço de trabalho animado, com avatares, onde você pode participar de uma reunião rápida, entrar no modo de concentração ou compartilhar um donut virtual.

Mais dinâmico que o Kumospace, o SoWork adiciona movimento, sinais de status e zonas interativas que tornam o trabalho diário mais humano. É ideal para equipes que buscam conexão, cultura e ritmo de longo prazo em sua sede virtual.

Principais recursos do SoWork

Organize reuniões diárias em salas temáticas ou áreas de descanso

Acompanhe a presença e a disponibilidade usando ícones de status visuais

Use o modo walk-and-talk para conversas informais

Recompense o engajamento com emblemas de reconhecimento gamificados

Atribua avatares e funções personalizados para identificar os membros da equipe

Use a edição de mapas para evoluir o layout do seu escritório ao longo do tempo

Limitações do SoWork

A interface pode parecer muito informal para algumas equipes empresariais

Carece de integrações profundas com ferramentas de gerenciamento de tarefas/projetos

Pode consumir muitos recursos em dispositivos ou navegadores mais antigos

Preços do SoWork

Gratuito : até 10 membros, limite de 30 minutos por reunião, sem vídeo

Básico : US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o SoWork

G2 : 4,8/5 (mais de 45 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SoWork?

Uma avaliação da G2 diz:

O SoWork é super fácil de acessar e começar a usar imediatamente. O design inspirado em videogames torna tudo ainda mais fácil se você é um jogador. É fácil se expressar com todas as opções de personalização, e interagir com os colegas de trabalho é muito intuitivo. Adoro como você pode manter sua câmera ligada, mas não ser visto até que alguém se aproxime de você. As reuniões são mais divertidas porque você pode ver os avatares de todos juntos, e adoro que haja uma visualização mais clássica em estilo galeria, caso ver tudo o mais seja uma distração.

O SoWork é super fácil de acessar e começar a usar imediatamente. O design inspirado em videogames torna tudo ainda mais fácil se você é um jogador. É fácil se expressar com todas as opções de personalização, e interagir com os colegas de trabalho é muito intuitivo. Adoro como você pode manter sua câmera ligada, mas não ser visto até que alguém se aproxime de você. As reuniões são mais divertidas porque você pode ver os avatares de todos juntos, e adoro que haja uma visualização mais clássica em estilo galeria, caso ver tudo o mais seja uma distração.

4. HyHyve (Ideal para networking espontâneo e reuniões em estilo evento)

via HyHyve

O HyHyve traz espontaneidade divertida para eventos virtuais, onde as conversas surgem a partir de movimentos, e não de reuniões. Controle seu avatar em tempo real, encontre colegas de equipe e deixe as interações acontecerem naturalmente.

É ideal para formatos que exigem muito networking, como conferências virtuais ou encontros entre equipes. Ao contrário dos layouts fixos do Kumospace, o HyHyve prioriza o fluxo, tornando-o mais parecido com uma experiência do que com um local.

Com personalização da marca, acompanhamento do envolvimento e configurações flexíveis de salas, é uma boa escolha para equipes que desejam conexão, e não apenas coordenação, em sua plataforma de escritório virtual.

Melhores recursos do HyHyve

Inicie layouts com várias salas para sessões simultâneas

Habilite bolhas de interação que acionam o vídeo quando alguém se aproxima

Use zonas de patrocinadores para estandes de parceiros com a marca da sua empresa

Configure sessões de networking com tempo limitado e contagem regressiva

Permita convidados anônimos para eventos abertos

Personalize telas de boas-vindas e instruções para uma integração tranquila

Limitações do HyHyve

Utilidade limitada para colaboração estruturada em equipe

Sem gerenciamento de tarefas nativo ou acompanhamento de acompanhamento

Uma base de usuários menor significa menos integrações de terceiros

Preços do HyHyve

Ocasional : US$ 35/mês (2.000 minutos)

Médio : US$ 70/mês (5.000 minutos)

Pesado : US$ 118/mês (10.000 minutos)

Empresa: Preços personalizados

Preços em euros convertidos para dólares americanos*

Avaliações e comentários do HyHyve

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Teamflow (ideal para escritórios virtuais sempre ativos com fluxos de trabalho visuais)

via Teamflow

O Teamflow combina a atmosfera de um escritório físico com ferramentas criadas para o trabalho real. É como se sua equipe tivesse se mudado para um loft digital — quadros brancos, reuniões e quadros de tarefas, tudo em um único espaço compartilhado.

