12 modelos gratuitos de cronograma de limpeza para usar em 2025

Limpar exige esforço, técnica e as ferramentas certas, mas a parte mais difícil é manter a rotina.

É aí que um cronograma de limpeza realista e flexível faz toda a diferença, aliviando sua carga mental.

Por exemplo, um cronograma de limpeza semanal ajuda você a lidar com tarefas menores durante a semana e deixar as tarefas domésticas mais pesadas para o fim de semana. Esteja você limpando seu próprio espaço ou gerenciando uma equipe, um cronograma claro ajuda você a manter a consistência e nunca perder uma tarefa ou compromisso com um cliente.

Aqui estão 12 modelos realistas de cronogramas de limpeza para ajudá-lo a criar uma rotina que você vai conseguir manter.

O que são modelos de cronograma de limpeza?

Um modelo de cronograma de limpeza é um documento estruturado que descreve o seguinte:

Tarefas de limpeza que precisam ser realizadas

Com que frequência devem ser concluídas?

Quem é responsável por cada tarefa

Esses modelos são especialmente úteis para criar uma lista de verificação de limpeza doméstica, gerenciar rotinas domésticas ou atribuir tarefas de limpeza entre equipes ou membros da família.

Quer esteja a definir um calendário de limpeza diário ou a planear um calendário semanal, os modelos oferecem um sistema pronto a usar para:

Divida as tarefas de limpeza em seções diárias, semanais e mensais para uma abordagem mais estruturada

Classifique as tarefas por cômodo, como cozinha, banheiro, quarto ou lavanderia, para facilitar o acompanhamento

Adapte-se a diferentes configurações, desde residências familiares a escritórios e serviços de limpeza

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para manter seus clientes satisfeitos e produtivos fora do escritório? Como trabalhar em casa apresenta dicas práticas e ferramentas para ajudar você a manter o foco, a organização e a eficiência, independentemente de onde estiver trabalhando.

O que torna um modelo de cronograma de limpeza bom?

Um bom modelo de cronograma de limpeza leva em consideração desafios do mundo real, como horários imprevisíveis, excesso de tarefas e mudanças nas prioridades de limpeza.

É por isso que os melhores modelos ajudam você a se manter organizado, seguir um plano e se ajustar quando a vida atrapalha.

Veja o que procurar nos melhores modelos de lista de verificação de limpeza:

✅ Inclui cronogramas flexíveis adequados para acomodar rotinas variáveis, interrupções ou necessidades sazonais✅ Divide as tarefas de limpeza em partes menores e mais fáceis de gerenciar com base nas prioridades diárias, semanais ou mensais✅ Permite listas de verificação específicas para cada cômodo, como banheiro, cozinha e lavanderia, para uma melhor distribuição das tarefas✅ Permite atribuir tarefas a membros da família, colegas de quarto ou prestadores de serviços de limpeza para melhorar a responsabilidade✅ Suporta atualizações, ajustes ou expansões fáceis para cobrir limpezas profundas, conformidade comercial ou necessidades específicas do cliente

💡 Dica profissional: Ainda está trabalhando no sofá ou na mesa da cozinha bagunçada? O artigo Itens essenciais para trabalhar em casa destaca os itens indispensáveis para melhorar seu espaço e aumentar o foco, o conforto e a produtividade.

Os 12 melhores modelos de cronograma de limpeza

Felizmente, você não precisa procurar muito. Abaixo estão 12 modelos gratuitos de cronogramas de limpeza para ajudá-lo a manter a consistência, seja gerenciando uma casa movimentada, dividindo tarefas com colegas de quarto ou administrando uma empresa de limpeza.

1. Modelo de cronograma de limpeza de 24 horas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reserve horários específicos para tarefas de limpeza junto com seus afazeres com o modelo de cronograma de limpeza de 24 horas do ClickUp

Quando um dia agitado sobrecarrega a limpeza, uma estrutura por hora se torna crucial. O modelo de cronograma de 24 horas do ClickUp foi criado para aqueles que se destacam em técnicas detalhadas de gerenciamento de tempo.

Este modelo de cronograma de limpeza totalmente personalizável permite dividir suas tarefas de limpeza em blocos de tempo gerenciáveis para manter o controle, mesmo nos dias mais agitados. Você pode estruturar sua agenda diária por hora, atribuir tarefas domésticas específicas a diferentes intervalos de tempo e ter uma visão clara do seu fluxo de trabalho de limpeza, juntamente com recados ou compromissos.

Este modelo é ideal para um planejamento diário detalhado, especialmente quando é necessário equilibrar recados, trabalho e tarefas domésticas. Para tarefas mais curtas e segmentadas ou turnos rotativos, você pode experimentar o próximo modelo de cronograma de limpeza por hora.

✨ Ideal Para: Proprietários ocupados ou anfitriões do Airbnb que desejam gerenciar tarefas domésticas e limpeza da casa dentro de uma agenda diária lotada.

🔮 Curiosidade: O primeiro aspirador de pó era puxado por cavalos. Em 1901, o britânico “Puffing Billy” era tão grande que precisava ser estacionado do lado de fora enquanto as mangueiras eram conectadas aos prédios.

2. Modelo de cronograma de limpeza por hora do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Em vez de confiar na memória, organize sua rotina de limpeza usando o modelo de cronograma de limpeza por hora do ClickUp

Nem todas as tarefas de limpeza levam horas, e é aí que entra o modelo de cronograma de limpeza por hora do ClickUp.

Ao contrário das listas de verificação tradicionais para limpeza doméstica, este modelo concentra-se em dividir tarefas de limpeza mais curtas e de alto impacto em segmentos de uma hora. É ótimo para limpezas rápidas ou equipes que trabalham em turnos.

Este modelo é útil para coordenar tarefas domésticas entre colegas de quarto ou funcionários, acompanhar tarefas de limpeza rotativas ou ajustar a limpeza por turnos em escritórios ou imóveis alugados.

✨ Ideal Para: Prestadores de serviços de limpeza, gerentes de escritório ou famílias que coordenam tarefas por hora ou responsabilidades rotativas.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para manter as tarefas diárias em dia? Use um cronograma ou gerenciador de tarefas com inteligência artificial para automatizar lembretes, planejar tarefas de limpeza recorrentes e liberar espaço mental — assim, a limpeza se torna um hábito, não um incômodo.

3. Modelo de matriz de programação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desfrute de uma visualização estruturada para gerenciar várias propriedades e equipes com o modelo de matriz de programação do ClickUp

Claro, você pode fazer tudo sozinho, mas isso não significa que deva. Um pouco de organização ajuda muito.

Algumas tarefas de limpeza dependem de outras, como limpar as bancadas após lavar a louça ou esfregar o chão somente após varrer. O modelo de matriz de programação do ClickUp foi criado para esses tipos de dependências.

Ao oferecer um layout em estilo de matriz, este modelo ajuda você a visualizar quais tarefas domésticas ou de limpeza precisam ser realizadas primeiro, o que pode ser feito em paralelo e como melhor alocar seu tempo ou o de sua equipe.

✨ Ideal Para: Equipes ou prestadores de serviços que gerenciam tarefas de limpeza sobrepostas, horários de funcionários ou cronogramas de limpeza de vários cômodos

📖 Leia também: Dicas para melhorar suas habilidades de gerenciamento de tempo no trabalho

4. Modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje blocos de tarefas e evite sobrecarregar a agenda usando o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

Quando a limpeza é apenas uma das muitas coisas que você precisa fazer, a clareza visual ajuda.

O modelo de bloqueio de horários do ClickUp foi projetado para pessoas que desejam planejar com antecedência, para que tudo, desde tarefas de limpeza até projetos de trabalho, possa ser organizado em uma única visualização.

Ao segmentar visualmente o seu dia, este modelo ajuda você a se concentrar em um tipo de tarefa por vez, sem a confusão de responsabilidades sobrepostas. Isso é especialmente útil para quem tem dificuldade em priorizar ou muda constantemente entre tarefas.

É ideal para visualizar sua limpeza junto com o trabalho, recados ou compromissos. No entanto, o agendamento em blocos pode ser mais útil para agrupar tarefas e tarefas recorrentes específicas de cada cômodo.

✨ Ideal Para: Proprietários e profissionais que desejam organizar sua rotina de limpeza visualmente, juntamente com seus horários pessoais e de trabalho.

💡 Dica profissional: Não consegue cumprir suas tarefas? Como gerenciar tarefas pessoais e aumentar sua produtividade compartilha dicas e ferramentas simples para ajudá-lo a criar hábitos melhores e manter o foco, para que você possa fazer mais sem se esgotar.

5. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso, atribua responsabilidades e mantenha sua equipe informada com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

Existem 900.000 profissionais de limpeza empregados no setor de limpeza doméstica nos EUA. A maioria faz parte de equipes maiores, e manter todos alinhados nas tarefas, horários e necessidades dos clientes exige uma coordenação séria.