Ao contrário do Kumospace, que tem uma abordagem mais social, o Teamflow foi projetado para uma colaboração focada e em tempo real. Aplicativos arrastáveis, como quadros de tarefas e documentos, ficam disponíveis em cada sala, para que sua equipe possa debater ideias, atribuir tarefas e se reunir sem precisar alternar entre abas.

Principais recursos do Teamflow

Use áudio espacial para segmentar conversas naturalmente

Organize reuniões improvisadas arrastando avatares para juntá-los

Atribua áreas de projeto com layouts e permissões exclusivas

Marque recursos compartilhados em visualizações persistentes do espaço de trabalho

Personalize salas para diferentes departamentos ou funções

Limitações do Teamflow

A interface visual pode ser um pouco confusa para usuários minimalistas

Não é ideal para networking em eventos ou encontros em grande escala

Alguns recursos avançados estão bloqueados em planos de nível superior

Preços do Teamflow

Gratuito : para até 5 usuários

Seed : US$ 20/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Teamflow

G2 : 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamflow?

Um revisor do G2 escreve:

O Teamflow torna o trabalho remoto diário divertido e fácil para todos e permite que o empregador crie uma cultura empresarial melhor. Os funcionários podem encontrar facilmente pessoas com quem conversar quando necessário, sem se sentirem excluídos ou solitários quando estão presos em casa trabalhando todos os dias. Isso ajuda a quebrar barreiras mais facilmente quando todos são novos uns para os outros e a equipe se sente mais próxima.

O Teamflow torna o trabalho remoto diário divertido e fácil para todos e permite que o empregador crie uma cultura empresarial melhor. Os funcionários podem encontrar facilmente pessoas com quem conversar quando necessário, sem se sentirem excluídos ou solitários quando estão presos em casa trabalhando todos os dias. Isso ajuda a quebrar barreiras mais facilmente quando todos são novos uns para os outros e a equipe se sente mais próxima.

6. Spot (ideal para equipes pequenas e colaboração baseada no humor)

via Spot

O Spot é o canto tranquilo e aconchegante do mundo dos escritórios virtuais, criado para equipes que valorizam a conexão sem ruídos. Com design simples, indicadores de humor e áudio espacial, ele cria um espaço para presença real sem poluição digital.

Ao contrário das salas temáticas e da configuração repleta de avatares do Kumospace, o Spot mantém tudo limpo e intuitivo. É ideal para equipes menores e unidas que desejam colaborar, verificar o andamento do trabalho ou simplesmente estar juntas, sem a pressão da cultura remota performática.

Descubra os melhores recursos

Atribua zonas para equipes ou fluxos de trabalho específicos

Habilite sons ambientais de baixo volume em diferentes salas

Crie espaços de reunião instantâneos para discussões curtas

Integre um chat leve para check-ins assíncronos

Permita zonas de áudio privadas com um clique para reuniões individuais entre gerentes

Identifique limitações

Escalabilidade limitada para equipes grandes ou eventos externos

Sem ferramentas integradas para acompanhamento de projetos ou tarefas

O conjunto de recursos pode parecer muito básico para startups em rápida expansão

Preços imediatos

Gratuito (até 5 usuários simultâneos)

Crescimento : US$ 10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Veja avaliações e comentários

G2 : 4,9/5 (mais de 35 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Spot?

Um revisor do G2 compartilha:

A Spot resolveu um desafio contínuo de manter conexões fortes entre a equipe em um ambiente de trabalho remoto. Nossa transição para a Spot revigorou a colaboração remota. Combinando perfeitamente personalização e colaboração, o conceito de escritório virtual preenche lacunas anteriores. Isso levou à reconexão da equipe, aumentou a produtividade e renovou o espírito de equipe.

A Spot resolveu um desafio contínuo de manter conexões fortes entre a equipe em um ambiente de trabalho remoto. Nossa transição para a Spot revigorou a colaboração remota. Combinando perfeitamente personalização e colaboração, o conceito de escritório virtual preenche lacunas anteriores. Isso levou à reconexão da equipe, aumentou a produtividade e renovou o espírito de equipe.

7. ivCAMPUS (Ideal para campi virtuais de estilo acadêmico e colaboração estruturada)

via ivCAMPUS

Se o Zoom tivesse um campus e o Slack funcionasse com um cronograma, você teria o ivCAMPUS. Criado para oferecer estrutura e clareza, ele usa um layout baseado em horários com privacidade por sala, acesso específico por função e espaços voltados para objetivos, como laboratórios, escritórios ou salas de aula.