É aí que entra uma ferramenta estruturada como o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Projetado para ajudar você a transformar listas de verificação de limpeza complexas em cronogramas práticos, este modelo é essencial quando a coordenação e a responsabilidade são fundamentais. Seja para organizar limpezas profundas, gerenciar a rotação de funcionários ou supervisionar tarefas domésticas em vários cômodos, este modelo é ideal para você.

✨ Ideal Para: Empresas de limpeza, anfitriões do Airbnb ou equipes que gerenciam operações de limpeza recorrentes ou em grande escala

📖 Leia também: Os melhores exemplos de listas de tarefas para máxima produtividade no trabalho

6. Modelo de agendamento em blocos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Trabalha com equipes que precisam de clareza sobre o que está acontecendo e quando? Planeje com o modelo de agendamento em blocos do ClickUp

O agendamento em blocos funciona melhor quando você repete as mesmas tarefas de limpeza em vários cômodos ou locais, mantendo a eficiência e facilitando o acompanhamento.

O modelo de programação em blocos do ClickUp simplifica o processo, permitindo agrupar tarefas de limpeza semelhantes em intervalos de tempo dedicados. Esse recurso facilita o planejamento, a delegação e a execução sem a necessidade de reorganizações constantes.

Em vez de alternar entre tarefas dispersas, você pode atribuir blocos para limpeza do banheiro, arrumação da lavanderia ou limpeza da cozinha em partes estruturadas.

É especialmente útil para tarefas recorrentes que abrangem vários cômodos ou se repetem ao longo da semana.

✨ Ideal Para: Equipes de limpeza e gerentes de escritório que desejam agrupar tarefas em blocos de tempo eficientes e fáceis de seguir.

📖 Leia também: Dicas e truques para aumentar a produtividade

7. Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Marque os itens à medida que os conclui e ajuste à medida que a sua rotina de limpeza evolui com o modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

Uma lista semanal de prioridades é exatamente o que você precisa para rotinas que se repetem semana após semana, como esfregar pias, limpar o chão ou limpar a geladeira.

O modelo de lista de verificação semanal do ClickUp foi criado para organizar tarefas de limpeza recorrentes, como limpar um espelho, em um fluxo claro e repetível que você pode seguir.

Você pode dividir as tarefas por cômodo ou prioridade, acompanhar o progresso da limpeza ao longo da semana e configurar lembretes para manter a consistência e a responsabilidade.

Este modelo é perfeito para tarefas que se repetem todas as semanas. Para rotinas diárias mais rápidas, pode experimentar o modelo de lista de tarefas diárias.

Depois que sua lista de verificação estiver pronta, você pode querer uma visão mais ampla de como tudo está progredindo, especialmente se você gerencia várias rotinas ou pessoas. É aí que os painéis do ClickUp oferecem uma maneira organizada de acompanhar visualmente a conclusão das tarefas. Veja como você pode criar uma estrutura personalizada em algumas etapas simples:

✨ Ideal Para: Proprietários, locatários ou anfitriões do Airbnb que mantêm uma rotina semanal de limpeza consistente com o mínimo de esforço.

8. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma rotina de limpeza que promova a produtividade e a tranquilidade usando o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

70% das pessoas afirmam que uma casa limpa lhes dá uma sensação de realização, 66% sentem uma melhora no humor e 60% relatam uma redução do estresse. Mas isso pode ter um efeito contrário se você não planejar sua programação de limpeza.

O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp ajuda você a se manter organizado sem se sobrecarregar.

Em vez de deixar as tarefas se acumularem, divida as tarefas de limpeza em etapas gerenciáveis e estabeleça uma rotina de limpeza diária que se adapte à sua programação.

Desde limpar espelhos até gerenciar a lavanderia, este modelo de cronograma de limpeza mantém tudo em um só lugar — estruturado, priorizado e fácil de seguir.

É perfeito para transformar tarefas demoradas em vitórias rápidas, e você pode ficar por dentro de tudo. Prefere uma visão semanal mais ampla? O modelo de lista de verificação semanal é ideal para você.

✨ Ideal Para: Famílias com crianças e qualquer pessoa que queira reduzir o estresse e manter uma casa mais limpa por meio de pequenas tarefas diárias consistentes.