Ao contrário dos layouts divertidos e abertos do Kumospace, o ivCAMPUS tem como foco a rotina e a organização. Reserve salas, bloqueie-as para reuniões e acompanhe as atividades por espaço. É ideal para equipes que prosperam com fluxos de trabalho previsíveis.

Para configurações remotas que não têm a organização de um escritório físico, o ivCAMPUS traz isso de volta — sem o deslocamento.

principais recursos do ivCAMPUS

Agende reuniões recorrentes em espaços digitais fixos

Crie “horários de atendimento” usando blocos de presença visíveis

Atribua mentores ou líderes a zonas específicas para integração

Use check-ins na sala para acompanhar a presença ou o envolvimento

Personalize a interface para refletir o layout real do escritório ou campus

limitações do ivCAMPUS

Menos adequado para interações espontâneas ou sociais entre equipes

A interface pode parecer rígida para equipes altamente criativas ou ágeis

Integrações limitadas com aplicativos de terceiros em comparação com outros

preços do ivCAMPUS

Básico : US$ 11/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

avaliações e comentários do ivCAMPUS

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Sococo (ideal para quem gosta do layout tradicional de escritório e equipes distribuídas)

via Sococo

Lembra-se das plantas baixas? O Sococo as traz de volta — digitalmente. Você “entra” nas salas, vê quem está por perto e participa de conversas como faria em um escritório real.

Ao contrário das zonas temáticas e do estilo visual do Kumospace, o Sococo mantém as coisas simples e estruturadas. Seu layout em estilo de planta ajuda as equipes remotas a se manterem organizadas, visíveis e focadas.

Se sua equipe valoriza a clareza em vez da novidade, o Sococo é uma alternativa forte ao Kumospace, criada para operações diárias, não apenas para eventos especiais.

Melhores recursos do Sococo

Configure mapas personalizados do escritório com salas identificadas

Coordene reuniões reservando espaços com antecedência

Monitore a presença da equipe por meio da ocupação da sala em tempo real

Atribua escritórios privados ou zonas de equipe a funcionários-chave

Use espaços virtuais para reuniões para atualizações específicas de cada departamento

Crie layouts exclusivos para diferentes departamentos ou locais

Limitações do Sococo

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com plataformas mais recentes

Não possui recursos integrados de colaboração em tarefas ou documentos

Personalização limitada além do layout estrutural

Preços do Sococo

Sococo: US$ 14,99/mês por usuário

Sococo Unlimited: US$ 24,99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Sococo

G2 : 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sococo?

Uma avaliação da Capterra diz:

O layout do escritório virtual é útil para ver quem está se reunindo com quem. Isso é muito melhor do que apenas ver que alguém está online, como no Hangouts, ou online e em uma chamada, como no Slack. A capacidade de ver quais pessoas estão se reunindo é muito eficaz. Além disso, é fácil entrar e sair de uma reunião.

O layout do escritório virtual é útil para ver quem está se reunindo com quem. Isso é muito melhor do que apenas ver que alguém está online, como no Hangouts, ou online e em uma chamada, como no Slack. A capacidade de ver quais pessoas estão se reunindo é muito eficaz. Além disso, é fácil entrar e sair de uma reunião.

9. Hopin/RingCentral (ideal para hospedar eventos virtuais e conferências em grande escala)

via Hopin

Ao contrário da maioria das opções aqui, o Hopin (agora RingCentral) não imita um escritório — ele constrói um palco. Projetado para eventos de grande escala, como lançamentos de produtos, cúpulas ou webinars com várias trilhas, ele oferece ferramentas de bastidores, salas de networking e salas de sessões estruturadas que vão muito além de reuniões casuais.

Enquanto o Kumospace se concentra na interação livre, o Hopin oferece eventos sofisticados e de alta capacidade com recursos como agendas, ingressos, estandes virtuais e análises ao vivo.

Como alternativa ao Kumospace, é perfeito para equipes que precisam de precisão e profissionalismo — ideal para hospedar clientes, parceiros ou qualquer evento em que o impacto seja importante.

Melhores recursos do Hopin

Configure várias etapas simultâneas ou sessões de discussão

Crie páginas de registro com a marca da sua empresa e tipos de tickets

Incorpore estandes de patrocinadores e salas de demonstração interativas

Gerencie os bastidores e o acesso dos palestrantes separadamente dos participantes

Habilite o networking rápido com emparelhamento aleatório

Acompanhe o envolvimento da equipe com ferramentas de análise integradas

Limitações do Hopin

Não é ideal para facilitar reuniões diárias ou encontros informais

Pode parecer complexo para usuários iniciantes sem suporte técnico

Recursos de nível superior estão bloqueados por preços personalizados

Preços do Hopin

Events Pro : US$ 119/mês por organizador

Events Pro+ : US$ 239/mês por organizador

Events Enterprise: US$ 359/mês por organizador

Avaliações e comentários sobre o Hopin

G2 : 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hopin?

Uma avaliação do G2 diz:

A facilidade de uso dos recursos e da configuração, além da RingCentral University, que fornece etapas detalhadas para descobrir como configurar seu evento. É fácil criar o local, os horários e a identidade visual. Adoro que as páginas do evento e de inscrição possam ser personalizadas e tenham uma aparência profissional com configurações fáceis e intuitivas.

A facilidade de uso dos recursos e da configuração, além da RingCentral University, que fornece etapas detalhadas para descobrir como configurar seu evento. É fácil criar o local, os horários e a identidade visual. Adoro que as páginas do evento e de inscrição possam ser personalizadas e tenham uma aparência profissional com configurações fáceis e intuitivas.

10. Gather (ideal para encontros virtuais gamificados com utilidade para reuniões)

via Gather

Lembra quando as comemorações de aniversário e as sessões de brainstorming aconteciam na mesma sala? O Gather traz essa energia para o mundo online com avatares em pixel art, recursos interativos como mapas do escritório e áudio espacial que reage ao movimento. Mais do que apenas visuais divertidos, ele promove conversas casuais e momentos orgânicos entre a equipe.

Como alternativa ao Kumospace, o Gather aposta em um design semelhante a um jogo e em espaços personalizáveis. De salas temáticas a interações baseadas na proximidade, ele combina trabalho e diversão de uma forma natural, ideal para equipes que se preocupam tanto com a conexão quanto com a produtividade.

Reúna os melhores recursos

Mantenha os colegas de equipe visíveis na tela com blocos de vídeo flutuantes

Defina status personalizados com links de projetos ou indicações de disponibilidade

Inicie chamadas de vídeo instantaneamente com um clique

Atribua grupos de trabalho para otimizar check-ins espontâneos

Habilite o desfoque de fundo e a supressão de ruído

Integre visibilidade de calendário leve para o fluxo diário

Reúna as limitações

Uma aparência gamificada pode não agradar a equipes empresariais formais

A configuração e a integração podem ser demoradas para espaços maiores

O desempenho do navegador pode ficar lento em máquinas mais antigas ou com conexão à Internet instável

Obtenha informações sobre preços

Gratuito

Premium: US$ 7/mês por usuário

Reúna avaliações e comentários

G2 : 4,9/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gather?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no Gather é como ele humaniza o trabalho remoto. Ao contrário das ferramentas tradicionais de videoconferência, o Gather cria um ambiente espacial e gamificado onde você pode “esbarrar” em colegas de trabalho, caminhar até reuniões ou relaxar em lounges virtuais. Ele traz de volta a espontaneidade e as interações casuais que muitas vezes faltam em ambientes remotos. Além disso, os espaços e avatares personalizáveis tornam a colaboração mais envolvente e até um pouco divertida.

O que mais gosto no Gather é como ele humaniza o trabalho remoto. Ao contrário das ferramentas tradicionais de videoconferência, o Gather cria um ambiente espacial e gamificado onde você pode “esbarrar” em colegas de trabalho, caminhar até reuniões ou relaxar em lounges virtuais. Ele traz de volta a espontaneidade e as interações casuais que muitas vezes faltam em ambientes remotos. Além disso, os espaços e avatares personalizáveis tornam a colaboração mais envolvente e até um pouco divertida.

Crie estabilidade em seu fluxo de trabalho remoto com o ClickUp

Seja para realizar check-ins espontâneos, eventos em grande escala ou planejar a semana híbrida que está por vir, a melhor ferramenta de escritório virtual se adapta ao seu ritmo, e não o contrário.

De salas com avatares a centros de colaboração de alto desempenho, esta lista mostra que existem várias opções que podem substituir o Kumospace. Algumas ferramentas trazem estrutura, outras trazem energia. E apenas algumas oferecem tudo em um só lugar.

É por isso que o ClickUp é a sua escolha ideal. Não é apenas um local de reunião; é o seu espaço de trabalho, agendador, criador de formulários, mecanismo de automação e quadro branco colaborativo.

Se você está pronto para centralizar suas ferramentas e facilitar a colaboração entre equipes, o ClickUp é a solução completa para você.

Crie sua sede virtual mais inteligente e eficiente. Inscreva-se no ClickUp para reunir sua equipe, onde quer que ela esteja.