🔮 Curiosidade: O local mais sujo na maioria das casas não é o banheiro, mas sim a esponja ou a pia da cozinha, que podem abrigar ainda mais bactérias. Certifique-se de adicionar essas áreas de alto contato ao seu cronograma de limpeza para manter tudo realmente limpo.

9. Modelo de serviço de limpeza ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Concentre-se em prestar um serviço de qualidade enquanto o modelo de serviço de limpeza ClickUp cuida da papelada

Uma das maiores responsabilidades de gerir uma empresa de limpeza é gerir as expectativas, o que significa manter-se organizado e oferecer resultados de alta qualidade de forma consistente.

O modelo de serviço de limpeza ClickUp foi projetado para profissionais de limpeza que precisam de estrutura nos bastidores para manter tudo funcionando perfeitamente.

De tarefas recorrentes a limpezas profundas pontuais, este modelo de cronograma de limpeza ajuda você a manter o controle das reservas, atribuir tarefas de limpeza à sua equipe e garantir a satisfação do cliente.

✨ Ideal Para: Prestadores de serviços de limpeza e agências que procuram um software de gerenciamento de tarefas para o trabalho com clientes, atribuição de tarefas e trabalhos de limpeza recorrentes.

📖 Leia também: Modelos gratuitos para planeamento de refeições para poupar tempo

10. Modelo de lista de verificação de limpeza da Canva

via Canva

Se você prefere um formato visual e pronto para impressão para manter sua rotina de limpeza em dia, o modelo de lista de verificação de limpeza do Canva é a escolha perfeita.

Este modelo apresenta as tarefas de limpeza diárias, semanais e mensais num formato claro e fácil de ler. Pode afixá-lo no frigorífico, num quadro na lavandaria comum ou entregá-lo aos inquilinos ou aos profissionais de limpeza.

Você também encontrará tarefas como limpar superfícies da cozinha, aspirar áreas de alto tráfego e fazer uma limpeza profunda nos azulejos do banheiro organizadas em seções, facilitando o acompanhamento e a verificação.

✨ Ideal Para: Famílias, locatários ou anfitriões do Airbnb que desejam uma lista de verificação de limpeza doméstica imprimível, por cômodo, para seguir.

11. Modelo de lista de verificação de limpeza profissional da Canva

via Canva

Para equipes e prestadores de serviços que gerenciam vários clientes, a estrutura é fundamental.

O modelo de lista de verificação de limpeza profissional do Canva oferece um layout claro, dia a dia, para planejar e acompanhar sua programação semanal de limpeza com precisão.

Com espaço para oito tarefas diárias e uma seção dedicada a notas adesivas online, este modelo facilita a atribuição, verificação e atualização das tarefas de limpeza ao longo da semana.

✨ Ideal Para: Profissionais de limpeza, gerentes de escritório ou anfitriões do Airbnb que gerenciam limpezas programadas ao longo da semana.

12. Agenda e lista de verificação para limpeza doméstica da Vertex24

via Vertex24

O Cronograma e Lista de Verificação de Limpeza Doméstica da Vertex42 é ideal para quem deseja ter controle total sobre sua rotina de limpeza.

Disponível em Excel, Word, PDF e Google Sheets, este modelo oferece um cronograma de limpeza semanal detalhado com espaço para tarefas diárias, semanais e mensais.

A melhor parte é que, com uma abordagem por cômodo, essa lista de verificação de limpeza ajuda você a cobrir tudo, desde a cozinha e o banheiro até o quarto e o escritório, além de permitir que você personalize as tarefas para semanas diferentes.

✨ Ideal Para: Proprietários ou famílias que procuram uma lista de verificação de limpeza doméstica totalmente personalizável e imprimível, fácil de adaptar e reutilizar, e que inclui tarefas como limpeza do forno.

🔮 Curiosidade: No Japão, algumas empresas realizam competições de limpeza para incentivar o espírito de equipe e a atenção aos detalhes.

Mantenha a limpeza em dia e o controle nas mãos com o ClickUp ao seu lado

As rotinas de limpeza não precisam ser complicadas — você só precisa de um sistema em que possa confiar.

O ClickUp oferece as ferramentas para transformar tarefas pontuais em rotinas repetíveis, com modelos personalizáveis, cronogramas inteligentes e fácil acompanhamento. Seja para gerenciar seu próprio espaço ou coordenar uma equipe, tudo fica em um só lugar e é feito para se adequar ao seu fluxo.

Crie uma rotina de limpeza que realmente funcione — com o ClickUp.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e crie uma rotina de limpeza que dure mais do que a sua motivação de fim de semana. 🧼